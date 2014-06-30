报刊评论 - 页 17 1...101112131415161718192021222324...48 新评论 Sergey Golubev 2013.10.15 15:53 #161 美股期货高位整理，油价低位震荡星期二, 十月 15 2013, 12:16 GMT美国民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔周一的谈判进展积极，报道称两党就让政府开门持续至2014年1月15日，延长债务上限至2月7日的新提案接近达成一致协议，提振市场风险偏好情绪，推动美股迅速反弹并收高。周二美股期货高位整理。三大股指上涨0.1%左右。里 德在会后称“我对本周将达成协议感到非常乐观。我们取得了巨大的进展”，麦康奈尔表示“我们取得了实质性的进展。我预计‘将得到一个双方都能接受的结 果’”。众议院议长博纳的发言人说“博纳将审查参议院达成的任何协议。”接下来市场将期待美国众议院和参议院将如何应答。从风险偏好情绪来看，市场普遍预 期美国将避免债务违约，因此短期风险情绪恶化的可能性不大。另一方面美国政治谈判的不可预测性也使得风险情绪可能变化无常，也将加剧市场的震荡。显然目前是“事件交易”行情，美股期货陷入高位整理，等待谈判的最近进展。20:30将公布美国10月纽约联储制造业指数，数据基本可以被忽略。油价低位整理，短期趋势不明朗。技术上方受到10/100/20日均线和下行趋势线的压力，增加了未来下破的风险。短期略倾向高位做空。 Sergey Golubev 2013.10.16 09:50 #162 人民币即期汇率突破6.1 连续三日创新高星期三, 十月 16 2013, 04:46 GMT10月16日银行间询价市场美元兑人民币即期汇率开盘迅速下跌至6.0983，突破前期低点6.1007。人民币兑美元即期汇率已经连续三个交易日刷新汇改以来高点。美元对人民币中间价报6.1408，逼近历史高点6.1406。10月15日美元对人民币中间价报6.1412，即期汇率询价系统收于6.1027，14日收于6.1082，人民币即期汇率连续三个交易刷新汇改以来高点。从9月中旬以来，人民币汇率整体呈现出中间价与即期汇价先后走强、中间价带动即期汇价上涨的运行特征，今年以来人民币兑美元累计升值约2%。人民币再次进入升值通道只是时间问题在即期市场交易中，随着近期国内宏观经济数据持续向好、机构结汇力量也重新开始占据上风，市场对于年内人民币继续升值抱有较强的预期。此外美国债务上限危机也增加了人民币的吸引力。 人民币即期汇率突破6.1 连续三日创新高 www.forex21.cn Forex21.cn—10月16日银行间询价市场美元兑人民币即期汇率开盘迅速下跌至6.0983，突破前期低点6.1007。人民币兑美元即期汇率已经连续三个交易日刷新汇改以来高点。 美元对人民币中间价报6.1408，逼近历史高点6.1406。 10月15日美元对人民币中间价报6.1412，即期汇率询价系统收于6.1027，14日收于6.1082，人民币即期汇率连续三个交易刷新汇改以来高点。... Sergey Golubev 2013.10.16 09:55 #163 外汇进阶学习∶新手三问2013年10月16日 15:15* 外汇新手容易把注意力放在错误的位置* 找寻“最佳指标”，追求盈利水平，或者找寻“最佳时间框架”都是交易歧路* 寻找持久有效的交易模式，理解关键策略的构建原理，找到适合自己的交易策略才是正途 如果你能回到10年前，最想对那时的自己说些什么？是警告他别犯你犯过的错误？还是告诉他如何能快速成功？如果是我，我会有一长列的指示及建议。可惜的是时间机器还没发明…… 不过有时候，我确实感到可以和某种形式存在的过去的我进行交谈，在网上与投资者沟通的时候。多数时候我在网上进行外汇新手教学，而我的教学对象——外汇新手们，常常会问以前的我所想问的那些问题。 不久以前，我还和我的学生一样，我希望能对那时的我有所告诫。不过那不可能，於是我把想对以前的自己说的话留给了我的学生，并写下了这篇文章。下面是我最常收到的3个外汇新手问题，希望对你有所帮助。问题1——什么指标最好？ 简 单来说，没有最好。世界上不存在某个指标表现得比其它指标都好，并能保证利润。就像寻找圣杯的骑士一样，寻找最佳指标的交易者最後往往竹篮打水一场空。圣 杯不存在，但指标众多，每个指标都有其存在的意义与目的，并且在运用得当的时候都能有所斩获。关键在於了解各个指标的作用，并在适当的情况选择应用。 另外，值得注意的是有些指标算法不同，但结果非常相似。由此出现了指标类别。移动均线、震荡指标、强弱指标、趋势过滤指标、波动性指标都各有很多种。花时间学习这些指标，掌握运用方法及时机是必要的。 问题2——我每天/周/月能盈利多少点？ 几乎每次网上课堂都会有人问我这个问题。“一周盈利50点是不是差不多了？”“月盈利250点的目标是不是稍微有点高？”这些问题都有缺陷。设定目标是好的，但设定盈利水平的目标将会限制的你交易发挥。 另 外“X点”目标盈利会让你与市场脱节。在策略运动得当的情况下，也许市场很快会完成你的X点目标，可是如果你此时离场，就放弃了很多的潜在盈利。而当你的 交易策略不太奏效之时，你将被迫继续等待直到爬回开仓水平，这样将进一步暴露在亏损的风险之中。於是，你限制了利润，让亏损奔跑。 将注意力放在具有可控性的方面。获利目标应根据市场环境及策略分析制订，而不是毫无根据的空想。合理决策的表现是，每当你回头看看的时候，你还将认同你的决策（即便最後有所亏损）。记住，你不能保证交易不亏损，但你所坚持的策略将对亏损有所限制，当它到来的时候。 每天坚持记交易日记，能让你持续提高 问题3——什么时间框架最好 能有效支持你的交易策略的框架最好。从日线到分钟线都有人使用，亦都有人获得成功。这与你每天有多少时间盯市做单有很大关系。根据你每天用於外汇交易的时间，以下是一些建议∶ 每日0—30分钟 分析市场的时间非常有限，尽量在大的时间框架内交易。使用日图、周图做长期交易，每单时间跨度可长达数月。 每日30—60分钟 每天固定一小时能让你有机会关注比周图—日图稍小的框架，比如4小时图。相应地你可以选择进行中长线交易。使用4小时图做单的交易者往往会在1—2周内平仓，除非长期趋势一直利好。 每日1—4小时 有这么多的时间，你已经称得上是个兼职外汇操盘手了。这让我们的选择多了很多。在使用上述所有的时间框架之际，你还可以打开小时图、30分钟图和15分钟图。无论中长线的交易均可以考虑，此外，日内短线交易也未尝不可（如果你愿意）。 每日超过4小时 全职交易意味著你将使用所有时间框架，完全由个人喜好决定。如前所述，所有的时间框架都可以成就利润。因此，如果你还在纠结选择时间框架，不如让直觉选则，或者尝试多重时间框架交易寄语 希望看了这篇文章以後，你对外汇交易学习的理念会有所转变。从过来人的角度说，交易无捷径，只怕有心人，学习了解各种交易工具，并选则适合自己的。明白了这一点，你将走在学习曲线的前端。 交易快乐！ 即时新闻 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 即时新闻 日期及时间 主题 () Sergey Golubev 2013.10.16 19:48 #164 买谣言，卖事实？美国国会参议院领袖里德称，我们就结束政府关门和提高美国债务上限达成了一致。参议员Ted Cruz表示，他反对参议院的方案，但不会封杀它。参议院少数党领袖麦康奈尔说，他有信心今天可以通过该法案。参议院的该方案将把债务上限提高至2014年2月7日，保持政府开门至2014年1月15日不过，美元在该消息发布后小幅回吐涨幅，其中欧元/美元一度自1.3585附近走高至1.3595，颇有买谣言卖事实的味道。 买谣言，卖事实？ www.forex21.cn Forex21.cn-美国国会参议院领袖里德称，我们就结束政府关门和提高美国债务上限达成了一致。 参议员Ted Cruz表示，他反对参议院的方案，但不会封杀它。 参议院少数党领袖麦康奈尔说，他有信心今天可以通过该法案。 参议院的该方案将把债务上限提高至2014年2月7日，保持政府开门至2014年1月15日 不过，美元在该消息发布后小幅回吐涨幅，其中欧元/美元一度自1.3585附近走高至1.3595，颇有买谣言卖事实的味道。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.10.17 08:50 #165 美国总统奥巴马签署法案，结束政府停摆，上调债务上限 Sergey Golubev 2013.10.17 17:07 #166 美国避免违约，美股期货"卖事实"星期四, 十月 17 2013, 12:07 GMT在美国债限来临的最后一刻，美国民共两党最终均通过了新的法案，该法案将使政府在明年1月15日之前处于开门状态，并提高债务上限期限直至明年2月7日， 之后奥巴马签署法案，宣告两党驴象状态结束。奥巴马将于北京时间周四22:35及周五08:25就财政问题发表讲话。目前美股期货小幅回落。消息公布后美股期货指数小幅回落，出现“卖事实”的行情。利好动能似乎已经全部被消化。另外，欧洲时段中国评级机构大公国际宣布将美国主权信用评级从A下调至A-，维持负面展望，同时又传言称称惠誉将下调美国评级，也造成了美股期货的小幅回落。不过总体影响有限。美国两党达成提高债务上限和为政府融资的协议，结束了美国政府连续十六天的关门，避免了债务违约，总算让市场松了一口气。不过由于暂时缺乏新的焦点，短期结利盘的涌现或推动美股小幅回调。之后市场将将焦点转向经济数据和企业财报，这两大因���是近期市场所忽略的。尽 管美国国会避免了额债务违约可能对全球带来的灾难，但短期的解决方式并不会让市场感到满意。根据协议内容，美国政府开门至明年1月15日至，延长举债权限 至明年2月7日，这这违约近期的一套情景剧将很快在几个月后再次上演。而市场最为担忧的是，经过多次的“折腾”，美国经济可能“最受伤”。近期公布的美国 经济指标均有走弱迹象，因为若未来越来越多的迹象显示美国经济复苏放缓，那么美股再次下跌的风险很大。日 内值得关注的数据包括美国初请失业金人数、营建许可、新屋开工、工厂订单和费城联储制造业指数。差于预期的数据或打压美股期货继续回落。标普500指标再 次反弹逼近9月19日创下的历史高位1734.1点，对于今年习惯了创新高的市场来说，价格再创一次新高也没有什么新奇的了。 油价继续低位震荡，市场对美国经济前景的隐忧抑制了油价的涨势。另外市场对于美国国会通过的短期议案并不十分满意，因该仅是“饮鸩止渴”，并没有解决长期 问题。稍后关注一批美国经济数据，若数据差于预期，油价面临进一步下跌的风险。技术上日图受阻10/20日均线，维持下行趋势。维持高位做空的策略。 Sergey Golubev 2013.10.18 08:27 #167 美银美林：中国三季度经济回升对市场影响有限，预测四季度GDP将在7.7%美银美林：中国三季度经济回升对市场影响有限，预测四季度GDP将在7.7%，而2014年1季度GDP增速可能在7.8%-8.0%之间。美银美林维持2013中国全年GDP增速7.7%，以及2014全年GDP增速7.6%的预测不变。 美银美林：中国三季度经济回升对市场影响有限，预测四季度GDP将在7.7% www.forex21.cn Forex21.cn - 美银美林：中国三季度经济回升对市场影响有限，预测四季度GDP将在7.7%，而2014年1季度GDP增速可能在7.8%-8.0%之间。美银美林维持2013中国全年GDP增速7.7%，以及2014全年GDP增速7.6%的预测不变。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.10.18 08:31 #168 每日外汇市场综述星期五, 十月 18 2013, 04:56 GMT提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部股汇市市场焦点1.中国评级机构大公国际周四表示，将美国本、外币信用评级调降至A-，前景维持负面。同时市场传闻惠誉日前警告称，或在未来数周下调美国3A评级。 2.国家统计局将公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速可能比二季度略微回升，或达到7.8%。 操作策略欧元/美元：在北京时间周四美国两党有关上调债务上限和结束政府停摆的谈判终于在最后时刻传出了好消息。美国参议院领导人达成一项两党协议，让政府重新开门并批准新的主权债务。随后众参两院经投票表决通过了该议案。不过该协议为政府提供运营资金至1月15日，并将举债上限提高至2月7日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。中国评级机构大公国际周四表示，将美国本、外币信用评级调降至A-，前景维持负面。同时市场传闻惠誉日前警告称，或在未来数周下调美国3A评级。欧元/美元今日开盘报1.3672。分析师表示，从4H图看，欧元/美元强势上破多道阻力和旗形调整通道上轨，此前的回调走势已经确认终结，10均线上穿60均线，MACD上穿零轴，上行动能柱增长，KD指标向上。后市汇价或继续上涨。操作上以逢低做多思路为主，有效下破60均线止损，上行目标首先看向前期阻力位1.3711，再看向1.3840水平附近。英镑/美元：当地时间 10 月 17 日，英国《每日电讯报》爆料称，英国政府国防预算缩水的“后遗症”已经开始显现：各地遭遇招兵难。而与此同时，政府还在筹划大幅裁军；海军“钱荒”最严重，被迫公开变卖惟一现役航母“卓越”号。英镑/美元今日开盘报 1.6160。分析师表示，从 4H图看，英镑/美元强势上破旗形调整通道上轨和 60 均线，并站上 120 均线，MACD指标金叉并上穿零轴，上行动能柱增长，日线级别调整趋势终结。操作上以逢低做多为主，有效下破 1.6050 止损，上行目标看向 1.6260。美元/日元：在北京时间周四美国两党有关上调债务上限和结束政府停摆的谈判终于在最后时刻传出了好消息。美国参议院领导人达成一项两党协议，让政府重新开门并批准新的主权债务。随后众参两院经投票表决通过了该议案。不过该协议为政府提供运营资金至 1 月 15 日，并将举债上限提高至 2 月 7 日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。中国评级机构大公国际周四表示，将美国本、外币信用评级调降至A-，前景维持负面。同时市场传闻惠誉日前警告称，或在未来数周下调美国 3A评级。美元/日元今日开盘报 97.8700。分析师表示，从技术面看，美元/日元汇价昨日震荡上升，目前处在所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价短期仍将震荡向上。澳元/美元：此前周二澳洲联储在会议纪要中保持中立提振了澳元走势。虽然澳洲联储认为美国财政环境以及能否在 10 月中旬达成债务上限协议充满不确定性，不过由于中国以及日本经济前景向好，同时澳大利亚企业信心增强，澳洲联储仍维持着谨慎乐观的态度，乐于维持当前政策以及利率不变。澳元/美元今日开盘报 0.9626。分析师表示，澳洲联储主席史蒂文斯将于周五上午9:00发表讲话。如果斯蒂文斯对澳大利亚经济前景同样持有乐观态度，且于周五早晨公布的中国第三季度GDP符合或者超过预期，澳元兑美元很可能进一步走强。美元/瑞郎：经济合作与发展组织(OECD)15 日宣布，瑞士政府在法国巴黎签署《多边税收征管互助公约》，成为该公约第 58 个签约方，这意味着瑞士银行将废除沿用一百多年的“银行保密法”。瑞士真的将告别“避税天堂”吗？有分析认为，瑞士银行保密法不会在短期内失效，但也有人认为，瑞士改变“避税天堂”现状已为期不远。美元/瑞郎至今日开盘 0.9024。分析师表示，从 4H图看，美元/瑞郎汇价两次受阻于 200 均线回落下行，并强势下破上行通道下轨和 60 均线，构筑小双顶形态，10 均线死叉 20 和 30 均线，MACD下穿零轴，下行动能柱增长，KD指标向下，短线继续看空。操作上以逢高做空为主，有效上破并站稳 0.9100 止损，目标看向 0.8967，有效下破该支撑位，则有打开进一步下行空间的可能性。美元/加元： 10 月 16 日，在加拿大首都渥太华，总督戴维·约翰斯顿（右）在宣读政府施政报告后与加拿大总理哈珀（左）交谈。加拿大总督戴维·约翰斯顿 16 日在参议院宣读了政府施政报告，强调要努力发展经济，减少政府支出，保证在 2015 年实现预算平衡。美元/加元今日开盘报 1.0295。分析师表示，从 4H图看，美元/加元下破 1.0328 颈线水平和 120 均线，成功构筑小型双顶形态，MACD零轴附近死叉向下，但下行动能柱有所缩减，短线可能反弹确认下破颈线水平的有效性，可以利用这个机会逢高做空。操作上逢高做空为主，有效上破并站稳 1.0350 水平止损，有效下破 1.0280 则下行目标看向 1.0182 水平。美元/新加坡元：据新加坡《联合早报》10 月 15 日报道，新加坡陆路交通管理局将从明年中开始，在地铁东北线的部分地铁站以及一些人流量较高的地铁转换站内，试行免费无线上网服务，以改善乘客的通信体验。美元/新加坡元今日开盘报 1.2398。分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日大幅下跌，，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，汇价下跌趋势明显，建议逢高做空为主。美元/人民币：国家统计局将公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速可能比二季度略微回升，或达到 7.8%。专家分析，随着年中稳增长的微刺激政策出台以来，内外部市场需求渐旺，三季度中国经济企稳回升；四季度经济会继续回升向好，但由于基数较高的原因，增速可能比三季度稍微回落，全年增速应该会高于 7.5%的调控目标。美元/人民币今日开盘报 6.1025。分析师指出，当前结汇盘占据市场主导地位，短期内人民币有望保持强势，但升值速度和空间则有待观察。欧元/日元：据日本新闻网，日本川崎重工业集团生产的舰艇用发动机零部件，近日获准向英国海军出口。日政府认为，这些零部件在民间的发电机上也在使用，因此不算是武器的一部分，向英国海军出口不违反“武器出口三原则”。安倍正在积极推进日本军工产业的发展。欧元/日元今日开盘报 133.8200。分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日窄幅震荡，目前汇价盘整格局未变，方向未明，暂时保持观望为主。英镑/日元：当地时间10月17日，英国《每日电讯报》爆料称，英国政府国防预算缩水的“后遗症”已经开始显现：各地遭遇招兵难。而与此同时，政府还在筹划大幅裁军；海军“钱荒”最严重，被迫公开变卖惟一现役航母“卓越”号。据日本新闻网，日本川崎重工业集团生产的舰艇用发动机零部件，近日获准向英国海军出口。日政府认为，这些零部件在民间的发电机上也在使用，因此不算是武器的一部分，向英国海军出口不违反“武器出口三原则”。安倍正在积极推进日本军工产业的发展。英镑/日元至今日开盘报158.1600。分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日震荡上升，目前MACD指标绿色动能柱收缩，KDJ向上，预计汇价短期仍将维持震荡格局，短期面临方向选择，建议观望为主。欧元/英镑：当地时间 10 月 17 日，英国《每日电讯报》爆料称，英国政府国防预算缩水的“后遗症”已经开始显现：各地遭遇招兵难。而与此同时，政府还在筹划大幅裁军；海军“钱荒”最严重，被迫公开变卖惟一现役航母“卓越”号。欧元/英镑至今日开盘报 0.8459。分析师表示，从4H图看，汇价受阻于短期阻力0.8495，重回60均线下方，MACD零轴附近死叉向下，下行动能柱增长，KD指标死叉向下，短线继续看空。操作上继续以空头思路为主，关注0.8420/30支撑水平，有效下破则下行目标看向0.8400和0.8330。 顾问<咨询市场上的产品所有者> 让新闻交易变得容易（第一部分）：创建一个数据库 如何在莫斯科交易所安全地使用您的 EA 进行交易 Sergey Golubev 2013.10.18 20:50 #169 黄金期货收盘下跌8.4美元，收报1,314.60美元/盎司 Sergey Golubev 2013.10.18 20:54 #170 标普500盘前创新高，商品价格陷入休整星期五, 十月 18 2013, 13:19 GMT美股盘前小幅上扬，美国达成债务上限协议以及政府重新开门让短期市场压力得到释放。另外日内公布的中国GDP数据显示中国经济稳步复苏，亦提振风险偏好情 绪，提振全球股市。目前道指期货上涨0.2%，纳指期货上涨0.5%，标普500指数期货上涨0.3%，再创历史新高1739.1点。短期焦点为美国企业 财报。盘 前公布的摩根士丹利第三季业绩从上年同期的亏损10.1亿美元，合每股55美分，转为净盈利8.88亿美元，合每股44美分，营收增长6.5%，从上年同 期的76亿美元增至81亿美元。通用电气第三季度每股收益为31美分，去年同期为33美分，持续运营每股收益为36美分，同比不变，利润下滑9%至32亿 美元，营收下跌1%至357亿美元。利好财报也带动大盘上涨。亚 市公布的中国第三季度GDP年率增长7.8%，符合预期。表明中国经济继续稳步增长，提振投资者的信心，受此影响，全球股指普遍上涨。美国债务上限暂时告 一段落后市场焦点将转向美国经济数据和月末的美联储会议纪要。市场普遍预期碍于明年年初潜在的上限之争，美联储料将进一步推迟削减QE规模至明年第一季 度，极度宽松的利率前景总体利好股市。不过下周二将公布非农就业数据，若数据差于预期，则美股将缺乏进一步上涨的动力。今晚有四位美联储官员发表讲话，包 括Tarullo、Evans、Dudley和Stein。标普500指数开盘前再创历史新高1739.1点，这对于市场来说已经习以为常了。技术上近期继续反弹测试��敛形态上轨1750的可能性较大。油价昨日下跌在100关口上方获得支持，日内再度反弹至101.50美元上方，短期维持震荡走低的格局。下周美国将补发多项经济数据，包括非农就业、通胀 和原油库存等数据，因此下周的走势有望更加明朗一些。技术上，日图沿着10/20日均线震荡下行，维持下行趋势，跌破100美元，油价将进一步需求200 日均线98.65美元的支持。短期依然倾向高位做空的策略。 (May) 1...101112131415161718192021222324...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
美股期货高位整理，油价低位震荡
星期二, 十月 15 2013, 12:16 GMT
美国民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔周一的谈判进展积极，报道称两党就让政府开门持续至2014年1月15日，延长债务上限至2月7日的新提案接近达成一致协议，提振市场风险偏好情绪，推动美股迅速反弹并收高。周二美股期货高位整理。三大股指上涨0.1%左右。
里 德在会后称“我对本周将达成协议感到非常乐观。我们取得了巨大的进展”，麦康奈尔表示“我们取得了实质性的进展。我预计‘将得到一个双方都能接受的结 果’”。众议院议长博纳的发言人说“博纳将审查参议院达成的任何协议。”接下来市场将期待美国众议院和参议院将如何应答。从风险偏好情绪来看，市场普遍预 期美国将避免债务违约，因此短期风险情绪恶化的可能性不大。另一方面美国政治谈判的不可预测性也使得风险情绪可能变化无常，也将加剧市场的震荡。
显然目前是“事件交易”行情，美股期货陷入高位整理，等待谈判的最近进展。20:30将公布美国10月纽约联储制造业指数，数据基本可以被忽略。
油价低位整理，短期趋势不明朗。技术上方受到10/100/20日均线和下行趋势线的压力，增加了未来下破的风险。短期略倾向高位做空。
人民币即期汇率突破6.1 连续三日创新高
星期三, 十月 16 2013, 04:46 GMT
10月16日银行间询价市场美元兑人民币即期汇率开盘迅速下跌至6.0983，突破前期低点6.1007。人民币兑美元即期汇率已经连续三个交易日刷新汇改以来高点。
美元对人民币中间价报6.1408，逼近历史高点6.1406。
10月15日美元对人民币中间价报6.1412，即期汇率询价系统收于6.1027，14日收于6.1082，人民币即期汇率连续三个交易刷新汇改以来高点。
从9月中旬以来，人民币汇率整体呈现出中间价与即期汇价先后走强、中间价带动即期汇价上涨的运行特征，今年以来人民币兑美元累计升值约2%。
人民币再次进入升值通道只是时间问题
在即期市场交易中，随着近期国内宏观经济数据持续向好、机构结汇力量也重新开始占据上风，市场对于年内人民币继续升值抱有较强的预期。此外美国债务上限危机也增加了人民币的吸引力。
外汇进阶学习∶新手三问
2013年10月16日 15:15
* 外汇新手容易把注意力放在错误的位置
* 找寻“最佳指标”，追求盈利水平，或者找寻“最佳时间框架”都是交易歧路
* 寻找持久有效的交易模式，理解关键策略的构建原理，找到适合自己的交易策略才是正途
如果你能回到10年前，最想对那时的自己说些什么？是警告他别犯你犯过的错误？还是告诉他如何能快速成功？如果是我，我会有一长列的指示及建议。可惜的是时间机器还没发明……
不过有时候，我确实感到可以和某种形式存在的过去的我进行交谈，在网上与投资者沟通的时候。多数时候我在网上进行外汇新手教学，而我的教学对象——外汇新手们，常常会问以前的我所想问的那些问题。
不久以前，我还和我的学生一样，我希望能对那时的我有所告诫。不过那不可能，於是我把想对以前的自己说的话留给了我的学生，并写下了这篇文章。下面是我最常收到的3个外汇新手问题，希望对你有所帮助。
问题1——什么指标最好？
简 单来说，没有最好。世界上不存在某个指标表现得比其它指标都好，并能保证利润。就像寻找圣杯的骑士一样，寻找最佳指标的交易者最後往往竹篮打水一场空。圣 杯不存在，但指标众多，每个指标都有其存在的意义与目的，并且在运用得当的时候都能有所斩获。关键在於了解各个指标的作用，并在适当的情况选择应用。
另外，值得注意的是有些指标算法不同，但结果非常相似。由此出现了指标类别。移动均线、震荡指标、强弱指标、趋势过滤指标、波动性指标都各有很多种。花时间学习这些指标，掌握运用方法及时机是必要的。
问题2——我每天/周/月能盈利多少点？
几乎每次网上课堂都会有人问我这个问题。“一周盈利50点是不是差不多了？”“月盈利250点的目标是不是稍微有点高？”这些问题都有缺陷。设定目标是好的，但设定盈利水平的目标将会限制的你交易发挥。
另 外“X点”目标盈利会让你与市场脱节。在策略运动得当的情况下，也许市场很快会完成你的X点目标，可是如果你此时离场，就放弃了很多的潜在盈利。而当你的 交易策略不太奏效之时，你将被迫继续等待直到爬回开仓水平，这样将进一步暴露在亏损的风险之中。於是，你限制了利润，让亏损奔跑。
将注意力放在具有可控性的方面。获利目标应根据市场环境及策略分析制订，而不是毫无根据的空想。合理决策的表现是，每当你回头看看的时候，你还将认同你的决策（即便最後有所亏损）。记住，你不能保证交易不亏损，但你所坚持的策略将对亏损有所限制，当它到来的时候。
每天坚持记交易日记，能让你持续提高
问题3——什么时间框架最好
能有效支持你的交易策略的框架最好。从日线到分钟线都有人使用，亦都有人获得成功。这与你每天有多少时间盯市做单有很大关系。根据你每天用於外汇交易的时间，以下是一些建议∶
每日0—30分钟
分析市场的时间非常有限，尽量在大的时间框架内交易。使用日图、周图做长期交易，每单时间跨度可长达数月。
每日30—60分钟
每天固定一小时能让你有机会关注比周图—日图稍小的框架，比如4小时图。相应地你可以选择进行中长线交易。使用4小时图做单的交易者往往会在1—2周内平仓，除非长期趋势一直利好。
每日1—4小时
有这么多的时间，你已经称得上是个兼职外汇操盘手了。这让我们的选择多了很多。在使用上述所有的时间框架之际，你还可以打开小时图、30分钟图和15分钟图。无论中长线的交易均可以考虑，此外，日内短线交易也未尝不可（如果你愿意）。
每日超过4小时
全职交易意味著你将使用所有时间框架，完全由个人喜好决定。如前所述，所有的时间框架都可以成就利润。因此，如果你还在纠结选择时间框架，不如让直觉选则，或者尝试多重时间框架交易
寄语
希望看了这篇文章以後，你对外汇交易学习的理念会有所转变。从过来人的角度说，交易无捷径，只怕有心人，学习了解各种交易工具，并选则适合自己的。明白了这一点，你将走在学习曲线的前端。
交易快乐！
买谣言，卖事实？
美国国会参议院领袖里德称，我们就结束政府关门和提高美国债务上限达成了一致。
参议员Ted Cruz表示，他反对参议院的方案，但不会封杀它。
参议院少数党领袖麦康奈尔说，他有信心今天可以通过该法案。
参议院的该方案将把债务上限提高至2014年2月7日，保持政府开门至2014年1月15日
不过，美元在该消息发布后小幅回吐涨幅，其中欧元/美元一度自1.3585附近走高至1.3595，颇有买谣言卖事实的味道。
美国避免违约，美股期货"卖事实"
星期四, 十月 17 2013, 12:07 GMT
在美国债限来临的最后一刻，美国民共两党最终均通过了新的法案，该法案将使政府在明年1月15日之前处于开门状态，并提高债务上限期限直至明年2月7日， 之后奥巴马签署法案，宣告两党驴象状态结束。奥巴马将于北京时间周四22:35及周五08:25就财政问题发表讲话。目前美股期货小幅回落。
消息公布后美股期货指数小幅回落，出现“卖事实”的行情。利好动能似乎已经全部被消化。另外，欧洲时段中国评级机构大公国际宣布将美国主权信用评级从A下调至A-，维持负面展望，同时又传言称称惠誉将下调美国评级，也造成了美股期货的小幅回落。不过总体影响有限。
美国两党达成提高债务上限和为政府融资的协议，结束了美国政府连续十六天的关门，避免了债务违约，总算让市场松了一口气。不过由于暂时缺乏新的焦点，短期结利盘的涌现或推动美股小幅回调。之后市场将将焦点转向经济数据和企业财报，这两大因���是近期市场所忽略的。
尽 管美国国会避免了额债务违约可能对全球带来的灾难，但短期的解决方式并不会让市场感到满意。根据协议内容，美国政府开门至明年1月15日至，延长举债权限 至明年2月7日，这这违约近期的一套情景剧将很快在几个月后再次上演。而市场最为担忧的是，经过多次的“折腾”，美国经济可能“最受伤”。近期公布的美国 经济指标均有走弱迹象，因为若未来越来越多的迹象显示美国经济复苏放缓，那么美股再次下跌的风险很大。
日 内值得关注的数据包括美国初请失业金人数、营建许可、新屋开工、工厂订单和费城联储制造业指数。差于预期的数据或打压美股期货继续回落。标普500指标再 次反弹逼近9月19日创下的历史高位1734.1点，对于今年习惯了创新高的市场来说，价格再创一次新高也没有什么新奇的了。
油价继续低位震荡，市场对美国经济前景的隐忧抑制了油价的涨势。另外市场对于美国国会通过的短期议案并不十分满意，因该仅是“饮鸩止渴”，并没有解决长期 问题。稍后关注一批美国经济数据，若数据差于预期，油价面临进一步下跌的风险。技术上日图受阻10/20日均线，维持下行趋势。维持高位做空的策略。
美银美林：中国三季度经济回升对市场影响有限，预测四季度GDP将在7.7%，而2014年1季度GDP增速可能在7.8%-8.0%之间。美银美林维持2013中国全年GDP增速7.7%，以及2014全年GDP增速7.6%的预测不变。
星期五, 十月 18 2013, 04:56 GMT
提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部
股汇市市场焦点
1.中国评级机构大公国际周四表示，将美国本、外币信用评级调降至A-，前景维持负面。同时市场传闻惠誉日前警告称，或在未来数周下调美国3A评级。
2.国家统计局将公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速可能比二季度略微回升，或达到7.8%。
操作策略
欧元/美元：在北京时间周四美国两党有关上调债务上限和结束政府停摆的谈判终于在最后时刻传出了好消息。美国参议院领导人达成一项两党协议，让政府重新开门并批准新的主权债务。随后众参两院经投票表决通过了该议案。不过该协议为政府提供运营资金至1月15日，并将举债上限提高至2月7日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。中国评级机构大公国际周四表示，将美国本、外币信用评级调降至A-，前景维持负面。同时市场传闻惠誉日前警告称，或在未来数周下调美国3A评级。欧元/美元今日开盘报1.3672。
分析师表示，从4H图看，欧元/美元强势上破多道阻力和旗形调整通道上轨，此前的回调走势已经确认终结，10均线上穿60均线，MACD上穿零轴，上行动能柱增长，KD指标向上。后市汇价或继续上涨。操作上以逢低做多思路为主，有效下破60均线止损，上行目标首先看向前期阻力位1.3711，再看向1.3840水平附近。
英镑/美元：当地时间 10 月 17 日，英国《每日电讯报》爆料称，英国政府国防预算缩水的“后遗症”已经开始显现：各地遭遇招兵难。而与此同时，政府还在筹划大幅裁军；海军“钱荒”最严重，被迫公开变卖惟一现役航母“卓越”号。英镑/美元今日开盘报 1.6160。
分析师表示，从 4H图看，英镑/美元强势上破旗形调整通道上轨和 60 均线，并站上 120 均线，MACD指标金叉并上穿零轴，上行动能柱增长，日线级别调整趋势终结。操作上以逢低做多为主，有效下破 1.6050 止损，上行目标看向 1.6260。
美元/日元：在北京时间周四美国两党有关上调债务上限和结束政府停摆的谈判终于在最后时刻传出了好消息。美国参议院领导人达成一项两党协议，让政府重新开门并批准新的主权债务。随后众参两院经投票表决通过了该议案。不过该协议为政府提供运营资金至 1 月 15 日，并将举债上限提高至 2 月 7 日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。中国评级机构大公国际周四表示，将美国本、外币信用评级调降至A-，前景维持负面。同时市场传闻惠誉日前警告称，或在未来数周下调美国 3A评级。美元/日元今日开盘报 97.8700。
分析师表示，从技术面看，美元/日元汇价昨日震荡上升，目前处在所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价短期仍将震荡向上。
澳元/美元：此前周二澳洲联储在会议纪要中保持中立提振了澳元走势。虽然澳洲联储认为美国财政环境以及能否在 10 月中旬达成债务上限协议充满不确定性，不过由于中国以及日本经济前景向好，同时澳大利亚企业信心增强，澳洲联储仍维持着谨慎乐观的态度，乐于维持当前政策以及利率不变。澳元/美元今日开盘报 0.9626。
分析师表示，澳洲联储主席史蒂文斯将于周五上午9:00发表讲话。如果斯蒂文斯对澳大利亚经济前景同样持有乐观态度，且于周五早晨公布的中国第三季度GDP符合或者超过预期，澳元兑美元很可能进一步走强。
美元/瑞郎：经济合作与发展组织(OECD)15 日宣布，瑞士政府在法国巴黎签署《多边税收征管互助公约》，成为该公约第 58 个签约方，这意味着瑞士银行将废除沿用一百多年的“银行保密法”。瑞士真的将告别“避税天堂”吗？有分析认为，瑞士银行保密法不会在短期内失效，但也有人认为，瑞士改变“避税天堂”现状已为期不远。美元/瑞郎至今日开盘 0.9024。
分析师表示，从 4H图看，美元/瑞郎汇价两次受阻于 200 均线回落下行，并强势下破上行通道下轨和 60 均线，构筑小双顶形态，10 均线死叉 20 和 30 均线，MACD下穿零轴，下行动能柱增长，KD指标向下，短线继续看空。操作上以逢高做空为主，有效上破并站稳 0.9100 止损，目标看向 0.8967，有效下破该支撑位，则有打开进一步下行空间的可能性。
美元/加元： 10 月 16 日，在加拿大首都渥太华，总督戴维·约翰斯顿（右）在宣读政府施政报告后与加拿大总理哈珀（左）交谈。加拿大总督戴维·约翰斯顿 16 日在参议院宣读了政府施政报告，强调要努力发展经济，减少政府支出，保证在 2015 年实现预算平衡。美元/加元今日开盘报 1.0295。
分析师表示，从 4H图看，美元/加元下破 1.0328 颈线水平和 120 均线，成功构筑小型双顶形态，MACD零轴附近死叉向下，但下行动能柱有所缩减，短线可能反弹确认下破颈线水平的有效性，可以利用这个机会逢高做空。操作上逢高做空为主，有效上破并站稳 1.0350 水平止损，有效下破 1.0280 则下行目标看向 1.0182 水平。
美元/新加坡元：据新加坡《联合早报》10 月 15 日报道，新加坡陆路交通管理局将从明年中开始，在地铁东北线的部分地铁站以及一些人流量较高的地铁转换站内，试行免费无线上网服务，以改善乘客的通信体验。美元/新加坡元今日开盘报 1.2398。
分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日大幅下跌，，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，汇价下跌趋势明显，建议逢高做空为主。
美元/人民币：国家统计局将公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速可能比二季度略微回升，或达到 7.8%。专家分析，随着年中稳增长的微刺激政策出台以来，内外部市场需求渐旺，三季度中国经济企稳回升；四季度经济会继续回升向好，但由于基数较高的原因，增速可能比三季度稍微回落，全年增速应该会高于 7.5%的调控目标。美元/人民币今日开盘报 6.1025。
分析师指出，当前结汇盘占据市场主导地位，短期内人民币有望保持强势，但升值速度和空间则有待观察。
欧元/日元：据日本新闻网，日本川崎重工业集团生产的舰艇用发动机零部件，近日获准向英国海军出口。日政府认为，这些零部件在民间的发电机上也在使用，因此不算是武器的一部分，向英国海军出口不违反“武器出口三原则”。安倍正在积极推进日本军工产业的发展。欧元/日元今日开盘报 133.8200。
分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日窄幅震荡，目前汇价盘整格局未变，方向未明，暂时保持观望为主。
英镑/日元：当地时间10月17日，英国《每日电讯报》爆料称，英国政府国防预算缩水的“后遗症”已经开始显现：各地遭遇招兵难。而与此同时，政府还在筹划大幅裁军；海军“钱荒”最严重，被迫公开变卖惟一现役航母“卓越”号。据日本新闻网，日本川崎重工业集团生产的舰艇用发动机零部件，近日获准向英国海军出口。日政府认为，这些零部件在民间的发电机上也在使用，因此不算是武器的一部分，向英国海军出口不违反“武器出口三原则”。安倍正在积极推进日本军工产业的发展。英镑/日元至今日开盘报158.1600。
分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日震荡上升，目前MACD指标绿色动能柱收缩，KDJ向上，预计汇价短期仍将维持震荡格局，短期面临方向选择，建议观望为主。
欧元/英镑：当地时间 10 月 17 日，英国《每日电讯报》爆料称，英国政府国防预算缩水的“后遗症”已经开始显现：各地遭遇招兵难。而与此同时，政府还在筹划大幅裁军；海军“钱荒”最严重，被迫公开变卖惟一现役航母“卓越”号。欧元/英镑至今日开盘报 0.8459。
分析师表示，从4H图看，汇价受阻于短期阻力0.8495，重回60均线下方，MACD零轴附近死叉向下，下行动能柱增长，KD指标死叉向下，短线继续看空。操作上继续以空头思路为主，关注0.8420/30支撑水平，有效下破则下行目标看向0.8400和0.8330。
标普500盘前创新高，商品价格陷入休整
星期五, 十月 18 2013, 13:19 GMT
美股盘前小幅上扬，美国达成债务上限协议以及政府重新开门让短期市场压力得到释放。另外日内公布的中国GDP数据显示中国经济稳步复苏，亦提振风险偏好情 绪，提振全球股市。目前道指期货上涨0.2%，纳指期货上涨0.5%，标普500指数期货上涨0.3%，再创历史新高1739.1点。短期焦点为美国企业 财报。
盘 前公布的摩根士丹利第三季业绩从上年同期的亏损10.1亿美元，合每股55美分，转为净盈利8.88亿美元，合每股44美分，营收增长6.5%，从上年同 期的76亿美元增至81亿美元。通用电气第三季度每股收益为31美分，去年同期为33美分，持续运营每股收益为36美分，同比不变，利润下滑9%至32亿 美元，营收下跌1%至357亿美元。利好财报也带动大盘上涨。
亚 市公布的中国第三季度GDP年率增长7.8%，符合预期。表明中国经济继续稳步增长，提振投资者的信心，受此影响，全球股指普遍上涨。美国债务上限暂时告 一段落后市场焦点将转向美国经济数据和月末的美联储会议纪要。市场普遍预期碍于明年年初潜在的上限之争，美联储料将进一步推迟削减QE规模至明年第一季 度，极度宽松的利率前景总体利好股市。不过下周二将公布非农就业数据，若数据差于预期，则美股将缺乏进一步上涨的动力。今晚有四位美联储官员发表讲话，包 括Tarullo、Evans、Dudley和Stein。
标普500指数开盘前再创历史新高1739.1点，这对于市场来说已经习以为常了。技术上近期继续反弹测试��敛形态上轨1750的可能性较大。
油价昨日下跌在100关口上方获得支持，日内再度反弹至101.50美元上方，短期维持震荡走低的格局。下周美国将补发多项经济数据，包括非农就业、通胀 和原油库存等数据，因此下周的走势有望更加明朗一些。技术上，日图沿着10/20日均线震荡下行，维持下行趋势，跌破100美元，油价将进一步需求200 日均线98.65美元的支持。短期依然倾向高位做空的策略。 (May)