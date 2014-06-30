报刊评论 - 页 12 1...5678910111213141516171819...48 新评论 Sergey Golubev 2013.09.11 08:21 #111 澳元反弹 日圆再跌星期三, 九月 11 2013, 05:39 GMT | 交通银行香港分行近日美元回落，当中以欧洲货币表现最亮麗。话虽如此，美匯指數仍沿着自2011年中形成的升轨上升，跌穿支持81.20才确定转向。当然，愈近9月中聯储 局议息会议，匯市就愈波动。美国十年债息仍高企近3厘，反映债市投资者仍然打赌伯南克将於9月收水，但美匯高位横行反映匯市投资者未必持相同看法。於大市 未有一致共識美国将收水下，建议大家需小心行事。眾货币中，在下认為澳元前景较明朗。始终上週澳洲储备银行议息后只言只在有需要时候才调 整政策以撑需求，估计其减息週期暂告一段落下，澳元仍可反弹。技术上，澳元反弹已经升穿重要阻力0.92，下一目标价已是25週平均线近0.95。观乎先 前在0.88的超卖異常强烈，0.95应不难到达。美国準备收水而日本仍大力放水下，息差扩阔利好美元兑日圆再上。时下美元兑日圆已轻微升穿完美三角，下 一步将试前高位103.74 Sergey Golubev 2013.09.11 20:16 #112 美股期货强势整理，市场寻找下一推动星期三, 九月 11 2013, 11:58 GMT经过连续两天的拉升之后，周三美股期货盘陷入高位窄幅整理，等待进一步推动，技术上开盘后不排除回调的可能，不过短期上涨动能依然留存。目前三大股指期货涨跌不一，道指期货上涨0.2%，纳指期货下跌0.2%，标普500指数期货持平。欧洲股市小幅上涨。日 内最大的事件即是亚市奥巴马的讲话。他阐述了为什么有必要对叙利亚采取行动，但倾向于叙利亚作出配合的情况下采取和平外交方式解决叙利亚化武问题。奥巴马 还表示国会已经推迟了对叙利亚问题的表决。奥巴马讲话后，市场认为美国短期内对叙利亚动武的几率进一步下降，昨日叙利亚同意了将化武移交国际社会管理的提 议，推动风险偏好情绪回升，全球股市大涨。日内没有美国重要数据，若没有其他负面消息，股市仍将保持强势。技术上道指昨日站上100日均线上方，下一阻力位于50日均线15261点，若破，将增强短期上行动能油价跌势暂时止步于50日均线106.30美元上方，奥巴马表示国会推迟表决令叙利亚问题暂时告一段落，油价陷入整理，等待进一步推动。日内将公布美国原 油库存数据，预计再次下降并料将为油价提供支持。不过主导因素依然是叙利亚问题。技术上，若跌破50日均线将加剧短期下行动能。 Sergey Golubev 2013.09.12 07:59 #113 瑞银：中国经济向好 未来一年内人民币或不具有升值空间星期四, 九月 12 2013, 05:15 GMT9月11日瑞银首席中国经济学家汪涛表示，人民币不会再升值了，人民币兑美元在未来几个月甚至一年的时间都持平于目前水平，可能会上下浮动一个点，但预期明显趋势性变化不会出现，人民币在未来12个月内不再具有升值的空间。 谈到中国经济，汪涛表示，从目前已经发布的经济数据看，中国经济比预想的要好一点，尤其是工业增加值和发电量等数据向好。7月份以来，政府多轮各种各样政策的支持，包括信心上的支持，对经济的向好起到了积极作用。 瑞银预测：今年全年经济同比增长7.6%，三季度同比增长7.7%，但四季度的时候复苏的势头有所放缓，四季度再次回到7.5%左右，放缓原因主要是信贷在五六月份以来已经明显放缓，这是一个滞后的影响。 “房地产作为整个经济中最重要的部分，其稳健复苏对整个经济能起到支撑作用。”汪涛判断四季度不会有新的房地产调控政策出来，同样也不会出台刺激房地产的政策。 针对近期市场关注的部分银行暂停按揭贷款、取消利率优惠折扣等措施，汪涛表示，这只是个别现象，是银行的微观调整，不是国家统一政策。 瑞银：中国经济向好 未来一年内人民币或不具有升值空间 www.forex21.cn Forex21.cn—9月11日瑞银首席中国经济学家汪涛表示，人民币不会再升值了，人民币兑美元在未来几个月甚至一年的时间都持平于目前水平，可能会上下浮动一个点，但预期明显趋势性变化不会出现，人民币在未来12个月内不再具有升值的空间。 谈到中国经济，汪涛表示，从目前已经发布的经济数据看，中国经济比预想的要好一点，尤其是工业增加值和发电量等数据向好。7月份以来，政府多轮各种各样政策的支持，包括信心上的支持，对经济的向好起到了积极作用。... Sergey Golubev 2013.09.13 10:26 #114 贵金属：黄金白银继续下挫，仍面临下行压力星期五, 九月 13 2013, 06:41 GMT昨日黄金和白银分别下破了关键支持1350和23.00，而白银甚至更进一步跌破了22.00，这使得黄金和白银自7月份以来的反弹基本结束。按 道理来说市场对9月份美联储利率决议上缩减QE规模预期不高在利好风险货币之时也应该利好黄金和白银，但是还有另一个因素，就是在全球经济形势普遍向好的 情况下，黄金没有太大的吸引力，之前叙利亚局势紧张所引发的避险情绪短暂为黄金提供了支持，但是随着局势的缓解，黄金和白银迅速回落也就理所当然。在 这种情况下，短期而言恐怕黄金和白银难以获得基本面上有效支撑，还将面临进一步下行风险，当前黄金正在测试前期涨势的50%回档，若跌破，将关注 61.8%回档，刚好也是8月初的底部1280附近，而白银当前也刚好是在测试50%回档，61.8%回档则是在21.00附近。 贵金属：黄金白银继续下挫，仍面临下行压力 www.forex21.cn Forex21.cn - 昨日黄金和白银分别下破了关键支持1350和23.00，而白银甚至更进一步跌破了22.00，这使得黄金和白银自7月份以来的反弹基本结束。... Sergey Golubev 2013.09.13 10:28 #115 联储主席萨默斯？星期五, 九月 13 2013, 08:12 GMT★美元亚市出现反弹★日经新闻报道奥巴马将提名萨默斯为下届美联储主席，美元/日元快速上涨★ 关注美国8月零售月率 ★关注美国9月密歇根大学消费者信心指数日经收盘上涨0.1%，报14404.67；澳大利亚股市收盘上涨-0.44%，报5219.6点。截止北京时间14:40，上证指数上涨-0.74%，恒生指数上涨-0.36%。午 间日经新闻报道，美国奥巴马总统将在最早下周提名萨默斯为美联储主席，布赖纳得为副主席。与另一大热门候选人耶伦相比，萨默斯似乎显得更有鹰派。在今年4 月的以此讲话中，萨默斯曾对量化宽松(QE)项目的有效性表达了消极的评价，这或许意味著一旦萨默斯当选，美联储的缩减QE进程将更加巩固。不过，就经济 框架来说，萨默斯的看法和伯南克以及耶伦还是一致的，如果成为联储主席，将会继续维持货币政策的宽松，以支持经济复苏。新闻公布後，市场迎来一场小型地 震。美元/日元随即自99.65最高上涨至99.98，不过未能突破整百关口。 黄金方面，昨日表现相当疲软。虽然有报道称昨日公布的就 业初请人数低於预期，导致市场对於 缩减QE规模预期增强，打压金价表现。但是，正如随後美国官方发布的声明中所说，由於美国两个州进行了系统升级导致统计数字偏小，该数据并不能完全代表真 实情况。因此，这个理由或许有所牵强。亚市时段，黄金先是小幅震荡，而随後日经新闻关於萨默斯的报告突如其来地打压金价走势。金价在30分钟内一度急跌， 最低探至1307美元/盎司。不过随後出现回升。随著美联储9月议息会议的临近，加上如报道中所说可能於下周公布的美联储主席提名，黄金的走势或将一扫近 来沉闷。建议交易者紧密跟踪事态最新的发展。另外，本周的投机情绪指数报告显示，市场散户黄金净多头数量再度回升，目前已经达到了今年6月以来最高水平。 SSI作为一个反向指标，本应令我们看跌黄金表现，不过在下周这么多重大事件面前，我们仍倾向於保持谨慎。亚市美元兑其他主要货币出现反 弹，市场焦点关注今日晚间公布的美国8月零售销售数据。8月零售销售月率预期上升0.5%，升幅高於前值的0.2%，根据红皮书调查结果，数据存在上行可 能。随著叙利亚危机暂时淡出公众视野，在美联储会议前，市场将密切关注美国零售销售和消费者物价指数，数据表现可能影响美联储最终决定，从而对周五市场走 势构成指引。交易者对於美联储下周货币政策会议上对缩减QE规模持谨慎态度。今日重点关注美国8月零售销售数据以及9月密歇根大学消费者信心指数，或将影响汇价短期走势。 Sergey Golubev 2013.09.13 21:26 #116 黄金期货收盘下跌22美元，收报1,308.60美元/盎司 Sergey Golubev 2013.09.13 21:28 #117 美国银行：美联储更有可能在12月削减量化宽松美国银行周五表示，美联储更有可能在12月削减QE，虽然几率不是特别大；对9月削减QE持怀疑态度，因为FOMC可能在此次会议上下调增长预期。早前，RBC称，美联储在即将到来的FOMC会议上削减QE几成定局。 美国银行：美联储更有可能在12月削减量化宽松 www.forex21.cn Forex21.cn—美国银行周五表示，美联储更有可能在12月削减QE，虽然几率不是特别大；对9月削减QE持怀疑态度，因为FOMC可能在此次会议上下调增长预期。 早前，RBC称，美联储在即将到来的FOMC会议上削减QE几成定局。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.09.16 08:28 #118 黄金：维持疲软 关注美联储缩减量化宽松规模星期一, 九月 16 2013, 04:50 GMT 美俄就叙利亚问题达成协议，对于黄金价格的利好作用相对有限；目前危机缓和后，其影响力更加缩小。金价所以大幅度下跌，主要还是来源于市场对于美联储货币政策的预期，部分机构重启做空投资。而 部分投行也重新释放看空言论，其中高盛的大宗商品部主任周末声称：虽然有叙利亚问题、债务谈判等有利因素支持，金价仍将在此之后重启下跌之旅；高盛本来预 期2014年金价将低至1050美元，目前来看，有可能跌破1000美元一线。短线来看，在美联储会议前后，金价将消化不利预期影响，仍有下跌空间；但美 联储会议的结果，将指引金价未来3~4个月内的走势。目前黄金交易方向不明朗，连续两个交易日走出十字星，预期在美联储公布缩减量化宽松政策结果之前，金价将弱势振荡。 黄金：维持疲软 关注美联储缩减量化宽松规模 www.forex21.cn Forex21.cn—美俄就叙利亚问题达成协议，对于黄金价格的利好作用相对有限；目前危机缓和后，其影响力更加缩小。金价所以大幅度下跌，主要还是来源于市场对于美联储货币政策的预期，部分机构重启做空投资。... Sergey Golubev 2013.09.16 16:09 #119 贵金属：Comex期金持稳美国前财长萨默斯放弃竞选美联储主席的消息传出后，黄金多头受到一定程度的提振。Comex12月期金上升3.70美元，至1312.3美元/盎司，交易区间在1309.6-1336.00美元/盎司。萨默斯的消息打压美元走低，许多观察家认为他比现任美联储副主席耶伦更为强硬，而后者目前成为接替伯南克的最有可能的人选。德国商业银行称，如果耶伦当选，美联储将以更为渐进的步伐退出刺激政策。欧元/美元升至两周半以来最高1.3382，而金价也受到支持上扬。Comex12月期银上升9.5美分，至21.815美元/盎司，交易区间在21.735-22.49美元/盎司。 贵金属：Comex期金持稳 www.forex21.cn Forex21.cn—美国前财长萨默斯放弃竞选美联储主席的消息传出后，黄金多头受到一定程度的提振。 Comex12月期金上升3.70美元，至1312.3美元/盎司，交易区间在1309.6-1336.00美元/盎司。 萨默斯的消息打压美元走低，许多观察家认为他比现任美联储副主席耶伦更为强硬，而后者目前成为接替伯南克的最有可能的人选。... 现货黄金测试结果，请大家评价一下
澳元反弹 日圆再跌
星期三, 九月 11 2013, 05:39 GMT | 交通银行香港分行
近日美元回落，当中以欧洲货币表现最亮麗。话虽如此，美匯指數仍沿着自2011年中形成的升轨上升，跌穿支持81.20才确定转向。当然，愈近9月中聯储 局议息会议，匯市就愈波动。美国十年债息仍高企近3厘，反映债市投资者仍然打赌伯南克将於9月收水，但美匯高位横行反映匯市投资者未必持相同看法。於大市 未有一致共識美国将收水下，建议大家需小心行事。
眾货币中，在下认為澳元前景较明朗。始终上週澳洲储备银行议息后只言只在有需要时候才调 整政策以撑需求，估计其减息週期暂告一段落下，澳元仍可反弹。技术上，澳元反弹已经升穿重要阻力0.92，下一目标价已是25週平均线近0.95。观乎先 前在0.88的超卖異常强烈，0.95应不难到达。美国準备收水而日本仍大力放水下，息差扩阔利好美元兑日圆再上。时下美元兑日圆已轻微升穿完美三角，下 一步将试前高位103.74
美股期货强势整理，市场寻找下一推动
星期三, 九月 11 2013, 11:58 GMT
经过连续两天的拉升之后，周三美股期货盘陷入高位窄幅整理，等待进一步推动，技术上开盘后不排除回调的可能，不过短期上涨动能依然留存。目前三大股指期货涨跌不一，道指期货上涨0.2%，纳指期货下跌0.2%，标普500指数期货持平。欧洲股市小幅上涨。
日 内最大的事件即是亚市奥巴马的讲话。他阐述了为什么有必要对叙利亚采取行动，但倾向于叙利亚作出配合的情况下采取和平外交方式解决叙利亚化武问题。奥巴马 还表示国会已经推迟了对叙利亚问题的表决。奥巴马讲话后，市场认为美国短期内对叙利亚动武的几率进一步下降，昨日叙利亚同意了将化武移交国际社会管理的提 议，推动风险偏好情绪回升，全球股市大涨。
日内没有美国重要数据，若没有其他负面消息，股市仍将保持强势。技术上道指昨日站上100日均线上方，下一阻力位于50日均线15261点，若破，将增强短期上行动能
油价跌势暂时止步于50日均线106.30美元上方，奥巴马表示国会推迟表决令叙利亚问题暂时告一段落，油价陷入整理，等待进一步推动。日内将公布美国原 油库存数据，预计再次下降并料将为油价提供支持。不过主导因素依然是叙利亚问题。技术上，若跌破50日均线将加剧短期下行动能。
瑞银：中国经济向好 未来一年内人民币或不具有升值空间
星期四, 九月 12 2013, 05:15 GMT
9月11日瑞银首席中国经济学家汪涛表示，人民币不会再升值了，人民币兑美元在未来几个月甚至一年的时间都持平于目前水平，可能会上下浮动一个点，但预期明显趋势性变化不会出现，人民币在未来12个月内不再具有升值的空间。
谈到中国经济，汪涛表示，从目前已经发布的经济数据看，中国经济比预想的要好一点，尤其是工业增加值和发电量等数据向好。7月份以来，政府多轮各种各样政策的支持，包括信心上的支持，对经济的向好起到了积极作用。
瑞银预测：今年全年经济同比增长7.6%，三季度同比增长7.7%，但四季度的时候复苏的势头有所放缓，四季度再次回到7.5%左右，放缓原因主要是信贷在五六月份以来已经明显放缓，这是一个滞后的影响。
“房地产作为整个经济中最重要的部分，其稳健复苏对整个经济能起到支撑作用。”汪涛判断四季度不会有新的房地产调控政策出来，同样也不会出台刺激房地产的政策。
针对近期市场关注的部分银行暂停按揭贷款、取消利率优惠折扣等措施，汪涛表示，这只是个别现象，是银行的微观调整，不是国家统一政策。
贵金属：黄金白银继续下挫，仍面临下行压力
星期五, 九月 13 2013, 06:41 GMT
昨日黄金和白银分别下破了关键支持1350和23.00，而白银甚至更进一步跌破了22.00，这使得黄金和白银自7月份以来的反弹基本结束。
按 道理来说市场对9月份美联储利率决议上缩减QE规模预期不高在利好风险货币之时也应该利好黄金和白银，但是还有另一个因素，就是在全球经济形势普遍向好的 情况下，黄金没有太大的吸引力，之前叙利亚局势紧张所引发的避险情绪短暂为黄金提供了支持，但是随着局势的缓解，黄金和白银迅速回落也就理所当然。
在 这种情况下，短期而言恐怕黄金和白银难以获得基本面上有效支撑，还将面临进一步下行风险，当前黄金正在测试前期涨势的50%回档，若跌破，将关注 61.8%回档，刚好也是8月初的底部1280附近，而白银当前也刚好是在测试50%回档，61.8%回档则是在21.00附近。
联储主席萨默斯？
星期五, 九月 13 2013, 08:12 GMT
★美元亚市出现反弹
★日经新闻报道奥巴马将提名萨默斯为下届美联储主席，美元/日元快速上涨
★ 关注美国8月零售月率
★关注美国9月密歇根大学消费者信心指数
日经收盘上涨0.1%，报14404.67；澳大利亚股市收盘上涨-0.44%，报5219.6点。截止北京时间14:40，上证指数上涨-0.74%，恒生指数上涨-0.36%。
午 间日经新闻报道，美国奥巴马总统将在最早下周提名萨默斯为美联储主席，布赖纳得为副主席。与另一大热门候选人耶伦相比，萨默斯似乎显得更有鹰派。在今年4 月的以此讲话中，萨默斯曾对量化宽松(QE)项目的有效性表达了消极的评价，这或许意味著一旦萨默斯当选，美联储的缩减QE进程将更加巩固。不过，就经济 框架来说，萨默斯的看法和伯南克以及耶伦还是一致的，如果成为联储主席，将会继续维持货币政策的宽松，以支持经济复苏。新闻公布後，市场迎来一场小型地 震。美元/日元随即自99.65最高上涨至99.98，不过未能突破整百关口。
黄金方面，昨日表现相当疲软。虽然有报道称昨日公布的就 业初请人数低於预期，导致市场对於 缩减QE规模预期增强，打压金价表现。但是，正如随後美国官方发布的声明中所说，由於美国两个州进行了系统升级导致统计数字偏小，该数据并不能完全代表真 实情况。因此，这个理由或许有所牵强。亚市时段，黄金先是小幅震荡，而随後日经新闻关於萨默斯的报告突如其来地打压金价走势。金价在30分钟内一度急跌， 最低探至1307美元/盎司。不过随後出现回升。随著美联储9月议息会议的临近，加上如报道中所说可能於下周公布的美联储主席提名，黄金的走势或将一扫近 来沉闷。建议交易者紧密跟踪事态最新的发展。另外，本周的投机情绪指数报告显示，市场散户黄金净多头数量再度回升，目前已经达到了今年6月以来最高水平。 SSI作为一个反向指标，本应令我们看跌黄金表现，不过在下周这么多重大事件面前，我们仍倾向於保持谨慎。
亚市美元兑其他主要货币出现反 弹，市场焦点关注今日晚间公布的美国8月零售销售数据。8月零售销售月率预期上升0.5%，升幅高於前值的0.2%，根据红皮书调查结果，数据存在上行可 能。随著叙利亚危机暂时淡出公众视野，在美联储会议前，市场将密切关注美国零售销售和消费者物价指数，数据表现可能影响美联储最终决定，从而对周五市场走 势构成指引。交易者对於美联储下周货币政策会议上对缩减QE规模持谨慎态度。
今日重点关注美国8月零售销售数据以及9月密歇根大学消费者信心指数，或将影响汇价短期走势。
美国银行：美联储更有可能在12月削减量化宽松
美国银行周五表示，美联储更有可能在12月削减QE，虽然几率不是特别大；对9月削减QE持怀疑态度，因为FOMC可能在此次会议上下调增长预期。
早前，RBC称，美联储在即将到来的FOMC会议上削减QE几成定局。
黄金：维持疲软 关注美联储缩减量化宽松规模
星期一, 九月 16 2013, 04:50 GMT
美俄就叙利亚问题达成协议，对于黄金价格的利好作用相对有限；目前危机缓和后，其影响力更加缩小。金价所以大幅度下跌，主要还是来源于市场对于美联储货币政策的预期，部分机构重启做空投资。
而 部分投行也重新释放看空言论，其中高盛的大宗商品部主任周末声称：虽然有叙利亚问题、债务谈判等有利因素支持，金价仍将在此之后重启下跌之旅；高盛本来预 期2014年金价将低至1050美元，目前来看，有可能跌破1000美元一线。短线来看，在美联储会议前后，金价将消化不利预期影响，仍有下跌空间；但美 联储会议的结果，将指引金价未来3~4个月内的走势。
目前黄金交易方向不明朗，连续两个交易日走出十字星，预期在美联储公布缩减量化宽松政策结果之前，金价将弱势振荡。
贵金属：Comex期金持稳
美国前财长萨默斯放弃竞选美联储主席的消息传出后，黄金多头受到一定程度的提振。
Comex12月期金上升3.70美元，至1312.3美元/盎司，交易区间在1309.6-1336.00美元/盎司。
萨默斯的消息打压美元走低，许多观察家认为他比现任美联储副主席耶伦更为强硬，而后者目前成为接替伯南克的最有可能的人选。
德国商业银行称，如果耶伦当选，美联储将以更为渐进的步伐退出刺激政策。欧元/美元升至两周半以来最高1.3382，而金价也受到支持上扬。
Comex12月期银上升9.5美分，至21.815美元/盎司，交易区间在21.735-22.49美元/盎司。
避险情绪消散 黄金周一收低9.2美元
星期二, 九月 17 2013, 06:16 GMT
昨日回顾
周一黄金价格收高，创5 个交易日来首见，归功于前美国财政部长桑默斯宣布放弃角逐联准会(Fed) 下任主席大位。加上纽约地区制造业数据不如预期。黄金价格上扬9.2 美元或0.7%，收每盎司1317.80 美元；早盘一度冲上1330 美元。因美元走贬，推升以美元计价的大宗商品价格。桑默斯比其他Fed 下届主席候选人采取更鹰派的货币政策立场，意味他若当选，较可能加快速度退出量化宽松(QE) 货币刺激政策，使得全球廉价资金缩减，影响过去这段时间支撑黄金价格及拉贬美元的流动性走势。
美股盘后
周 一美国股市早盘大涨，蓝筹股标普指数再度逼近空前新高点。因前美国财政部长桑默斯前日宣布退出竞选下届美国联准会(Fed) 主席，引发全球投资人对于美国货币刺激经济政策的乐观期待。道琼工业平均指数大涨163.03 点或1.06%，报15539.09 点。周一全球股市同样受到相同消息激励劲涨，亚洲大部分股市收高，欧股午盘稳健走扬。美国债券投资人同样欢庆，10 年前公债殖利率降至2.8%，因买气涌向长期公债。美元则应声兑欧元及英镑等主要货币下贬。投资人热烈期待现任Fed 副主席叶伦将接下下任主席大位，并普遍预料将延续目前相同的货币刺激政策，以提振美国就业情况。之前有些人担心，若由美国总统欧巴马偏好的桑默斯担任 Fed 主席，恐更大规模缩减美国货币刺激措施。
基本分析
憧憬美国联储局将保持宽松货币 政策，多国债息显著下跌。当中，美国十年期国债孳息连跌四天，昨一度大跌8点子至2.81厘。美国十年期债息本月六日曾经突破3厘，创逾两年新高。五年期 美债波动性自一一年以来首度超越十年期美债，反映市场不信任联储局的低息承诺，忧虑当局明年可能上调银行隔夜拆息目标利率。美银美林指数显示，五年期美债 今年以来回报下跌3.2%，为九四年以来最惨。美债前景还受到债务上限谈判影响，面对债务上限将于下月中稍后触顶，总统奥巴马周日坚拒就提限问题与共和党 讨价还价。十年期德国国债孳息昨跌6点子至1.92厘的近两周新低，同年期荷兰和法国国债孳息皆跌3点子至分别2.31厘和2.51厘；欧猪债息回落，意 大利十年期国债孳息跌4点子至4.53厘，同年期西班牙国债孳息跌2点子至4.47厘。
入市策略：
黄金
短线价位暂在1303与1328间上落，除非可进一步升穿1348及1372，市况才回稳，届时后市可再升试1417及1434阻力。否则后市将继续下试1300/05区支持，失守下望1272/75区才再重组升势。
今日建议 : 伦敦金于 1303-1328 区间上落
港金于 12110– 12390
支持位 1278/1298阻力位1348/1368
入市策略一 : 在1305美元水平做多，止赚设在1315美元，止损设在1300美元。
入市策略二 : 在1325美元水平做空，止赚设在1315美元，止损设在1330美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于19.80–21.80
支持位18.80/19.50 阻力位22.50 /23.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)