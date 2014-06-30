报刊评论 - 页 34 1...272829303132333435363738394041...48 新评论 Sergey Golubev 2014.02.10 07:46 #331 贵金属：黄金上扬触及日内新高，关注1270-1280区域阻力星期一, 二月 10 2014, 06:10 GMT在上周五美国非农数据之后，金价最初因数据不佳迅速上扬，不过很快又回吐了涨幅，随后再度转为上扬，周一亚洲时段金价仍延续涨势，现再度刷新日内高点，报于1270美元/盎司附近。在 上周不佳的非农数据之后，短线金价倾向于继续维持反弹势头，但是上行空间可能会有限，因为尽管上周的非农数据不佳，然而数据也只能说美国就业市场改善力度 有所放缓，并没有改变整体改善的势头，在这样一种情况下美联储可能会继续维持逐步缩减QE政策的步伐，不会有太大改变，这就将限制黄金的上行空间。就技术角度来看，金价近期上扬一直是受阻于1270-1280美元/盎司的区间内，因此要想获得进一步上行空间，需要站稳于1280上方。 Sergey Golubev 2014.02.10 07:47 #332 黄金协会：中国2013年黄金产量同比增长6.2%，至428.16吨的纪录高位 Sergey Golubev 2014.02.10 07:47 #333 黄金协会：2013年中国黄金消费量年率增长41.36%，至纪录高位1176.40吨 Sergey Golubev 2014.02.11 06:29 #334 中国央行暂停逆回购操作 中国货币政策将恢复偏紧今日中国央行将不开展任何公开市场操作。这意味着继1月30日央行暂停逆回购后，春节后的逆回购继续暂停，并未到期续作。若不计国库现金定存到期量，本周有望面临4500亿资金回笼。鉴于节前投放、节后回笼为往年春节期间公开市场操作常态，预计在节后巨量现金回流支撑下，近期资金价格仍将维持紧平衡状态。 Sergey Golubev 2014.02.12 08:00 #335 中国 一月 贸易帐 升至$31.86B，前值为$25.6B Sergey Golubev 2014.02.12 08:00 #336 中国2014年1月进口原油2815万吨，去年12月为2678万吨 Sergey Golubev 2014.02.12 08:01 #337 中国贸易盈余扩大，澳元/美元突破0.9050创一个月新高中国1月贸易帐盈余从256亿美元升至319亿美元，高于预期的241亿美元。出口年率大幅增长10.6%，高于预期的2.0%，进口年率增长10%，高 于预期的3.0%。前值增长8.3%。中国进口大幅增长利好澳大利亚外部需求，提振澳元。澳元/美元在数据后快速上涨近40点录得1个月新高 0.9053，延续近期的涨势，后市料进一步走高测试前高0.9085，也是前期跌势的38.2%回档位所在。 中国贸易盈余扩大，澳元/美元突破0.9050创一个月新高 2014.02.12www.forex21.cn Forex21.cn—中国1月贸易帐盈余从256亿美元升至319亿美元，高于预期的241亿美元。出口年率大幅增长10.6%，高于预期的2.0%，进口年率增长10%，高于预期的3.0%。前值增长8.3%。中国进口大幅增长利好澳大利亚外部需求，提振澳元。澳元/美元在数据后快速上涨近40点录得1个月新高0.9053，延续近期的涨势，后市料进一步走高测试前高0.9085，也是前期跌势的38.2%回档位所在。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXStreet ** Sergey Golubev 2014.02.12 08:02 #338 贵金属：黄金在1285美元/盎司获得支持，短期缺乏打压因素星期三, 二月 12 2014, 06:35 GMT 昨日美联储主席耶伦在国会证词没有什么新意，市场反应平淡，金价尽管在讲话之初曾小幅回落，不过随后又收复了所有跌幅，并刷新日内高点，日内亚洲时段金价自隔夜高点回落，目前在1285美元/盎司附近获得支持持稳。如昨日提到的，随着金价站稳于1280美元/盎司上方，自12月底以来的反弹势头得以延续，就目前而言上行势头仍维持完好，有可能会测试1300美元/盎司的支持。就基本面来看，由于美联储方面暂时并没有什么消息来能够打压到金价，短期金价下行压力较弱，而日内美国方面也没有什么数据公布，预计最多指望技术上的回调修正压力是否能够延缓金价的上行脚步。下方支持现关注此前的阻力区域1270-1280美元/盎司，一旦跌破了该区域的支持，短线金价就有转为下行的风险。 Sergey Golubev 2014.02.13 10:55 #339 金银继续高调 区间暂且盘整星期四, 二月 13 2014, 08:17 GMT从消息方面看，美联储新任主席耶伦周二在众议院金融服务委员会听证会上称，如果较好的经济增长前景被证实，美联储将会继续有序缩减购债规模。并且联储只有在经济前景严重恶化的情况下才会增加购买资产的规模。 从经济数据看，英国RICS房价指数连续第二个月放缓，由于房屋供不应求，预期在在未来几年有可能强劲增长；而澳大利亚就业市场全面疲软，就业人数减少、失业率上升且失业者寻找工作的热情有所下降，这一结果令市场较为失望。 从贵金属当前的走势来看，市场表现为明显的观望情绪，晚间美国方面将有几项重要经济数据公布，但由于恶劣天气影响，原定于今日晚间开始的耶伦国会证词不 得不被延期进行，这将会使市场将更多注意力转向相关经济数据，所以晚间贵金属操作以数据结果为主。从基本面上看，天气因素的恶化导致市场对美国短期的就业 市场更多表现出悲观预期，这对贵金属市场起到一定的利好作用。另外，实物需求方面，由于近期金价的上涨，实物市场受到一定的抑制，但影响仍旧是以短期为 主。目前市场多空双方力量相对均衡。 技术分析： 昨日金银双双在高位收出十字星，似乎预示着反弹也来到了十字路口。今日亚盘中黄金的上涨势头显示有所衰竭，4小时图中MACD有在高位形成死叉的迹 象，RSI指标也开始调头向下，短线有回落风险。因为目前金价上方1294美元、1300美元、1308美元的阻力重重，除非有重大利多黄金事件发生，否 则黄金突破重重关口的阻碍比较困难。但目前黄金日线图中5日、10日、30日均线，多头发散排列的形态依然完好，在此情况下，稳健者可以采取区间操作策 略，近1294美元介入空单，5日均线附近介入多单。 现货黄金部分做单点位： 1.上方触及1291-1292一线做空止损4个点目标看1286-1287一线 2.下方触及1281-1282一线做多止损4个点目标看1286-1287一线 3.如强势突破1295一线与1296-1297一线做空止损4个点目标看1290-1291一线 现货白银（天通银）技术分析： 昨日现货白银小幅回落后再次冲击4000上方，受阻力区压制，盘后回落至3967一带寻求支撑，日线报收红十字星。今日开盘后再次向上突破，目前虽然仍 未突破前期重压力位，但日线上涨意愿强烈，银价连续9天报收红K，且站稳于5日均线上方，日内关注4000点突破情况。4小时上走势略显温和，自4007 受阻回落后，MACD两线纠缠，绿柱略有放量，图形上看，短线有回调风险。今日重点关注前期突破情况，若能站稳4000点上方，则后市多头将打开进一步上 涨空间，因此多单为主，若4000点不能有效突破，后市还将回到3725——4025的宽幅震荡中。 1.上方触及3980附近轻仓做空止损40个点目标看3940-3920一线 2.下方触及3920附近轻仓做多止损40个点目标看3970-3990一线 今日重点关注： 21:30美国1月核心零售销售前值0.7%/月预测0.3%/月 21:30美国0208当周初请失业金人数市场影响 23:00美国12月商业库存前值0.4%/月预测0.5%/月市场影响 Sergey Golubev 2014.02.14 05:58 #340 中国央行本周零操作 未来放松货币政策的概率不大星期五, 二月 14 2014, 04:37 GMT本周二中国央行意外选择“零操作”。2月12日三个月及以下期限拆放利率悉数回调，其中隔夜Shibor下跌16.65基点至4.13%；7天期 Shibor下9.8基点至5.2%；14天期Shibor下跌14.2基点至5.28%；1月期Shibor下跌9.1基点至5.75%。周二银行间资 金面并未受到巨量回笼资金的冲击，多数短期利率不升反降，显示市场流动性目前较为充裕。有分析认为，中国央行暂停公开市场操作意在逐渐回收节前投放的流动性；考虑到节后通常会有大量现金回流银行体系，预计资金面不会出现超预期紧张。中国央行目前调节流动性的工具包括公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利（SLF）和短期流动性调节工具（SLO），中国央行曾明确表态，要运用多种流动性调节工具稳定市场预期，这给了市场一针‘定心剂’。不 过，也有不少业内人士分析认为，“面对数千亿元到期逆回购，中国央行选择按兵不动，也许是向市场传递了未来流动性稳中偏紧的预期。”某分析师称，去年底财 政存款集中投放的余波效应、超过2.77万亿元的外汇占款增量以及在市场偏紧预期和央行的政策引导下，商业银行的短期流动性相对充裕。综合市场各方观点，有专家认为，中国央行未来可能会转变操作方式，以便在资金价格较高时维持市场稳定，预计在2月末之前市场资金面的持稳态势也有望得以延续。“但至少在年内，不必对央行放松政策存有太多期待。” 1...272829303132333435363738394041...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
贵金属：黄金上扬触及日内新高，关注1270-1280区域阻力
星期一, 二月 10 2014, 06:10 GMT
在上周五美国非农数据之后，金价最初因数据不佳迅速上扬，不过很快又回吐了涨幅，随后再度转为上扬，周一亚洲时段金价仍延续涨势，现再度刷新日内高点，报于1270美元/盎司附近。
在 上周不佳的非农数据之后，短线金价倾向于继续维持反弹势头，但是上行空间可能会有限，因为尽管上周的非农数据不佳，然而数据也只能说美国就业市场改善力度 有所放缓，并没有改变整体改善的势头，在这样一种情况下美联储可能会继续维持逐步缩减QE政策的步伐，不会有太大改变，这就将限制黄金的上行空间。
就技术角度来看，金价近期上扬一直是受阻于1270-1280美元/盎司的区间内，因此要想获得进一步上行空间，需要站稳于1280上方。
中国央行暂停逆回购操作 中国货币政策将恢复偏紧
今日中国央行将不开展任何公开市场操作。这意味着继1月30日央行暂停逆回购后，春节后的逆回购继续暂停，并未到期续作。
若不计国库现金定存到期量，本周有望面临4500亿资金回笼。鉴于节前投放、节后回笼为往年春节期间公开市场操作常态，预计在节后巨量现金回流支撑下，近期资金价格仍将维持紧平衡状态。
中国贸易盈余扩大，澳元/美元突破0.9050创一个月新高
中国1月贸易帐盈余从256亿美元升至319亿美元，高于预期的241亿美元。出口年率大幅增长10.6%，高于预期的2.0%，进口年率增长10%，高 于预期的3.0%。前值增长8.3%。中国进口大幅增长利好澳大利亚外部需求，提振澳元。澳元/美元在数据后快速上涨近40点录得1个月新高 0.9053，延续近期的涨势，后市料进一步走高测试前高0.9085，也是前期跌势的38.2%回档位所在。
贵金属：黄金在1285美元/盎司获得支持，短期缺乏打压因素
星期三, 二月 12 2014, 06:35 GMT
昨日美联储主席耶伦在国会证词没有什么新意，市场反应平淡，金价尽管在讲话之初曾小幅回落，不过随后又收复了所有跌幅，并刷新日内高点，日内亚洲时段金价自隔夜高点回落，目前在1285美元/盎司附近获得支持持稳。
如昨日提到的，随着金价站稳于1280美元/盎司上方，自12月底以来的反弹势头得以延续，就目前而言上行势头仍维持完好，有可能会测试1300美元/盎司的支持。
就基本面来看，由于美联储方面暂时并没有什么消息来能够打压到金价，短期金价下行压力较弱，而日内美国方面也没有什么数据公布，预计最多指望技术上的回调修正压力是否能够延缓金价的上行脚步。
下方支持现关注此前的阻力区域1270-1280美元/盎司，一旦跌破了该区域的支持，短线金价就有转为下行的风险。
金银继续高调 区间暂且盘整
星期四, 二月 13 2014, 08:17 GMT
从消息方面看，美联储新任主席耶伦周二在众议院金融服务委员会听证会上称，如果较好的经济增长前景被证实，美联储将会继续有序缩减购债规模。并且联储只有在经济前景严重恶化的情况下才会增加购买资产的规模。
从经济数据看，英国RICS房价指数连续第二个月放缓，由于房屋供不应求，预期在在未来几年有可能强劲增长；而澳大利亚就业市场全面疲软，就业人数减少、失业率上升且失业者寻找工作的热情有所下降，这一结果令市场较为失望。
从贵金属当前的走势来看，市场表现为明显的观望情绪，晚间美国方面将有几项重要经济数据公布，但由于恶劣天气影响，原定于今日晚间开始的耶伦国会证词不 得不被延期进行，这将会使市场将更多注意力转向相关经济数据，所以晚间贵金属操作以数据结果为主。从基本面上看，天气因素的恶化导致市场对美国短期的就业 市场更多表现出悲观预期，这对贵金属市场起到一定的利好作用。另外，实物需求方面，由于近期金价的上涨，实物市场受到一定的抑制，但影响仍旧是以短期为 主。目前市场多空双方力量相对均衡。
技术分析：
昨日金银双双在高位收出十字星，似乎预示着反弹也来到了十字路口。今日亚盘中黄金的上涨势头显示有所衰竭，4小时图中MACD有在高位形成死叉的迹 象，RSI指标也开始调头向下，短线有回落风险。因为目前金价上方1294美元、1300美元、1308美元的阻力重重，除非有重大利多黄金事件发生，否 则黄金突破重重关口的阻碍比较困难。但目前黄金日线图中5日、10日、30日均线，多头发散排列的形态依然完好，在此情况下，稳健者可以采取区间操作策 略，近1294美元介入空单，5日均线附近介入多单。
现货黄金部分做单点位：
1.上方触及1291-1292一线做空止损4个点目标看1286-1287一线
2.下方触及1281-1282一线做多止损4个点目标看1286-1287一线
3.如强势突破1295一线与1296-1297一线做空止损4个点目标看1290-1291一线
现货白银（天通银）技术分析：
昨日现货白银小幅回落后再次冲击4000上方，受阻力区压制，盘后回落至3967一带寻求支撑，日线报收红十字星。今日开盘后再次向上突破，目前虽然仍 未突破前期重压力位，但日线上涨意愿强烈，银价连续9天报收红K，且站稳于5日均线上方，日内关注4000点突破情况。4小时上走势略显温和，自4007 受阻回落后，MACD两线纠缠，绿柱略有放量，图形上看，短线有回调风险。今日重点关注前期突破情况，若能站稳4000点上方，则后市多头将打开进一步上 涨空间，因此多单为主，若4000点不能有效突破，后市还将回到3725——4025的宽幅震荡中。
1.上方触及3980附近轻仓做空止损40个点目标看3940-3920一线
2.下方触及3920附近轻仓做多止损40个点目标看3970-3990一线
今日重点关注：
21:30美国1月核心零售销售前值0.7%/月预测0.3%/月
21:30美国0208当周初请失业金人数市场影响
23:00美国12月商业库存前值0.4%/月预测0.5%/月市场影响
中国央行本周零操作 未来放松货币政策的概率不大
星期五, 二月 14 2014, 04:37 GMT
本周二中国央行意外选择“零操作”。2月12日三个月及以下期限拆放利率悉数回调，其中隔夜Shibor下跌16.65基点至4.13%；7天期 Shibor下9.8基点至5.2%；14天期Shibor下跌14.2基点至5.28%；1月期Shibor下跌9.1基点至5.75%。周二银行间资 金面并未受到巨量回笼资金的冲击，多数短期利率不升反降，显示市场流动性目前较为充裕。
有分析认为，中国央行暂停公开市场操作意在逐渐回收节前投放的流动性；考虑到节后通常会有大量现金回流银行体系，预计资金面不会出现超预期紧张。
中国央行目前调节流动性的工具包括公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利（SLF）和短期流动性调节工具（SLO），中国央行曾明确表态，要运用多种流动性调节工具稳定市场预期，这给了市场一针‘定心剂’。
不 过，也有不少业内人士分析认为，“面对数千亿元到期逆回购，中国央行选择按兵不动，也许是向市场传递了未来流动性稳中偏紧的预期。”某分析师称，去年底财 政存款集中投放的余波效应、超过2.77万亿元的外汇占款增量以及在市场偏紧预期和央行的政策引导下，商业银行的短期流动性相对充裕。
综合市场各方观点，有专家认为，中国央行未来可能会转变操作方式，以便在资金价格较高时维持市场稳定，预计在2月末之前市场资金面的持稳态势也有望得以延续。“但至少在年内，不必对央行放松政策存有太多期待。”