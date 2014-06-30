报刊评论 - 页 37 1...303132333435363738394041424344...48 新评论 Sergey Golubev 2014.03.06 10:53 #361 香港恒生指数周四收盘上涨0.55% Sergey Golubev 2014.03.07 05:25 #362 法国兴业银行：非农就业人数预期新增就业人数13万星期五, 三月 07 2014, 03:32 GMT 法国兴业银行(Societe Generale)货币策略全球主管Kit Juckes周三(3月5日)曾指出，“我们会密切关注非农就业报告(预期新增就业人数13万)。他还称，“如果去年市场所发生的最重要的事就是美联储 (Fed)声明开始政策转向，我的结论还是削减量化宽松已经‘被消化了’。可以把2013年分成三部分：美联储发表削减声明前，夏季的市场抛售以及自秋季 国债收益率快速上升后。” Sergey Golubev 2014.03.07 05:27 #363 众机构预期中国2月PPI降幅将扩大至2.1%星期五, 三月 07 2014, 02:23 GMT多家机构预测，中国国家统计局将于3月9日公布的2月中国生产者物价指数(PPI)跌幅可能扩大至2.1%左右，创去年8月以来新低。中国经济学家鲁政委警告说，PPI持续24个月负增长且于今年初呈现跌幅扩大趋势，说明实体经济正在面临通货紧缩的威胁，这不利于整体经济保持快速增长。“进 入2月，主要生产资料价格大幅回调，煤炭、石油天然气、黑色金属、化工产品、非金属建材、生猪价格全面下跌，仅农资及生猪之外的农产品价格走稳。预计 PPI环比可能跌至-0.3%附近，由于去年同期环比为0.2%，基数较高，2月PPI同比预计会落入-1.9%至-2.3%的区间内，中值-2.1%， 跌幅较上月扩大0.5个百分点。”兴业银行首席经济学家鲁政委分析称。华融证券债券分析师郝大明的预测与鲁政委相同。他说，根据国家统计局对2月24个省(区、市)流通领域九大类50种重要生产资料市场价格的监测，六种产品价格上涨，两种持平，其余42种下跌，持 续负增长的PPI对实体经济已经构成了较为严重的通货紧缩威胁。天津商业大学副校长邱立成说，当前国内外经济均无明显起色，缺乏亮点、增长点。我国价格的 拉动因素主要包括两方面，其中之一与经济的活跃度有关。在当前较为低迷的情况下，如果坚持采取稳定的货币政策，就可能在实体经济领域出现通货紧缩的趋势。 历史经验也证明，每次世界经济面临大的衰退的时候，各类价格都总体上趋于下降。 Sergey Golubev 2014.03.10 06:42 #364 中国2月贸易帐疲弱或受季节因素影响星期一, 三月 10 2014, 03:33 GMT 自1990年代中国贸易帐开始统计以来，2月份就历来是全年表现最弱的一个月份。主要受到春节因素影响，在过去10年里，2月份进口和出口都会低于趋势，但3月份数据往往会出现反弹，往往会强劲反弹至趋势水平上方。 Sergey Golubev 2014.03.10 06:44 #365 中美经济数据形成反差 引发人民币急跌星期一, 三月 10 2014, 05:11 GMT美国方面经济则有再度加速的迹象。尽管受到恶劣天气因素影响，2月非农就业数据仍显强劲，增长17.5万人，远高于市场预期的14.9万人。另外，过去两 个月的就业数据被小幅向上修订。其中，1月非农就业人数增长从11.3万上修至12.9万，去年12月的数据由7.5万上修至8.4万。美国非农就业数据的意外走强，令市场开始担忧，量化宽松政策退出甚至利率正常化的进程将有所加速。这种担心一旦反映到美元指数上，美元可能会走强，人民币贬值压力也将增加。上 周公布的中国2月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，同比上涨2.0%，均较1月回落0.5个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比及同 比降幅也均扩大。贸易表现低于预期。2月中国出口6965.2亿元，下降20.4%；进口8363.1亿元，增长7%；当月实现贸易逆差1397.9亿 元。瑞银集团中国首席经济学家汪涛认为，虽然贸易赤字较高，但中国央行有可能低估了贸易渠道之外的外汇流入，回收流动性力度不够，导致银行间市场利率远低于之前水平和市场预期。通胀压力减弱引发政策宽松预期，出口大幅下滑和逆差的出现，令市场做空人民币的热情更加高涨。今日美元兑人民币即期汇率开盘即冲高至6.1594，随后回落至6.1450区间，但仍然远高于上个交易日收盘价6.1260，盘中涨幅接近200个基点。不过，临近午盘，人民币买盘力量有所增强，美元兑人民币即期汇率跌至6.1400附近。 Sergey Golubev 2014.03.10 06:47 #366 亚洲股市多数回落，日经跌1.12%，香港恒指跌1.56%，澳大利亚ASX跌0.93% Sergey Golubev 2014.03.10 06:50 #367 黄金/美元：2月非农终回暖，经济正轨指日待 (二)星期一, 三月 10 2014, 05:35 GMT 本周内，美国方面的数据相对较为清淡，投资者需关注美国2月零售销售报告与密歇根大学消费者信心指数。另外，印度方面的事态亦值得关注——此前印度黄金行 业已定于今日进行为期24小时的罢工活动，罢工事件整体会如何发展，印度央行又会如何回应，将对印度黄金进口关税预期有所影响，进而可能在市场中产生一定 程度的震荡。 截至上周五，世界最大的黄金ETF SPDR黄金持仓量为25,888,074盎司，当日持仓增加0.1865%，为10个交易日来首次仓位变动。根据美国商品期货交易委员会CFTC数据显 示，截至3月4日的一周中，多头净增加9.03%至171,404份合约，而空头净减少7.4%至56,238份合约。 从技术上看，黄金两度受阻于1355下方的阻力位，而下方则昨日、今日在1327附近得到支持。未来如跌破1320可认为黄金本轮涨势已终结，并将价格目 标设为1306，下破后进一步调整为1270。上方1355或持续提供支撑，而如上破该水平或可向1400-1412发起冲击。 黄金现报1333.2美元每盎司，早盘下跌6.4美元。白银现报20.686美元每盎司，早盘下跌0.370美元。 Sergey Golubev 2014.03.11 07:05 #368 中国期货业协会：过去五年中国黄金期货交易增速全球最快据期货业协会(Futures Industry Association)最新报告显示，过去五年中，黄金期货交易中最大的增长来自中国。上海期货交易所在过去五年内黄金期货和期权交易量增长最 快，2013年交易量达到2009万手，较2008年的390万手增长了416%。相较之下，北美地区，Comex的黄金期权在过去五年的增长量只排名第六，从2008年的439万手增加到1069万手，增幅为141%。报告称：“中国的商品期货市场在近几年增长非常迅速，但2013年特别突出，有很大量的新交易进入市场。”FIA 还称中国黄金期货交易量增加的原因之一是“隔夜交易”被引入，这使得中国国内投资者们可以在欧洲和北美时段交易。此外，上海期货市场的15公斤白银期货交 易非常受欢迎。 “上海期货交易所白银期货是在2012年5月开始交易的，第一年有2126万手交易，然后到2013年增到1亿7322万手交易。”另外，报告称SPDR黄金基金的期权是最活跃的，在2013年被交易4900万手，但较2012年减少了10%的交易量。 Sergey Golubev 2014.03.12 06:39 #369 瑞银下调2014年中国CPI目标，从3.0%下调至2.7% Sergey Golubev 2014.03.12 06:43 #370 离岸人民币∶人民币交易者的首选星期三, 三月 12 2014, 05:04 GMT中国是世界上第二大经济体以及全球市场活动的重要参与者，但其汇率制度却异常严格。中国对人民币汇率的监管措施非常多，人民币几乎是不可自由兑换的，因此三种不同的代理机制应运而生∶可交付离岸人民币CNH、跨境贸易人民币CNT和不可交付离岸人民币期货NDF。 尽管这三种代理人民币总体上以在岸人民币为基础，但是不同的监管规定和报价方法令这3种人民币种类具有了不同的交易属性。最新 人民币种类CNH目前为投资者在中国投资提供了最为可行的机会，CNH将成为人民币交易的先驱，快速发展的离岸人民币市场的交易特性也将通过其得以体现。 CNH是什么？要点∶CNH允许中国大陆以外的投资者交易人民币从长期来看，CNH与境内人民币汇率紧密相关USD/CNH与USD/CNY的汇率在短期内可能出现背离可交付离岸人民币CNH是2008年在香港引进的人民币离岸种类，RMB有时也指CNY或者Yuan。尽管CNH并不完全是境内人民币的一对一反映，但其确实为投资者提供了有关中国货币汇率走向和收益率的信息。 中国人民银行引进CNH指数的主要目的是令人民币逐步获得可自由交易的市场驱动型货币的属性，而不是为投资者的投机行为提供机会。因此，CNH仍然受到相 对控制。尽管USD/CNH的流动性近年来已经大幅增加，但整体水平仍然相对较低，从而使得该货币对的波动性在短期内比USD/CNY更高。 中国人民银行的管理机制决定了境内和离岸人民币的报价差异，因此使得人民币在目前仍然不可自由兑换。然而，对於希望在长期时间框架内交易人民币的投资者而言，目前人民币不可自由兑换不会是一个很大的障碍。 USD/CNH与USD/CNY有什么不同？要点∶境内人民币CNY只能在官方每日设定的交易区间内浮动，而离岸人民币CNH则由市场因素推动USD/CNH受中国CPI、GDP和PMI等重要经济数据影响 迹象表明离岸人民币市场将维持快速发展的趋势境 内人民币CNY和离岸人民币CNH最大的不同在於价格形成原因的不同。境内人民币汇率受到中国人民银行每天发布的交易区间限制，意味著人民币市价是由中国 央行参考一篮子货币以及其他因素决定。具体的汇率形成机制并不向市场公开，其不像其他主要货币那样受到基本面和风险偏好影响。 相反，尽管离岸人民币跟随境内人民币的总体方向，但其短期内的波动反映了市场供求状况。例如，USD/CNH受到CPI、GDP和制造业PMI等重要中国 经济数据以及货币政策声明的影响。与境内人民币不同，USD/CNH在上述情形下与可自由兑换货币相似，该货币对在某些时候表现出汇率自由浮动的属性。 离岸人民币的这些优势吸引了很多投资者，事实上2011年大部分时间里离岸人民币的汇率都高於境内人民币，表明CNH的独特性质促使投资者买入人民币，同 时做空人民币的投资者也能赚取利息。上述因素使得人民币的需求旺盛∶根据德意志银行提供的资料，香港离岸人民币每日成交量目前已经超过了20亿美元。 展望未来，人民币国际清算成交量将进一步扩大，包括外汇期权在内的以离岸人民币计价的一系列基金和用於对冲的工具将逐步增多，从而进一步扩大市场规模和参 与率。2011年10月推出的新规则允许境内投资者和企业使用离岸人民币投资於中国境内证券和资产市场，离岸人民币在香港交易时段以外的流动性也将得到提 高，新规定确保了离岸人民币将维持现有的发展轨道。 总结∶ CNH∶离岸人民币，通常表示为USD/CNH，CNH是根据香港金管局与中国人民银行的共同协议设立，该货币在长期时间框架内跟随境内人民币汇率，是境内人民币CNY的一种代理货币，但两者并不完全相同。 离岸人民币CNH的一种领先优势是它的存在为境内外汇投资者提供了交易人民币的机会，因为目前中国境内人民币并不可以自由买卖。USD/CNH事实上受到 市场因素的影响，因而其与其他投资者熟悉的主要货币对相似，与受到严格监管的USD/CNY以及相对复杂的USD/NDF形成鲜明对比。考虑到离岸人民币 CNH市场的扩张以及投资者旺盛的需求，未来USD/CNH 有望进一步向其他主要货币对靠拢。（作者∶David Liu） 常见问题解答CNH是什么？CNH表示离岸人民币，目前在香港上市交易，对境内投资者开放。 CNH如何交易？ 离岸人民币市场事实上是境内人民币通过个人和企业需求以及香港金管局与中国人民银行互换货币的方式转移至香港，香港的离岸人民币市场相以自由化。 为何设立离岸人民币市场？中国政府和中国央行希望通过设立离岸人民币的方式为人民币在未来完全可自由兑换做准备。 离岸人民币带来的好处离岸人民币的交易与其他主要货币相似，从而为散户投资者提供了很好的交易机会，而不可交付的人民币期权等其他产品目前还不够透明，通过期权定价以及保证金也更高。 交易USD/CNH的最好方式由於离岸人民币流动性较低，因此其波动性较高，点差也较大。目前交易人民币的最好方式是通过在长期时间框架内交易该货币对。随著离岸人民币市场的吸引力增强，USD/CNH可能获得越来越多的其他流动性较高的货币的属性。 CNH与CNY的异同尽管这两种货币相互参照，但离岸人民币不可以转换为境内人民币，并且只能在有限制的条件下交付，这是中国央行为了防止过度投机和套利而设定的机制。 其他人民币投资机会其他的人民币投资工具包括境内人民币CNY和不可交付的人民币期货NDF。目前只有中国居民以及小部分在中国经营的企业和个人才能投资境内人民币。NDF要求的头寸规模很大并且是以期货的方式交易。 交易USD/CNH的流动性最高的时段|点差最低的时段通常是伦敦时间13:00至17:00，即香港时间21:00至1:00。 交易点差大概是多大？USD/CNH的最低点差通常是20点左右。 USD/CNH的波幅历史数据显示每日平均真实波幅为200点左右。 推动离岸人民币的因素CNH主要是受到境内人民币的引导，另外市场供求状况也会影响USD/CNH货币对。
法国兴业银行：非农就业人数预期新增就业人数13万
星期五, 三月 07 2014, 03:32 GMT
法国兴业银行(Societe Generale)货币策略全球主管Kit Juckes周三(3月5日)曾指出，“我们会密切关注非农就业报告(预期新增就业人数13万)。他还称，“如果去年市场所发生的最重要的事就是美联储 (Fed)声明开始政策转向，我的结论还是削减量化宽松已经‘被消化了’。可以把2013年分成三部分：美联储发表削减声明前，夏季的市场抛售以及自秋季 国债收益率快速上升后。”
众机构预期中国2月PPI降幅将扩大至2.1%
星期五, 三月 07 2014, 02:23 GMT
多家机构预测，中国国家统计局将于3月9日公布的2月中国生产者物价指数(PPI)跌幅可能扩大至2.1%左右，创去年8月以来新低。
中国经济学家鲁政委警告说，PPI持续24个月负增长且于今年初呈现跌幅扩大趋势，说明实体经济正在面临通货紧缩的威胁，这不利于整体经济保持快速增长。
“进 入2月，主要生产资料价格大幅回调，煤炭、石油天然气、黑色金属、化工产品、非金属建材、生猪价格全面下跌，仅农资及生猪之外的农产品价格走稳。预计 PPI环比可能跌至-0.3%附近，由于去年同期环比为0.2%，基数较高，2月PPI同比预计会落入-1.9%至-2.3%的区间内，中值-2.1%， 跌幅较上月扩大0.5个百分点。”兴业银行首席经济学家鲁政委分析称。
华融证券债券分析师郝大明的预测与鲁政委相同。他说，根据国家统计局对2月24个省(区、市)流通领域九大类50种重要生产资料市场价格的监测，六种产品价格上涨，两种持平，其余42种下跌，
持 续负增长的PPI对实体经济已经构成了较为严重的通货紧缩威胁。天津商业大学副校长邱立成说，当前国内外经济均无明显起色，缺乏亮点、增长点。我国价格的 拉动因素主要包括两方面，其中之一与经济的活跃度有关。在当前较为低迷的情况下，如果坚持采取稳定的货币政策，就可能在实体经济领域出现通货紧缩的趋势。 历史经验也证明，每次世界经济面临大的衰退的时候，各类价格都总体上趋于下降。
中国2月贸易帐疲弱或受季节因素影响
星期一, 三月 10 2014, 03:33 GMT
自1990年代中国贸易帐开始统计以来，2月份就历来是全年表现最弱的一个月份。主要受到春节因素影响，在过去10年里，2月份进口和出口都会低于趋势，但3月份数据往往会出现反弹，往往会强劲反弹至趋势水平上方。
中美经济数据形成反差 引发人民币急跌
星期一, 三月 10 2014, 05:11 GMT
美国方面经济则有再度加速的迹象。尽管受到恶劣天气因素影响，2月非农就业数据仍显强劲，增长17.5万人，远高于市场预期的14.9万人。另外，过去两 个月的就业数据被小幅向上修订。其中，1月非农就业人数增长从11.3万上修至12.9万，去年12月的数据由7.5万上修至8.4万。
美国非农就业数据的意外走强，令市场开始担忧，量化宽松政策退出甚至利率正常化的进程将有所加速。这种担心一旦反映到美元指数上，美元可能会走强，人民币贬值压力也将增加。
上 周公布的中国2月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，同比上涨2.0%，均较1月回落0.5个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比及同 比降幅也均扩大。贸易表现低于预期。2月中国出口6965.2亿元，下降20.4%；进口8363.1亿元，增长7%；当月实现贸易逆差1397.9亿 元。
瑞银集团中国首席经济学家汪涛认为，虽然贸易赤字较高，但中国央行有可能低估了贸易渠道之外的外汇流入，回收流动性力度不够，导致银行间市场利率远低于之前水平和市场预期。
通胀压力减弱引发政策宽松预期，出口大幅下滑和逆差的出现，令市场做空人民币的热情更加高涨。
今日美元兑人民币即期汇率开盘即冲高至6.1594，随后回落至6.1450区间，但仍然远高于上个交易日收盘价6.1260，盘中涨幅接近200个基点。不过，临近午盘，人民币买盘力量有所增强，美元兑人民币即期汇率跌至6.1400附近。
亚洲股市多数回落，日经跌1.12%，香港恒指跌1.56%，澳大利亚ASX跌0.93%
黄金/美元：2月非农终回暖，经济正轨指日待 (二)
星期一, 三月 10 2014, 05:35 GMT
本周内，美国方面的数据相对较为清淡，投资者需关注美国2月零售销售报告与密歇根大学消费者信心指数。另外，印度方面的事态亦值得关注——此前印度黄金行 业已定于今日进行为期24小时的罢工活动，罢工事件整体会如何发展，印度央行又会如何回应，将对印度黄金进口关税预期有所影响，进而可能在市场中产生一定 程度的震荡。 截至上周五，世界最大的黄金ETF SPDR黄金持仓量为25,888,074盎司，当日持仓增加0.1865%，为10个交易日来首次仓位变动。根据美国商品期货交易委员会CFTC数据显 示，截至3月4日的一周中，多头净增加9.03%至171,404份合约，而空头净减少7.4%至56,238份合约。 从技术上看，黄金两度受阻于1355下方的阻力位，而下方则昨日、今日在1327附近得到支持。未来如跌破1320可认为黄金本轮涨势已终结，并将价格目 标设为1306，下破后进一步调整为1270。上方1355或持续提供支撑，而如上破该水平或可向1400-1412发起冲击。 黄金现报1333.2美元每盎司，早盘下跌6.4美元。白银现报20.686美元每盎司，早盘下跌0.370美元。
中国期货业协会：过去五年中国黄金期货交易增速全球最快
据期货业协会(Futures Industry Association)最新报告显示，过去五年中，黄金期货交易中最大的增长来自中国。上海期货交易所在过去五年内黄金期货和期权交易量增长最 快，2013年交易量达到2009万手，较2008年的390万手增长了416%。
相较之下，北美地区，Comex的黄金期权在过去五年的增长量只排名第六，从2008年的439万手增加到1069万手，增幅为141%。
报告称：“中国的商品期货市场在近几年增长非常迅速，但2013年特别突出，有很大量的新交易进入市场。”
FIA 还称中国黄金期货交易量增加的原因之一是“隔夜交易”被引入，这使得中国国内投资者们可以在欧洲和北美时段交易。此外，上海期货市场的15公斤白银期货交 易非常受欢迎。 “上海期货交易所白银期货是在2012年5月开始交易的，第一年有2126万手交易，然后到2013年增到1亿7322万手交易。”
另外，报告称SPDR黄金基金的期权是最活跃的，在2013年被交易4900万手，但较2012年减少了10%的交易量。
离岸人民币∶人民币交易者的首选
星期三, 三月 12 2014, 05:04 GMT
中国是世界上第二大经济体以及全球市场活动的重要参与者，但其汇率制度却异常严格。中国对人民币汇率的监管措施非常多，人民币几乎是不可自由兑换的，因此三种不同的代理机制应运而生∶可交付离岸人民币CNH、跨境贸易人民币CNT和不可交付离岸人民币期货NDF。
尽管这三种代理人民币总体上以在岸人民币为基础，但是不同的监管规定和报价方法令这3种人民币种类具有了不同的交易属性。最新 人民币种类CNH目前为投资者在中国投资提供了最为可行的机会，CNH将成为人民币交易的先驱，快速发展的离岸人民币市场的交易特性也将通过其得以体现。
CNH是什么？
要点∶CNH允许中国大陆以外的投资者交易人民币
从长期来看，CNH与境内人民币汇率紧密相关
USD/CNH与USD/CNY的汇率在短期内可能出现背离
可交付离岸人民币CNH是2008年在香港引进的人民币离岸种类，RMB有时也指CNY或者Yuan。尽管CNH并不完全是境内人民币的一对一反映，但其确实为投资者提供了有关中国货币汇率走向和收益率的信息。
中国人民银行引进CNH指数的主要目的是令人民币逐步获得可自由交易的市场驱动型货币的属性，而不是为投资者的投机行为提供机会。因此，CNH仍然受到相 对控制。尽管USD/CNH的流动性近年来已经大幅增加，但整体水平仍然相对较低，从而使得该货币对的波动性在短期内比USD/CNY更高。
中国人民银行的管理机制决定了境内和离岸人民币的报价差异，因此使得人民币在目前仍然不可自由兑换。然而，对於希望在长期时间框架内交易人民币的投资者而言，目前人民币不可自由兑换不会是一个很大的障碍。
USD/CNH与USD/CNY有什么不同？
要点∶境内人民币CNY只能在官方每日设定的交易区间内浮动，而离岸人民币CNH则由市场因素推动
USD/CNH受中国CPI、GDP和PMI等重要经济数据影响
迹象表明离岸人民币市场将维持快速发展的趋势
境 内人民币CNY和离岸人民币CNH最大的不同在於价格形成原因的不同。境内人民币汇率受到中国人民银行每天发布的交易区间限制，意味著人民币市价是由中国 央行参考一篮子货币以及其他因素决定。具体的汇率形成机制并不向市场公开，其不像其他主要货币那样受到基本面和风险偏好影响。
相反，尽管离岸人民币跟随境内人民币的总体方向，但其短期内的波动反映了市场供求状况。例如，USD/CNH受到CPI、GDP和制造业PMI等重要中国 经济数据以及货币政策声明的影响。与境内人民币不同，USD/CNH在上述情形下与可自由兑换货币相似，该货币对在某些时候表现出汇率自由浮动的属性。
离岸人民币的这些优势吸引了很多投资者，事实上2011年大部分时间里离岸人民币的汇率都高於境内人民币，表明CNH的独特性质促使投资者买入人民币，同 时做空人民币的投资者也能赚取利息。上述因素使得人民币的需求旺盛∶根据德意志银行提供的资料，香港离岸人民币每日成交量目前已经超过了20亿美元。
展望未来，人民币国际清算成交量将进一步扩大，包括外汇期权在内的以离岸人民币计价的一系列基金和用於对冲的工具将逐步增多，从而进一步扩大市场规模和参 与率。2011年10月推出的新规则允许境内投资者和企业使用离岸人民币投资於中国境内证券和资产市场，离岸人民币在香港交易时段以外的流动性也将得到提 高，新规定确保了离岸人民币将维持现有的发展轨道。
总结∶
CNH∶离岸人民币，通常表示为USD/CNH，CNH是根据香港金管局与中国人民银行的共同协议设立，该货币在长期时间框架内跟随境内人民币汇率，是境内人民币CNY的一种代理货币，但两者并不完全相同。
离岸人民币CNH的一种领先优势是它的存在为境内外汇投资者提供了交易人民币的机会，因为目前中国境内人民币并不可以自由买卖。USD/CNH事实上受到 市场因素的影响，因而其与其他投资者熟悉的主要货币对相似，与受到严格监管的USD/CNY以及相对复杂的USD/NDF形成鲜明对比。考虑到离岸人民币 CNH市场的扩张以及投资者旺盛的需求，未来USD/CNH 有望进一步向其他主要货币对靠拢。（作者∶David Liu）
常见问题解答
CNH是什么？
CNH表示离岸人民币，目前在香港上市交易，对境内投资者开放。
CNH如何交易？
离岸人民币市场事实上是境内人民币通过个人和企业需求以及香港金管局与中国人民银行互换货币的方式转移至香港，香港的离岸人民币市场相以自由化。
为何设立离岸人民币市场？
中国政府和中国央行希望通过设立离岸人民币的方式为人民币在未来完全可自由兑换做准备。
离岸人民币带来的好处
离岸人民币的交易与其他主要货币相似，从而为散户投资者提供了很好的交易机会，而不可交付的人民币期权等其他产品目前还不够透明，通过期权定价以及保证金也更高。
交易USD/CNH的最好方式
由於离岸人民币流动性较低，因此其波动性较高，点差也较大。目前交易人民币的最好方式是通过在长期时间框架内交易该货币对。随著离岸人民币市场的吸引力增强，USD/CNH可能获得越来越多的其他流动性较高的货币的属性。
CNH与CNY的异同
尽管这两种货币相互参照，但离岸人民币不可以转换为境内人民币，并且只能在有限制的条件下交付，这是中国央行为了防止过度投机和套利而设定的机制。
其他人民币投资机会
其他的人民币投资工具包括境内人民币CNY和不可交付的人民币期货NDF。目前只有中国居民以及小部分在中国经营的企业和个人才能投资境内人民币。NDF要求的头寸规模很大并且是以期货的方式交易。
交易USD/CNH的流动性最高的时段
|点差最低的时段通常是伦敦时间13:00至17:00，即香港时间21:00至1:00。
交易点差大概是多大？
USD/CNH的最低点差通常是20点左右。
USD/CNH的波幅
历史数据显示每日平均真实波幅为200点左右。
推动离岸人民币的因素
CNH主要是受到境内人民币的引导，另外市场供求状况也会影响USD/CNH货币对。