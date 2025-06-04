Triangle Engine MT5
- 专家
- Rodrigo Arana Garcia
- 版本: 1.0
- 激活: 10
三角引擎旨在以簡單且易於使用的的方式幫助人們增加資本。如果您對那些在回測中表現出色但在實盤交易中卻無法複製相同效果的算法感到厭倦，那麼三角引擎正是您所尋求的解決方案。三角引擎是一款經過精心設計的先進算法，專門用於識別並利用澳元兌加元（AUDCAD）匯率中的內在漏洞。透過一套複雜的指標和不同策略，該系統對市場動態進行深入的實時分析，評估關鍵因素，如波動性、新興趨勢和歷史模式。
三角引擎與市場上其他演算法的真正區別在於其卓越的適應性。它並非局限於某種特定的金融環境，而是能動態調整策略，在牛市、熊市甚至高度不確定的市場條件下有效運行。這種靈活性顯著降低了長期回撤帶來的風險 // 如需更多詳細信息，請參閱手冊指南。
限時優惠！！！僅剩 2/10 份此價格 ---> 下一個價格 250 美元 // MT4 版本
功能
- 穩健的回測和實盤表現（您可在手冊指南中下載回測結果）
- 無需手動調整GMT時間（EA將自動完成）
- 不使用馬丁格爾、均線等高風險策略
- 適用於FTMO等自營交易公司
- 適用於CENT帳戶
- 適用於資金規模較小的帳戶（從150美元起）
- 價格遠低於同類高品質產品
- 非常易於使用：無需設置文件
要求
- 最低資本要求僅為 150 美元
- 交易對：AUDCAD
- 時間框架：任意
- 使用默認設置
- EA 必須在 VPS 上持續運行以避免網絡中斷或停機（如需 VPS，請聯繫我）
- 回測應在 M15 時間框架上進行
如何使用
將EA附加到唯一的AUDCAD圖表上（時間框架無關緊要）。
警告
我僅在MQL5.com上銷售我的產品。如果有人聯繫您銷售我的產品，那麼他們就是騙子，只想要您的錢。
此外，如果您從外部網站購買我的產品，我向您保證，這些產品將是假冒版本，且無法與原版產品一樣正常運行。