报刊评论 - 页 28 1...212223242526272829303132333435...48 新评论 Sergey Golubev 2014.01.02 19:52 #271 现货铂金价格上涨2%至1409.60美元/盎司，创去年11月20日以来最高 Sergey Golubev 2014.01.03 06:25 #272 黄金见底的三个理由黄金在2013年大跌近30%，结束12年的牛市。但年底金价守住1200美元并出现较强反弹开始提振市场低迷的情绪。做市商银行之一的摩根大通(JPM)也将金价预测目标调整至2500美元/盎司。 InTheMoneyStocks创始人Nicholas Santiago表示，“当一家顶级机构上调投资目标的价格，这会成为市场的标杆。目前，黄金价格已经反弹至1220上方。”Santiago给出三点理由，认为黄金可能已经筑底。 1.市场上对于黄金的看法普遍偏空。CNBC的电视采访中几乎每位嘉宾都持空头观点。即使是“死多头”保尔森也宣布放弃做多。这些都现象都是见底的征兆。2.黄金是硬通货。当西方各国央行都在启动印钞机时，黄金的作用将会提升，因为黄金不能被印出来。不要被“黄金无用论”忽悠，否则央行不会坐拥大量黄金。3.技术形态暗示黄金正在形成底部。商业头寸仅仅是略微看空黄金，而在去年同期，商业头寸空头气氛凝重。 Sergey Golubev 2014.01.03 06:27 #273 中国证监会加速发行IPO 沪指未迎开门红中国证监会加速发行IPO，1月3日0时15分，应流股份、天赐高新、博腾制药、光洋轴承、恒华科技等5家公司获得IPO批文。受此影响 引发市场恐慌，沪深两市早盘低开后一路低走，券商、银行、煤炭等权重股全线走弱，截至11：30，沪指跌1.36%，报2080点，深成指跌1.24，报 8017点，创业板涨0.53%，报1340.80点。行业板块方面，券商、港口航运、公交、白色家电、种植业与林业、贸易、银行、石油矿业开采等板块跌 幅靠前。 中国证监会加速发行IPO 沪指未迎开门红 www.forex21.cn Forex21.cn—中国证监会加速发行IPO，1月3日0时15分，应流股份、天赐高新、博腾制药、光洋轴承、恒华科技等5家公司获得IPO批文。 受此影响引发市场恐慌，沪深两市早盘低开后一路低走，券商、银行、煤炭等权重股全线走弱，截至11：30，沪指跌1.36%，报2080点，深成指跌1.24，报8017点，创业板涨0.53%，报1340.80点。行业板块方面，券商、港口航运、公交、白色家电、种植业与林业、贸易、银行、石油矿业开采等板块跌幅靠前。

** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** （GDP）仅升0.1%，加上区内通胀远低于目标，早前减息至纪录低位的欧央行势维持寛松币策。欧元区上月采购经理指数（PMI）终值由前一个月的 51.6升至52.7，符合初步估计。 入市策略：黄金目前价位暂维持在1215与1245间整固，须分别升穿1256及1268阻力，走势才转稳，届时后市倾向升试1304及1434。短线支持在1180，进一步失守下望1172、1165甚至1147。 今日建议 : 伦敦金于 1215-1245区间上落 港金于 11310 – 11580 支持位 1178/1198阻力位1268/1288 入市策略一 : 在1220美元水平做多，止赚设在1230美元，止损设在1215美元。入市策略二 : 在1240美元水平做空，止赚设在1230美元，止损设在1245美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于18.80–20.80 支持位16.80/17.80 阻力位21.40 /22.80 Bar 在MetaQuotes上的拼搏--示范演示账户 Bar Data Upon Restart Sergey Golubev 2014.01.03 17:04 #275 金银强势反弹 上方可挑战1250星期五, 一月 03 2014, 08:18 GMT美指赢来五个月内的最大涨幅，数据显示美国经济继续增长，增加联邦储备局减少买债机会，美元受支持，欧元兑美 元跌穿1.37，曾经触及两星期来低位，美元兑日圆曾经创五年来新高，其后回跌至105以下，金价急升近2%，是去年10月下旬来最大升幅，金价去年跌近 三成后趁低吸纳，股市下跌亦令资金投入金市，现货金升至两星期来高位，亚洲部分交易员表示金市受中国实金属求强劲所支持， 美国公布多项经济数据，显示劳工市场继续好转，制造业仍然扩张，美国首次申领失业救济人数连续两星期减少，上星期减两千，总数减至33万9千，少过市场 预期的34万4千，持续申领人数减少至10万，初步数据显示，全球最大债券基金去年亏损，是14年来首次，美国联邦储备局减少买债，国库债券价格因而下 跌。 周一英镑下挫後反弹收阳，新年开盘以来英镑回落幅度较大。经济数据方面，早些时候公布的英国12月制造业、建筑业、服务业均较前值出现回落，弱於市场预 期，或令投资者感到疑惑。经济活 动指数的下滑与此前英国失业率数据表现强劲形成反差，然而英国12月PMI数据均处在57上方，该数据大於50则认为行业处在扩张阶段，相比较欧元区国家 而言，英国经济复苏力度仍然强劲。英镑/美元自突破1.6250关键阻力水平後打开进一步上涨的空间，本周四英央行将公布利率决议，市场普遍认为英央行 周一英镑下挫後反弹收阳，新年开盘以来英镑回落幅度较大。经济数据方面，早些时候公布的英国12月制造业、建筑业、服务业均较前值出现回落，弱於市场预 期，或令投资者感到疑惑。经济活 动指数的下滑与此前英国失业率数据表现强劲形成反差，然而英国12月PMI数据均处在57上方，该数据大於50则认为行业处在扩张阶段，相比较欧元区国家 而言，英国经济复苏力度仍然强劲。英镑/美元自突破1.6250关键阻力水平後打开进一步上涨的空间，本周四英央行将公布利率决议，市场普遍认为英央行将 继续按兵不动， 此外还有美联储12月决定缩减QE的会议纪要，显示更多美联储官员对於未来经济前景的看法，在此之前，市场将维持谨慎，等待风险事件推动汇价後市发展。 澳大利亚11月贸易赤字从前值3.58亿澳元 (修正之前为5.29亿澳元) 收窄至1.18亿澳元，这个赤字水平低於之前华尔街日报对经济学家调查的预期值4亿澳元。从分项来看，出口并未扩张，只是进口下降导致赤字收缩。澳元/美 元在短暂上冲後开始回落，从冲高点位0.8965回落至0.8942。 亚市公布的日本基础货币报告显示，日本基础货币年率增长46.6%，大幅不及55.2%的预期值，是因为日央行在11月末已接近其200万亿日元的年度基 础货币目标，故12月大幅减少了市场操作与货币增发。美元/日元亚市走高，部分收复因昨日美国经济数据弱於预期导致汇价的下滑。美元/日元突破前期震荡区 间後维持震荡上行，未来日元仍面临挑战。今年4月日本将上调消费税率，日本居民消费将受到打压，从而影响经济的复苏。日央行行长黑田东彦会否再一次配合首 相安倍晋三为摆脱困扰日本多年的通缩而大量超额印钞则有待考究。本周重要风险事件除了美联储公布12月会议纪要外，还有美国12月非农就业报告，将揭晓美 国劳工数据是否足够强劲到支持美联储缩减QE的决定。 亚洲时段，美国参议院以56-26票的投票结果通过耶伦担任美联储主席的决定，耶伦将於今年2月份走马上任，成为美联储首位女主席，非美货币小幅回落。此 前，参议院已经在12月20日以59票支持对34票通过了针对耶伦提名的程序性投票，此次投票并没有对汇市带来太多影响，然而，美联储副主席一职提名人选 仍未确定，今年FOMC官员更是大换血，新的鹰鸽格局将决定新任主席领导的美联储的未来货币政策偏向。尽管2月开始，耶伦将接替伯南克成为新一任的美联储 主席，但货币政策仍将保持连贯性，正如伯南克主席在此前的讲话中表示缩减QE并不代表紧缩的货币政策，未来仍在一段时期内维持宽松。 日内经济数据重点关注德国零售销售，失业报告，欧元区PPI、CPI，美国贸易帐。 耶伦获任美联储主席，非美货币亚市回落 www.forex21.cn ★澳大利亚11月贸易帐-1亿澳元，前值-5.29亿澳元，预估值-3亿澳元 ★日本12月基础货币年率∶46.6%，前值52.50%，预估值55.2% 日经指数周一收盘下跌0.59%，报15814.37点；澳大利亚股市S&P/ASX 200指数周一收盘下跌0.15%，报5316.99点。截止北京时间14:30，上证指数下跌0.29%,恒生指数上涨0.02%。 周一英镑下挫後反弹收阳，新年开盘以来英镑回落幅度较大。经济数据方面，早些时候公布的英国12月制造业、建筑业、服务业均较前值出现回落，弱於市场预期，或令投资者感到疑惑。经济活... 深证成指周二收盘下跌0.16%上证指数周二收盘上涨0.08%
