Pips Chaser MT4





特点

无重绘指标 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易货币对 任何货币对 时间框架 H1是最好的，但你可以将其适应于任何时间框架 交易时间 全天候 Buffers Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1





要求



使用一个ECN经纪商，并为一些头寸提供严格的点差是必须的。

不要在中等影响和高影响的新闻发布时间进行交易。





如何安装



将该指标附加到首选的交易对上（推荐H1）。





配置



指标设置 。

在这里你可以修改指标的参数以采用最适合你的策略。

附加设置 。

在这里你可以改变指标不同部分的颜色。你还可以改变警报的配置。





如何使用它



当你在图表中看到箱体突破的箭头时，你就必须进行买入或卖出交易。

当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易。

当趋势线和狙击线在同一水平上相互接触时，这将是一个理想的利润水平。

当交易线远离对方时，在这种情况下，该交易将给你带来更多利润。而当交易线小于对方时，在这种情况下，该交易将给你带来较少的利润。

你必须在突破框的底线处设置止损。





警告提示



我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人联系你，向你出售我的EA，那么他们是骗子，只想得到你的钱。

此外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会与原始的EA一样工作。



