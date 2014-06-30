报刊评论 - 页 31 1...242526272829303132333435363738...48 新评论 Sergey Golubev 2014.01.17 06:37 #301 中国央行：将继续引导金融机构加强自身流动性管理中国央行：将继续引导金融机构加强自身流动性管理；保持资产负债总量合理和期限结构优化；要继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用；将引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化；推进扩大信贷资产证券化试点；要探索发行面向企业及个人的大额存单；逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围；要加大市场决定汇率的力度，提高国内国外两种资源的配置效率。 Sergey Golubev 2014.01.20 07:19 #302 为何中国如此热衷黄金？星期一, 一月 20 2014, 05:17 GMT 为何中国如此热衷于黄金，以下是几大理由：1、中国人有一种根深蒂固的传统观念，认为黄金是“终极货币”，所以不管什么时候，把未来可能贬值的外汇换成黄金都是值得的。2、.政府鼓励私人够金有两个好处：一是当经济/政局困难的时期，如果群众手中都有自己需要保护的财富，那么潜在的群体动乱的可能性将会变小；二是民间购买黄金将减少国家的贸易盈余，间接降低了外汇储备的增长速度。 3、不只是中国，整个亚洲都把黄金视为”终极货币“，这是一种历史传统。4、有人认为，中国政府想用黄金支撑人民币的信用体系。但这样的行为实际上意义并不大，所以也有人推测中国政府够金其实有其它的用义，比如政府/政党为自己暗中储金。 总 体来说，黄金的“西出东进”可以在今天全球大打货币冷战的环境下给予中国更高的话语权和影响力，但是考虑到西方世界已经在相当长 的一段时期里没有将黄金作为货币，这种影响力将是极为有限的。如今，通货及信贷的膨胀已经成了现代金融工业的基础元素，主权货币构成了这一切的基础，绝大 多数人相信并且接受这一事实。 所以说这解释了为何西方世界对黄金东流并不表示出担忧的情绪，中国也就趁势加大购买量，不管金价涨到多贵，预计中国的黄金热未来也将持续下去，因为中国人知道黄金才是唯一真实的货币 Sergey Golubev 2014.01.20 07:19 #303 政府官员：中国CPI可能会在2014年企稳 Sergey Golubev 2014.01.21 08:03 #304 贵金属：黄金面临受阻回落风险星期二, 一月 21 2014, 06:31 GMT 昨日金价在亚市早盘一度冲高，不过并未能守住涨幅，随后欧美时段由于市场缺乏消息推动，金价陷入了横盘整理中，特别是在美国时段，由于美国假日休市，市场波动幅度大幅受限，而周二亚洲时段金价小幅回落，出现了冲高回落后转为下行的迹象。从上周开始市场上一直缺乏重要消息推动，换句话说金价近期的反弹更多的是技术上的修正，并没有实质的利好能够提供支撑，当然由于金价处于低位，实物需求会有所增加，但是一方面实物需求会随着金价的反弹而走弱，另一方面毕竟实物需求对金价影响有限。当前随着金价反弹面临下行趋势线阻力，如果再无确切利好消息推动，短期内将会再度面临下行风险，至于是否能恢复去年来的跌势，关键还是看随后美联储方面有没有进一步举动，特别是在本月随后的美联储利率决议上是否会进一步缩减QE政策。 Sergey Golubev 2014.01.21 08:05 #305 春节前中国黄金需求强劲星期二, 一月 21 2014, 05:01 GMT中国消费者在春节前快速购买黄金，推高了黄金在中国市场上的溢价。通常，中国的春节会引发一波购金热潮，中国人认为黄金会带来好运，也往往会购买并以礼赠人。本周，上海黄金交易所(SGE)千足金的溢价攀升至每盎司逾20美元，高于去年年底的个位数溢价。香港永丰贵金属(Wing Fung Precious Metals)交易主管Peter Fung表示：“自上周开始需求十分强劲。”“买兴还将持续两周，甚至可能会贯穿第一季度。”根据菜市口百货网站的数据，菜百旗舰店1月1日开门营业第一个小时的销售额即达到1,000万元人民币(165万美元)。截至当天，18家菜百门店的销售额达到2亿元人民币。上海黄金交易所的交易量也有增加。该交易所周一的交易量达到八个月高点，但之后买速已有所放缓。巴克莱分析师在本周早些时候的报告中称：“上海黄金交易所的交易量说明春节前这段时间的黄金需求依然强劲。” Sergey Golubev 2014.01.23 08:12 #306 贵金属：黄金低位小幅反弹，仍面临下行压力昨日金价延续周二的跌势继续走低，而周四亚市更进一步回落跌破了1月中旬的底部，这使得金价确认前期涨势的完全结束，后市将面临进一步回落风险。周三市场基本面上缺乏消息推动，特别是美国方面并没有任何重要消息，无论是在数据还是美联储方面，而美元昨日整体走势上也是对非美货币强弱不一，因此金价更多的是受到了技术因素的推动。日内美国方面将会有失业金申请人数等数据公布，预计会对金价的走势有一定推动，不过在此之前预计还是主要继续受到技术因素的推动。整体走势来看金价目前仍是高位受阻后回落的走势，短线仍面临下行压力，不过同样如前面2天提到的，就目前而言在缺乏基本面消息推动的情况下，金价仍只能算是低位震荡的行情，预计将等待下周的美联储利率决议来决定金价在低位时将会是下破还是再度反弹。 Sergey Golubev 2014.01.23 08:14 #307 中国PMI萎缩打压澳、纽走势★澳大利亚1月消费者通胀预期2.3%，前值2.1%★新西兰1月ANZ消费者信心指数135.8，前值129.4；月率4.9%，前值0.80%★中国1月汇丰制造业采购经理人指数初值49.6，前值50.5，预估值50.4★中国12月谘商会领先指标月率0.4%，前值1.40%日 经指数周四收盘下跌0.79%，报15695.89点；澳大利亚股市S&P/ASX 200指数周四收盘下跌1.07%，报5262.99点。截止北京时间14:30，上证指数下跌0.07 %,恒生指数下跌1.38%。中国汇丰PMI数据跌破荣枯线，拖累商品货币下跌。汇丰中国1月制造业采购经理人指数PMI初值降至 49.6，弱於市场预期及前值，为六个月以来最低水平，首次跌破荣枯线而陷入萎缩，前值终值为50.5。新订单走弱主要体现在内需放缓，同时新出口订单仍 疲弱，春节的季节性因素是部分原因，投资增长下滑也有部分影响。制造业增长势头疲弱已经让就业增长承受压力。目前PMI及工业生产增速仍略好於2013年 二季度水平，但下行风险有所显现。建议1月与2月数据合并来看，这样有助於消除春节因素的影响。汇丰中国1月制造业采购经理人指数PMI终值定於1月30 日发布。受此数据拖累，澳元、纽元回落。昨日英国失业率数据大幅好於预期，英国11月ILO三个月失业率为7.1%，距离英央行7%的考 虑加息门槛近在咫尺，该门槛将比英央行预期在2015年实现来得更早，英镑/美元快速走高，亚市高位整理。尽管英央行一再表示即便失业率降至7%并不会立 刻加息，过早的退出宽松政策将限制英国经济的复苏。然而，相比非美其他国家而言，基本面向好，劳动就业市场改善，经济复苏强劲支撑英镑2013下年来持续 走强。目前经济表现较好的的国家有美国、英国、新西兰，而其中市场预期英国和新西兰将可能是主要货币国家中央行最高出现加息的国家。昨日 日央行利率决议如市场预期按兵不动，将密切关注上调消费税对经济的影响，美元/日元震荡上行。日本首相安倍晋三今日在达沃斯经济论坛上讲话，表示对日本经 济重回正轨，财政状况稳定改善以及安倍经济学充满信心。安倍讲话主要陈述目前政府的经济政策，认为日本经济的可持续增长必须得到女性的进一步参与，如果有 妇女参与劳动，日本的GDP增长率将能够增加16%。亚市日元先涨後跌，依然没有上破105.00关口，安倍讲话充满信心也提振市场对於日本经济的信赖， 从而吸引更多人押注安倍经济学将成功带领日本实现V字反转，走出通缩和停止。本周以来，欧元/美元窄幅波动，欧元区国家债务问题得到改善，资金回流，意大利、西班牙10年期国债收益率走低，今日将有欧元区国家1月制造业及服务业采购经理人指数PMI初值以及欧元区经常帐，汇价波动或将扩大。若数据显示欧元区经济英国复苏，日内将可能提振欧元反弹。 日内经济数据重点关注欧元区国家采购经理人指数PMI，美国制造业采购经理人指数、房价指数、成屋销售，加拿大零售销售。 Sergey Golubev 2014.01.24 08:59 #308 黄金矿商巴里克：金价下跌 2014年黄金储备和产量将减少星期五, 一月 24 2014, 07:54 GMT全球第一大黄金生产商巴里克(Barrick)称在经历2013年金价的大跌后，该矿的黄金储备和产量将下跌。巴里克首席行政官Jamie Sokalsky称，该公司以1100美元/盎司的价格计算其2013年年底的储备量。在2012年底巴里克报告有1亿4千万盎司黄金储备，当时的计算价格是1500美元/盎司。在去年的低金价环境下，巴里克出售资产、解雇工人且将重点集中在最盈利的矿产项目上以期获得更好的投资回报和现金流。“今年我们采取了比较保守的策略，”Sokalsky说，“我们将只生产那些回报更高，获取现金流，并且有所回报的产量。”除了关注于更能盈利的项目外，由于一些资产已经售出，巴里克今年的产量会有所下降。除了巴里克，其它矿企对储备的计算价格存在差异。全球第二大黄金生产商Newmont去年以1400美元/盎司的价格计算，而Agnico Eagle Mines则对寿命较短的金矿采用1490美元/盎司的价格计算，对寿命较长的金矿采用1345美元/盎司的价格计算。 Sergey Golubev 2014.01.24 08:59 #309 上证指数周五收盘上涨0.6% Sergey Golubev 2014.01.26 21:06 #310 外汇未平仓位比率 1...242526272829303132333435363738...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
中国央行：将继续引导金融机构加强自身流动性管理
中国央行：将继续引导金融机构加强自身流动性管理；
保持资产负债总量合理和期限结构优化；
要继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用；
将引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化；
推进扩大信贷资产证券化试点；
要探索发行面向企业及个人的大额存单；
逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围；
要加大市场决定汇率的力度，提高国内国外两种资源的配置效率。
为何中国如此热衷黄金？
星期一, 一月 20 2014, 05:17 GMT
为何中国如此热衷于黄金，以下是几大理由：
1、中国人有一种根深蒂固的传统观念，认为黄金是“终极货币”，所以不管什么时候，把未来可能贬值的外汇换成黄金都是值得的。
2、.政府鼓励私人够金有两个好处：一是当经济/政局困难的时期，如果群众手中都有自己需要保护的财富，那么潜在的群体动乱的可能性将会变小；二是民间购买黄金将减少国家的贸易盈余，间接降低了外汇储备的增长速度。
3、不只是中国，整个亚洲都把黄金视为”终极货币“，这是一种历史传统。
4、有人认为，中国政府想用黄金支撑人民币的信用体系。但这样的行为实际上意义并不大，所以也有人推测中国政府够金其实有其它的用义，比如政府/政党为自己暗中储金。
总 体来说，黄金的“西出东进”可以在今天全球大打货币冷战的环境下给予中国更高的话语权和影响力，但是考虑到西方世界已经在相当长 的一段时期里没有将黄金作为货币，这种影响力将是极为有限的。如今，通货及信贷的膨胀已经成了现代金融工业的基础元素，主权货币构成了这一切的基础，绝大 多数人相信并且接受这一事实。
所以说这解释了为何西方世界对黄金东流并不表示出担忧的情绪，中国也就趁势加大购买量，不管金价涨到多贵，预计中国的黄金热未来也将持续下去，因为中国人知道黄金才是唯一真实的货币
贵金属：黄金面临受阻回落风险
星期二, 一月 21 2014, 06:31 GMT
昨日金价在亚市早盘一度冲高，不过并未能守住涨幅，随后欧美时段由于市场缺乏消息推动，金价陷入了横盘整理中，特别是在美国时段，由于美国假日休市，市场波动幅度大幅受限，而周二亚洲时段金价小幅回落，出现了冲高回落后转为下行的迹象。
从上周开始市场上一直缺乏重要消息推动，换句话说金价近期的反弹更多的是技术上的修正，并没有实质的利好能够提供支撑，当然由于金价处于低位，实物需求会有所增加，但是一方面实物需求会随着金价的反弹而走弱，另一方面毕竟实物需求对金价影响有限。
当前随着金价反弹面临下行趋势线阻力，如果再无确切利好消息推动，短期内将会再度面临下行风险，至于是否能恢复去年来的跌势，关键还是看随后美联储方面有没有进一步举动，特别是在本月随后的美联储利率决议上是否会进一步缩减QE政策。
春节前中国黄金需求强劲
星期二, 一月 21 2014, 05:01 GMT
中国消费者在春节前快速购买黄金，推高了黄金在中国市场上的溢价。通常，中国的春节会引发一波购金热潮，中国人认为黄金会带来好运，也往往会购买并以礼赠人。
本周，上海黄金交易所(SGE)千足金的溢价攀升至每盎司逾20美元，高于去年年底的个位数溢价。
香港永丰贵金属(Wing Fung Precious Metals)交易主管Peter Fung表示：“自上周开始需求十分强劲。”“买兴还将持续两周，甚至可能会贯穿第一季度。”
根据菜市口百货网站的数据，菜百旗舰店1月1日开门营业第一个小时的销售额即达到1,000万元人民币(165万美元)。截至当天，18家菜百门店的销售额达到2亿元人民币。
上海黄金交易所的交易量也有增加。该交易所周一的交易量达到八个月高点，但之后买速已有所放缓。
巴克莱分析师在本周早些时候的报告中称：“上海黄金交易所的交易量说明春节前这段时间的黄金需求依然强劲。”
贵金属：黄金低位小幅反弹，仍面临下行压力
昨日金价延续周二的跌势继续走低，而周四亚市更进一步回落跌破了1月中旬的底部，这使得金价确认前期涨势的完全结束，后市将面临进一步回落风险。
周三市场基本面上缺乏消息推动，特别是美国方面并没有任何重要消息，无论是在数据还是美联储方面，而美元昨日整体走势上也是对非美货币强弱不一，因此金价更多的是受到了技术因素的推动。
日内美国方面将会有失业金申请人数等数据公布，预计会对金价的走势有一定推动，不过在此之前预计还是主要继续受到技术因素的推动。
整体走势来看金价目前仍是高位受阻后回落的走势，短线仍面临下行压力，不过同样如前面2天提到的，就目前而言在缺乏基本面消息推动的情况下，金价仍只能算是低位震荡的行情，预计将等待下周的美联储利率决议来决定金价在低位时将会是下破还是再度反弹。
中国PMI萎缩打压澳、纽走势
★澳大利亚1月消费者通胀预期2.3%，前值2.1%
★新西兰1月ANZ消费者信心指数135.8，前值129.4；月率4.9%，前值0.80%
★中国1月汇丰制造业采购经理人指数初值49.6，前值50.5，预估值50.4
★中国12月谘商会领先指标月率0.4%，前值1.40%
日 经指数周四收盘下跌0.79%，报15695.89点；澳大利亚股市S&P/ASX 200指数周四收盘下跌1.07%，报5262.99点。截止北京时间14:30，上证指数下跌0.07 %,恒生指数下跌1.38%。中国汇丰PMI数据跌破荣枯线，拖累商品货币下跌。
汇丰中国1月制造业采购经理人指数PMI初值降至 49.6，弱於市场预期及前值，为六个月以来最低水平，首次跌破荣枯线而陷入萎缩，前值终值为50.5。新订单走弱主要体现在内需放缓，同时新出口订单仍 疲弱，春节的季节性因素是部分原因，投资增长下滑也有部分影响。制造业增长势头疲弱已经让就业增长承受压力。目前PMI及工业生产增速仍略好於2013年 二季度水平，但下行风险有所显现。建议1月与2月数据合并来看，这样有助於消除春节因素的影响。汇丰中国1月制造业采购经理人指数PMI终值定於1月30 日发布。受此数据拖累，澳元、纽元回落。
昨日英国失业率数据大幅好於预期，英国11月ILO三个月失业率为7.1%，距离英央行7%的考 虑加息门槛近在咫尺，该门槛将比英央行预期在2015年实现来得更早，英镑/美元快速走高，亚市高位整理。尽管英央行一再表示即便失业率降至7%并不会立 刻加息，过早的退出宽松政策将限制英国经济的复苏。然而，相比非美其他国家而言，基本面向好，劳动就业市场改善，经济复苏强劲支撑英镑2013下年来持续 走强。目前经济表现较好的的国家有美国、英国、新西兰，而其中市场预期英国和新西兰将可能是主要货币国家中央行最高出现加息的国家。
昨日 日央行利率决议如市场预期按兵不动，将密切关注上调消费税对经济的影响，美元/日元震荡上行。日本首相安倍晋三今日在达沃斯经济论坛上讲话，表示对日本经 济重回正轨，财政状况稳定改善以及安倍经济学充满信心。安倍讲话主要陈述目前政府的经济政策，认为日本经济的可持续增长必须得到女性的进一步参与，如果有 妇女参与劳动，日本的GDP增长率将能够增加16%。亚市日元先涨後跌，依然没有上破105.00关口，安倍讲话充满信心也提振市场对於日本经济的信赖， 从而吸引更多人押注安倍经济学将成功带领日本实现V字反转，走出通缩和停止。
本周以来，欧元/美元窄幅波动，欧元区国家债务问题得到改善，资金回流，意大利、西班牙10年期国债收益率走低，今日将有欧元区国家1月制造业及服务业采购经理人指数PMI初值以及欧元区经常帐，汇价波动或将扩大。若数据显示欧元区经济英国复苏，日内将可能提振欧元反弹。
日内经济数据重点关注欧元区国家采购经理人指数PMI，美国制造业采购经理人指数、房价指数、成屋销售，加拿大零售销售。
黄金矿商巴里克：金价下跌 2014年黄金储备和产量将减少
星期五, 一月 24 2014, 07:54 GMT
全球第一大黄金生产商巴里克(Barrick)称在经历2013年金价的大跌后，该矿的黄金储备和产量将下跌。
巴里克首席行政官Jamie Sokalsky称，该公司以1100美元/盎司的价格计算其2013年年底的储备量。在2012年底巴里克报告有1亿4千万盎司黄金储备，当时的计算价格是1500美元/盎司。
在去年的低金价环境下，巴里克出售资产、解雇工人且将重点集中在最盈利的矿产项目上以期获得更好的投资回报和现金流。
“今年我们采取了比较保守的策略，”Sokalsky说，“我们将只生产那些回报更高，获取现金流，并且有所回报的产量。”除了关注于更能盈利的项目外，由于一些资产已经售出，巴里克今年的产量会有所下降。
除了巴里克，其它矿企对储备的计算价格存在差异。全球第二大黄金生产商Newmont去年以1400美元/盎司的价格计算，而Agnico Eagle Mines则对寿命较短的金矿采用1490美元/盎司的价格计算，对寿命较长的金矿采用1345美元/盎司的价格计算。
外汇未平仓位比率