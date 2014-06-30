报刊评论 - 页 15 1...8910111213141516171819202122...48 新评论 Sergey Golubev 2013.10.07 08:51 #141 欧市开盘前瞻：缺少数据公布意味美国“驴象之争”将继续主导市场星期一, 十月 07 2013, 06:32 GMT 进入本周美国国会两党在临时预算案以及债务上限方面仍然没有取得任何有效进展，而在各国数据同样缺乏的情况下，预计“驴象之争”仍然将主导市场，双方何时能够达成妥协市场关心的主要焦点，不过就目前来看离达成协议还相距甚远。周一亚市日本股市下跌了0.86%，恒生指数下跌了0.47%，亚洲股市也普遍下跌。美元/日元则小幅回落至97.09。由于美国政府仍然处于关门中，本周美国方面的数据将非常稀少，因美国统计局休假，而本周五到底是不是会公布非农数据以及零售销售等数据目前来说还仍面临不确定性。而日内欧洲时段，只有一个欧元区10月Sentix投资者信心指数，市场预期为10.6，前值为6.5。近几周以来欧元区方面的经济数据出现了改善迹象，不知道投资者信心是否也在回升中。 Sergey Golubev 2013.10.07 08:55 #142 世银下调东亚增长预期，商品货币回落星期一, 十月 07 2013, 06:49 GMT★澳大利亚9月AIG建筑业表现指数：47.6前值：43.7★日本8月同步指标初值：107.6前值：107.7预估值：107.6；日本8月领先指标初值：106.5前值：107.9预估值：106.6★东亚经济整体放缓，世界银行下调预期，将2013年东亚经济增长预期下调至7.1%。★关注欧央行官员亚斯穆森讲话以及美国债务问题谈判进展★关注欧元区10月Sentix投资者信心指数日经指数周一收盘下跌1.2%，报13853.32；澳大利亚指数周一收跌0.90%，报5161.11点。中国股市因国庆节休盘，截止北京时间14:30，恒生指数下跌0.55%。亚市缺乏数据指引，汇价波幅有限，非美除商品货币外小幅反弹。由 於中国及东亚其它国家的经济增长放缓，世界银行将2013年东亚经济增长预期下调至7.1%。今年年初，世界银行曾一度预期东亚经济增长为7.8%，中国 经济增长8.5%，而後者也相应地被下调至7.5%。报告指出，中国正在经历由出口经济向内需经济的转型，不过短期经济数据已显示回暖；而新兴经济体则受 制於国际投资缺乏，全球商品廉价及出口放缓，今後需要进一步加强抵御国际市场波动风险的能力。上周，日本政府决定推进销售税改革，并在下 个财政年度开始的时候上调消费税。同时提前公布了新增的财政预算案，其目标只能部分缓解上调税率带来的负面影响。日本央行此次议息会议也并没有任何进一步 的刺激措施。市场预期5万亿日圆的刺激政策或许仍无法完全抵消消费税上调所带来的影响，未来可能还需要日本央行额外的宽松政策配合，进一步宽松的时间或将 与明年4月实施上调销售税的时点一致。美元/日元最终会在利率差异走宽和日本推出更多刺激政策的情况下走高，但短期的风险仍然存在，这些风险短期内已经打 压美元/日元走势，目前已回落至97.00附近。在上次美联储利率决议上，主席伯南克明确提到财政政策的紧张形势是推迟普遍预期缩减QE 的一个因素，也是加强前瞻指引的一个因素。从那以後，美国国债收益率已经下跌，美国财政前景的不确定性短期内或将使国债收益率延续下行。由於美国政府自 10月1日关门以来导致经济数据缺失，市场无法了解经济恢复的最新数据，这不仅使投资者们显得无所适从，而且可能使美联储官员在是否缩减QE上变得更加谨 慎。截止上个交易日为止，散户交易者普遍持有美元多头。尽管目前美国国会谈判仍然僵持，市场对於美国政府可能触及债务上限而引发的债务违 约持乐观态度。值得关注的是目前投机情绪报告显示目前欧元/美元的多空比位-3.01，表示目前散户空头仓位是多头持仓的3.01倍，而美元/日元的多空 比则是3.56，表示目前散户多头仓位是空头持仓的3.56倍，投机情绪指数是一个反向指标，表明未来美元有可能出现下跌。交易者日内可关注欧央行官员亚斯穆森讲话以及美国债务问题谈判进展，数据方面关注欧元区10月Sentix投资者信心指数。 顾问<咨询市场上的产品所有者> 反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试 Sergey Golubev 2013.10.07 13:48 #143 淡市短评 星期一, 十月 07 2013, 09:57 GMT炒客不愿买进美元 新 的一周，市场的主基调依旧是美元弱势。上个礼拜看笔者的稿子相信会有说收获，笔者更希望是思路上的收获。上周谈到会出现获利了结的情况，目前看确实如此。 今天亚洲时段，笔者也在观察，周五的获利回吐是非美多单的惯例操作还是某些机构在暗渡陈仓。今天欧洲盘开始，笔者更倾向仅仅是获利回吐。更多细节有待美股 开盘后才有端倪。周五欧元，英镑，甚至是澳元，都有不同程度的回撤。但今天因为是礼拜一，所以闷市概率很大。通常来说如此。除非周五有连续性的基本面影 响。 欧洲盘开盘都表现不甚理想，另外受到世行的经济下调预期，特别是中国从四月预期的8.3%降到了7.5%，说明市场完全不过分担心美国债务上限的问题。现在市场不买美元的原因很简单，No taper。抛开这个因素，市场还是被风险情绪所影响和驾驭。 周末看到一份报道和投资者分享，也是笔者很关心的。华 尔街日报专栏公开表扬澳洲联储的开明和未雨绸缪。因为前期的勇敢降息见成效，澳洲数据本月全线向好。特别是目前澳洲的利率环境已经让澳联储感到满意和适 合。至少目前看是如此。作为投资者，从交易角度看，澳元的多单我们继续持有，那澳元是不是长线看好了呢？这个当然还要取决两个方面，一，澳洲经济还是受到 外围经济体影响较大的，如果中国在内的大宗商品大国经济放缓的话，或者全球经济疲软的前提下，澳元作为高息货币，容易受到冲击。其次，如果明年美联储开始 收紧政策，那澳元的会不会选择加息，这个是十分关键的。我们看到，欧洲央行德拉吉言论近期一直迎合美联储。当然，我们不能抛开技术面。 从日线看，完全有理由继续持有澳元，W底回踩继续上涨的形态，以及突破云图的走势，向上空间值得期待。只要汇价在0.9320上面做文章，每次回撤都可以买进。0.9450突破只是选择时机问题。月线看，走势就没有那么乐 观。0.9620的长线分水岭，相信不管零售交易者还是机构交易者，上方的大量卖盘完全可以牵制澳元的涨势。通常需要突破这一的阻力完全需要基本面配合， 甚至是美元的配合。如果让笔者当前去从欧元1.3700，英镑1.6300，和澳元0.9600选择的话，笔者完全会去选择澳元-欧元-英镑。再测试这些 阻力的时候，在观察当时的市场背景。上周五提到的做空英镑对纽元以及英镑对美元的操作策略，具体点位会择机更新。周一其他货币不多赘诉，周中会选择一些投资者的问题来回答。提示：以上分析由特约撰稿评论，有参考价值，但不代表具体操作建议。外汇市场有风险，入市需谨慎。宜量力而为，不要过份进取。 Sergey Golubev 2013.10.08 09:08 #144 黄金：亚市受避险情绪影响小幅上涨受美国债务上限危机影响，市场避险情绪有所上升。尽管美国债务违约的可能性相当小，而且从未发生过，但在美国国会谈判结果出来前，市场仍趋于谨慎。有分析 师表示，债务上限问题可能会对劳工市场以及经济复苏带来负面的影响。印度正值传统最大节日，来自印度的实物黄金需求或将进一步为黄金带来支撑。现货金现报 1326.0美元/盎司，下方支撑关注1300美元/盎司，上方阻力关注100日均线1335.86美元/盎司。 黄金：亚市受避险情绪影响小幅上涨 www.forex21.cn 受美国债务上限危机影响，市场避险情绪有所上升。尽管美国债务违约的可能性相当小，而且从未发生过，但在美国国会谈判结果出来前，市场仍趋于谨慎。有分析师表示，债务上限问题可能会对劳工市场以及经济复苏带来负面的影响。印度正值传统最大节日，来自印度的实物黄金需求或将进一步为黄金带来支撑。现货金现报1326.0美元/盎司，下方支撑关注1300美元/盎司，上方阻力关注100日均线1335.86美元/盎司。 Sergey Golubev 2013.10.08 09:11 #145 美政府关门第二周 恐慌情绪带动黄金周一上涨15.20美元星期二, 十月 08 2013, 05:59 GMT 昨日回顾美国政府预算议案陷入僵局，恐怕将接连导致债限突破迈向违约，市场恐慌情绪带动黄金价 格上涨，本日出现3 日以来初次收涨。黄金价格收红15.20 美元或1.2％，报每盎司1325.10 美元。白银价格亦同步大涨，白银价格扬升63 美分或2.9％，报每盎司22.39 美元。美国众议院议长John Boehner 周末宣称，议院没有足够票数通过净债限法案，除非法案本身包含削减赤字的承诺。他另外表示，除非政府同意共和党的要求，否则可能导致债务违约。现美国政府 入市策略：黄金短线价位暂在1315与1338间上落，及后倾向升试1356及1375阻力，进一步升穿确认市况走强，届时将再挑战1434阻力，穿位目标为1488甚至1532。短线支持在1277及1267，失守下望1238。 今日建议 : 伦敦金于 1315-1338区间上落 港金于 12180– 12480 支持位 1278/1298阻力位1348/1356 入市策略一 : 在1315美元水平做多，止赚设在1325美元，止损设在1310美元。入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于21.40–23.40 支持位19.80/20.50 阻力位23.90 /24.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 中国连续4个月进口黄金超100吨中国消费者对于黄金珠宝和金条的需求依然强劲。数据显示，中国8月从香港净买入黄金规模小幅回落5%，但依然创下连续第四个月100吨以上的消费水平。香港统计局公布的数据显示，8月中国内地从香港净进口110.505吨黄金，7月为116.385吨。8月总进口量为131.374吨，7月为129.232吨。该数据意味着8月中国内地向香港出口黄金的数量略有增加。德国商业银行(Commerzbank)的分析师Carsten Fritsch表示，"中国进口(黄金)的数据又一次表现非常强劲，抵消了欧美国家需求疲软的影响。"Fritsch 预计，在未来的几个月内，中国需求都将持续保持在100吨以上水平。根据上个月批准的一份文件草案显示，中国央行拟增加从事黄金进出口企业的数量。预计这将在未来成为中国实物黄金需求的另一大利好因素。 黄金：快速下跌创日内新低，短期受阻重要阻力星期三, 十月 09 2013, 09:17 GMT欧洲时段，ICE美元指数上涨0.4%，黄金快速下跌创日内新低1307.28美元。美国财政僵局延续，担忧情绪升温打压股市大幅下跌，但黄金并未展现其 避险属性。技术上金价在8月末下行趋势线处持续破败，后市或回落测试1300整数位，跌破则进一步指向10月低点1277.8美元。驴象之争又一周，柳暗花明何时来星期三, 十月 09 2013, 08:20 GMT提供者： GKFX捷凯金融基本面分析：自 上周一（9月30日）美国驴象两党就政府预算问题谈判破裂造成美国政府非核心部门关门，已经超过了一周的时间。官员们各自回家抱老婆孩子热炕头，一般民众 该遛狗遛狗，该下馆子下馆子；而总统奥巴马则正在悲催地"捡肥皂"。美国政府若不能在下周四（10月17日）之前上调债务上限，将在10月22日至31日 之间违约，奥巴马也将因此遭遇宪法上的麻烦。截 至昨日（10月8日）两党仍是互放狠话，僵持不下。共和党领袖博纳，在被问及他时候希望削减的具体债务数额时，他回答道："我不是在信口开河的要挟。"奥 巴马发表讲话称，"在共和党的极端份子停止迫使博纳做出威胁美国经济的行动前，不会与共和党磋商。"为缓解僵局，参议院民主党计划在本周末之前举行一次测 试性投票，拟赋予美国总统奥巴马将债务上限上调一年的权力。然而，无论缓解之法是否可行，只要美国两党没有做出妥协，在10月18日到11月15日这20 个工作日里，财政部要完成付款都面临1060亿美元的资金缺口。市 场方面，在两党谈判缺乏突破性进展的情况下，投资者的情绪严重负压。本周一（10月7日）美国股市再度全线下挫近1%，道指再度失守15000点整数关。 昨日，有坊间传言称，驴象两党已经初步就提高债务上限的意向达成了一致，并将很快通过一项把政府融资期限再延长六个月的新协议。该消息被证实为误传后，美 指不堪重负回到80大关下方。美银美林、高盛、摩根大通等各大机构，也一致基调悲观，担心美政府停摆造成的危险处境。鉴 于，美政府不到黄河心不死的操行，且奥巴马也不断强调，"美国从未违约，未来也不会。"虽然大众舆论导向是，美两党将在最后关口达成一致。然而也有呼吁： "对QE嗑药上瘾美国经济正是需要一次痛彻心扉的违约才能认清必须财政平衡的必要性！借债过度是美国最大的隐患，越往后的债务违约危害越大，泡沫破裂越早 越好，阵痛过后才会长期的舒心日子。"值得注意的是，美国时间今日下午3点，奥巴马将于白宫宣布美联储主席提名，提名人选为美联储副主席耶伦。技术面分析：从日K线来 看，美元兑日元正沿下降通道运行，汇价在96.50触及通道下线后小幅反弹，料将在斐波那契23.6%回撤位97.52附近受到压制后，再启跌势。 MACD指标红柱位于零轴之下，柱量较大；快慢线开出银叉后双双下穿零轴，构成较强看空信号。日内思路以回调做空为主，阻力可看97.52一线，下方第一 支撑为斐波38.2%延展位96.67，第二强支撑为斐波61.8%延展位与前期低点的重合处96.00，该处同时也是整数心理关口。 【阻力支撑分析】美元兑日元——阻力：97.52 支撑：96.67/96.34/96.00澳元兑美元——阻力：0.9495/0.9536 支撑：0.9378/0.9285美元兑加元——阻力：1.0371/1.0416 支撑：1.0313/1.0296/1.0265黄金跌势将持续到2018年-摩根士丹利星期四, 十月 10 2013, 06:43 GMT摩根士丹利近日在其发布的季度报告中认为2014年黄金的均价将是1313美元/盎司，低于今年预期的1420美元/盎司。摩根士丹利认为黄金每年的均价都将下跌，并直到2018年，与此同时高盛和瑞士信贷也都看跌黄金。另外有数据显示投资者们在今年售出了711.8公吨，使基金减少了约610亿美元的价值。其持有在10月8日下跌到1920.2吨，是2010年5月以来最低水平。外汇进阶学习∶用随机指标找寻汇价极值点星期四, 十月 10 2013, 05:46 GMT上行趋势由渐高的高点及渐高的低点构成，使用随机指标可以找到趋势中的低点支持位入场，获取理想的风险回报比下行趋势由渐低的高点及渐低的低点构成，使用随机指标可以找到趋势中的高点阻力位入场，获取理想的风险回报比随机指标对趋势交易中何时拉近止损位，何时减仓及何时平仓有所提示 目前来说，根据日线的主要趋势进行交易胜算更大。外汇市场最吸引人的地方之一就是拥有长期大趋势，如果交易者适时入场并采取合理的风险控制手段，往往有机会盈利数百个基点。那么，要怎样选择入场时机才能最大化收益呢？ 堆积如山的交易宝典中，"趋势是你的朋友"这句话可谓经典，但似乎许多交易者与趋势的友谊并不牢固，甚至偶尔与趋势反目成仇。顺势而动的交易大多会以盈利告终，而逆势交易最後则往往被迫割肉。 为了让趋势当你的朋友，你历尽艰辛。众里寻他千百度，暮然回首，趋势却在随机指标处(绘图宝代码∶SSD)。 外汇学习∶英镑/美元上行趋势中，随机指标找准入场点 日线的上行趋势中，当随机指标%K及%D线走入20以下随机穿出，表示盘整即将结束。%K线上穿%D线同样指示多头再度开始入场。这意味著，汇价在此处找到了支撑。 如何使用随机指标交易趋势 使用随机指标找寻不早不晚的"黄金入场位"∶确认趋势後，使用15，5，5的参数设置随机指标，并等待其进入低於20的超卖区间，接下来，当%K线及%D线重新走出超卖时，便可下单做多了，将止损设置在前度点下方数点位置，而止盈至少为止损的两倍。上行趋势中的多头往往会尽量榨出更多的利润，一般来说，一旦随机指标进入超买区，可以选择平仓或上移止损位。不过值得注意的是，即便随机指标在超买区内，汇价也有可能继续走高。 那么，下次看见了趋势，但不知道怎样跟它交朋友的时候，就让随机指标当介绍人吧！而当随机指标到来时，设置止损也变得容易了。随机指标交叉的一刻，就是随趋势入场之时。
欧市开盘前瞻：缺少数据公布意味美国“驴象之争”将继续主导市场
星期一, 十月 07 2013, 06:32 GMT
进入本周美国国会两党在临时预算案以及债务上限方面仍然没有取得任何有效进展，而在各国数据同样缺乏的情况下，预计“驴象之争”仍然将主导市场，双方何时能够达成妥协市场关心的主要焦点，不过就目前来看离达成协议还相距甚远。
周一亚市日本股市下跌了0.86%，恒生指数下跌了0.47%，亚洲股市也普遍下跌。美元/日元则小幅回落至97.09。
由于美国政府仍然处于关门中，本周美国方面的数据将非常稀少，因美国统计局休假，而本周五到底是不是会公布非农数据以及零售销售等数据目前来说还仍面临不确定性。
而日内欧洲时段，只有一个欧元区10月Sentix投资者信心指数，市场预期为10.6，前值为6.5。近几周以来欧元区方面的经济数据出现了改善迹象，不知道投资者信心是否也在回升中。
世银下调东亚增长预期，商品货币回落
星期一, 十月 07 2013, 06:49 GMT
★澳大利亚9月AIG建筑业表现指数：47.6前值：43.7
★日本8月同步指标初值：107.6前值：107.7预估值：107.6；日本8月领先指标初值：106.5前值：107.9预估值：106.6
★东亚经济整体放缓，世界银行下调预期，将2013年东亚经济增长预期下调至7.1%。
★关注欧央行官员亚斯穆森讲话以及美国债务问题谈判进展
★关注欧元区10月Sentix投资者信心指数
日经指数周一收盘下跌1.2%，报13853.32；澳大利亚指数周一收跌0.90%，报5161.11点。中国股市因国庆节休盘，截止北京时间14:30，恒生指数下跌0.55%。
亚市缺乏数据指引，汇价波幅有限，非美除商品货币外小幅反弹。
由 於中国及东亚其它国家的经济增长放缓，世界银行将2013年东亚经济增长预期下调至7.1%。今年年初，世界银行曾一度预期东亚经济增长为7.8%，中国 经济增长8.5%，而後者也相应地被下调至7.5%。报告指出，中国正在经历由出口经济向内需经济的转型，不过短期经济数据已显示回暖；而新兴经济体则受 制於国际投资缺乏，全球商品廉价及出口放缓，今後需要进一步加强抵御国际市场波动风险的能力。
上周，日本政府决定推进销售税改革，并在下 个财政年度开始的时候上调消费税。同时提前公布了新增的财政预算案，其目标只能部分缓解上调税率带来的负面影响。日本央行此次议息会议也并没有任何进一步 的刺激措施。市场预期5万亿日圆的刺激政策或许仍无法完全抵消消费税上调所带来的影响，未来可能还需要日本央行额外的宽松政策配合，进一步宽松的时间或将 与明年4月实施上调销售税的时点一致。美元/日元最终会在利率差异走宽和日本推出更多刺激政策的情况下走高，但短期的风险仍然存在，这些风险短期内已经打 压美元/日元走势，目前已回落至97.00附近。
在上次美联储利率决议上，主席伯南克明确提到财政政策的紧张形势是推迟普遍预期缩减QE 的一个因素，也是加强前瞻指引的一个因素。从那以後，美国国债收益率已经下跌，美国财政前景的不确定性短期内或将使国债收益率延续下行。由於美国政府自 10月1日关门以来导致经济数据缺失，市场无法了解经济恢复的最新数据，这不仅使投资者们显得无所适从，而且可能使美联储官员在是否缩减QE上变得更加谨 慎。
截止上个交易日为止，散户交易者普遍持有美元多头。尽管目前美国国会谈判仍然僵持，市场对於美国政府可能触及债务上限而引发的债务违 约持乐观态度。值得关注的是目前投机情绪报告显示目前欧元/美元的多空比位-3.01，表示目前散户空头仓位是多头持仓的3.01倍，而美元/日元的多空 比则是3.56，表示目前散户多头仓位是空头持仓的3.56倍，投机情绪指数是一个反向指标，表明未来美元有可能出现下跌。
交易者日内可关注欧央行官员亚斯穆森讲话以及美国债务问题谈判进展，数据方面关注欧元区10月Sentix投资者信心指数。
淡市短评
星期一, 十月 07 2013, 09:57 GMT
炒客不愿买进美元
新 的一周，市场的主基调依旧是美元弱势。上个礼拜看笔者的稿子相信会有说收获，笔者更希望是思路上的收获。上周谈到会出现获利了结的情况，目前看确实如此。 今天亚洲时段，笔者也在观察，周五的获利回吐是非美多单的惯例操作还是某些机构在暗渡陈仓。今天欧洲盘开始，笔者更倾向仅仅是获利回吐。更多细节有待美股 开盘后才有端倪。周五欧元，英镑，甚至是澳元，都有不同程度的回撤。但今天因为是礼拜一，所以闷市概率很大。通常来说如此。除非周五有连续性的基本面影 响。
欧洲盘开盘都表现不甚理想，另外受到世行的经济下调预期，特别是中国从四月预期的8.3%降到了7.5%，说明市场完全不过分担心美国债务上限的问题。现在市场不买美元的原因很简单，No taper。抛开这个因素，市场还是被风险情绪所影响和驾驭。
周末看到一份报道和投资者分享，也是笔者很关心的。
华 尔街日报专栏公开表扬澳洲联储的开明和未雨绸缪。因为前期的勇敢降息见成效，澳洲数据本月全线向好。特别是目前澳洲的利率环境已经让澳联储感到满意和适 合。至少目前看是如此。作为投资者，从交易角度看，澳元的多单我们继续持有，那澳元是不是长线看好了呢？这个当然还要取决两个方面，一，澳洲经济还是受到 外围经济体影响较大的，如果中国在内的大宗商品大国经济放缓的话，或者全球经济疲软的前提下，澳元作为高息货币，容易受到冲击。其次，如果明年美联储开始 收紧政策，那澳元的会不会选择加息，这个是十分关键的。
我们看到，欧洲央行德拉吉言论近期一直迎合美联储。
当然，我们不能抛开技术面。
从日线看，完全有理由继续持有澳元，W底回踩继续上涨的形态，以及突破云图的走势，向上空间值得期待。只要汇价在0.9320上面做文章，每次回撤都可以买进。0.9450突破只是选择时机问题。
月线看，走势就没有那么乐 观。0.9620的长线分水岭，相信不管零售交易者还是机构交易者，上方的大量卖盘完全可以牵制澳元的涨势。通常需要突破这一的阻力完全需要基本面配合， 甚至是美元的配合。如果让笔者当前去从欧元1.3700，英镑1.6300，和澳元0.9600选择的话，笔者完全会去选择澳元-欧元-英镑。再测试这些 阻力的时候，在观察当时的市场背景。
上周五提到的做空英镑对纽元以及英镑对美元的操作策略，具体点位会择机更新。
周一其他货币不多赘诉，周中会选择一些投资者的问题来回答。
提示：
以上分析由特约撰稿评论，有参考价值，但不代表具体操作建议。外汇市场有风险，入市需谨慎。宜量力而为，不要过份进取。
黄金：亚市受避险情绪影响小幅上涨
受美国债务上限危机影响，市场避险情绪有所上升。尽管美国债务违约的可能性相当小，而且从未发生过，但在美国国会谈判结果出来前，市场仍趋于谨慎。有分析 师表示，债务上限问题可能会对劳工市场以及经济复苏带来负面的影响。印度正值传统最大节日，来自印度的实物黄金需求或将进一步为黄金带来支撑。现货金现报 1326.0美元/盎司，下方支撑关注1300美元/盎司，上方阻力关注100日均线1335.86美元/盎司。
星期二, 十月 08 2013, 05:59 GMT
昨日回顾
美国政府预算议案陷入僵局，恐怕将接连导致债限突破迈向违约，市场恐慌情绪带动黄金价 格上涨，本日出现3 日以来初次收涨。黄金价格收红15.20 美元或1.2％，报每盎司1325.10 美元。白银价格亦同步大涨，白银价格扬升63 美分或2.9％，报每盎司22.39 美元。美国众议院议长John Boehner 周末宣称，议院没有足够票数通过净债限法案，除非法案本身包含削减赤字的承诺。他另外表示，除非政府同意共和党的要求，否则可能导致债务违约。现美国政府 关门已进入第二周。即使政府找到方法解决预算僵局，走出政府关闭困境，也不一定代表黄金价格将随之下挫。市场预期中国在今年末尾，将宣布扩大人民币的可兑 换性，且联准会的购债计画开始缩减规模，基准利率将上升，美元的走势前景仍充满变数。有鉴于此，黄金本身的不稳定性更高，将长期保持变动。
美股盘后
美 国政府关门6 天时间内，投资大众看起来还算放松，对华府内部政治争执闹剧作壁上观。但现国会对于提高债限迟迟无法达成共识，眼看10 月17 日美国将面对史上首次违约，投资人真正开始感到害怕。道琼工业平均指数重挫136.34 点至14936.24。国会是否正在观望股市卖压？部份分析师指出，股市若出现强力卖压，可能将足以成为推动议会前进的因素之一。但目前为止，股指走势保 持得还算稳定。
基本分析
国际货币基金组织（IMF）数据显示，金价在前年九月创新高后回 落以来，俄罗斯黄金储备上升171吨或20%，膺全球最大买家，期内哈萨克和南韩也分别增持黄金67.2吨和65吨，令储备暴增一倍和六倍。世界黄金协会 （WGC）预料，全球央行今年增持的黄金储备，虽较去年破六四年以来纪录的535吨显著减少，但仍达350吨，约值150亿美元。摩根士丹利估计，全球各 国的黄金储备于一八年前将额外增加500吨。入市策略：
黄金
短线价位暂在1315与1338间上落，及后倾向升试1356及1375阻力，进一步升穿确认市况走强，届时将再挑战1434阻力，穿位目标为1488甚至1532。短线支持在1277及1267，失守下望1238。
今日建议 : 伦敦金于 1315-1338区间上落
港金于 12180– 12480
支持位 1278/1298阻力位1348/1356
入市策略一 : 在1315美元水平做多，止赚设在1325美元，止损设在1310美元。
入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于21.40–23.40
支持位19.80/20.50 阻力位23.90 /24.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
中国连续4个月进口黄金超100吨
中国消费者对于黄金珠宝和金条的需求依然强劲。数据显示，中国8月从香港净买入黄金规模小幅回落5%，但依然创下连续第四个月100吨以上的消费水平。
香港统计局公布的数据显示，8月中国内地从香港净进口110.505吨黄金，7月为116.385吨。8月总进口量为131.374吨，7月为129.232吨。该数据意味着8月中国内地向香港出口黄金的数量略有增加。
德国商业银行(Commerzbank)的分析师Carsten Fritsch表示，"中国进口(黄金)的数据又一次表现非常强劲，抵消了欧美国家需求疲软的影响。"
Fritsch 预计，在未来的几个月内，中国需求都将持续保持在100吨以上水平。
根据上个月批准的一份文件草案显示，中国央行拟增加从事黄金进出口企业的数量。预计这将在未来成为中国实物黄金需求的另一大利好因素。
黄金：快速下跌创日内新低，短期受阻重要阻力
星期三, 十月 09 2013, 09:17 GMT
欧洲时段，ICE美元指数上涨0.4%，黄金快速下跌创日内新低1307.28美元。美国财政僵局延续，担忧情绪升温打压股市大幅下跌，但黄金并未展现其 避险属性。技术上金价在8月末下行趋势线处持续破败，后市或回落测试1300整数位，跌破则进一步指向10月低点1277.8美元。
驴象之争又一周，柳暗花明何时来
星期三, 十月 09 2013, 08:20 GMT
提供者： GKFX捷凯金融
基本面分析：
自 上周一（9月30日）美国驴象两党就政府预算问题谈判破裂造成美国政府非核心部门关门，已经超过了一周的时间。官员们各自回家抱老婆孩子热炕头，一般民众 该遛狗遛狗，该下馆子下馆子；而总统奥巴马则正在悲催地“捡肥皂”。美国政府若不能在下周四（10月17日）之前上调债务上限，将在10月22日至31日 之间违约，奥巴马也将因此遭遇宪法上的麻烦。
截 至昨日（10月8日）两党仍是互放狠话，僵持不下。共和党领袖博纳，在被问及他时候希望削减的具体债务数额时，他回答道：“我不是在信口开河的要挟。”奥 巴马发表讲话称，“在共和党的极端份子停止迫使博纳做出威胁美国经济的行动前，不会与共和党磋商。”为缓解僵局，参议院民主党计划在本周末之前举行一次测 试性投票，拟赋予美国总统奥巴马将债务上限上调一年的权力。然而，无论缓解之法是否可行，只要美国两党没有做出妥协，在10月18日到11月15日这20 个工作日里，财政部要完成付款都面临1060亿美元的资金缺口。
市 场方面，在两党谈判缺乏突破性进展的情况下，投资者的情绪严重负压。本周一（10月7日）美国股市再度全线下挫近1%，道指再度失守15000点整数关。 昨日，有坊间传言称，驴象两党已经初步就提高债务上限的意向达成了一致，并将很快通过一项把政府融资期限再延长六个月的新协议。该消息被证实为误传后，美 指不堪重负回到80大关下方。美银美林、高盛、摩根大通等各大机构，也一致基调悲观，担心美政府停摆造成的危险处境。
鉴 于，美政府不到黄河心不死的操行，且奥巴马也不断强调，“美国从未违约，未来也不会。”虽然大众舆论导向是，美两党将在最后关口达成一致。然而也有呼吁： “对QE嗑药上瘾美国经济正是需要一次痛彻心扉的违约才能认清必须财政平衡的必要性！借债过度是美国最大的隐患，越往后的债务违约危害越大，泡沫破裂越早 越好，阵痛过后才会长期的舒心日子。”值得注意的是，美国时间今日下午3点，奥巴马将于白宫宣布美联储主席提名，提名人选为美联储副主席耶伦。
技术面分析：
从日K线来 看，美元兑日元正沿下降通道运行，汇价在96.50触及通道下线后小幅反弹，料将在斐波那契23.6%回撤位97.52附近受到压制后，再启跌势。 MACD指标红柱位于零轴之下，柱量较大；快慢线开出银叉后双双下穿零轴，构成较强看空信号。日内思路以回调做空为主，阻力可看97.52一线，下方第一 支撑为斐波38.2%延展位96.67，第二强支撑为斐波61.8%延展位与前期低点的重合处96.00，该处同时也是整数心理关口。
【阻力支撑分析】
美元兑日元——阻力：97.52 支撑：96.67/96.34/96.00
澳元兑美元——阻力：0.9495/0.9536 支撑：0.9378/0.9285
美元兑加元——阻力：1.0371/1.0416 支撑：1.0313/1.0296/1.0265
黄金跌势将持续到2018年-摩根士丹利
星期四, 十月 10 2013, 06:43 GMT
摩根士丹利近日在其发布的季度报告中认为2014年黄金的均价将是1313美元/盎司，低于今年预期的1420美元/盎司。
摩根士丹利认为黄金每年的均价都将下跌，并直到2018年，与此同时高盛和瑞士信贷也都看跌黄金。
另外有数据显示投资者们在今年售出了711.8公吨，使基金减少了约610亿美元的价值。其持有在10月8日下跌到1920.2吨，是2010年5月以来最低水平。
外汇进阶学习∶用随机指标找寻汇价极值点
星期四, 十月 10 2013, 05:46 GMT
上行趋势由渐高的高点及渐高的低点构成，使用随机指标可以找到趋势中的低点支持位入场，获取理想的风险回报比
下行趋势由渐低的高点及渐低的低点构成，使用随机指标可以找到趋势中的高点阻力位入场，获取理想的风险回报比
随机指标对趋势交易中何时拉近止损位，何时减仓及何时平仓有所提示
目前来说，根据日线的主要趋势进行交易胜算更大。外汇市场最吸引人的地方之一就是拥有长期大趋势，如果交易者适时入场并采取合理的风险控制手段，往往有机会盈利数百个基点。
那么，要怎样选择入场时机才能最大化收益呢？
堆积如山的交易宝典中，“趋势是你的朋友”这句话可谓经典，但似乎许多交易者与趋势的友谊并不牢固，甚至偶尔与趋势反目成仇。顺势而动的交易大多会以盈利告终，而逆势交易最後则往往被迫割肉。
为了让趋势当你的朋友，你历尽艰辛。众里寻他千百度，暮然回首，趋势却在随机指标处(绘图宝代码∶SSD)。
外汇学习∶英镑/美元上行趋势中，随机指标找准入场点
日线的上行趋势中，当随机指标%K及%D线走入20以下随机穿出，表示盘整即将结束。%K线上穿%D线同样指示多头再度开始入场。这意味著，汇价在此处找到了支撑。
如何使用随机指标交易趋势
使用随机指标找寻不早不晚的“黄金入场位”∶确认趋势後，使用15，5，5的参数设置随机指标，并等待其进入低於20的超卖区间，接下来，当%K线及%D线重新走出超卖时，便可下单做多了，将止损设置在前度点下方数点位置，而止盈至少为止损的两倍。
上行趋势中的多头往往会尽量榨出更多的利润，一般来说，一旦随机指标进入超买区，可以选择平仓或上移止损位。不过值得注意的是，即便随机指标在超买区内，汇价也有可能继续走高。
那么，下次看见了趋势，但不知道怎样跟它交朋友的时候，就让随机指标当介绍人吧！而当随机指标到来时，设置止损也变得容易了。随机指标交叉的一刻，就是随趋势入场之时。