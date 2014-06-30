报刊评论 - 页 26 1...192021222324252627282930313233...48 新评论 Sergey Golubev 2013.12.18 07:45 #251 经济学家李扬：中国央行正面临三大挑战—货币联盟、影子银行、互联网金融星期三, 十二月 18 2013, 04:30 GMT近期中国社科院副院长李扬在出席银行业研讨会上称，当前中国央行正面临国际自由贸易联盟和超级货币联盟、影子银行及互联网金融等的挑战。第 一个挑战来自国际方面。2011年开始，就有TPP（跨太平洋伙伴关系）、TTIP（跨大西洋战略伙伴关系）之类的协议推出，这一系列协议构成了超级自由 贸易区，发达经济体结成了一个超级的神圣同盟，同时，今年10月31日，全球六大央行货币互换实现升级，美联储、欧洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英国央 行、日本央行之间的货币互换不再设定期限，也没有限额，可以随意互换，而且没有币种差别，形成超级的货币联盟。第二个挑战就是影子银行。李扬对影子银行持较为肯定的态度。原因在于影子银行因客户的需要而产生，它是在交易中产生的，它体现的是金融服务的精髓，它使用的是最先进的技术平台，这对中国传统金融体系来说，是极大的冲击。第三个挑战是互联网金融。李扬提出，金融机构用互联网，以及互联网公司从事金融业务，这两种形态都有相当大的冲击。在 互联网这个水平上，有一些与央行完全无关的支付手段、交易中介出现了，Q币、比特币、魔币，这些虚拟货币在一个社区范围内发行，有支付清算系统，大家都认 它，他们的数据产品、甚至实物产品也可以交易，而且范围不断在扩大，这也是真正的冲击。也就是说在正规的金融体系之外，有一个民间的、私人化的货币供应体 系在产生，它是携最新科技之力而发展起来。 经济学家李扬：中国央行正面临三大挑战—货币联盟、影子银行、互联网金融 www.forex21.cn Forex21.cn—近期中国社科院副院长李扬在出席银行业研讨会上称，当前中国央行正面临国际自由贸易联盟和超级货币联盟、影子银行及互联网金融等的挑战。 第一个挑战来自国际方面。2011年开始，就有TPP（跨太平洋伙伴关系）、TTIP（跨大西洋战略伙伴关系）之类的协议推出，这一系列协议构成了超级自由贸易区，发达经济体结成了一个超级的神圣同盟，同时，今年10月31日，全球六大央行货币互换实现升级，美联储、欧洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英国央行、日本央行之间的货币互换不再设定期限，也没有限额，可以随意互换，而且没有币种差别，形成超级的货币联盟。... Sergey Golubev 2013.12.19 08:01 #252 中国信贷担忧再次升温星期四, 十二月 19 2013, 04:46 GMT 隔夜市场终于等来了美联储削减QE规模（每月削减100亿美元至750亿美元资产购买），不过中国金融市场收紧的担忧再次升温。市场不仅担忧热钱撤离亚洲市场，中国利率上升也令市场对于今年年中的资金流紧缺心有余悸，曾导致新兴市场资产暴跌。亚市交易者正在密切关注该局势发展，中国担忧导致除日本以外的亚洲市场略显承压。 IFR Markets分析师Sonali Desai表示，“尽管昨日7天回购利率大幅飙升，但由于中国央行选择连续第五个时段跳过公开市场操作，融资担忧可能持续演变成流动性担忧。” 中国信贷担忧再次升温 www.forex21.cn Forex21.com—隔夜市场终于等来了美联储削减QE规模（每月削减100亿美元至750亿美元资产购买），不过中国金融市场收紧的担忧再次升温。 市场不仅担忧热钱撤离亚洲市场，中国利率上升也令市场对于今年年中的资金流紧缺心有余悸，曾导致新兴市场资产暴跌。 亚市交易者正在密切关注该局势发展，中国担忧导致除日本以外的亚洲市场略显承压。 IFR Markets分析师Sonali Desai表示，“尽管昨日7天回购利率大幅飙升，但由于中国央行选择连续第五个时段跳过公开市场操作，融资担忧可能持续演变成流动性担忧。” ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.12.20 06:12 #253 美银美林：71%受访者对明年全球经济前景感到乐观星期五, 十二月 20 2013, 04:33 GMT美银美林(Bank of America Merrill Lynch)最新的调查报告显示，在日本和欧洲股市看涨的情况下，更多投资者对全球经济前景持乐观态度。调查显示，投资者相信全球经济明年将出现改善，71%的受访者感到乐观，11月调查中的比例为67%。而在一年前，只有40%的受访者认为全球经济将增强。投 资者高度青睐欧洲和日本股市，全球投资者已增持欧洲和日本股票，而这两个地区的本地投资者也越发乐观。调查显示，本月净34%的受访者增持了日本股票，上 个月调查中的比例为27%。此外，44%的日本投资者表示，日本经济明年将出现改善，这一比例高于上个月调查中的24%。欧洲股票配置也小幅增加，本月43%的受访者增持了欧元区股票，这一比例较上个月上升2个百分点。净83%的欧洲投资者认为明年经济将有所增强，比例高于上个月调查中的74%。总体来看，投资者和资产管理公司转向了银行股，17%的受访者增持了银行股，而11月调查中的比例为12%。大宗商品和相关类股仍不受欢迎，31%的受访者减持了这类资产，上个月调查中的比例为7%。 美银美林：71%受访者对明年全球经济前景感到乐观 www.forex21.cn Forex21.com—美银美林(Bank of America Merrill Lynch)最新的调查报告显示，在日本和欧洲股市看涨的情况下，更多投资者对全球经济前景持乐观态度。 调查显示，投资者相信全球经济明年将出现改善，71%的受访者感到乐观，11月调查中的比例为67%。而在一年前，只有40%的受访者认为全球经济将增强。... Sergey Golubev 2013.12.20 06:13 #254 美元反弹 买紐良机星期五, 十二月 20 2013, 04:44 GMT千呼万唤终收水，美匯应声上升。不过，细看会后声明清楚指出聯储局对通胀低於目标水平的关注，亦表明即使失业率降至加息门槛，超低息仍将维持一段时间，间 接延长了零息时期，亦与欧洲央行的「低息或更低息环境将维持更长时间」不谋而合，颇有明修栈道（收水），暗渡陈仓（延长低息）的味道。因此，美匯今次回 升，应属收水落实的条件反射，目标為保歷加通道顶至二百天移动平均线之间，即81至81.70区域。G7国家普遍持续低息，唯有紐元明年 极可能加息，继续成為本欄心水之选。紐西蘭昨日公佈第三季GDP數据，按年增长3.5%，创下近六年新高，重返2007年金融海啸爆发前的水平，冠绝 G7。紐元目前受美匯反弹影响再度回软，0.81至0.82為低吸的黄金机会；取进者更可买入紐日交叉盘，一併捕捉美日匯价破顶的机遇。澳洲情况刚好相反，经济增长疲弱、货币政策宽鬆、干预阴影浓厚，匯价再破年内低位，弱得交关。澳紐息差明年极可能反转，看好紐元而不欲与美元对赌者，可沽出澳紐交叉盘，明年看一算。 Sergey Golubev 2013.12.20 15:44 #255 黄金创数月新低，美国GDP意外上修2013年12月20日 22:21欧洲时段，QE削减效应持续发酵，ICE美元指数小幅上行0.2%，反弹指向81整数位，贵金属轻微反弹修正，黄金仍在1200美元下方，白银短期相对强势，银价仍企稳月初低点上方，铜价回落在10日均线获得支持，时段内小幅上行重新站上3.30美元。周 四公布的美国就业数据低于预期，上周初请失业金人数意外上升1万至37.9万，触及今年3月新高，初请四周均值上升1.325万至34.35万，也回升至 五周高点。虽然初请数据被视为美国就业市场的领先指标，不过短期数据 (2-3周) 恶化并不能说明就业加速改善的中期趋势已经戛然而止，对短期数据进行过度解读往往徒劳无功。美国11月咨商会领先指标月率上升0.8%，高于前值0.6% 和预期0.7%，连续5周持续走高，暗示美国经济在明年上半年有望继续加速扩张，该指标往往用于预测未来6个月的经济表现。美国三季度 GDP再度向上修正，GDP年率终值上修至4.1%，经济学家此前普遍预测年率终值维持在3.6%。商务部报告显示，三季度个人消费同比增速为2.0%， 远高于初步估计1.4%，消费是推动美国经济复苏的核心动力，此外商业投资和净出口也显著上修。华尔街日报报告指出，三季度GDP增速中40%由存货上升 推动，企业或厂商在总共囤积约1157亿美元商品，然而如果企业不能将囤积的商品在未来全部销售，那么可能导致四季度GDP显著回落，接受华尔街日报调查 的经济学家对四季度美国GDP的预测中值为2.1%。通胀数据继续下滑，三季度个人消费支出物价指数年率 (PCE) 中值小幅下修至1.9%，核心PCE年率终值则下修至1.4%，物价低靡已经被市场充分预期。尽管产出数据华丽，但投资者反应平淡，ICE美元指数小幅上 冲后快速回落，黄金并未进一步下行，美10年期国债收益率虽小幅上行但并未上破2.95%。未来一周缺乏风险事件和重要数据，QE削减短期内有望延续，继 续关注ICE美元指数能否持续上行 (重要阻力是81.50-81.80) ，以及黄金能否有效下破6月低点1180，只有有效下破才能确认打开下跌空间。 (陈东阳 sdychen@fxcmasia.com) 金价下破1200整数位，时段内小幅反弹，日ADX降至24.80显示价格处于区间震荡 (ADX高于25被认为是趋势市场) ，继续关注6月低点1180能否提供有效支持。银价跌至10/20日均线下方，下方支持关注月初低点18.90美元，下破则指向6月低点18.20，若上破20日均线19.75则有望进一步上探20.60。铜价回落企稳10日均线，后市仍有望继续走高测试日图前高3.350-3.390，关注上述区间能否提供中期阻力，持续破败可能面临严峻回落风险。 金属产品 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 提供即时外汇新闻, 国际货币汇率, 汇市分析, 外汇技术分析, 外汇交易, 外汇行情, 外汇市场, 外汇图表, 外汇课堂 Sergey Golubev 2013.12.23 06:01 #256 全球最大黄金ETF六周来首次出现就正流入星期一, 十二月 23 2013, 04:43 GMT因临近年末大型机构开始调整仓位，空头回补推动黄金价格上周五上涨超过1%，但之前三个交易日累计下挫近4%。 国际现货黄金周一亚市位于1200美元一线窄幅整理。金价录得一个月来最大周线跌幅。金价今年下跌近30%，而美联储刺激举措曾促使金价于2011年升至纪录高位1920.30美元/盎司。 全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust上周五(12月20日)的黄金持仓量较前一日增加5.40吨，至814.12吨，是自11月6日以来首次正流入，显示了部分投资者面对节假日选择持金过节的思路。 高盛的分析师Eugene King在周上四(12月19日)的报告中写道，随着美国经济数据日益向好，刺激利率上涨，金价料将延续跌势。预计金价2014年将跌至1144美元/盎司。 Integrated Brokerage Services的贵金属交易主管Frank McGhee认为从黄金转向美股的趋势会在明年继续，并会把金价拉低。他认为到2014年中期金价可能会跌至900美元/盎司左右，较目前水平再下跌24%。 全球最大黄金ETF六周来首次出现就正流入 2013.12.23www.forex21.cn 因临近年末大型机构开始调整仓位，空头回补推动黄金价格上周五上涨超过1%，但之前三个交易日累计下挫近4%。 Sergey Golubev 2013.12.23 06:03 #257 中国利率再次飙升，中国央行可能提供进一步SLOs操作星期一, 十二月 23 2013, 03:55 GMT尽管中国央行上周进行了短期流动性操作（SLOs）缓解了信贷担忧，但中国货币市场利率周一再次飙升，中国7天期回购利率触及9.8%高位，上周五收盘于7.6%。由于年末需要满足贷存比，目前中国银行业现金需求旺盛， IFR Markets分析师Sonali Desai指出，“中国央行在选择跳过公开市场中可能误判了流动性问题。” 中国利率再次飙升，中国央行可能提供进一步SLOs操作 www.forex21.cn Forex21.com—尽管中国央行上周进行了短期流动性操作（SLOs）缓解了信贷担忧，但中国货币市场利率周一再次飙升，中国7天期回购利率触及9.8%高位，上周五收盘于7.6%。 由于年末需要满足贷存比，目前中国银行业现金需求旺盛， IFR Markets分析师Sonali Desai指出，“中国央行在选择跳过公开市场中可能误判了流动性问题。” ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.12.24 07:37 #258 既已食之无味，不如安之若素2013年12月24日 14:19★亚太股市普遍上涨★日本发布12月经济报告，4年来首次没有使用“通缩”一词 亚太股市圣诞节前普遍上涨。澳大利亚以及香港股 市今日由於平安节关系而提早收盘。香港恒生指数收盘上涨1.1%。澳大利亚S&P/ASX 200指数周二收盘上涨0.7%。日经指数盘中一度上破16000点，但尾盘回落，收盘仅微幅上涨0.12%，报0.12%。截止北京时间14∶20，上 证指数下跌0.33%。 早间消息面比较平淡，主要是日本发布了12月的经济报告。在报告中，日本政府的修辞出现了一些变化。虽然日本政 府仍然维持对於经济的评估不变，不过却是4年来首次没有在报告中使用“通缩”一词。本周在西方国家大多因为圣诞休市的环境下，日本方面的数据将是未来汇市 的唯一焦点。除了在周四将公布的11月会议纪要外，周五日本方面也将发布新一轮CPI数据。 圣诞节之後，所有的交易员又将迎来一年一度 的“垃圾时间”，这几天总会那样不痛不痒、不愠不火地存在著，谁都不能避免、不予重视、却又不得不小心翼翼地对待这段“垃圾时间”。不过，那些今年收效甚 佳的交易员们，在这几天都不会轻举妄动，绝不会拿一份漂亮的成绩单去冒险，他们的利润和损失到了这个时候基本上都已经交易完了。事实上，根据华尔街的说 法，“垃圾时间”纯粹就是“业余爱好者的时间”。旁观者再明白不过了，这段时间不会出现什么真正意义上的大订单。肥肉都已经被抢光了，剩下的零星油水可能 不会是交易员的最佳选择。事实上，根据最新一期的每周策略报告，目前一周的汇市波动指数已经回落到了年内低位。暗示著年底前这段时间汇市将维持窄幅波动的情况。因而与其计划著如何进行交易，不如好好总结下今年的成败得失，放放假，等待来年再战。 (或者你也可以参加DailyFX论坛的年度交易总结活动，来此发表感想) 不过，较长期的汇市波动性却开始逐渐抬头。在美联储开始著手缩减QE後，美国10年期国债收益率再次攀升，现报2.93%，距离3%的数年高点仅一步之遥。而美国的利率预期，又与汇价之间的走势息息相关。不难想象，风暴已经在远方凝聚。 欧洲盘前 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 欧洲盘前 ★澳大利亚1月Westpac消费者信心指数103.3，前值105；月率-1.7%，前值-4.80% ★澳大利亚第四季度消费者物价指数季率0.8%，前值1.20%，预估值0.4%；年率2.7%前值2.20%，预估值2.4% ★日本1月央行利率决议0-0.10%，前值0-0.10%，预估值0-0.10% ★日本11月所有产业活动指数月率0.3%，前值-0.20%，预估值0.4% ★日本11领先指标终值111.1，前值110.8；同步指标终值110.7，前值110.5... Hao Li 2013.12.27 00:31 #259 newdigital: 昆仑国际：中国零售外汇时代即将到来 =============中国外汇市场近年发展迅速，但由于限制诸多，比如禁止保证金交易等措施，令其与国际外汇市场相比，还有较大的差距。不过，有业内人士认为，随着人民币国际化的推进以及金融制度的改革，中国的零售外汇时代即将到来，最快可能在两三年之内。 昆仑国际行政总裁兼执行董事刘欣诺在接受媒体专访时表示，尽管内地的监管较严，但居民在境外开户做外汇的不在少数。刚刚于7月3日在香港创业板挂牌的昆仑国际是大中华区首家以外汇交易管理平台为主体在香港上市的公司。 刘欣诺认为，人民币国际化的进程是不可阻挡的，中国香港地区、新加坡已经有很大的离岸人民币市场，加上很多金融产品都以人民币在计价，相信随着中国金融地位的不断提升，人民币国际化的进程也会加速。同时，这对中国外汇市场的开放也是很有积极作用。 “中国的零售外汇时代即将到来，也许很快，就在这两三年时间就会发生的。”刘欣诺自信地说。 国家外汇管理局报告显示，2006年至2011年，中国外汇市场交易量年均增长40.3%，2011年交易量达到14.2万亿美元（日均成交581亿美元），较2006年增长4倍之多。尽管发展速度之快，但与全球外汇市场相比，中国的外汇市场交易量还是比较低。 波士顿咨询公司爱特集团（Aite Group）预计，今年全球外汇零售行业将有强劲增长，其中，日本作为全球最大的零售外汇市场，今年以来交投旺盛，前四个月的日均成交额约为1600亿美元，大大高于2012年日本散户投资者日均800亿美元的成交额。爱特集团预计，日本零售外汇交易额将占市场整体交易量的三分之一左右，2013年整个市场日均成交额为1300亿美元。 一名来自内地曾在日本炒外汇的叶女士向本报记者表示：“日本炒外汇的气氛挺浓的，因为是场外交易，上班族很轻松就可以炒，而且那种保证金交易让我感觉挺刺激的。” 实际上，除昆仑国际外，其余国际外汇交易供应商也在盯着内地的市场，美国的外汇交易供应商福汇本月也与中信新际期货建立策略性合作，为中国投资者提供外汇教育资源。 刘欣诺指出，在内地即便做1∶1的外汇套期保值，需求量都是很大的，现在的企业也应该增强外汇管理的意识。而即便现在内地还不允许保证金交易，但随着市场逐步的放开，对公司的业务拓展也会很大。朋友,请问您是外籍华人? Sergey Golubev 2013.12.27 05:30 #260 人民币38次刷新汇改以来纪录，累计升值近3%星期五, 十二月 27 2013, 03:50 GMT人民币自4月份开始，进入了加速升值通道，人民币兑美元汇率中间价屡创2005年汇改以来新高。截至12月26日，人民币汇率中间价共计38次刷新汇改以 来记录，同时，人民币兑美元汇率中间价已累计上升1797个基点，累计升值幅度接近3%，大大超过去年1.03%的全年升幅。 具体来 看，在经历了两年多的持续升值之后，人民币汇率在2013年第一季度一直处于小幅震荡，并没有呈现明显的持续升值或贬值走势。从4月份开始，人民币汇率开 始明显升值，据国家外汇局公布的数据显示，在4月1日至5月27日的36个交易日期间，人民币兑美元汇率中间价16次创出2005年汇改以来新高，并在5 月24日一举升破6.19关口。 进入年中，国内经济遭遇下行压力，导致市场对未来经济形势略为担忧。同时，政府还推出一系列政策打击 热钱套利行为，加大了对短期资本流入的监管和限制。再加上美联储退出QE预期的不断增强，导致国际资本开始从部分新兴经济体国家撤出，回流美国，也给人民 币带来贬值压力。在多重因素的作用下，人民币远期汇率(NDF)自5月底开始走低，反映出人民币升值预期的不断减弱。 进入三季度，随着经济逐步回暖，以及各项改革政策陆续出台，人民币重拾上升势头。进入12月份，人民币升值再现强劲，截至昨日共19个交易日，人民币兑美元汇率中间价5次创出汇改新高，累计升值229个基点。与 新兴市场相比，人民币资产被国际投资者视为“避风港”。“次贷危机后，中国幸免于难；欧债危机，中国市场表现良好；之前担忧QE退出从而引发新兴市场汇率 暴跌时，人民币汇率依然稳定。”澳新银行中国经济学家周浩表示，“经过多次考验，人民币资产越来越被视为可靠的资产，这也是人民币升值的一大因素。” 12月19日，美联储缩减QE规模的消息使得美元呈现升值迹象。展望2014年，人民币汇率的走势引起了市场人士的广泛关注。 业内人士表示，尽管美元因QE规模缩减透露出回归强势地位的迹象，但人民币稳步升值的大趋势在明年很难改变。不过随着人民币市场化、国际化步伐的加快，汇率双向波动频率将更加频繁。 摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，如果美联储逐步退出QE导致美元走强和新兴市场货币普遍贬值，人民币将有阶段性小幅贬值的压力。2014年，人民币总体仍将继续适度升值，人民币兑美元有望升至6.0水平。 人民币38次刷新汇改以来纪录，累计升值近3% 2013.12.27www.forex21.cn Forex21.com—人民币自4月份开始，进入了加速升值通道，人民币兑美元汇率中间价屡创2005年汇改以来新高。截至12月26日，人民币汇率中间价共计38次刷新汇改以来记录，同时，人民币兑美元汇率中间价已累计上升1797个基点，累计升值幅度接近3%，大大超过去年1.03%的全年升幅。 具体来看，在经历了两年多的持续升值之后，人民币汇率在2013年第一季度一直处于小幅震荡，并没有呈现明显的持续升值或贬值走势。从4月份开始，人民币汇率开始明显升值，据国家外汇局公布的数据显示，在4月1日至5月27日的36个交易日期间，人民币兑美元汇率中间价16次创出2005年汇改以来新高，并在5月24日一举升破6.19关口。... 1...192021222324252627282930313233...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
经济学家李扬：中国央行正面临三大挑战—货币联盟、影子银行、互联网金融
星期三, 十二月 18 2013, 04:30 GMT
近期中国社科院副院长李扬在出席银行业研讨会上称，当前中国央行正面临国际自由贸易联盟和超级货币联盟、影子银行及互联网金融等的挑战。
第 一个挑战来自国际方面。2011年开始，就有TPP（跨太平洋伙伴关系）、TTIP（跨大西洋战略伙伴关系）之类的协议推出，这一系列协议构成了超级自由 贸易区，发达经济体结成了一个超级的神圣同盟，同时，今年10月31日，全球六大央行货币互换实现升级，美联储、欧洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英国央 行、日本央行之间的货币互换不再设定期限，也没有限额，可以随意互换，而且没有币种差别，形成超级的货币联盟。
第二个挑战就是影子银行。李扬对影子银行持较为肯定的态度。原因在于影子银行因客户的需要而产生，它是在交易中产生的，它体现的是金融服务的精髓，它使用的是最先进的技术平台，这对中国传统金融体系来说，是极大的冲击。
第三个挑战是互联网金融。李扬提出，金融机构用互联网，以及互联网公司从事金融业务，这两种形态都有相当大的冲击。
在 互联网这个水平上，有一些与央行完全无关的支付手段、交易中介出现了，Q币、比特币、魔币，这些虚拟货币在一个社区范围内发行，有支付清算系统，大家都认 它，他们的数据产品、甚至实物产品也可以交易，而且范围不断在扩大，这也是真正的冲击。也就是说在正规的金融体系之外，有一个民间的、私人化的货币供应体 系在产生，它是携最新科技之力而发展起来。
中国信贷担忧再次升温
星期四, 十二月 19 2013, 04:46 GMT
隔夜市场终于等来了美联储削减QE规模（每月削减100亿美元至750亿美元资产购买），不过中国金融市场收紧的担忧再次升温。
市场不仅担忧热钱撤离亚洲市场，中国利率上升也令市场对于今年年中的资金流紧缺心有余悸，曾导致新兴市场资产暴跌。
亚市交易者正在密切关注该局势发展，中国担忧导致除日本以外的亚洲市场略显承压。
IFR Markets分析师Sonali Desai表示，“尽管昨日7天回购利率大幅飙升，但由于中国央行选择连续第五个时段跳过公开市场操作，融资担忧可能持续演变成流动性担忧。”
美银美林：71%受访者对明年全球经济前景感到乐观
星期五, 十二月 20 2013, 04:33 GMT
美银美林(Bank of America Merrill Lynch)最新的调查报告显示，在日本和欧洲股市看涨的情况下，更多投资者对全球经济前景持乐观态度。
调查显示，投资者相信全球经济明年将出现改善，71%的受访者感到乐观，11月调查中的比例为67%。而在一年前，只有40%的受访者认为全球经济将增强。
投 资者高度青睐欧洲和日本股市，全球投资者已增持欧洲和日本股票，而这两个地区的本地投资者也越发乐观。调查显示，本月净34%的受访者增持了日本股票，上 个月调查中的比例为27%。此外，44%的日本投资者表示，日本经济明年将出现改善，这一比例高于上个月调查中的24%。
欧洲股票配置也小幅增加，本月43%的受访者增持了欧元区股票，这一比例较上个月上升2个百分点。净83%的欧洲投资者认为明年经济将有所增强，比例高于上个月调查中的74%。
总体来看，投资者和资产管理公司转向了银行股，17%的受访者增持了银行股，而11月调查中的比例为12%。大宗商品和相关类股仍不受欢迎，31%的受访者减持了这类资产，上个月调查中的比例为7%。
美元反弹 买紐良机
星期五, 十二月 20 2013, 04:44 GMT
千呼万唤终收水，美匯应声上升。不过，细看会后声明清楚指出聯储局对通胀低於目标水平的关注，亦表明即使失业率降至加息门槛，超低息仍将维持一段时间，间 接延长了零息时期，亦与欧洲央行的「低息或更低息环境将维持更长时间」不谋而合，颇有明修栈道（收水），暗渡陈仓（延长低息）的味道。因此，美匯今次回 升，应属收水落实的条件反射，目标為保歷加通道顶至二百天移动平均线之间，即81至81.70区域。
G7国家普遍持续低息，唯有紐元明年 极可能加息，继续成為本欄心水之选。紐西蘭昨日公佈第三季GDP數据，按年增长3.5%，创下近六年新高，重返2007年金融海啸爆发前的水平，冠绝 G7。紐元目前受美匯反弹影响再度回软，0.81至0.82為低吸的黄金机会；取进者更可买入紐日交叉盘，一併捕捉美日匯价破顶的机遇。
澳洲情况刚好相反，经济增长疲弱、货币政策宽鬆、干预阴影浓厚，匯价再破年内低位，弱得交关。澳紐息差明年极可能反转，看好紐元而不欲与美元对赌者，可沽出澳
紐交叉盘，明年看一算。
黄金创数月新低，美国GDP意外上修
2013年12月20日 22:21欧洲时段，QE削减效应持续发酵，ICE美元指数小幅上行0.2%，反弹指向81整数位，贵金属轻微反弹修正，黄金仍在1200美元下方，白银短期相对强势，银价仍企稳月初低点上方，铜价回落在10日均线获得支持，时段内小幅上行重新站上3.30美元。
周 四公布的美国就业数据低于预期，上周初请失业金人数意外上升1万至37.9万，触及今年3月新高，初请四周均值上升1.325万至34.35万，也回升至 五周高点。虽然初请数据被视为美国就业市场的领先指标，不过短期数据 (2-3周) 恶化并不能说明就业加速改善的中期趋势已经戛然而止，对短期数据进行过度解读往往徒劳无功。美国11月咨商会领先指标月率上升0.8%，高于前值0.6% 和预期0.7%，连续5周持续走高，暗示美国经济在明年上半年有望继续加速扩张，该指标往往用于预测未来6个月的经济表现。
美国三季度 GDP再度向上修正，GDP年率终值上修至4.1%，经济学家此前普遍预测年率终值维持在3.6%。商务部报告显示，三季度个人消费同比增速为2.0%， 远高于初步估计1.4%，消费是推动美国经济复苏的核心动力，此外商业投资和净出口也显著上修。华尔街日报报告指出，三季度GDP增速中40%由存货上升 推动，企业或厂商在总共囤积约1157亿美元商品，然而如果企业不能将囤积的商品在未来全部销售，那么可能导致四季度GDP显著回落，接受华尔街日报调查 的经济学家对四季度美国GDP的预测中值为2.1%。通胀数据继续下滑，三季度个人消费支出物价指数年率 (PCE) 中值小幅下修至1.9%，核心PCE年率终值则下修至1.4%，物价低靡已经被市场充分预期。尽管产出数据华丽，但投资者反应平淡，ICE美元指数小幅上 冲后快速回落，黄金并未进一步下行，美10年期国债收益率虽小幅上行但并未上破2.95%。未来一周缺乏风险事件和重要数据，QE削减短期内有望延续，继 续关注ICE美元指数能否持续上行 (重要阻力是81.50-81.80) ，以及黄金能否有效下破6月低点1180，只有有效下破才能确认打开下跌空间。 (陈东阳 sdychen@fxcmasia.com)
金价下破1200整数位，时段内小幅反弹，日ADX降至24.80显示价格处于区间震荡 (ADX高于25被认为是趋势市场) ，继续关注6月低点1180能否提供有效支持。
银价跌至10/20日均线下方，下方支持关注月初低点18.90美元，下破则指向6月低点18.20，若上破20日均线19.75则有望进一步上探20.60。
铜价回落企稳10日均线，后市仍有望继续走高测试日图前高3.350-3.390，关注上述区间能否提供中期阻力，持续破败可能面临严峻回落风险。
全球最大黄金ETF六周来首次出现就正流入
星期一, 十二月 23 2013, 04:43 GMT
因临近年末大型机构开始调整仓位，空头回补推动黄金价格上周五上涨超过1%，但之前三个交易日累计下挫近4%。
国际现货黄金周一亚市位于1200美元一线窄幅整理。金价录得一个月来最大周线跌幅。金价今年下跌近30%，而美联储刺激举措曾促使金价于2011年升至纪录高位1920.30美元/盎司。
全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust上周五(12月20日)的黄金持仓量较前一日增加5.40吨，至814.12吨，是自11月6日以来首次正流入，显示了部分投资者面对节假日选择持金过节的思路。
高盛的分析师Eugene King在周上四(12月19日)的报告中写道，随着美国经济数据日益向好，刺激利率上涨，金价料将延续跌势。预计金价2014年将跌至1144美元/盎司。
Integrated Brokerage Services的贵金属交易主管Frank McGhee认为从黄金转向美股的趋势会在明年继续，并会把金价拉低。他认为到2014年中期金价可能会跌至900美元/盎司左右，较目前水平再下跌24%。
中国利率再次飙升，中国央行可能提供进一步SLOs操作
星期一, 十二月 23 2013, 03:55 GMT
尽管中国央行上周进行了短期流动性操作（SLOs）缓解了信贷担忧，但中国货币市场利率周一再次飙升，中国7天期回购利率触及9.8%高位，上周五收盘于7.6%。
由于年末需要满足贷存比，目前中国银行业现金需求旺盛， IFR Markets分析师Sonali Desai指出，“中国央行在选择跳过公开市场中可能误判了流动性问题。”
既已食之无味，不如安之若素
2013年12月24日 14:19
★亚太股市普遍上涨
★日本发布12月经济报告，4年来首次没有使用“通缩”一词
亚太股市圣诞节前普遍上涨。澳大利亚以及香港股 市今日由於平安节关系而提早收盘。香港恒生指数收盘上涨1.1%。澳大利亚S&P/ASX 200指数周二收盘上涨0.7%。日经指数盘中一度上破16000点，但尾盘回落，收盘仅微幅上涨0.12%，报0.12%。截止北京时间14∶20，上 证指数下跌0.33%。
早间消息面比较平淡，主要是日本发布了12月的经济报告。在报告中，日本政府的修辞出现了一些变化。虽然日本政 府仍然维持对於经济的评估不变，不过却是4年来首次没有在报告中使用“通缩”一词。本周在西方国家大多因为圣诞休市的环境下，日本方面的数据将是未来汇市 的唯一焦点。除了在周四将公布的11月会议纪要外，周五日本方面也将发布新一轮CPI数据。
圣诞节之後，所有的交易员又将迎来一年一度 的“垃圾时间”，这几天总会那样不痛不痒、不愠不火地存在著，谁都不能避免、不予重视、却又不得不小心翼翼地对待这段“垃圾时间”。不过，那些今年收效甚 佳的交易员们，在这几天都不会轻举妄动，绝不会拿一份漂亮的成绩单去冒险，他们的利润和损失到了这个时候基本上都已经交易完了。事实上，根据华尔街的说 法，“垃圾时间”纯粹就是“业余爱好者的时间”。旁观者再明白不过了，这段时间不会出现什么真正意义上的大订单。肥肉都已经被抢光了，剩下的零星油水可能 不会是交易员的最佳选择。事实上，根据最新一期的每周策略报告，目前一周的汇市波动指数已经回落到了年内低位。暗示著年底前这段时间汇市将维持窄幅波动的情况。因而与其计划著如何进行交易，不如好好总结下今年的成败得失，放放假，等待来年再战。 (或者你也可以参加DailyFX论坛的年度交易总结活动，来此发表感想)
不过，较长期的汇市波动性却开始逐渐抬头。在美联储开始著手缩减QE後，美国10年期国债收益率再次攀升，现报2.93%，距离3%的数年高点仅一步之遥。而美国的利率预期，又与汇价之间的走势息息相关。不难想象，风暴已经在远方凝聚。
昆仑国际：中国零售外汇时代即将到来
=============
中国外汇市场近年发展迅速，但由于限制诸多，比如禁止保证金交易等措施，令其与国际外汇市场相比，还有较大的差距。不过，有业内人士认为，随着人民币国际化的推进以及金融制度的改革，中国的零售外汇时代即将到来，最快可能在两三年之内。
昆仑国际行政总裁兼执行董事刘欣诺在接受媒体专访时表示，尽管内地的监管较严，但居民在境外开户做外汇的不在少数。刚刚于7月3日在香港创业板挂牌的昆仑国际是大中华区首家以外汇交易管理平台为主体在香港上市的公司。
刘欣诺认为，人民币国际化的进程是不可阻挡的，中国香港地区、新加坡已经有很大的离岸人民币市场，加上很多金融产品都以人民币在计价，相信随着中国金融地位的不断提升，人民币国际化的进程也会加速。同时，这对中国外汇市场的开放也是很有积极作用。
“中国的零售外汇时代即将到来，也许很快，就在这两三年时间就会发生的。”刘欣诺自信地说。
国家外汇管理局报告显示，2006年至2011年，中国外汇市场交易量年均增长40.3%，2011年交易量达到14.2万亿美元（日均成交581亿美元），较2006年增长4倍之多。尽管发展速度之快，但与全球外汇市场相比，中国的外汇市场交易量还是比较低。
波士顿咨询公司爱特集团（Aite Group）预计，今年全球外汇零售行业将有强劲增长，其中，日本作为全球最大的零售外汇市场，今年以来交投旺盛，前四个月的日均成交额约为1600亿美元，大大高于2012年日本散户投资者日均800亿美元的成交额。爱特集团预计，日本零售外汇交易额将占市场整体交易量的三分之一左右，2013年整个市场日均成交额为1300亿美元。
一名来自内地曾在日本炒外汇的叶女士向本报记者表示：“日本炒外汇的气氛挺浓的，因为是场外交易，上班族很轻松就可以炒，而且那种保证金交易让我感觉挺刺激的。”
实际上，除昆仑国际外，其余国际外汇交易供应商也在盯着内地的市场，美国的外汇交易供应商福汇本月也与中信新际期货建立策略性合作，为中国投资者提供外汇教育资源。
刘欣诺指出，在内地即便做1∶1的外汇套期保值，需求量都是很大的，现在的企业也应该增强外汇管理的意识。而即便现在内地还不允许保证金交易，但随着市场逐步的放开，对公司的业务拓展也会很大。
人民币38次刷新汇改以来纪录，累计升值近3%
星期五, 十二月 27 2013, 03:50 GMT
人民币自4月份开始，进入了加速升值通道，人民币兑美元汇率中间价屡创2005年汇改以来新高。截至12月26日，人民币汇率中间价共计38次刷新汇改以 来记录，同时，人民币兑美元汇率中间价已累计上升1797个基点，累计升值幅度接近3%，大大超过去年1.03%的全年升幅。
具体来 看，在经历了两年多的持续升值之后，人民币汇率在2013年第一季度一直处于小幅震荡，并没有呈现明显的持续升值或贬值走势。从4月份开始，人民币汇率开 始明显升值，据国家外汇局公布的数据显示，在4月1日至5月27日的36个交易日期间，人民币兑美元汇率中间价16次创出2005年汇改以来新高，并在5 月24日一举升破6.19关口。
进入年中，国内经济遭遇下行压力，导致市场对未来经济形势略为担忧。同时，政府还推出一系列政策打击 热钱套利行为，加大了对短期资本流入的监管和限制。再加上美联储退出QE预期的不断增强，导致国际资本开始从部分新兴经济体国家撤出，回流美国，也给人民 币带来贬值压力。在多重因素的作用下，人民币远期汇率(NDF)自5月底开始走低，反映出人民币升值预期的不断减弱。
进入三季度，随着经济逐步回暖，以及各项改革政策陆续出台，人民币重拾上升势头。进入12月份，人民币升值再现强劲，截至昨日共19个交易日，人民币兑美元汇率中间价5次创出汇改新高，累计升值229个基点。
与 新兴市场相比，人民币资产被国际投资者视为“避风港”。“次贷危机后，中国幸免于难；欧债危机，中国市场表现良好；之前担忧QE退出从而引发新兴市场汇率 暴跌时，人民币汇率依然稳定。”澳新银行中国经济学家周浩表示，“经过多次考验，人民币资产越来越被视为可靠的资产，这也是人民币升值的一大因素。”
12月19日，美联储缩减QE规模的消息使得美元呈现升值迹象。展望2014年，人民币汇率的走势引起了市场人士的广泛关注。
业内人士表示，尽管美元因QE规模缩减透露出回归强势地位的迹象，但人民币稳步升值的大趋势在明年很难改变。不过随着人民币市场化、国际化步伐的加快，汇率双向波动频率将更加频繁。
摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，如果美联储逐步退出QE导致美元走强和新兴市场货币普遍贬值，人民币将有阶段性小幅贬值的压力。2014年，人民币总体仍将继续适度升值，人民币兑美元有望升至6.0水平。