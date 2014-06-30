报刊评论 - 页 25 1...181920212223242526272829303132...48 新评论 Sergey Golubev 2013.12.13 06:24 #241 昨日黄金大幅下挫，再度落回前度区间底部，今日早盘暂时企稳于支持位上。 昨日亚市收盘后，黄金便一路走软，随后出炉的美国零售销售报告好于预期，更是推波助澜地提振了美元，而打压黄金。昨日，黄金收1225.20美元每盎司，跌26.8美元，再度回到了月度区间底部水平，尽数吞噬自12月6日以来的涨幅，成为一次伪突破。 黄金/美元：好景不长涨又落，金价不变待“削减” (一) www.forex21.cn 昨日黄金大幅下挫，再度落回前度区间底部，今日早盘暂时企稳于支持位上。 昨日亚市收盘后，黄金便一路走软，随后出炉的美国零售销售报告好于预期，更是推波助澜地提振了美元，而打压黄金。昨日，黄金收1225.20美元每盎司，跌26.8美元，再度回到了月度区间底部水平，尽数吞噬自12月6日以来的涨幅，成为一次伪突破。 Sergey Golubev 2013.12.16 09:01 #242 中国央行行长周小川：中国将实行快速城镇化发展，不借债可能无法解决巨大的资金需求 Sergey Golubev 2013.12.16 09:03 #243 中国央行行长周小川：人民币汇率将相对较高 Sergey Golubev 2013.12.16 09:04 #244 中国央行行长周小川：更高的利率可能不会导致资本流入 Sergey Golubev 2013.12.16 12:11 #245 本周迎来年度炒作预期的关键时间窗口---QE期末大考星期一, 十二月 16 2013, 09:32 GMT外汇市场本周外汇市场同月初一样聚集众多基本面消息数据，不过焦点还属本年度美联储举行的最后一次FOMC会议，炒作了大半年的QE减退问题将在这个重要时间窗口给予全球投资者一个说法。 Sergey Golubev 2013.12.16 09:01 #242

中国央行行长周小川：中国将实行快速城镇化发展，不借债可能无法解决巨大的资金需求

Sergey Golubev 2013.12.16 09:03 #243

中国央行行长周小川：人民币汇率将相对较高

Sergey Golubev 2013.12.16 09:04 #244

中国央行行长周小川：更高的利率可能不会导致资本流入

Sergey Golubev 2013.12.16 12:11 #245

同时市场将关注：美国参议院对预算协议的表决结果、对耶伦提名的最终表决、奥巴马是否会真的提名费希尔任美联储副主席、欧盟峰会能否敲定银行业联盟及清算机制框架等。

日内关注数据，下午欧元区各项采购经理人指数陆续发布，以及晚间公布美国10月长期资本净流入值。

美元指数美 指11月中至12月中出现连续的下挫，再上的周线收盘表明指数的下行有减缓的迹象，并在天图上出现较好的反弹阳线。短线4H上指数早间延续上周五下跌行 情，目前80一线企稳。FOMC会议前倾向维持低位区间震荡走势。下方最近支撑见79.90一带，上方压力80.20/40，策略上可先行观望，或支撑位 置尝试多单。

英镑美元镑 美走势上周出现大幅调整，最低见1.6261一线，目前日线级别形成调整走势，下方指标MACD亦支撑汇价进一步走低。观察4H图表上汇价处于下行的通道 中，今日白盘汇价震荡上行测试上发压力区域（1.6330-50）策略上仍倾向在压力区域布局空头。下方支撑见1.6370/40

黄金美元上 周黄金价格呈先扬后抑走势，整体位于低位宽幅震荡运行。全周看，国际金价最低触及1220.30，最高见1267.80，整体上分析金价中期看跌形势仍未 改观，只有行情回升企稳1250上方，我们才会改变这一看法。本周聚焦12月17日-18日举行的美联储议息会议。在此之前，市场或保持谨慎态度。日内短 线策略上尝试反弹逢高做空。

操作建议，黄金下破1226反弹1230做空，止损34，目标1225/20

Sergey Golubev 2013.12.17 14:15 #246 截至12月16日全球最大黄金ETF持仓量与上一交易日相比减少8.7吨

www.forex21.cn

Forex21.cn—截至12月16日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上一个交易日相比减少8.7吨，至818.90 吨，而最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量同期保持在10139.78 吨。

** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com **

Sergey Golubev 2013.12.17 14:19 #247 重大消息前金价悄然走高或空头回补

星期二, 十二月 17 2013, 09:10 GMT

外汇市��

汇市在美联储FOMC会议前保持谨慎，或者说暂无方向性行情使得投资者选择观望。昨日欧系货币再度略强於商品货币，今日欧元区以及美国通胀数据出炉，或推升行情一波发展。

目 前市场对美联储12月是否会削减QE的预期正反两方皆有，且各有道理。不过相比之下，支持缩减QE的理由似乎要更多。其中，几大支持缩减QE最主要的理由 是：近期美国就业和经济数据向好、政府预算协议达成、金融资产泡沫加剧(QE弊大于利)；而反对的理由则更多从低通胀的角度出发，此外有观点认为，年末这 一时间点对于正值权利交接的美联储而言也较为尴尬。

美元指数美指日线下行趋势保持完好，目前维持低位震荡。昨日下探至79.90支撑一带随后略微反弹受阻于80.10，使得指数暂时处于区间内波动，4H上KD指标交叉指向超卖区域。预计日内短线仍保持震荡下行以寻求支撑。建议先行观望。

英镑/日元镑 日连日来维持高位区间震荡，日线图表上汇价此前与附图指标MACD产生的背离仍无消化完毕，支撑汇价下行调整。4H图表上看k线上下穿越均线系统短线无方 向指引。上方最近阻力见168.40，若此处上破方能走一波上攻并指向169一下压力。反之下方167.70破位则汇价维持日线继续下行调整走势。

操作建议，镑日观望或等待破位操作

黄金/美元国 际黄金价格连续两日上涨，很大一部分是美联储利率决议公布前，市场开始加紧调整仓位，回补黄金空头头寸。此前我们提到过黄金处于低位震荡过程中并酝酿一轮 反弹。但在重大消息前预计金价保持区间内运行为主。4H指标上MACD由负值转为正值，支持短线震荡走高。目前报价1240一线，下方支撑见 1235/36一带，上方压力1247/52，策略上仍以低多为主。

操作建议，黄金1238多单，止损5美元，目标1244/47/52

Sergey Golubev 2013.12.17 14:25 #248 美联储利率决议逼近，汇市依然区间震荡

星期二, 十二月 17 2013, 08:18 GMT

★欧系货币微涨，商品货币微跌，汇市走势震荡

★关注明日英国通胀数据以及德国景气指数

★关注明日纽约时段盘前美国通胀数据

日内汇市波动依然有限，非美货币依然维持窄幅波动的走势，不过今日欧系货币再度略强於商品货币，消息面上依然平静。

本周四凌晨美联储将公布2013年最後一次美联储利率决议，也是现任主席伯南克主持的最後一次利率决议。焦点自然是美联储是否会开始缩减购债规模，不过从 近期市场表现来看，市场对於这一问题的反应已经大为弱化，此前一直是焦点，但自上次利率决议之後，市场的表现似乎开始逐渐忽略这一影响，关於缩减购债规模 的谈论对市场的影响最近非常有限，话题的持续时间太长，本身也会慢慢缺乏新鲜感。目前来看，虽然近期美国经济数据表现优异，不过市场的主流预期依然是自 2014年第一季度开始逐步缩减购债规模，另外从利率期货来看，市场预期美联储在2015年中期开始加息，这与美联储此前的低利率承诺相符。不过如果本次 利率决议出现小规模的购债规模缩减，对市场的影响可能依然是倾向於短期刺激，毕竟所有人都知道，量化宽松结束是早晚的事，不可能永远持续下去。

相比今日消息面的平静，明日将有一系列通胀数据公布，包括英国11月消费者物价指数，欧元区消费者物价指数以及美国11月消费者物价指数。近期汇市的走 势，很大一部分程度都是围绕通胀低迷这一话题，尤其以欧元为主，如果明日欧元区通胀数据依然低迷，也许又会再度激起市场对於欧央行进一步宽松的预期，相比 较之下，美国通胀数据影响可能没有这么直接，原因有二，一是美联储关注的通胀数据是核心消费者支出物价指数，已与非农数据同时公布，明日的美国通胀数据对 美联储影响较小；二是目前的共识是通胀持续低迷，即使通胀出现回升，对於美联储更改目前现行政策的影响可能较为有限，对於市场预期影响也较为有限；所以明 日的通胀数据影响可能同样较为短期，当然若大大超出预期，自然不同，不过近期似乎没有通胀飙升的苗头。 (王文鑫)

欧元

汇价再次上行测试1.3800附近阻力。日图在1.3800整数关及前高等阻力下方陷入整理，不过短期升势总体仍完好，随机指标指向下方；继续关注汇价在1.3800附近的表现。暂时观望。

日元

汇价时段内轻微反弹，守稳10日均线支持。日图触及5年多新高後回落，烛图录得十字星显示修正风险；不过日图近期升势仍完好。

英镑

汇价时段内维持在1.6300上方窄幅震荡。日图测试20日均线及前高支持，守稳这两个支持仍可尝试逢低买入。暂时观望。

澳元 / 纽元 / 加元汇价继续位於0.90下方弱势整理，短期跌势暂歇。不过整体下行动能仍强劲。暂时观望。

Sergey Golubev 2013.12.17 19:47 #249 本周迎来年度炒作预期的关键时间窗口---QE期末大考
星期一, 十二月 16 2013, 09:32 GMT
外汇市场
本周外汇市场同月初一样聚集众多基本面消息数据，不过焦点还属本年度美联储举行的最后一次FOMC会议，炒作了大半年的QE减退问题将在这个重要时间窗口给予全球投资者一个说法。
同时市场将关注：美国参议院对预算协议的表决结果、对耶伦提名的最终表决、奥巴马是否会真的提名费希尔任美联储副主席、欧盟峰会能否敲定银行业联盟及清算机制框架等。
日内关注数据，下午欧元区各项采购经理人指数陆续发布，以及晚间公布美国10月长期资本净流入值。
美元指数
美 指11月中至12月中出现连续的下挫，再上的周线收盘表明指数的下行有减缓的迹象，并在天图上出现较好的反弹阳线。短线4H上指数早间延续上周五下跌行 情，目前80一线企稳。FOMC会议前倾向维持低位区间震荡走势。下方最近支撑见79.90一带，上方压力80.20/40，策略上可先行观望，或支撑位 置尝试多单。
英镑美元
镑 美走势上周出现大幅调整，最低见1.6261一线，目前日线级别形成调整走势，下方指标MACD亦支撑汇价进一步走低。观察4H图表上汇价处于下行的通道 中，今日白盘汇价震荡上行测试上发压力区域（1.6330-50）策略上仍倾向在压力区域布局空头。下方支撑见1.6370/40
黄金美元
上 周黄金价格呈先扬后抑走势，整体位于低位宽幅震荡运行。全周看，国际金价最低触及1220.30，最高见1267.80，整体上分析金价中期看跌形势仍未 改观，只有行情回升企稳1250上方，我们才会改变这一看法。本周聚焦12月17日-18日举行的美联储议息会议。在此之前，市场或保持谨慎态度。日内短 线策略上尝试反弹逢高做空。
操作建议，黄金下破1226反弹1230做空，止损34，目标1225/20
截至12月16日全球最大黄金ETF持仓量与上一交易日相比减少8.7吨
截至12月16日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上一个交易日相比减少8.7吨，至818.90 吨，而最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量同期保持在10139.78 吨。
重大消息前金价悄然走高或空头回补
星期二, 十二月 17 2013, 09:10 GMT
外汇市��
汇市在美联储FOMC会议前保持谨慎，或者说暂无方向性行情使得投资者选择观望。昨日欧系货币再度略强於商品货币，今日欧元区以及美国通胀数据出炉，或推升行情一波发展。
目 前市场对美联储12月是否会削减QE的预期正反两方皆有，且各有道理。不过相比之下，支持缩减QE的理由似乎要更多。其中，几大支持缩减QE最主要的理由 是：近期美国就业和经济数据向好、政府预算协议达成、金融资产泡沫加剧(QE弊大于利)；而反对的理由则更多从低通胀的角度出发，此外有观点认为，年末这 一时间点对于正值权利交接的美联储而言也较为尴尬。
美元指数
美指日线下行趋势保持完好，目前维持低位震荡。昨日下探至79.90支撑一带随后略微反弹受阻于80.10，使得指数暂时处于区间内波动，4H上KD指标交叉指向超卖区域。预计日内短线仍保持震荡下行以寻求支撑。建议先行观望。
英镑/日元
镑 日连日来维持高位区间震荡，日线图表上汇价此前与附图指标MACD产生的背离仍无消化完毕，支撑汇价下行调整。4H图表上看k线上下穿越均线系统短线无方 向指引。上方最近阻力见168.40，若此处上破方能走一波上攻并指向169一下压力。反之下方167.70破位则汇价维持日线继续下行调整走势。
操作建议，镑日观望或等待破位操作
黄金/美元
国 际黄金价格连续两日上涨，很大一部分是美联储利率决议公布前，市场开始加紧调整仓位，回补黄金空头头寸。此前我们提到过黄金处于低位震荡过程中并酝酿一轮 反弹。但在重大消息前预计金价保持区间内运行为主。4H指标上MACD由负值转为正值，支持短线震荡走高。目前报价1240一线，下方支撑见 1235/36一带，上方压力1247/52，策略上仍以低多为主。
操作建议，黄金1238多单，止损5美元，目标1244/47/52
美联储利率决议逼近，汇市依然区间震荡
星期二, 十二月 17 2013, 08:18 GMT
★欧系货币微涨，商品货币微跌，汇市走势震荡
★关注明日英国通胀数据以及德国景气指数
★关注明日纽约时段盘前美国通胀数据
日内汇市波动依然有限，非美货币依然维持窄幅波动的走势，不过今日欧系货币再度略强於商品货币，消息面上依然平静。
本周四凌晨美联储将公布2013年最後一次美联储利率决议，也是现任主席伯南克主持的最後一次利率决议。焦点自然是美联储是否会开始缩减购债规模，不过从 近期市场表现来看，市场对於这一问题的反应已经大为弱化，此前一直是焦点，但自上次利率决议之後，市场的表现似乎开始逐渐忽略这一影响，关於缩减购债规模 的谈论对市场的影响最近非常有限，话题的持续时间太长，本身也会慢慢缺乏新鲜感。目前来看，虽然近期美国经济数据表现优异，不过市场的主流预期依然是自 2014年第一季度开始逐步缩减购债规模，另外从利率期货来看，市场预期美联储在2015年中期开始加息，这与美联储此前的低利率承诺相符。不过如果本次 利率决议出现小规模的购债规模缩减，对市场的影响可能依然是倾向於短期刺激，毕竟所有人都知道，量化宽松结束是早晚的事，不可能永远持续下去。
相比今日消息面的平静，明日将有一系列通胀数据公布，包括英国11月消费者物价指数，欧元区消费者物价指数以及美国11月消费者物价指数。近期汇市的走 势，很大一部分程度都是围绕通胀低迷这一话题，尤其以欧元为主，如果明日欧元区通胀数据依然低迷，也许又会再度激起市场对於欧央行进一步宽松的预期，相比 较之下，美国通胀数据影响可能没有这么直接，原因有二，一是美联储关注的通胀数据是核心消费者支出物价指数，已与非农数据同时公布，明日的美国通胀数据对 美联储影响较小；二是目前的共识是通胀持续低迷，即使通胀出现回升，对於美联储更改目前现行政策的影响可能较为有限，对於市场预期影响也较为有限；所以明 日的通胀数据影响可能同样较为短期，当然若大大超出预期，自然不同，不过近期似乎没有通胀飙升的苗头。 (王文鑫)
跟随专业交易者的策略，请尝试福汇Mirror Trader平台！
欧元
汇价再次上行测试1.3800附近阻力。日图在1.3800整数关及前高等阻力下方陷入整理，不过短期升势总体仍完好，随机指标指向下方；继续关注汇价在1.3800附近的表现。暂时观望。
日元
汇价时段内轻微反弹，守稳10日均线支持。日图触及5年多新高後回落，烛图录得十字星显示修正风险；不过日图近期升势仍完好。
英镑
汇价时段内维持在1.6300上方窄幅震荡。日图测试20日均线及前高支持，守稳这两个支持仍可尝试逢低买入。暂时观望。
澳元 / 纽元 / 加元
汇价继续位於0.90下方弱势整理，短期跌势暂歇。不过整体下行动能仍强劲。暂时观望。
美股期货继续走高，油价窄幅震荡
星期二, 十二月 17 2013, 14:36 GMT
美股昨日受到利好数据提振大幅反弹，期货盘日内继续走高，三大股指期货上涨0.1%左右，延续昨日的上涨动能，开盘后仍可能继续走高。
美国早盘公布的美国11月消费者物价指数月率和年率分别上升0.0%和1.2%，预期分别为0.1%和1.3%。11月核心消费者物价指数年率维持在 1.7%不变。第三季度经常账赤字缩窄至948.4亿美元，低于预期的赤字1005亿美元。数据表明美国经济依然没有通胀压力。数据后美股期货上涨，保持 短期上涨动能。
周三将公布美联储利率决议，由于美国政府达成预算协议避免政府再次关门，且就业数据显示美国就业市场持续复苏，制造业数据也表现强劲，随着全球房价的攀 升，房屋市场也呈现复苏态势。各项指标的改善提升了市场对美联储周三开启削减QE规模大门的预期，不过美股似乎已经消化了这种预期，好于预期的数据转而增 强了投资者对美国经济前景以及企业盈利前景的信心，美股再次反弹即体现了这一点。显然，在一片看好美股前景的背景下，投资者仍不想错失逢低买入美股的机 会，除非出现重大利空，否则他们不会轻易抛售手中的股票，而目前来看，并没有这种负面风险，因此美股仍有望继续走高。即使陷入整理，也将稳居高位。
道指盘前再次上涨指向16000点关口。初步阻力关注20日均线15960点，若破，将再次反弹指向前高16176点，若受阻，则仍面临再度回落的风险。日图道指陷入均线之间震荡，在美联储利率决议公布前短期可能不会有明朗的趋势。
油价跟随股市反弹，不过近期仍位于200-50日均线之间震荡，在突破区间震荡之前，选择暂时观望
消息：中国国储局计划2014年大量收购铜和镍
星期三, 十二月 18 2013, 05:09 GMT
中国国储局正在制定2014年购买约30万吨铜和10-15万吨镍的计划，收购规模相当于伦敦金属交易所（LME）三分之二的铜库存量和一半的镍库存量。这必然会推高两种金属的价格。
消息称，上述计划还未最终确定，国储局已经在了解铜与镍上月的全球供应及溢价，以便挑选买家。国储局可能大部分通过国有企业进口，不可能公开计划。除非国际市场价格低于国内价格，或者不希望推升国内价格，否则国储局就会倾向于向国内生产商购买。
因预计铜价下跌，国储局今年并未大量收购铜，但今年签约进口铜至少10万吨。国储局目前可能持有战略储备铜约150-180万吨。
如LME铜价跌落每吨6800美元，国储局应会开始购买铜，如跌破6600美元，应会大量购买。
今年的购买计划和签约进口安排属于目前正在推进的项目，该项目旨在到2015年年底储备铜200万吨。
国储局今年已经购买5万吨精炼镍，预计今年购买镍合计6-8万吨。
路透今年10月的一项调查显示，分析师预计，2014年，LME铜价为每吨7050美元，镍的价格约为每吨1.53675万美元。
截至今年12月17日，3个月LME期铜价格下跌约8%，镍跌幅高达约18%。