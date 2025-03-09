Pips Chaser MT4
- 指标
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Rodrigo Arana Garcia我拥有经济学学士学位和金融市场硕士学位。
过去10年我一直致力于研究市场，其中7年专注于开发算法技术。
作为一名科技与金融爱好者，我致力于开发先进的专家顾问（EAs），这些顾问整合了机器学习算法、神经网络和实时数据分析，以优化交易策略、提升准确性并增强在不稳定市场环境中的适应性。我开发的EAs超越了传统交易规则的简单自动化，通过人工智能技术分析市场模式、预测走势并精准控制风险。在此过程中，我使用Keras或JAX等平台，结合专用AI框架，基于历史数据训练模型，并通过回测和前向测试优化其性能。通过这种方式，系统能够掌握真实市场变动，灵活调整策略并在不同市场环境下优化收益。
- 版本: 1.21
- 更新: 20 七月 2026
特点
|无重绘指标
|当新数据到来时，该指标不会改变其数值
|交易货币对
|任何货币对
|时间框架
|H1是最好的，但你可以将其适应于任何时间框架
|交易时间
|全天候
|Buffers
|Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1
要求
使用一个ECN经纪商，并为一些头寸提供严格的点差是必须的。
不要在中等影响和高影响的新闻发布时间进行交易。
如何安装
将该指标附加到首选的交易对上（推荐H1）。
配置
指标设置。
在这里你可以修改指标的参数以采用最适合你的策略。
附加设置。
在这里你可以改变指标不同部分的颜色。你还可以改变警报的配置。
如何使用它
当你在图表中看到箱体突破的箭头时，你就必须进行买入或卖出交易。
当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易。
当趋势线和狙击线在同一水平上相互接触时，这将是一个理想的利润水平。
当交易线远离对方时，在这种情况下，该交易将给你带来更多利润。而当交易线小于对方时，在这种情况下，该交易将给你带来较少的利润。
你必须在突破框的底线处设置止损。
警告提示
我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人联系你，向你出售我的EA，那么他们是骗子，只想得到你的钱。
此外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会与原始的EA一样工作。
this indicator looks promising. Good work Mr. Garcia.