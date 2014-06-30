报刊评论 - 页 45 1...3839404142434445464748 新评论 Sergey Golubev 2014.05.09 08:41 #441 英伦金业「现货白银日评」：乌内战一触即发 观察银价止跌信号【操作策略】目 前无明显的止跌信号，操作上以逢高做空为主，受空头获利平仓影响，在强支撑仍可激进做多。操作逢反弹阻力做空为主，19.40-45可继续做空，目标 19.25；19.10-15可激进做多，目标19.35；若银价反弹上19.50则可确认初步止跌，否则继续以短线调整趋势对待。具体可参考英伦金业优 先操作建议。日间主要阻力和压力位：伦敦银支撑位：19.11，18.93，18.83 阻力位：19.37，19.45，19.60天通银支撑位：3785，3762，3733 阻力位：3836，3860，3900【走势回顾】国际现货白银上交易日开盘19.35美元/盎司，盘中最高19.37美元/盎司，最低19.13美元/盎司；日收盘19.19美元/盎司（3.85元人民币/克），下跌0.78%，报收小阴线。今日亚洲时段，银价横盘整理。【基本面分析】耶伦讲话倾向鸽派。美联储主席耶伦在周四表示，房地产市场疲软，劳动力市场状况有所改善但远不能令人满意，美联储的目标是只要在刺激更快速地回到充分就业状态上有必要，将一直维持利率在极低的水平。德拉吉宣称进一步放宽货币政策。欧洲央行在周四早些时候公布了货币政策声明，决定将其基准利率维持不变。不过欧洲央行行长德拉吉称，如有必要，则该行下属管理委员会将可在6月份进一步放宽货币政策。乌 克兰危机有望升级。8日乌克兰顿涅茨克州的亲俄人士称，经“人民委员会”投票后一致决定如期在本月11日举行公投。基辅当局则誓言，无论该州对公投做出何 种决定，他们都会继续执行“反恐行动”以重新夺回控制权。美国五角大楼则宣布，将在波罗的海举行三场军演以应对紧张局势。中国经济数据走弱。中国国家统计局数据显示，中国4月份CPI环比下降0.3%，同比上涨1.8%；PPI环比下降0.2%，同比下降2.0%。ETF机构持仓不变。截至5月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上交易日相比维持不变，报782.85吨；最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量维持不变，报10320.26吨。整 体来看，耶伦昨日讲话并无意外之处，反而德拉吉宣称欧央行有望在6月份放宽货币政策，令欧元走势大幅承压，推升了美元的涨幅，金银走势继续承压。不过由于 当前紧张的地缘政治局势仍未消散，金银的避险情绪也时不时被提振，虽然普京表态暂时从乌克兰边境撤军，但是乌克兰亲俄的地区即将举行公投脱离乌克兰，倘若 公投如期进行，恐怕乌克兰政府军与亲俄力量的战争会一触即发，届时美俄双方可能会重新被卷入。中国今日的通胀数据走弱，暗示内需乏力，不利于银价反弹，未 来货币政策有望继续进行微调放宽。今日消息面较为平静，做空盘为规避周末的地缘局势升级以及印度大选方面对金银的利好，估计会先行平仓出局，有利于金银暂 时止跌回稳。【技术分析】技 术面来看，日K线图上， 银价上交易日继续下挫，市场看空气氛强烈，不过今日开盘后银价下跌趋势有放缓迹象，主要是做空盘面临回吐要求，并且前期底部支撑也越来越强烈，继续下跌的 空间并不大。均线系统上当前银价还受制于短期均线的压制，19.37-45之间存在极强的日间阻力，若能站稳该点，则有望进攻19.60阻力，进而出现止 跌回稳的态势，否则银价还会继续弱势运行，日间支撑在19.05-10之间，该位置不宜再破，否则会继续向下挑战19.83位置。日间操作上宜反弹阻力做 空，晚间受消息面影响获利盘平仓可能推升银价在支撑位可激进做多。【数据焦点】周五(5月9日)时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向14:00,德国3月季调后贸易帐(亿欧元),中,157,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银16:30,英国3月工业产出月率,中,0.90%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银 欧元兑美元 - 趋势、预测和影响（第一部分） 雪崩 用tick数据进行回测 Sergey Golubev 2014.05.12 10:08 #442 贵金属：金价继续关注1280美元/盎司的多空争夺上周金价走势完全受到乌克兰局势影响，在上周一时因乌克兰局势再度恶化，金价强劲走高，但是在上周三时同样因乌克兰局势的缓和金价又遭遇重挫，而其他三个交易日则基本上是陷入了震荡中。4月份以来金价一直是在1280美元/盎司获得了支撑，尽管也曾下破，但是都未能收于该水平下方，这使得技术上该水平支撑非常关键。基本面来说短期因素还是只能关注乌克兰局势的演变，就目前而言，乌克兰方面还没有出现任何可能的解决方案，这使得动荡局势还将继续，金价还是可能获得避险情绪支持。相对而言，近期美国经济数据影响大幅减弱。因此对于本周走势来说，一方面是需要继续关注乌克兰局势之外，另一方面则需要关注技术因素的影响，在迟迟下破1280失败之后会面临再度反弹的可能。 Sergey Golubev 2014.05.12 10:56 #443 张津镭：乌克兰公投在掀波澜 金银开始反弹张津镭：乌克兰公投在掀波澜 金银开始反弹 乌克兰东部两州独立公 上周末如期举行，希望脱离乌克兰建立独立的共和国，据称投票率甚高，如果公投通过脱离乌克兰独立，尽管只有俄方可能承认这个结果，仍将对5月25日登场的 乌克兰总统大选带来严重影响；如果大选受到阻扰，乌克兰的临时政府无法转为正当合法政府，从而令局面失控。要知道虽则临时政府乃西方社会所支持，但国内认 受性并未获得民众授权，到时总统大选被破坏，将引发持久的动荡局面，相信这将是本月支撑金价的主要因素。 技术面分析： 黄金技术分析： 黄金:今日除了重点乌克兰东部两州公投，其他消息平淡，金价持续窄幅震荡，市场或短期缺乏利好因素；短期金价或持续整理于长期整固区间，下方受日前下降通道上轨线短期支撑；多日均线延续窄幅区间下滑；MACD指标双线零轴下交叉，或死叉；红色动能柱持消失。 ，并关注短期风险事件对于价格的影响。 黄金部分操作点位： 1、上方触及1294附近做空，止损4个点，目标看1288； 2、下方触及1284附近做多，止损4个点，目标看1290； 白银技术分析： 天通银：白银周五日线收小阴线，日均线目前呈空头排列状态，macd持续较弱动能，从最近白银价格走势看持续的宽幅震荡，下方支撑平台3753难以跌 破，上方均线压力强劲，白银势必要寻求突破方向，周线首个压力位3850，四小时回调集中压力位3850，本周先行突破该位方可继续上看，否则保持观望， 波动区间有限，操作建议快进快出，日内小区间3785-3850. 白银部分操作点位： 1、上方触及3860附近做空，止损40个点，目标看3810附近； 2、下方触及3790附近做多，止损40个点，目标看3840附近； Sergey Golubev 2014.05.13 09:18 #444 贵金属：乌克兰局势仍有望为金价提供支撑昨日金价自1280美元/盎司上方低位反弹，而推动金价上扬的因素还是乌克兰局势的恶化。金价在昨日一度上扬至1300美元/盎司上方，不过并未能持稳于该水平上方，随后逐步回落，现正在测试1290美元/盎司附近支持。在 周日乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区就关于是否脱离乌克兰的问题进行了全面公投，据统计，有70%的当地居民参加了公投，结果显示近90%的投票者支 持自治。在在11日举行独立公投后，乌克兰顿涅茨克州及卢甘斯克州12日宣布成为“独立主权”国家。乌克兰之乱再度恶化使得金价仍有望获得支撑。就技术角度来说金价持续下探1280美元/盎司后反弹，短线还是倾向于进一步上探，不过需要突破1315美元/盎司的初步阻力才能有望真正转为看涨，下方初步支持关注1290美元/盎司。 Sergey Golubev 2014.05.13 09:18 #445 瑞银：下调一个月黄金预估价，从1280美元/盎司下调至1250美元/盎司 Sergey Golubev 2014.05.13 09:19 #446 中国 四月 城镇固定资产投资(年初至今) (年比)低于预期17.7%：实际值(17.3%) Sergey Golubev 2014.05.13 09:19 #447 中国 四月 社会消费品零售总额(年比)低于预期12.2%：实际值(11.9%) Sergey Golubev 2014.05.14 13:38 #448 巴克莱报告：中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015巴克莱报告：中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015年。鉴于房地产市场调控来势凶猛且早于预期，将2015年GDP增速预估调低20个基点至7.2%。 Sergey Golubev 2014.05.16 07:43 #449 黄金：试图再度测试1300美元，继续关注印度选举亚市午盘印度新德里电视台报道称，543个议会席位中莫迪领导的人民党已获得272个席位。 亲“金”派能否如愿以偿夺得领导人位置值得期待。消息公布后金价轻微反弹触及1298.14美元/盎司，早盘在20日均线1294.59美元/盎司。技术上，日图呈现收敛三角形震荡，一方面暗示市场方向不明。另一方面暗示不久的将来可能将迎来大行情。 Sergey Golubev 2014.05.19 06:29 #450 Metal Focus：今年金价创下高位后将下行 2015年行业进入衰退期据咨询机构Metal Focus的报告称，2014年全球黄金和白银的产量将创下纪录。在Metal Focus的报告中，研究人员们称，在去年供应增加后，受益于一些新项目开始生产，他们预计黄金和白银今年的产量会继续增加。中国是全球最大的黄金生产国，也是去年黄金供应增加中的主力。全球黄金产量较2012年上涨4%至2982吨。白银产量则从前一年的792.3吨增长3.4%至819.6吨。这是白银供应连续11年增长，主要源于秘鲁、墨西哥和中国产量的增加。尽管该机构预期今年的黄金、白银的产量将上升，但报告称，“从明年开始，黄金生产行业将进入到一个长期的衰退阶段。”报告还称，在经历了糟糕的2013年之后，2014年前4个月中，投资者们对黄金和白银的态度有所转变。他们认为市场从单方面的出售转向了更为平衡的角度。报告称：“2014年将是黄金和白银全面稳固的一年，我们认为今年的价格高位已经过去，而下行方面，从目前价格进一步下跌是有可能的。”报告预测，金价有可能跌至1100美元/盎司附近，而白银今年的平均价格则预计将接近20美元/盎司。此外，报告认为今年在各大关键的消费市场中，黄金需求会继续维持稳健。“我们预计整体的量会继续在高水平，整个黄金市场会继续出现创纪录的结构性的赤字，对今年接下去时间内的金价提供支撑。”报告认为，去年形成的白银供需平衡今年将再被小幅逆转，全球供应增加而需求会下降。Metal Focus认为，市场中最显著的变化将是实物投资方面的，预计将下降11%，也将是今年金价变动的主因。 1...3839404142434445464748 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
英伦金业「现货白银日评」：乌内战一触即发 观察银价止跌信号
【操作策略】
目 前无明显的止跌信号，操作上以逢高做空为主，受空头获利平仓影响，在强支撑仍可激进做多。操作逢反弹阻力做空为主，19.40-45可继续做空，目标 19.25；19.10-15可激进做多，目标19.35；若银价反弹上19.50则可确认初步止跌，否则继续以短线调整趋势对待。具体可参考英伦金业优 先操作建议。日间主要阻力和压力位：
伦敦银支撑位：19.11，18.93，18.83 阻力位：19.37，19.45，19.60
天通银支撑位：3785，3762，3733 阻力位：3836，3860，3900
【走势回顾】
国际现货白银上交易日开盘19.35美元/盎司，盘中最高19.37美元/盎司，最低19.13美元/盎司；日收盘19.19美元/盎司（3.85元人民币/克），下跌0.78%，报收小阴线。今日亚洲时段，银价横盘整理。
【基本面分析】
耶伦讲话倾向鸽派。美联储主席耶伦在周四表示，房地产市场疲软，劳动力市场状况有所改善但远不能令人满意，美联储的目标是只要在刺激更快速地回到充分就业状态上有必要，将一直维持利率在极低的水平。
德拉吉宣称进一步放宽货币政策。欧洲央行在周四早些时候公布了货币政策声明，决定将其基准利率维持不变。不过欧洲央行行长德拉吉称，如有必要，则该行下属管理委员会将可在6月份进一步放宽货币政策。
乌 克兰危机有望升级。8日乌克兰顿涅茨克州的亲俄人士称，经“人民委员会”投票后一致决定如期在本月11日举行公投。基辅当局则誓言，无论该州对公投做出何 种决定，他们都会继续执行“反恐行动”以重新夺回控制权。美国五角大楼则宣布，将在波罗的海举行三场军演以应对紧张局势。
中国经济数据走弱。中国国家统计局数据显示，中国4月份CPI环比下降0.3%，同比上涨1.8%；PPI环比下降0.2%，同比下降2.0%。
ETF机构持仓不变。截至5月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上交易日相比维持不变，报782.85吨；最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量维持不变，报10320.26吨。
整 体来看，耶伦昨日讲话并无意外之处，反而德拉吉宣称欧央行有望在6月份放宽货币政策，令欧元走势大幅承压，推升了美元的涨幅，金银走势继续承压。不过由于 当前紧张的地缘政治局势仍未消散，金银的避险情绪也时不时被提振，虽然普京表态暂时从乌克兰边境撤军，但是乌克兰亲俄的地区即将举行公投脱离乌克兰，倘若 公投如期进行，恐怕乌克兰政府军与亲俄力量的战争会一触即发，届时美俄双方可能会重新被卷入。中国今日的通胀数据走弱，暗示内需乏力，不利于银价反弹，未 来货币政策有望继续进行微调放宽。今日消息面较为平静，做空盘为规避周末的地缘局势升级以及印度大选方面对金银的利好，估计会先行平仓出局，有利于金银暂 时止跌回稳。
【技术分析】
技 术面来看，日K线图上， 银价上交易日继续下挫，市场看空气氛强烈，不过今日开盘后银价下跌趋势有放缓迹象，主要是做空盘面临回吐要求，并且前期底部支撑也越来越强烈，继续下跌的 空间并不大。均线系统上当前银价还受制于短期均线的压制，19.37-45之间存在极强的日间阻力，若能站稳该点，则有望进攻19.60阻力，进而出现止 跌回稳的态势，否则银价还会继续弱势运行，日间支撑在19.05-10之间，该位置不宜再破，否则会继续向下挑战19.83位置。日间操作上宜反弹阻力做 空，晚间受消息面影响获利盘平仓可能推升银价在支撑位可激进做多。
【数据焦点】
周五(5月9日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
14:00,德国3月季调后贸易帐(亿欧元),中,157,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
16:30,英国3月工业产出月率,中,0.90%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
贵金属：金价继续关注1280美元/盎司的多空争夺
上周金价走势完全受到乌克兰局势影响，在上周一时因乌克兰局势再度恶化，金价强劲走高，但是在上周三时同样因乌克兰局势的缓和金价又遭遇重挫，而其他三个交易日则基本上是陷入了震荡中。
4月份以来金价一直是在1280美元/盎司获得了支撑，尽管也曾下破，但是都未能收于该水平下方，这使得技术上该水平支撑非常关键。
基本面来说短期因素还是只能关注乌克兰局势的演变，就目前而言，乌克兰方面还没有出现任何可能的解决方案，这使得动荡局势还将继续，金价还是可能获得避险情绪支持。相对而言，近期美国经济数据影响大幅减弱。
因此对于本周走势来说，一方面是需要继续关注乌克兰局势之外，另一方面则需要关注技术因素的影响，在迟迟下破1280失败之后会面临再度反弹的可能。
张津镭：乌克兰公投在掀波澜 金银开始反弹
乌克兰东部两州独立公 上周末如期举行，希望脱离乌克兰建立独立的共和国，据称投票率甚高，如果公投通过脱离乌克兰独立，尽管只有俄方可能承认这个结果，仍将对5月25日登场的 乌克兰总统大选带来严重影响；如果大选受到阻扰，乌克兰的临时政府无法转为正当合法政府，从而令局面失控。要知道虽则临时政府乃西方社会所支持，但国内认 受性并未获得民众授权，到时总统大选被破坏，将引发持久的动荡局面，相信这将是本月支撑金价的主要因素。
技术面分析：
黄金技术分析：
黄金:今日除了重点乌克兰东部两州公投，其他消息平淡，金价持续窄幅震荡，市场或短期缺乏利好因素；短期金价或持续整理于长期整固区间，下方受日前下降通道上轨线短期支撑；多日均线延续窄幅区间下滑；MACD指标双线零轴下交叉，或死叉；红色动能柱持消失。
，并关注短期风险事件对于价格的影响。
黄金部分操作点位：
1、上方触及1294附近做空，止损4个点，目标看1288；
2、下方触及1284附近做多，止损4个点，目标看1290；
白银技术分析：
天通银：白银周五日线收小阴线，日均线目前呈空头排列状态，macd持续较弱动能，从最近白银价格走势看持续的宽幅震荡，下方支撑平台3753难以跌 破，上方均线压力强劲，白银势必要寻求突破方向，周线首个压力位3850，四小时回调集中压力位3850，本周先行突破该位方可继续上看，否则保持观望， 波动区间有限，操作建议快进快出，日内小区间3785-3850.
白银部分操作点位：
1、上方触及3860附近做空，止损40个点，目标看3810附近；
2、下方触及3790附近做多，止损40个点，目标看3840附近；
贵金属：乌克兰局势仍有望为金价提供支撑
昨日金价自1280美元/盎司上方低位反弹，而推动金价上扬的因素还是乌克兰局势的恶化。金价在昨日一度上扬至1300美元/盎司上方，不过并未能持稳于该水平上方，随后逐步回落，现正在测试1290美元/盎司附近支持。
在 周日乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区就关于是否脱离乌克兰的问题进行了全面公投，据统计，有70%的当地居民参加了公投，结果显示近90%的投票者支 持自治。在在11日举行独立公投后，乌克兰顿涅茨克州及卢甘斯克州12日宣布成为“独立主权”国家。乌克兰之乱再度恶化使得金价仍有望获得支撑。
就技术角度来说金价持续下探1280美元/盎司后反弹，短线还是倾向于进一步上探，不过需要突破1315美元/盎司的初步阻力才能有望真正转为看涨，下方初步支持关注1290美元/盎司。
巴克莱报告：中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015
巴克莱报告：中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015年。鉴于房地产市场调控来势凶猛且早于预期，将2015年GDP增速预估调低20个基点至7.2%。
黄金：试图再度测试1300美元，继续关注印度选举
亚市午盘印度新德里电视台报道称，543个议会席位中莫迪领导的人民党已获得272个席位。 亲“金”派能否如愿以偿夺得领导人位置值得期待。消息公布后金价轻微反弹触及1298.14美元/盎司，早盘在20日均线1294.59美元/盎司。
技术上，日图呈现收敛三角形震荡，一方面暗示市场方向不明。另一方面暗示不久的将来可能将迎来大行情。
Metal Focus：今年金价创下高位后将下行 2015年行业进入衰退期
据咨询机构Metal Focus的报告称，2014年全球黄金和白银的产量将创下纪录。
在Metal Focus的报告中，研究人员们称，在去年供应增加后，受益于一些新项目开始生产，他们预计黄金和白银今年的产量会继续增加。
中国是全球最大的黄金生产国，也是去年黄金供应增加中的主力。全球黄金产量较2012年上涨4%至2982吨。白银产量则从前一年的792.3吨增长3.4%至819.6吨。这是白银供应连续11年增长，主要源于秘鲁、墨西哥和中国产量的增加。
尽管该机构预期今年的黄金、白银的产量将上升，但报告称，“从明年开始，黄金生产行业将进入到一个长期的衰退阶段。”
报告还称，在经历了糟糕的2013年之后，2014年前4个月中，投资者们对黄金和白银的态度有所转变。他们认为市场从单方面的出售转向了更为平衡的角度。
报告称：“2014年将是黄金和白银全面稳固的一年，我们认为今年的价格高位已经过去，而下行方面，从目前价格进一步下跌是有可能的。”
报告预测，金价有可能跌至1100美元/盎司附近，而白银今年的平均价格则预计将接近20美元/盎司。
此外，报告认为今年在各大关键的消费市场中，黄金需求会继续维持稳健。“我们预计整体的量会继续在高水平，整个黄金市场会继续出现创纪录的结构性的赤字，对今年接下去时间内的金价提供支撑。”
报告认为，去年形成的白银供需平衡今年将再被小幅逆转，全球供应增加而需求会下降。
Metal Focus认为，市场中最显著的变化将是实物投资方面的，预计将下降11%，也将是今年金价变动的主因。