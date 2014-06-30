报刊评论 - 页 7 1234567891011121314...48 新评论 Sergey Golubev 2013.08.10 16:36 #61 美铜风景独好，金银区间震荡2013年8月9日 20:25欧洲时段，ICE美元指数维持疲软，贵金属在昨日高点窄幅震荡，中国经济数据向好继续提振铜价上涨，工业金属再度领涨商品。中 国7月工业生产增长9.7%，创今年2月以来最大增幅，7月零售销售则增长13.2%，虽小幅低于前值13.3%，但仍录得年内第二大增幅。中国官方昨日 公布的7月贸易数据亦大幅走强，与上年同期相比进口增长10.9%。上述关键经济指标均显示中国经济放缓在三季度初有企稳迹象，继续为铜价提供短期支持。 不过并非所有经济指标都显示乐观信号，月初公布的7月汇丰中国制造业PMI降至47.7，暗示制造业有所加速萎缩风险。另一方面中国央行周五数据显示，7 月份新增人民币贷款6999亿元，低于6月份8605亿元，接受道琼斯通讯社调查的经济学家预测中值为6330亿元。从一季度放缓至今，中国领导层尚未推 出像2008年般的大规模刺激措施，积极的财政和稳健的货币政策仍是主基调。贵金属价格昨日大幅上涨，完全收复周前跌幅，金价和银价分别 企稳于1300和20美元整数位上方，美元疲软是推动贵金属反弹的主要原因。一方面，7月非农报告低于预期的消极影响持续发酵，另一方面欧元区和英国数据 则不断改善，推动欧系货币空头平仓，导致美元指数严重承压。下周欧元区将公布二季度GDP初值，若数据好于预期可能进一步提升投资者对欧元区前景的乐观预 期，届时美元可能维持疲软，反过来为商品提供支持。（陈东阳 sdychen@fxcmasia.com） 金价在6月底上升浪38.2%斐波回档获得支持，昨日强劲反弹重回1300美元，上方较强阻力关注7月高点1346美元，只有上破才能打开上行空间，否则可能延续区间震荡。银价暂时受阻于上行通道下轨和50日均线，日图随机指标暗示进一步上行风险，关注该位置能否提供有效阻力，上破则可能测试100日均线，持续破败将面临回落风险。铜价站上100日均线后进一步上涨，10/20日均线转为掉头向上，日图价格已经打开上行空间，后市可能测试5月高点3.400美元。 金属产品 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 提供即时外汇新闻, 国际货币汇率, 汇市分析, 外汇技术分析, 外汇交易, 外汇行情, 外汇市场, 外汇图表, 外汇课堂 Sergey Golubev 2013.08.12 07:58 #62 中国黄金协会：上半年中国黄金消费激增53.7%中国黄金协会8月12日公布的调查数据显示，2013年上半年中国黄金消费量达到706.36吨，同比增长53.7%。超7成需进口。同期黄金产量同比仅增长8.94%，达到192.82吨。 据新华网，在市场预期美联储迟早要退出QE的大背景下，黄金价格今年整体下跌，其年度跌幅正在逼近13年以来最大跌幅。但是黄金价格整体下行却给了黄金消费者购金的大好时机。 上海黄金交易所7月15日发布的数据显示，截至6月份的6个月中，上海黄金交易所向买家释放了1098吨黄金，去年一整年的量为1139吨。 同期国际金价由年初的每盎司1675美元降至1234美元。北京时间12:40，国际金价报每盎司1329美元。 中国黄金协会：上半年中国黄金消费激增53.7% www.forex21.cn Forex21.com—中国黄金协会8月12日公布的调查数据显示，2013年上半年中国黄金消费量达到706.36吨，同比增长53.7%。超7成需进口。同期黄金产量同比仅增长8.94%，达到192.82吨。 据新华网，在市场预期美联储迟早要退出QE的大背景下，黄金价格今年整体下跌，其年度跌幅正在逼近13年以来最大跌幅。但是黄金价格整体下行却给了黄金消费者购金的大好时机。... Sergey Golubev 2013.08.13 07:35 #63 亚洲股市普遍上涨，风险情绪改善亚洲股市全面上涨，其中日经指数领涨1.67%，日本首相就企业税收发表讲话后日经指数自上周低位反弹。恒生指数上涨0.73%，上证指数轻微上涨0.02%，科技股以及药物制造业企业利润下滑拖累股市，而工业股上涨。 亚洲股市普遍上涨，风险情绪改善 www.forex21.cn Forex21.com—亚洲股市全面上涨，其中日经指数领涨1.67%，日本首相就企业税收发表讲话后日经指数自上周低位反弹。 恒生指数上涨0.73%，上证指数轻微上涨0.02%，科技股以及药物制造业企业利润下滑拖累股市，而工业股上涨。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.08.13 07:44 #64 MQL5.community的支付系统 内部支付系统最初是为方便向文章的作者支付稿酬而建立的。MQL5.community不是新建了一套支付系统，而是集成了时下流行的电子支付系统WebMoney。我们使用积分用作为货币单位。 我们社区的发展日新月异。工作服务和市场服务都在飞速发展，还有新诞生的信号服务（允许用户出售他们的交易信号）发展也十分迅速。除此之外，另一个著名的支付系统PayPal也增加到了支付服务中，成为一种新的支付手段。你也可以通过Gate2Shop支付系统，由信用卡或借记卡向你的帐户存款。 这一切都是由于用户之间的商品-货币关系不同而产生。简而言之，有些用户是卖家，而另一些则是买家。以下服务是MQL5.community已经具备或者即将具备的： 工作 - 交易者和MQL4/MQL5语言程序开发者汇聚的地方。市场 - MQl5程序商店。信号 - 信号提供者以“订阅价格”的形式出售交易信号，订阅者监控此策略的交易结果。MQL5云网络 - 买卖空闲的策略测试引擎的计算能力，用来进行分布式的运算。 社区中的卖家包括：”工作服务”中的程序开发者，文章的作者以及市场、信号和云服务中的卖家。买家包括：“工作服务”中的顾客，“文章”服务中的MetaQuotes软件公司，以及市场、信号和MQL5云服务中的顾客。 在本文中，我们将全面的讨论MQL5.community支付系统相关的问题。你将学会如何在支付系统中存款和取款，学习如何确保操作的安全性，以及发现MQL5.community中各种赚取和消费积分的方式。 操作的安全性通过WenMoney存款通过PayPal存款通过Gate2Shop，使用银行卡为帐户存款通过WebMoney提款通过PayPal提款如何在MQL5.community中赚取积分如何在MQL5.community中消费 WebMoney - Smart Online Payment Solution www.wmtransfer.com Become a Verified WebMoney Merchant - integrate WebMoney Transfer into your online store or website by obtaining a Verified Merchant Status and get access to our API and Merchant Interfaces . 如何开始学习MQL5 Sergey Golubev 2013.08.13 07:46 #65 MQL5.community - 用户手册欢迎来到MQL5.community，MQL5.community是由MetaQuotes软件公司开发的！ 现在你不仅能够阅读文章、下载MQL5程序，你还能够参与论坛讨论，对文章和源代码发表评论，在代码基地为MQL5程序评分并分享你自己的作品，你甚至还可以发表文章并获取可观的报酬 - 成为MQL5.com的作者吧！ MQL5.com提供的服务不断的更新，因此希望你能够成为我们常客。为了你能够在本论坛进行有效和顺畅的沟通，我们建议你遵守论坛的基本规则。 1. 个人资料设置2. 消息编辑器3. 收藏夹4. 站内消息5. 服务台6. 工作和报酬7. RSS订阅8. 等级9. MQL5存储空间 MetaTrader 5 Trading Platform / MetaQuotes Software Corp. www.metaquotes.net MetaTrader 5 trading platform designed to arrange brokerage services in Forex, CFD, Futures, as well as equity markets 如何开始学习MQL5 如何开始使用Metatrader 5 MQL5.community - 用户手册 Sergey Golubev 2013.08.13 07:47 #66 规则 在本论坛请使用文明用语。禁止发布冒犯论坛其它访问者的言论。禁止发表任何有关银行，交易商或其它金融机构的讨论。这样的讨论将会被删除。 禁止讨论讨坛的用户间的个人关系。禁止发表淫秽或类似信息。禁止发表广告信息、垃圾信息。多次不遵守规则，无视版主的警告，将无需任何解释被封号。多次不遵守规则，无视版主的警告，以及公开对管理员无礼，将无需任何解释封号。 Sergey Golubev 2013.08.13 18:45 #67 怎样购买一个基于MQL5或者MQL4的交易机器MQL5.com中的“工作”部分 MQL5.community中的"工作"服务和其他网站类似服务或者资源的主要差别就是安全性。在客户和程序员整个合作过程中，都会受到保障，防止彼此的过失行为。在争议事件出现的时候，MetaQuotes软件公司将会成为仲裁方的角色。 就算作为客户方，您已经找到了愿意执行您任务的程序员，我们还是建议您新建服务，因为它 可以提供很多之前讨论中经常被忽视的细节，相应地，如果您是程序员，收到了一个开发自动交易系统，指标等的任务，并且指定了客户付款数额，为了最正式地建 立您和客户之间的关系，也为了用统一的标准掌控项目, 你可以提供另一方面，请用户把协议转到一个工作服务的新订单中。 本文中我们将讨论怎样使用 "工作" 服务来建立和完成一项任务。 Sergey Golubev 2013.08.13 18:51 #68 新用户的几个小窍门 Sergey Golubev 2013.08.13 18:57 #69 美国零售销售连续四个月上升，美元继续上行修正今晚数据显示美国零售销售已连续四个月上升，且核心零售销售创去年12月份以来最大涨幅。美元指数亦连续三个交易日走高，自上周81下方七周低点回升至81.84附近。在数据公布后，美元/日元涨至一周高位82.26，美元/瑞郎刷新8日高点至0.9345。另外，先前反弹走高的澳元/美元今日回落至0.9100水平附近，日内小跌0.4%。整体看，日内数据带来的影响并不大，无论是欧元区的工业产出数据抑或是英国的CPI。较令人瞩目的是日本政府考虑削减企业税以抵消销售税上调带来的负面影响令日元大幅承压走低。数据方面：美国7月零售销售月率+0.2%，预期+0.3%，前值从+0.4%修正为+0.6%；核心零售销售月率+0.5%，预期+0.4%，前值从+0.0%修正为+0.1%；除汽车和汽油外零售销售月率+0.4%，预期+0.4%，前值从-0.1%修正为+0.0%美国6月商业库存月率由-0.1%升至0.0%欧元区6月季调后工业产出月率+0.7%，预期+1.0%，前值从-0.3%修正至-0.2%德国 8月ZEW经济景气指数 42.0，预期39.9，前值36.3。值得一提的是，ZEW经济学家指出，欧洲央行在未来6个月内加息的可能性更大，调查参与者表示德国通胀既可能维持稳定也可能上升。至于已经连续收缩了6个季度的欧元区经济，彭博经济学家预计该地区第二季度GDP将会增长0.2%（该数据将于周三公布）。 美国零售销售连续四个月上升，美元继续上行修正 www.forex21.cn Forex21.cn-今晚数据显示美国零售销售已连续四个月上升，且核心零售销售创去年12月份以来最大涨幅。美元指数亦连续三个交易日走高，自上周81下方七周低点回升至81.84附近。 在数据公布后，美元/日元涨至一周高位82.26，美元/瑞郎刷新8日高点至0.9345。另外，先前反弹走高的澳元/美元今日回落至0.9100水平附近，日内小跌0.4%。 整体看，日内数据带来的影响并不大，无论是欧元区的工业产出数据抑或是英国的CPI。较令人瞩目的是日本政府考虑削减企业税以抵消销售税上调带来的负面影响令日元大幅承压走低。 数据方面：... Sergey Golubev 2013.08.14 08:03 #70 美元上涨 经济数据改善 金价周二收市跌13.70美元星期三, 八月 14 2013, 03:40 GMT 昨日回顾经历连续四天的涨势后，黄金周二下跌。美元走强，及经济数据改善，显示联准会 (Fed)很快将开始缩减购债计划，为利空。黄金收低13.70美元，或1%，至每盎司1320.50美元。周一，黄金上涨22美元，或1.7%，连续第 四天上涨，中国经济数据优于预期，带来利多。美元兑主要外币上涨，包括欧元与日元，为黄金市场利空。报导指出，日本考虑调降企业税，该消息支撑了日本股 市，但却压低了日元。当美元转强，以美元计价商品，如黄金，便受到压力，因对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵。美国今日公布7月零售销售低于预期， 但该报告的细节项目则转强。零售销售数据有利Fed进行缩减购债计划，为贵金属市场利空。美股盘后美 国股市周二温和收高，苹果，J.C. Penney与航空股为今日主导走势股票。苹果股价大涨22.21美元，或4.75%，至489.57美元，为S&P 500指数中， 涨幅第二大股票。大户投资人Carl Icahn在推特网站上宣布，他持有大量苹果股权，并相信该股价极度偏低。Icahn说，他于周二上午与苹果执行长相谈甚欢，他们讨论了他的观点，即更大 规模的库藏股计划现在就应实施。消息公布后，苹果迅速成为热门话题。道琼工业平均指数收高31.33点至15451.01。基本分析美 元昨日延续周一反弹势头继续走强。虽然在纽约时段非美一度略有反弹，但并没有改变日内整体下跌的走势。其中日元表现最为弱势，美元/日元重新站上98关 口。美股则结束前两个交易日的下跌走势震荡收高。道琼斯指数收盘上涨0.20%，报于15451.01；纳斯达克收盘上涨0.39%，报于 3684.44；标普500收盘上涨0.28%，报于1694.16。原油继续高位震荡，纽约原油期货收盘上涨0.7%，报于106.83美元/桶。贵金 属方面，因全球最大黄金消费国印度宣布对黄金白银进口税进行新一轮上调，金价承压下行。12月主力黄金合约周二跌13.70美元，收于每盎司 1320.50美元，跌幅是1%。入市策略：黄金短线价位暂于1313与1338间上落，及后倾向升试1348阻力，再穿反弹上延到1370、1394甚至1441/50区。短线支持在1305及1260/67区。 今日建议 : 伦敦金于 1313-1338 区间上落 港金于 12180– 12440 支持位 1278/1298阻力位1358/1368 入市策略一 : 在1313美元水平做多，止赚设在1323美元，止损设在1208美元。入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于20.40–22.40 支持位18.80/19.80 阻力位22.80 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 美元上涨 经济数据改善 金价周二收市跌13.70美元 www.forex21.cn 经历连续四天的涨势后，黄金周二下跌。美元走强，及经济数据改善，显示联准会(Fed)很快将开始缩减购债计划，为利空。黄金收低13.70美元，或1%，至每盎司1320.50美元。周一，黄金上涨22美元，或1.7%，连续第四天上涨，中国经济数据优于预期，带来利多。美元兑主要外币上涨，包括欧元与日元，为黄金市场利空。报导指出，日本考虑调降企业税，该消息支撑了日本股市，但却压低了日元。当美元转强，以美元计价商品，如黄金，便受到压力，因对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵。美国今日公布7月零售销售低于预期，但该报告的细节项目则转强。零售销售数据有利Fed进行缩减购债计划，为贵金属市场利空。 美国股市周二温和收高，苹果，J.C... 现货黄金测试结果，请大家评价一下 Experts: earlyOpenTrend Need help with coding 1234567891011121314...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
美铜风景独好，金银区间震荡
2013年8月9日 20:25欧洲时段，ICE美元指数维持疲软，贵金属在昨日高点窄幅震荡，中国经济数据向好继续提振铜价上涨，工业金属再度领涨商品。
中 国7月工业生产增长9.7%，创今年2月以来最大增幅，7月零售销售则增长13.2%，虽小幅低于前值13.3%，但仍录得年内第二大增幅。中国官方昨日 公布的7月贸易数据亦大幅走强，与上年同期相比进口增长10.9%。上述关键经济指标均显示中国经济放缓在三季度初有企稳迹象，继续为铜价提供短期支持。 不过并非所有经济指标都显示乐观信号，月初公布的7月汇丰中国制造业PMI降至47.7，暗示制造业有所加速萎缩风险。另一方面中国央行周五数据显示，7 月份新增人民币贷款6999亿元，低于6月份8605亿元，接受道琼斯通讯社调查的经济学家预测中值为6330亿元。从一季度放缓至今，中国领导层尚未推 出像2008年般的大规模刺激措施，积极的财政和稳健的货币政策仍是主基调。
贵金属价格昨日大幅上涨，完全收复周前跌幅，金价和银价分别 企稳于1300和20美元整数位上方，美元疲软是推动贵金属反弹的主要原因。一方面，7月非农报告低于预期的消极影响持续发酵，另一方面欧元区和英国数据 则不断改善，推动欧系货币空头平仓，导致美元指数严重承压。下周欧元区将公布二季度GDP初值，若数据好于预期可能进一步提升投资者对欧元区前景的乐观预 期，届时美元可能维持疲软，反过来为商品提供支持。（陈东阳 sdychen@fxcmasia.com）
金价在6月底上升浪38.2%斐波回档获得支持，昨日强劲反弹重回1300美元，上方较强阻力关注7月高点1346美元，只有上破才能打开上行空间，否则可能延续区间震荡。
银价暂时受阻于上行通道下轨和50日均线，日图随机指标暗示进一步上行风险，关注该位置能否提供有效阻力，上破则可能测试100日均线，持续破败将面临回落风险。
铜价站上100日均线后进一步上涨，10/20日均线转为掉头向上，日图价格已经打开上行空间，后市可能测试5月高点3.400美元。
中国黄金协会：上半年中国黄金消费激增53.7%
中国黄金协会8月12日公布的调查数据显示，2013年上半年中国黄金消费量达到706.36吨，同比增长53.7%。超7成需进口。同期黄金产量同比仅增长8.94%，达到192.82吨。
据新华网，在市场预期美联储迟早要退出QE的大背景下，黄金价格今年整体下跌，其年度跌幅正在逼近13年以来最大跌幅。但是黄金价格整体下行却给了黄金消费者购金的大好时机。
上海黄金交易所7月15日发布的数据显示，截至6月份的6个月中，上海黄金交易所向买家释放了1098吨黄金，去年一整年的量为1139吨。
同期国际金价由年初的每盎司1675美元降至1234美元。北京时间12:40，国际金价报每盎司1329美元。
亚洲股市普遍上涨，风险情绪改善
亚洲股市全面上涨，其中日经指数领涨1.67%，日本首相就企业税收发表讲话后日经指数自上周低位反弹。
恒生指数上涨0.73%，上证指数轻微上涨0.02%，科技股以及药物制造业企业利润下滑拖累股市，而工业股上涨。
MQL5.community的支付系统
内部支付系统最初是为方便向文章的作者支付稿酬而建立的。MQL5.community不是新建了一套支付系统，而是集成了时下流行的电子支付系统WebMoney。我们使用积分用作为货币单位。
我们社区的发展日新月异。工作服务和市场服务都在飞速发展，还有新诞生的信号服务（允许用户出售他们的交易信号）发展也十分迅速。除此之外，另一个著名的支付系统PayPal也增加到了支付服务中，成为一种新的支付手段。你也可以通过Gate2Shop支付系统，由信用卡或借记卡向你的帐户存款。
这一切都是由于用户之间的商品-货币关系不同而产生。简而言之，有些用户是卖家，而另一些则是买家。以下服务是MQL5.community已经具备或者即将具备的：
社区中的卖家包括：”工作服务”中的程序开发者，文章的作者以及市场、信号和云服务中的卖家。买家包括：“工作服务”中的顾客，“文章”服务中的MetaQuotes软件公司，以及市场、信号和MQL5云服务中的顾客。
在本文中，我们将全面的讨论MQL5.community支付系统相关的问题。你将学会如何在支付系统中存款和取款，学习如何确保操作的安全性，以及发现MQL5.community中各种赚取和消费积分的方式。
MQL5.community - 用户手册
欢迎来到MQL5.community，MQL5.community是由MetaQuotes软件公司开发的！
现在你不仅能够阅读文章、下载MQL5程序，你还能够参与论坛讨论，对文章和源代码发表评论，在代码基地为MQL5程序评分并分享你自己的作品，你甚至还可以发表文章并获取可观的报酬 - 成为MQL5.com的作者吧！
MQL5.com提供的服务不断的更新，因此希望你能够成为我们常客。为了你能够在本论坛进行有效和顺畅的沟通，我们建议你遵守论坛的基本规则。
1. 个人资料设置
2. 消息编辑器
3. 收藏夹
4. 站内消息
5. 服务台
6. 工作和报酬
7. RSS订阅
8. 等级
9. MQL5存储空间
怎样购买一个基于MQL5或者MQL4的交易机器MQL5.com中的“工作”部分
MQL5.community中的"工作"服务和其他网站类似服务或者资源的主要差别就是安全性。在客户和程序员整个合作过程中，都会受到保障，防止彼此的过失行为。在争议事件出现的时候，MetaQuotes软件公司将会成为仲裁方的角色。
就算作为客户方，您已经找到了愿意执行您任务的程序员，我们还是建议您新建服务，因为它 可以提供很多之前讨论中经常被忽视的细节，相应地，如果您是程序员，收到了一个开发自动交易系统，指标等的任务，并且指定了客户付款数额，为了最正式地建 立您和客户之间的关系，也为了用统一的标准掌控项目, 你可以提供另一方面，请用户把协议转到一个工作服务的新订单中。
本文中我们将讨论怎样使用 "工作" 服务来建立和完成一项任务。
美国零售销售连续四个月上升，美元继续上行修正
今晚数据显示美国零售销售已连续四个月上升，且核心零售销售创去年12月份以来最大涨幅。美元指数亦连续三个交易日走高，自上周81下方七周低点回升至81.84附近。
在数据公布后，美元/日元涨至一周高位82.26，美元/瑞郎刷新8日高点至0.9345。另外，先前反弹走高的澳元/美元今日回落至0.9100水平附近，日内小跌0.4%。
整体看，日内数据带来的影响并不大，无论是欧元区的工业产出数据抑或是英国的CPI。较令人瞩目的是日本政府考虑削减企业税以抵消销售税上调带来的负面影响令日元大幅承压走低。
数据方面：
美国7月零售销售月率+0.2%，预期+0.3%，前值从+0.4%修正为+0.6%；核心零售销售月率+0.5%，预期+0.4%，前值从+0.0%修正为+0.1%；除汽车和汽油外零售销售月率+0.4%，预期+0.4%，前值从-0.1%修正为+0.0%
美国6月商业库存月率由-0.1%升至0.0%
欧元区6月季调后工业产出月率+0.7%，预期+1.0%，前值从-0.3%修正至-0.2%
德国 8月ZEW经济景气指数 42.0，预期39.9，前值36.3。
值得一提的是，ZEW经济学家指出，欧洲央行在未来6个月内加息的可能性更大，调查参与者表示德国通胀既可能维持稳定也可能上升。
至于已经连续收缩了6个季度的欧元区经济，彭博经济学家预计该地区第二季度GDP将会增长0.2%（该数据将于周三公布）。
美元上涨 经济数据改善 金价周二收市跌13.70美元
星期三, 八月 14 2013, 03:40 GMT
昨日回顾
经历连续四天的涨势后，黄金周二下跌。美元走强，及经济数据改善，显示联准会 (Fed)很快将开始缩减购债计划，为利空。黄金收低13.70美元，或1%，至每盎司1320.50美元。周一，黄金上涨22美元，或1.7%，连续第 四天上涨，中国经济数据优于预期，带来利多。美元兑主要外币上涨，包括欧元与日元，为黄金市场利空。报导指出，日本考虑调降企业税，该消息支撑了日本股 市，但却压低了日元。当美元转强，以美元计价商品，如黄金，便受到压力，因对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵。美国今日公布7月零售销售低于预期， 但该报告的细节项目则转强。零售销售数据有利Fed进行缩减购债计划，为贵金属市场利空。
美股盘后
美 国股市周二温和收高，苹果，J.C. Penney与航空股为今日主导走势股票。苹果股价大涨22.21美元，或4.75%，至489.57美元，为S&P 500指数中， 涨幅第二大股票。大户投资人Carl Icahn在推特网站上宣布，他持有大量苹果股权，并相信该股价极度偏低。Icahn说，他于周二上午与苹果执行长相谈甚欢，他们讨论了他的观点，即更大 规模的库藏股计划现在就应实施。消息公布后，苹果迅速成为热门话题。道琼工业平均指数收高31.33点至15451.01。
基本分析
美 元昨日延续周一反弹势头继续走强。虽然在纽约时段非美一度略有反弹，但并没有改变日内整体下跌的走势。其中日元表现最为弱势，美元/日元重新站上98关 口。美股则结束前两个交易日的下跌走势震荡收高。道琼斯指数收盘上涨0.20%，报于15451.01；纳斯达克收盘上涨0.39%，报于 3684.44；标普500收盘上涨0.28%，报于1694.16。原油继续高位震荡，纽约原油期货收盘上涨0.7%，报于106.83美元/桶。贵金 属方面，因全球最大黄金消费国印度宣布对黄金白银进口税进行新一轮上调，金价承压下行。12月主力黄金合约周二跌13.70美元，收于每盎司 1320.50美元，跌幅是1%。
入市策略：
黄金
短线价位暂于1313与1338间上落，及后倾向升试1348阻力，再穿反弹上延到1370、1394甚至1441/50区。短线支持在1305及1260/67区。
今日建议 : 伦敦金于 1313-1338 区间上落
港金于 12180– 12440
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1313美元水平做多，止赚设在1323美元，止损设在1208美元。
入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于20.40–22.40
支持位18.80/19.80 阻力位22.80 /23.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)