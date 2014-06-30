报刊评论
花旗集团16日发布报告称，人民币汇率在今年下半年会稍为偏软，汇率的双向波动将会增加。中期来看，人民币仍会保持升值态势。
花旗表示，随着中国经济增长放缓，预计人民币汇率在今年下半年会稍为偏软，预计到年底1美元将兑6.17元人民币，汇率的双向波动将会增加，但相信中期来说，由于中国的经常项目余额仍然庞大，预料人民币仍会保持升值态势。
花旗报告同时指出，人民币升值暂缓将对中国的航空、航运、房地产等净外币负债较多的行业带来负面影响，原因是这类企业在人民币升值情况下，一般会获得汇兑收益而令盈利上升。
根据花旗的估算，人民币兑美元每升值1%，航空公司由于可获得汇兑收益，盈利可增加达17.1%。因此当人民币停止升值或立刻影响到这些公司的账面盈利。
花旗指出，人民币暂缓升值，对于那些既面对外部需求疲弱又要面对成本高涨的出口企业来说，可以获得一个短暂的喘息机会。
- www.forex21.cn
黄金昨天反弹，不过再次受阻于1300整数位，亚市早盘黄金再次回落，刚刚录得日内新低1287.70。今天重要事件是北京时间22：00美联储主席伯南克的讲话，在此之前黄金可能维持目前的窄幅盘整。支持关注1275，阻力关注1300
- www.dailyfx.com.hk
国际清算银行（BIS）周三公布的数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，环比上涨0.18%，这是该指数连续第九个月上涨，也是连续第八个月创历史新高。今年迄今为止，人民币实际有效汇率指数已上升5.67%。
数据还显示，6月人民币名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%。
去年人民币实际有效汇率升幅为2.2%，名义有效汇率升幅为1.7%。
- www.forex21.cn
交易者在市场中所做的每一笔交易都受到两方面因素影响──对於盈利的渴望以及对於亏损的担忧，也即风险情绪以及避险情绪。这是人类天性使然。但是，在特定
环境下，这些情绪会遭到扭曲。正如同现在的情况，全球各大央行全力推行宽松政策，而宽松的流动性间接影响了整个市场的风险情绪。可以说，正是这些宽松政策
导致投资者忽视风险而全力追逐收益（包括大量使用杠杆），推动类似美股这些风险资产不断上涨。然而，由流动性带来的支撑不可能永远维持。
未来市场最核心的问题应当是这种流动性异常宽松的格局会在何时结束。市场总是提前反应的，投资者不会等到实际利率开始上调或者美联储开始出售资产再改变操作，而是会根据对於未来央行政策的预期而提前进行部署。
目前市场的焦点在於美联储的缩减QE。不过在近来标普500指数持续创新高的情况下，似乎QE缩减这些并没什么好担心的。但是，下面这张图表或许会令你有不一样的看法。
上图显示的是标普500指数以及德意志银行套息交易指数的走势。套息交易指的是交易者在外汇市场中做多高息货币的同时做空低息货币，比如做多澳元/美元或者纽元/日元。交易者在持有过程中享有固定的利息收入，不过仍然会受到汇价波动的影响。
根 本上说，外汇市场上的套息交易就是买入持有策略。它代表著投资者对於高收益率的追逐。因此，它应当与市场其他风险指标，比如美国股市，走势相一致。这也体 现在上图中。历史走势上，二者之间确实存有非常强的相关性。不过，最近一段时间二者走势出现了明显的背离。那么，这两种指数到底哪一个才是最精确的反应投 资者情绪的呢？
这两个指数的走势从今年5月份开始出现了背离。标普500持续刷新记录高点，而套息交易指数却未能延续自09年一季度以来的上涨趋势。然而，套息交易指数
的走弱仅仅只是目前市场风险资产之间走势背离的冰山一角。虽然全球股市今年以来大多上涨，然而风险资产的资金流出量却创记录新高。新兴市场基金在过去一年
──尤其是过去几个月──持续下跌。欧洲债务问题面临的不确定性越来越高。除此之外，比如传统的全球潜在收益率以及波动性之间的相关度，早就已经失去了原
先的相关性。
不管是标普500或者是道指抑或纳指，提振他们不断上升的最主要因素是投资者的乐观情绪。然而，我们看到的这些乐观情绪事实上是基於各大央行的宽松政策。因此，维持当前风险倾向最核心的因素是关於刺激政策的预期。
全 球大部分主要央行都或多或少在推行宽松政策，其中最主要的，也是目前最有可能发生转向的是美联储的宽松政策。美联储上月表态或将於2013年晚些时候缩减 购债规模，在2014年中完全退出资产购买。这导致了市场情绪的变化。关於QE规模缩小的预期致使美国国债收益率大幅上涨，资产抵押债券价格下跌。现在， 每一个新的经济数据，每一次美联储官员讲话以及市场波动性的增加都被市场用来衡量美联储具体的缩减QE的步伐。
而我们即将迎来的美联储主 席伯南克半年度国会证词讲话或许将会是引爆市场大幅震荡的导火索。关於近期市场对QE缩减预期有多敏感，我们可以从下图中看出。6月份在美联储发表可能缩 减购债规模的声明後，道琼斯FXCM美元指数出现急拉。然而，仅仅是相隔两周的会议纪要，却令市场的预期发生改变，美元指数出现一波急促的下跌。本周伯南 克的讲话将再度引导汇市的方向。
那么，如果风险情绪继续高涨的话市场中将有什么交易机会呢？或者如果避险情绪蔓延，什么交易最有吸引力？
或许最值得关注的当属美元/日元 这一货币对。该货币对在这两种情况下都有可能下跌。如果避险情绪蔓延，虽然美元也会获益，但是日元交叉盘的去杠杆化将为日元带来支撑，这很有可能提振日元 领涨汇市。而如果风险情绪再度上扬，市场预期QE缩减的日期推後，美元将全线承压，该货币对也会因此下跌。唯一有可能提振美元/日元上涨的局面是市场风险 情绪偏强，而且美元在此局面下并未承压。
- www.dailyfx.com.hk
加拿大 加拿大央行公布利率决定 与上月持平于1%
=======
加拿大央行：随着时间推移未来可能逐渐上调基准利率；依然预计产出缺口会弥合，CPI在2015年中期回归2%的目标；将2013年GDP预估从1.5%上调至1.8%；将2014年GDP预估从2.8%调降至2.7%.
=======
加拿大央行：低通胀将贯穿至2014年三季度；经济增长既面临上行风险，也面临下行风险；将二季度GDP预估调降至1%；只要经济中仍有大量闲置产能，通 胀前景偏低以及家庭失衡的情况，出现有建设性的发展就会保持利率不变；预计总体前景与4月预期基本一致；家庭债务高企和房地产市场不平衡是最重要的国内风 险；将今年三季度GDP增长预期下调至3.8%；经济将在2015年中实现全产能，与4月的预期一致。
=======
MetaTrader Trading Platform Screenshots
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
usd cad interest rate
:) -
- www.forex21.cn
在伯南克证词前后，美元可谓“两起两落”（下面全盘均指除英镑外），在证词前对主要货币走强，证词后回吐全部涨幅，伯南克问答环节中暴涨，继而再几乎回吐所有涨幅。
以 欧元为例，在伯南克证词公布前，欧元/美元于1.3130附近波动，日内下跌20多点。随着美国不及预期的新屋开工数据以及伯南克略呈鸽派的证词公布，该 货币对迅速走高至1.3170附近。在证词中，伯南克多次强调削债决定取决于经济状况，并重申可能会在失业率降至7%附近结束购债计划，但美联储可以在必 要时加快资产购买速度。在接下来的一个小时内，美元近乎回吐所有涨幅。
然而，随着投资者趁低买入以及问答环节到来，美元重拾先前涨势，而欧元/美元一度跌穿1.3100心理水平（此时美元全盘走强）。问答过程中，伯南克表示，在美联储FOMC委员会内部，委员们大部分支持使用7%的失业率作为终结资产购买计划的指标。
不久后，该主席指出，因为通胀低于我们的目标，失业率过高，总体政策将保持“高度宽松”。美元在接下来的过程中不断回吐涨幅，而欧元/美元亦反弹至开盘水平1.3150附近。
- www.forex21.cn
=============
中国外汇市场近年发展迅速，但由于限制诸多，比如禁止保证金交易等措施，令其与国际外汇市场相比，还有较大的差距。不过，有业内人士认为，随着人民币国际化的推进以及金融制度的改革，中国的零售外汇时代即将到来，最快可能在两三年之内。
昆仑国际行政总裁兼执行董事刘欣诺在接受媒体专访时表示，尽管内地的监管较严，但居民在境外开户做外汇的不在少数。刚刚于7月3日在香港创业板挂牌的昆仑国际是大中华区首家以外汇交易管理平台为主体在香港上市的公司。
“中国的零售外汇时代即将到来，也许很快，就在这两三年时间就会发生的。”刘欣诺自信地说。
国家外汇管理局报告显示，2006年至2011年，中国外汇市场交易量年均增长40.3%，2011年交易量达到14.2万亿美元（日均成交581亿美元），较2006年增长4倍之多。尽管发展速度之快，但与全球外汇市场相比，中国的外汇市场交易量还是比较低
- www.forex21.cn
亚市美元反弹，导致非美货币下跌，美元/日元刚突破100关口创时段新高，澳元和欧元兑美元分别在0.9161和1.3093录得时段低点，
澳元/美元亚市自0.9250附近下跌，澳大利亚商业信心数据不及预期，同时中国商品泡沫担忧升温，打压澳元目前下跌接近0.9150。英镑/美元也跌破1.5200，目前在1.5176录得时段新低。
亚洲股市涨跌不一，其中日经指数上涨0.9%，表现最强；上证指数下跌0.52%，韩国综合指数下跌0.4%，金价和银价分别位于1277美元和19.40美元一线窄幅整理，油价位于106美元上方，接近于15个月新高。
- www.forex21.cn
昆仑国际：中国零售外汇时代即将到来
=============
中国外汇市场近年发展迅速，但由于限制诸多，比如禁止保证金交易等措施，令其与国际外汇市场相比，还有较大的差距。不过，有业内人士认为，随着人民币国际化的推进以及金融制度的改革，中国的零售外汇时代即将到来，最快可能在两三年之内。
昆仑国际行政总裁兼执行董事刘欣诺在接受媒体专访时表示，尽管内地的监管较严，但居民在境外开户做外汇的不在少数。刚刚于7月3日在香港创业板挂牌的昆仑国际是大中华区首家以外汇交易管理平台为主体在香港上市的公司。
刘欣诺认为，人民币国际化的进程是不可阻挡的，中国香港地区、新加坡已经有很大的离岸人民币市场，加上很多金融产品都以人民币在计价，相信随着中国金融地位的不断提升，人民币国际化的进程也会加速。同时，这对中国外汇市场的开放也是很有积极作用。
“中国的零售外汇时代即将到来，也许很快，就在这两三年时间就会发生的。”刘欣诺自信地说。
国家外汇管理局报告显示，2006年至2011年，中国外汇市场交易量年均增长40.3%，2011年交易量达到14.2万亿美元（日均成交581亿美元），较2006年增长4倍之多。尽管发展速度之快，但与全球外汇市场相比，中国的外汇市场交易量还是比较低。
波士顿咨询公司爱特集团（Aite Group）预计，今年全球外汇零售行业将有强劲增长，其中，日本作为全球最大的零售外汇市场，今年以来交投旺盛，前四个月的日均成交额约为1600亿美元，大大高于2012年日本散户投资者日均800亿美元的成交额。爱特集团预计，日本零售外汇交易额将占市场整体交易量的三分之一左右，2013年整个市场日均成交额为1300亿美元。
一名来自内地曾在日本炒外汇的叶女士向本报记者表示：“日本炒外汇的气氛挺浓的，因为是场外交易，上班族很轻松就可以炒，而且那种保证金交易让我感觉挺刺激的。”
实际上，除昆仑国际外，其余国际外汇交易供应商也在盯着内地的市场，美国的外汇交易供应商福汇本月也与中信新际期货建立策略性合作，为中国投资者提供外汇教育资源。
刘欣诺指出，在内地即便做1∶1的外汇套期保值，需求量都是很大的，现在的企业也应该增强外汇管理的意识。而即便现在内地还不允许保证金交易，但随着市场逐步的放开，对公司的业务拓展也会很大。