贵金属：白银跌势强劲，指向年内低点星期一, 十一月 25 2013, 06:58 GMT白银在跌破20.50之时也曾一直提到维持在该水平就该看空，随后银价在几次测试20.50受阻后大幅回落，尽管在上周四和周五低位整理于20.00附近，不过本周开始再度大幅下行，现已经逼近19.50附近。跟黄金类似的是白银也主要是遭到美联储缩减QE政策的打压，短线下方没有什么重要的支持位，只能指望19.00整数位关口的支持，若跌破，将指向年内低点。尽管当前技术上白银早已严重超卖，不过银价还并没有出现反弹修正的迹象，因此我们继续倾向看空。 外汇进阶学习∶如何在回调中寻找进场点位2013年11月27日 13:03"在华尔街打滚了多年，赚过几百万美元，也赔过几百万美元之後。我要告诉你这些话∶我能够赚那么多钱，靠得不是我的想法，而是我的坐法，听得懂这句话吗？ 我 一直坐得纹丝不动。看对市场正确的一边，根本不算什么大本领。我们总能看到多头市场里面，有很多人老早就做多，空头市场里也有很多老早就放空。我知道有很 多人，在恰到好处的时间做对了恰到好处的事情，他们开始买进和卖出的价位，正是能赚最多钱的地方；而且他们的经验足可以和我的经验相抗衡，但是，他们并未 从中赚到什么钱。能够做对事情，且还能坚持正确意见的人不多见。我发现这是世界上最难学的一件事，可是市场操作者只有真正懂得这件事，才能赚大钱。"——杰西·利弗莫尔 匆忙行事往往反受其害。在交易的层面来说，匆忙行事其实也就是我们常说的追逐市场。一般来说，事情的发展是这样的∶交易者看到价格上涨犹豫不定，而随著价格不断上涨，交易者终於好不容易下定决心开仓做多，与此同时，价格开始掉头。往往在技术指标或者图表均没有发出信号的时候，汇价突然开始大幅飙升。举个简单的例子，比如近来的英镑/澳元以及英镑/日元。当价格突破前期阻力时，这是 一个明显的多头占据上风，并且多头相较於之前的受阻回落更为自信的信号。伴随著汇价突破层层阻力，K线图上也会出现一系列光头大阳线。在上涨趋势中，这种 走法表明多头惜售，并且占据优势。 当然，事後之见总是简单的。难就难在交易者是否有足够的定力，抗拒著害怕价格一飞冲天无法上车的想法，等待价格出现回调。 本文介绍的是在强势上涨後三种寻找更好的进场点位的方法，分别是斐波回档，一目均衡图以及枢轴点。 斐波数列是一组神奇的数字，我们可以在自然界中经常发现这组数字的魔力。而对於交易者而言，最为流行的是斐波比例。交易者经常运用38.2%、50%以及61.8%这三个比例来预测汇价的回调幅度，也就是我们经常说的"斐波回档"。另一种交易者用来决定回调进场点位的工具是一目均衡图。一目均衡图是趋势跟随指标，能够与K线图完美的结合。通过一目均衡图的云层位置来决定长期趋势中的 进场点位，在今天仍然是一个非常好的方法，而且该方法可运用於上涨或者下跌市场，甚至可以运用在所有时间框架。附带一提的是，在日经报纸上，一目均衡图曾 连续9年被读者票选为最佳技术指标。（更多关於一目均衡图的报告，请点击）同时，正如我们在之前的文章中所说，如果能够发现不同技术指标间的重合，将会令操作的胜算大增。最後一个要介绍的枢轴点系统。枢轴点系统是根据近期以来价格的波动推算出未来价格的关键阻力以及关键支撑。在上面的几个例子中，我们用不同的技术指标分别列出了英镑/澳元走势中的支撑点。此外，我们还发现目前50%的斐波回档正好位於前期价格高点处。同时，8 月高点1.7483也处於38.2%的斐波回档附近，故而这些位置都是需要认真观察的关键位置。如果在这些位置其他指标，比如K线形态，出现了看涨信号， 很有可能汇价将由此再度前进。 Lane在上世纪50年代末提出，是一款简单的震荡动能指标。随机指标能帮助交易者发现某个货币对是否已经超买或者超卖。这一指标已经经历了长达50多年时间的检验，这也是交易者们今天使用这款指标的原因。 随机指标有很多种，我们今天来关注慢随机指标。 慢随机指标位於图表的下方，由两条移动均线构成，其区间为0—100。蓝线为%K而红线为%D。由於%D线是%K线的均线，%D线（红线）将有所滞缓，并跟随蓝线。... 美股进入假期行情，油价创五个多月新低星期三, 十一月 27 2013, 14:38 GMT随着周四美国感恩节的来临，节日气氛越发浓厚，美股波动幅度收窄。目前三股指上涨0.1%左右。早盘公布的美国经济数据对市场影响不大。欧洲股市亦全面上 涨。数据显示美国11月22日当周美国初请失业金人数从32.3万降至31.6万，为2008年1月以来的最低水平，低于预期的33万；同时公布的美 国10月耐用品订单月率下滑2.0%，基本符合预期，除运输外10月耐用品订单月率下滑0.1%，预期增长0.5%。数据有喜有忧。美国10年期国债收益 率在数据后轻微升至2.716%。美股期货变化不大。近 期市场缺乏焦点，加上美国假期的来临，美股多头暂歇，三大股指均位于关键价位窄幅整理。美股的攀升也引发股市估值大讨论，不过看多美股的依然占据主流。目 前也没有重要的负面消息引发投资者结利，使得美股近期的走势尽管发出了短期回调的信号，但空间极其有限，稳定的环境令美股仍高位。预计在找到下一个焦点之 前，股市仍将高位企稳。值得关注的是具有"恐慌指数"之称的VIX指数近期陷入低位排位，曾一度触及12，一方面显示市场风险偏好情绪良好，另一方面也表明市场波动性极低，这往往是市场即将大幅波动的前瞻。不过基本面方面并没有相关的信号。 上行95美元失败后油价连跌四天，日内跌近期区间底部创6月3日以来的新低92.19美元/桶，美国原油库存大幅增加以及伊朗核协议是近期导致油价重返跌 势的主要因素。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库大幅增加，截至11月22日当周，美国原油库存增加690万桶，至3.902亿 桶。而另一方面并没有强劲的经济数据来提振原油需求。今晚继续关注美国EIA原油库存报告。技术上油价周图继续跌想200周均线91.94美元 (50月均线位于91.10美元/桶) 这是本周最关键的支撑，若收盘于该线下方，则中期继续下跌的几率很大，甚至都难有机会出现反弹。 (May) 外汇进阶学习∶基本面-汇价发动机
星期三, 十一月 20 2013, 10:39 GMT
话题∶
* 外汇市场基本面分析围绕宏观经济数据展开
* 围绕利率（及其预期），简化的宏观经济分析得以展开
* 加入价格行为，让分析越发简单化
股市的基本面分析包括分析公司表现并进行预期。如果要对某个公司进行投资，这样分析是非常符合逻辑的。公司基本面分析包括对公司财务报告的调研，关注年度财务状况的变化，考察公司管理情况及公司完成预期目标的历史记录。
然而在外汇市场，这些数据的很大一部分并不存在，我们所交易的也不是公司，而是整个经济体。在每个经济体中，都有成千上万的公司力争创利，浩浩荡荡，因此分析某个公司的管理层结构或者市场份额就没有多少意思了。
由於市场存在一些特有的习性，许多交易者也倾向於技术分析，我们曾在基本面与价格行为，一对好基友中阐述过如何用技术分析配合基本面数据操作。本文中，我们将进一步分析基本面影响下的汇市走势。
汇率影响著什么
对於国际贸易，汇率有直观重要的影响，这一点我们曾在贸易为炉兮资本为工，央行为碳兮经济为铜中有所探讨∶当时，我们讲述了日元的强势如何伤害经济，而日元走弱又如何让日本出口商获得实惠。
外汇市场基本面分析的千条万绪均可归於同源∶利率！当利率上升，投资吸引力便会增加；反之，投资吸引力则会减少。这一关系好似汇市的灵魂；根据这一关系，各大央行得以调控自己的本币。
☆ 利率升高，吸引资本，本币升值
☆ 套息冲动，热钱涌入
☆ 消费减少，利率升高减少消费热情
☆ 利率下降，吸引力下降，本币贬值
☆ 外币套息，热钱流出
☆ 消费增加，利率下降刺激消费
升 降利率的决策同样会对其它的经济体产生影响。举例来说，你是一个有钱投资的美国人，在经历了长期低利率後，你发现英国将基准利率上调了25个基点。英央行 将基准利率调高，英国其它部门投资收益率或多或少也会增加；你不一定会买英国金边债券，但投资英国更有可能获得更高收益率。
你所想到的，很多投资者都想到了，因此他们蜂拥而至把钱投向英国，最终英镑需求的增加将会反应在汇率上。现在对於英国的出口部门，日子就会稍稍难过一点（与日本在贸易为炉兮资本为工，央行为碳兮经济为铜中面临的窘境相似）。
澳大利亚从2002年直到经济危机这段时间就是很好的例子；澳大利亚经济受到中国需求的刺激，国内失业率一度很低而通胀则高企。於是澳储行决定加息，汇价随後走高。
随澳储行将基准利率由4.25%调至6.75%，澳元升值了一倍有余
这是个有趣的利率周期，处在外汇市场风口浪尖的热钱於是随行就市。
利率周期如何推动经济
还是回到投资冲动上，如果央行希望给经济降温，他们将调高利率。而如果希望刺激经济，则应降低利率。
对利率的升高与降低将对经济产生双向作用。
在对国际资本的流向产生直接影响的同时，利率变化也对个人消费产生著显著的影响。随著利率降低，存定期存款将变得不那么有吸引力，取而代之，大众将更热衷於进行贷款，於是住房与汽车的销售将会增加。
你买了房，买了车，地产商与汽车商也需要支付他们的材料人工。低利率让住房、汽车的销售量增加了，为了保证供应，生产商最终将雇佣更多的工人，为了吸引劳动力也需要提供客可观的工资。
低利率就这样带来了高就业率与高通胀（一般通过CPI或消费者物价指数进行观察）；实体经济逐渐产生了过热风险，於是央行决策者们认为有必要做些什么以限制经济的上行速度。
如果低利率政策维持下去，可能会带来更大的“过热”风险。物价会持续升高，如果放任不理，有可能带来恶性通胀。想象一下你家门口的小店一瓶牛奶卖27美元。我不知道你会作何反应，但我肯定会抓狂，而且思维还会发散。如果牛奶都卖27美元一瓶，其它东西呢？明天的牛奶呢？
因此，央行期望的是温和的通胀。温和的通胀有助於经济增长，人们的收入增加，更多人参与就业、纳税，而消费者仍然对存款有著信心，不必害怕物价隔夜就上涨百倍。
央行决策者们关注什么？
央行决策者与外汇交易者对宏观经济数据的兴趣都十分浓厚，并期望在数据的指示下有所作为，但他们的目标稍有不同。
交易者之所以感兴趣，是因为在数据发布後汇价将会出现位移。如果某国就业数据好於预期，交易者可能会从多头头寸中牟利。
新鲜出炉的数据会马上反映在汇价上，造成价格波动
然而，当数据出炉时，央行决策者们的思虑则更为周远。他们参考这些经济数据并做出更正确的判断，进而制订利率政策。
各项数据中，通胀与 就业最为重要，这两项因素对经济势能起主要决定作用。如果失业率偏高，经济将相应低迷。随就业、失业报告的出炉，市场将迅速做出反应。外汇市场在定价之 时，将会考虑这些经济数据会不会对央行基准利率的升降产生潜在影响。与就业数据相同∶通胀（CPI）数据发布後，交易者也将迅速变化头寸并使得市场重新确 定价格。另外，央行也对该数据极其谨慎，并考虑下次会议时是否需要做些什么。
失业率上升（就业率下降）、通胀下行将对经济构成威胁，此时央行很可能会考虑加息。而失业率的下降（就业率上升）、通胀的上行则是经济回暖的信号，此时央行则需考察加息的可能。
不过，与外汇交易者一样，央行决策者也不愿意在家里坐等就业数据或通胀数据的出炉，然後衡量经济有何改变。他们还有很多的数据需要参考，交易者与投资者亦可根据一揽子数据估计通胀、就业市场及利率可能的变化。
消费者指标在诸如美国、欧洲这样的大经济体中极为重要，其消费活动对全球经济有著举足轻重的影响。在消费者——美国经济的命根子中，我们曾谈到过包括这个在内的重要数据的发布情况。欧元对消费者信心指数的反应非常剧烈，这是因为在稳定经济体中消费者信心往往被看做是通胀、就业及增长的前导指标。
GDP，即国内生产总值，是一个经济体增长或衰退的直观表述，这一指标也会引起市场的强烈反应；特别是当发布数据与预期偏离较远的时候。但就其本身而言，GDP的增长或下降并不会带来就业与通胀的显著变化，这一指标往往被视为滞後的基本面数据。
在 高度工业化的发展中经济体，生产量有时非常重要，中国就是一个典型。因此每个月的PMI（采购经理人指数）将会受到全球许多市场的广泛关注。PMI表示了 生产者对於未来景气度的预期。该数据背後的原理是∶如果产量即将增加，经济循环会最终使得消费增加；毕竟某人想买一件商品的话，这件商品首先得
被生产出来，不是么？
无论数据何时发布，结果如何，市场的反应总是与利率周期有关，以及经济数据对利率的升降产生什么样的影响。
如何交易基本面
且不论你无法预知经济数据的好坏，即便你能预知，你也无法摸清市场届时会作何反应。
外汇市场中，交易基本面是危险的；因为你的确可以猜测GDP将好於预期，你也可以据此操作，然而汇价或许仍会打掉你的止损位。你也许是对的，但仍会亏损。
在股市中，交易基本面更为有理有据。在一个相对环境中，你可以对比A公司与B公司，从而做出评估。你是在交易全球大经济环境中的一个经济体的一个小组成。
你所交易的上市公司市值最多上千亿。而每日外汇市场的交投量就达到了$5,000,000,000,000。五万亿，还是保守估计。
你所交易的是整个经济体，这样一来使用基本面因子来演绎经济增长潜力的做法就很困难了。
因此，许多外汇交易者在解读基本面信息时一并采用了技术分析方法。这样一来认定汇价趋势，评估价格水平就容易了很多。
技术分析如何辅助基本面的考察
前面，我们曾假设英央行加息25个基点。这一事件发生时，交易者会做多英镑以享受更高的利率。
但能使交易者做多英镑的事件不止有央行加息，交易者不会坐等央行有所作为，他们还会猜测央行可能的作为。
因此，如我们所看到的，英国的积极经济数据连绵不断，这些数据都在将利率前景推向加息，英镑的需求则相应增加，而需求的增加会带来汇价的上扬。
那么，这个就是基本面的大前提，在图表中清晰地显示了出来。如果汇价出现了上行趋势，那么一定有它的基本面原因。
交易者可以使用价格行为以辨识趋势，并衡量是否强劲到可以用於交易。同时，交易者也可以使用价格行为寻找低位做多的机会，以及高位做空的机会，以便随著趋势的发展而牟利。
中国央行今日（周四）开展330亿元7天期逆回购 资金面压力仍偏大
星期四, 十一月 21 2013, 03:42 GMT
中国央行周四在公开市场开展330亿元7天期逆回购操作。据WIND统计，本周公开市场仅到期90亿元7天期逆回购操作，无央票或其他操作到期，央行周二、周四分别开展了350亿元和330亿元逆回购，本周公开市场总共实现590亿元资金投放。
此 前两周，央行在公开市场连续实施“一逆一停”操作，即周二进行7天期逆回购、周四暂停操作，两周分别实现净回第50亿元、150亿元。尽管本周以来银行间 市场短期资金利率出现连续回落，但资金价格水平整体仍处于相对高位水平，且中长期资金利率呈现持续攀升态势，表明资金面压力仍较大。
不过，市场人士亦指出，本周四有400亿元国库现金定存到期，因此本周银行体系实际得到资金仅190亿元，加之本周五迎来平安转债申购，资金面压力依然较大，预计近期仍难见到宽松局面。
贵金属：白银跌势强劲，指向年内低点
星期一, 十一月 25 2013, 06:58 GMT
白银在跌破20.50之时也曾一直提到维持在该水平就该看空，随后银价在几次测试20.50受阻后大幅回落，尽管在上周四和周五低位整理于20.00附近，不过本周开始再度大幅下行，现已经逼近19.50附近。
跟黄金类似的是白银也主要是遭到美联储缩减QE政策的打压，短线下方没有什么重要的支持位，只能指望19.00整数位关口的支持，若跌破，将指向年内低点。
尽管当前技术上白银早已严重超卖，不过银价还并没有出现反弹修正的迹象，因此我们继续倾向看空。
中国总理李克强：希望见到一个强劲的欧元
中国总理李克强：中国希望看到一个联合的，发展的欧盟
花旗集团：上调中国2014年增长预期
星期二, 十一月 26 2013, 04:52 GMT
花旗集团(Citi)周二公布的一份报告预计，中国2014年国内生产总值(GDP)增速将从2013年的7.6%左右放缓至7.3%，但该增速高于花旗此前预期的7.2%。
报告显示，中国可能将明年的经济增长目标设定为7%。中国政府今年初设定的经济增长目标为7.5%。
花旗报告指出，中国可能将M2货币供应增长目标维持在13%；明年的固定资产投资增速可能放缓至约18%，此外，消费可能保持稳定。
花旗预计，随着通胀率接近4%，中国央行(PBOC)在2014年下半年可能将基准利率提高25个基点。
报告并显示，中国央行将通过公开市场操作来应对美联储(FED)缩减刺激措施，调整存款准备金率或许会作为最后手段。
中国央行公开市场7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行到期续做，同时根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供必要的短期流动性支持。央行并表示，将继续相机开展此类操作。
今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。
外汇进阶学习∶如何在回调中寻找进场点位
2013年11月27日 13:03
“在华尔街打滚了多年，赚过几百万美元，也赔过几百万美元之後。我要告诉你这些话∶我能够赚那么多钱，靠得不是我的想法，而是我的坐法，听得懂这句话吗？ 我 一直坐得纹丝不动。看对市场正确的一边，根本不算什么大本领。我们总能看到多头市场里面，有很多人老早就做多，空头市场里也有很多老早就放空。我知道有很 多人，在恰到好处的时间做对了恰到好处的事情，他们开始买进和卖出的价位，正是能赚最多钱的地方；而且他们的经验足可以和我的经验相抗衡，但是，他们并未 从中赚到什么钱。能够做对事情，且还能坚持正确意见的人不多见。我发现这是世界上最难学的一件事，可是市场操作者只有真正懂得这件事，才能赚大钱。”
——杰西·利弗莫尔
匆忙行事往往反受其害。在交易的层面来说，匆忙行事其实也就是我们常说的追逐市场。一般来说，事情的发展是这样的∶交易者看到价格上涨犹豫不定，而随著价格不断上涨，交易者终於好不容易下定决心开仓做多，与此同时，价格开始掉头。
往往在技术指标或者图表均没有发出信号的时候，汇价突然开始大幅飙升。举个简单的例子，比如近来的英镑/澳元以及英镑/日元。当价格突破前期阻力时，这是 一个明显的多头占据上风，并且多头相较於之前的受阻回落更为自信的信号。伴随著汇价突破层层阻力，K线图上也会出现一系列光头大阳线。在上涨趋势中，这种 走法表明多头惜售，并且占据优势。
当然，事後之见总是简单的。难就难在交易者是否有足够的定力，抗拒著害怕价格一飞冲天无法上车的想法，等待价格出现回调。
本文介绍的是在强势上涨後三种寻找更好的进场点位的方法，分别是斐波回档，一目均衡图以及枢轴点。
斐波数列是一组神奇的数字，我们可以在自然界中经常发现这组数字的魔力。而对於交易者而言，最为流行的是斐波比例。交易者经常运用38.2%、50%以及61.8%这三个比例来预测汇价的回调幅度，也就是我们经常说的“斐波回档”。
另一种交易者用来决定回调进场点位的工具是一目均衡图。一目均衡图是趋势跟随指标，能够与K线图完美的结合。通过一目均衡图的云层位置来决定长期趋势中的 进场点位，在今天仍然是一个非常好的方法，而且该方法可运用於上涨或者下跌市场，甚至可以运用在所有时间框架。附带一提的是，在日经报纸上，一目均衡图曾 连续9年被读者票选为最佳技术指标。（更多关於一目均衡图的报告，请点击）
同时，正如我们在之前的文章中所说，如果能够发现不同技术指标间的重合，将会令操作的胜算大增。最後一个要介绍的枢轴点系统。枢轴点系统是根据近期以来价格的波动推算出未来价格的关键阻力以及关键支撑。
在上面的几个例子中，我们用不同的技术指标分别列出了英镑/澳元走势中的支撑点。此外，我们还发现目前50%的斐波回档正好位於前期价格高点处。同时，8 月高点1.7483也处於38.2%的斐波回档附近，故而这些位置都是需要认真观察的关键位置。如果在这些位置其他指标，比如K线形态，出现了看涨信号， 很有可能汇价将由此再度前进。
美股进入假期行情，油价创五个多月新低
星期三, 十一月 27 2013, 14:38 GMT
随着周四美国感恩节的来临，节日气氛越发浓厚，美股波动幅度收窄。目前三股指上涨0.1%左右。早盘公布的美国经济数据对市场影响不大。欧洲股市亦全面上 涨。数据显示美国11月22日当周美���初请失业金人数从32.3万降至31.6万，为2008年1月以来的最低水平，低于预期的33万；同时公布的美 国10月耐用品订单月率下滑2.0%，基本符合预期，除运输外10月耐用品订单月率下滑0.1%，预期增长0.5%。数据有喜有忧。美国10年期国债收益 率在数据后轻微升至2.716%。美股期货变化不大。
近 期市场缺乏焦点，加上美国假期的来临，美股多头暂歇，三大股指均位于关键价位窄幅整理。美股的攀升也引发股市估值大讨论，不过看多美股的依然占据主流。目 前也没有重要的负面消息引发投资者结利，使得美股近期的走势尽管发出了短期回调的信号，但空间极其有限，稳定的环境令美股仍高位。预计在找到下一个焦点之 前，股市仍将高位企稳。
值得关注的是具有“恐慌指数”之称的VIX指数近期陷入低位排位，曾一度触及12，一方面显示市场风险偏好情绪良好，另一方面也表明市场波动性极低，这往往是市场即将大幅波动的前瞻。不过基本面方面并没有相关的信号。
上行95美元失败后油价连跌四天，日内跌近期区间底部创6月3日以来的新低92.19美元/桶，美国原油库存大幅增加以及伊朗核协议是近期导致油价重返跌 势的主要因素。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库大幅增加，截至11月22日当周，美国原油库存增加690万桶，至3.902亿 桶。而另一方面并没有强劲的经济数据来提振原油需求。今晚继续关注美国EIA原油库存报告。技术上油价周图继续跌想200周均线91.94美元 (50月均线位于91.10美元/桶) 这是本周最关键的支撑，若收盘于该线下方，则中期继续下跌的几率很大，甚至都难有机会出现反弹。 (May)
目前汇市赢家
星期四, 十一月 28 2013, 16:42 GMT
英镑/美元目前报1.6343，日内涨0.35%；英镑/纽元涨0.77%，报2.0135。
纽元今日最为疲软：纽元/美元跌0.4%，报0.8115；下方支持位于0.8100和0.8080。