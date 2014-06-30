报刊评论 - 页 10 1...34567891011121314151617...48 新评论 Sergey Golubev 2013.09.01 21:38 #91 中国 八月 制造业采购经理指数 升至51，前值为50.3 Sergey Golubev 2013.09.02 11:04 #92 中国将2012年GDP增速从7.8%下调至7.7% Sergey Golubev 2013.09.02 11:07 #93 多事之秋"九月"开盘，美加休市美元承压 :亚太股市普遍上涨★日首相安倍晋三表示将於秋天决定销售税问题★澳大利亚7月营建许可大幅回升★关注稍後欧元区各国PMI数据亚太股市今日普遍上扬。日经指数收盘上涨1.4%，报13572.92。澳大利亚指数收盘上涨1.02%。截止北京时间14:30，上证指数微幅上涨0.02%，恒生指数上涨1.79%。伴 随8月平淡行情的结束，市场迎来了重量级9月。本周我们将迎来五场央行决议，分别是澳储行、日央行、英央行、欧央行以及加央行。而且，本周五还将发布重量 级数据每月非农报告。在目前这个节点，市场中人人都在寻找著可能促使美联储於9月缩减QE规模的蛛丝马迹，而一旦数据好於预期，美元很有可能将迎来一波重 要上涨。与此同时，目前汇市的隐含波动率已经开始显著上升，这对於美元而言是一个有利因素 (详见每周策略前瞻) 。美元/日元亚市震荡 上行。日本首相安倍晋三亚市盘中表示将於秋季决定销售税问题，并将参考上周听证会的专家意见。不过，根据日本经济大臣甘利明於上周六的讲话，上周听证会的 大部分专家都偏向於上调销售。上调销售税对於日本来说将有一定风险，因为这有可能导致日本刚刚出现的复苏戛然而止。经济增长停滞虽然已成为一个全球化问 题，不过对於日本来说，这 个问题却比较特殊。因为如果在日央行的超级宽松政策以及安倍首相的“三支箭”後，经济增长仍出现停滞，将令民众对日本经济复苏的信心大幅受挫。另一方面， 日本负债GDP比在发达国家中位列榜首 (超过200%) 。如果日本财政出现崩溃，缺乏财力支持的高消费或将令日本陷入新一轮更为复杂的危机之中。当然，目前断言政策结果为时尚早。与此同时，由於8月平淡行情终 结，本周市场预计将大幅波动。加上本周众多的风险事件，有可能令市场避险情绪出现蔓延，而这将进一步打压现已逐步走弱的日元交叉盘，为日元提供支撑。澳 储行将利率下调至历史低点刺激了更多澳大利亚居民修建固定资产的需求，澳大利亚7月营建许可大幅回升。早间数据显示7月营建许可月率上涨10.8%，私 人住宅营建许可月率上涨3.9%。自从2011年9月份以来，澳储行已经累计下调利率200个基点，试图在矿业投资逐渐消退的情况下找到新的经济增长点。 周二澳储行将举行议息会议，目前市场预期澳储行将继续按兵不动。更多的焦点将转为关注澳储行的会後声明。而上月澳储行的言论已经明显从鸽派向中立转移，在 此情况下，本次的会议声明很可能将提振澳元表现。澳元/美元亚市震荡上行，现报0.8980。今日美国以及加拿大市场因为节日休市。不过 稍後欧元区诸国将公布8月制造业PMI终值。然而，在上周我们已经发现即便经济数据良好，也无法提振欧元买盘，而只要数据略逊於预期却出现众多的卖盘。这 种现象本周或许将会重演。本周将公布的欧元区主要国家PMI以及二季度欧元区GDP修正值，除非大幅好於预期，不然将难以刺激汇价上涨。 多事之秋 www.forex21.cn ★亚太股市普遍上涨 ★日首相安倍晋三表示将於秋天决定销售税问题 ★澳大利亚7月营建许可大幅回升 ★关注稍後欧元区各国PMI数据 亚太股市今日普遍上扬。日经指数收盘上涨1.4%，报13572.92。澳大利亚指数收盘上涨1.02%。截止北京时间14:30，上证指数微幅上涨0.02%，恒生指数上涨1.79%。 伴随8月平淡行情的结束，市场迎来了重量级9月。本周我们将迎来五场央行决议，分别是澳储行、日央行、英央行、欧央行以及加央行。而且，本周五还将发布重量级数据每月非农报告。在目前这个节点，市场中人人都在寻找著可能促使美联储於9月缩减QE规模的蛛丝马迹，而一旦数据好於预期，美元很有可能将迎来一波重要上涨。与此同时，目前汇市的隐含波动率已经开始显著上升，这对於美元而言是一个有利因素... Sergey Golubev 2013.09.03 07:03 #94 黄金：亚市轻微反弹 星期二, 九月 03 2013, 04:47 GMT黄金亚市在极其狭窄的区间内震荡，整体轻微反弹。在周五美国非农数据公布前，黄金可能延续区间整理。据分析人士称，黄金可能在年内跌至1300美元/盎 司，并可能在明年末逐渐跌至1100美元/盎司，理由是主要经济体经济前景改善。之前黄金上涨主要受益于极其宽松的政策，但随着美国QE退出前景的增强， 黄金可能进一步回落。日内重点关注美国8月ISM制造业指数。 黄金：亚市轻微反弹 www.forex21.cn 黄金亚市在极其狭窄的区间内震荡，整体轻微反弹。在周五美国非农数据公布前，黄金可能延续区间整理。据分析人士称，黄金可能在年内跌至1300美元/盎司，并可能在明年末逐渐跌至1100美元/盎司，理由是主要经济体经济前景改善。之前黄金上涨主要受益于极其宽松的政策，但随着美国QE退出前景的增强，黄金可能进一步回落。日内重点关注美国8月ISM制造业指数。 Sergey Golubev 2013.09.03 07:08 #95 美元9月上涨概率偏大，但短期或出现调整走势 星期二, 九月 03 2013, 03:01 GMT在今天中午北京时间的12:30，澳联储将会公布利率决议，在上次的货币政策会议上，澳联储降息了25个基点，但是却形成了一个利空兑现之后转利好的走势，但是从会议纪要来看，仍然透漏出澳联储降息的意愿。 所以对于今天的议息会议来说，我们能够做出一个基本的判断，就是要么进一步降息，要么维持此前的货币政策不变，能够肯定的是不会加息，而无论降息与否，都不会对澳元形成实质性或有效的利好，只是利空的程度有所不同。 而如果澳洲联储降息，将会与上次情况有所不同，因为市场并没有明确预期澳联储会在明天降息，所以不存在提前消化利空因素的条件，在降息结果公布之后，澳元将会形成一波下跌的走势。 而如果澳联储维持此前的货币政策不变，就要关注澳联储对于货币政策的立场，会不会倾向于降息，如果会，也有可能会对澳元形成一定的利空。 从美元指数的走势来看，近期形成了一波延续性较好的反弹，这种反弹又让持有美元多头的投资者看到了希望，而根据历年的经验来看，在进入到9月份之后，伴随着欧美交易员的回归，外汇市场都会告别震荡的走势，会出现一个单边的行情。 而从个人的判断上来看，美元指数在9月份当中，形成上涨的概率是偏大的，因为从前期美元指数的走势来看，在下跌动能逐步衰竭以后形成了一个企稳反弹的过 程，而且现在的点位距离80.50的支撑也不是很远，所以结合这两个方面来看，美元指数再想形成一波单边下跌的走势，这种难度是相对较大的，而再结合近期 美国所公布的经济数据以及对于美联储货币政策的预期来看，更不足以使得美元出现大幅的下跌，所以我个人观点认为，美元指数在9月份很可能会重拾升势。 但是如果从短期的角度去看，因为从小时图的MACD指标来看，出现了两次比较明显的顶背离，也预示着价格有可能会出现一个向下修复的过程。 所以综合来说，在9月份当中，即便我们持有一个看多美元的立场，但是从短期的角度来看，不排除会出现一些调整的走势，所以不建议投资者在今天进行一些追多美元的操作。欧元/美元分析：从欧元兑美元的走势来看，在近期出现了连续的下跌，并且跌破了高点前的显著低点1.32，所以基本上可以判断自7月10号之后的反弹已经结束，所以 短期内，欧元兑美元大幅上涨的概率非常小，所以手中依旧持有欧多头的朋友应该选择出场，而至于说欧元兑美元后市进一步下跌，还是在1.32附近形成一个震 荡的走势，需要进一步的观察才能做出有效的判断。澳元/美元分析：澳元兑美元从近两天的走势来看，形成了一定的反弹，并且距离8月5号的局部低点0.8845也较为接近，理论上来说不具备做空的条件，因为不能主观臆断行情肯定会跌破0.8845，如果选择操作只能结合支撑的作用来进行做多，因为风险可控。 但是如果结合趋势来看，毫无疑问，澳元兑美元依旧是处于在了一个主下跌的趋势当中，而从动能的角度去看，澳元兑美元在8月21号之后，呈现的也是一个下跌的动能，所以如果选择做多澳元，不仅是逆趋势的交易，而且也是逆动能的交易，风险会非常大。 所以对于澳元来说，投资者应该去等待一个更为合理去做空的交易机会，如果稍后所公布的利率决议会对澳元构成利空，而澳元同时也出现了一些配合性的下跌，并且逾越了0.8845的支撑，再次创出一个局部的新低，届时再去做空会非常合理。美元/日元分析：相对于其他非美货币来说，美元兑日元上涨的架构更为清晰，我们可以从日线图中5月22号的高点去连接7月8号的高点来画一条压力线，可以把这条压力线理解为是一条下降趋势线，同时也可以把他理解为是自6月13号之后所形成三角形态的上沿。 而在昨天的时候，美元兑日元向上突破了这条压力线的阻力，并且突破之后截止目前去看，价格没有出现明显的回落，而从趋势线的角度去看，被向上突破之后意味着下行的动能将会大大减弱，后市震荡或进一步上行的概率偏大。 而从三角形态的角度去看，意味着行情再次做出了方向的选择，所以无论是从哪个角度来看，均意味着美元兑日元进一步上涨的概率是偏大的，而从个人的判断上来 看，如果这从突破是有效突破，那么美元兑日元后市甚至有可能会再次挑战5月22号的高��103.65的价位，所以从这个角度出发，在确认有效突破，可以 择机进行一些多头的布局。 美元9月上涨概率偏大，但短期或出现调整走势 www.forex21.cn 2013年 09月 03日, 03:01 GMT 撰稿者: 潘超 在今天中午北京时间的12:30，澳联储将会公布利率决议，在上次的货币政策会议上，澳联储降息了25个基点，但是却形成了一个利空兑现之后转利好的走势，但是从会议纪要来看，仍然透漏出澳联储降息的意愿。 所以对于今天的议息会议来说，我们能够做出一个基本的判断，就是要么进一步降息，要么维持此前的货币政策不变，能够肯定的是不会加息，而无论降息与否，都不会对澳元形成实质性或有效的利好，只是利空的程度有所不同。 而如果澳洲联储降息，将会与上次情况有所不同，因为市场并没有明确预期澳联储会在明天降息，所以不存在提前消化利空因素的条件，在降息结果公布之后，澳元将会形成一波下跌的走势。 ... 关注焦点： 9月3日 (星期二)美国Markit 8月制造业PMI美国7月建筑支出美国IBD 9月消费者信心指数美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数 9月4日 (星期三)汇丰中国8月服务业PMI美国7月国际贸易收支加拿大央行利率决议(2200) 美联储公布褐皮书(深夜02：00) 9月5日 (星期四) 英国央行利率决议(1900)欧洲央行利率决议(1945)美国ADP 8月民间就业岗位美国第二季劳动生产率修正值美国第二季劳工成本美国一周初请失业金人数美国供应管理协会(ISM)8月非制造业指数美国7月工厂订单 9月6日 (星期五)美国8月就业报告 今日重要经济数据公布：13：45 瑞士第二季国内生产总值(GDP)季率‧预测+0.3%‧前值+0.6% 13：45 瑞士第二季国内生产总值(GDP)年率‧预测+1.7%‧前值+1.1% 16：30 英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理指数(PMI)‧预测56.8‧前值57.017：00 欧元区7月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%17：00 欧元区7月生产物价指数(PPI)年率‧预测+0.1%‧前值+0.3%20：58 美国8月Markit制造业采购经理指数(PMI)终值‧前值53.921：30 加拿大8月RBC经季节调整制造业采购经理指数(PMI)‧前值52.022：00 美国7月建筑开支月率‧预测+0.4%‧前值-0.6%22：00 美国9月IBD消费信心指数‧前值45.122：00 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测54.0‧前值55.422：00 美国8月ISM制造业投入物价分项指数‧预测52.0‧前值49.022：00 美国8月ISM制造业就业分项指数‧预测54.0‧前值54.422：00 美国8月ISM制造业新订单分项指数‧前值58.3 昨日市场总结周一 美国财长称政府恐于10月中耗尽现金，吁国会尽速提高举债上限 周二西方告知叙利亚反对派，阿萨德军队或在数日内遭打击 周四里奇蒙联储总裁拉克尔：美联储应从9月开始减少MBS购买 汇丰/Markit：中国8月制造业PMI终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方中国8月官方非制造业PMI微降至53.9 上交易日港金息率：高息6.00元上交易日伦敦黄金上午定盘价：1391.25上交易日伦敦黄金下午定盘价：1392.25上交易日伦敦白银定盘价：23.97今日概论中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长 动力。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9，上月为54.1。其中新订单指数较上月升 0.6个百分点至50.9，从业人员指数则上升1.2个百分点，为52.5。不过，新出口订单指数大幅下降，较上月降3.5个百分点至49.6，显现外需 形势仍不乐观。业务活动预期指数高位回调至62.9。汇丰将于周三9:45公布中国8月服务业PMI。稍早公布的中国官方和汇丰制造业PMI双双反弹。8 月官方制造业PMI升至16个月最高水平，新订单等主要分项指数强劲回升；而汇丰中国制造业PMI则回升至荣枯线上方。先行指标的表现令不少市场人士确信 中国经济将在三季度好转，不少投行在汇丰8月制造业PMI初��公布后即上调对下半年中国GDP的预期，认为在一系列政策支持下，中国经济将走出谷底。国 家统计局周一将2012年国内生产总值(GDP)增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调 表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。 英镑/美元：上扬有限虽然利好消息刺激英镑走强， 但风险规避情绪限制了英镑/美元上升幅度，汇价从新的周高1.5601回落，该高点是在强劲的英国建筑业PMI公布后所创。技术上，汇价维持买 调，MA20均线在1.5520区域提供支持，而技术指标在中性水平上方朝北。1.5610区域有数个高点和低点，是短期阻力，汇价只有上破该位才能扩大 日内升势，多头下一目标在1.5700.若跌破1.5520区域，将扭转上行势头，预计汇价朝1.5460下行。 Sergey Golubev 2013.09.04 16:29 #99 黄金再现反弹，收复近三天跌幅 星期三, 九月 04 2013, 07:22 GMT技术分析：从黄金日线图的走势去看，在上周三冲高回落之后，上周四、上周五以及本周一出现了连续的回调，但是从周一日线的K线形态来看，形成了一根较长的 下影线，说明市场缺乏持续下跌的动能，而昨日便再度上涨，最终收于了一个实体的中阳线，基本上回收了前三个交易日的跌幅，总体来看呈现的依旧是一个上涨有 力而回调无力的节奏。 而从分时图来看，上涨架构更为清晰，虽然在近期出现了连续的回调，但是随后企稳，并且再度爆发出反弹的动能，所以截止到目前去看，仍然应该以做多为主，而 如果此轮反弹是新一轮涨势的开始，那么至少会突破8月28号反弹的高点1435一线，所以对于已经做多黄金的投资者来说，可以把1435作为多单获利的目 标。 黄金再现反弹，收复近三天跌幅 www.forex21.cn 2013年 09月 04日, 07:22 GMT 撰稿者: 潘超 黄金日线图 技术分析：从黄金日线图的走势去看，在上周三冲高回落之后，上周四、上周五以及本周一出现了连续的回调，但是从周一日线的K线形态来看，形成了一根较长的下影线，说明市场缺乏持续下跌的动能，而昨日便再度上涨，最终收于了一个实体的中阳线，基本上回收了前三个交易日的跌幅，总体来看呈现的依旧是一个上涨有力而回调无力的节奏。 ... 多事之秋"九月"开盘，美加休市美元承压 :
亚太股市普遍上涨
★日首相安倍晋三表示将於秋天决定销售税问题
★澳大利亚7月营建许可大幅回升
★关注稍後欧元区各国PMI数据
亚太股市今日普遍上扬。日经指数收盘上涨1.4%，报13572.92。澳大利亚指数收盘上涨1.02%。截止北京时间14:30，上证指数微幅上涨0.02%，恒生指数上涨1.79%。
伴 随8月平淡行情的结束，市场迎来了重量级9月。本周我们将迎来五场央行决议，分别是澳储行、日央行、英央行、欧央行以及加央行。而且，本周五还将发布重量 级数据每月非农报告。在目前这个节点，市场中人人都在寻找著可能促使美联储於9月缩减QE规模的蛛丝马迹，而一旦数据好於预期，美元很有可能将迎来一波重 要上涨。与此同时，目前汇市的隐含波动率已经开始显著上升，这对於美元而言是一个有利因素 (详见每周策略前瞻) 。
美元/日元亚市震荡 上行。日本首相安倍晋三亚市盘中表示将於秋季决定销售税问题，并将参考上周听证会的专家意见。不过，根据日本经济大臣甘利明於上周六的讲话，上周听证会的 大部分专家都偏向於上调销售。上调销售税对於日本来说将有一定风险，因为这有可能导致日本刚刚出现的复苏戛然而止。经济增长停滞虽然已成为一个全球化问 题，不过对於日本来说，这 个问题却比较特殊。因为如果在日央行的超级宽松政策以及安倍首相的“三支箭”後，经济增长仍出现停滞，将令民众对日本经济复苏的信心大幅受挫。另一方面， 日本负债GDP比在发达国家中位列榜首 (超过200%) 。如果日本财政出现崩溃，缺乏财力支持的高消费或将令日本陷入新一轮更为复杂的危机之中。当然，目前断言政策结果为时尚早。与此同时，由於8月平淡行情终 结，本周市场预计将大幅波动。加上本周众多的风险事件，有可能令市场避险情绪出现蔓延，而这将进一步打压现已逐步走弱的日元交叉盘，为日元提供支撑。
澳 储行将利率下调至历史低点刺激了更多澳大利亚居民修建固定资产的需求，澳大利亚7月营建许可大幅回升。早间数据显示7月营建许可月率上涨10.8%，私 人住宅营建许可月率上涨3.9%。自从2011年9月份以来，澳储行已经累计下调利率200个基点，试图在矿业投资逐渐消退的情况下找到新的经济增长点。 周二澳储行将举行议息会议，目前市场预期澳储行将继续按兵不动。更多的焦点将转为关注澳储行的会後声明。而上月澳储行的言论已经明显从鸽派向中立转移，在 此情况下，本次的会议声明很可能将提振澳元表现。澳元/美元亚市震荡上行，现报0.8980。
今日美国以及加拿大市场因为节日休市。不过 稍後欧元区诸国将公布8月制造业PMI终值。然而，在上周我们已经发现即便经济数据良好，也无法提振欧元买盘，而只要数据略逊於预期却出现众多的卖盘。这 种现象本周或许将会重演。本周将公布的欧元区主要国家PMI以及二季度欧元区GDP修正值，除非大幅好於预期，不然将难以刺激汇价上涨。
黄金：亚市轻微反弹
星期二, 九月 03 2013, 04:47 GMT
黄金亚市在极其狭窄的区间内震荡，整体轻微反弹。在周五美国非农数据公布前，黄金可能延续区间整理。据分析人士称，黄金可能在年内跌至1300美元/盎 司，并可能在明年末逐渐跌至1100美元/盎司，理由是主要经济体经济前景改善。之前黄金上涨主要受益于极其宽松的政策，但随着美国QE退出前景的增强， 黄金可能进一步回落。日内重点关注美国8月ISM制造业指数。
美元9月上涨概率偏大，但短期或出现调整走势
星期二, 九月 03 2013, 03:01 GMT
在今天中午北京时间的12:30，澳联储将会公布利率决议，在上次的货币政策会议上，澳联储降息了25个基点，但是却形成了一个利空兑现之后转利好的走势，但是从会议纪要来看，仍然透漏出澳联储降息的意愿。
所以对于今天的议息会议来说，我们能够做出一个基本的判断，就是要么进一步降息，要么维持此前的货币政策不变，能够肯定的是不会加息，而无论降息与否，都不会对澳元形成实质性或有效的利好，只是利空的程度有所不同。
而如果澳洲联储降息，将会与上次情况有所不同，因为市场并没有明确预期澳联储会在明天降息，所以不存在提前消化利空因素的条件，在降息结果公布之后，澳元将会形成一波下跌的走势。
而如果澳联储维持此前的货币政策不变，就要关注澳联储对于货币政策的立场，会不会倾向于降息，如果会，也有可能会对澳元形成一定的利空。
从美元指数的走势来看，近期形成了一波延续性较好的反弹，这种反弹又让持有美元多头的投资者看到了希望，而根据历年的经验来看，在进入到9月份之后，伴随着欧美交易员的回归，外汇市场都会告别震荡的走势，会出现一个单边的行情。
而从个人的判断上来看，美元指数在9月份当中，形成上涨的概率是偏大的，因为从前期美元指数的走势来看，在下跌动能逐步衰竭以后形成了一个企稳反弹的过 程，而且现在的点位距离80.50的支撑也不是很远，所以结合这两个方面来看，美元指数再想形成一波单边下跌的走势，这种难度是相对较大的，而再结合近期 美国所公布的经济数据以及对于美联储货币政策的预期来看，更不足以使得美元出现大幅的下跌，所以我个人观点认为，美元指数在9月份很可能会重拾升势。
但是如果从短期的角度去看，因为从小时图的MACD指标来看，出现了两次比较明显的顶背离，也预示着价格有可能会出现一个向下修复的过程。
所以综合来说，在9月份当中，即便我们持有一个看多美元的立场，但是从短期的角度来看，不排除会出现一些调整的走势，所以不建议投资者在今天进行一些追多美元的操作。
欧元/美元
分析：从欧元兑美元的走势来看，在近期出现了连续的下跌，并且跌破了高点前的显著低点1.32，所以基本上可以判断自7月10号之后的反弹已经结束，所以 短期内，欧元兑美元大幅上涨的概率非常小，所以手中依旧持有欧多头的朋友应该选择出场，而至于说欧元兑美元后市进一步下跌，还是在1.32附近形成一个震 荡的走势，需要进一步的观察才能做出有效的判断。
澳元/美元
分析：澳元兑美元从近两天的走势来看，形成了一定的反弹，并且距离8月5号的局部低点0.8845也较为接近，理论上来说不具备做空的条件，因为不能主观臆断行情肯定会跌破0.8845，如果选择操作只能结合支撑的作用来进行做多，因为风险可控。
但是如果结合趋势来看，毫无疑问，澳元兑美元依旧是处于在了一个主下跌的趋势当中，而从动能的角度去看，澳元兑美元在8月21号之后，呈现的也是一个下跌的动能，所以如果选择做多澳元，不仅是逆趋势的交易，而且也是逆动能的交易，风险会非常大。
所以对于澳元来说，投资者应该去等待一个更为合理去做空的交易机会，如果稍后所公布的利率决议会对澳元构成利空，而澳元同时也出现了一些配合性的下跌，并且逾越了0.8845的支撑，再次创出一个局部的新低，届时再去做空会非常合理。
美元/日元
分析：相对于其他非美货币来说，美元兑日元上涨的架构更为清晰，我们可以从日线图中5月22号的高点去连接7月8号的高点来画一条压力线，可以把这条压力线理解为是一条下降趋势线，同时也可以把他理解为是自6月13号之后所形成三角形态的上沿。
而在昨天的时候，美元兑日元向上突破了这条压力线的阻力，并且突破之后截止目前去看，价格没有出现明显的回落，而从趋势线的角度去看，被向上突破之后意味着下行的动能将会大大减弱，后市震荡或进一步上行的概率偏大。
而从三角形态的角度去看，意味着行情再次做出了方向的选择，所以无论是从哪个角度来看，均意味着美元兑日元进一步上涨的概率是偏大的，而从个人的判断上来 看，如果这从突破是有效突破，那么美元兑日元后市甚至有可能会再次挑战5月22号的高��103.65的价位，所以从这个角度出发，在确认有效突破，可以 择机进行一些多头的布局。
每日市场分析
星期二, 九月 03 2013, 09:06 GMT
关注焦点：
9月3日 (星期二)
美国Markit 8月制造业PMI
美国7月建筑支出
美国IBD 9月消费者信心指数
美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数
9月4日 (星期三)
汇丰中国8月服务业PMI
美国7月国际贸易收支
加拿大央行利率决议(2200)
美联储公布褐皮书(深夜02：00)
9月5日 (星期四)
英国央行利率决议(1900)
欧洲央行利率决议(1945)
美国ADP 8月民间就业岗位
美国第二季劳动生产率修正值
美国第二季劳工成本
美国一周初请失业金人数
美国供应管理协会(ISM)8月非制造业指数
美国7月工厂订单
9月6日 (星期五)
美国8月就业报告
今日重要经济数据公布：
13：45 瑞士第二季国内生产总值(GDP)季率‧预测+0.3%‧前值+0.6%
13：45 瑞士第二季国内生产总值(GDP)年率‧预测+1.7%‧前值+1.1%
16：30 英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理指数(PMI)‧预测56.8‧前值57.0
17：00 欧元区7月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%
17：00 欧元区7月生产物价指数(PPI)年率‧预测+0.1%‧前值+0.3%
20：58 美国8月Markit制造业采购经理指数(PMI)终值‧前值53.9
21：30 加拿大8月RBC经季节调整制造业采购经理指数(PMI)‧前值52.0
22：00 美国7月建筑开支月率‧预测+0.4%‧前值-0.6%
22：00 美国9月IBD消费信心指数‧前值45.1
22：00 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测54.0‧前值55.4
22：00 美国8月ISM制造业投入物价分项指数‧预测52.0‧前值49.0
22：00 美国8月ISM制造业就业分项指数‧预测54.0‧前值54.4
22：00 美国8月ISM制造业新订单分项指数‧前值58.3
昨日市场总结
周一
美国财长称政府恐于10月中耗尽现金，吁国会尽速提高举债上限
周二
西方告知叙利亚反对派，阿萨德军队或在数日内遭打击
周四
里奇蒙联储总裁拉克尔：美联储应从9月开始减少MBS购买
汇丰/Markit：中国8月制造业PMI终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方
中国8月官方非制造业PMI微降至53.9
上交易日港金息率：高息6.00元
上交易日伦敦黄金上午定盘价：1391.25
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1392.25
上交易日伦敦白银定盘价：23.97
今日概论
中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长 动力。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9，上月为54.1。其中新订单指数较上月升 0.6个百分点至50.9，从业人员指数则上升1.2个百分点，为52.5。不过，新出口订单指数大幅下降，较上月降3.5个百分点至49.6，显现外需 形势仍不乐观。业务活动预期指数高位回调至62.9。汇丰将于周三9:45公布中国8月服务业PMI。稍早公布的中国官方和汇丰制造业PMI双双反弹。8 月官方制造业PMI升至16个月最高水平，新订单等主要分项指数强劲回升；而汇丰中国制造业PMI则回升至荣枯线上方。先行指标的表现令不少市场人士确信 中国经济将在三季度好转，不少投行在汇丰8月制造业PMI初��公布后即上调对下半年中国GDP的预期，认为在一系列政策支持下，中国经济将走出谷底。国 家统计局周一将2012年国内生产总值(GDP)增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调 表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。
英镑/美元：上扬有限
虽然利好消息刺激英镑走强， 但风险规避情绪限制了英镑/美元上升幅度，汇价从新的周高1.5601回落，该高点是在强劲的英国建筑业PMI公布后所创。技术上，汇价维持买 调，MA20均线在1.5520区域提供支持，而技术指标在中性水平上方朝北。1.5610区域有数个高点和低点，是短期阻力，汇价只有上破该位才能扩大 日内升势，多头下一目标在1.5700.若跌破1.5520区域，将扭转上行势头，预计汇价朝1.5460下行。
贵金属：黄金白银高位受阻回落，密切关注叙利亚进展
星期三, 九月 04 2013, 06:23 GMT
昨日因俄罗斯表示侦测到地中海有导弹发射以及美国国会很可能会批准对叙利亚采取军事行动影响，市场上避险情绪再度推动黄金和白银走高，特别是黄金涨幅较大，不过周三亚洲时段黄金和白银在经历了隔夜美国时段的整理后再度回落。
目 前白银已经回吐了昨日所有涨幅，并跌破了24.00，跌势较大，黄金当前也小幅回落。叙利亚方面就美国目前的情况来看，恐怕对叙利亚采取军事行动是箭在弦 上不得不发，否则将严重影响到美国的国际信誉，而美国参众两院预计也会批准军事行动，然而有媒体报道称俄罗斯总统普京表示警告对叙利亚采取单边行动，需要 看到确切的使用化学武器的证据才会同意对叙利亚的军事行动，否则俄罗斯将会继续为叙利亚提供军事以及其他方面的支持，这一表态立场非常强硬。
从 美国国会初步传来的消息看，美国国会将会批准一个为期60天，最多可以再延期30天的空中打击，如果军事打击最长可以达到90天，恐怕叙利亚政府军将会损 失惨重，反对派很可能就会趁机占据优势，甚至推翻当前政府，这绝不是俄罗斯愿意看到的。如果普京的言论属实，恐怕叙利亚的危机后续会再度引发避险情绪。
黄金再现反弹，收复近三天跌幅
星期三, 九月 04 2013, 07:22 GMT
技术分析：从黄金日线图的走势去看，在上周三冲高回落之后，上周四、上周五以及本周一出现了连续的回调，但是从周一日线的K线形态来看，形成了一根较长的 下影线，说明市场缺乏持续下跌的动能，而昨日便再度上涨，最终收于了一个实体的中阳线，基本上回收了前三个交易日的跌幅，总体来看呈现的依旧是一个上涨有 力而回调无力的节奏。
而从分时图来看，上涨架构更为清晰，虽然在近期出现了连续的回调，但是随后企稳，并且再度爆发出反弹的动能，所以截止到目前去看，仍然应该以做多为主，而 如果此轮反弹是新一轮涨势的开始，那么至少会突破8月28号反弹的高点1435一线，所以对于已经做多黄金的投资者来说，可以把1435作为多单获利的目 标。
市场不确定性高，美股下行压力大
星期三, 九月 04 2013, 12:46 GMT
周三股指交投清淡，一方面市场缺乏重要的数据推动；另方面叙利亚局势的不确定性以及周五将迎来美国非常重要的非农就业数据，市场变得越发谨慎，交投量下降。目前三大股指期货涨跌不一。欧洲股市因叙利亚问题全面承压。
从 最新的进展来看，隔夜美国众议院议长博纳表示支持奥巴马向叙利亚采取行动，表示已经初步达成协议授权对叙利亚动用武力。在该协议中，还设定了对叙利亚动武 的60天时间限制，并且根据情况可一次性延长30天，该协议将在今晚交由外交关系委员会投票决定。如果获得委员会通过，该协议将在9月9日待参议员结束假 期后，提交参议院进行全体投票表决。受战争忧虑影响，隔夜美股迅速回落，回吐当日大部分涨幅，日内开盘后也面临新的抛售压力，全球股指也总体承压。
短期叙利亚局势将继续受到密切关注，一旦局势恶化，股市势必首当其冲的大幅下挫。另外，在多事之秋的9月月初，不确定性弥漫市场，避险模式可能成为投资者的首选，因此股市等风险资产短期依然面临较大的下行压力。
技术上，道指日图继续位于14750点上方窄幅整理，但受阻于10日均线下方，且均线空头排列，后市面临更多的下行风险和空间。
油价日内再度回落，日图依然位于震荡区间之内。短期没有明确的方向，上方需要站稳于110美元上方才能进一步反弹，下方若跌破105美元则进一步回落的几率增加