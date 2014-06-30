报刊评论 - 页 32 1...252627282930313233343536373839...48 新评论 Sergey Golubev 2014.01.27 06:47 #311 中国发改委专家陈东琪：2014年金价有望继续下跌星期一, 一月 27 2014, 04:58 GMT 在中国日前召开的大圆银泰2014年投资趋势分析会上，中国发改委宏观经济研究院副院长陈东琪指出，2014年美元将会升值，而黄金将会继续下跌。陈 东琪认为，2014年美国的经济将有3%左右甚至更高的增速。“美国经济越是增长加速，定量宽松的货币政策也就越会加快退出，甚至调高利率。因 此，2014年美元会因为具有相对价值而升值。”而正是基于2014年美国的货币政策将发生变化，因此陈东琪认为，2014年黄金白银价格会继续下跌。 Sergey Golubev 2014.01.27 13:38 #312 全球避险情绪蔓延，亚洲股市全线下跌 星期一, 一月 27 2014, 09:26 GMT新西兰12月服务业表现指数57.5，前值56.3 日本12月商品贸易帐（未季调）-1.3021万亿日元，前值-1.293万亿日元；（季调後）-1.1486万亿日元，前值-1.3463万亿日元 日经指数周一收盘下跌2.53%，报15002.86点；澳大利亚股市S&P/ASX200指数周一市场休市。截止北京时间14:30，上证指数 上涨0.88 %,恒生指数下跌2.05%。亚洲股市受上周五美股大跌影响低开，日经股市跌幅较大。亚市除日元下跌外，非美货币其余修正上周五跌幅，小幅高开反弹。 上周正值达沃斯经济论坛年会，各国央行行长及经济学家就全球经济复苏形势发表看法。发达国家经济增速加快将逐渐成为世界经济增长的一大动力，而发达国家货 币政策调整又会对新兴经济体造成影响。本周美联储将公布利率决议，美联储言论推升市场对於此次会议上再次缩减QE的预期，使得避险情绪在全球蔓延，新兴经 济体的国币在上周突然溃败，资金逃离新兴市场严重，避险货币日元和瑞郎无疑是这些出逃资金的好归宿，日元、瑞郎上周最後两个交易日大幅上涨，而美元/日元 更是趁著安倍晋三对於安倍经济学的前景乐观言论下跌超过250个基点。 亚市美元/日元探底回升。日本财务省公布2013年12月贸易帐，为几条商品贸易帐赤字1.1486亿日圆，赤字幅度创记录新高。而日本12月会议纪要则 显示，委员们认为日本经济已在温和复苏；QE在刺激企业与家庭支出方面正变得更有效。日央行需要明确表述4月上调消费税影响的基本情景预测。在美联储公布 利率决议前，市场将趋於谨慎，避险情绪或将为日元提供支撑。 上周五英央行行长卡尼表示英镑升值将一直出口，货币政策委员会将在2月份作出最新的前瞻指引，仍将在一段时间内保持非常规刺激力度。这一言论增加了英国央 行失业率门槛将遭下调的可能性，更甚者可能抛弃当前以失业率为目标的单一前瞻指引。此言论打压近期推动英镑走强的加息预期，英镑/美元受此打压快速下跌近 200个基点。有分析师认为英镑/美元上涨动能很大程度上遭到透支，而卡尼不急於加息的表达或将令该上涨势头有所减弱，目前英镑/美元交投於1.6500 附近。 本周将是中国新年假期前最後一周，然而国外市场仍十分热闹，本周除了主要货币国家经济数据密集公布，央行官员讲话，周四还有凌晨美联储和纽储行两大央行将 公布利率决议。美联储此次会议对於是否再次缩减QE的决定牵动著全球投资者的所有思绪。尽管市场对於纽储行加息预期升温，然而惠勒12月份的讲话中称纽储 行最早将在2014年3-4月份加息，新西兰银行认为加息时间不大可能在一月，如果新西兰联储本周四没有释放更多加息的强烈信号，或将打压纽元加息预期。 日内经济数据重点关注德国IFO商业调查报告，美国新屋销售以及达拉斯联储制造业活动指数。 Sergey Golubev 2014.01.28 07:09 #313 黄金：美联储会议前可能维持震荡星期二, 一月 28 2014, 05:44 GMT在美联储会议之前黄金可能维持震荡，一些分析人士预期美联储会在本次会议上进一步缩减QE，一些分析人士表示在股市下跌时一些投资者倾向卖出股票而买入黄 金。未来几天推动黄金走势的主导因素可能是股市变化。另外来自中国的实物需求可能保持强劲，而印度可能在一季度末考虑废除对黄金进口的限制，这可能会对黄 金形成潜在的支持。黄金现货目前报1259.24美元/盎司，较周一收盘水平轻微反弹。 Sergey Golubev 2014.01.29 05:40 #314 亚洲股市多数上涨，日经上涨1.74%，ASX上涨0.76%，香港恒指上涨0.97% Sergey Golubev 2014.01.29 05:42 #315 道明证券：土耳其可能面临双输局面星期三, 一月 29 2014, 03:13 GMT土耳其央行周二召开紧急会议，宣布将基准回购利率从4.5%上调至10%，将隔夜贷款利率从7.75%上调至12%，将隔夜借款利率从3.5%上调至8%。升息幅度远高于分析师预期，该国一举逆转了实施多年的货币政策。道明证券(TD Securities)新兴市场策略师Cristian Maggio表示，央行的一系列举措令市场惊讶，但可以归结为两句话：收紧货币政策和政策传统性的回归。Cristian Maggio在研报中写道： 需要留意的是，央行的紧缩力度并不像账面上显示的这么剧烈，也符合我们的先前观点。实际上回购利率水平提供了一种廉价但难以获取的融资来源。在隔夜做出决定之前的数月时间里，土耳其央行已削减了利率低于指标水平的融资工具的操作量，而在上调回购率550个基点，并上调隔夜贷款利率425个基点后，市场对央行举动的第一印象就是总体紧缩的力度在425-550个基点之间。 但其实土耳其央行向一级市场返还的是回购利率的利息，因此我们认为央行融资成本最高将接近7.00-7.25%，当前则上调至10.0%的水平，这就意味着政策收紧的力度为300个基点，而非之前市场认为的400-500个基点。 我们认为，300个基点的紧缩力度对于重塑市场至关重要，相信央行的加息幅度是市场所能接受的最低底线。 由于银行直接收紧利率政策，并降低了政策框架的不确定性，当前很难就央行收紧政策的举动影响得出结论。换句话说，央行重回相对正统的政策立场。市场对央行这次的决定给出好评，但任何举措都是有代价的。 最终，市场可能意识到土耳其将面对双输局面，汇率的跌势短暂止步，甚至会在未来数日内反弹，但对于宏观经济起到的副作用最终会让土耳其里拉承压。我们预计，美元/里拉可能在未来数月内落入2.20-2.30的交投区间。 Sergey Golubev 2014.01.29 05:48 #316 每日外汇黄金策略星期三, 一月 29 2014, 04:32 GMT每日汇市及金市要闻：英国第四季GDP初值环比增长0.7%，数值虽较第三季的0.8%增长略低，但仍是一个相当强劲的增长数值，显 示英经济未有放慢情况。而如以2013年全年计，英经济相较2012年更是大幅增长1.9%，是自2007年，即金融海啸后以来最强的经济增长。强劲的英 经济增长相信将会继续增强市场对英伦银行加息预期。事实上，就是踏入1月份英经济仍未见有放慢。英国工业联合会 (Confederation of British Industry ? CBI) 统计数字显示，英国1月份经济产能大幅由12月的+26指数点攀至+30指数点水平，成为自2007年9月以来最快的单一个月增长。印度中 央银行周二宣布加息25个基点，把官方借贷息率推升至8厘水平。加息后，印度央行指，倘日后当地的通胀走势如该行所估计变化，料该行再收紧货币政策的机会 微。不过，由于印度12月以消费物价指数衡量的年通胀率仍高企9.87%，较印度央行所能容忍的7.75%水平要高，市场质疑是次加息是否印度央行于是次 加息周期的最后一次。土耳其中央银行今晨于议息会后宣布大幅加息以捍卫其货币汇价。隔夜贷款利率由7.75%大幅调升至12%水平，加幅达4.25%。另外，亦把1星期回购利率由之前的4.5%加至10%水平。油 组(OPEC) 秘书长周一指，过去由于利比亚及伊拉克等国家局势不稳，加上西方对伊朗的石油禁运，所以期间油组整体成员国均相继扩大了其本身的油产量以协助舒缓市场供应 的不足。但随着利比亚及伊拉克石油产量逐步回复。伊朗的石油禁运有机会被解除，油组认为现阶段如要保持国际油价不跌，组织最少要合力减产每日200万桶石 油。继前晚美国公布12月新屋销售出现一个较大跌幅后，昨晚又再见美国12月耐用品订单出现一个较大跌幅，环比下跌4.3%。由于11月耐 用品订单数字向下修正至只有2.6%增长(原先公布为上升3.4%)，亦即，12月的下跌把11月的上升完全盖过。新屋销售不理想可归咎于当时恶劣的天 气，但现在又多一个疲弱经济数字，这难免使人担心美国的经济前景。明天北京时间零晨3:00，美联储将会率先公布议息结果。到了一个小时后，即北京时间4:00便到新西兰央行宣布其议息结果。上述两个议息会相信同被市场关注，建议大家投资者要密切留意。
中国发改委专家陈东琪：2014年金价有望继续下跌
星期一, 一月 27 2014, 04:58 GMT
在中国日前召开的大圆银泰2014年投资趋势分析会上，中国发改委宏观经济研究院副院长陈东琪指出，2014年美元将会升值，而黄金将会继续下跌。
陈 东琪认为，2014年美国的经济将有3%左右甚至更高的增速。“美国经济越是增长加速，定量宽松的货币政策也就越会加快退出，甚至调高利率。因 此，2014年美元会因为具有相对价值而升值。”而正是基于2014年美国的货币政策将发生变化，因此陈东琪认为，2014年黄金白银价格会继续下跌。
全球避险情绪蔓延，亚洲股市全线下跌
星期一, 一月 27 2014, 09:26 GMT
日经指数周一收盘下跌2.53%，报15002.86点；澳大利亚股市S&P/ASX200指数周一市场休市。截止北京时间14:30，上证指数 上涨0.88 %,恒生指数下跌2.05%。亚洲股市受上周五美股大跌影响低开，日经股市跌幅较大。亚市除日元下跌外，非美货币其余修正上周五跌幅，小幅高开反弹。
上周正值达沃斯经济论坛年会，各国央行行长及经济学家就全球经济复苏形势发表看法。发达国家经济增速加快将逐渐成为世界经济增长的一大动力，而发达国家货 币政策调整又会对新兴经济体造成影响。本周美联储将公布利率决议，美联储言论推升市场对於此次会议上再次缩减QE的预期，使得避险情绪在全球蔓延，新兴经 济体的国币在上周突然溃败，资金逃离新兴市场严重，避险货币日元和瑞郎无疑是这些出逃资金的好归宿，日元、瑞郎上周最後两个交易日大幅上涨，而美元/日元 更是趁著安倍晋三对於安倍经济学的前景乐观言论下跌超过250个基点。
亚市美元/日元探底回升。日本财务省公布2013年12月贸易帐，为几条商品贸易帐赤字1.1486亿日圆，赤字幅度创记录新高。而日本12月会议纪要则 显示，委员们认为日本经济已在温和复苏；QE在刺激企业与家庭支出方面正变得更有效。日央行需要明确表述4月上调消费税影响的基本情景预测。在美联储公布 利率决议前，市场将趋於谨慎，避险情绪或将为日元提供支撑。
上周五英央行行长卡尼表示英镑升值将一直出口，货币政策委员会将在2月份作出最新的前瞻指引，仍将在一段时间内保持非常规刺激力度。这一言论增加了英国央 行失业率门槛将遭下调的可能性，更甚者可能抛弃当前以失业率为目标的单一前瞻指引。此言论打压近期推动英镑走强的加息预期，英镑/美元受此打压快速下跌近 200个基点。有分析师认为英镑/美元上涨动能很大程度上遭到透支，而卡尼不急於加息的表达或将令该上涨势头有所减弱，目前英镑/美元交投於1.6500 附近。
本周将是中国新年假期前最後一周，然而国外市场仍十分热闹，本周除了主要货币国家经济数据密集公布，央行官员讲话，周四还有凌晨美联储和纽储行两大央行将 公布利率决议。美联储此次会议对於是否再次缩减QE的决定牵动著全球投资者的所有思绪。尽管市场对於纽储行加息预期升温，然而惠勒12月份的讲话中称纽储 行最早将在2014年3-4月份加息，新西兰银行认为加息时间不大可能在一月，如果新西兰联储本周四没有释放更多加息的强烈信号，或将打压纽元加息预期。
日内经济数据重点关注德国IFO商业调查报告，美国新屋销售以及达拉斯联储制造业活动指数。
黄金：美联储会议前可能维持震荡
星期二, 一月 28 2014, 05:44 GMT
在美联储会议之前黄金可能维持震荡，一些分析人士预期美联储会在本次会议上进一步缩减QE，一些分析人士表示在股市下跌时一些投资者倾向卖出股票而买入黄 金。未来几天推动黄金走势的主导因素可能是股市变化。另外来自中国的实物需求可能保持强劲，而印度可能在一季度末考虑废除对黄金进口的限制，这可能会对黄 金形成潜在的支持。黄金现货目前报1259.24美元/盎司，较周一收盘水平轻微反弹。
道明证券：土耳其可能面临双输局面
星期三, 一月 29 2014, 03:13 GMT
土耳其央行周二召开紧急会议，宣布将基准回购利率从4.5%上调至10%，将隔夜贷款利率从7.75%上调至12%，将隔夜借款利率从3.5%上调至8%。升息幅度远高于分析师预期，该国一举逆转了实施多年的货币政策。
道明证券(TD Securities)新兴市场策略师Cristian Maggio表示，央行的一系列举措令市场惊讶，但可以归结为两句话：收紧货币政策和政策传统性的回归。Cristian Maggio在研报中写道：
需要留意的是，央行的紧缩力度并不像账面上显示的这么剧烈，也符合我们的先前观点。实际上回购利率水平提供了一种廉价但难以获取的融资来源。
在隔夜做出决定之前的数月时间里，土耳其央行已削减了利率低于指标水平的融资工具的操作量，而在上调回购率550个基点，并上调隔夜贷款利率425个基点后，市场对央行举动的第一印象就是总体紧缩的力度在425-550个基点之间。
但其实土耳其央行向一级市场返还的是回购利率的利息，因此我们认为央行融资成本最高将接近7.00-7.25%，当前则上调至10.0%的水平，这就意味着政策收紧的力度为300个基点，而非之前市场认为的400-500个基点。
我们认为，300个基点的紧缩力度对于重塑市场至关重要，相信央行的加息幅度是市场所能接受的最低底线。
由于银行直接收紧利率政策，并降低了政策框架的不确定性，当前很难就央行收紧政策的举动影响得出结论。换句话说，央行重回相对正统的政策立场。市场对央行这次的决定给出好评，但任何举措都是有代价的。
最终，市场可能意识到土耳其将面对双输局面，汇率的跌势短暂止步，甚至会在未来数日内反弹，但对于宏观经济起到的副作用最终会让土耳其里拉承压。我们预计，美元/里拉可能在未来数月内落入2.20-2.30的交投区间。
每日外汇黄金策略
星期三, 一月 29 2014, 04:32 GMT
每日汇市及金市要闻：
英国第四季GDP初值环比增长0.7%，数值虽较第三季的0.8%增长略低，但仍是一个相当强劲的增长数值，显 示英经济未有放慢情况。而如以2013年全年计，英经济相较2012年更是大幅增长1.9%，是自2007年，即金融海啸后以来最强的经济增长。强劲的英 经济增长相信将会继续增强市场对英伦银行加息预期。
事实上，就是踏入1月份英经济仍未见有放慢。英国工业联合会 (Confederation of British Industry ? CBI) 统计数字显示，英国1月份经济产能大幅由12月的+26指数点攀至+30指数点水平，成为自2007年9月以来最快的单一个月增长。
印度中 央银行周二宣布加息25个基点，把官方借贷息率推升至8厘水平。加息后，印度央行指，倘日后当地的通胀走势如该行所估计变化，料该行再收紧货币政策的机会 微。不过，由于印度12月以消费物价指数衡量的年通胀率仍高企9.87%，较印度央行所能容忍的7.75%水平要高，市场质疑是次加息是否印度央行于是次 加息周期的最后一次。
土耳其中央银行今晨于议息会后宣布大幅加息以捍卫其货币汇价。隔夜贷款利率由7.75%大幅调升至12%水平，加幅达4.25%。另外，亦把1星期回购利率由之前的4.5%加至10%水平。
油 组(OPEC) 秘书长周一指，过去由于利比亚及伊拉克等国家局势不稳，加上西方对伊朗的石油禁运，所以期间油组整体成员国均相继扩大了其本身的油产量以协助舒缓市场供应 的不足。但随着利比亚及伊拉克石油产量逐步回复。伊朗的石油禁运有机会被解除，油组认为现阶段如要保持国际油价不跌，组织最少要合力减产每日200万桶石 油。
继前晚美国公布12月新屋销售出现一个较大跌幅后，昨晚又再见美国12月耐用品订单出现一个较大跌幅，环比下跌4.3%。由于11月耐 用品订单数字向下修正至只有2.6%增长(原先公布为上升3.4%)，亦即，12月的下跌把11月的上升完全盖过。新屋销售不理想可归咎于当时恶劣的天 气，但现在又多一个疲弱经济数字，这难免使人担心美国的经济前景。
明天北京时间零晨3:00，美联储将会率先公布议息结果。到了一个小时后，即北京时间4:00便到新西兰央行宣布其议息结果。上述两个议息会相信同被市场关注，建议大家投资者要密切留意。
欧元/美元: 波幅有限，但倾向走高
星期三, 一月 29 2014, 13:22 GMT
欧元/美元仍受限于区间中，周三一度威胁近期高点区域1.3680.投资者等待日内稍晚的美联储利率决议，本地股市高开，而新兴市场货币再次大幅贬值。
技术上，欧元/美元4小时图显示，汇价处于三角形内，而技术指标在中性区域走平，表明目前市场缺乏方向。汇价只有越过1.3710才能确认涨势将延续，目标指向1.3740区域和1.3780/90区域。
下方支持在1.3630，MA200均线所在，一旦突破，后市目标指向1.3560区域。
香港人民币资金池已破万亿 预计今年增幅在20%以上
星期四, 一月 30 2014, 03:06 GMT
香港金融管理局公布的最新数据显示，至2013年11月底，香港人民币存款已突破1万亿元，其中人民币客户存款及存款证余额分别为8270亿及1815亿 元，两者合计为10085亿元，较2012年底的7202亿元增加40%。资料显示，在逾1万亿的人民币存款中，非香港居民个人客户已开立超过9万个人民 币账户，存款额超过170亿元。
香港离岸人民币资金池在2013年11月底突破1万亿元，较2012年底增加40%。分析人士表示，人民币升值预期以及跨境贸易结算的大幅增加，均促进了香港人民币资金池的快速增长，保守估计2014年人民币资金池规模按年增幅不低于20%。
由 于香港人民币资金池的不断扩大，香港人民币点心债市场2013年第四季度转趋活跃。数据显示，去年四季度单季发行量为407亿元，其中包括财政部发行的 100亿元人民币国债。2013年全年香港人民币点心债发行量达1160亿元，与2012年的1122亿元相若。2013年底未偿还人民币点心债余额近 3100亿元，按年增加30%。
同时，人民币银行贷款业务持续增长，2013年11月底贷款余额达1097亿元，较2012年底增加近40%。
中信银行国际中国业务首席经济策略师廖群表示，2013年初他曾预测香港离岸人民币资金池全年会有20%的增幅，“这已经是相当乐观的预计了，但实际数据却还要好”。
廖群认为，香港离岸人民币资金池的大幅增长主要源于三方面因素：首先是人民币的升值预期，其次是香港银行去年争相提高人民币存款利率，其三是香港人民币跨境贸易结算的大幅增长。
据介绍，去年市场一般预期人民币2013年全年升值幅度介于2%至2.5%，但人民币实际升值幅度较预期还要高，达到2.91%。
此外，香港银行竞相提高人民币存款利率也促进了香港人民币存款的增长，但廖群表示，目前香港银行的人民币存款利率再上升空间不大，这一利好人民币资金池的因素今年会有所减弱。
廖群表示，香港人民币资金池增加还与跨境贸易结算有关。香港金管局数据显示，2013年前11个月，经香港银行处理的人民币贸易结算达到33713亿元人民币，比2012年同期增加四成。
事实上，目前人民币作为全球使用货币的地位已经稳固。根据环球银行金融电信协会人民币追踪显示，人民币在2013年11月和12月，已连续两个月跻身全球十大最常用的付款货币之列。
中国 一月 汇丰中国制造业采购经理人指数 跌至49.5，前值为50.5
贵金属：黄金白银大幅下挫，纷纷刷新日内低点
星期四, 一月 30 2014, 13:48 GMT
在美国GDP和失业金申请人数公布之前，黄金和白银大幅下挫，纷纷刷新日内低点，黄金现报于1242美元/盎司，而白银则报于19.15美元/盎司。
随后以公布的美国第四季度GDP年率初值为3.2%，符合预期，美国上周初请失业金人数为34.8万，略高于预期的33万，续请失业金人数为299.1万，也略高于预期的301万。
尽管失业金申请人数略微高于预期，不过并没有改变美国就业市场的改善趋势，在数据公布后黄金和白银反应有限，仍是延续数据前的跌势。
如此前提到的，黄金在受阻于1270美元/盎司后有结束反弹的风险，而美国时段的大幅回落无疑使得这种可能性大增，白银更是已经逼近19.00的支持，面临进一步扩大跌幅的风险。