中国PMI提振澳元反弹，超级周序幕已开启 星期一, 十二月 02 2013, 10:08 GMT★澳大利亚11月AiG制造业表现指数47.8，前值53.2★英国11月Hometrack房价指数月率0.50%，前值0.50%；年率3.80%，前值3.10%★澳大利亚10月营建许可月率-1.8%，前值14.40%，预估值-5.0%；年率23.1%，前值18.60%，预估值17.0%★澳大利亚3季度企业盈利上涨3.9%，库存下降0.5%★关注欧元区国家、英国以及美国制造业PMI，美国营建支出，ISM制造业指数★关注欧央行副行长康斯坦西奥和美联储主席伯南克讲话 日 经指数周一收盘下跌0.04%，报15655.07点���澳大利亚指数周一收盘下跌0.76%，报5279.52点。截止北京时间14:30，上证指数 下跌1.00%，恒生指数上涨0.42%。亚市非美货币全线上涨，其中澳元、纽元受中国数据提振，较欧系货币涨幅更大。美元/日元亚市一度上涨至 102.65，随後受获利盘了结出场打压回落，短期上涨动能或将有所减弱。亚市公布的英国11月未季调Hometrack房价指数显示， 月率上升0.50%，升幅较前月持平；年率上升3.80%，前值上升3.10%。上周四英央行公布的金融稳定报告中提到，英国房屋估值高於历史标准，不过 房地产市场的风险仍在可控范围之内，房价涨势不会对整体金融稳定构成威胁。房价高涨地区主要集中在英国伦敦，然而市场预期若英国房地产投资持续过热，将迫 使英央行采取行动提高房屋贷款利率，从而进一步推升英镑走强。 中国11月汇丰采购经理人指数终值50.8，较前值50.9所回退。11 月工业产出及新订单数量增长速度为8个月以来最快，出口订单亦局部增长。不过尽管商业活动有所升温，11月制造业仍进行了裁员，就业人数继10月小幅增长 後有所回退。汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示，"中国的制造业部门11月继续相对稳健的增长势头，汇丰中国制造业PMI终值较初值稍有上调。然 而，就业方面的收缩和补充库存增长的放缓，暗示对持续宽松政策的需求仍然存在。较温和的通胀压力显示还有继续宽松的空间。"另外，上周周日中国11月官方 制造业PMI发布的结果较10月51.4的前值持平。受中国数据提振，澳元亚市高开上涨。 本周市场将正式步入2013年的最後一个月， 同时也又将迎来新一轮超级周行情，包括澳储行、加央行、英央行和欧央行在内的四家央行将在本周议息。目前来看澳储行、加央行和英央行本周的决议不会有太大 的变数，尽管其具体措辞仍将对汇市产生重大影响，但政策方面的悬念不大。与此同时，欧央行的利率决议在11月以外降息之後，会否采取进一步宽松政策则显得 迷雾重重。至於11月非农数据的结果很可能最终决定美联储年内缩减QE是否能够成行。数据方面，日内交易者需关注欧元区国家、英国以及美国11月制造业PMI，美国9月、10月营建支出，11月ISM制造业指数。日内还有欧央行副行长康斯坦西奥和美联储主席伯南克讲话。 欧元兑美元 - 趋势、预测和影响（第二部分） 汇丰银行预计，香港人民币存款的增速可能超过港元和其他货币存款，在2015年左右，人民币存款占香港存款总额的比例将从目前的10%左右升至30% 本周经济事件频繁星期二, 十二月 03 2013, 04:06 GMT本周汇市焦点一为美国消费业绩，还包括多家央行利率会议及本周五美国将公布的非农就业数据。美元指数的走势关注消费数据美国零售业联合会 初步预计，销售商采取了打折、提早开门的策略，但是今年感恩节周末零售开支七年来首次将出现下滑。对于零售不旺的原因，零售商和经济学家表示，虽然最近就 业市场和房地产市场出现较强劲的复苏，但消费者仍然受限于经济方面的不确定性、生活成本增加、医保问题以及政治僵局等因素的影响。在收入不多的情况下，消 费者的消费行为也更趋于价格驱动，而消费不旺也表明美国经济仍处在疲软状态。若未来消费方面数据稍有强劲表现，则美元涨势还可能扩大。另外市场还将关注本周美国将公布至关紧要的11月非农就业数据及11月失业率数据，因此在此之前美元指数的走势较为谨慎。美 联储将于12月17日至18日议息。由于本周五将公布的美国11月非农就业数据是这次利率会议前最后一次重磅数据，所以其能极大地左右美联储这次利率会议 动向。对于本周五即将公布的数据，目前市场平均预测情况为：11月美国非农就业岗位或将增加18万个，失业率回落至7.2%。 澳央行维持利率不变且称澳元过高微幅打压澳元今日北京时间11:30，澳储行宣布维持利率在2.50%不变，并重申澳元高企，澳元需要下跌来支持经济。另外澳储行对经济前景的预期似乎更加谨慎，略偏悲观。澳储行表示，GDP增长仍低于趋势水平，非矿业部门经济活动预期将增强，但充满不确定性。公共支出料将非常疲软，失业率上升可能持续，通胀仍然处于未来两年的预期目标之内。决 议公布后，澳元/美元起初快速跌至0.9065，但目前迅速反弹至0.9087，表明市场已经消化符合预期的澳储行声明，后市进一步下跌的空间可能有限。 不过对于澳元来说，目前的下行风险可能来自美元的反弹，若美国经济向好，则美联储缩减量宽的几率增大，将对商品货币不利。 Будучи обеспокоена тенденцией к доллару данные о потреблении Национальной федерации розничной... Sergey Golubev 2013.12.03 15:02 #234 英镑/美元: 需求仍然良好 星期二, 十二月 03 2013, 11:31 GMT英镑相对其对手货币仍然保持 强势, 英镑/美元持稳在1.6400区域, 周一曾录得新的年度高点1.6441. 尽管全球股市基调向淡, 因猜测美联储不久将削减QE, 但目前没 有迹象显示汇价将反转. 4小时图上, 技术指标在修正极度超买状况后, 从中性水平反弹, 而MA20均线为重要支持, 现在1.6365.如果汇价设法加速越过前述高点, 后市有可能测试1.6480/1.6510区域, 到达此处后可能引发修正. 另一方面, 若跌破前述MA20均线, 汇价可能朝1.6300区域回撤. 中国的国有银行预计将在本周内公告发行首批大额可转让定期存单(NCD)；各大国有银行首单NCD金额均应不超过50亿元人民币，期限多为三个月 中金：2014年中国央行流动性或将趋紧星期四, 十二月 12 2013, 05:14 GMT12月11日中国央行公布最新金融统计后，中金公司首席经济学家彭文生称，今年M2同比与环比增速均有小幅回落，但实际增速仍高于13%的预期值，使得货 币条件有收紧的压力，去杠杆的压力仍在。加上社会融资总量扩张的速度仍然较快，有可能使2014年中国央行流动性或将趋紧。彭文生称，近几个月利率上升对表外融资的限制也将进一步体现，政策面约束和高基数效应将使货币条件和社会融资增速在2014年一季度面临紧缩的压力。他 认为，近期的利率上升代表央行货币政策在收紧，背后的原因是货币政策重点从前期的稳增长转为防控金融风险，利率市场化的改革也会使得当前受到压抑的利率体 系向均衡利率回归，从而推升利率。他判断，2014年货币政策中性偏紧，货币条件和社会融资增速在明年一季度面临紧缩的压力，短期利率可能继续小幅上行。近 期，央行公开市场操作中性偏紧，11月央行公开市场净投放560亿元，但考虑到11月国库现金存款净回收流动性1100亿元，再加上SLF（常备融资便 利）到期可能回收的资金量，实际上货币当局仍表现为较大的净回笼资金，体现在11月银行间市场利率较10月有明显上升。彭文生称，进入12月，为对冲外汇 流入和财政存款投放，央行可能会继续保持公开市场净回笼态势，对逆回购的运用更加谨慎，利率将维持高位。
中国PMI提振澳元反弹，超级周序幕已开启
星期一, 十二月 02 2013, 10:08 GMT
★澳大利亚11月AiG制造业表现指数47.8，前值53.2
★英国11月Hometrack房价指数月率0.50%，前值0.50%；年率3.80%，前值3.10%
★澳大利亚10月营建许可月率-1.8%，前值14.40%，预估值-5.0%；年率23.1%，前值18.60%，预估值17.0%
★澳大利亚3季度企业盈利上涨3.9%，库存下降0.5%
★关注欧元区国家、英国以及美国制造业PMI，美国营建支出，ISM制造业指数
★关注欧央行副行长康斯坦西奥和美联储主席伯南克讲话
日 经指数周一收盘下跌0.04%，报15655.07点���澳大利亚指数周一收盘下跌0.76%，报5279.52点。截止北京时间14:30，上证指数 下跌1.00%，恒生指数上涨0.42%。亚市非美货币全线上涨，其中澳元、纽元受中国数据提振，较欧系货币涨幅更大。美元/日元亚市一度上涨至 102.65，随後受获利盘了结出场打压回落，短期上涨动能或将有所减弱。
亚市公布的英国11月未季调Hometrack房价指数显示， 月率上升0.50%，升幅较前月持平；年率上升3.80%，前值上升3.10%。上周四英央行公布的金融稳定报告中提到，英国房屋估值高於历史标准，不过 房地产市场的风险仍在可控范围之内，房价涨势不会对整体金融稳定构成威胁。房价高涨地区主要集中在英国伦敦，然而市场预期若英国房地产投资持续过热，将迫 使英央行采取行动提高房屋贷款利率，从而进一步推升英镑走强。
中国11月汇丰采购经理人指数终值50.8，较前值50.9所回退。11 月工业产出及新订单数量增长速度为8个月以来最快，出口订单亦局部增长。不过尽管商业活动有所升温，11月制造业仍进行了裁员，就业人数继10月小幅增长 後有所回退。汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示，“中国的制造业部门11月继续相对稳健的增长势头，汇丰中国制造业PMI终值较初值稍有上调。然 而，就业方面的收缩和补充库存增长的放缓，暗示对持续宽松政策的需求仍然存在。较温和的通胀压力显示还有继续宽松的空间。”另外，上周周日中国11月官方 制造业PMI发布的结果较10月51.4的前值持平。受中国数据提振，澳元亚市高开上涨。
本周市场将正式步入2013年的最後一个月， 同时也又将迎来新一轮超级周行情，包括澳储行、加央行、英央行和欧央行在内的四家央行将在本周议息。目前来看澳储行、加央行和英央行本周的决议不会有太大 的变数，尽管其具体措辞仍将对汇市产生重大影响，但政策方面的悬念不大。与此同时，欧央行的利率决议在11月以外降息之後，会否采取进一步宽松政策则显得 迷雾重重。至於11月非农数据的结果很可能最终决定美联储年内缩减QE是否能够成行。
数据方面，日内交易者需关注欧元区国家、英国以及美国11月制造业PMI，美国9月、10月营建支出，11月ISM制造业指数。日内还有欧央行副行长康斯坦西奥和美联储主席伯南克讲话。
本周经济事件频繁
星期二, 十二月 03 2013, 04:06 GMT
本周汇市焦点一为美国消费业绩，还包括多家央行利率会议及本周五美国将公布的非农就业数据。
美元指数的走势关注消费数据
美国零售业联合会 初步预计，销售商采取了打折、提早开门的策略，但是今年感恩节周末零售开支七年来首次将出现下滑。对于零售不旺的原因，零售商和经济学家表示，虽然最近就 业市场和房地产市场出现较强劲的复苏，但消费者仍然受限于经济方面的不确定性、生活成本增加、医保问题以及政治僵局等因素的影响。在收入不多的情况下，消 费者的消费行为也更趋于价格驱动，而消费不旺也表明美国经济仍处在疲软状态。若未来消费方面数据稍有强劲表现，则美元涨势还可能扩大。
另外市场还将关注本周美国将公布至关紧要的11月非农就业数据及11月失业率数据，因此在此之前美元指数的走势较为谨慎。
美 联储将于12月17日至18日议息。由于本周五将公布的美国11月非农就业数据是这次利率会议前最后一次重磅数据，所以其能极大地左右美联储这次利率会议 动向。对于本周五即将公布的数据，目前市场平均预测情况为：11月美国非农就业岗位或将增加18万个，失业率回落至7.2%。
澳央行维持利率不变且称澳元过高微幅打压澳元
今日北京时间11:30，澳储行宣布维持利率在2.50%不变，并重申澳元高企，澳元需要下跌来支持经济。另外澳储行对经济前景的预期似乎更加谨慎，略偏悲观。
澳储行表示，GDP增长仍低于趋势水平，非矿业部门经济活动预期将增强，但充满不确定性。公共支出料将非常疲软，失业率上升可能持续，通胀仍然处于未来两年的预期目标之内。
决 议公布后，澳元/美元起初快速跌至0.9065，但目前迅速反弹至0.9087，表明市场已经消化符合预期的澳储行声明，后市进一步下跌的空间可能有限。 不过对于澳元来说，目前的下行风险可能来自美元的反弹，若美国经济向好，则美联储缩减量宽的几率增大，将对商品货币不利。
英镑/美元: 需求仍然良好
星期二, 十二月 03 2013, 11:31 GMT
英镑相对其对手货币仍然保持 强势, 英镑/美元持稳在1.6400区域, 周一曾录得新的年度高点1.6441. 尽管全球股市基调向淡, 因猜测美联储不久将削减QE, 但目前没 有迹象显示汇价将反转. 4小时图上, 技术指标在修正极度超买状况后, 从中性水平反弹, 而MA20均线为重要支持, 现在1.6365.
如果汇价设法加速越过前述高点, 后市有可能测试1.6480/1.6510区域, 到达此处后可能引发修正. 另一方面, 若跌破前述MA20均线, 汇价可能朝1.6300区域回撤.
欧元/美元前景依然乐观—大华集团
星期五, 十二月 06 2013, 07:38 GMT
大华银行集团市场策略师Quek Ser Leang称，欧元/美元维持看涨前景，枢轴阻力位在1.3740附近。
重要观点
若汇价突破1.3650，汇价有望上行至1.3740。
若汇价突破枢轴阻力位1.3740附近后，汇价有望上行至年内高位1.3833处，在数月内有望上行至1.4000。
否则，自1.3295低点以来的上行趋势有望结束。
与此同时，汇价看涨前景依然完整，汇价短期回撤支撑位在1.3520附近。
超级周最後的压轴--2013最後的美国非农
星期五, 十二月 06 2013, 07:38 GMT
★澳大利亚11月AIG建筑业表现指数55.2，前值54.4
★日本10月领先指标初值109.9，前值109.2，预估值109.7；同步指标初值109.6，前值108.4，预估值109.8
日 经指数周五收盘上涨0.81%，报15299.86点，本周累计下跌2.31%；澳大利亚指数周五收盘下跌0.23%，报5186.02点。截止北京时间 14:30，上证指数下跌0.65%，恒生指数上涨0.26%。周四公布的多项美国经济数据令人鼓舞，但FXCM美元指数仍然收跌，今日公布年内最後一个 非农报告，市场极其渴望从中寻找出美联储是否能在两周後缩减QE的信号。在报告公布之前，市场将维持谨慎，非美货币全线下跌，FXCM美元指数收复昨日跌 幅。
美国年内最後一个非农报告即将公布
昨日公布的美国第三季度经济增幅被向上修 正，但核心数据暗示今年最後几个月增速放缓。美国商务部周四公布，第三季度经季节性因素调整後的国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.6%，为 2012年第一季度以来最快增速；此前公布的初值为增长2.8%。接受道琼斯通讯社调查的经济学家预计第三季度经济将增长 3.2%。美国经济第三季度增长步伐快於初估值，但需求疲软和企业库存增加提升了美联储暂时维持购债刺激计划的需要。市场目前等待周五稍晚的美国非农就业 报告，该数据或将为缩减时机提供更多线索。
黄金价格受美国乐观数据打压
黄金昨收1224.8美元每盎司，走出1.5%的跌幅，今日早盘小幅上涨。 继上月下跌5.4%後，黄金目前仍维持在本周一的月开盘区间内。美国11月非农发布前，道琼斯FXCM美元指数与黄金均限於整理区间内，价格行为相似。尽 管本周已出炉了一系列的美国数据，且均指向乐观的经济前景，但美元与黄金却未受到较大促动。虽然市场对美联储削减QE的时间安排预期越发前移的确是事实， 本周美国、日本及欧洲主要股市均蒙受了不小的跌幅，但风险资产价格的下跌的受益者目前则是日元及瑞郎，而并非黄金。短期内，黄金前景悬於今晚出炉的美国非 农报告，如该报告好於预期，黄金将继续上方承压。今年内，黄金在低通胀，经济缓慢复苏的大环境下表现不佳已是不争的事实，要想让投资者对其重拾信心，恐怕 还有很长的路要走。
美元/日元升势能否延续需看非农
在连续三日下跌之後，美元/ 日元今日早盘轻微上涨，市场等待11月美国非农业就业报告出炉。 继本周ISM制造业指数与ADP就业人数屡屡好於预期之後，昨日美国第三季度GDP向上修正，优於市场预期。美国一系列向好的经济数据令市场不得不进一步 考量美联储是否会在本月的议息会议上就开始削减QE
经济学家余永定：中国经济未来存在的风险清单
星期一, 十二月 09 2013, 05:14 GMT
12月8日，著名经济学家、中国社科院学部委员余永定在中国知名媒体举办的财经论坛上称，中国经济目前是存在一些隐患，虽然这些隐患可能不会招致灾难，但也不能掉以轻心，否则在2015年或其后发生其中某件事的可能性就会急剧增加。
这 些隐患包括：1、是不是会有房地产泡沫崩溃？房价下跌50%以上？有不少经济学家说已经达到房地产泡沫的低点，这是比较担心的。2、股市会不会再跌下去 500点? 3、理财产品是否会出现大量的违约？4、地方政府债务危机是否会突然爆发？5、现在企业负债累累，同时企业盈利能力越来越差，企业债务危机是否会爆发？ 6、通货膨胀是否会突然严重恶化？ 7、经济增长速度是否跌到7%以下，乃至失业急剧增加？8、会不会出现资金大量外逃，引发金融危机？
但 余永定认为2014年中国经济不必过于悲观，但是也不能盲目的乐观，根据中国现在的情况，如果在主观上不犯错误的话，那么保持一个7.5到7%之间的经济 增长速度，应该是没有问题的。至于2014年中国经济最大的危险，余永定认为在于虚拟经济和实体经济脱节与矛盾，特别是实体经济投资回报率进一步下降，而 融资成本进一步上升。那融资成本进一步上升的理由是非常多的，例如现在存在的大量的所谓的监管套利，钱找钱，肯定是要提高融资成本。实体经济和虚拟经济发 生矛盾，中国经济就可能会出现某种金融危机，虽然具体出现的形式仍然未知。
中金：2014年中国央行流动性或将趋紧
星期四, 十二月 12 2013, 05:14 GMT
12月11日中国央行公布最新金融统计后，中金公司首席经济学家彭文生称，今年M2同比与环比增速均有小幅回落，但实际增速仍高于13%的预期值，使得货 币条件有收紧的压力，去杠杆的压力仍在。加上社会融资总量扩张的速度仍然较快，有可能使2014年中国央行流动性或将趋紧。
彭文生称，近几个月利率上升对表外融资的限制也将进一步体现，政策面约束和高基数效应将使货币条件和社会融资增速在2014年一季度面临紧缩的压力。
他 认为，近期的利率上升代表央行货币政策在收紧，背后的原因是货币政策重点从前期的稳增长转为防控金融风险，利率市场化的改革也会使得当前受到压抑的利率体 系向均衡利率回归，从而推升利率。他判断，2014年货币政策中性偏紧，货币条件和社会融资增速在明年一季度面临紧缩的压力，短期利率可能继续小幅上行。
近 期，央行公开市场操作中性偏紧，11月央行公开市场净投放560亿元，但考虑到11月国库现金存款净回收流动性1100亿元，再加上SLF（常备融资便 利）到期可能回收的资金量，实际上货币当局仍表现为较大的净回笼资金，体现在11月银行间市场利率较10月有明显上升。彭文生称，进入12月，为对冲外汇 流入和财政存款投放，央行可能会继续保持公开市场净回笼态势，对逆回购的运用更加谨慎，利率将维持高位。