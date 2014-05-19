如何写好市场产品的描述

您是通过为 MQL5 市场编写应用而赚钱的开发者？太好了！我们将帮助您从您的产品中获得更多利润。目前，我们的服务有很多产品出售，但是某些产品的描述并不是很好。很多文字显然需要改进，因为普通交易者不能领会它们。很多产品描述包含客户不会明白的代码行、输入数据、行话和缩写。更为重要的，所有这些奇怪的元素并不能让您的产品脱颖而出。因此，产品描述是成功地在市场中进行销售的一个重要组成部分。





产品名称

描述从为您的程序选择一个名称开始。使用一个简单、悦耳且易于记住的单词或短语。记住，产品名称是您的品牌。具有好名称的产品能够在市场中轻松找到，并且您的客户能够轻松地向他们的同事推荐。

我们的服务不允许具有相同名称的产品。因此，每个产品名称都应是唯一的。确保选择一个尚未被使用的单词或短语。可以使用市场搜索行来进行。如果名称已经被使用，请为您的“圣杯”选择另一个名称。例如，您可以添加一个单词或基于其他方法。

示例： "Expert Alligator"、"MA Crossover ADX" - 此类名称并不引人注意。这些是被广泛使用的单词和指标名称。此类名称并不是唯一的，因而它们不会与您的品牌关联在一起。 "TR297EU138H.0.5.97" - 无需赘言，它毫无意义。 您可以选择与交易和金融无关的单词。好例子："Cullinan" - 世界上最大的钻石；"Tantal" - 一位希腊神话人物，能够出席神的议会和筵席。

程序徽标

徽标是您的客户最先看到的东西之一。它是与您及您的产品相关联的品牌的视觉图像。因此，您的徽标应包含一个简单且易于理解的图像。此外，如果它与产品名称有某些共同点，则它是一个完美的徽标！好的徽标会让您的产品更有吸引力并增加您的销售量。

与程序的名称一样，确保您的徽标是唯一的。检查其它市场图标，并避免使用相似的图像。否则不会让您的图像独一无二，并且会阻碍您的产品从其竞争对手中脱颖而出。

注意图像的缩放性。您需要大小分别为 200x200 和 60x60 像素的两张图像。当然，在将徽标下载到市场时，可以从大图标自动生成小图标。然而，在这种情况下，图像质量可能受损。因此，最好准备两个具有适当尺寸的质量良好的图标。





同样的，建议不要在徽标上放置任何文本或用文本代替徽标。用文本代替徽标不能实现主要的任务 - 生成品牌的视觉形象。在我们的服务中已经出现了此类不好的图标例子。唯一可插入徽标的文本是简短且清晰可见的产品名称。

产品描述

您应该更加注意您的 EA 的描述。这是您的程序在市场中最重要的部分。客户在第一眼看到它时就应该对您的产品有良好印象。第一印象会极大地影响客户的进一步决策。

首先，描述应清晰。记住，您为普通交易者撰写您的文本，他们不是程序员或交易系统开发人员。技术术语、缩写和程序代码元素是不好的描述的特征。您的客户不太可能会阅读此类描述并购买您的产品。使用能被普通交易者轻松理解的简单语言撰写文本。

简短描述

用简短的描述开始您的文本（大约 100 个字符）。使用简明英语用一句简短的话描述您的程序所包含的主要理念。在阅读之后，您的客户应该能抓住您的产品的精华。

从一开始就告诉客户您销售的东西，从而节省他们的时间。如果这是一个 EA，指定其策略和使用的交易品种。

示例： Tantal 是一个多货币 EA，采用顺势策略，以其自有的卡桑德拉 (Kassandra) 指标为基础，并配以爱耳德射线 (Elder-Ray) 指标。

交易策略

在简短介绍之后，详细描述您的指标/EA 的策略。字符数量没有限制，但是最好避免冗长。指定您的 EA 为之优化的交易品种/市场/货币对/时间框架。简短地描述在交易策略中实施的算法和资金管理系统。如有必要，插入一个外部链接，以查看所实施算法的更加详细的描述。

请记住，当使用您的程序的演示版进行交易时，您的客户没有必要优化输入参数。因此，请依据描述的交易策略设置最佳默认参数。当然，您不应该说明您的客户应如何将您的 EA 优化到最佳状态。记住，它不是一段代码，而是提供给交易者的一个成品，这些交易者可能对自动交易的开发一无所知。

示例： Tantal EA 仅使用挂单交易 3 种货币对：EURUSD、AUDUSD、EURAUD。其自有的卡桑德拉 (Kassandra) 指标用于报价分析。指标的信号通过爱耳德射线 (Elder-Ray) 指标验证。仅在两个指标同时发出相应的信号时才设置挂单。可以在我的网站中找到有关指标算法的更多信息。 EA 在所有时间框架上都有效，不会丧失其盈利能力。然而，在 H3 上观察到了最大效率。在此周期上的风险/盈利比最好。 自动交易非常可靠，因为它是在考虑了真实帐户中的交易的情况下开发的。资金管理系统允许您将风险控制在您的存款的仅 10%。每一笔交易都有止损单的保护（止损和获利）。在多次测试中，平均而言最大亏损达到 7%，而绝对亏损等于零。这意味着 EA 从来没有减少过初始资金。

当完成这一块的内容之后，您应完全确保您的客户将能理解提供的所有信息。如果您有任何疑问，请立即添加适当的网页链接。

结果

或许这是描述最有价值的部分。结果应证明您的 EA/指标是盈利的并且其价格是公道的。提供一个您的程序在金融市场中运行的简单例子。这里不需要惊人的盈利。难以置信的高盈利会导致疑问，或者对于实际交易而言，风险太高。

例子应包含有关市场类型和时间框架的数据。应指定 EA/指标的基本数据：初始资金、杠杆率、时间框架、测试模式、输入参数等。还应提及总盈利。

通过可以添加到相应版块的屏幕截图来确认您的结果。请务必提供详细的测试报告。添加图像时要考虑文件大小。只接受分辨率为 640x480 像素的图像。

提供所有可能的数据，从而让您的客户能够在策略测试程序中重复您的结果。这将是您 EA 效率的可靠证明，对您的品牌有积极的影响。成功通过的测试对证明您的程序非常重要。

示例： EA 测试结果：Tantal 的初始资金为 $10 000，从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 1 日在 EURUSD H3 上赚了 $33 000。净收入在 9 个月内高达 330%。绝对亏损 - 0%，最大亏损 - 5.5%。

您可以通过下载演示版并进行测试来得到类似的数据。

在“结果”版块之后，描写您的程序的某些其它功能。提供到您的产品的其他数据的网页链接。如果您有与您的程序有关的网站，请务必提供相应的链接。可以在“屏幕截图”版块添加视频和图像的链接。

关于作者

您的客户有兴趣寻找有关作者的简短信息。因此，请添加有关您自己的某些基本介绍：您是谁、EA 开发经验、成就。请务必添加到您事先输入的 www.mql5.com 个人资料的链接。

请注意: 添加产品时的必要条件就是要有一份英语或俄语的描述说明。此外，如果可以，您还可以用您的母语编写该文本。

撰写描述需要花费一些时间，但这是值得的。创建好的描述，向您的客户清晰地解释您正在销售什么。这将帮助您吸引客户对您的产品产生兴趣，并且打造您的美誉度并促进销售。