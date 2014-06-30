报刊评论 - 页 3 12345678910...48 新评论 Sergey Golubev 2013.07.20 16:10 #21 金价跟随油价上升 黄金周四收市涨6.70美元星期五, 七月 19 2013, 04:53 GMT 昨日回顾黄金周四收高，昨日下跌后，市场获得支撑，近来九个交易日中，今日为第七天上涨。伯南 克今日结束了在国会的半年度听证会，投资人仍猜测联准会(Fed)缩减购债计划的时机。伯南克周三说，提议的缩减购债计划时间表，并非固定不变。周四，他 说现在判断9月会议是否会决议减缓购买资产，尚嫌太早。黄金上涨6.70美元，或0.5%，收于每盎司1284.20美元。今日交易范围低于15美元。尽 管伯南克仍是老调重弹，但交易员似乎无法抗拒诱惑。由于黄金近来展现了韧性，许多投资人似乎不愿错过逢低进场机会。美股盘后由 于企业季报强劲且申请失业金人数下降，投资人周四推升道琼与S&P 500上涨至历史新高点，终场亦创新收盘高点。在eBay与英特尔等股价表现不佳拖累下，Nasdaq指数收盘仅小幅上扬，但亦创下2000年9月以来收 盘高点。道琼工业平均指数收高78.02点至15548.54。伯南克：伯南克周四在参院银行委员会进行听证会。他周三在众院金服务委员会进行听证会，重 申只要有必要，Fed将维持振兴计划。基本分析国际货币基金组织（IMF）发表年度中国 经济报告，促请中国续果断推行改革，否则到二○一八年后，经济增长将降至约4%。IMF亦警告中国须审慎处理资本帐开放，若突然取消限制，或导致资金在数 年内大规模流出，金额或高达1.35万亿美元，相当于国内生产总值约15%。中国目前是世界第二大经济体。IMF认为，中国经济增长模式倚重于投资和信 贷，增加金融业、地方政府融资平台及房地产业的内部风险。对于中国今年推出一系列改革措施，IMF指首要工作是制订具体措施并付诸实行。 入市策略：黄金原 油价格周四收涨至每桶108美元以上水准，创逾1年来新高，主要系因表现优于预期的数据为经济前景增添部分乐观气氛。美国初领失业救济金人数的下滑以及美 国联准会(Fed)费城分行公布的制造业指数飙升讯息贡献了油价支撑力道；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄 金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜 设好止损及止赚位置。现时价位维持在1281与1303间上落，及后倾向升试1303阻力，升穿反弹上延到1330、1365甚至1423。短线支持在1255及1241。 金价跟随油价上升 黄金周四收市涨6.70美元 www.forex21.cn 黄金周四收高，昨日下跌后，市场获得支撑，近来九个交易日中，今日为第七天上涨。伯南克今日结束了在国会的半年度听证会，投资人仍猜测联准会(Fed)缩减购债计划的时机。伯南克周三说，提议的缩减购债计划时间表，并非固定不变。周四，他说现在判断9月会议是否会决议减缓购买资产，尚嫌太早。黄金上涨6.70美元，或0.5%，收于每盎司1284.20美元。今日交易范围低于15美元。尽管伯南克仍是老调重弹，但交易员似乎无法抗拒诱惑。由于黄金近来展现了韧性，许多投资人似乎不愿错过逢低进场机会。 由于企业季报强劲且申请失业金人数下降，投资人周四推升道琼与S&P... Sergey Golubev 2013.07.21 12:11 #22 美股涨跌不一，原油继续强势2013年7月20日 05:28周五受公布的企业财报不甚理想影响美股涨跌不一。道琼斯指数下跌0.03%，报于15543.74；标普500收盘上涨0.16%，报于1692.09； 纳斯达克收盘下跌0.66%，报于3587.61。原油价格日内走势震荡，截止到收盘纽约原油收盘上涨1美分，报于108.05美元/桶。日 内科技板块领跌股市。全球最大的软件商微软由于业绩不及预期影响大幅下跌，另外谷歌日内股价也受财报影响下跌。但是通用公司由于第二季度财报超预期股价上 涨。企业财报的好坏反应了美国经济复苏的程度，整体上美国第二季度企业盈利超出市场预期，这也从侧面反应了美国经济的强势复苏，下周将继续由企业财报陆续 公布，美股有望继续上涨。日内美国没有经济数据公布，但是中国央行决定进一步推进利率市场化改革，这或许向市场释放了中国开始经济转型的信号，由于市场担心中国经济放缓影响全球经济复苏，中国推动改革或许会缓解市场忧虑。另外正在召开的G20会议或许会带来意想不到的惊喜。日图上道指震荡上行趋势明显，在突破近期震荡区间后道指有望继续刷新高，上方压力关注16000重要关口，下方支撑关注10日均线。原油上涨趋势明显，技术图形上原油已经打开进一步上涨空间，上方压力关注110美元/桶。黄金延续近期震荡走势，在10日均线获得支撑后黄金连续两个交易日反弹，但是上方1300美元/盎司压力明显，如果不能突破压力位黄金继续震荡的可能性较大， 但是如果突破压力位，黄金或将打开进一步反弹空间。 股市原油 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 股市原油 本周美国经济数和消息清淡，美股陷入狭小区间内波动。标普500指数自去年年底在1851刷新历史新高后一直维持在该位下方窄幅整理，形成短期明显的阻力位；道指则大部分时间位于16500点下方震荡，昨日冲高回落也凸显了该位卖压的强劲，预计在市场寻得重要风险事件前，美股短期恐难有作为。美股期货目前涨跌不一。... Sergey Golubev 2013.07.21 17:04 #23 杠杆及保证金 杠杆及保证金是一个您需要明白的重要概念，因为若使用不当，杠杆可能很快便会为您招致麻烦。尽管如此，若运用得宜，杠杆可增加您的交易策略的盈利能力。 “杠杆”及“保证金”所指的是同一个概念，只是观点稍为有所不同而已。当交易者建立持仓时，他们需要“真诚地”交出持仓价值一部份的金额。在这个情况下， 交易者可以说是“已使用杠杆”。需要交出的金额则称为“保证金要求”。保证金要求往往亦称为“信用保证金”，因为交易者一般可在平掉持仓后取回该金额。我 在这里表示“一般”，是因为若出现追加保证金的话，情况便会截然不同，有关情况将会在稍后详加说明。 为清楚起见：保证金存款是交易的要求，而非交易的成本。 外汇市场的一大好处是它就任何可买卖金融工具提供了部份最低的保证金要求。这表示您的账户的购买力远高于规模相同的股票交易账户或债券交易账户。 进行外汇交易的5项基本知识 Rebecca Lwww.dailyfx.com 杠杆及保证金 杠杆及保证金是一个您需要明白的重要概念，因为若使用不当，杠杆可能很快便会为您招致麻烦。尽管如此，若运用得宜，杠杆可增加您的交易策略的盈利能力。 “杠杆”及“保证金”所指的是同一个概念，只是观点稍为有所不同而已。当交易者建立持仓时，他们需要“真诚地”交出持仓价值一部份的金额。在这个情况下，交易者可以说是“已使用杠杆”。需要交出的金额则称为“保证金要求”。保证金要求往往亦称为“信用保证金”，因为交易者一般可在平掉持仓后取回该金额。我在这里表示“一般”，是因为若出现追加保证金的话，情况便会截然不同，有关情况将会在稍后详加说明。 为清楚起见：保证金存款是交易的要求，而非交易的成本。... Sergey Golubev 2013.07.22 06:46 #24 经济学家易宪容：利率市场化改革对中国金融市场的影响不可低估这次中国央行决定全面放开银行贷款利率有管理的浮动区间，也就意味着中国金融体系的利率市场化开始向纵深发展。从中长期来说，这标志着中国金融体系利率市场化的真正启动，对中国金融市场的影响是不可低估的。概 而言之，银行贷款利率管制全面放开，对中国金融市场利率市场化来说是历史性一刻。在现有条件下，短期对国内金融市场冲击与影响都不会太大，但从中长期来 看，它将改变我国金融市场的利益格局及其市场行为。为了减少这种政策调整的套利行为，央行应尽早地创造条件逐渐地放开银行存贷款利率，跨出中国金融市场利 率市场化最为重要及最为震撼的一步。 经济学家易宪容：利率市场化改革对中国金融市场的影响不可低估 www.forex21.cn Forex21.cn—这次中国央行决定全面放开银行贷款利率有管理的浮动区间，也就意味着中国金融体系的利率市场化开始向纵深发展。从中长期来说，这标志着中国金融体系利率市场化的真正启动，对中国金融市场的影响是不可低估的。 概而言之，银行贷款利率管制全面放开，对中国金融市场利率市场化来说是历史性一刻。在现有条件下，短期对国内金融市场冲击与影响都不会太大，但从中长期来看，它将改变我国金融市场的利益格局及其市场行为。为了减少这种政策调整的套利行为，央行应尽早地创造条件逐渐地放开银行存贷款利率，跨出中国金融市场利率市场化最为重要及最为震撼的一步。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.07.22 14:17 #25 Fed今年难缩减购债 美元走跌黄金周一开市突破1310美元水平发表 星期一, 七月 22 2013, 05:44 GMT ==================昨日回顾黄金周五上涨，本周涨幅逾1%，今日终场并创一个月收盘高点。美元与股市下跌，且担忧底特律市声请破产，使得黄金价格获得支撑。投资人亦持续消化联准会(Fed)主席本周的谈话。黄金上涨8.70美元，收于每盎司1292.90美元力，创6月19日以来，近月合约最高收盘水准。底特律声请破产法保护，穆迪公司近来调降芝加哥债务评等，亦有助拉抬黄金价格。伯南克近来在国会进行听证会，他说美国央行在缩减购债方面，没有时间表，贵金属亦因而上涨。宽松政策易引发通货膨胀，为贵金属利多。美股盘后美国股市周五震荡整理，走势不一，收盘涨跌互见。道琼工业平均指数收低4.80点或0.03%至15543.74。三大主要指数今年亦大幅上涨。道琼与S&P 500大涨近19%，Nasdaq指数涨幅更近20%。联准会(Fed)主席伯南克周三说，只要需要，他就将维持目前的振兴政策。该谈话安抚了股市投资人。基本分析二十国集团（G20）财长一连两日会议昨日闭幕，会后声明称短期首要任务是提振就业及经济增长，又指全球经济依然疲弱，复苏基调脆弱，同时针对美国准备退市，誓言任何货币政策变动时，应谨慎进行并对外清晰沟通。此外，正式声明未如草稿般，提到敦促美、日制订中期解决财赤策略。另外，财长们称，已全面通过经合组织（OECD）应G20要求所提议的打击跨国企业避税措施，但未提及落实措施的时间表，OECD早前建议为明年或之前。入市策略：黄金原油期货价格周五几乎收平，主要系因交易商卡在能源需求前景改善、美国原油库存日渐下滑利多消息以及市场获利了结卖压间左右为难。在交易期间里，纽约商品交易所内的原油交易价格高过布伦特原油，而根据每周收盘价格纪录，此情形是2010年来首度发生，但后者今日收盘价格仍高过前者。原油收高1美分至每桶108.05美元，本周涨幅则达2%，周线连续第4周收红。过去4周里，期油总共上涨14.6%；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。 目前市况仍保持在下降通道内运行，但短期趋势向上。现时价位维持在1298与1328间上落，及后倾向升试1330阻力，升穿反弹上延到1358。短线支持在1283及1268。今日建议 : 伦敦金于 1298-1328 区间上落 港金于 12150– 12340 支持位 1231/1278阻力位1338/1348 入市策略一 : 在1303美元水平做多，止赚设在1313美元，止损设在1298美元。入市策略二 : 在1325美元水平做空，止赚设在1315美元，止损设在1330美元。(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银于18.90–20.90 支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) Fed今年难缩减购债 美元走跌黄金周一开市突破1310美元水平 www.forex21.cn 黄金周五上涨，本周涨幅逾1%，今日终场并创一个月收盘高点。美元与股市下跌，且担忧底特律市声请破产，使得黄金价格获得支撑。投资人亦持续消化联准会(Fed)主席本周的谈话。黄金上涨8.70美元，收于每盎司1292.90美元力，创6月19日以来，近月合约最高收盘水准。底特律声请破产法保护，穆迪公司近来调降芝加哥债务评等，亦有助拉抬黄金价格。伯南克近来在国会进行听证会，他说美国央行在缩减购债方面，没有时间表，贵金属亦因而上涨。宽松政策易引发通货膨胀，为贵金属利多。 美国股市周五震荡整理，走势不一，收盘涨跌互见。道琼工业平均指数收低4.80点或0.03%至15543.74。三大主要指数今年亦大幅上涨。道琼与S&P... 液态图表 Meta 交易者持仓报告 - 在 Sergey Golubev 2013.07.22 14:22 #26 每日外汇分析金汇即发 星期一, 七月 22 2013, 05:45 GMT上周三见美国联储局主席贝南克在众议院发表的半年度货币政策证词时，批评美国财政政策有些过多专注于短期，对长期的关注不够；失业率仍远高于较长期正常水 平，正常水平是应更接近5.2-6.0%之间，目前失业率中可能有约两个百分点是属于周期性的；在联邦公开市场委员会(FOMC)商议过程中，成员普遍支 持以失业率降至7.0%作为结束购买资产计划的门槛，但绝不会预先设定每月850亿美元资产购买计划的缩减进程，声称如果就业形势恶化，或通胀率无法回到 联储局设定的2%的目标水平，又或金融市场形势太紧绌，联储局均有可能维持现有购债计划不变，甚至会扩大资产购买规模也说不定；但如经济形势好过联储局的 预期，则可能会加速缩减购债计划。指出财政政策仍对经济构成威胁，未来几季对经济增长的不利影响或超出联储局官员的预期。还警告说国会两党即将要就预算问 题进行辩论，同时国会还需在今年晚些时候上调债务上限，这两个问题都可能抑制经济复苏步伐。贝南克也表示，联储局官员非常清楚通胀率水平过低会给经济带来 的风险，比如说通胀率过低会导致资本投资的实际成本上升，进而增加全面通缩的风险。因此贝南克承诺将密切留意通胀形势，表明在有必要时联储局将采取措施确 保通胀率向2%的目标回升。每日焦点本周市场可能依然维持目前的震荡走势， 缺乏重量级的经济数据，同时风险事件也较为有限。在夏季行情中，市场成交量缩水，投资者似乎缺乏交易的兴趣，当然，除非有意外的风险事件出现。不过下周可 能较为平静。影响市场的主要因素依然是美联储，从近两个月的经济数据来看，房地产数据稳步攀升，就业市场状况良好，制造业表现优异，似乎已经没有什么能够 阻止美联储开始着手缩减规模了，不过市场预期与讨论的焦点集中在九月的利率决议之中，因此在这之前的两个月，市场可能趋于观望，另一方面，在这一问题刚刚 进入市场视野时，市场可能出于应激反应而震荡剧烈，但目前初期的应激反应可能已经结束，汇市整体短期走势可能缺乏力度。欧元欧元/美元汇价继续在近几日区间以内维持震荡，长期均线走平，按时很长一段时间以内汇价缺乏单向走势，目前位于长期震荡区间的中部区域，未来走势可能依然并不明朗。 今日建议 : 欧元于1.3040-1.3240高沽低买，100点止赚，60止蚀。 支持位1.2780/1.2880阻力位1.3380/1.3450日 圆美元/日元汇价日内回落至5/10日均线附近企稳，随后反弹令短期趋势依然倾向于继续上涨，下一目标关注前期高点附近，若能够突破前期高点将进一步确认对100整数关的突破。今日建议 : 日圆于98.80-100.80间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。支持位96.80/97.80 阻力位101.80/102.80英 镑汇价日内再度反弹，不过需要关注的是，目前反弹已经抵达均线密集区，无论能否突破，震荡可能都较为缺乏方向。今日建议 : 英镑于1.5180-1.5380间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。支持位1.4980/1.5080阻力位1.5440/1.5540 瑞士法郎短线价位暂于0.9385与0.9505间争持，进一步升穿0.9355阻力，反弹目标扩展到0.9120甚至0.8860。短线支持在0.9555及0.9745。今日建议 : 瑞郎于0.9280-0.9480间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。支持位0.9080/0.9180阻力位0.9540/0.9780澳 元汇价日内再度反弹，不过需要关注的是，目前反弹已经抵达均线密集区，无论能否突破，震荡可能都较为缺乏方向。今日建议 : 澳元于0.9140-0.9340间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。 支持位 0.8980/0.9040 / 阻力位0.9440/0.9580纽 元中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。目前波幅扩濶，价位在0.7810与0.8005间整固，若升穿0.8130/65区后市倾向再升试0.8355阻力。短线支持在0.7605及0.7555。今日建议 : 纽元于0.7840-0.8040高沽低买，80点止赚，50点止蚀。支持位0.7380/0.7540 阻力位0.8140/0.8280加 元短线走势转稳，价位暂在1.0305与1.0465间上落，及后倾向升试1.0235及1.0100/35区阻力，穿位下望1.0005及0.9805。短线支持在1.0660/75及1.0815/55等的区域。今日建议 : 加元于1.0240-1.0440沽低买，100 点止赚，60点止蚀。支持位 0.9980/1.0140阻力位 1.0580/1.0680 市场缩减刺激预期降温 美元兑多数主要货币走贬 (周一, 七月 22 2013) www.forex21.cn 上周三见美国联储局主席贝南克在众议院发表的半年度货币政策证词时，批评美国财政政策有些过多专注于短期，对长期的关注不够；失业率仍远高于较长期正常水平，正常水平是应更接近5.2-6.0%之间，目前失业率中可能有约两个百分点是属于周期性的；在联邦公开市场委员会(FOMC)商议过程中，成员普遍支持以失业率降至7.0%作为结束购买资产计划的门槛，但绝不会预先设定每月850亿美元资产购买计划的缩减进程，声称如果就业形势恶化，或通胀率无法回到联储局设定的2%的目标水平，又或金融市场形势太紧绌，联储局均有可能维持现有购债计划不变，甚至会扩大资产购买规模也说不定；但如经济形势好过联储局的预期，则可能会加速缩减购债计划。指出财政政策仍对经济构成威胁，未来几季对经济增长的不利影响或超出联储局官员的预期。还警... Sergey Golubev 2013.07.22 19:08 #27 外汇市场时间由于外汇交易在全球各地进行，因此市场每日24小时开放。交易者必需知道主要市场的活跃交易时间，及如何因应这些时间进行交易。 作为一项一般性原则，某一特定货币通常会在该特定市场开市时最为活跃。以英镑及其相关货币对为例，虽然它们每日24小时都非常活跃及可供买卖，但却倾向在伦敦市场的交易时段最为活跃及广泛受到买卖。与此同时，日圆及其相关货币对在东京营业日会广泛受到买卖。 主要外汇市场的交易时间如下： 伦敦－美东时间凌晨3时至中午12时 (占总外汇交易量 ~35%) 纽约－美东时间早上8时至下午5时 (占总外汇交易量 ~20%) 悉尼－美东时间下午5时至凌晨2时 (占总外汇交易量 ~4%) 东京－美东时间下午7时至凌晨4时 (占总外汇交易量 ~6%)您可以透过多个方式运用上述资料。在某一时间所执行的交易越多(假设一切维持不变)，买卖差价将会越小。更大的流通量将会造成更小的买卖差价。 因此，我们可以看到于美东时间上午8时至上午11时，两大市场(伦敦及纽约)会重叠约3小时。这对不少交易者来说是一个主要交易时段。 请紧记，每一个交易日都各有不同，故无法保证此时段会定期产生可观的交易量。然而，当伦敦及纽约市场同时开放及交易时，往往会产生更多交易机遇。 尽管东京及悉尼市场的交易时间有所重叠，但由于整体交易量大幅低于前者，因此其重要性不及伦敦及纽约的重叠时段。 周末交易 虽然外汇市场在技术上来说永远不会收市，但实际上所有主要银行及交易实体都会在周末休息。周末的交易量极小，以致倾向未能为交易者提供 什么交易机遇。尽管部份活动会视乎周末可能发生的一些基本面消息而出现，一般来说，货币对的变动都微不足道，交易流通量极为稀疏，以致难以执行交易及买卖 差价相当之大。因此，福汇交易平台于美东时间星期五下午4时收市，及在美东时间星期日下午5时重开。 由于交易者各有不同，因此部份交易者会在周末维持开仓部份，而另一些则会在美东时间星期五下午4时之前将所有开仓部位平仓。 现在，您应该已经有所需的资料去明白外汇市场的交易时间。 学习外汇: 外汇市场时间 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 学习外汇 由于外汇交易在全球各地进行，因此市场每日24小时开放。交易者必需知道主要市场的活跃交易时间，及如何因应这些时间进行交易。 作为一项一般性原则，某一特定货币通常会在该特定市场开市时最为活跃。以英镑及其相关货币对为例，虽然它们每日24小时都非常活跃及可供买卖，但却倾向在伦敦市场的交易时段最为活跃及广泛受到买卖。与此同时，日圆及其相关货币对在东京营业日会广泛受到买卖。... Sergey Golubev 2013.07.23 07:36 #28 中国需求增加及美元下跌 美元走跌黄金周一收市涨43.10美元星期二, 七月 23 2013, 05:28 GMT============ 昨日回顾黄金周一上涨，预期中国需求增加及美元下跌，支撑黄金创下逾一年来最大单日涨幅，五周 来首度突破每盎司1300美元。白银涨幅更胜黄金，价格大涨逾5%，但有分析师不预期白银涨势会持续胜过黄金。黄金上涨43.10美元，或3.3%，至每 盎司1336美元，创下6月19日以来，近月合约最高收盘水准，亦创下2012年6月29日以来最大单日百分比涨幅。美元兑主要外币下跌，美元指数下跌至 82.047，逾四周低点，支撑了黄金价格走高。国家不动产协会(NAR)公布，6月成屋销售下降1.2%至年率508万栋，美元扩大跌幅。分析师预估为 528万栋。上周五，消息指出中国将取消对贷款利率的管制，让金融机构自行决定利率。该消息亦支撑了黄金价格。美股盘后投 资人周一采观望态度，本周系列企业季报将热络公布。美国股市小幅上扬，S&P 500再创收盘新高。道琼工业平均指数收高1.81点至15545.55。获利提供广泛支撑：尽管财报季才开始，但第二季获利已优于许多分析师的预期。目 前为止，企业季报已提供了股价支撑，并拉抬了投资人气氛。在财报季开始前，获利预期犹遭到调降。基本分析日 本政府发表年度经济报告指，受货币宽松及财政刺激措施带动，经济开始回升，有迹象显示经济正由通缩中反弹。报告指，虽然日本已采取积极刺激措施去支持复苏 及对抗通缩，但中长期而言，仍需努力推行财政改革。另外，日本政府连续第3个月上调经济评估，指工业生产以温和步伐增长，企业信心好转，并上调对资本支出 的评估。 入市策略：黄金原油价格周一收跌至低于每桶107美元水 准，主要因为近来前月合约攀升至每桶108美元之上价位后，交易商并未找到太多诱因拉高油价。今日到期的纽约8月原油期货收低1.14美元，或1.1%， 至每桶106.91美元。9月原油期货亦收低93美分，或0.9%，至每桶106.94美元；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政 治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投 资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。 现时价位维持在1315与1345间上落，及后倾向升试1346阻力，升穿反弹上延到1365甚至1423。短线支持在1300及1270。 今日建议 : 伦敦金于 1321-1345 区间上落 港金于 12310– 12540 支持位 1278/1298阻力位1358/1368 入市策略一 : 在1323美元水平做多，止赚设在1333美元，止损设在1218美元。入市策略二 : 在1344美元水平做空，止赚设在1334美元，止损设在1348美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于19.40–20.40 支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 中国需求增加及美元下跌 美元走跌黄金周一收市涨43.10美元 www.forex21.cn 黄金周一上涨，预期中国需求增加及美元下跌，支撑黄金创下逾一年来最大单日涨幅，五周来首度突破每盎司1300美元。白银涨幅更胜黄金，价格大涨逾5%，但有分析师不预期白银涨势会持续胜过黄金。黄金上涨43.10美元，或3.3%，至每盎司1336美元，创下6月19日以来，近月合约最高收盘水准，亦创下2012年6月29日以来最大单日百分比涨幅。美元兑主要外币下跌，美元指数下跌至82.047，逾四周低点，支撑了黄金价格走高。国家不动产协会(NAR)公布，6月成屋销售下降1.2%至年率508万栋，美元扩大跌幅。分析师预估为528万栋。上周五，消息指出中国将取消对贷款利率的管制，让金融机构自行决定利率。该消息亦支撑了黄金价格。 投资人周一采观望态度，本周系列企业季报将热络公布。美国股市小幅上扬，S&P... 现货黄金测试结果，请大家评价一下 Need help with coding Help me write an Sergey Golubev 2013.07.23 12:25 #29 每日市场分析星期二, 七月 23 2013, 09:02 GMT============纵横汇海 2013年7月23日关注焦点：7月23日 (星期二)美国联邦住房金融局(FHFA)5月房屋价格指数美国里奇蒙联邦储备银行7月制造业指数 7月24日 (星期三)美国Markit 7月制造业采购经理人指数(PMI)美国6月新屋销售年率 7月25日 (星期四)纽西兰央行利率决议美国6月建筑许可年率美国6月耐用品订单美国一周初领失业金人数美国堪萨斯联邦储备银行7月制造业综合指数 7月26日 (星期五)路透/密西根大学7月消费者信心指数 今日至明日重要经济数据公布：14：45 法国7月商业景气指数‧预测94‧前值93 20：30 加拿大5月零售销售月率‧预测+0.4%‧前值+0.1% 20：30 加拿大5月除汽车外零售销售月率‧预测+0.4%‧前值-0.3% 21：00 美国5月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数月率‧前值+0.7% 22：00 欧元区7月消费信心指数‧预测-18.30‧前值-18.80 22：00 美国7月里奇蒙联邦储备银行制造业指数‧前值+8昨日市场总结路透调查：FED料9月缩减刺激举措，贝南克证词未改变分析师预期NAR：美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户美国芝加哥联邦储备银行6月全国活动指数为负0.13 上交易日港金息率：平息上交易日伦敦黄金上午定盘价：上交易日伦敦黄金下午定盘价：1327.0上交易日伦敦白银定盘价：19.95今日概论全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户，不 及路透分析师此前预估的525万户，但销售速度为2009年11月以来第二高。6月成屋销售较上年同期增长15.2%，三个地区销售较前月下降，中西部地 区销售持平。NAR表示，抵押贷款利率上涨压抑上月房屋销售，但分析师对此不以为然，指出成屋销售数据主要反映的是5月签约状况。受美联储今年稍晚将开始 缩减大规模货币刺激计划的预期影响，抵押贷款利率一直在上升。据房贷美(Freddie Mac)，30年期固息抵押贷款利率6月上升了0.53个百分点至4.07%，为2011年10月以来的最高位。然而，抵押贷款利率仍较低，而且上周美联 储主席贝南克乐观地认为，房产市场复苏将持续。这股复苏之势通过增强家庭的财务状况及支持消费者支出，有助于支撑经济。 路 透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍最有可能在9月宣布缩减月度购债规模。此次调查是在美联储主席贝南克上周国会作证之后进行的。贝南克 在国会听证会上表示，美联储缩减资产购买没有预设路径，将依经济和金融形势而定。贝南克证词听证会过后，56位分析师中有54位维持对美联储缩减刺激举措 时间的预期。受访56位分析师中有38位预计会在9月缩减刺激举措。16位预计会在10-12月当季，只有两位预计会在明年初。这与美联储6月政策会议后 进行的类似调查结果一致。 伦敦黄金周一公布路透调查显示，分析师调降2013年金价和银价预估，且预计2014年仍维持疲 态，因美国放慢货币刺激步伐。今年稍早金价曾大跌。全年来看，现货金均价料为每盎司1410.75美元，比4月调查时预期的1627美元低13%。对30 位主要分析师和交易员进行的调查显示，他们对下半年金价的预期表明，金价最近这波跌势目前可能已触底；今年下半年均价将为每盎司1,310美元，接近当前 水准，且明年也将守在该区域，均价料为1331美元。另外，全年平均银价预估被下调至每盎司23.82美元，4月时的预估为30.02美元。第三季平均银 价预估为20.50美元，第四季料反弹至21.00美元。2014年银价料连续第二年下降，平均价格预计为每盎司21.78美元。随着金价下跌，白银亦走 疲，今年迄今为止已累计下跌36%。而且白银恐将录得自1982年路透开始编制银价数据以来的最大年度跌幅。 伦 敦黄金周一急升3%，触及一个月高位，在开盘即告返回1300美元的技术关口上方，投机客因担心近期的跌势逆转，纷纷回补空头头寸。这是金价在13个月以 来录得的最大单日涨幅，同时录得近两年来最大三日涨幅。另外，随着8月期货合约即将开始交割，期货投资者从8月合约展期至12月合约，这也导致市场出现大 量空头回补买盘。7月31日是8月合约的首个交割通知日。美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克上周表示，其将会审慎缩减每月850亿美元的购债计划， 自此之后金价便获得支撑。上周贝南克于美国国会发表证词后所做的路透调查显示，美联储仍很有可能在9月宣布缩减买债。在技术上，金价自2012年11月以 来首次收在50日平均线之上，亦扶助金价守住涨幅。金价周一跳高开盘于1296.54水平，之后一直涨至最高1338.91美元；上周五收盘仅为 1295.74美元。自上周四以来，金价累计上扬4.6%，为2011年10月27日以来最大三日涨幅。今年迄今，金价仍下跌23%，深陷熊市区域。根据 商品交易委员会公布的数据，截至7月16日当周，投机客增加了近2,000口头寸，金市的凈空头头寸仍处于创纪录的80,100口。印度央行周一再度采取 行动收紧黄金进口。印度央行要求所有指定的银行及代理公司至少出口之前所有进口黄金的五分之一。 另外，全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust表示，周一止黄金持仓减0.13%至931.26吨。 图 表走势所见，金价自6月28日触及于1180.71美元，此后反复走高，带动相对强弱指标及随机指数相继脱离超卖区域，而相对强弱指标已走至82的超买水 平，随机指数则升至60，虽然未见显现即将回调的迹象，但亦要慎防金价上涨力度或趋有限。而在价位走势上，金价在周一穿破的50天平均线，将可作为短线技 术支撑，目前处于1329水平；下一级支持在1313美元，至于关键还是回看1300美元关口，既然之前为一个相当关键的阻力，那理所当然目前亦会为重要 支持依据，只有未见回破此区，则金价的持稳走势可保。另一方面，若果向上要继续大踏步，则即将要面临一个重大挑战在1340水平，此为自五月高位下延至今 的趋向线，破位应可再延伸另一段涨势，初步目标可至1357及1370水平。 SPDR Gold Trust黄金持有量：7月15日 - 939.08吨7月16日 - 937.57吨7月17日 - 936.07吨7月18日 - 935.17吨7月19日 - 932.46吨7月22日 - 931.26吨 伦敦黄金7月23日预测早段波幅：1325 - 1342阻力位：1357 - 1370支持位：1313 - 1298伦敦白银伦敦白银周一亦告大涨，自开盘的日低19.55美元，升至最高20.60。在技术上，开盘 族即突破一直受限的25天平均线，助燃了银价之涨势，但跟前亦刚好止步于自4月下旬之下降趋向线，处于20.70美元；银价若可突破此区，似乎会爆发较强 力度之扬升，先试50天平均线20.93，再而进一步目标可至21.53及22.32美元，为自4月26日高位24.82至6月28日低位18.19美元 累计跌幅之50%及61.8%的反弹水平。另一方面，下方则亦组成了一上升趋向线位列19.44美元，此区守稳着，银价仍处缓步走高势头；较近支撑则预料 在20.20及19.90美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 7月15日 - 10185.00吨7月16日 - 10209.00吨7月17日 - 10209.00吨7月18日 - 10284.02吨7月19日 - 10284.02吨7月22日 - 10284.02吨 伦敦白银7月23日预测早段波幅：20.20 - 21.10阻力位：21.40 - 22.20支持位：19.90 - 19.20 每日市场分析 (周二, 七月 23 2013) www.forex21.cn 2013年 07月 23日, 09:02 GMT 撰稿者: 纵横汇海研究部 20：30 加拿大5月零售销售月率‧预测+0.4%‧前值+0.1% 20：30 加拿大5月除汽车外零售销售月率‧预测+0.4%‧前值-0.3% 21：00 美国5月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数月率‧前值+0.7% 22：00 欧元区7月消费信心指数‧预测-18.30‧前值-18.80 路透调查：FED料9月缩减刺激举措，贝南克证词未改变分析师预期 NAR：美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户 美国芝加哥联邦储备银行6月全国活动指数为负0.13 上交易日港金息率：平息 上交易日伦敦黄金上午定盘价： 上交易日伦敦黄金下午定盘价：1327.0 上交易日伦敦白银定盘价：19.95... 离题的MQL问题 Any questions from newcomers BrainSystem: Trading System Development Sergey Golubev 2013.07.24 08:44 #30 中国PMI数据疲软 欧元/美元跌破支撑位1.3205 :中国PMI数据疲软，周三欧元/美元下行整理，支撑位1.3205失守。中国PMI数据疲软成为欧元/美元下行整理的催化剂数个交易日以来，欧元处在超买区域，汇价制造业PMI数据成为催化剂，多头投资者需要落袋为安。欧元/美元的支撑位在1.3205，然后是周二低位1.3163，然后是7月19日低位1.3065。阻力位在斐波位1.3321，然后是1.3364，然后是1.3417。=========================== MetaTrader Trading Platform Screenshots GBPUSD, M5, 2013.07.24 MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo gbpusd during the CNY - HSBC Manufacturing PMI MetaTrader Trading Platform Screenshots USDCHF, M5, 2013.07.24 MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo usdchf during the CNY - HSBC Manufacturing PMI MetaTrader Trading Platform Screenshots USDJPY, M5, 2013.07.24 MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo usdjpy during the CNY - HSBC Manufacturing PMI MetaTrader Trading Platform Screenshots EURUSD, M5, 2013.07.24 MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo eurusd during the CNY - HSBC Manufacturing PMI MetaTrader Trading Platform Screenshots NZDUSD, M5, 2013.07.24 MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo 2 news events in comparison 中国PMI数据疲软 欧元/美元跌破支撑位1.3205 www.forex21.cn Forex21.cn—中国PMI数据疲软，周三欧元/美元下行整理，支撑位1.3205失守。 中国PMI数据疲软成为欧元/美元下行整理的催化剂 数个交易日以来，欧元处在超买区域，汇价制造业PMI数据成为催化剂，多头投资者需要落袋为安。 欧元/美元的支撑位在1.3205，然后是周二低位1.3163，然后是7月19日低位1.3065。阻力位在斐波位1.3321，然后是1.3364，然后是1.3417。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Market Condition Evaluation based 基于Metatrader 5的标准指标的市场状况评估 Trademinator 3：交易机器的崛起 12345678910...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
金价跟随油价上升 黄金周四收市涨6.70美元
星期五, 七月 19 2013, 04:53 GMT
昨日回顾
黄金周四收高，昨日下跌后，市场获得支撑，近来九个交易日中，今日为第七天上涨。伯南 克今日结束了在国会的半年度听证会，投资人仍猜测联准会(Fed)缩减购债计划的时机。伯南克周三说，提议的缩减购债计划时间表，并非固定不变。周四，他 说现在判断9月会议是否会决议减缓购买资产，尚嫌太早。黄金上涨6.70美元，或0.5%，收于每盎司1284.20美元。今日交易范围低于15美元。尽 管伯南克仍是老调重弹，但交易员似乎无法抗拒诱惑。由于黄金近来展现了韧性，许多投资人似乎不愿错过逢低进场机会。
美股盘后
由 于企业季报强劲且申请失业金人数下降，投资人周四推升道琼与S&P 500上涨至历史新高点，终场亦创新收盘高点。在eBay与英特尔等股价表现不佳拖累下，Nasdaq指数收盘仅小幅上扬，但亦创下2000年9月以来收 盘高点。道琼工业平均指数收高78.02点至15548.54。伯南克：伯南克周四在参院银行委员会进行听证会。他周三在众院金服务委员会进行听证会，重 申只要有必要，Fed将维持振兴计划。
基本分析
国际货币基金组织（IMF）发表年度中国 经济报告，促请中国续果断推行改革，否则到二○一八年后，经济增长将降至约4%。IMF亦警告中国须审慎处理资本帐开放，若突然取消限制，或导致资金在数 年内大规模流出，金额或高达1.35万亿美元，相当于国内生产总值约15%。中国目前是世界第二大经济体。IMF认为，中国经济增长模式倚重于投资和信 贷，增加金融业、地方政府融资平台及房地产业的内部风险。对于中国今年推出一系列改革措施，IMF指首要工作是制订具体措施并付诸实行。入市策略：
黄金
原 油价格周四收涨至每桶108美元以上水准，创逾1年来新高，主要系因表现优于预期的数据为经济前景增添部分乐观气氛。美国初领失业救济金人数的下滑以及美 国联准会(Fed)费城分行公布的制造业指数飙升讯息贡献了油价支撑力道；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄 金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜 设好止损及止赚位置。
现时价位维持在1281与1303间上落，及后倾向升试1303阻力，升穿反弹上延到1330、1365甚至1423。短线支持在1255及1241。
2013年7月20日 05:28
周五受公布的企业财报不甚理想影响美股涨跌不一。道琼斯指数下跌0.03%，报于15543.74；标普500收盘上涨0.16%，报于1692.09； 纳斯达克收盘下跌0.66%，报于3587.61。原油价格日内走势震荡，截止到收盘纽约原油收盘上涨1美分，报于108.05美元/桶。
日 内科技板块领跌股市。全球最大的软件商微软由于业绩不及预期影响大幅下跌，另外谷歌日内股价也受财报影响下跌。但是通用公司由于第二季度财报超预期股价上 涨。企业财报的好坏反应了美国经济复苏的程度，整体上美国第二季度企业盈利超出市场预期，这也从侧面反应了美国经济的强势复苏，下周将继续由企业财报陆续 公布，美股有望继续上涨。
日内美国没有经济数据公布，但是中国央行决定进一步推进利率市场化改革，这或许向市场释放了中国开始经济转型的信号，由于市场担心中国经济放缓影响全球经济复苏，中国推动改革或许会缓解市场忧虑。另外正在召开的G20会议或许会带来意想不到的惊喜。
日图上道指震荡上行趋势明显，在突破近期震荡区间后道指有望继续刷新高，上方压力关注16000重要关口，下方支撑关注10日均线。
原油上涨趋势明显，技术图形上原油已经打开进一步上涨空间，上方压力关注110美元/桶。
黄金延续近期震荡走势，在10日均线获得支撑后黄金连续两个交易日反弹，但是上方1300美元/盎司压力明显，如果不能突破压力位黄金继续震荡的可能性较大， 但是如果突破压力位，黄金或将打开进一步反弹空间。
杠杆及保证金
杠杆及保证金是一个您需要明白的重要概念，因为若使用不当，杠杆可能很快便会为您招致麻烦。尽管如此，若运用得宜，杠杆可增加您的交易策略的盈利能力。
“杠杆”及“保证金”所指的是同一个概念，只是观点稍为有所不同而已。当交易者建立持仓时，他们需要“真诚地”交出持仓价值一部份的金额。在这个情况下， 交易者可以说是“已使用杠杆”。需要交出的金额则称为“保证金要求”。保证金要求往往亦称为“信用保证金”，因为交易者一般可在平掉持仓后取回该金额。我 在这里表示“一般”，是因为若出现追加保证金的话，情况便会截然不同，有关情况将会在稍后详加说明。
为清楚起见：保证金存款是交易的要求，而非交易的成本。
外汇市场的一大好处是它就任何可买卖金融工具提供了部份最低的保证金要求。这表示您的账户的购买力远高于规模相同的股票交易账户或债券交易账户。
经济学家易宪容：利率市场化改革对中国金融市场的影响不可低估
这次中国央行决定全面放开银行贷款利率有管理的浮动区间，也就意味着中国金融体系的利率市场化开始向纵深发展。从中长期来说，这标志着中国金融体系利率市场化的真正启动，对中国金融市场的影响是不可低估的。
概 而言之，银行贷款利率管制全面放开，对中国金融市场利率市场化来说是历史性一刻。在现有条件下，短期对国内金融市场冲击与影响都不会太大，但从中长期来 看，它将改变我国金融市场的利益格局及其市场行为。为了减少这种政策调整的套利行为，央行应尽早地创造条件逐渐地放开银行存贷款利率，跨出中国金融市场利 率市场化最为重要及最为震撼的一步。
Fed今年难缩减购债 美元走跌黄金周一开市突破1310美元水平
发表 星期一, 七月 22 2013, 05:44 GMT
==================
昨日回顾
黄金周五上涨，本周涨幅逾1%，今日终场并创一个月收盘高点。美元与股市下跌，且担忧底特律市声请破产，使得黄金价格获得支撑。投资人亦持续消化联准会(Fed)主席本周的谈话。黄金上涨8.70美元，收于每盎司1292.90美元力，创6月19日以来，近月合约最高收盘水准。底特律声请破产法保护，穆迪公司近来调降芝加哥债务评等，亦有助拉抬黄金价格。伯南克近来在国会进行听证会，他说美国央行在缩减购债方面，没有时间表，贵金属亦因而上涨。宽松政策易引发通货膨胀，为贵金属利多。
美股盘后
美国股市周五震荡整理，走势不一，收盘涨跌互见。道琼工业平均指数收低4.80点或0.03%至15543.74。三大主要指数今年亦大幅上涨。道琼与S&P 500大涨近19%，Nasdaq指数涨幅更近20%。联准会(Fed)主席伯南克周三说，只要需要，他就将维持目前的振兴政策。该谈话安抚了股市投资人。
基本分析
二十国集团（G20）财长一连两日会议昨日闭幕，会后声明称短期首要任务是提振就业及经济增长，又指全球经济依然疲弱，复苏基调脆弱，同时针对美国准备退市，誓言任何货币政策变动时，应谨慎进行并对外清晰沟通。此外，正式声明未如草稿般，提到敦促美、日制订中期解决财赤策略。另外，财长们称，已全面通过经合组织（OECD）应G20要求所提议的打击跨国企业避税措施，但未提及落实措施的时间表，OECD早前建议为明年或之前。
入市策略：
黄金
原油期货价格周五几乎收平，主要系因交易商卡在能源需求前景改善、美国原油库存日渐下滑利多消息以及市场获利了结卖压间左右为难。在交易期间里，纽约商品交易所内的原油交易价格高过布伦特原油，而根据每周收盘价格纪录，此情形是2010年来首度发生，但后者今日收盘价格仍高过前者。原油收高1美分至每桶108.05美元，本周涨幅则达2%，周线连续第4周收红。过去4周里，期油总共上涨14.6%；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
目前市况仍保持在下降通道内运行，但短期趋势向上。现时价位维持在1298与1328间上落，及后倾向升试1330阻力，升穿反弹上延到1358。短线支持在1283及1268。
今日建议 : 伦敦金于 1298-1328 区间上落
港金于 12150– 12340
支持位 1231/1278阻力位1338/1348
入市策略一 : 在1303美元水平做多，止赚设在1313美元，止损设在1298美元。
入市策略二 : 在1325美元水平做空，止赚设在1315美元，止损设在1330美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于18.90–20.90
支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
金汇即发 星期一, 七月 22 2013, 05:45 GMT
上周三见美国联储局主席贝南克在众议院发表的半年度货币政策证词时，批评美国财政政策有些过多专注于短期，对长期的关注不够；失业率仍远高于较长期正常水 平，正常水平是应更接近5.2-6.0%之间，目前失业率中可能有约两个百分点是属于周期性的；在联邦公开市场委员会(FOMC)商议过程中，成员普遍支 持以失业率降至7.0%作为结束购买资产计划的门槛，但绝不会预先设定每月850亿美元资产购买计划的缩减进程，声称如果就业形势恶化，或通胀率无法回到 联储局设定的2%的目标水平，又或金融市场形势太紧绌，联储局均有可能维持现有购债计划不变，甚至会扩大资产购买规模也说不定；但如经济形势好过联储局的 预期，则可能会加速缩减购债计划。指出财政政策仍对经济构成威胁，未来几季对经济增长的不利影响或超出联储局官员的预期。还警告说国会两党即将要就预算问 题进行辩论，同时国会还需在今年晚些时候上调债务上限，这两个问题都可能抑制经济复苏步伐。贝南克也表示，联储局官员非常清楚通胀率水平过低会给经济带来 的风险，比如说通胀率过低会导致资本投资的实际成本上升，进而增加全面通缩的风险。因此贝南克承诺将密切留意通胀形势，表明在有必要时联储局将采取措施确 保通胀率向2%的目标回升。
每日焦点
本周市场可能依然维持目前的震荡走势， 缺乏重量级的经济数据，同时风险事件也较为有限。在夏季行情中，市场成交量缩水，投资者似乎缺乏交易的兴趣，当然，除非有意外的风险事件出现。不过下周可 能较为平静。影响市场的主要因素依然是美联储，从近两个月的经济数据来看，房地产数据稳步攀升，就业市场状况良好，制造业表现优异，似乎已经没有什么能够 阻止美联储开始着手缩减规模了，不过市场预期与讨论的焦点集中在九月的利率决议之中，因此在这之前的两个月，市场可能趋于观望，另一方面，在这一问题刚刚 进入市场视野时，市场可能出于应激反应而震荡剧烈，但目前初期的应激反应可能已经结束，汇市整体短期走势可能缺乏力度。
欧元
欧元/美元汇价继续在近几日区间以内维持震荡，长期均线走平，按时很长一段时间以内汇价缺乏单向走势，目前位于长期震荡区间的中部区域，未来走势可能依然并不明朗。
今日建议 :
欧元于1.3040-1.3240高沽低买，100点止赚，60止蚀。
支持位1.2780/1.2880阻力位1.3380/1.3450
日 圆
美元/日元汇价日内回落至5/10日均线附近企稳，随后反弹令短期趋势依然倾向于继续上涨，下一目标关注前期高点附近，若能够突破前期高点将进一步确认对100整数关的突破。
今日建议 :
日圆于98.80-100.80间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。
支持位96.80/97.80 阻力位101.80/102.80
英 镑
汇价日内再度反弹，不过需要关注的是，目前反弹已经抵达均线密集区，无论能否突破，震荡可能都较为缺乏方向。
今日建议 :
英镑于1.5180-1.5380间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。
支持位1.4980/1.5080阻力位1.5440/1.5540
瑞士法郎
短线价位暂于0.9385与0.9505间争持，进一步升穿0.9355阻力，反弹目标扩展到0.9120甚至0.8860。短线支持在0.9555及0.9745。
今日建议 :
瑞郎于0.9280-0.9480间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。
支持位0.9080/0.9180阻力位0.9540/0.9780
澳 元
汇价日内再度反弹，不过需要关注的是，目前反弹已经抵达均线密集区，无论能否突破，震荡可能都较为缺乏方向。
今日建议 :
澳元于0.9140-0.9340间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。
支持位 0.8980/0.9040 / 阻力位0.9440/0.9580
纽 元
中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。
目前波幅扩濶，价位在0.7810与0.8005间整固，若升穿0.8130/65区后市倾向再升试0.8355阻力。短线支持在0.7605及0.7555。
今日建议 :
纽元于0.7840-0.8040高沽低买，80点止赚，50点止蚀。
支持位0.7380/0.7540 阻力位0.8140/0.8280
加 元
短线走势转稳，价位暂在1.0305与1.0465间上落，及后倾向升试1.0235及1.0100/35区阻力，穿位下望1.0005及0.9805。短线支持在1.0660/75及1.0815/55等的区域。
今日建议 :
加元于1.0240-1.0440沽低买，100 点止赚，60点止蚀。
支持位 0.9980/1.0140阻力位 1.0580/1.0680
外汇市场时间
由于外汇交易在全球各地进行，因此市场每日24小时开放。交易者必需知道主要市场的活跃交易时间，及如何因应这些时间进行交易。
作为一项一般性原则，某一特定货币通常会在该特定市场开市时最为活跃。以英镑及其相关货币对为例，虽然它们每日24小时都非常活跃及可供买卖，但却倾向在伦敦市场的交易时段最为活跃及广泛受到买卖。与此同时，日圆及其相关货币对在东京营业日会广泛受到买卖。
主要外汇市场的交易时间如下：
伦敦－美东时间凌晨3时至中午12时 (占总外汇交易量 ~35%)
纽约－美东时间早上8时至下午5时 (占总外汇交易量 ~20%)
悉尼－美东时间下午5时至凌晨2时 (占总外汇交易量 ~4%)
东京－美东时间下午7时至凌晨4时 (占总外汇交易量 ~6%)
您可以透过多个方式运用上述资料。在某一时间所执行的交易越多(假设一切维持不变)，买卖差价将会越小。更大的流通量将会造成更小的买卖差价。
因此，我们可以看到于美东时间上午8时至上午11时，两大市场(伦敦及纽约)会重叠约3小时。这对不少交易者来说是一个主要交易时段。 请紧记，每一个交易日都各有不同，故无法保证此时段会定期产生可观的交易量。然而，当伦敦及纽约市场同时开放及交易时，往往会产生更多交易机遇。
尽管东京及悉尼市场的交易时间有所重叠，但由于整体交易量大幅低于前者，因此其重要性不及伦敦及纽约的重叠时段。
周末交易
虽然外汇市场在技术上来说永远不会收市，但实际上所有主要银行及交易实体都会在周末休息。周末的交易量极小，以致倾向未能为交易者提供 什么交易机遇。尽管部份活动会视乎周末可能发生的一些基本面消息而出现，一般来说，货币对的变动都微不足道，交易流通量极为稀疏，以致难以执行交易及买卖 差价相当之大。因此，福汇交易平台于美东时间星期五下午4时收市，及在美东时间星期日下午5时重开。
由于交易者各有不同，因此部份交易者会在周末维持开仓部份，而另一些则会在美东时间星期五下午4时之前将所有开仓部位平仓。
现在，您应该已经有所需的资料去明白外汇市场的交易时间。
中国需求增加及美元下跌 美元走跌黄金周一收市涨43.10美元
星期二, 七月 23 2013, 05:28 GMT
============
昨日回顾
黄金周一上涨，预期中国需求增加及美元下跌，支撑黄金创下逾一年来最大单日涨幅，五周 来首度突破每盎司1300美元。白银涨幅更胜黄金，价格大涨逾5%，但有分析师不预期白银涨势会持续胜过黄金。黄金上涨43.10美元，或3.3%，至每 盎司1336美元，创下6月19日以来，近月合约最高收盘水准，亦创下2012年6月29日以来最大单日百分比涨幅。美元兑主要外币下跌，美元指数下跌至 82.047，逾四周低点，支撑了黄金价格走高。国家不动产协会(NAR)公布，6月成屋销售下降1.2%至年率508万栋，美元扩大跌幅。分析师预估为 528万栋。上周五，消息指出中国将取消对贷款利率的管制，让金融机构自行决定利率。该消息亦支撑了黄金价格。
美股盘后
投 资人周一采观望态度，本周系列企业季报将热络公布。美国股市小幅上扬，S&P 500再创收盘新高。道琼工业平均指数收高1.81点至15545.55。获利提供广泛支撑：尽管财报季才开始，但第二季获利已优于许多分析师的预期。目 前为止，企业季报已提供了股价支撑，并拉抬了投资人气氛。在财报季开始前，获利预期犹遭到调降。
基本分析
日 本政府发表年度经济报告指，受货币宽松及财政刺激措施带动，经济开始回升，有迹象显示经济正由通缩中反弹。报告指，虽然日本已采取积极刺激措施去支持复苏 及对抗通缩，但中长期而言，仍需努力推行财政改革。另外，日本政府连续第3个月上调经济评估，指工业生产以温和步伐增长，企业信心好转，并上调对资本支出 的评估。入市策略：
黄金
原油价格周一收跌至低于每桶107美元水 准，主要因为近来前月合约攀升至每桶108美元之上价位后，交易商并未找到太多诱因拉高油价。今日到期的纽约8月原油期货收低1.14美元，或1.1%， 至每桶106.91美元。9月原油期货亦收低93美分，或0.9%，至每桶106.94美元；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政 治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投 资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
现时价位维持在1315与1345间上落，及后倾向升试1346阻力，升穿反弹上延到1365甚至1423。短线支持在1300及1270。
今日建议 : 伦敦金于 1321-1345 区间上落
港金于 12310– 12540
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1323美元水平做多，止赚设在1333美元，止损设在1218美元。
入市策略二 : 在1344美元水平做空，止赚设在1334美元，止损设在1348美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于19.40–20.40
支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
每日市场分析
星期二, 七月 23 2013, 09:02 GMT
============
纵横汇海 2013年7月23日
关注焦点：
7月23日 (星期二)
美国联邦住房金融局(FHFA)5月房屋价格指数
美国里奇蒙联邦储备银行7月制造业指数
7月24日 (星期三)
美国Markit 7月制造业采购经理人指数(PMI)
美国6月新屋销售年率
7月25日 (星期四)
纽西兰央行利率决议
美国6月建筑许可年率
美国6月耐用品订单
美国一周初领失业金人数
美国堪萨斯联邦储备银行7月制造业综合指数
7月26日 (星期五)
路透/密西根大学7月消费者信心指数
今日至明日重要经济数据公布：
14：45 法国7月商业景气指数‧预测94‧前值93
20：30 加拿大5月零售销售月率‧预测+0.4%‧前值+0.1%
20：30 加拿大5月除汽车外零售销售月率‧预测+0.4%‧前值-0.3%
21：00 美国5月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数月率‧前值+0.7%
22：00 欧元区7月消费信心指数‧预测-18.30‧前值-18.80
22：00 美国7月里奇蒙联邦储备银行制造业指数‧前值+8
昨日市场总结
路透调查：FED料9月缩减刺激举措，贝南克证词未改变分析师预期
NAR：美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户
美国芝加哥联邦储备银行6月全国活动指数为负0.13
上交易日港金息率：平息
上交易日伦敦黄金上午定盘价：
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1327.0
上交易日伦敦白银定盘价：19.95
今日概论
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户，不 及路透分析师此前预估的525万户，但销售速度为2009年11月以来第二高。6月成屋销售较上年同期增长15.2%，三个地区销售较前月下降，中西部地 区销售持平。NAR表示，抵押贷款利率上涨压抑上月房屋销售，但分析师对此不以为然，指出成屋销售数据主要反映的是5月签约状况。受美联储今年稍晚将开始 缩减大规模货币刺激计划的预期影响，抵押贷款利率一直在上升。据房贷美(Freddie Mac)，30年期固息抵押贷款利率6月上升了0.53个百分点至4.07%，为2011年10月以来的最高位。然而，抵押贷款利率仍较低，而且上周美联 储主席贝南克乐观地认为，房产市场复苏将持续。这股复苏之势通过增强家庭的财务状况及支持消费者支出，有助于支撑经济。
路 透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍最有可能在9月宣布缩减月度购债规模。此次调查是在美联储主席贝南克上周国会作证之后进行的。贝南克 在国会听证会上表示，美联储缩减资产购买没有预设路径，将依经济和金融形势而定。贝南克证词听证会过后，56位分析师中有54位维持对美联储缩减刺激举措 时间的预期。受访56位分析师中有38位预计会在9月缩减刺激举措。16位预计会在10-12月当季，只有两位预计会在明年初。这与美联储6月政策会议后 进行的类似调查结果一致。
伦敦黄金
周一公布路透调查显示，分析师调降2013年金价和银价预估，且预计2014年仍维持疲 态，因美国放慢货币刺激步伐。今年稍早金价曾大跌。全年来看，现货金均价料为每盎司1410.75美元，比4月调查时预期的1627美元低13%。对30 位主要分析师和交易员进行的调查显示，他们对下半年金价的预期表明，金价最近这波跌势目前可能已触底；今年下半年均价将为每盎司1,310美元，接近当前 水准，且明年也将守在该区域，均价料为1331美元。另外，全年平均银价预估被下调至每盎司23.82美元，4月时的预估为30.02美元。第三季平均银 价预估为20.50美元，第四季料反弹至21.00美元。2014年银价料连续第二年下降，平均价格预计为每盎司21.78美元。随着金价下跌，白银亦走 疲，今年迄今为止已累计下跌36%。而且白银恐将录得自1982年路透开始编制银价数据以来的最大年度跌幅。
伦 敦黄金周一急升3%，触及一个月高位，在开盘即告返回1300美元的技术关口上方，投机客因担心近期的跌势逆转，纷纷回补空头头寸。这是金价在13个月以 来录得的最大单日涨幅，同时录得近两年来最大三日涨幅。另外，随着8月期货合约即将开始交割，期货投资者从8月合约展期至12月合约，这也导致市场出现大 量空头回补买盘。7月31日是8月合约的首个交割通知日。美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克上周表示，其将会审慎缩减每月850亿美元的购债计划， 自此之后金价便获得支撑。上周贝南克于美国国会发表证词后所做的路透调查显示，美联储仍很有可能在9月宣布缩减买债。在技术上，金价自2012年11月以 来首次收在50日平均线之上，亦扶助金价守住涨幅。金价周一跳高开盘于1296.54水平，之后一直涨至最高1338.91美元；上周五收盘仅为 1295.74美元。自上周四以来，金价累计上扬4.6%，为2011年10月27日以来最大三日涨幅。今年迄今，金价仍下跌23%，深陷熊市区域。根据 商品交易委员会公布的数据，截至7月16日当周，投机客增加了近2,000口头寸，金市的凈空头头寸仍处于创纪录的80,100口。印度央行周一再度采取 行动收紧黄金进口。印度央行要求所有指定的银行及代理公司至少出口之前所有进口黄金的五分之一。 另外，全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust表示，周一止黄金持仓减0.13%至931.26吨。
图 表走势所见，金价自6月28日触及于1180.71美元，此后反复走高，带动相对强弱指标及随机指数相继脱离超卖区域，而相对强弱指标已走至82的超买水 平，随机指数则升至60，虽然未见显现即将回调的迹象，但亦要慎防金价上涨力度或趋有限。而在价位走势上，金价在周一穿破的50天平均线，将可作为短线技 术支撑，目前处于1329水平；下一级支持在1313美元，至于关键还是回看1300美元关口，既然之前为一个相当关键的阻力，那理所当然目前亦会为重要 支持依据，只有未见回破此区，则金价的持稳走势可保。另一方面，若果向上要继续大踏步，则即将要面临一个重大挑战在1340水平，此为自五月高位下延至今 的趋向线，破位应可再延伸另一段涨势，初步目标可至1357及1370水平。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
7月15日 - 939.08吨
7月16日 - 937.57吨
7月17日 - 936.07吨
7月18日 - 935.17吨
7月19日 - 932.46吨
7月22日 - 931.26吨
伦敦黄金7月23日
预测早段波幅：1325 - 1342
阻力位：1357 - 1370
支持位：1313 - 1298
伦敦白银
伦敦白银周一亦告大涨，自开盘的日低19.55美元，升至最高20.60。在技术上，开盘 族即突破一直受限的25天平均线，助燃了银价之涨势，但跟前亦刚好止步于自4月下旬之下降趋向线，处于20.70美元；银价若可突破此区，似乎会爆发较强 力度之扬升，先试50天平均线20.93，再而进一步目标可至21.53及22.32美元，为自4月26日高位24.82至6月28日低位18.19美元 累计跌幅之50%及61.8%的反弹水平。另一方面，下方则亦组成了一上升趋向线位列19.44美元，此区守稳着，银价仍处缓步走高势头；较近支撑则预料 在20.20及19.90美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
7月15日 - 10185.00吨
7月16日 - 10209.00吨
7月17日 - 10209.00吨
7月18日 - 10284.02吨
7月19日 - 10284.02吨
7月22日 - 10284.02吨
伦敦白银7月23日
预测早段波幅：20.20 - 21.10
阻力位：21.40 - 22.20
支持位：19.90 - 19.20
中国PMI数据疲软 欧元/美元跌破支撑位1.3205 :
中国PMI数据疲软，周三欧元/美元下行整理，支撑位1.3205失守。
中国PMI数据疲软成为欧元/美元下行整理的催化剂
数个交易日以来，欧元处在超买区域，汇价制造业PMI数据成为催化剂，多头投资者需要落袋为安。
欧元/美元的支撑位在1.3205，然后是周二低位1.3163，然后是7月19日低位1.3065。阻力位在斐波位1.3321，然后是1.3364，然后是1.3417。
===========================
MetaTrader Trading Platform Screenshots
GBPUSD, M5, 2013.07.24
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
gbpusd during the CNY - HSBC Manufacturing PMI
MetaTrader Trading Platform Screenshots
USDCHF, M5, 2013.07.24
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
usdchf during the CNY - HSBC Manufacturing PMI
MetaTrader Trading Platform Screenshots
USDJPY, M5, 2013.07.24
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
usdjpy during the CNY - HSBC Manufacturing PMI
MetaTrader Trading Platform Screenshots
EURUSD, M5, 2013.07.24
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
eurusd during the CNY - HSBC Manufacturing PMI
MetaTrader Trading Platform Screenshots
NZDUSD, M5, 2013.07.24
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
2 news events in comparison