美铜风景独好，金银区间震荡

2013年8月9日 20:25

欧洲时段，ICE美元指数维持疲软，贵金属在昨日高点窄幅震荡，中国经济数据向好继续提振铜价上涨，工业金属再度领涨商品。

中 国7月工业生产增长9.7%，创今年2月以来最大增幅，7月零售销售则增长13.2%，虽小幅低于前值13.3%，但仍录得年内第二大增幅。中国官方昨日 公布的7月贸易数据亦大幅走强，与上年同期相比进口增长10.9%。上述关键经济指标均显示中国经济放缓在三季度初有企稳迹象，继续为铜价提供短期支持。 不过并非所有经济指标都显示乐观信号，月初公布的7月汇丰中国制造业PMI降至47.7，暗示制造业有所加速萎缩风险。另一方面中国央行周五数据显示，7 月份新增人民币贷款6999亿元，低于6月份8605亿元，接受道琼斯通讯社调查的经济学家预测中值为6330亿元。从一季度放缓至今，中国领导层尚未推 出像2008年般的大规模刺激措施，积极的财政和稳健的货币政策仍是主基调。

贵金属价格昨日大幅上涨，完全收复周前跌幅，金价和银价分别 企稳于1300和20美元整数位上方，美元疲软是推动贵金属反弹的主要原因。一方面，7月非农报告低于预期的消极影响持续发酵，另一方面欧元区和英国数据 则不断改善，推动欧系货币空头平仓，导致美元指数严重承压。下周欧元区将公布二季度GDP初值，若数据好于预期可能进一步提升投资者对欧元区前景的乐观预 期，届时美元可能维持疲软，反过来为商品提供支持。（陈东阳 sdychen@fxcmasia.com）

金价在6月底上升浪38.2%斐波回档获得支持，昨日强劲反弹重回1300美元，上方较强阻力关注7月高点1346美元，只有上破才能打开上行空间，否则可能延续区间震荡。


银价暂时受阻于上行通道下轨和50日均线，日图随机指标暗示进一步上行风险，关注该位置能否提供有效阻力，上破则可能测试100日均线，持续破败将面临回落风险。


铜价站上100日均线后进一步上涨，10/20日均线转为掉头向上，日图价格已经打开上行空间，后市可能测试5月高点3.400美元。


中国黄金协会：上半年中国黄金消费激增53.7%

中国黄金协会8月12日公布的调查数据显示，2013年上半年中国黄金消费量达到706.36吨，同比增长53.7%。超7成需进口。同期黄金产量同比仅增长8.94%，达到192.82吨。
　　
据新华网，在市场预期美联储迟早要退出QE的大背景下，黄金价格今年整体下跌，其年度跌幅正在逼近13年以来最大跌幅。但是黄金价格整体下行却给了黄金消费者购金的大好时机。
　　
上海黄金交易所7月15日发布的数据显示，截至6月份的6个月中，上海黄金交易所向买家释放了1098吨黄金，去年一整年的量为1139吨。
　　
同期国际金价由年初的每盎司1675美元降至1234美元。北京时间12:40，国际金价报每盎司1329美元。

亚洲股市普遍上涨，风险情绪改善

亚洲股市全面上涨，其中日经指数领涨1.67%，日本首相就企业税收发表讲话后日经指数自上周低位反弹。

恒生指数上涨0.73%，上证指数轻微上涨0.02%，科技股以及药物制造业企业利润下滑拖累股市，而工业股上涨。

美国零售销售连续四个月上升，美元继续上行修正

今晚数据显示美国零售销售已连续四个月上升，且核心零售销售创去年12月份以来最大涨幅。美元指数亦连续三个交易日走高，自上周81下方七周低点回升至81.84附近。

在数据公布后，美元/日元涨至一周高位82.26，美元/瑞郎刷新8日高点至0.9345。另外，先前反弹走高的澳元/美元今日回落至0.9100水平附近，日内小跌0.4%。

整体看，日内数据带来的影响并不大，无论是欧元区的工业产出数据抑或是英国的CPI。较令人瞩目的是日本政府考虑削减企业税以抵消销售税上调带来的负面影响令日元大幅承压走低。

数据方面：

美国7月零售销售月率+0.2%，预期+0.3%，前值从+0.4%修正为+0.6%；核心零售销售月率+0.5%，预期+0.4%，前值从+0.0%修正为+0.1%；除汽车和汽油外零售销售月率+0.4%，预期+0.4%，前值从-0.1%修正为+0.0%

美国6月商业库存月率由-0.1%升至0.0%

欧元区6月季调后工业产出月率+0.7%，预期+1.0%，前值从-0.3%修正至-0.2%

德国 8月ZEW经济景气指数 42.0，预期39.9，前值36.3。

值得一提的是，ZEW经济学家指出，欧洲央行在未来6个月内加息的可能性更大，调查参与者表示德国通胀既可能维持稳定也可能上升。

至于已经连续收缩了6个季度的欧元区经济，彭博经济学家预计该地区第二季度GDP将会增长0.2%（该数据将于周三公布）。



美元上涨 经济数据改善 金价周二收市跌13.70美元

星期三, 八月 14 2013, 03:40 GMT

昨日回顾

经历连续四天的涨势后，黄金周二下跌。美元走强，及经济数据改善，显示联准会 (Fed)很快将开始缩减购债计划，为利空。黄金收低13.70美元，或1%，至每盎司1320.50美元。周一，黄金上涨22美元，或1.7%，连续第 四天上涨，中国经济数据优于预期，带来利多。美元兑主要外币上涨，包括欧元与日元，为黄金市场利空。报导指出，日本考虑调降企业税，该消息支撑了日本股 市，但却压低了日元。当美元转强，以美元计价商品，如黄金，便受到压力，因对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵。美国今日公布7月零售销售低于预期， 但该报告的细节项目则转强。零售销售数据有利Fed进行缩减购债计划，为贵金属市场利空。

美股盘后

美 国股市周二温和收高，苹果，J.C. Penney与航空股为今日主导走势股票。苹果股价大涨22.21美元，或4.75%，至489.57美元，为S&P 500指数中， 涨幅第二大股票。大户投资人Carl Icahn在推特网站上宣布，他持有大量苹果股权，并相信该股价极度偏低。Icahn说，他于周二上午与苹果执行长相谈甚欢，他们讨论了他的观点，即更大 规模的库藏股计划现在就应实施。消息公布后，苹果迅速成为热门话题。道琼工业平均指数收高31.33点至15451.01。

基本分析

美 元昨日延续周一反弹势头继续走强。虽然在纽约时段非美一度略有反弹，但并没有改变日内整体下跌的走势。其中日元表现最为弱势，美元/日元重新站上98关 口。美股则结束前两个交易日的下跌走势震荡收高。道琼斯指数收盘上涨0.20%，报于15451.01；纳斯达克收盘上涨0.39%，报于 3684.44；标普500收盘上涨0.28%，报于1694.16。原油继续高位震荡，纽约原油期货收盘上涨0.7%，报于106.83美元/桶。贵金 属方面，因全球最大黄金消费国印度宣布对黄金白银进口税进行新一轮上调，金价承压下行。12月主力黄金合约周二跌13.70美元，收于每盎司 1320.50美元，跌幅是1%。

入市策略：

黄金

短线价位暂于1313与1338间上落，及后倾向升试1348阻力，再穿反弹上延到1370、1394甚至1441/50区。短线支持在1305及1260/67区。

 

今日建议     :      伦敦金于  1313-1338  区间上落          

港金于   12180– 12440

                    支持位   1278/1298阻力位1358/1368

                      

入市策略一   :      在1313美元水平做多，止赚设在1323美元，止损设在1208美元。

入市策略二   :      在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。

 

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)

              

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

 

今日建议                :      白银于20.40–22.40

                              支持位18.80/19.80  阻力位22.80 /23.50

 

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

