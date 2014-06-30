报刊评论 - 页 13 1...67891011121314151617181920...48 新评论 Sergey Golubev 2013.09.19 09:08 #121 Fed宣布维持量化宽松 黄金大涨近3%星期四, 九月 19 2013, 04:18 GMT 昨日回顾周三黄金价格收盘小跌，但随后在美国联准会(Fed) 宣布维持量化宽松(QE) 货币刺激措施每月收购的资产规模后，金价在电子盘交易应声大涨近3%。黄金价格下跌1.8 美元或0.1%，收每盎司1307.60 美元。但盘后在Fed 政策决议激励下，大涨至1345.40 美元。今日12 月交货银价收盘下跌22 美分或1%，收每盎司21.56 美元；盘后同样冲上22.41 美元。金价在前美国财政部长桑默斯上周日宣布弃选下届Fed 主席后，一度涨上每盎司1315 美元价位。外界原本认为，桑默斯若执掌Fed，较可能加速退出QE 货币刺激计画，不利黄金价格支撑。美股盘后周 三美国联准会(Fed) 决定维持现有量化宽松(QE) 货币刺激措施收购资产规模，带给投资人意外惊喜，美国股市应声跳涨，标准普尔(S&P) 500 指数再创空前新高，道琼指数随后跟进，收盘3 大基准指数涨约1%。道琼工业平均指数大涨147.21 点，收15676.94 点。Fed 公开市场委员会(FOMC) 决定维持现有每月收购850 亿美元资产的QE规模，令许多投资人意外，因市场原本预期会小幅减码。不过Fed 的声明及伯南克发言皆强调，美国失业率虽然已下降，经济情况也改善，但恐怕还不够强到应付QE 开始退场。基本分析联 储局主席伯南克上任多年来，致力做好对外沟通，务求向公众及金融市场带来货币政策方向的清晰指引。不过，外界预定当局今次议息将启动退市，但同时要捍衞低 息承诺，可能会对外输出令公众混淆的矛盾讯息，令沟通策略备受考验。随着美国经济渐见改善，联储局正把币策及对外沟通的重心由买债，转移至低息承诺。退市 预期升温，令金融市场近月急速转势，速度超乎当局预期，除了启动退市时机尤其关键外，下任主席提名久久未有定案，使当局陷入两难局面，如何有效地阐释息口 前景变得更加复杂，投资者密切注视今次议息将首次发布的一六年经济预测。 入市策略：黄金短线虽急升但仍未摆脱弱势启示，价位暂在1346与1370间上落，及后倾向升试1373及1384阻力，进一步升穿市况才回稳，届时倾向再升试1434及1458阻力，穿位目标为1488甚至1546。短线支持在1338及1320。 今日建议 : 伦敦金于 1346-1373区间上落 港金于 12530– 12780 支持位 1308/1331阻力位1388/1398 入市策略一 : 在1350美元水平做多，止赚设在1360美元，止损设在1345美元。入市策略二 : 在1370美元水平做空，止赚设在1360美元，止损设在1375美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于22.10–24.10 支持位20.80/21.50 阻力位24.90 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 现货黄金测试结果，请大家评价一下 液态图表 Meta 交易者持仓报告 - 在 Sergey Golubev 2013.09.20 15:23 #122 市场进入休整，美股存回调压力星期五, 九月 20 2013, 12:13 GMT美联储意外地维持QE规模不变并下调经济和通胀预期，导致美股冲高回落，道指和标普500指数创出历史新高后迅速回吐涨幅并小幅收跌。日内美股期货窄幅整理，陷入震荡后的休整行情。伯 南克的“鸽派”政策没有推动美股进一步上涨的理由是美联储下调了美国经济增长预期和通胀预期，尤其是近期热点有所升温的美国债务上限之争也是潜在影响美国 经济复苏的重要因素，这也是伯南克立场保守的原因之一，是此前伯南克所担忧的。另外美国通胀水平一直低位徘徊，美联储理事布拉德称，“在通胀低于目标时移 除政策会构成担忧，通胀率很低，我们可以在政策上有耐心”。显然，美联储担忧削减QE可能会打压复苏之路并不平坦的经济，因而暂时保持观望。由于市场习惯性地将QE与股市上涨联系起来，因此美联储利率决议后继续上涨，但之后迅速转跌，看来伯南克对经济的略微悲观看法令部分投资者迅速高位结利。不过多头依然主导市场，就像美联储“鸽派”立场占主导一样。上周萨默斯的退选使得“鸽派”人士耶伦很有可能成为下一任美联储主席，这对美股来说也是好消息。总体上，市场利多美股的消息依然占据主导，美股仍有可能继续反弹，尽管短期存在回调风险。另外，密切关注美国债务上限之争，这可能将在未来构成美股下跌的负面因素。油价重回50日均线下方，短期空头依然主导市场。短期倾向进一步下行，倾向逢高做空，止损设于50日均线上方。 Sergey Golubev 2013.09.20 21:02 #123 纽约黄金期货收盘下跌2.7%，报于1332.50美元/盎司 Sergey Golubev 2013.09.23 08:06 #124 人民币中间价创新高 跨境资本大规模流出压力缓解9月23日，中国银行间外汇市场人民币对美元中间报价6.1475元，相比上一个交易日大幅上涨82个基点，不仅突破了9月16日的历史高点6.1554，而且升破6.15关口，再次刷新汇改以来高点。这在9月份内已是第三次创新高。 据媒体报道，交易员表示，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出量化宽松政策(QE)的联系不大。 交易员并称，企业近两个月的结汇意愿明显转强，国际资金推高离岸人民币汇率后，再由跨境套利交易把升值压力传导到境内。人民币只要没有贬值预期，这种升值压力就会一直存在。 国家外汇管理局公布的2013年8月银行结售汇及远期结售汇签约和银行代客涉外收付款数据显示，8月，银行结汇1479亿美元，售汇1395亿美元，结 售汇顺差83亿美元，较7月份结售汇逆差69亿美元，相对变化152亿美元。分析人士认为，目前中国经济企稳向好趋势明朗，人民币走势较为坚挺，市场结汇 意愿增强，未来跨境资本大规模流出的压力大为缓解。 人民币中间价创新高 跨境资本大规模流出压力缓解 www.forex21.cn Forex21.cn—9月23日，中国银行间外汇市场人民币对美元中间报价6.1475元，相比上一个交易日大幅上涨82个基点，不仅突破了9月16日的历史高点6.1554，而且升破6.15关口，再次刷新汇改以来高点。这在9月份内已是第三次创新高。 据媒体报道，交易员表示，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出量化宽松政策(QE)的联系不大。... Sergey Golubev 2013.09.26 08:58 #125 美国期油：在疲弱基本面影响下或将继续承压摩根斯坦利在报告中指出，近期受中东局势缓解影响，原油价格有所下跌。不过，目前的油价尚未完全反应疲弱的基本面。当前利比亚以及北海的原油供给正在恢复，而且原油库存正在增加。美国期油现报102.30美元/桶，支撑关注100整数关口，阻力关注昨日高点104附近。 美国期油：在疲弱基本面影响下或将继续承压 www.forex21.cn Read the full article at FXstreet.com Sergey Golubev 2013.09.27 08:50 #126 中国国务院公布中国上海自贸区总体方案上海自贸区将加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放；将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革；目标是经过两至三年的改革试验，加快转变政 府职能。将推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放；上海自贸区对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先 试。 中国国务院公布中国上海自贸区总体方案 www.forex21.cn Forex21.cn - 上海自贸区将加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放；将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革；目标是经过两至三年的改革试验，加快转变政府职能。将推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放；上海自贸区对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.09.27 09:32 #127 美国国会预算谈判进展未明 黄金周四下跌12.10美元星期五, 九月 27 2013, 06:48 GMT 昨日回顾周四黄金下跌12.10 美元，跌幅0.9%，以每盎司1324.10 美元坐收。把近日累积的升幅，几乎一次给跌回来。市场今日仍持续关注美国政府是否会因为预算案无法及时通过，而面临闭关。万一因此而使得局势陷入混乱，有 可能会产生避险需求而推高黄金价格。尽管脚步缓慢，全球经济仍持续迈向复苏，这加重了贵金属下跌的压力。虽然像是美国政府的预算期限问题，仍有可能导致局 势不稳，不过目前黄金这样低迷的价钱，就足以来投资者却步了。要期待金价上涨，除非有什么足以影响世界局势的重大事性发生。美国周四的重要经济数据方面， 最近一周的初次失业救济申请件数呈现下降，原本经济学家预测会出现申请件数比前一周增加的状况。不过最新调整过的第2 季GDP 成长率，略低于预测值。在上述数据公布前，金价已经微幅下滑，数据一公布后，更是进一步走跌。美股盘后美 股在经过连续4 个交易日以黑盘坐收后，周四出现反弹，以小涨坐收。道琼工业平均指数上涨55.04 点，收在15328.30 点。过去几天，美国政府面临举债上限及年度预算的僵局，让投资人相当担心。美国国会只剩下一个星期的时间，来通过一项短期财政法案，不然10 月1 日的限期一到，美国政府将面临关闭的可能。尽管白宫与国会还在争吵不休，不过投资人一般认为，国会最终还是会与白宫达成妥协，通过暂时财政法案。参议院共 和党藉的多数党领袖Harry Reid，今天上午引用这几天连续下跌坐收的美股指数，企图说服国会议员努力寻求共识，达成协议。Reid 表示，这是2002 年以来最长的连续跌幅，市场人士很担心，美国政府可能面临关闭危机。基本分析上 周联储局意外宣布维持买债规模，亦没有改变其前瞻性指引表述，即在失业率未跌破6.5%及通胀2.5%之下不会加息。同时联储局调低今明两年预 测，2013及2014全年增长中位数分别下调0.3及0.25个百分点至2.15%及3.0%。另外，亦声明于未来几次会议中，将继续留意经济数据的演 变是否符合退市条件。有联储局官员提出应在10月开始缩减买债，相信往后的议息会议，市场都会揣测退市意向，但从联储局下调经济预测来看，即使要在今年内 减少买债，为免影响复苏力度不足的经济，所牵涉的减买金额应该有限。 入市策略：黄金短线市况反复。目前价位暂在1313与1338间上落，及后倾向升试1348及1356阻力。短线支持在1305及1292。 今日建议 : 伦敦金于 1313-1338区间上落 港金于 12210– 12480 支持位 1271/1298阻力位1356/1375 入市策略一 : 在1315美元水平做多，止赚设在1325美元，止损设在1310美元。入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于20.80–22.80 支持位18.80/19.50 阻力位23.90 /24.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 现货黄金测试结果，请大家评价一下 外汇市场最新消息 6月30日至7月4日黄金市场综述 Sergey Golubev 2013.09.29 12:38 #128 美元不要寄望于非农来提振星期日, 九月 29 2013, 05:21 GMT九月交易结束，自从市场误会美联储后，市场见风使舵，美元连续三周走软。而其中夹杂着很多有意思的线索。 在 美联储九月议会之前，众多经济数据表现不好，消费和零售数据首当其冲，制造业和房屋数据尚可，就业数据更是意外向下。其实笔者对美联储的意外绝对一点都不 意外，数据自然是一个原因，另外的原因是，笔者留意到Matthew Hornbach—Director at Morgan Stanley在9月 11日写的一篇《Taper Is Based On Flawed Logic》里面提到，美联储不会任由市场摆布，更不会迎合市场的预期。有兴趣的读 者可以去读一下。 目 前市场炒Taper的兴趣已经不浓，周五，三大官员继续传递伯南克意图，分别发表鸽派言论。在此笔者不多赘言。另外自从萨默斯主动抽身，耶伦也不见了。由 此可见，唯有taper第二季，才有维持美元升势，但在Taper第二季之前，财政悬崖的问题更是加重对美元的压力。下周部分政府部门将关门，非农数据的 公布都成问题，即使顺利公布，不得不考量它的失真性和有效性。所以在十月前半月，很难看到美元会有良好的表现。而根据商品期货交易委员会(CFTC)数 据，汇市投机客在最近一周缩减对美元的多头押注至七个月最低。 德拉吉的烟雾弹？上 月欧洲央行行长德拉吉公开发表对汇率的看法，并且明确暗示欧洲央行有降息意愿，这足以另市场意外，这是德拉吉的烟雾弹还是欧洲央行的真实表达。让我们先看 看目前欧元区的经济情况。彭博的一份调查显示，19位接受采访的经济学家中，有11人表态欧洲央行（ECB）没必要启动新一轮长期再融资操作。欧洲9月经 济数据表现平稳，没有特别亮点，但不足以失望。德拉吉的表态如果是根据8月的情况来讨论的话，那9月在美联储保持宽松的立场后，欧洲央行不降息的可能性很 大很大。唯有一条值得我们投资者警觉：到目前为止，欧元/美元汇率一直没有高于德拉吉上任时候的1.3800上方。也就是表明，德拉吉较难容忍高汇率。欧元月线月线强势收在8周高点，后市如果没有德拉吉捣乱，欧元可看到1.3700上方，也就是今年2月的高点。但不建议直接买进欧元/美元，而是建议买进欧元/澳元。 澳洲联储继续Wait and See除 了失业率一直维持高位，其余澳洲数据应该让澳洲联储暂时缓解压力，当然，前期一系列降息效果目前看来是积极的。澳洲联储下周按兵不动继续采取 wait and see是我们可以预见的。但中期澳元走势仍然不容乐观，澳洲两家本地银行NAB和ANZ分别预计下一季度澳元/美元将在0.9000下 方。在上周美元表现不好的情况下，澳元周线收跌主要原因是受到澳元/日元交叉盘拖累，澳元/美元的0.9280和澳元/日元的90.00将是澳元短线的分 水岭。澳元日线双底颈线确实提供一个很好的 买进位置，20EMA和100EMA以及0.8890-0.9230的百分之38.2的回撤位0.9280。如果跌破此位置，笔者认为反弹结束，所以这个 交易值博率还是很有吸引力的。但关注MACD高位形成死叉，所以做多澳元需耐心，建议回撤后，根据当时市场情况来买。 日元升完再跌美 股表现一般，日元才是真正融资货币。美日，澳日走势颇差。日本传闻将提高消费税，此传闻目前尚无定论，预计要到10月1日之后，即日本央行关于企业景气的 短观调查公布之后，安倍才会有决定。但笔者判断，安倍更关心GDP，即使有意推出消费税，相信也是安倍继续刺激经济的一个借口。所以日元之后怎么走，在美 国财政悬崖尘埃之前，日元继续看好一线，当然，建议投资者还是等时间换空间后，升完再沽来的安全。美元/日元日图整个夏天基本维持在100.00-97.00区间，短线看跌气氛较浓，特别是收复联储议会的全部涨幅，后市观察97.00一线支持。笔者建议区间交易为上策。 黄金已无涨势理由本月黄金多头客失望而归。黄金走势非常纠结，周线阳线，月线收阴。投行美林预计:金价年底去2000美元，只因QE3继续。相信又会迷惑很多炒客。黄金短线如果失手1280美金，将重回跌势，笔者不看好黄金可以升破1380美金的阻力，如有建议，反弹谨慎沽之。黄金日图均线受压，跌破反弹趋势线，形成新的下降通道，虽然上周没有跌破前周低点1288美元，但是从周线看，两周前的大阴线短期很难逾越。1370美元上方形成近阶段强阻力，继续维持看跌一线的判断。策略建议Trade ideaCurrency Direction Price Risk TargetEUR/AUD Long 1.4448 1.4388 1.4718AUD/USD Long 0.9258 0.9188 0.9398提示：以上分析由特约撰稿评论，有参考价值，但不代表具体操作建议。外汇市场有风险，入市需谨慎。宜量力而为，不要过份进取。 美元不要寄望于非农来提振 www.forex21.cn 2013年 09月 29日, 05:21 GMT 撰稿者: 陈乔森 九月交易结束，自从市场误会美联储后，市场见风使舵，美元连续三周走软。而其中夹杂着很多有意思的线索。 在美联储九月议会之前，众多经济数据表现不好，消费和零售数据首当其冲，制造业和房屋数据尚可，就业数据更是意外向下。其实笔者对美联储的意外绝对一点都不意外，数据自然是一个原因，另外的原因是，笔者留意到Matthew Hornbach—Director at Morgan Stanley在9月11日写的一篇《Taper Is Based On Flawed Logic》里面提到，美联储不会任由市场摆布，更不会迎合市场的预期。有兴趣的读者可以去读一下。... IronFX - Market Analysis Forex Market Update 让新闻交易变得容易（第一部分）：创建一个数据库 Sergey Golubev 2013.09.30 10:45 #129 每日市场分析纵横汇海9月30日 星期一上周要闻：周一│杜德利为量化宽松政策决议辩护，称美联储的目标是在今年稍晚削减刺激规模 洛克哈特：美国有可能丧失其“经济魔力”费希尔：曾呼吁将每月购债规模削减100亿美元周二│穆迪称，美国债务协商陷入僵局及政府关门都不会影响其评级纽约联储总裁杜德利称，不排除年内削减QE规模周三│纽约联储总裁杜德利：美联储能够顺利退出超宽松政策财政部长警告国会10月17日将达到举债上限，后果很严重周四│美联储理事史坦：9月不削减购债规模的决定“较为冒险” 拉克尔警告，美联储10月采取行动可能有点丢脸柯薛拉柯塔：市场波动只能怪美联储自己周五│美国参议院通过10月1日至11月15日向政府注资避免机构停运的议案美国纽约联储总裁杜德利：缩减量化宽松(QE)规模到首次升息之间的时间差‘很可能是数年’芝加哥联储总裁埃文斯：有相当高的机率"美联储可能在10月或12月开始缩减刺激政策，也可能推迟到2014年明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔：美联储应尽“一切努力”提振就业 美国9月消费者信心指数为79.7美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数为0美国8月新屋销售较前月增长7.9%，年率为42.1万户美国8月耐用品订单较前月上升0.1%美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.5%美国第二季消费者支出终值为上升1.8%美国第二季GDP隐性平减指数终值为上升0.6%美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数为下降0.1%；核心PCE物价指数为上升0.6%美国第二季出口终值为增长8.0%，进口增长6.9%REALTORS：美国8月成屋待完成销售指数较上月下降1.6%，至107.7美国8月成屋待完成销售较2012年8月增长5.8%美国8月建筑许可修正为下降2.9%美国第二季税后企业获利修正值为增长3.5%美国9月21日当周初请失业金人数降至30.5万人美国8月个人支出较前月增加0.3%，个人所得较前月增涨0.4%美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%美国8月核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.2%汤森路透/密歇根大学美国9月消费者信心指数终值为77.5，创4月以来最低本周市场焦点：30/9(周一)：美国9月芝加哥PMI，国9月达拉斯联储制造业指数1/10(周二)：中国9月官方制造业PMI(0900)，澳洲央行利率决议(1230)，美国9月Markit制造业PMI终值，美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数2/10(周三)：欧洲央行利率决议(1945)，美国ADP 9月民间就业岗位3/10(周四)：美国Challenger 9月企业计划裁员数量，美国一周初请失业金人数，美国8月工厂订单，美国9月ISM非制造业指数4/10(周五)：美国9月非农就业岗位，9月失业率今日重要经济数据：08：30 澳洲9月TD-MI通胀指标月率‧前值+0.1% 08：00 新西兰9月NBNZ企业经济信心指数‧前值48.1% 08：00 新西兰9月NBNZ企业自身活动指数‧前值43.3% 09：30 澳洲8月民间信贷月率‧前值+0.4% 09：30 澳洲8月房屋信贷月率‧前值+0.4% 13：00 日本8月建筑订单年率‧前值+13.7% 13：00 日本8月房屋开工年率‧前值+12.0% 14：00 德国8月实质零售销售月率‧预测+0.8%‧前值-1.4%14：00 德国8月实质零售销售年率‧预测+0.1%‧前值+2.3%14：45 法国8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.7%16：00 意大利8月PPI月率‧前值+0.1%16：00 意大利8月PPI年率‧前值-0.9%16：30 英国8月消费者信贷‧前值+6亿16：30 英国8月抵押贷款发放金额‧前值+7亿16：30 英国8月抵押贷款批准件数‧前值60,624件16：30 英国8月M4货供额月率‧前值+0.6% 17：00 欧元区9月通胀率初值‧预测+1.2%‧前值+1.3% 17：00 意大利9月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测-0.1%‧前值+0.4% 17：00 意大利9月消费物价指数CPI年率初值‧预测+1.2%‧前值+1.2% 17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)月率初值‧预测+2.0%‧前值0.0% 17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+1.1%‧前值+1.2% 14：00 德国8月实质零售销售月率‧预测+0.8%‧前值-1.4% 14：00 德国8月实质零售销售年率‧预测+0.1%‧前值+2.3% 20：30 加拿大7月GDP月率‧前值-0.5%20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.3%20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)年率‧前值+1.4%20：30 美国8月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数‧前值95.821：45 美国9月芝加哥采购经理指数(PMI)‧预测54.0‧前值53.022：30 美国9月达拉斯联储制造业指数‧前值5.0XAU 伦敦黄金 -伦敦黄金9月30日 – 10月4日预测波幅：阻力位：1356 – 1369 – 1399 - 1434支持位：1329 – 1316 – 1291 - 1272 伦敦黄金9月30日预测早段波幅：1323 – 1349阻力位：1359 – 1369支持位：1309 – 1291 SPDR Gold Trust黄金持有量：9月16日 –911.12吨9月17日 –911.12吨9月18日 –911.12吨9月19日 –912.00吨9月20日 –910.19吨9月23日 –909.59吨9月24日 –909.59吨9月25日 –909.59吨9月26日 –909.59吨9月27日 –905.99吨 伦 敦黄金上周缓步走高，至周五触及全周最高位1643.80，因美国政府本周可能停运，美国在10月中出现违约的可能性，以及美国联邦储备理事会(FED) 继续放宽政策的前景带动金价上扬。美国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备，因国会通过紧急支出议案有难度，共和党希望利用这来达成茶党支持的目 标，比如不向新的医保改革法案注资等。美国国会在上调举债上限上也面临巨大挑战。美国财长杰克卢警告，如果未能在10月17日前上调举债上限，美国政府在 运作和偿债上都有困难。投资人担忧美国国会就预算及举债上限争吵不休，这令美元跌至七个半月低位，也带动金价上涨。另外，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文 斯表示，"有相当高的机率"美联储可能在10月或12月开始缩减刺激政策，也可能推迟到2014年。美联储在开始缩减刺激政策之前，需要看到确信的经济前 景；第三季GDP数据可能有所帮助。他说在9月投票反对缩减政策，是因为就业市场前景、以及缺乏强劲增长等原因。 技 术图表所见，从中期走势看，上方一个较明显的阻力应在25天平均线，9月19日高试后则一直受压于此指标，故此，目前处于1363水平的25天平均线，将 可视为短期一个重要区间顶部，金价需突破此区，才可望展开进一步之反弹走势，其后涨幅可望延伸至1399水平，至于8月底一度触及的高位1433.31美 元，则可视为下一个关键。目前整体金价正挣扎于三角区间中，短线走向将要视乎金价先往那方突破；上顶处于1351水平，冲破此区可望诱发初步的上升动力， 并顺势探试前述的25天线阻力1363。下方底部见于1301水平，跌破将见延续本月上旬的下跌势头，预料继而下试目标可至1291及1272水平，进一 步关键在1260水平。策略上于价位走势未有突破前，适宜先作区间上落买卖，并放好破位的止损位置；直至上顶或下底突破后，则改变策略至追随突破走向入 市，博取其破位后的扩展幅度。XAG 伦敦白银 -伦敦白银9月30日 – 10月4日预测波幅：阻力位：22.20 – 22.60 – 22.90 – 23.40– 24.60支持位：21.20- 20.80 – 20.00– 19.50 – 19.00 伦敦白银9月30日预测早段波幅：21.30 – 22.20 阻力位：22.50 – 22.90支持位：21.00- 20.00 iShares Silver Trust白银持有量： 9月16日 –10497.74吨9月17日 –10497.74吨9月18日 –10497.74吨9月19日 –10497.74吨9月20日 –10602.67吨9月23日 –10602.67吨9月24日 –10629.65吨9月25日 –10629.65吨9月26日 –10629.65吨9月27日 –10629.65吨 伦 敦白银方面，上周银价涨幅明显受制于25天平均线，目前25天线处于22.89美元，亦即银价需升破此区，才可望展开另一浪涨幅；同时，银价亦是处于三角 型态内争持，上方顶部则位于22.84美元，因而此区连同25天线位置将为向上突破之关键，破位扩展目标则可达至23.40及24.60美元。另外，银价 于8月底曾触高至25.08，亦将视为后市的一个重要参考。即市较近阻力预估在22.20及22.50美元。另一方面，三角底部则位于21.48美元，上 周银价暂见停靠在边缘位置附近，倘若后市跌破，下一级重要测试支撑则料为21水平，再而失守，则整体局势会演变成一浪低于一浪的发展，亦即很大机会再续展 8月底以来之下跌走势，估计其后跌幅可扩展至20.80及20.00美元，进一步料为19.50美元。投资者需留意，在三角区间未有突破前，短期宜先以区 间上落买卖，并设好止损以防范一旦破位出现的大幅波动。EUR 欧元 - 欧元争持整固欧元兑美元预估波幅：阻力1.3600 –1.3711 - 1.3800支持1.3450 –1.3400 - 1.3330 –1.3200 关注焦点： 9月30日(一)14：00 德国8月实质零售销售月率‧预测+0.8%‧前值-1.4%14：00 德国8月实质零售销售年率‧预测+0.1%‧前值+2.3%14：45 法国8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.7%16：00 意大利8月PPI月率‧前值+0.1%16：00 意大利8月PPI年率‧前值-0.9%17：00 欧元区9月通胀率初值‧预测+1.2%‧前值+1.3% 17：00 意大利9月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测-0.1%‧前值+0.4% 17：00 意大利9月消费物价指数CPI年率初值‧预测+1.2%‧前值+1.2% 17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)月率初值‧预测+2.0%‧前值0.0% 17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+1.1%‧前值+1.2% 10月1日(二) 15：48 法国9月Markit制造业PMI‧预测49.5‧前值49.5 15：53 德国9月Markit/BME制造业PMI‧预测51.3‧前值51.3 15：55 德国9月经季节调整失业人数变化‧预测不变‧前值+7000人15：55 德国9月未经季节调整失业人数‧预测280万人‧前值290万人15：55 德国9月经季节调整失业率‧预测6.8%‧前值6.8% 15：55 德国9月经季节调整失业人数‧前值294.3万人 15：58 欧元区9月Markit制造业PMI‧预测51.1‧前值51.1 16：00 意大利8月失业率‧预测12.0%‧前值12.0% 17：00 欧元区8月失业率‧预测12.1%‧前值12.1% 10月2日(周三)17：00 欧元区8月生产者物价指数(PPI)月率‧预测-0.1%‧前值+0.3%17：00 欧元区8月生产者物价指数(PPI)年率‧预测-0.7%‧前值+0.2%19：45 欧洲央行利率决议 10月3日(周四)15：48 法国Markit 9月服务业PMI‧预测50.7‧前值50.7 15：48 法国Markit 9月综合PMI‧前值50.215：53 德国Markit 9综合PMI终值‧前值53.515：53 德国Markit 9月服务业PMI‧预测54.4‧前值54.415：58 欧元区Markit 9月服务业PMI‧预测52.1‧前值52.115：58 欧元区Markit 9月综合PMI‧预测52.1‧前值52.117：00 欧元区8月零售销售月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%17：00 欧元区8月零售销售年率‧预测-1.3%‧前值-1.3% 10月4日(周五)14：00 德国8月PPI月率‧预测持平‧前值-0.1%14：00 德国8月PPI年率‧预测持平‧前值+0.5% 美 国众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。劳工部称，如果不重要的部门周二关门，将不会在周五 发布备受关注的月度就业报告。民主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。本财年在周一午夜结束时，民主党和共和党能够达成协议的机会或许不 大。该僵局还预示着华府的下一个更重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调债务上限，政府可能陷入债务违约。若不能通过 支出议案，美国政府多数部门将出现1996年来首次停摆。美国政府上次停摆是在1995年12月6日至1996年1月6日，是民主党总统克林顿与共和党预 算之争的结果。除了预算僵局和月底及季末的资金流外，投资人也关注美联储10月和12月的会议，部分投资人预计美联储将在2014年初前维持刺激措施不 变，以确保美国经济复苏站稳脚跟。 在欧洲方 面，意大利前总理贝卢斯科尼所在自由人民党的五名中左翼部长上周六集体向总理莱塔领导的政治联盟辞职，让意大利政府陷入混乱，也让这个欧洲第三大经济体走 上经济复苏之路面临困境。集体辞职标志着贝卢斯科尼所在自由人民党和莱塔所在民主党之间不断恶化的紧张关系，并让意大利总统纳波利塔诺面临成立新政府的艰 难抉择。意大利的政府危机给该国经济复苏带来威胁。在历经两年的经济衰退之后，意大利亟需深化改革。在莱塔执政的五个月中，尽管他出推了一些温和的改革方 案，但政府内讧基本上让政府职能陷入瘫痪。贝卢斯科尼所在党表示，政府未能在周五就避免销售税于10月1日上调达成方案，这让自由人民党没有选择，只有退 出政治联盟。自由人民党民主党自一开始以来就针锋相对，特别是在关键的经济措施方面，包括财产税和即将执行的销售税上调。贝卢斯科尼所在党强烈反对销售税 上调，因为这一举措会给支持该党的小企业带来损害。在最近几周中，随着意大利政府陷入极度混乱之中，意大利政府债券的借贷利率进一步走高，但还远不及 2011年政治危机中的危险水平。市场的冷淡反应是由于欧洲央行的维稳保证。 图 表走势所见，欧元兑美元于9月18日突破了前两次之高位，即为6月18日的1.3415及8月20日的1.3452；同时，亦突破了近三个月之争持顶部， 只要后市未有回破此区下方，料欧元兑美元仍有机会延伸另一浪升势，目标可看至1.36水平及2月1日高位1.3711，进一步关键则见于1.38水平。要 留意RSI及随机指数已居于超买区域徘徊多时，并逐见出现回调迹象，倘若本周初美国政府停摆几成事实，则有机会打击市场风险偏好，从而令欧元兑美元承压回 落；下方支持估计在1.3450及1.34，较大支持则为1.3330及1.32水平。JPY 日圆 - 美/日整固偏淡美元兑日圆预估波幅：阻力100.20 - 100.60 –102.00支持 97.60- 96.80 – 95.00- 93.65 – 90.50 关注焦点： 9月30日(一)07：13 日本9月制造业采购经理指数(PMI)‧前值52.2 07：50 日本8月工业生产月率初值‧前值+3.4% 07：50 日本8月工业生产一个月预估初值‧前值+0.2% 07：50 日本8月工业生产两个月预估初值‧前值+1.7% 07：50 日本8月零售销售月率‧前值-1.8%07：50 日本8月零售销售年率‧前值-0.3%13：00 日本8月建筑订单年率‧前值+13.7% 13：00 日本8月房屋开工年率‧前值+12.0% 10月1日(二) 07：30 日本8月所有家庭支出月率‧前值+0.1%07：30 日本8月所有家庭支出年率‧前值+0.9%07：30 日本8月求才求职比‧前值0.9407：30 日本8月失业率‧前值3.8%07：50 日本第三季央行短观大型制造业景气判断指数‧预测+7‧前值+4 07：50 日本第三季央行短观大型非制造业景气判断指数‧预测+14‧前值+12 07：50 日本第三季央行短观小型制造业景气判断指数‧预测-12‧前值-14 07：50 日本第三季央行短观小型非制造业景气判断指数‧预测-3‧前值-4 07：50 日本第三季央行短观大型企业资本支出‧预测+6.0%‧前值+5.5% 07：50 日本第三季央行短观小型企业资本支出‧预测-2.3%‧前值-8.1% 美 元兑日圆上周五下滑至98.07，兑避险瑞郎更触及七个半月低位，受美国预算角力以及美国联邦储备理事会(FED)何时将缩减刺激措施的不确定性拖累。美 国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备。美国众议院周日通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年，这让美国联邦政府更加 接近停摆。参议院民主党领袖里德周六已重申，参议院不会通过众议院的议案。民主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。本财年在周一午夜结束 时，民主党和共和党能够达成协议的机会或许不大。该僵局还预示着华府的下一个更重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调 债务上限，政府可能陷入债务违约。若不能通过支出议案，美国政府多数部门将出现1996年来首次停摆。美国政府上次停摆是在1995年12月6日至 1996年1月6日，是民主党总统克林顿与共和党预算之争的结果。 在 日本国内方面，日本政府是否降低实际企业税率，在近期成为日圆的热门话题。上周有媒体报导称，日本政府计划将于本周汇编刺激方案时，宣布将“紧急考虑”调 降企业税税率，这将给经济带来超出预期的新增刺激，一度刺激美元兑日圆反弹，但周五日本财务大臣麻生太郎表示目前未考虑降低实际企业税税率，令日圆复再回 软。 技术走势而言，RSI及随机指数处于中位 区间横盘，未有预示着明显走向；而价位聚处于平均线之中，则示意目前日圆的激烈争持状态；若果以一组三角型态所见，上顶及下底分别处于100.20及 97.60，换句话说，需突破此区间才见摆脱现阶段之争持状态，并随后应会出现较为猛烈之延伸幅度。若向上破位，初步目标可至本月高位100.60以至 102水平。不过，10天平均线已见向下与25天平均线呈利淡交叉，可能示意着后市跌破三角之机率稍大。较近下试目标可至96.80及95水平。倘若以去 年9月低位77.11至今年5月高位103.73的累积涨幅计算，38.2%及50%之回吐水平为93.65及90.50。GBP 英镑 - 英镑维持探高英镑兑美元预估波幅：阻力1.6180 –1.6300 –1.6380支持1.6000 –1.5950 –1.5790 关注焦点： 9月30日(周一)16：30 英国8月消费者信贷‧前值+6亿16：30 英国8月抵押贷款发放金额‧前值+7亿16：30 英国8月抵押贷款批准件数‧前值60,624件16：30 英国8月M4货供额月率‧前值+0.6% 16：30 英国8月消费信贷‧前值+6亿 16：30 英国8月抵押贷款发放金额‧前值+7亿 16：30 英国8月抵押贷款批准件数‧前值60.624千件16：30 英国8月M4货供额月率‧前值+0.6% 10月1日(周二) 16：28 英国9月Markit/CIPS制造业PMI‧前值57.2 10月2日(周三)16：30 英国Markit/CIPS 9月建筑业PMI‧前值59.1 10月3日(周四)16：28 英国Markit/CIPS 9月服务业PMI‧前值60.5 英 镑兑美元周五上涨，此前英国央行总裁卡尼认为没有必要追加货币刺激措施，因英国经济复苏显示加速迹象。英镑兑美元势录得四周连升。英国公债价格上涨，跟随 美国和德国公债普涨势头，10年期英债收益率跌至一个月低点。英镑兑美元上周五高见至1.6150，围绕美国预算的政治角力和美国消费者信心数据逊于预期 令美元承压，也扶助英镑表现。由于在英国央行、美联储、欧洲央行和日本央行当中，英国央行是目前迄今对通胀立场最强硬的央行。故此，这可能将支撑英镑在后 市仍倾向进一步上涨。 图表走势所见，随着 1.60这个心理关口亦已于上周突破，预料英镑兑美元仍可维持着近月以来之上升势头，并且亦会同时再以1.60为依据，只要后市可保持此区上方，中线走势 仍会向好。短线阻力预估先为1.6180及1.63水平，进一步将看至年初高位1.6380。另一方面，下方较大支撑预估在1.60关口及1.5950， 较大支撑见于25天平均线1.5790。CHF 瑞郎 - 美/瑞反复走软美元兑瑞郎预估波幅：阻力0.9150- 0.9240 –0.9340支持0.9000* –0.8927 –0.8800本 周一美国财政谈判将进入最后一天，若无法在最后期限到来前达成协议，那么美国将从周二(10月1日)起陷入政府停摆困境，这一状况将使得美元和主要风险货 币进一步承压。美国众议院周日通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年，这让美国联邦政府更加接近停摆。而一旦美国政府停摆，本 周后半段包括非农在内的各项经济数据都可能不会如期发布，这将令投资市场充满更多变量。参议院民主党领袖里德周六已重申，参议院不会通过众议院的议案。民 主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。本财年在周一午夜结束时，民主党和共和党能够达成协议的机会或许不大。该僵局还预示着华府的下一个更 重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调债务上限，政府可能陷入债务违约亦由于美国主权债存在违约风险，美元兑瑞郎上周 跌至0.9018瑞郎，为2月初来最低，瑞士强劲的信心数据也提振瑞郎表现。尾盘，美元兑瑞郎跌0.5%，报0.9058瑞郎。瑞士智库KOF周五公布， 瑞士9月KOF领先指标升至1.53，8月修正为1.37，前值为1.36。 美 元兑瑞郎，上周限于0.9018至0.9140区间上落。图表走势所见，美元兑瑞郎于9月份处于反复下跌的进程中，而原先在8月份多次碰及0.9150水 平而未有跌破，但自9月18日失守以后，亦未见有回返此区上方。现阶段预料美元兑瑞郎仍有机会维持向下倾向，进一步下试支撑将可看至0.90这个心理关 口，下一级则料为2月24日低位0.8927以至0.88水平。上方阻力则预估在0.9150及25天平均线0.9240，较大阻力为250天平均线 0.9340。AUD 澳元 - 澳元争持整固澳元兑美元预估波幅：阻力0.9400 - 0.9550 - 0.9600 - 0.9800 支持0.9300 – 0.9220- 0.9110 关注焦点： 9月30日(一)08：30 澳洲9月TD-MI通胀指标月率‧前值+0.1% 09：30 澳洲8月民间信贷月率‧前值+0.4% 09：30 澳洲8月房屋信贷月率‧前值+0.4% 10月1日(二) 09：30 澳洲8月零售销售月率‧前值+0.1% 12：30 澳洲央行利率决议 澳 元兑美元上周缓步下试，至周五最低触及0.9295。美国债务违约的可能性以及美国联邦储备理事会(FED)缩减刺激规模的时机不明朗，均压制了澳元走 势。对美国财政和货币政策前景的担忧亦抵消大宗商品价格上涨的拉抬效应。澳元兑美元本月升逾5%，9月18日一度触及三个月高位0.9528。美联储本月 意外决定推迟缩减购债规模，以及中国经济企稳的迹象，均提振澳元月内走势。澳洲央行本周二将召开月度货币政策会议，分析师预计该央行将维持利率在纪录低位 2.5%不变。 澳元兑美元走势，上周持续处于 窄幅争持，近日在0.92至0.94上落整固，由于八月份走势已筑成一组双底型态，估计若后市可持稳于0.94水平，则澳元短线仍倾向维持涨势，技术延伸 幅度应可至0.9550；下一目标则会看至0.96水平。中期阻力则见于0.98水平。至于下方支持则回看100天平均线0.93及25天平均线 0.9220，进一步支撑见于0.9110。NZD 纽元 - 250MA重要支持依据预估波幅：阻力0.8380 –0.8450 - 0.8500 –0.8587支持0.8190* –0.8170 –0.8085 –0.8000 关注焦点： 9月30日(周一)05：45 新西兰8月建筑许可‧前值-0.8% 08：00 新西兰9月NBNZ企业经济信心指数‧前值48.1% 08：00 新西兰9月NBNZ企业自身活动指数‧前值43.3% 新 西兰央行表示，目前面临的主要政策挑战是应对纽元估值过高及房价快速上涨的问题。在新西兰央行周五公布的年报中，总裁惠勒强调了这两个问题。前者给新西兰 的进出口替代产业带来阻力，尽管令进口商品和服务购买者获益，并且对目前的低通胀水平做出重大贡献。他表示，房价上涨使金融稳定性及更广泛的经济面临的风 险加剧。新西兰央行在过去一年反复警告纽元及楼市所带来的诸多风险。央行将从下月起强行限制银行房贷发放。 纽 元兑美元在上周一触及四个半月高位0.8445后，则持续回挫，周三最低跌向0.8217，至周五收报0.8277。技术图表所见，RSI及随机指数均正 从超买区域回落，演示着纽元目前之调整倾向，而向下一个重要支撑预料在250天平均线0.8190水平，由于自五月中旬跌破250天线后，纽元则持续受压 于此指标，直至上周才重返其上，因此，若果纽元再次失守，则此行之上涨势头将告终结，进一步下探支撑料会看至0.8170及0.8085，为近月涨幅之 38.2%及50%回吐水平，扩展至61.8%则恰好为0.80关口。反之，可持稳于250天平均线上方，则近段下跌仍可视为一组后抽动作，并且可望在短 期内迎来更为强力之反扑。较近阻力预估在0.8380及0.8450，其后目标为0.85及4月30日高位0.8587。CAD 加元 - Fed宣布维持量化宽松 黄金大涨近3%
星期四, 九月 19 2013, 04:18 GMT
昨日回顾
周三黄金价格收盘小跌，但随后在美国联准会(Fed) 宣布维持量化宽松(QE) 货币刺激措施每月收购的资产规模后，金价在电子盘交易应声大涨近3%。黄金价格下跌1.8 美元或0.1%，收每盎司1307.60 美元。但盘后在Fed 政策决议激励下，大涨至1345.40 美元。今日12 月交货银价收盘下跌22 美分或1%，收每盎司21.56 美元；盘后同样冲上22.41 美元。金价在前美国财政部长桑默斯上周日宣布弃选下届Fed 主席后，一度涨上每盎司1315 美元价位。外界原本认为，桑默斯若执掌Fed，较可能加速退出QE 货币刺激计画，不利黄金价格支撑。
美股盘后
周 三美国联准会(Fed) 决定维持现有量化宽松(QE) 货币刺激措施收购资产规模，带给投资人意外惊喜，美国股市应声跳涨，标准普尔(S&P) 500 指数再创空前新高，道琼指数随后跟进，收盘3 大基准指数涨约1%。道琼工业平均指数大涨147.21 点，收15676.94 点。Fed 公开市场委员会(FOMC) 决定维持现有每月收购850 亿美元资产的QE规模，令许多投资人意外，因市场原本预期会小幅减码。不过Fed 的声明及伯南克发言皆强调，美国失业率虽然已下降，经济情况也改善，但恐怕还不够强到应付QE 开始退场。
基本分析
联 储局主席伯南克上任多年来，致力做好对外沟通，务求向公众及金融市场带来货币政策方向的清晰指引。不过，外界预定当局今次议息将启动退市，但同时要捍衞低 息承诺，可能会对外输出令公众混淆的矛盾讯息，令沟通策略备受考验。随着美国经济渐见改善，联储局正把币策及对外沟通的重心由买债，转移至低息承诺。退市 预期升温，令金融市场近月急速转势，速度超乎当局预期，除了启动退市时机尤其关键外，下任主席提名久久未有定案，使当局陷入两难局面，如何有效地阐释息口 前景变得更加复杂，投资者密切注视今次议息将首次发布的一六年经济预测。入市策略：
黄金
短线虽急升但仍未摆脱弱势启示，价位暂在1346与1370间上落，及后倾向升试1373及1384阻力，进一步升穿市况才回稳，届时倾向再升试1434及1458阻力，穿位目标为1488甚至1546。短线支持在1338及1320。
今日建议 : 伦敦金于 1346-1373区间上落
港金于 12530– 12780
支持位 1308/1331阻力位1388/1398
入市策略一 : 在1350美元水平做多，止赚设在1360美元，止损设在1345美元。
入市策略二 : 在1370美元水平做空，止赚设在1360美元，止损设在1375美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于22.10–24.10
支持位20.80/21.50 阻力位24.90 /25.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
市场进入休整，美股存回调压力
星期五, 九月 20 2013, 12:13 GMT
美联储意外地维持QE规模不变并下调经济和通胀预期，导致美股冲高回落，道指和标普500指数创出历史新高后迅速回吐涨幅并小幅收跌。日内美股期货窄幅整理，陷入震荡后的休整行情。
伯 南克的“鸽派”政策没有推动美股进一步上涨的理由是美联储下调了美国经济增长预期和通胀预期，尤其是近期热点有所升温的美国债务上限之争也是潜在影响美国 经济复苏的重要因素，这也是伯南克立场保守的原因之一，是此前伯南克所担忧的。另外美国通胀水平一直低位徘徊，美联储理事布拉德称，“在通胀低于目标时移 除政策会构成担忧，通胀率很低，我们可以在政策上有耐心”。显然，美联储担忧削减QE可能会打压复苏之路并不平坦的经济，因而暂时保持观望。
由于市场习惯性地将QE与股市上涨联系起来，因此美联储利率决议后继续上涨，但之后迅速转跌，看来伯南克对经济的略微悲观看法令部分投资者迅速高位结利。不过多头依然主导市场，就像美联储“鸽派”立场占主导一样。
上周萨默斯的退选使得“鸽派”人士耶伦很有可能成为下一任美联储主席，这对美股来说也是好消息。总体上，市场利多美股的消息依然占据主导，美股仍有可能继续反弹，尽管短期存在回调风险。另外，密切关注美国债务上限之争，这可能将在未来构成美股下跌的负面因素。
油价重回50日均线下方，短期空头依然主导市场。短期倾向进一步下行，倾向逢高做空，止损设于50日均线上方。
人民币中间价创新高 跨境资本大规模流出压力缓解
9月23日，中国银行间外汇市场人民币对美元中间报价6.1475元，相比上一个交易日大幅上涨82个基点，不仅突破了9月16日的历史高点6.1554，而且升破6.15关口，再次刷新汇改以来高点。这在9月份内已是第三次创新高。
据媒体报道，交易员表示，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出量化宽松政策(QE)的联系不大。
交易员并称，企业近两个月的结汇意愿明显转强，国际资金推高离岸人民币汇率后，再由跨境套利交易把升值压力传导到境内。人民币只要没有贬值预期，这种升值压力就会一直存在。
国家外汇管理局公布的2013年8月银行结售汇及远期结售汇签约和银行代客涉外收付款数据显示，8月，银行结汇1479亿美元，售汇1395亿美元，结 售汇顺差83亿美元，较7月份结售汇逆差69亿美元，相对变化152亿美元。分析人士认为，目前中国经济企稳向好趋势明朗，人民币走势较为坚挺，市场结汇 意愿增强，未来跨境资本大规模流出的压力大为缓解。
美国期油：在疲弱基本面影响下或将继续承压
摩根斯坦利在报告中指出，近期受中东局势缓解影响，原油价格有所下跌。不过，目前的油价尚未完全反应疲弱的基本面。当前利比亚以及北海的原油供给正在恢复，而且原油库存正在增加。美国期油现报102.30美元/桶，支撑关注100整数关口，阻力关注昨日高点104附近。
中国国务院公布中国上海自贸区总体方案
上海自贸区将加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放；将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革；目标是经过两至三年的改革试验，加快转变政 府职能。将推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放；上海自贸区对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先 试。
美国国会预算谈判进展未明 黄金周四下跌12.10美元
星期五, 九月 27 2013, 06:48 GMT
昨日回顾
周四黄金下跌12.10 美元，跌幅0.9%，以每盎司1324.10 美元坐收。把近日累积的升幅，几乎一次给跌回来。市场今日仍持续关注美国政府是否会因为预算案无法及时通过，而面临闭关。万一因此而使得局势陷入混乱，有 可能会产生避险需求而推高黄金价格。尽管脚步缓慢，全球经济仍持续迈向复苏，这加重了贵金属下跌的压力。虽然像是美国政府的预算期限问题，仍有可能导致局 势不稳，不过目前黄金这样低迷的价钱，就足以来投资者却步了。要期待金价上涨，除非有什么足以影响世界局势的重大事性发生。美国周四的重要经济数据方面， 最近一周的初次失业救济申请件数呈现下降，原本经济学家预测会出现申请件数比前一周增加的状况。不过最新调整过的第2 季GDP 成长率，略低于预测值。在上述数据公布前，金价已经微幅下滑，数据一公布后，更是进一步走跌。
美股盘后
美 股在经过连续4 个交易日以黑盘坐收后，周四出现反弹，以小涨坐收。道琼工业平均指数上涨55.04 点，收在15328.30 点。过去几天，美国政府面临举债上限及年度预算的僵局，让投资人相当担心。美国国会只剩下一个星期的时间，来通过一项短期财政法案，不然10 月1 日的限期一到，美国政府将面临关闭的可能。尽管白宫与国会还在争吵不休，不过投资人一般认为，国会最终还是会与白宫达成妥协，通过暂时财政法案。参议院共 和党藉的多数党领袖Harry Reid，今天上午引用这几天连续下跌坐收的美股指数，企图说服国会议员努力寻求共识，达成协议。Reid 表示，这是2002 年以来最长的连续跌幅，市场人士很担心，美国政府可能面临关闭危机。
基本分析
上 周联储局意外宣布维持买债规模，亦没有改变其前瞻性指引表述，即在失业率未跌破6.5%及通胀2.5%之下不会加息。同时联储局调低今明两年预 测，2013及2014全年增长中位数分别下调0.3及0.25个百分点至2.15%及3.0%。另外，亦声明于未来几次会议中，将继续留意经济数据的演 变是否符合退市条件。有联储局官员提出应在10月开始缩减买债，相信往后的议息会议，市场都会揣测退市意向，但从联储局下调经济预测来看，即使要在今年内 减少买债，为免影响复苏力度不足的经济，所牵涉的减买金额应该有限。入市策略：
黄金
短线市况反复。目前价位暂在1313与1338间上落，及后倾向升试1348及1356阻力。短线支持在1305及1292。
今日建议 : 伦敦金于 1313-1338区间上落
港金于 12210– 12480
支持位 1271/1298阻力位1356/1375
入市策略一 : 在1315美元水平做多，止赚设在1325美元，止损设在1310美元。
入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于20.80–22.80
支持位18.80/19.50 阻力位23.90 /24.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
美元不要寄望于非农来提振
星期日, 九月 29 2013, 05:21 GMT
九月交易结束，自从市场误会美联储后，市场见风使舵，美元连续三周走软。而其中夹杂着很多有意思的线索。
在 美联储九月议会之前，众多经济数据表现不好，消费和零售数据首当其冲，制造业和房屋数据尚可，就业数据更是意外向下。其实笔者对美联储的意外绝对一点都不 意外，数据自然是一个原因，另外的原因是，笔者留意到Matthew Hornbach—Director at Morgan Stanley在9月 11日写的一篇《Taper Is Based On Flawed Logic》里面提到，美联储不会任由市场摆布，更不会迎合市场的预期。有兴趣的读 者可以去读一下。
目 前市场炒Taper的兴趣已经不浓，周五，三大官员继续传递伯南克意图，分别发表鸽派言论。在此笔者不多赘言。另外自从萨默斯主动抽身，耶伦也不见了。由 此可见，唯有taper第二季，才有维持美元升势，但在Taper第二季之前，财政悬崖的问题更是加重对美元的压力。下周部分政府部门将关门，非农数据的 公布都成问题，即使顺利公布，不得不考量它的失真性和有效性。所以在十月前半月，很难看到美元会有良好的表现。而根据商品期货交易委员会(CFTC)数 据，汇市投机客在最近一周缩减对美元的多头押注至七个月最低。
德拉吉的烟雾弹？
上 月欧洲央行行长德拉吉公开发表对汇率的看法，并且明确暗示欧洲央行有降息意愿，这足以另市场意外，这是德拉吉的烟雾弹还是欧洲央行的真实表达。让我们先看 看目前欧元区的经济情况。彭博的一份调查显示，19位接受采访的经济学家中，有11人表态欧洲央行（ECB）没必要启动新一轮长期再融资操作。欧洲9月经 济数据表现平稳，没有特别亮点，但不足以失望。德拉吉的表态如果是根据8月的情况来讨论的话，那9月在美联储保持宽松的立场后，欧洲央行不降息的可能性很 大很大。唯有一条值得我们投资者警觉：到目前为止，欧元/美元汇率一直没有高于德拉吉上任时候的1.3800上方。也就是表明，德拉吉较难容忍高汇率。
欧元月线
月线强势收在8周高点，后市如果没有德拉吉捣乱，欧元可看到1.3700上方，也就是今年2月的高点。但不建议直接买进欧元/美元，而是建议买进欧元/澳元。
澳洲联储继续Wait and See
除 了失业率一直维持高位，其余澳洲数据应该让澳洲联储暂时缓解压力，当然，前期一系列降息效果目前看来是积极的。澳洲联储下周按兵不动继续采取 wait and see是我们可以预见的。但中期澳元走势仍然不容乐观，澳洲两家本地银行NAB和ANZ分别预计下一季度澳元/美元将在0.9000下 方。在上周美元表现不好的情况下，澳元周线收跌主要原因是受到澳元/日元交叉盘拖累，澳元/美元的0.9280和澳元/日元的90.00将是澳元短线的分 水岭。
澳元日线
双底颈线确实提供一个很好的 买进位置，20EMA和100EMA以及0.8890-0.9230的百分之38.2的回撤位0.9280。如果跌破此位置，笔者认为反弹结束，所以这个 交易值博率还是很有吸引力的。但关注MACD高位形成死叉，所以做多澳元需耐心，建议回撤后，根据当时市场情况来买。
日元升完再跌
美 股表现一般，日元才是真正融资货币。美日，澳日走势颇差。日本传闻将提高消费税，此传闻目前尚无定论，预计要到10月1日之后，即日本央行关于企业景气的 短观调查公布之后，安倍才会有决定。但笔者判断，安倍更关心GDP，即使有意推出消费税，相信也是安倍继续刺激经济的一个借口。所以日元之后怎么走，在美 国财政悬崖尘埃之前，日元继续看好一线，当然，建议投资者还是等时间换空间后，升完再沽来的安全。
美元/日元日图
整个夏天基本维持在100.00-97.00区间，短线看跌气氛较浓，特别是收复联储议会的全部涨幅，后市观察97.00一线支持。笔者建议区间交易为上策。
黄金已无涨势理由
本月黄金多头客失望而归。黄金走势非常纠结，周线阳线，月线收阴。投行美林预计:金价年底去2000美元，只因QE3继续。相信又会迷惑很多炒客。黄金短线如果失手1280美金，将重回跌势，笔者不看好黄金可以升破1380美金的阻力，如有建议，反弹谨慎沽之。
黄金日图
均线受压，跌破反弹趋势线，形成新的下降通道，虽然上周没有跌破前周低点1288美元，但是从周线看，两周前的大阴线短期很难逾越。1370美元上方形成近阶段强阻力，继续维持看跌一线的判断。
策略建议Trade idea
Currency Direction Price Risk Target
EUR/AUD Long 1.4448 1.4388 1.4718
AUD/USD Long 0.9258 0.9188 0.9398
提示：
以上分析由特约撰稿评论，有参考价值，但不代表具体操作建议。外汇市场有风险，入市需谨慎。宜量力而为，不要过份进取。
每日市场分析
纵横汇海9月30日 星期一
上周要闻：
周一│杜德利为量化宽松政策决议辩护，称美联储的目标是在今年稍晚削减刺激规模
洛克哈特：美国有可能丧失其“经济魔力”
费希尔：曾呼吁将每月购债规模削减100亿美元
周二│穆迪称，美国债务协商陷入僵局及政府关门都不会影响其评级
纽约联储总裁杜德利称，不排除年内削减QE规模
周三│纽约联储总裁杜德利：美联储能够顺利退出超宽松政策
财政部长警告国会10月17日将达到举债上限，后果很严重
周四│美联储理事史坦：9月不削减购债规模的决定“较为冒险”
拉克尔警告，美联储10月采取行动可能有点丢脸
柯薛拉柯塔：市场波动只能怪美联储自己
周五│美国参议院通过10月1日至11月15日向政府注资避免机构停运的议案
美国纽约联储总裁杜德利：缩减量化宽松(QE)规模到首次升息之间的时间差‘很可能是数年’
芝加哥联储总裁埃文斯：有相当高的机率"美联储可能在10月或12月开始缩减刺激政策，也可能推迟到2014年
明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔：美联储应尽“一切努力”提振就业
美国9月消费者信心指数为79.7
美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数为0
美国8月新屋销售较前月增长7.9%，年率为42.1万户
美国8月耐用品订单较前月上升0.1%
美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.5%
美国第二季消费者支出终值为上升1.8%
美国第二季GDP隐性平减指数终值为上升0.6%
美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数为下降0.1%；核心PCE物价指数为上升0.6%
美国第二季出口终值为增长8.0%，进口增长6.9%
REALTORS：美国8月成屋待完成销售指数较上月下降1.6%，至107.7
美国8月成屋待完成销售较2012年8月增长5.8%
美国8月建筑许可修正为下降2.9%
美国第二季税后企业获利修正值为增长3.5%
美国9月21日当周初请失业金人数降至30.5万人
美国8月个人支出较前月增加0.3%，个人所得较前月增涨0.4%
美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%
美国8月核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.2%
汤森路透/密歇根大学美国9月消费者信心指数终值为77.5，创4月以来最低
本周市场焦点：
30/9(周一)：美国9月芝加哥PMI，国9月达拉斯联储制造业指数
1/10(周二)：中国9月官方制造业PMI(0900)，澳洲央行利率决议(1230)，美国9月Markit制造业PMI终值，美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数
2/10(周三)：欧洲央行利率决议(1945)，美国ADP 9月民间就业岗位
3/10(周四)：美国Challenger 9月企业计划裁员数量，美国一周初请失业金人数，美国8月工厂订单，美国9月ISM非制造业指数
4/10(周五)：美国9月非农就业岗位，9月失业率
今日重要经济数据：
08：30 澳洲9月TD-MI通胀指标月率‧前值+0.1%
08：00 新西兰9月NBNZ企业经济信心指数‧前值48.1%
08：00 新西兰9月NBNZ企业自身活动指数‧前值43.3%
09：30 澳洲8月民间信贷月率‧前值+0.4%
09：30 澳洲8月房屋信贷月率‧前值+0.4%
13：00 日本8月建筑订单年率‧前值+13.7%
13：00 日本8月房屋开工年率‧前值+12.0%
14：00 德国8月实质零售销售月率‧预测+0.8%‧前值-1.4%
14：00 德国8月实质零售销售年率‧预测+0.1%‧前值+2.3%
14：45 法国8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.7%
16：00 意大利8月PPI月率‧前值+0.1%
16：00 意大利8月PPI年率‧前值-0.9%
16：30 英国8月消费者信贷‧前值+6亿
16：30 英国8月抵押贷款发放金额‧前值+7亿
16：30 英国8月抵押贷款批准件数‧前值60,624件
16：30 英国8月M4货供额月率‧前值+0.6%
17：00 欧元区9月通胀率初值‧预测+1.2%‧前值+1.3%
17：00 意大利9月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测-0.1%‧前值+0.4%
17：00 意大利9月消费物价指数CPI年率初值‧预测+1.2%‧前值+1.2%
17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)月率初值‧预测+2.0%‧前值0.0%
17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+1.1%‧前值+1.2%
14：00 德国8月实质零售销售月率‧预测+0.8%‧前值-1.4%
14：00 德国8月实质零售销售年率‧预测+0.1%‧前值+2.3%
20：30 加拿大7月GDP月率‧前值-0.5%
20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.3%
20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)年率‧前值+1.4%
20：30 美国8月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数‧前值95.8
21：45 美国9月芝加哥采购经理指数(PMI)‧预测54.0‧前值53.0
22：30 美国9月达拉斯联储制造业指数‧前值5.0
XAU 伦敦黄金 -
伦敦黄金9月30日 – 10月4日预测波幅：
阻力位：1356 – 1369 – 1399 - 1434
支持位：1329 – 1316 – 1291 - 1272
伦敦黄金9月30日
预测早段波幅：1323 – 1349
阻力位：1359 – 1369
支持位：1309 – 1291
SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月16日 –911.12吨
9月17日 –911.12吨
9月18日 –911.12吨
9月19日 –912.00吨
9月20日 –910.19吨
9月23日 –909.59吨
9月24日 –909.59吨
9月25日 –909.59吨
9月26日 –909.59吨
9月27日 –905.99吨
伦 敦黄金上周缓步走高，至周五触及全周最高位1643.80，因美国政府本周可能停运，美国在10月中出现违约的可能性，以及美国联邦储备理事会(FED) 继续放宽政策的前景带动金价上扬。美国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备，因国会通过紧急支出议案有难度，共和党希望利用这来达成茶党支持的目 标，比如不向新的医保改革法案注资等。美国国会在上调举债上限上也面临巨大挑战。美国财长杰克卢警告，如果未能在10月17日前上调举债上限，美国政府在 运作和偿债上都有困难。投资人担忧美国国会就预算及举债上限争吵不休，这令美元跌至七个半月低位，也带动金价上涨。另外，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文 斯表示，"有相当高的机率"美联储可能在10月或12月开始缩减刺激政策，也可能推迟到2014年。美联储在开始缩减刺激政策之前，需要看到确信的经济前 景；第三季GDP数据可能有所帮助。他说在9月投票反对缩减政策，是因为就业市场前景、以及缺乏强劲增长等原因。
技 术图表所见，从中期走势看，上方一个较明显的阻力应在25天平均线，9月19日高试后则一直受压于此指标，故此，目前处于1363水平的25天平均线，将 可视为短期一个重要区间顶部，金价需突破此区，才可望展开进一步之反弹走势，其后涨幅可望延伸至1399水平，至于8月底一度触及的高位1433.31美 元，则可视为下一个关键。目前整体金价正挣扎于三角区间中，短线走向将要视乎金价先往那方突破；上顶处于1351水平，冲破此区可望诱发初步的上升动力， 并顺势探试前述的25天线阻力1363。下方底部见于1301水平，跌破将见延续本月上旬的下跌势头，预料继而下试目标可至1291及1272水平，进一 步关键在1260水平。策略上于价位走势未有突破前，适宜先作区间上落买卖，并放好破位的止损位置；直至上顶或下底突破后，则改变策略至追随突破走向入 市，博取其破位后的扩展幅度。
XAG 伦敦白银 -
伦敦白银9月30日 – 10月4日预测波幅：
阻力位：22.20 – 22.60 – 22.90 – 23.40– 24.60
支持位：21.20- 20.80 – 20.00– 19.50 – 19.00
伦敦白银9月30日
预测早段波幅：21.30 – 22.20
阻力位：22.50 – 22.90
支持位：21.00- 20.00
iShares Silver Trust白银持有量：
9月16日 –10497.74吨
9月17日 –10497.74吨
9月18日 –10497.74吨
9月19日 –10497.74吨
9月20日 –10602.67吨
9月23日 –10602.67吨
9月24日 –10629.65吨
9月25日 –10629.65吨
9月26日 –10629.65吨
9月27日 –10629.65吨
伦 敦白银方面，上周银价涨幅明显受制于25天平均线，目前25天线处于22.89美元，亦即银价需升破此区，才可望展开另一浪涨幅；同时，银价亦是处于三角 型态内争持，上方顶部则位于22.84美元，因而此区连同25天线位置将为向上突破之关键，破位扩展目标则可达至23.40及24.60美元。另外，银价 于8月底曾触高至25.08，亦将视为后市的一个重要参考。即市较近阻力预估在22.20及22.50美元。另一方面，三角底部则位于21.48美元，上 周银价暂见停靠在边缘位置附近，倘若后市跌破，下一级重要测试支撑则料为21水平，再而失守，则整体局势会演变成一浪低于一浪的发展，亦即很大机会再续展 8月底以来之下跌走势，估计其后跌幅可扩展至20.80及20.00美元，进一步料为19.50美元。投资者需留意，在三角区间未有突破前，短期宜先以区 间上落买卖，并设好止损以防范一旦破位出现的大幅波动。
EUR 欧元 - 欧元争持整固
欧元兑美元预估波幅：
阻力1.3600 –1.3711 - 1.3800
支持1.3450 –1.3400 - 1.3330 –1.3200
关注焦点：
9月30日(一)
14：00 德国8月实质零售销售月率‧预测+0.8%‧前值-1.4%
14：00 德国8月实质零售销售年率‧预测+0.1%‧前值+2.3%
14：45 法国8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.7%
16：00 意大利8月PPI月率‧前值+0.1%
16：00 意大利8月PPI年率‧前值-0.9%
17：00 欧元区9月通胀率初值‧预测+1.2%‧前值+1.3%
17：00 意大利9月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测-0.1%‧前值+0.4%
17：00 意大利9月消费物价指数CPI年率初值‧预测+1.2%‧前值+1.2%
17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)月率初值‧预测+2.0%‧前值0.0%
17：00 意大利9月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+1.1%‧前值+1.2%
10月1日(二)
15：48 法国9月Markit制造业PMI‧预测49.5‧前值49.5
15：53 德国9月Markit/BME制造业PMI‧预测51.3‧前值51.3
15：55 德国9月经季节调整失业人数变化‧预测不变‧前值+7000人
15：55 德国9月未经季节调整失业人数‧预测280万人‧前值290万人
15：55 德国9月经季节调整失业率‧预测6.8%‧前值6.8%
15：55 德国9月经季节调整失业人数‧前值294.3万人
15：58 欧元区9月Markit制造业PMI‧预测51.1‧前值51.1
16：00 意大利8月失业率‧预测12.0%‧前值12.0%
17：00 欧元区8月失业率‧预测12.1%‧前值12.1%
10月2日(周三)
17：00 欧元区8月生产者物价指数(PPI)月率‧预测-0.1%‧前值+0.3%
17：00 欧元区8月生产者物价指数(PPI)年率‧预测-0.7%‧前值+0.2%
19：45 欧洲央行利率决议
10月3日(周四)
15：48 法国Markit 9月服务业PMI‧预测50.7‧前值50.7
15：48 法国Markit 9月综合PMI‧前值50.2
15：53 德国Markit 9综合PMI终值‧前值53.5
15：53 德国Markit 9月服务业PMI‧预测54.4‧前值54.4
15：58 欧元区Markit 9月服务业PMI‧预测52.1‧前值52.1
15：58 欧元区Markit 9月综合PMI‧预测52.1‧前值52.1
17：00 欧元区8月零售销售月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%
17：00 欧元区8月零售销售年率‧预测-1.3%‧前值-1.3%
10月4日(周五)
14：00 德国8月PPI月率‧预测持平‧前值-0.1%
14：00 德国8月PPI年率‧预测持平‧前值+0.5%
美 国众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。劳工部称，如果不重要的部门周二关门，将不会在周五 发布备受关注的月度就业报告。民主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。本财年在周一午夜结束时，民主党和共和党能够达成协议的机会或许不 大。该僵局还预示着华府的下一个更重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调债务上限，政府可能陷入债务违约。若不能通过 支出议案，美国政府多数部门将出现1996年来首次停摆。美国政府上次停摆是在1995年12月6日至1996年1月6日，是民主党总统克林顿与共和党预 算之争的结果。除了预算僵局和月底及季末的资金流外，投资人也关注美联储10月和12月的会议，部分投资人预计美联储将在2014年初前维持刺激措施不 变，以确保美国经济复苏站稳脚跟。
在欧洲方 面，意大利前总理贝卢斯科尼所在自由人民党的五名中左翼部长上周六集体向总理莱塔领导的政治联盟辞职，让意大利政府陷入混乱，也让这个欧洲第三大经济体走 上经济复苏之路面临困境。集体辞职标志着贝卢斯科尼所在自由人民党和莱塔所在民主党之间不断恶化的紧张关系，并让意大利总统纳波利塔诺面临成立新政府的艰 难抉择。意大利的政府危机给该国经济复苏带来威胁。在历经两年的经济衰退之后，意大利亟需深化改革。在莱塔执政的五个月中，尽管他出推了一些温和的改革方 案，但政府内讧基本上让政府职能陷入瘫痪。贝卢斯科尼所在党表示，政府未能在周五就避免销售税于10月1日上调达成方案，这让自由人民党没有选择，只有退 出政治联盟。自由人民党民主党自一开始以来就针锋相对，特别是在关键的经济措施方面，包括财产税和即将执行的销售税上调。贝卢斯科尼所在党强烈反对销售税 上调，因为这一举措会给支持该党的小企业带来损害。在最近几周中，随着意大利政府陷入极度混乱之中，意大利政府债券的借贷利率进一步走高，但还远不及 2011年政治危机中的危险水平。市场的冷淡反应是由于欧洲央行的维稳保证。
图 表走势所见，欧元兑美元于9月18日突破了前两次之高位，即为6月18日的1.3415及8月20日的1.3452；同时，亦突破了近三个月之争持顶部， 只要后市未有回破此区下方，料欧元兑美元仍有机会延伸另一浪升势，目标可看至1.36水平及2月1日高位1.3711，进一步关键则见于1.38水平。要 留意RSI及随机指数已居于超买区域徘徊多时，并逐见出现回调迹象，倘若本周初美国政府停摆几成事实，则有机会打击市场风险偏好，从而令欧元兑美元承压回 落；下方支持估计在1.3450及1.34，较大支持则为1.3330及1.32水平。
JPY 日圆 - 美/日整固偏淡
美元兑日圆预估波幅：
阻力100.20 - 100.60 –102.00
支持 97.60- 96.80 – 95.00- 93.65 – 90.50
关注焦点：
9月30日(一)
07：13 日本9月制造业采购经理指数(PMI)‧前值52.2
07：50 日本8月工业生产月率初值‧前值+3.4%
07：50 日本8月工业生产一个月预估初值‧前值+0.2%
07：50 日本8月工业生产两个月预估初值‧前值+1.7%
07：50 日本8月零售销售月率‧前值-1.8%
07：50 日本8月零售销售年率‧前值-0.3%
13：00 日本8月建筑订单年率‧前值+13.7%
13：00 日本8月房屋开工年率‧前值+12.0%
10月1日(二)
07：30 日本8月所有家庭支出月率‧前值+0.1%
07：30 日本8月所有家庭支出年率‧前值+0.9%
07：30 日本8月求才求职比‧前值0.94
07：30 日本8月失业率‧前值3.8%
07：50 日本第三季央行短观大型制造业景气判断指数‧预测+7‧前值+4
07：50 日本第三季央行短观大型非制造业景气判断指数‧预测+14‧前值+12
07：50 日本第三季央行短观小型制造业景气判断指数‧预测-12‧前值-14
07：50 日本第三季央行短观小型非制造业景气判断指数‧预测-3‧前值-4
07：50 日本第三季央行短观大型企业资本支出‧预测+6.0%‧前值+5.5%
07：50 日本第三季央行短观小型企业资本支出‧预测-2.3%‧前值-8.1%
美 元兑日圆上周五下滑至98.07，兑避险瑞郎更触及七个半月低位，受美国预算角力以及美国联邦储备理事会(FED)何时将缩减刺激措施的不确定性拖累。美 国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备。美国众议院周日通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年，这让美国联邦政府更加 接近停摆。参议院民主党领袖里德周六已重申，参议院不会通过众议院的议案。民主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。本财年在周一午夜结束 时，民主党和共和党能够达成协议的机会或许不大。该僵局还预示着华府的下一个更重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调 债务上限，政府可能陷入债务违约。若不能通过支出议案，美国政府多数部门将出现1996年来首次停摆。美国政府上次停摆是在1995年12月6日至 1996年1月6日，是民主党总统克林顿与共和党预算之争的结果。
在 日本国内方面，日本政府是否降低实际企业税率，在近期成为日圆的热门话题。上周有媒体报导称，日本政府计划将于本周汇编刺激方案时，宣布将“紧急考虑”调 降企业税税率，这将给经济带来超出预期的新增刺激，一度刺激美元兑日圆反弹，但周五日本财务大臣麻生太郎表示目前未考虑降低实际企业税税率，令日圆复再回 软。
技术走势而言，RSI及随机指数处于中位 区间横盘，未有预示着明显走向；而价位聚处于平均线之中，则示意目前日圆的激烈争持状态；若果以一组三角型态所见，上顶及下底分别处于100.20及 97.60，换句话说，需突破此区间才见摆脱现阶段之争持状态，并随后应会出现较为猛烈之延伸幅度。若向上破位，初步目标可至本月高位100.60以至 102水平。不过，10天平均线已见向下与25天平均线呈利淡交叉，可能示意着后市跌破三角之机率稍大。较近下试目标可至96.80及95水平。倘若以去 年9月低位77.11至今年5月高位103.73的累积涨幅计算，38.2%及50%之回吐水平为93.65及90.50。
GBP 英镑 - 英镑维持探高
英镑兑美元预估波幅：
阻力1.6180 –1.6300 –1.6380
支持1.6000 –1.5950 –1.5790
关注焦点：
9月30日(周一)
16：30 英国8月消费者信贷‧前值+6亿
16：30 英国8月抵押贷款发放金额‧前值+7亿
16：30 英国8月抵押贷款批准件数‧前值60,624件
16：30 英国8月M4货供额月率‧前值+0.6%
16：30 英国8月消费信贷‧前值+6亿
16：30 英国8月抵押贷款发放金额‧前值+7亿
16：30 英国8月抵押贷款批准件数‧前值60.624千件
16：30 英国8月M4货供额月率‧前值+0.6%
10月1日(周二)
16：28 英国9月Markit/CIPS制造业PMI‧前值57.2
10月2日(周三)
16：30 英国Markit/CIPS 9月建筑业PMI‧前值59.1
10月3日(周四)
16：28 英国Markit/CIPS 9月服务业PMI‧前值60.5
英 镑兑美元周五上涨，此前英国央行总裁卡尼认为没有必要追加货币刺激措施，因英国经济复苏显示加速迹象。英镑兑美元势录得四周连升。英国公债价格上涨，跟随 美国和德国公债普涨势头，10年期英债收益率跌至一个月低点。英镑兑美元上周五高见至1.6150，围绕美国预算的政治角力和美国消费者信心数据逊于预期 令美元承压，也扶助英镑表现。由于在英国央行、美联储、欧洲央行和日本央行当中，英国央行是目前迄今对通胀立场最强硬的央行。故此，这可能将支撑英镑在后 市仍倾向进一步上涨。
图表走势所见，随着 1.60这个心理关口亦已于上周突破，预料英镑兑美元仍可维持着近月以来之上升势头，并且亦会同时再以1.60为依据，只要后市可保持此区上方，中线走势 仍会向好。短线阻力预估先为1.6180及1.63水平，进一步将看至年初高位1.6380。另一方面，下方较大支撑预估在1.60关口及1.5950， 较大支撑见于25天平均线1.5790。
CHF 瑞郎 - 美/瑞反复走软
美元兑瑞郎预估波幅：
阻力0.9150- 0.9240 –0.9340
支持0.9000* –0.8927 –0.8800
本 周一美国财政谈判将进入最后一天，若无法在最后期限到来前达成协议，那么美国将从周二(10月1日)起陷入政府停摆困境，这一状况将使得美元和主要风险货 币进一步承压。美国众议院周日通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年，这让美国联邦政府更加接近停摆。而一旦美国政府停摆，本 周后半段包括非农在内的各项经济数据都可能不会如期发布，这将令投资市场充满更多变量。参议院民主党领袖里德周六已重申，参议院不会通过众议院的议案。民 主党占据多数的参议院预定在周一1800GMT开会。本财年在周一午夜结束时，民主党和共和党能够达成协议的机会或许不大。该僵局还预示着华府的下一个更 重要的大型政治之争：提高联邦政府举债授权的议案。若10月中之前不能上调债务上限，政府可能陷入债务违约亦由于美国主权债存在违约风险，美元兑瑞郎上周 跌至0.9018瑞郎，为2月初来最低，瑞士强劲的信心数据也提振瑞郎表现。尾盘，美元兑瑞郎跌0.5%，报0.9058瑞郎。瑞士智库KOF周五公布， 瑞士9月KOF领先指标升至1.53，8月修正为1.37，前值为1.36。
美 元兑瑞郎，上周限于0.9018至0.9140区间上落。图表走势所见，美元兑瑞郎于9月份处于反复下跌的进程中，而原先在8月份多次碰及0.9150水 平而未有跌破，但自9月18日失守以后，亦未见有回返此区上方。现阶段预料美元兑瑞郎仍有机会维持向下倾向，进一步下试支撑将可看至0.90这个心理关 口，下一级则料为2月24日低位0.8927以至0.88水平。上方阻力则预估在0.9150及25天平均线0.9240，较大阻力为250天平均线 0.9340。
AUD 澳元 - 澳元争持整固
澳元兑美元预估波幅：
阻力0.9400 - 0.9550 - 0.9600 - 0.9800
支持0.9300 – 0.9220- 0.9110
关注焦点：
9月30日(一)
08：30 澳洲9月TD-MI通胀指标月率‧前值+0.1%
09：30 澳洲8月民间信贷月率‧前值+0.4%
09：30 澳洲8月房屋信贷月率‧前值+0.4%
10月1日(二)
09：30 澳洲8月零售销售月率‧前值+0.1%
12：30 澳洲央行利率决议
澳 元兑美元上周缓步下试，至周五最低触及0.9295。美国债务违约的可能性以及美国联邦储备理事会(FED)缩减刺激规模的时机不明朗，均压制了澳元走 势。对美国财政和货币政策前景的担忧亦抵消大宗商品价格上涨的拉抬效应。澳元兑美元本月升逾5%，9月18日一度触及三个月高位0.9528。美联储本月 意外决定推迟缩减购债规模，以及中国经济企稳的迹象，均提振澳元月内走势。澳洲央行本周二将召开月度货币政策会议，分析师预计该央行将维持利率在纪录低位 2.5%不变。
澳元兑美元走势，上周持续处于 窄幅争持，近日在0.92至0.94上落整固，由于八月份走势已筑成一组双底型态，估计若后市可持稳于0.94水平，则澳元短线仍倾向维持涨势，技术延伸 幅度应可至0.9550；下一目标则会看至0.96水平。中期阻力则见于0.98水平。至于下方支持则回看100天平均线0.93及25天平均线 0.9220，进一步支撑见于0.9110。
NZD 纽元 - 250MA重要支持依据
预估波幅：
阻力0.8380 –0.8450 - 0.8500 –0.8587
支持0.8190* –0.8170 –0.8085 –0.8000
关注焦点：
9月30日(周一)
05：45 新西兰8月建筑许可‧前值-0.8%
08：00 新西兰9月NBNZ企业经济信心指数‧前值48.1%
08：00 新西兰9月NBNZ企业自身活动指数‧前值43.3%
新 西兰央行表示，目前面临的主要政策挑战是应对纽元估值过高及房价快速上涨的问题。在新西兰央行周五公布的年报中，总裁惠勒强调了这两个问题。前者给新西兰 的进出口替代产业带来阻力，尽管令进口商品和服务购买者获益，并且对目前的低通胀水平做出重大贡献。他表示，房价上涨使金融稳定性及更广泛的经济面临的风 险加剧。新西兰央行在过去一年反复警告纽元及楼市所带来的诸多风险。央行将从下月起强行限制银行房贷发放。
纽 元兑美元在上周一触及四个半月高位0.8445后，则持续回挫，周三最低跌向0.8217，至周五收报0.8277。技术图表所见，RSI及随机指数均正 从超买区域回落，演示着纽元目前之调整倾向，而向下一个重要支撑预料在250天平均线0.8190水平，由于自五月中旬跌破250天线后，纽元则持续受压 于此指标，直至上周才重返其上，因此，若果纽元再次失守，则此行之上涨势头将告终结，进一步下探支撑料会看至0.8170及0.8085，为近月涨幅之 38.2%及50%回吐水平，扩展至61.8%则恰好为0.80关口。反之，可持稳于250天平均线上方，则近段下跌仍可视为一组后抽动作，并且可望在短 期内迎来更为强力之反扑。较近阻力预估在0.8380及0.8450，其后目标为0.85及4月30日高位0.8587。
CAD 加元 - 美/加盘整偏淡
预估波幅：
阻力1.0365 - 1.0470 –1.0560/70
支持1.0200 - 1.0133 –1.0000 –0.9950
关注焦点：
9月30日(周一)
20：30 加拿大7月GDP月率‧前值-0.5%
20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)月率‧前值+0.3%
20：30 加拿大8月生产物价指数(PPI)年率‧前值+1.4%
10月1日(周二)
21：30 加拿大9月RBC经季节调整制造业(PMI)‧前值52.1
10月4日(周五)
22：00 加拿大Ivey 9月采购经理人指数(PMI)‧前值51.9
22：00 加拿大Ivey 9月经季节调整PMI‧前值51.0
上 周加元陷于狭窄区间内，缺乏国内刺激因素，市场将关注点转向美国联邦储备理事会(FED)货币政策前景和美国政府可能停运。美国议员能否达成协议，以避免 政府停运和美国违约的不确定性，使投资人不愿意大举押注。美国政府为10月初部份部门可能停运作准备，除非国会就政府预算达成一致。美国国会也面临上调美 国举债上限以避免美国可能无法偿债的政治角力。美元兑加元上周最低见于1.0269，最高仅见于1.0340，全周波幅仅70多点。
图 表走势所见，经历了八月份的上扬后，在九月份接近两周时间于1.0560/70附近屡见受阻，一再未能突破下，出现反复下调；因此，当前亦会以此为阻力依 据，纵然目前处于反弹势头中，但若果未可冲破此区，则后续仍有下探压力。较近支撑先为1.02，下延跌幅可至6月低位1.0133以至1.00关口，下一 级为0.9950。另一方面，上方较近阻力则预估在50天平均线1.0365及1.0470水平。
cLX 11月期油
美国11月原油期货在上周早段延续前一周的跌势，但随后则徘徊于低位整固，政治忧虑缓解及原油供应持续改善， 对油价构成压力；此外，美国政府预算僵局，亦限制投资人对原油等对风险敏感的资产的兴致。美国国会在上调举债上限面临巨大挑战。美国财长杰克卢警告，如果 未能在10月17日前上调举债上限，美国政府在运作和偿债上都有困难。随着限期逼近，投资人愈发担心政府关门将打压美国资产的质素，并拖累美国经济成长放 缓。然而，油价整体在102水平尚见支撑，本月来之持续下跌后，开始吸引到一些交易商趁低吸纳。上周美国和伊朗间的紧张气氛出现缓和迹象，美伊两国总统自 1979年来首次通话，并承诺争取尽快就伊朗核计划达成协议。美总统奥巴马与伊朗总统鲁哈尼通话，奥巴马称此为推进伊朗问题解决的难得机会。伊朗总统表 示，希望与世界大国就伊朗核计划举行磋商，以便在短期内取得“有形成果”，重燃伊朗将最终恢复石油出口的前景。美国11月原油期货上周五收报报每桶 102.87美元。
技术走势而言，自11月期油在8月28日触高于111.34美元后，则持续反复下 试，上周初更跌破一组三角型态，加上10天跌破25天平均线形成利淡交叉，中期走向料会延续弱势。当前一个较重要支撑预估在102水平，上周油价四日争持 于102至104区间，一旦再而跌破底部，将可开展新一轮滑落走势，倘若以起始自4月18日低位85.79美元的累积涨幅计算，38.2%的回吐水平为 101.60，扩大至50%及61.8%则见于98.55及95.55美元。另一方面，上方阻力仍会关注着上周一直未能回返之104水平，后市需闯过此区 才重现反扑迹象，其后阻力将为25天平均线106.20以至108美元。
原油：再次跌向昨日低点101美元，继续承压
美国民共两党谈崩导致部分政府关门，商品价格全面下跌。油价在美国早盘再次下跌，接近昨日低点101.04美元/桶，延续近期疲弱行情。早盘公布的美国9 月ISM制造业数据好于预期，录得56.2，但几乎没有对油价带来提振，相反，美国政府关门以及经济增长放缓风险盖过了利好数据，导致油价承压，叙利亚担 忧缓和也令油价明显缺乏上涨的动力。
技术上日图跌破区间底部102.20美元和100日均线均是进一步看跌信号。下一目标或测试100美元，然后为200日均线98.00美元。短期仍以做空为主。