外汇：澳元/美元0.9200区域阻力依然非常关键星期四, 九月 05 2013, 08:14 GMT在本周之初时曾提到澳元/美元再次在0.8900后获得后反弹，有可能会上行指向0.9200-0.9300区域，然后等待美国方面的信息来决定到底是上破还是再度破败，随后2天澳元/美元确实大幅走高，并在昨日最高触及了0.9185附近，也算是逼近0.9200。 每日外汇市场综述星期四, 九月 05 2013, 07:47 GMT提供者： 招商银行金融市场部分析室股汇市市场焦点1.欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。2.数据显示，英国 8 月服务业 PMI 升至 60.5，好于预期 59.7，上月为 60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10 年期英债收益率一度触及两年高位 2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低 1 个基点，报 2.87%。操作策略欧元/美元：欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。但是欧元区 7 月零售销售表现不及预期，令投资者略感失望。数据显示，欧元区 7 月零售销售月率上升 0.1%，不及预期上升 0.2%。周四(9 月 5 日)北京时间 19:45；欧洲央行将公布利率决议并在 20:30 召开新闻发布会。欧元/美元今日开盘报1.3204。分析师表示，从4H图看，欧元/美元如昨日提醒的那样展开反弹走势，汇价下破前期上升趋势1.2756-1.3451黄金分割位61.8%支撑区域后反弹，MACD位于零轴下方金叉且底背离，上行动能柱增长，KD指标向上。上行方面，关注1.3255阻力水平，如汇价有效站稳该水平上方，则有继续反弹上行的可能。下行方面，短线关注1.3140水平，下破则先考验黄金分割位50%位置1.3100水平，再有效下破或将考验1.3020水平。英镑/美元：英国皇家采购和供应协会(CIPS)和数据编撰机构 Markit 共同公布的数据显示，英国 8 月服务业 PMI升至 60.5，好于预期 59.7，上月为 60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10 年期英债收益率一度触及两年高位 2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低 1 个基点，报 2.87%。预计英国央行(BOE)利率决议以及非农数据前，市场或继续保持谨慎态度，英镑进一步上涨空间或有限。英镑/美元今日开盘报 1.5622。分析师表示，从 4H图看，英镑/美元短线对 60 均线形成突破后，上破 1.5630 水平，但是上破的有效性还有待观察。MACD指标上穿零轴后持续上行，10、20 均线上穿 60 均线，总体来看继续反弹上行概率较大。上行方面，如汇价能有效站稳 1.5630 水平，则或将继续反弹上行考验前期高点 1.5716 的概率较大；下行方面，关注短线支撑 1.5550，有效下破则反弹结束概率较大。美元/日元：周三公布的美联储褐皮书也进一步增强了全球经济复苏前景，但并未提振美元指数，显然市场都在等待周五更为关键的非农就业数据的公布，这直接关系到美联储本月是否启动缩减购债。美联储(Fed)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在 7 月初至 8 月底间以温和(modest)至适度(moderate)的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。日本央行为期两天的央行政策委员会会议自周三开始，决策定于周四公布。市场普遍预期会议将会按兵不动，并声明经济复苏已经加固。美元/日元今日开盘报 99.7500。分析师表示，从 4H图看，美元/日元汇价站稳 99.20 水平及 95.81-101.53 黄金分割位 61.8%水平上方，10、20、30、60 均线呈多头排列，MACD指标位于零轴上方，但是红色动能柱缩减表明短线上行力量有所减弱，须警惕回调走势出现，短线关注 99.20 水平，如汇价有效下破该支撑位，则出现回调走势概率较大。澳元/美元：数据显示，澳大利亚第二季度GDP年率上升 2.6%，预期上升 2.5%，前值上升 2.5%。澳大利亚第二季度GDP季率上升 0.6%，预期上升 0.6%，前值由上升 0.6%修正为上升 0.5%。目前来看，在中国二季度经济增速出现放缓的背景下，澳洲经济并没有受到太过猛烈的冲击，二季度GDP数据仍保持稳定，这显然有望增添投资者对澳洲经济的信心，也将有效缓解澳洲联储进一步降息的压力。澳元/美元今日开盘报 0.9162。分析师表示，技术面看，澳元/美元汇价昨日大幅上涨，目前处于60日均线之上，MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，由于刚刚突破，今日需巩固60日均线支撑。美元/瑞郎：世界经济论坛（达沃斯论坛）当地时间周一在其总部瑞士日内瓦公布了年度《全球竞争力报告》，根据最新排名，瑞士连续第五年成为全球最有竞争力的国家，而中国排名全球第 29 位，与去年持平。美元/瑞郎至今日开盘 0.9355。分析师表示，技术面上，美元兑瑞郎汇价昨日小幅回落，目前处于 60 日均线之上，MACD指标红色动能柱收缩，KDJ向上动能趋弱，预计今日汇价仍将依托 60 日均线强势震荡。美元/加元：9 月 3 日，加拿大联邦基础设施、社区和政府间事务部长丹尼斯与联邦发展魁北克经济事务局局长共同宣布，政府将资助加拿大Trans-Al Network公司，确保该公司在铝行业内的运作。丹尼斯称，"加拿大政府支持像Trans-Al Network这样的公司，他们通过研发、创新、市场拓展等企业行为为本国经济的多样化和就业做出了贡献"。加拿大政府将为该公司提供 56.4 万美金的资助来确保公司的可持续发展。Trans-Al Network公司成立于 1996 年，公司宗旨是协助业内加工制造型企业发掘技术和工艺研发专家，在加铝业界扮演重要角色。美元/加元今日开盘报 1.0496。分析师表示，技术面看，美元/加元汇价昨日震荡回落，目前在 10 日均线之下，MACD指标红色动能柱收缩、KDJ向下，预计短期汇价仍将维持震荡格局，挑战前高 1.0608 可期。美元/新加坡元：新加坡金融管理局 4 日公布的经济学家调查结果显示，预计今年新加坡经济增速将快于此前预期。受访的经济学家此次给出的今年新加坡国内生产总值(GDP)增速的预期中值为 2.9%，6 月份时的预期为增长2.3%。对于第三季度的预测，经济学家表示将达 4%，高于此前预测的 3.5%。美元/新加坡元今日开盘报 1.2741。分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日受压于 10 日均线大幅回落，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，预计今日汇价将在 20 日-10 日均线之间震荡。美元/人民币：来自中国外汇交易中心的最新数据显示，9 月 3 日人民币兑美元汇率中间价报 6.1718。值得注意的是，自从今年 6 月以来，人民币兑美元汇率中间价就基本稳定在 6.17 上下窄幅波动。在近三个月的时间里，这一相对稳定的趋势被市场描述为"一字"趋势。美元/人民币今日开盘报 6.1207。分析师表示，年内外部货币环境的细微变化不会对人民币汇率形成短期的剧烈影响。更何况中国历来以稳定大局为重，在当前改革是大局的背景下，可以预期，下半年的汇率市场会较为稳定。欧元/日元：欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。但是欧元区 7 月零售销售表现不及预期，令投资者略感失望。数据显示，欧元区 7 月零售销售月率上升 0.1%，不及预期上升 0.2%。周四(9 月 5 日)北京时间 19:45；欧洲央行将公布利率决议并在 20:30 召开新闻发布会。日本央行为期两天的央行政策委员会会议自周三开始，决策定于周四公布。市场普遍预期会议将会按兵不动，并声明经济复苏已经加固。欧元/日元今日开盘报 131.7100。分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日震荡回升，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大、KDJ向上，目前方向不明，暂时观望。英镑/日元：英国皇家采购和供应协会(CIPS)和数据编撰机构Markit共同公布的数据显示，英国8月服务业PMI升至60.5，好于预期59.7，上月为60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10年期英债收益率一度触及两年高位2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低1个基点，报2.87%。预计英国央行(BOE)利率决议以及非农数据前，市场或继续保持谨慎态度，英镑进一步上涨空间或有限。日本央行为期两天的央行政策委员会会议自周三开始，决策定于周四公布。市场普遍预期会议将会按兵不动，并声明经济复苏已经加固。英镑/日元至今日开盘报155.8400。分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日震荡回升，目前处于 DXTextureCreate 交易帐户的高级分析 过滤的魔力 Sergey Golubev 2013.09.05 17:10 #103 美股期货持平，ADP就业不及预期 星期四, 九月 05 2013, 13:39 GMT美股期货指数盘前持平，早盘公布的数据不及预期，对股指影响不大，市场在周五的非农就业数据前保持谨慎。另外，尽管美国众议院外交委员会同意对叙利亚动 武，但能否获得国会的最终批准存在不确定性，另外打击力度和时间方面也不确定，市场情绪暂时稳定，近期美股也显示出明显的低位震荡行情。早盘公布的美国8月ADP私营部门就业人数增加17.6万，不及预期的18.2万，之后公布的上周初请失业金人数录得32.3万，低于预期的33万。可以看出，每周的就业数据维持低位，改善情况明显，但私营部门就业人数增幅放缓，并不及预期。美股期货在数据后变化不大。值 得一提的是，日内美国10年期国债收益率再次飙升逼近3.00%水平，创下多年新高，美国国债视为避险资产，这表明目前市场避险情绪有再度升温的风险。在 美国非农即将来临，叙利亚局势不确定的背景下，买入部分国债避险也是符合逻辑的，但美股目前来看没有明显的抛售迹象，相反昨日的强势反弹略微改善了近期的 空头气氛。不过预计美股反弹难以持续，警惕新的抛售压力。技术上，道指在14750上方获得支撑后略微震荡走高，总体的反弹动能并不十分充分，20日均线下穿50和100日均线可能构成短期重要阻力，现报15023点。若受阻，可能将引发更多的抛售潮。油价继续在107.50美元附近整理，叙利亚缺乏最新进展使得原油市场迷失方向，暂时观望，等待更明确的信号。 美股期货持平，ADP就业不及预期 www.forex21.cn 美股期货指数盘前持平，早盘公布的数据不及预期，对股指影响不大，市场在周五的非农就业数据前保持谨慎。另外，尽管美国众议院外交委员会同意对叙利亚动武，但能否获得国会的最终批准存在不确定性，另外打击力度和时间方面也不确定，市场情绪暂时稳定，近期美股也显示出明显的低位震荡行情。 早盘公布的美国8月ADP私营部门就业人数增加17.6万，不及预期的18.2万，之后公布的上周初请失业金人数录得32.3万，低于预期的33万。可以看出，每周的就业数据维持低位，改善情况明显，但私营部门就业人数增幅放缓，并不及预期。美股期货在数据后变化不大。... Sergey Golubev 2013.09.06 10:12 #104 每日外汇市场综述星期五, 九月 06 2013, 07:59 GMT股汇市市场焦点1.一名美国白宫官员周四(9 月 6 日)表示，美国总统奥巴马(Barack Obama)已取消了原定于下周前往加利福利亚州的一次旅行，以便能够留在华盛顿专注于国会对叙动武投票事宜。2.英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。操作策略欧元/美元： 欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键 利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。欧元/美元今日开盘报1.3117。分 析师表示，从4H图看，欧元/美元仅弱势反弹后延续下行走势，目前有效下破前期上升趋势1.2756-1.3451黄金分割位61.8%区域，短期均线呈 空头排列，且60均线向下死叉120均线。MACD位于零轴下方死叉，上行动能柱转为下行，KD指标向下，后市继续下行概率偏大。上行方面，关注 1.3210阻力水平，只要汇价反弹不能有效站上该水平，则继续下行概率偏大。英镑/美元：英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。但是英国央行并未发布政策声明。此前部分市场人士预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利 率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。英镑/美元今日开盘报 1.5587。分析师表示，从 4H图看，英镑/美元短暂上破 1.5630 水平后，并未能有效站上该水平。MACD指标零轴上方死叉，上行动能柱缩减，KD指标向下，从盈亏比设置角度考虑，短线建议观望。下行方面，关注支撑 1.5550，有效下破则反弹结束概率较大；反之站稳则有冲击阻力位 1.5667 的可能性。美元/日元： 日本央行(BOJ)全票通过决定维持货币政策不变，承诺以每年 60-70 万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行表示，日本经济仍面临高度不确定性，将继续审视经济所面临的上行和下行风险，将在合适时调整经济政策。日本央行同时 指出，若消费税上调会对经济和通胀目标产生负面影响时，央行做好准备采取进一步行动措施。因此，市场对日本央行宽松预期仍然存在。美元/日元今日开盘报 100.1700。分析师表示，从 4H图看，美元/日元汇价站稳 99.20 水平及 95.81-101.53 黄金分割位 61.8%水平上方，短期均线呈多头排列，MACD指标位于零轴上方，KD指标向上。但是汇价接近前期阻力高点，短线上行力量有所减弱，须警惕回调走势出 现，短线先关注 99.20 水平，如汇价有效下破该支撑位，则出现回调走势概率较大。澳元/美元： 据澳洲新快网报道，中国游客继续涌入澳洲，在澳洲所有游客来源国中取得最大增幅，与此同时，在来澳定居的外国人中，中国人也占了最大比例。澳大利亚统计局 9 月 4 日公布的数据显示，7 月期间有 11，770 人定居澳洲，比去年同期高出 0.3%。其中来自中国的定居者占了最大比例，达到 13%，其次是印度 12.6%、新西兰 11.5%和伊拉克 7.5%。澳元/美元今日开盘报 0.9129。分析师表示，澳元/美元回调或在0.9070附近受到初步支撑。汇价整体持稳0.9000心理关口将短线继续偏于上行风险。值得注意的是，一旦澳元/美元失守0.9000水位，后市可能再度指向0.8848低点。美元/瑞郎： 美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称，该国 8 月份非制造业继续保持扩张势头，且创下自 2005年 12 月来最高值，显示出经济复苏动能强劲。美国商务部(DOC)周四表示，该国 7 月份工厂订单较上月有所回落，但是仍高于分析师的预期。美国系列经济数据近期表现良好，提振美联储本月缩减购债规模预期。美元/瑞郎至今日开盘 0.9451。分析师表示，技术面上，美元兑瑞郎汇价昨日在 60 日均线支撑下大幅上涨，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，短期汇价或有回调，但回调修正后仍将震荡向上。美元/加元： 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请、续请失业金人数均出现下滑，好于市场预期。美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称，该国 8 月份非制造业继续保持扩张势头，且创下自 2005 年 12 月来最高值，显示出经济复苏动能强劲。市场普遍预期明日公布的加拿大 8 月失业率录得下滑，表明该国经济正从年中的放缓中复苏。美元/加元今日开盘报 1.0504。分析师表示，近期加拿大经济数据表现较为负面。如果明天加拿大就业数据表现较好，市场或许将重估加拿大经济是否就此开始复苏。美元/新加坡元： 美东时间 9 月 4 日，美联储发表最新的经济状况褐皮书显示，尽管步伐缓慢，但美国整体经济继续温和增长。市场普遍认为，美国经济数据符合预期，美联储很大机会在本月的货币 政策会��上按照原计划开始实施退出量化宽松（QE）措施。美元/新加坡元今日开盘报 1.2805。分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日大幅上涨，目前处于 10 日均线之上，MACD指标绿色动能柱收缩、KDJ向上，预计短期汇价仍将强势震荡。美元/人民币：9 月 5 日消息，新浪财经获得的一份关于上海自贸区总体方案的送审稿显示，自贸区将加快金融制度创新，在风险可控前提下，可在区内对人民币资本项目可兑换进行先行 先试。文件指出，上海自贸区将探索面向国际的外汇管理改革试点，建立与自由贸易试验区相适应的外汇管理体制，全面实现贸易投资便利化。美元/人民币今日开 盘报 6.1190。分析师表示，近期导致资金流入的不是投资者对人民币资产持续升值的预期，而是周期性的中美利差的驱动，未来国内资金利率随美元利率进一步上升的可能性小。欧元/日元： 欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键 利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。日本央行(BOJ)全票通过决定维持货币政策不 变，承诺以每年60-70万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行表示，日本经济仍面临高度不确定性，将继续审视经济所面临的上行和下行风险，将在合适时调 整经济政策。日本央行同时指出，若消费税上调会对经济和通胀目标产生负面影响时，央行做好准备采取进一步行动措施。因此，市场对日本央行宽松预期仍然存 在。欧元/日元今日开盘报 131.4000。分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日震荡回落，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱收缩、KDJ向下，目前方向不明，暂时观望。英镑/日元： 英国央行9月利率决议宣布，维持官方银行利率0.5%不变，维持资产购买规模3750亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。但是英国央行并 未发布政策声明。此前部分市场人士预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。日本央行 (BOJ)全票通过决定维持货币政策不变，承诺以每年60-70万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行表示，日本经济仍面临高度不确定性，将继续审视经济 所面临的上行和下行风险，将在合适时调整经济政策。日本央行同时指出，若消费税上调会对经济和通胀目标产生负面影响时，央行做好准备采取进一步行动措施。 因此，市场对日本央行宽松预期仍然存在。英镑/日元至今日开盘报156.1500。分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日小幅回升，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大、KDJ向上，短期汇价突破前期高点概率大。欧元/英镑： 欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键 利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。但是英国央行并未发布政策声明。此前部分市场人士预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利 率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。欧元/英镑至今日开盘报 0.8415。分析师表示，技术面看，欧元/英镑汇价昨日大幅下跌，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，下跌趋势明显，仍建议逢高做空为主。 每日外汇市场综述 (周五, 九月 6 2013) www.forex21.cn 股汇市市场焦点 1.一名美国白宫官员周四(9 月 6 日)表示，美国总统奥巴马(Barack Obama)已取消了原定于下周前往加利福利亚州的一次旅行，以便能够留在华盛顿专注于国会对叙动武投票事宜。 2.英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。 操作策略 欧元/美元 ：欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。欧元/美元今日开盘报1.3117。 交易帐户的高级分析 MQL5 中的范畴论 (第 6 让新闻交易变得容易（第一部分）：创建一个数据库 Sergey Golubev 2013.09.06 15:21 #105 白银：非农后急涨0.88美元接近24美元/盎司美国8月非农就业人数增加16.9万，不及预期的18万，打压美元下挫，而金银价格急速飙升，银价在23美元附近大涨3%触及日内新高23.88美元，金价数据前一度下探1360美元，之后迅速飙升至1393.40美元。由于近两个月的数据不及预期，后市可能进一步反弹。 白银：非农后急涨0.88美元接近24美元/盎司 www.forex21.cn Read the full article at FXstreet.com Sergey Golubev 2013.09.08 17:31 #106 中国 八月 进口（年比） 跌至7%，前值为10.9% Sergey Golubev 2013.09.08 19:38 #107 如何开始学习MQL5 Sergey Golubev 2013.09.09 10:32 #108 渣打银行：2020年人民币或为全球第四大支付货币渣打银行预计，随着中国逐步开放资本账户及进行汇率市场化改革，未来人民币相关的外汇交易量还会迅速增长，到2020年时，人民币可能晋身成为全球第四大国际支付货币。 渣打银行：2020年人民币或为全球第四大支付货币 www.forex21.cn 渣打银行：2020年人民币或为全球第四大支付货币：渣打银行预计，随着中国逐步开放资本账户及进行汇率市场化改革，未来人民币相关的外汇交易量还会迅速增长，到2020年时，人民币可能晋身成为全球第四大国际支付货币。 Sergey Golubev 2013.09.10 06:28 #109 巴克莱：中国内需复苏可持续性存疑巴克莱对中国内需复苏可持续性能否延续表示怀疑的观点：中国7-8月的贸易数字仍表明第三季度的GDP增长具有略微上行的趋势，可能会略高于第二季度的 7.5%。不过，我们仍对中国的内需持较为谨慎的态度，我们的观点是这种增长的微弹可能只是暂时的。我们仍预计GDP增长将在第四季度下行；鉴于金融体系 的薄弱环节和经济领域的过剩产能，我们看到我们对我们2013年增长7.4%的预测存在下行风险。 在货币方面，尽管中国经济增长仍较为疲弱，与美国的竞争优势正在逐渐减少，我们认为，贸易盈余和净流入表明人民币的压力仍倾向于上行。 8月进口增长在产品和目的地国方面普遍放缓，加深了市场对内需复苏的可持续性的疑虑。7月的进口增速不可持续，后面的回落是不可避免的。大宗商品——铁矿石、原油、塑料、钢铁、铜和铝的进口出现普遍下行，无论是在进口金额还是数量方面都很显著。 巴克莱：中国内需复苏可持续性存疑 www.forex21.cn Forex21.cn—巴克莱对中国内需复苏可持续性能否延续表示怀疑的观点：中国7-8月的贸易数字仍表明第三季度的GDP增长具有略微上行的趋势，可能会略高于第二季度的7.5%。不过，我们仍对中国的内需持较为谨慎的态度，我们的观点是这种增长的微弹可能只是暂时的。我们仍预计GDP增长将在第四季度下行；鉴于金融体系的薄弱环节和经济领域的过剩产能，我们看到我们对我们2013年增长7.4%的预测存在下行风险。... 外汇：澳元/美元0.9200区域阻力依然非常关键
星期四, 九月 05 2013, 08:14 GMT
在本周之初时曾提到澳元/美元再次在0.8900后获得后反弹，有可能会上行指向0.9200-0.9300区域，然后等待美国方面的信息来决定到底是上破还是再度破败，随后2天澳元/美元确实大幅走高，并在昨日最高触及了0.9185附近，也算是逼近0.9200。
不过日内澳元开始表现疲软，现回落至0.9134附近，一方面可能是受到日内公布的澳大利亚7月不佳的贸易帐数据打压，另一方面随着非农数据的临近，投资者可能不愿意推动澳元/美元进一步走高。
当前澳元/美元下方的初步支持将关注0.9120，该水平是小时图上的上行趋势线所在，若能持稳，就仍有机会再度指向0.9200。
每日外汇市场综述
星期四, 九月 05 2013, 07:47 GMT
提供者： 招商银行金融市场部分析室
股汇市市场焦点
1.欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。
2.数据显示，英国 8 月服务业 PMI 升至 60.5，好于预期 59.7，上月为 60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10 年期英债收益率一度触及两年高位 2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低 1 个基点，报 2.87%。
操作策略
欧元/美元：欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。但是欧元区 7 月零售销售表现不及预期，令投资者略感失望。数据显示，欧元区 7 月零售销售月率上升 0.1%，不及预期上升 0.2%。周四(9 月 5 日)北京时间 19:45；欧洲央行将公布利率决议并在 20:30 召开新闻发布会。欧元/美元今日开盘报1.3204。
分析师表示，从4H图看，欧元/美元如昨日提醒的那样展开反弹走势，汇价下破前期上升趋势1.2756-1.3451黄金分割位61.8%支撑区域后反弹，MACD位于零轴下方金叉且底背离，上行动能柱增长，KD指标向上。上行方面，关注1.3255阻力水平，如汇价有效站稳该水平上方，则有继续反弹上行的可能。下行方面，短线关注1.3140水平，下破则先考验黄金分割位50%位置1.3100水平，再有效下破或将考验1.3020水平。
英镑/美元：英国皇家采购和供应协会(CIPS)和数据编撰机构 Markit 共同公布的数据显示，英国 8 月服务业 PMI升至 60.5，好于预期 59.7，上月为 60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10 年期英债收益率一度触及两年高位 2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低 1 个基点，报 2.87%。预计英国央行(BOE)利率决议以及非农数据前，市场或继续保持谨慎态度，英镑进一步上涨空间或有限。英镑/美元今日开盘报 1.5622。
分析师表示，从 4H图看，英镑/美元短线对 60 均线形成突破后，上破 1.5630 水平，但是上破的有效性还有待观察。MACD指标上穿零轴后持续上行，10、20 均线上穿 60 均线，总体来看继续反弹上行概率较大。上行方面，如汇价能有效站稳 1.5630 水平，则或将继续反弹上行考验前期高点 1.5716 的概率较大；下行方面，关注短线支撑 1.5550，有效下破则反弹结束概率较大。
美元/日元：周三公布的美联储褐皮书也进一步增强了全球经济复苏前景，但并未提振美元指数，显然市场都在等待周五更为关键的非农就业数据的公布，这直接关系到美联储本月是否启动缩减购债。美联储(Fed)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在 7 月初至 8 月底间以温和(modest)至适度(moderate)的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。日本央行为期两天的央行政策委员会会议自周三开始，决策定于周四公布。市场普遍预期会议将会按兵不动，并声明经济复苏已经加固。美元/日元今日开盘报 99.7500。
分析师表示，从 4H图看，美元/日元汇价站稳 99.20 水平及 95.81-101.53 黄金分割位 61.8%水平上方，10、20、30、60 均线呈多头排列，MACD指标位于零轴上方，但是红色动能柱缩减表明短线上行力量有所减弱，须警惕回调走势出现，短线关注 99.20 水平，如汇价有效下破该支撑位，则出现回调走势概率较大。
澳元/美元：数据显示，澳大利亚第二季度GDP年率上升 2.6%，预期上升 2.5%，前值上升 2.5%。澳大利亚第二季度GDP季率上升 0.6%，预期上升 0.6%，前值由上升 0.6%修正为上升 0.5%。目前来看，在中国二季度经济增速出现放缓的背景下，澳洲经济并没有受到太过猛烈的冲击，二季度GDP数据仍保持稳定，这显然有望增添投资者对澳洲经济的信心，也将有效缓解澳洲联储进一步降息的压力。澳元/美元今日开盘报 0.9162。
分析师表示，技术面看，澳元/美元汇价昨日大幅上涨，目前处于60日均线之上，MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，由于刚刚突破，今日需巩固60日均线支撑。
美元/瑞郎：世界经济论坛（达沃斯论坛）当地时间周一在其总部瑞士日内瓦公布了年度《全球竞争力报告》，根据最新排名，瑞士连续第五年成为全球最有竞争力的国家，而中国排名全球第 29 位，与去年持平。美元/瑞郎至今日开盘 0.9355。
分析师表示，技术面上，美元兑瑞郎汇价昨日小幅回落，目前处于 60 日均线之上，MACD指标红色动能柱收缩，KDJ向上动能趋弱，预计今日汇价仍将依托 60 日均线强势震荡。
美元/加元：9 月 3 日，加拿大联邦基础设施、社区和政府间事务部长丹尼斯与联邦发展魁北克经济事务局局长共同宣布，政府将资助加拿大Trans-Al Network公司，确保该公司在铝行业内的运作。丹尼斯称，“加拿大政府支持像Trans-Al Network这样的公司，他们通过研发、创新、市场拓展等企业行为为本国经济的多样化和就业做出了贡献”。加拿大政府将为该公司提供 56.4 万美金的资助来确保公司的可持续发展。Trans-Al Network公司成立于 1996 年，公司宗旨是协助业内加工制造型企业发掘技术和工艺研发专家，在加铝业界扮演重要角色。美元/加元今日开盘报 1.0496。
分析师表示，技术面看，美元/加元汇价昨日震荡回落，目前在 10 日均线之下，MACD指标红色动能柱收缩、KDJ向下，预计短期汇价仍将维持震荡格局，挑战前高 1.0608 可期。
美元/新加坡元：新加坡金融管理局 4 日公布的经济学家调查结果显示，预计今年新加坡经济增速将快于此前预期。受访的经济学家此次给出的今年新加坡国内生产总值(GDP)增速的预期中值为 2.9%，6 月份时的预期为增长2.3%。对于第三季度的预测，经济学家表示将达 4%，高于此前预测的 3.5%。美元/新加坡元今日开盘报 1.2741。
分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日受压于 10 日均线大幅回落，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，预计今日汇价将在 20 日-10 日均线之间震荡。
美元/人民币：来自中国外汇交易中心的最新数据显示，9 月 3 日人民币兑美元汇率中间价报 6.1718。值得注意的是，自从今年 6 月以来，人民币兑美元汇率中间价就基本稳定在 6.17 上下窄幅波动。在近三个月的时间里，这一相对稳定的趋势被市场描述为“一字”趋势。美元/人民币今日开盘报 6.1207。
分析师表示，年内外部货币环境的细微变化不会对人民币汇率形成短期的剧烈影响。更何况中国历来以稳定大局为重，在当前改革是大局的背景下，可以预期，下半年的汇率市场会较为稳定。
欧元/日元：欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。但是欧元区 7 月零售销售表现不及预期，令投资者略感失望。数据显示，欧元区 7 月零售销售月率上升 0.1%，不及预期上升 0.2%。周四(9 月 5 日)北京时间 19:45；欧洲央行将公布利率决议并在 20:30 召开新闻发布会。日本央行为期两天的央行政策委员会会议自周三开始，决策定于周四公布。市场普遍预期会议将会按兵不动，并声明经济复苏已经加固。欧元/日元今日开盘报 131.7100。
分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日震荡回升，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大、KDJ向上，目前方向不明，暂时观望。
英镑/日元：英国皇家采购和供应协会(CIPS)和数据编撰机构Markit共同公布的数据显示，英国8月服务业PMI升至60.5，好于预期59.7，上月为60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10年期英债收益率一度触及两年高位2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低1个基点，报2.87%。预计英国央行(BOE)利率决议以及非农数据前，市场或继续保持谨慎态度，英镑进一步上涨空间或有限。日本央行为期两天的央行政策委员会会议自周三开始，决策定于周四公布。市场普遍预期会议将会按兵不动，并声明经济复苏已经加固。英镑/日元至今日开盘报155.8400。
分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日震荡回升，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大、KDJ向上，短期汇价震荡上升概率大。
欧元/英镑：欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度 GDP 季率增速确认为 0.3%，符合市场预期；年率萎缩幅度放缓至 0.5%，低于市场预期的 0.7%。但是欧元区 7 月零售销售表现不及预期，令投资者略感失望。数据显示，欧元区 7 月零售销售月率上升 0.1%，不及预期上升 0.2%。周四(9 月 5 日)北京时间 19:45；欧洲央行将公布利率决议并在 20:30 召开新闻发布会。英国皇家采购和供应协会(CIPS)和数据编撰机构 Markit 共同公布的数据显示，英国 8 月服务业 PMI 升至 60.5，好于预期 59.7，上月为 60.2。受数据影响，英国国债价格也下滑，10 年期英债收益率一度触及两年高位 2.901%，之后价格反弹，收益率当日收低 1 个基点，报 2.87%。预计英国央行(BOE)利率决议以及非农数据前，市场或继续保持谨慎态度，英镑进一步上涨空间或有限。欧元/英镑至今日开盘报 0.8450。
分析师表示，技术面看，欧元/英镑汇价昨日震荡回落，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，下跌趋势明显，建议逢高做空为主。
美股期货持平，ADP就业不及预期
星期四, 九月 05 2013, 13:39 GMT
美股期货指数盘前持平，早盘公布的数据不及预期，对股指影响不大，市场在周五的非农就业数据前保持谨慎。另外，尽管美国众议院外交委员会同意对叙利亚动 武，但能否获得国会的最终批准存在不确定性，另外打击力度和时间方面也不确定，市场情绪暂时稳定，近期美股也显示出明显的低位震荡行情。
早盘公布的美国8月ADP私营部门就业人数增加17.6万，不及预期的18.2万，之后公布的上周初请失业金人数录得32.3万，低于预期的33万。可以看出，每周的就业数据维持低位，改善情况明显，但私营部门就业人数增幅放缓，并不及预期。美股期货在数据后变化不大。
值 得一提的是，日内美国10年期国债收益率再次飙升逼近3.00%水平，创下多年新高，美国国债视为避险资产，这表明目前市场避险情绪有再度升温的风险。在 美国非农即将来临，叙利亚局势不确定的背景下，买入部分国债避险也是符合逻辑的，但美股目前来看没有明显的抛售迹象，相反昨日的强势反弹略微改善了近期的 空头气氛。不过预计美股反弹难以持续，警惕新的抛售压力。
技术上，道指在14750上方获得支撑后略微震荡走高，总体的反弹动能并不十分充分，20日均线下穿50和100日均线可能构成短期重要阻力，现报15023点。若受阻，可能将引发更多的抛售潮。
油价继续在107.50美元附近整理，叙利亚缺乏最新进展使得原油市场迷失方向，暂时观望，等待更明确的信号。
每日外汇市场综述
星期五, 九月 06 2013, 07:59 GMT
股汇市市场焦点
1.一名美国白宫官员周四(9 月 6 日)表示，美国总统奥巴马(Barack Obama)已取消了原定于下周前往加利福利亚州的一次旅行，以便能够留在华盛顿专注于国会对叙动武投票事宜。
2.英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。
操作策略
欧元/美元： 欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键 利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。欧元/美元今日开盘报1.3117。
分 析师表示，从4H图看，欧元/美元仅弱势反弹后延续下行走势，目前有效下破前期上升趋势1.2756-1.3451黄金分割位61.8%区域，短期均线呈 空头排列，且60均线向下死叉120均线。MACD位于零轴下方死叉，上行动能柱转为下行，KD指标向下，后市继续下行概率偏大。上行方面，关注 1.3210阻力水平，只要汇价反弹不能有效站上该水平，则继续下行概率偏大。
英镑/美元：英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。但是英国央行并未发布政策声明。此前部分市场人士预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利 率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。英镑/美元今日开盘报 1.5587。
分析师表示，从 4H图看，英镑/美元短暂上破 1.5630 水平后，并未能有效站上该水平。MACD指标零轴上方死叉，上行动能柱缩减，KD指标向下，从盈亏比设置角度考虑，短线建议观望。下行方面，关注支撑 1.5550，有效下破则反弹结束概率较大；反之站稳则有冲击阻力位 1.5667 的可能性。
美元/日元： 日本央行(BOJ)全票通过决定维持货币政策不变，承诺以每年 60-70 万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行表示，日本经济仍面临高度不确定性，将继续审视经济所面临的上行和下行风险，将在合适时调整经济政策。日本央行同时 指出，若消费税上调会对经济和通胀目标产生负面影响时，央行做好准备采取进一步行动措施。因此，市场对日本央行宽松预期仍然存在。美元/日元今日开盘报 100.1700。
分析师表示，从 4H图看，美元/日元汇价站稳 99.20 水平及 95.81-101.53 黄金分割位 61.8%水平上方，短期均线呈多头排列，MACD指标位于零轴上方，KD指标向上。但是汇价接近前期阻力高点，短线上行力量有所减弱，须警惕回调走势出 现，短线先关注 99.20 水平，如汇价有效下破该支撑位，则出现回调走势概率较大。
澳元/美元： 据澳洲新快网报道，中国游客继续涌入澳洲，在澳洲所有游客来源国中取得最大增幅，与此同时，在来澳定居的外国人中，中国人也占了最大比例。澳大利亚统计局 9 月 4 日公布的数据显示，7 月期间有 11，770 人定居澳洲，比去年同期高出 0.3%。其中来自中国的定居者占了最大比例，达到 13%，其次是印度 12.6%、新西兰 11.5%和伊拉克 7.5%。澳元/美元今日开盘报 0.9129。
分析师表示，澳元/美元回调或在0.9070附近受到初步支撑。汇价整体持稳0.9000心理关口将短线继续偏于上行风险。值得注意的是，一旦澳元/美元失守0.9000水位，后市可能再度指向0.8848低点。
美元/瑞郎： 美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称，该国 8 月份非制造业继续保持扩张势头，且创下自 2005年 12 月来最高值，显示出经济复苏动能强劲。美国商务部(DOC)周四表示，该国 7 月份工厂订单较上月有所回落，但是仍高于分析师的预期。美国系列经济数据近期表现良好，提振美联储本月缩减购债规模预期。美元/瑞郎至今日开盘 0.9451。
分析师表示，技术面上，美元兑瑞郎汇价昨日在 60 日均线支撑下大幅上涨，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，短期汇价或有回调，但回调修正后仍将震荡向上。
美元/加元： 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请、续请失业金人数均出现下滑，好于市场预期。美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称，该国 8 月份非制造业继续保持扩张势头，且创下自 2005 年 12 月来最高值，显示出经济复苏动能强劲。市场普遍预期明日公布的加拿大 8 月失业率录得下滑，表明该国经济正从年中的放缓中复苏。美元/加元今日开盘报 1.0504。
分析师表示，近期加拿大经济数据表现较为负面。如果明天加拿大就业数据表现较好，市场或许将重估加拿大经济是否就此开始复苏。
美元/新加坡元： 美东时间 9 月 4 日，美联储发表最新的经济状况褐皮书显示，尽管步伐缓慢，但美国整体经济继续温和增长。市场普遍认为，美国经济数据符合预期，美联储很大机会在本月的货币 政策会��上按照原计划开始实施退出量化宽松（QE）措施。美元/新加坡元今日开盘报 1.2805。
分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日大幅上涨，目前处于 10 日均线之上，MACD指标绿色动能柱收缩、KDJ向上，预计短期汇价仍将强势震荡。
美元/人民币：9 月 5 日消息，新浪财经获得的一份关于上海自贸区总体方案的送审稿显示，自贸区将加快金融制度创新，在风险可控前提下，可在区内对人民币资本项目可兑换进行先行 先试。文件指出，上海自贸区将探索面向国际的外汇管理改革试点，建立与自由贸易试验区相适应的外汇管理体制，全面实现贸易投资便利化。美元/人民币今日开 盘报 6.1190。
分析师表示，近期导致资金流入的不是投资者对人民币资产持续升值的预期，而是周期性的中美利差的驱动，未来国内资金利率随美元利率进一步上升的可能性小。
欧元/日元： 欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键 利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。日本央行(BOJ)全票通过决定维持货币政策不 变，承诺以每年60-70万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行表示，日本经济仍面临高度不确定性，将继续审视经济所面临的上行和下行风险，将在合适时调 整经济政策。日本央行同时指出，若消费税上调会对经济和通胀目标产生负面影响时，央行做好准备采取进一步行动措施。因此，市场对日本央行宽松预期仍然存 在。欧元/日元今日开盘报 131.4000。
分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日震荡回落，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱收缩、KDJ向下，目前方向不明，暂时观望。
英镑/日元： 英国央行9月利率决议宣布，维持官方银行利率0.5%不变，维持资产购买规模3750亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。但是英国央行并 未发布政策声明。此前部分市场人士预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。日本央行 (BOJ)全票通过决定维持货币政策不变，承诺以每年60-70万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行表示，日本经济仍面临高度不确定性，将继续审视经济 所面临的上行和下行风险，将在合适时调整经济政策。日本央行同时指出，若消费税上调会对经济和通胀目标产生负面影响时，央行做好准备采取进一步行动措施。 因此，市场对日本央行宽松预期仍然存在。英镑/日元至今日开盘报156.1500。
分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日小幅回升，目前处于所有均线之上，MACD指标红色动能柱扩大、KDJ向上，短期汇价突破前期高点概率大。
欧元/英镑： 欧洲央行日内宣布利率决议指出，维持再融资利率 0.5%不变，维持存款利率为零，维持边际贷款利1.0%不变。货币政策方面，德拉基指出，货币政策应该支持经济逐渐复苏，政策立场将仍然偏向宽松，关键 利率应长期维持目前低位水平，委员会内部曾讨论过降息。目前超额流动性已经做够，但仍做好进一步行动准备。英国央行 9 月利率决议宣布，维持官方银行利率 0.5%不变，维持资产购买规模 3750 亿英镑不变。本次利率决议，英国央行未发表会后声明。但是英国央行并未发布政策声明。此前部分市场人士预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利 率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。欧元/英镑至今日开盘报 0.8415。
分析师表示，技术面看，欧元/英镑汇价昨日大幅下跌，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，下跌趋势明显，仍建议逢高做空为主。
白银：非农后急涨0.88美元接近24美元/盎司
美国8月非农就业人数增加16.9万，不及预期的18万，打压美元下挫，而金银价格急速飙升，银价在23美元附近大涨3%触及日内新高23.88美元，金价数据前一度下探1360美元，之后迅速飙升至1393.40美元。由于近两个月的数据不及预期，后市可能进一步反弹。
渣打银行预计，随着中国逐步开放资本账户及进行汇率市场化改革，未来人民币相关的外汇交易量还会迅速增长，到2020年时，人民币可能晋身成为全球第四大国际支付货币。
巴克莱：中国内需复苏可持续性存疑
巴克莱对中国内需复苏可持续性能否延续表示怀疑的观点：中国7-8月的贸易数字仍表明第三季度的GDP增长具有略微上行的趋势，可能会略高于第二季度的 7.5%。不过，我们仍对中国的内需持较为谨慎的态度，我们的观点是这种增长的微弹可能只是暂时的。我们仍预计GDP增长将在第四季度下行；鉴于金融体系 的薄弱环节和经济领域的过剩产能，我们看到我们对我们2013年增长7.4%的预测存在下行风险。
在货币方面，尽管中国经济增长仍较为疲弱，与美国的竞争优势正在逐渐减少，我们认为，贸易盈余和净流入表明人民币的压力仍倾向于上行。
8月进口增长在产品和目的地国方面普遍放缓，加深了市场对内需复苏的可持续性的疑虑。7月的进口增速不可持续，后面的回落是不可避免的。大宗商品——铁矿石、原油、塑料、钢铁、铜和铝的进口出现普遍下行，无论是在进口金额还是数量方面都很显著。
叙利亚战争威胁缓和，股市大涨油价大跌
星期二, 九月 10 2013, 12:32 GMT
美股期货进一步强势反弹，延续昨日的涨势，主要利好包括：叙利亚战事担忧缓和、美联储削减QE的预期降温以及日本、中国经济数据好于预期。这三大主要因素推动全球股市大幅上涨，欧洲股市目前涨幅超过1%，美股期货指数目前上涨0.7%，开盘后料扩大涨幅。
昨 日美国国务卿克里公开表示如果叙利亚总统阿萨德可以在一周内向国际社会上缴所有化学武器，就免于受到打击制裁。有趣的是之后俄罗斯外长迅速向叙利亚提议将 化学武器的控制权交由国际社会。周二北美时段早盘叙利亚外长穆阿利姆今天表示，叙政府已同意接受俄罗斯提出的将化学武器置于国际监督之下，以换取西方国家 不考虑对叙动武的提议。叙利亚战事威胁的缓和迅速推动风险偏好情绪上升，全球股市大幅反弹，而油价则连续第二个交易日下挫。
日内刺激风险偏好情绪回升的还有中国和日本数据。亚市尾盘公布的中国8月零售销售年率和工业生产年率分别增长13.4%和10.4%，均高于预期。结合上周末公布的出口数据，均显示中国经济复苏改善，使得此前看空中国的情绪明显降温，近期中国股市持续上扬也反映了这一点。
作为市场第二大焦点的美联储政策仍受到关注。非农之后美联储削减QE的预期降温， 也利好股市。总体上，目前市场正面的消息多于负面消息，股市人气再次积聚。若没有重大负面消息，股市料进一步反弹。
油价上破110美元失败后连续第二个交易日大跌，叙利亚担忧缓和是导致油价下挫的主要因素，短期风险再次指向下方。价格目前下行接近20日均线 107.37美元，跌破看50日均线106.17美元。技术上，日图疑似正在形成上行楔形，有筑顶风险。值得关注。短期跌破20日均线将加强看跌的预期。