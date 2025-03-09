Pips Chaser MT4

4.13
  • 指标
  • Rodrigo Arana Garcia
    Rodrigo Arana Garcia

    Rodrigo Arana Garcia

    4.7 (230)
    我拥有经济学学士学位和金融市场硕士学位。
    过去10年我一直致力于研究市场，其中7年专注于开发算法技术。
    作为一名科技与金融爱好者，我致力于开发先进的专家顾问（EAs），这些顾问整合了机器学习算法、神经网络和实时数据分析，以优化交易策略、提升准确性并增强在不稳定市场环境中的适应性。我开发的EAs超越了传统交易规则的简单自动化，通过人工智能技术分析市场模式、预测走势并精准控制风险。在此过程中，我使用Keras或JAX等平台，结合专用AI框架，基于历史数据训练模型，并通过回测和前向测试优化其性能。通过这种方式，系统能够掌握真实市场变动，灵活调整策略并在不同市场环境下优化收益。
    28 产品 20 信号
  • 版本: 1.21
  • 更新: 20 七月 2026
Pips Chaser指标的开发是为了补充你的手动交易。该指标可用于短线剥头皮和长线波段交易 // MT5 版本 

特点

无重绘指标 当新数据到来时，该指标不会改变其数值
交易货币对 任何货币对
时间框架 H1是最好的，但你可以将其适应于任何时间框架
交易时间 全天候
Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1


要求

使用一个ECN经纪商，并为一些头寸提供严格的点差是必须的。

不要在中等影响和高影响的新闻发布时间进行交易。


如何安装

将该指标附加到首选的交易对上（推荐H1）。


配置

指标设置

在这里你可以修改指标的参数以采用最适合你的策略。

附加设置

在这里你可以改变指标不同部分的颜色。你还可以改变警报的配置。


如何使用它

当你在图表中看到箱体突破的箭头时，你就必须进行买入或卖出交易。

当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易。

当趋势线和狙击线在同一水平上相互接触时，这将是一个理想的利润水平。

当交易线远离对方时，在这种情况下，该交易将给你带来更多利润。而当交易线小于对方时，在这种情况下，该交易将给你带来较少的利润。

你必须在突破框的底线处设置止损。


警告提示

我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人联系你，向你出售我的EA，那么他们是骗子，只想得到你的钱。

此外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会与原始的EA一样工作。


评分 8
Dhayatama
335
Dhayatama 2026.04.16 14:10 
 

this indicator looks promising. Good work Mr. Garcia.

Marcodelacruz1
58
Marcodelacruz1 2025.11.07 02:30 
 

Excelente

Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.10.19 20:05 
 

Hi. Give me some few days and will comment

推荐产品
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
High and low points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
5 (1)
指标
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
指标
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
指标
MetaTrader 4/5 中的 MACD 指标看上去与其它许多图表软件里的 MACD 不同。这是因为 MetaTrader 4/5 版本的 MACD 显示 MACD 曲线作为直方图，而传统上显示为曲线。此外，MetaTrader 4/5 版本使用 SMA 计算信号线，而根据 MACD 的定义，它应该使用 EMA。MetaTrader 4/5 版本也不计算实际的 MACD 直方图 (即 MACD 与信号线之间的差异)。这可能对那些 MetaTrader 4/5 的新手带来困惑，因为将 MACD 线显示为直方图，而未提供实际的 MACD 直方图。 这款指标按照其创造者 (Gerald Appel) 的定义显示 MACD，如同其它图表软件里显示的那样。而 MACD 线的计算采用 "快速" EMA 和 "慢速" EMA 之间的差异。信号线是 MACD 线的 EMA。MACD 直方图是MACD 和信号线之间的差异 (MACD 直方图可自行作为可靠的用作背离信号)。 True/False 启用开关，您可以显示/隐藏 MACD/信号线，以及 MACD 直方图。
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
指标
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
指标
枢轴点斐波那契 RSJ 是一个指标，它使用斐波那契汇率追踪当天的支撑线和阻力线。 这个壮观的指标使用斐波那契汇率通过枢轴点创建多达 7 个支撑位和阻力位。 价格如何尊重该支撑和阻力的每个水平真是太棒了，在那里可以感知操作的可能进入/退出点。 特征 多达 7 个支撑位和 7 个阻力位 单独设置级别的颜色 输入 枢轴类型 Pivot Fibo RSJ1 = Fibo ratio 1 计算 Pivot Fibo RSJ2 = Fibo ratio 2 计算 Pivot Fibo RSJ3 = Fibo ratio 3 计算 Pivot Fibo Classic = 经典枢轴计算 最低枢轴级别 旋转 3 个级别 旋转 4 个级别 旋转 5 个级别 枢轴 6 个级别 旋转 7 个级别 如果您仍有疑问，请通过直接消息与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/robsjunqueira/
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
指标
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
指标
Smart FVG 指标 MT4 – MetaTrader 4 高级公平价值缺口检测 Smart FVG 指标为 MetaTrader 4 提供专业的公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）检测、监控和告警功能，所有信息都直接显示在图表上。它将基于 ATR 的过滤与结构感知逻辑相结合，帮助你去除噪音、适应流动性，并只保留最关键的不平衡区域，从而做出更加精确的交易决策。 主要优势 精准的 FVG 检测：识别真正的市场低效，而不仅仅是简单的 K 线价格跳空。 基于 ATR 的自适应精度：根据不同市场与周期自动过滤低质量信号。 实时有效性跟踪：当价格填补或突破缺口时，相关区域会被自动延伸、调整或删除。 高度可视化与自定义：可根据任何模板自定义颜色、线型和填充样式。 实用告警功能：对新出现、被填补或被突破的 FVG 提供实时通知。 性能优化：轻量化设计，适合多品种、多周期同时扫描。 工作原理 将指标加载到任意 MT4 品种与时间周期图表上。 算法会扫描历史与实时 K 线，标出当前有效的 FVG 区域。 ATR 逻辑会根据当前波动率和流动性动态调整检测条件。 当价格完全回补缺口
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
指标
外汇市场概况（简称FMP） 这不是什么： FMP 不是经典的字母编码 TPO 显示，不显示整体图表数据配置文件计算，并且不将图表分段并计算它们。 它能做什么 ： 最重要的是，FMP 指示器将处理位于用户定义频谱左边缘和用户定义频谱右边缘之间的数据。 用户只需用鼠标拉动指示器的每一端即可定义频谱。 当指标右边缘被拉到实时柱并进一步（到未来）时，指标被认为是“实时的”（它会更新新柱） 该指标将一个“锚点”对象放在它所附加的图表上，然后将该锚点与硬盘驱动器上的文件相关联。 这允许您在图表上运行一个持续的 FMP，您的设置在重新启动时持续存在，直到图表 - 或指标 - 关闭。 FMP 指标可以在一个图表上运行多个自身实例，并且您可以命名它们。（名称在指标数据中显示为半透明，以便您能够区分它们） 指标的数据窗口被快速切换控件包围，当它们的状态发生变化时，这些控件会更新该图表的指标设置的“内存”。 左手柄、右手柄和数据窗口的显示可以自定义。您可以从 13 种不同的样式组合中进行选择，或者选择每个部分的单独样式（从 13 种中选择）。 您可以选择显示与光谱左侧对齐、在中间对称居中、与光谱右侧
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
指标
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
指标
This is a multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA). The Double HMA MTF Light indicator combines two timeframes on a single chart. The HMA of the higher timeframe defines the trend, and the HMA of the current timeframe defines short-term price movements. The indicator is freely distributed and hasn't audio signals or messages. Its main function is the visualization of price movements. If you need advanced functionality of the HMA multi-timeframe indicator (information ab
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
指标
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
指标
Aroon Classic 指标概述 Aroon Classic 指标是一种技术工具，可定量识别图表上趋势的出现和持续性。它使用两条线——“Aroon Up”和“Aroon Down”——在 0–100 范围内显示趋势强度和转折点。Aroon Up 值越高，表示上升趋势越强；Aroon Down 值越高，表示下降趋势越强。 主要特点 直观区分趋势的形成和反转 可自定义计算周期（默认：14） 灵活设置线条颜色、宽度和样式 指标参数 参数 说明 默认值 Period 用于 Aroon 计算的周期条数 14 Aroon Up Color Aroon Up 线的颜色 DodgerBlue Aroon Down Color Aroon Down 线的颜色 Tomato Line Width 线条宽度（像素） 2 计算方法 Aroon Up 根据指定周期内自最高点以来的条数计算，公式如下： Aroon Up = ((Period – BarsSinceHighestHigh) / Period) × 100 同理，Aroon Down 根据自最低点以来的条数计算： Aroon Down = ((P
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
4 (6)
指标
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
指标
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Mode
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
指标
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
指标
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
指标
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
指标
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
指标
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
指标
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
指标
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
指标
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
FREE
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
专家
仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ //   MT4版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进行。建议
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.72 (32)
指标
临界区（ Critical Zones ）是专为寻找更准确市场入口的手动交易者而设计的。该指标采用先进的算法，通过计算图表上最相关的支撑位和阻力位以及它们的突破和回测来检测感兴趣的区域。该指标可配置为在检测到潜在有利可图的买入/卖出机会时发送警报和通知，让交易者即使不在屏幕/ MT4 版本前 ，也能随时掌握交易机会。 功能特点 无重绘  当新数据到来时，该指标不会改变其数值。 交易货币对 所有外汇货币对 季节性 所有季节性 参数 ===== 支撑位和阻力位 配置 ===== 用于计算的查看条形图 // 从当前条形图向后查看的条形图范围，用于计算支撑位和阻力位 ===== 条件 ===== 突破 // 打开或关闭突破检测 回测 // 启用或禁用回测检测 ===== 支撑位和阻力位样式 =====  绘制类型 // 设置支撑线和阻力线的线型 支撑线颜色 // 设置支撑位的颜色 阻力位颜色 // 为阻力位定义颜色 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 警报发送到手机 电子邮件警报 // 向电子邮件发
FREE
Gold Pulse AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
此价格仅剩   4/10   份 ---> 下一价格 175 美元 //   MT4 版本 限时优惠：购买即送免费 EA！ Gold Pulse AI 使用 TensorTrade 创建，TensorTrade 是一个开源的 Python 框架，专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的稳健交易算法而设计。 该算法的策略是利用挂单来把握黄金市场的动能。在分析之前的 K 线图以识别感兴趣的区域后，它会设置挂单，并在价格达到这些水平时执行。该算法会实时自动适应您的经纪商的条件（点差、延迟、滑点、市场缺口等）。如果算法判断挂单无法带来预期收益，则会取消该挂单。 请注意，为了保持 AI 的更新，神经网络将每 4-5 个月使用最新的历史数据进行训练。 此机器人不使用马丁格尔或对冲等有害的风险管理方法。相反，所有交易都受到追踪止盈和止损的保护。 最重要的是：回测结果与实盘交易结果完全一致（您可以在下方查看结果）。 IC Trading 实时信号   //   下载回测 推荐设置 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M15 最低资金 100$ 经纪商 任意，推荐 IC Markets  
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.86 (42)
指标
MT4版本 黄金猎手是为在市场上手动交易的交易者开发的。它是一个非常强大的工具，由3个不同的指标组成。 强大的进入策略：由一个衡量货币对波动性和识别市场趋势的指标形成。 LSMA：平滑价格数据，对检测短期趋势很有用。 Heikin Ashi：一旦该指标被连接到图表上，日本蜡烛图将变为Heikin Ashi蜡烛图。这种类型的蜡烛图使价格信息更加平滑，从而可以检测到坚实的趋势。 特点 没有重新粉刷 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易对 具有非常低的点差和波动性的交易对（EURUSD, GBPUSD, BTCUSD...）。不建议使用范围对 时间段 M5 交易时间 最好是在白天进行交易，这时市场上有更多的波动，价差也保持在低水平 Buffers  Buy Buffer: 10 / Sell Buffer: 13   要求 对于剥头皮的头寸，必须使用点差小的ECN经纪人。 如何安装 将指标附加到首选的交易对上（时间周期M5）。   配置 默认设置是我发现的对5分钟时间框架最有效的设置。 你可以使用一个最适合你的交易模式的设置。 如何使用它 它
FREE
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (9)
指标
Pips Chaser 指标的开发是为了补充你的手动交易。该指标可用于短线剥头皮和长线波段交易 //   MT4 版本  特点 无重绘指标 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易货币对 任何货币对 时间框架 H1是最好的，但你可以将其适应于任何时间框架 交易时间 全天候 Buffers Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 要求 使用一个ECN经纪商，并为一些头寸提供严格的点差是必须的。 不要在中等影响和高影响的新闻发布时间进行交易。 如何安装 将该指标附加到首选的交易对上（推荐H1）。 配置 指标设置 。 在这里你可以修改指标的参数以采用最适合你的策略。 附加设置 。 在这里你可以改变指标不同部分的颜色。你还可以改变警报的配置。 如何使用它 当你在图表中看到箱体突破的箭头时，你就必须进行买入或卖出交易。 当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易。 当趋势线和狙击线在同一水平上相互接触时，这将是一个理想的利润水平。 当交易线远离对方时，在这种情况下，该交易将给你带来更多利润。而当交易线小于对方时，在这种情况下，该交易将给你带来较少的利润。 你必须在突破框
FREE
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
专家
欢迎使用新一代专家顾问 Quantum Pips AI! 此价格仅售出 2/5 。之后，价格将自动上涨，以确保机器人的性能足以满足真实账户的需求。 购买后联系我， 免费获得一个指标 （价值超过 65 美元） Quantum Pips AI 是一款精心设计的尖端智能交易系统，旨在从外汇市场中获利。该智能系统对多个时间框架进行细致分析，并结合机器学习的强大功能，使用多种指标，使其能够在任何情况下适应市场。Quantum Pips AI 的与众不同之处在于其无与伦比的适应性，这使其能够在任何市场条件下通过更准确地利用空头趋势来实现盈利。此外，它还有一个内置的智能市场退出算法，能以最智能的方式/ MT5 版本 关闭不符合预期方向的交易。更多详细信息，请参阅 手册指南 。 该机器人不使用马丁格尔、对冲、平均等有毒的风险管理方法。相反，所有交易都受到虚拟止盈和止损的保护，即使它们并不总是被使用，机器人也会使用指标和其他内部计算来关闭交易。 特点 一个图表设置：只需一个图表即可交易所有符号 支持多种货币对 可靠的回测和实时性能（您可以从手册指南中下载 99.9% 的回测结果） 无需调整 GMT
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.67 (15)
指标
MT5版本 黄金猎手是为在市场上手动交易的交易者开发的。它是一个非常强大的工具，由3个不同的指标组成。 强大的进入策略：由一个衡量货币对波动性和识别市场趋势的指标形成。 LSMA：平滑价格数据，对检测短期趋势很有用。 Heikin Ashi：一旦该指标被连接到图表上，日本蜡烛图将变为Heikin Ashi蜡烛图。这种类型的蜡烛图使价格信息更加平滑，从而可以检测到坚实的趋势。 特点 没有重新粉刷 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易对 具有非常低的点差和波动性的交易对（EURUSD, GBPUSD, BTCUSD...）。不建议使用范围对 时间段 M5 交易时间 最好是在白天进行交易，这时市场上有更多的波动，价差也保持在低水平 Buffers   Buy Buffer: 9 / Sell Buffer: 12   要求 对于剥头皮的头寸，必须使用点差小的ECN经纪人。 如何安装 将指标附加到首选的交易对上（时间周期M5）。   配置 默认设置是我发现的对5分钟时间框架最有效的设置。 你可以使用一个最适合你的交易模式的设置。 如何使用它 它的使
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
指标
Pips Hunter PRO   历经数年开发，是其前身的改进版。这个功能强大的指标分析市场和价格历史，生成买入和卖出条目。在计算这些条目时，它使用了不同的协同工作指标以及复杂的统计对数，可过滤并消除不利条目/ MT4 版本 。 功能特点 无重绘 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 无滞后 该指标无滞后 交易货币对 所有外汇货币对 （最好是 EURGBP） 时间框架 所有时间框架 参数 ===== 显示 ===== 箭头距离 // 信号（箭头）与蜡烛图之间的距离 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 用于手机的警报 电子邮件警报 // 电子邮件警报 ===== 图表设置 ===== 更改图表上烛台颜色的选项 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.27 (11)
指标
临界区（ Critical Zones ）是专为寻找更准确市场入口的手动交易者而设计的。该指标采用先进的算法，通过计算图表上最相关的支撑位和阻力位以及它们的突破和回测来检测感兴趣的区域。该指标可配置为在检测到潜在有利可图的买入/卖出机会时发送警报和通知，让交易者即使不在屏幕/ MT5 版本前 ，也能随时掌握交易机会。 功能特点 无重绘  当新数据到来时，该指标不会改变其数值。 交易货币对 所有外汇货币对 季节性 所有季节性 参数 ===== 支撑位和阻力位 配置 ===== 用于计算的查看条形图 // 从当前条形图向后查看的条形图范围，用于计算支撑位和阻力位 ===== 条件 ===== 突破 // 打开或关闭突破检测 回测 // 启用或禁用回测检测 ===== 支撑位和阻力位样式 =====  绘制类型 // 设置支撑线和阻力线的线型 支撑线颜色 // 设置支撑位的颜色 阻力位颜色 // 为阻力位定义颜色 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 警报发送到手机 电子邮件警报 // 向电子邮件发
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
指标
Auto Fibo 是一个为加强你的手动交易而开发的指标。它将自动画出黄金比例，节省你的时间，促进你的交易。 将指标附在图表上，它就会自动画出准确的黄金比例，省去你寻找临界点的麻烦。 界面会根据你的电脑调整到波段的近似高点和低点。 这个指标会纠正大多数起点和终点的选择错误。 对于每个波段，都会显示准确的价格。 警告 我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人与您联系，向您出售我的EA，那么他们是骗子，只想要您的钱。 另外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会和原来的一样工作。 .....................................................
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
专家
仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进行。建议使
Gold Pulse AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
专家
此价格仅剩 4/10 份 ---> 下一价格 175 美元 // MT5 版本 限时优惠：购买即送免费 EA！ Gold Pulse AI 使用 TensorTrade 创建，TensorTrade 是一个开源的 Python 框架，专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的稳健交易算法而设计。 该算法的策略是利用挂单来把握黄金市场的动能。在分析之前的 K 线图以识别感兴趣的区域后，它会设置挂单，并在价格达到这些水平时执行。该算法会实时自动适应您的经纪商的条件（点差、延迟、滑点、市场缺口等）。如果算法判断挂单无法带来预期收益，则会取消该挂单。 请注意，为了保持 AI 的更新，神经网络将每 4-5 个月使用最新的历史数据进行训练。 此机器人不使用马丁格尔或对冲等有害的风险管理方法。相反，所有交易都受到追踪止盈和止损的保护。 最重要的是：回测结果与实盘交易结果完全一致（您可以在下方查看结果）。 IC Trading 实时信号 // 下载回测 推荐设置 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M15 最低资金 100$ 经纪商 任意，推荐 IC Markets   / IC Trad
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
专家
欢迎使用新一代专家顾问 Quantum Pips AI! 此价格仅售出 2/5 。之后，价格将自动上涨，以确保机器人的性能足以满足真实账户的需求。 购买后联系我， 免费获得一个指标 （价值超过 65 美元） Quantum Pips AI 是一款精心设计的尖端智能交易系统，旨在从外汇市场中获利。该智能系统对多个时间框架进行细致分析，并结合机器学习的强大功能，使用多种指标，使其能够在任何情况下适应市场。Quantum Pips AI 的与众不同之处在于其无与伦比的适应性，这使其能够在任何市场条件下通过更准确地利用空头趋势来实现盈利。此外，它还有一个内置的智能市场退出算法，能以最智能的方式/ MT4 版本 关闭不符合预期方向的交易。更多详细信息，请参阅 手册指南 。 该机器人不使用马丁格尔、对冲、平均等有毒的风险管理方法。相反，所有交易都受到虚拟止盈和止损的保护，即使它们并不总是被使用，机器人也会使用指标和其他内部计算来关闭交易。 特点 一个图表设置：只需一个图表即可交易所有符号 支持多种货币对 可靠的回测和实时性能（您可以从手册指南中下载 99.9% 的回测结果） 无需调整 GMT
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
指标
Auto Fibo 是一个为加强你的手动交易而开发的指标。它将自动画出黄金比例，节省你的时间，促进你的交易。 将指标附在图表上，它就会自动画出准确的黄金比例，省去你寻找临界点的麻烦。 界面会根据你的电脑调整到波段的近似高点和低点。 这个指标会纠正大多数起点和终点的选择错误。 对于每个波段，都会显示准确的价格。 警告 我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人与您联系，向您出售我的EA，那么他们是骗子，只想要您的钱。 另外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会和原来的一样工作。 .....................................................
FREE
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
指标
Pips Hunter PRO 历经数年开发，是其前身的改进版。这个功能强大的指标分析市场和价格历史，生成买入和卖出条目。在计算这些条目时，它使用了不同的协同工作指标以及复杂的统计对数，可过滤并消除不利条目/ MT5 版本 。 功能特点 无重绘 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 无滞后 该指标无滞后 交易货币对 所有外汇货币对 （最好是 EURGBP） 时间框架 所有时间框架 参数 ===== 显示 ===== 箭头距离 // 信号（箭头）与蜡烛图之间的距离 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 用于手机的警报 电子邮件警报 // 电子邮件警报 ===== 图表设置 ===== 更改图表上烛台颜色的选项 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
FREE
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
指标
Top Bottom Tracker   是一款基于复杂算法的指标，可分析市场趋势并检测趋势的高点和低点 /   MT4 版本。 价格将逐步上升，直至达到 500 美元。下一个价格 -->   $99 功能特点 无重绘 新数据到来时 该指标不会改变其数值 交易货币对 所有外汇货币对 时间框架 所有时间框架 参数 ==== 指标配置 ==== 配置参数 // 40（值越高，发出的信号越少但越准确） 上水平值 // 80（上水平线的值） 下水平线值 // 20（下水平线值） 指标计算条数 // 3000（您希望指标计算多少条。数值 0 将计算所有条形图的指标） ==== 警报配置 ==== 弹出警报 // true （在终端上发出警报） 电子邮件报警 // true （通过电子邮件报警） 警报时间间隔 // 10 （警报时间间隔，以分钟为单位） 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果
Smart Market Concepts MT5
Rodrigo Arana Garcia
指标
独家首发优惠！！！ 购买后，请通过MQL5站内信联系我，即可免费获取我这款盈利能力极强的“顶底”指标。 操作手册助您理解指标运作原理及“聪明钱概念”背后的逻辑。 指标手动设置   //   如何使用 SMC Smart Market Concepts - 适用于MT4/MT5的全能型SMC指标：市场结构、订单块、FVG、价格区间、交易时段、斐波那契/OTE及警报功能。//   MT4版本 该指标将20余种指标整合为单一“全能”工具，实时展示市场结构——包括内部及震荡的BOS/CHoCH水平、订单区块、溢价与折价区域、等高点与等低点、公允价值缺口、多时间周期的高点与低点、斐波那契/OTE水平、交易时段等丰富内容。该指标聚焦于“聪明钱”概念，融合了“内圈交易者”分析等先进交易策略以及基于“聪明钱”理念的交易策略，旨在揭示大型机构的运作机制并协助预测其动向。 “聪明钱”概念通过追踪结构如何被打破以及反应区（订单区块、供需失衡、前期高低点、交易时段窗口）可能形成的位置，帮助价格走势交易者绘制流动性分布图和关注区域。该指标将大部分标注工作自动化，让您减少绘图时间，专注于分析。 可
Smart Market Concepts MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
独家首发优惠！！！ 购买后，请通过MQL5站内信联系我，即可免费获取我这款盈利能力极强的“顶底”指标。 操作手册助您理解指标运作原理及“聪明钱概念”背后的逻辑。 指标手动设置   //   如何使用 SMC Smart Market Concepts - 适用于MT4/MT5的全能型SMC指标：市场结构、订单块、FVG、价格区间、交易时段、斐波那契/OTE及警报功能。// MT5版本 该指标将20余种指标整合为单一“全能”工具，实时展示市场结构——包括内部及震荡的BOS/CHoCH水平、订单区块、溢价与折价区域、等高点与等低点、公允价值缺口、多时间周期的高点与低点、斐波那契/OTE水平、交易时段等丰富内容。该指标聚焦于“聪明钱”概念，融合了“内圈交易者”分析等先进交易策略以及基于“聪明钱”理念的交易策略，旨在揭示大型机构的运作机制并协助预测其动向。 “聪明钱”概念通过追踪结构如何被打破以及反应区（订单区块、供需失衡、前期高低点、交易时段窗口）可能形成的位置，帮助价格走势交易者绘制流动性分布图和关注区域。该指标将大部分标注工作自动化，让您减少绘图时间，专注于分析。 可选的警
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
5/10份，30美元--->下一个50美元// MT5版本 Forex Vigor 是一个技术指标，评估8种主要货币（欧元、英镑、澳元、新西兰元、美元、加元、瑞士法郎、日元）的动能强度。该指标依靠数学计算来衡量28种货币对之间缺乏相关性的情况。为了计算它们的价值，它使用线性加权平均法（LWMA）加上一个统计系统来分析收盘价之间的百分比差异，该系统消除了模型中不代表意义的价值。这种方法提供了一个加权平均值，使最近的价格变动具有更多的意义。通过考虑这个百分比的差异，该指标提供了一个衡量货币动量的强度和方向。 由于它能够评估主要货币的动能强度，并对市场动态提供有价值的见解，该指标可以帮助交易者识别潜在的交易机会，做出更明智的交易决定，并有效地管理风险。 特点 无重绘 新数据到来时，该指标不改变其数值 交易对 28个交易对  时间框架 所有 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN) 交易时间 每天24小时  配置 ma_period：这个参数影响算法的计算，按照你的意愿使用它。默认情况下，你不需要改变它。 ma_delta：这个参数会影响算法的计算
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
Top Bottom Tracker 是一款基于复杂算法的指标，可分析市场趋势并检测趋势的高点和低点 / MT5 版本。 价格将逐步上升，直至达到 500 美元。下一个价格 --> $99 功能特点 无重绘 新数据到来时 该指标不会改变其数值 交易货币对 所有外汇货币对 时间框架 所有时间框架 参数 ==== 指标配置 ==== 配置参数 // 40（值越高，发出的信号越少但越准确） 上水平值 // 80（上水平线的值） 下水平线值 // 20（下水平线值） 指标计算条数 // 3000（您希望指标计算多少条。数值 0 将计算所有条形图的指标） ==== 警报配置 ==== 弹出警报 // true （在终端上发出警报） 电子邮件报警 // true （通过电子邮件报警） 警报时间间隔 // 10 （警报时间间隔，以分钟为单位） 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
专家
三角引擎旨在以簡單且易於使用的的方式幫助人們增加資本。如果您對那些在回測中表現出色但在實盤交易中卻無法複製相同效果的算法感到厭倦，那麼三角引擎正是您所尋求的解決方案。三角引擎是一款經過精心設計的先進算法，專門用於識別並利用澳元兌加元（AUDCAD）匯率中的內在漏洞。透過一套複雜的指標和不同策略，該系統對市場動態進行深入的實時分析，評估關鍵因素，如波動性、新興趨勢和歷史模式。 三角引擎與市場上其他演算法的真正區別在於其卓越的適應性。它並非局限於某種特定的金融環境，而是能動態調整策略，在牛市、熊市甚至高度不確定的市場條件下有效運行。這種靈活性顯著降低了長期回撤帶來的風險 // 如需更多詳細信息， 請參閱手冊指南 。 限時優惠！！！ 僅剩 2/10 份此價格 ---> 下一個價格 250 美元 // MT5 版本 實時信號： https://www.mql5.com/en/signals/2279071 功能 穩健的回測和實盤表現（您可在手冊指南中下載回測結果） 無需手動調整GMT時間（EA將自動完成） 不使用馬丁格爾、均線等高風險策略 適用於FTMO等自營交易公司 適用於CENT帳戶 適
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
专家
创建 XPulse 的目的是以简单易用的方式增加人们的资本。如果您厌倦了那些在回溯测试中似乎很有效，但在真实账户中却不奏效的算法，那么 XPulse 就是您正在寻找的解决方案。 它是一种专门利用澳元兑加元货币对的低效率而设计的算法。该算法具有强大的回溯测试和两个真实信号，可为其性能提供支持。// 有关更多深入细节， 请参阅手册指南 。 首发优惠 此价格仅剩 2/5 份 ---> 下一价格 250 美元 // MT5 版本 实时信号  -  实时信号 2 特点 可靠的回溯测试和实时表现（您可以在手册指南中下载回溯测试） 无需调整 GMT 时间（EA 会帮您调整） 适用于 FTMO 等专业公司 适用于 CENT 账户 适用于小资金账户（100 美元起） 比现有的高质量替代品便宜得多 使用非常简单：无需设置文件 要求 最低资金要求仅为 100 美元 交易货币对 澳元兑美元 时间框架 任意 使用默认设置 EA 必须在 VPS 上持续运行，以避免网络中断或停机（如有需要，请联系我） 应在 M1 时间框架上进行回溯测试 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您
SnowGold MT4
Rodrigo Arana Garcia
专家
SnowGold——黄金波段突破交易系统限时发售——仅限100份 与我其他的EA不同，这款产品是限量版，仅发售 100份 。售完后，产品将永久下架。 价格每48小时上涨50美元。抓紧机会，锁定最低价，以免错过。 已售出9份——仅剩91份 。 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2360313 SnowGold（ MT5版本 ）源自我最大的真实交易账户。它基于超过10年的历史数据开发和验证，并在发布前通过实际市场表现得到验证。这是一款顶级的黄金算法，我本人已使用多年。 该算法运用四种策略和多种指标来过滤掉虚假入场点，并追踪当前的市场价格结构，从而捕捉高点和低点的突破。由于当前黄金价格波动剧烈，趋势突破策略表现完美。 SnowGold 与其他算法的不同之处在于其集成的自适应风险管理系统。无论金价上涨多少，止损、止盈和追踪止损参数都会根据价格自动调整。它还具有“智能逻辑”入场管理功能，将初始入场点拆分为多个入场点，从而实现更有效的入场策略。 核心优势 经内部真实账户验证 四种独立的突破策略同时运行 多层方向过滤机制——顺势交易，快速切断逆势入
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
指标
5/10份，30美元--->下一个50美元// MT4版本 Forex Vigor 是一个技术指标，评估8种主要货币（欧元、英镑、澳元、新西兰元、美元、加元、瑞士法郎、日元）的动能强度。该指标依靠数学计算来衡量28种货币对之间缺乏相关性的情况。为了计算它们的价值，它使用线性加权平均法（LWMA）加上一个统计系统来分析收盘价之间的百分比差异，该系统消除了模型中不代表意义的价值。这种方法提供了一个加权平均值，使最近的价格变动具有更多的意义。通过考虑这个百分比的差异，该指标提供了一个衡量货币动量的强度和方向。 由于它能够评估主要货币的动能强度，并对市场动态提供有价值的见解，该指标可以帮助交易者识别潜在的交易机会，做出更明智的交易决定，并有效地管理风险。 特点 无重绘 新数据到来时，该指标不改变其数值 交易对 28个交易对  时间框架 所有 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN) 交易时间 每天24小时  配置 ma_period：这个参数影响算法的计算，按照你的意愿使用它。默认情况下，你不需要改变它。 ma_delta：这个参数会影响算法的计算
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
三角引擎旨在以簡單且易於使用的的方式幫助人們增加資本。如果您對那些在回測中表現出色但在實盤交易中卻無法複製相同效果的算法感到厭倦，那麼三角引擎正是您所尋求的解決方案。三角引擎是一款經過精心設計的先進算法，專門用於識別並利用澳元兌加元（AUDCAD）匯率中的內在漏洞。透過一套複雜的指標和不同策略，該系統對市場動態進行深入的實時分析，評估關鍵因素，如波動性、新興趨勢和歷史模式。 三角引擎與市場上其他演算法的真正區別在於其卓越的適應性。它並非局限於某種特定的金融環境，而是能動態調整策略，在牛市、熊市甚至高度不確定的市場條件下有效運行。這種靈活性顯著降低了長期回撤帶來的風險 // 如需更多詳細信息， 請參閱手冊指南 。 限時優惠！！！ 僅剩   2/10   份此價格 ---> 下一個價格 250 美元 //   MT4 版本 實時信號： https://www.mql5.com/en/signals/2279071 功能 穩健的回測和實盤表現（您可在手冊指南中下載回測結果） 無需手動調整GMT時間（EA將自動完成） 不使用馬丁格爾、均線等高風險策略 適用於FTMO等自營交易公司 適用於CE
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
创建 XPulse 的目的是以简单易用的方式增加人们的资本。如果您厌倦了那些在回溯测试中似乎很有效，但在真实账户中却不奏效的算法，那么 XPulse 就是您正在寻找的解决方案。 它是一种专门利用澳元兑加元货币对的低效率而设计的算法。该算法具有强大的回溯测试和两个真实信号，可为其性能提供支持。// 有关更多深入细节， 请参阅手册指南 。 首发优惠 此价格仅剩   2/5   份 ---> 下一价格 250 美元 //   MT4 版本 实时信号  -   实时信号 2 特点 可靠的回溯测试和实时表现（您可以在手册指南中下载回溯测试） 无需调整 GMT 时间（EA 会帮您调整） 适用于 FTMO 等专业公司 适用于 CENT 账户 适用于小资金账户（100 美元起） 比现有的高质量替代品便宜得多 使用非常简单：无需设置文件 要求 最低资金要求仅为 100 美元 交易货币对 澳元兑美元 时间框架 任意 使用默认设置 EA 必须在 VPS 上持续运行，以避免网络中断或停机（如有需要，请联系我） 应在 M1 时间框架上进行回溯测试 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果
SnowGold MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
Rodrigo Arana Garcia SnowGold——黄金波段突破交易系统限时发售——仅限100份 与我其他的EA不同，这款产品是限量版，仅发售 100份 。售完后，产品将永久下架。 价格每48小时上涨50美元。抓紧机会，锁定最低价，以免错过。 已售出9份——仅剩91份 。 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2360313 SnowGold（ MT4版本 ）源自我最大的真实交易账户。它基于超过10年的历史数据开发和验证，并在发布前通过实际市场表现得到验证。这是一款顶级的黄金算法，我本人已使用多年。 该算法运用 四 种策略和多种指标来过滤掉虚假入场点，并追踪当前的市场价格结构，从而捕捉高点和低点的突破。由于当前黄金价格波动剧烈，趋势突破策略表现完美。 SnowGold 与其他算法的不同之处在于其集成的自适应风险管理系统。无论金价上涨多少，止损、止盈和追踪止损参数都会根据价格自动调整。它还具有“智能逻辑”入场管理功能，将初始入场点拆分为多个入场点，从而实现更有效的入场策略。 核心优势 经内部真实账户验证 四 种独立的突破策
筛选:
Dhayatama
335
Dhayatama 2026.04.16 14:10 
 

this indicator looks promising. Good work Mr. Garcia.

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2026.04.16 14:14
Thank you so much!
Marcodelacruz1
58
Marcodelacruz1 2025.11.07 02:30 
 

Excelente

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.11.07 06:32
Muchas gracias!
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.10.19 20:05 
 

Hi. Give me some few days and will comment

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.10.19 20:19
Thank you!
Xiao1314
14
Xiao1314 2025.08.30 09:42 
 

This is ridiculous. How can such an indicator be shown? It's just hindsight bias. The candlestick chart is already completed before it's drawn. It's useless at all. Bad review.

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.08.30 10:34
I understand your bad experience, but on the other hand, there are people for whom it has worked.
Jbakimon
256
Jbakimon 2025.05.29 04:02 
 

Great indicator and with alarm when there is a market breakout. Thanks to the developer

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.05.29 06:06
Thank you so much!!
Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.21 16:16 
 

Good

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.03.21 18:06
Thank you!
tian6492522
19
tian6492522 2025.03.19 15:13 
 

当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易 这个趋势线是要自己画吗，多是有下一个框出来后才有显示

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.03.19 15:21
hello tian thank you very much for your comment.
you can complement this indicator with other free indicators from the market. There are some that draw trend lines for you
pan898899
534
pan898899 2025.03.11 00:33 
 

运行良好谢谢。

Rodrigo Arana Garcia
158260
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.03.11 07:29
Thank you!!
回复评论