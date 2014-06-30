报刊评论 - 页 16 1...91011121314151617181920212223...48 新评论 Sergey Golubev 2013.10.10 19:14 #151 美债谈判现曙光，美股盘前大涨1%星期四, 十月 10 2013, 13:39 GMT美股期货再次大幅反弹，除耶伦被提名为美联储主席为股市带来支撑外，市场预计美国两党谈判将取得进展的乐观预期也带动周四期货盘进一步上涨。目前美股期货上涨近1%。迫 于社会各界压力，昨日奥巴马邀请了国会议员就如何解决政府关门和债务上限问题进行磋商，市场也期待两党能否在该问题上取得一丝进展。美国早盘美国众议院共 和党表示，正在考虑短期的6周债务上限法案，共和党将继续推进支出改革作为最终支出法案的一部分。就近期来看，对于市场来说，美国两党谈判总算是稍稍取得 一点进展了，为后期的债务上限谈判带来一些希望，提振股市。不过市场是否太过乐观了，美国两党的政治谈判往往在最后一刻才可能达成实质性的进展。目前还存在很大的变数。因此美股的涨势可能仅是短暂的。技术上，道指获200日均线14750点支持连续第二天反弹，初步目标指向15000点，经过此前的一波大跌之后短期出现反弹修正的行情。 油价在亚市受到有关利比亚总理被绑架消息的推动一度反弹至102美元下方，但欧洲时段再度回落，因消息称利比亚总理被释放。由于缺乏利好经济数据推动，加上美元走强，油价近期走势依然看空，倾向高位卖出。 Sergey Golubev 2013.10.11 06:27 #152 美债务僵局只闻楼梯响 美元振荡星期五, 十月 11 2013, 04:19 GMT据路透社报道，美国众议院的共和党议员正在考虑采取短期提高美国债务上限这一措施，为更广泛的政策协商争取时间。据悉，共和党议员、众议院预算委员会主席保罗·瑞安9日提出了把债务上限时间延长4至6周的计划，并为内容广泛的削减赤字谈判设立了框架。美国两党开始进行磋商，这是自美国政府关门以来的最大进展。白宫表示，此次会议并非谈判，按照奥巴马的要求，议员们应该不附带条件地提高债务上限，让政府完全运作起来，之后再进行政策谈判。但此次会议可以让众议院共和党议员宣称与总统进行了政策对话，这是他们为打破僵局所提的一个条件。10月10日美国时段，美元指数上涨，目前鉴于美国两党解决债务上限和政府关门会议只限于共和党提出临时上调债务上限，亚市美元指数下跌，若今日美国时段美国时段美两党再有新进展，美元或将受提振。受美国债务危机因为共和党的妥协而略有缓解的影响，市场风险偏好有所增强，同时美国方面消息清淡，澳元兑美元反弹接近0.9500关键阻力，目前关键阻力位在0.95。日内欧洲央行发布的月度报告，称欧元区经济正在继续稳步复苏，这一度提振欧元小幅走强，但此后，美国共和党议员提议短期延长美国债务上限到期期限，欧元兑美元旋即回落。在目前美国方面消息清淡的情况下，欧元兑美元微幅上行。由于英国经济向好，英镑/美元或将走出独立于美国债务危机的独立行情，目前艾略特波浪图上看，英镑/美元处在第五浪，上行目标位在1.6432。关注今晚美国方面债务上限消息，若出现确切的债务上限得到解决的消息，将利好美元 美债务僵局只闻楼梯响 美元振荡 www.forex21.cn Forex21.cn—据路透社报道，美国众议院的共和党议员正在考虑采取短期提高美国债务上限这一措施，为更广泛的政策协商争取时间。 据悉，共和党议员、众议院预算委员会主席保罗·瑞安9日提出了把债务上限时间延长4至6周的计划，并为内容广泛的削减赤字谈判设立了框架。美国两党开始进行磋商，这是自美国政府关门以来的最大进展。 白宫表示，此次会议并非谈判，按照奥巴马的要求，议员们应该不附带条件地提高债务上限，让政府完全运作起来，之后再进行政策谈判。但此次会议可以让众议院共和党议员宣称与总统进行了政策对话，这是他们为打破僵局所提的一个条件。... 山穷水尽柳暗花明，美债务上限危机现曙光星期五, 十月 11 2013, 03:22 GMT 昨日10月10日，美国共和党议员的助手表示，众议院共和党人仍在考虑短期上调美国债务上限，可能是六周的时间，而周四的党派闭门会议不会有什么决定。 这一事件使得美国债务上限危机开始出现些许曙光，使得市场情绪为之一振。导致欧美股市尽数大幅上涨，原油价格与商品货币汇价也尽数走高。而避险货币如日元和瑞郎等的汇价则明显承压。美元指数在80.45附近徘徊，走势开始慢慢趋于强势。 对于美国政府而言，而如果把债务上限期间延长六周，那么美国财政部就有更大的解决问题的空间和时间，驴象两党就有充足的时间去商讨下一步应对的策略，那么会使得市场情绪就能得到更大的安抚。投资者需要密切关注两党这几日在上限上达成的一些最终协议。值得投资者注意的是美国政府何时重开仍是未知数，这个风险是我们需要重点更关注，目前看来，美国政府停摆已经持续超过了10天，在这个问题的解决上，目前 驴象两党还缺乏一定的共识。美国政府停摆也渐渐开始对实体经济产生了影响，这些都是未来全球和美国需要面对的新的负面不确定性影响，具体表现在一些即将公 布的信心类数据，这些数据大幅走弱已成定局，是否会进一步打压市场信心，我们拭目以待。这些可能羸弱的数据是否会对缩减QE产生一定影响，这也是我们需要 关注和规避的风险。 澳元/美元在中国通胀数据后冲高回落星期一, 十月 14 2013, 01:38 GMT澳元/美元亚市跳空低开后反弹，最低触及0.9405，刚公布的中国9月通胀数据高与预期，汇价在触及后冲高回落，最高触及0.9453，现报0.9443。数据显示中国9月消费者物价指数年率升幅从2.6%升至3.1%，高于预期的2.8%，9月生产者物价指数年率下滑1.3%，上个月下滑1.6%，预期下滑1.4%。高于预期的通胀数据提升中国央行收紧政策的预期，打压风险偏好情绪，利空澳元。不过由于美元承压，导致高货币对依然为高位震荡行情。本周市场继续聚焦美债谈判，随着最后期限的来临，上周的风险偏好情绪可能降温，令汇价面临回落的压力。不过目前上行趋势依然完好，日图仍持稳于10/20日均线上方，仍有上探潜力。 NFA发新规要求交易商对紧急情况及时发送报告星期一, 十月 14 2013, 11:18 GMT今年8月16日，美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国证监会（SEC）和美国金融业监管局（FINRA）曾联合发布通知，建立公司业务连续性及灾难恢复计划（BCDR）的工作人员审查机制。 NFA今日发布通知称新计划正式生效，要求注册的经纪商（FCMs和FDMs）必须向NFA提供至少两名有权为公司做出关键决策的应急联系信息。 受桑迪飓风的影响以及CFTC发布的BCDR计划，NFA修订了新的合规规则，以符合CFTC的要求。NFA要求所有经纪商必须通过Winjammer™系统，向NFA、CME、CFTC提交相关报告，经纪商不得晚于2013年11月30日登陆 https://winjammer.futures.org以完成备案，并提供公司关键管理人员的联系信息，包括具体的位置/地址、电话号码、灾难恢复点等。NFA还要求通过Winjammer™系统提交的信息必须是最新的，如果不是，应立即通过Winjammer™系统提交最新信息。 美债谈判现曙光，美股盘前大涨1%
星期四, 十月 10 2013, 13:39 GMT
美股期货再次大幅反弹，除耶伦被提名为美联储主席为股市带来支撑外，市场预计美国两党谈判将取得进展的乐观预期也带动周四期货盘进一步上涨。目前美股期货上涨近1%。
迫 于社会各界压力，昨日奥巴马邀请了国会议员就如何解决政府关门和债务上限问题进行磋商，市场也期待两党能否在该问题上取得一丝进展。美国早盘美国众议院共 和党表示，正在考虑短期的6周债务上限法案，共和党将继续推进支出改革作为最终支出法案的一部分。就近期来看，对于市场来说，美国两党谈判总算是稍稍取得 一点进展了，为后期的债务上限谈判带来一些希望，提振股市。
不过市场是否太过乐观了，美国两党的政治谈判往往在最后一刻才可能达成实质性的进展。目前还存在很大的变数。因此美股的涨势可能仅是短暂的。
技术上，道指获200日均线14750点支持连续第二天反弹，初步目标指向15000点，经过此前的一波大跌之后短期出现反弹修正的行情。
油价在亚市受到有关利比亚总理被绑架消息的推动一度反弹至102美元下方，但欧洲时段再度回落，因消息称利比亚总理被释放。由于缺乏利好经济数据推动，加上美元走强，油价近期走势依然看空，倾向高位卖出。
美债务僵局只闻楼梯响 美元振荡
星期五, 十月 11 2013, 04:19 GMT
据路透社报道，美国众议院的共和党议员正在考虑采取短期提高美国债务上限这一措施，为更广泛的政策协商争取时间。
据悉，共和党议员、众议院预算委员会主席保罗·瑞安9日提出了把债务上限时间延长4至6周的计划，并为内容广泛的削减赤字谈判设立了框架。美国两党开始进行磋商，这是自美国政府关门以来的最大进展。
白宫表示，此次会议并非谈判，按照奥巴马的要求，议员们应该不附带条件地提高债务上限，让政府完全运作起来，之后再进行政策谈判。但此次会议可以让众议院共和党议员宣称与总统进行了政策对话，这是他们为打破僵局所提的一个条件。
10月10日美国时段，美元指数上涨，目前鉴于美国两党解决债务上限和政府关门会议只限于共和党提出临时上调债务上限，亚市美元指数下跌，若今日美国时段美国时段美两党再有新进展，美元或将受提振。
受美国债务危机因为共和党的妥协而略有缓解的影响，市场风险偏好有所增强，同时美国方面消息清淡，澳元兑美元反弹接近0.9500关键阻力，目前关键阻力位在0.95。
日内欧洲央行发布的月度报告，称欧元区经济正在继续稳步复苏，这一度提振欧元小幅走强，但此后，美国共和党议员提议短期延长美国债务上限到期期限，欧元兑美元旋即回落。在目前美国方面消息清淡的情况下，欧元兑美元微幅上行。
由于英国经济向好，英镑/美元或将走出独立于美国债务危机的独立行情，目前艾略特波浪图上看，英镑/美元处在第五浪，上行目标位在1.6432。
关注今晚美国方面债务上限消息，若出现确切的债务上限得到解决的消息，将利好美元
山穷水尽柳暗花明，美债务上限危机现曙光
星期五, 十月 11 2013, 03:22 GMT
昨日10月10日，美国共和党议员的助手表示，众议院共和党人仍在考虑短期上调美国债务上限，可能是六周的时间，而周四的党派闭门会议不会有什么决定。
这一事件使得美国债务上限危机开始出现些许曙光，使得市场情绪为之一振。导致欧美股市尽数大幅上涨，原油价格与商品货币汇价也尽数走高。而避险货币如日元和瑞郎等的汇价则明显承压。美元指数在80.45附近徘徊，走势开始慢慢趋于强势。
对于美国政府而言，而如果把债务上限期间延长六周，那么美国财政部就有更大的解决问题的空间和时间，驴象两党就有充足的时间去商讨下一步应对的策略，那么会使得市场情绪就能得到更大的安抚。投资者需要密切关注两党这几日在上限上达成的一些最终协议。值得投资者注意的是美国政府何时重开仍是未知数，这个风险是我们需要重点更关注，目前看来，美国政府停摆已经持续超过了10天，在这个问题的解决上，目前 驴象两党还缺乏一定的共识。美国政府停摆也渐渐开始对实体经济产生了影响，这些都是未来全球和美国需要面对的新的负面不确定性影响，具体表现在一些即将公 布的信心类数据，这些数据大幅走弱已成定局，是否会进一步打压市场信心，我们拭目以待。这些可能羸弱的数据是否会对缩减QE产生一定影响，这也是我们需要 关注和规避的风险。
黄金跌破1300美元后市前景暗淡
星期一, 十月 14 2013, 05:16 GMT
10月11日，纽约商品交易所黄金期货再现大跌并创出近三个月来的新低。其中，交投最活跃的12月黄金期价收于每盎司1268.2美元，比前一交易日下跌28.7美元，跌幅为2.21%。
11日上午8点42分，因前市黄金价格突然大跌，芝加哥商业交易所控股公司的止损熔断机制启动导致十二月黄金期货合约暂停交易，持续时间总共10秒，当时黄金期货下跌了14.50美元。
1300美元/盎司是重要的心理关口，对投资者心理形成较大影响。此前，这是一个重要的支撑和阻力点位。现在跌破后，下一步金价将可能继续下破1200美元。而一直以来，投资界认为1200美元是金价走势一个最为关键的点位。
根据美联储公布的9月会议纪要，大多数联储官员都表示希望在今年之内开始放缓量化宽松政策。“但仅仅是放缓，也就是说退出量化宽松政策是肯定的。至于是今年底退、明年退还是什么时间，难以确定。从这个角度看，金价很难再现几年前的辉煌。
澳元/美元在中国通胀数据后冲高回落
星期一, 十月 14 2013, 01:38 GMT
澳元/美元亚市跳空低开后反弹，最低触及0.9405，刚公布的中国9月通胀数据高与预期，汇价在触及后冲高回落，最高触及0.9453，现报0.9443。
数据显示中国9月消费者物价指数年率升幅从2.6%升至3.1%，高于预期的2.8%，9月生产者物价指数年率下滑1.3%，上个月下滑1.6%，预期下滑1.4%。高于预期的通胀数据提升中国央行收紧政策的预期，打压风险偏好情绪，利空澳元。
不过由于美元承压，导致高货币对依然为高位震荡行情。本周市场继续聚焦美债谈判，随着最后期限的来临，上周的风险偏好情绪可能降温，令汇价面临回落的压力。不过目前上行趋势依然完好，日图仍持稳于10/20日均线上方，仍有上探潜力。
NFA发新规要求交易商对紧急情况及时发送报告
星期一, 十月 14 2013, 11:18 GMT
今年8月16日，美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国证监会（SEC）和美国金融业监管局（FINRA）曾联合发布通知，建立公司业务连续性及灾难恢复计划（BCDR）的工作人员审查机制。
NFA今日发布通知称新计划正式生效，要求注册的经纪商（FCMs和FDMs）必须向NFA提供至少两名有权为公司做出关键决策的应急联系信息。
受桑迪飓风的影响以及CFTC发布的BCDR计划，NFA修订了新的合规规则，以符合CFTC的要求。
NFA要求所有经纪商必须通过Winjammer™系统，向NFA、CME、CFTC提交相关报告，经纪商不得晚于2013年11月30日登陆 https://winjammer.futures.org以完成备案，并提供公司关键管理人员的联系信息，包括具体的位置/地址、电话号码、灾难恢复点等。
NFA还要求通过Winjammer™系统提交的信息必须是最新的，如果不是，应立即通过Winjammer™系统提交最新信息。
美两党谈判显曙光 黄金周一小涨8.40美元
星期二, 十月 15 2013, 05:48 GMT
昨日回顾
金价昨日原本于3 个月低点反弹，然欧巴马总统会见两党国会领袖对谈消息传出，有望突破目前债限和政府关门等困顿局面，回拉部份黄金涨势。黄金价格小涨8.40 美元或0.7％，报每盎司1276.60 美元，约为将近3 个月低点。金价周线跌幅达3.2％。晚间电子盘交易价格上触1290 美元，白银亦向上扬升，白银价格上涨9.5 美分或0.5％，报每盎司21.35 美元，高点一度上看21.60 美元。黄金价格的波动性依然甚高，美国财政议题的前景仍笼罩在迷雾之中。美元价格对应同为避险货币的日元，今日呈现下跌，美元疲软对以美元计价的商品价格 有拉抬作用。
美股盘后
周末美国两党议员仍无法解决债务上限和政府关闭议题，投资人对此不 甚愉快，但今日欧巴马总统与拜登副总统将和国会领袖们会谈，有希望达成一些突破，期待心理回拉原本早盘约0.5％ 的跌幅，收盘上涨。道琼工业平均指数扬升64.15 点至15301.30。由于有望达成暂时协议，短期提高债限，上周美股经历乐观涨势，道指周三至五之间狂飙460 点。美国债市因适逢哥伦布记念日休市，但本周接下来的走势估计将相当颠簸，投资人近期持续抛售短期国库券(T Bills)，让殖利率随之飙升。
基本分析
美 国本周四债限触顶危机迫在眉睫，然而肩负谈判重任的参议院领袖依然未能取得突破。美国政府部门局部关门结束无期，加上债务违约疑虑再度升温。昨为美国哥伦 布日假期，然而参众两院续开会。外国传媒报道，参议院民主共和两党的分歧，症结在于明年初生效的新一轮自动削赤机制。自谈判焦点转到参议院，民主党就表明 首要任务之一，是减少自动削赤机制的力度，但遭到许多共和党参议员反对。民主共和两党的参议院领袖里德与麦康奈尔继上周六会晤后，周日再通电话，但未达成 协议，里德仅表示双方有过具建设性的对话，对谈判发展感乐观。传里德周日向麦康奈尔提出方案，维持现有开支水平直至十二月中，并成立讨论机制，于今年余下 时间讨论广泛地削减开支及其他预算问题，同时将债限死线推迟约六个月，现时不清楚麦康奈尔有何回应。入市策略：
黄金
短线价位暂在1265与1285间上落，及后倾向下试1262低位，跌穿回软目标下望1232/39区。短线阻力在1293及1330，进一步升穿市况才回稳，届时将再挑战1434阻力。
今日建议 : 伦敦金于 1265-1285区间上落
港金于 11730– 12030
支持位 1248/1262阻力位1293/1330
入市策略一 : 在1262美元水平做多，止赚设在1272美元，止损设在1257美元。
入市策略二 : 在1283美元水平做空，止赚设在1273美元，止损设在1288美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于20.20–22.20
支持位18.80/19.30 阻力位22.90 /23.50
澳储行会议纪要提振澳元
星期二, 十月 15 2013, 06:49 GMT
★日本8月工业生产年率终值-0.4%，前值-0.20%；月率终值-0.9%，前值-0.70%；日本8月产能利用率月率终值-2.1%，前值3.7%
德国8月进口物价指数年率-3.4%，前值-2.6%，预估值-3.9%；月率上涨0.1%，前值0.3%，预估值0.0%；德国8月出口物价指数年率-1.0%，月率持平
★美国预算和债务上限之争，参议院两党接近达成一致
★美联储主席伯南克在纪念墨西哥央行成立20周年的演讲中表示，央行的独立性能促进稳定的增长。伯南克并未就美国经济和货币政策当前的展望做评论。
★默克尔领导的保守党和社民党同意於周四召开第三轮组阁谈判。
★关注欧元区国家CPI数据，晚间纽元制造业指数
★关注纽约联储主席达拉斯主席讲话以及美国债务上限问题进展
日经指数周二收盘上涨0.15%，报14427.02点；澳大利亚指数周二上涨0.98%，报5259.15点。截止北京时间14:30，上证指数下跌0.46%，恒生指数上涨0.47%。
周二美国债务上限有望解决，参议院两党接近达成一致协议，风险情绪改善，亚市非美货币全线反弹，商品货币受澳储行会议纪要提振，涨幅相比欧系货币较大。
在 最後一轮谈判中，参议院两党接近达成协议。但目前方案的细节还未公布。参议院民主党领袖里德表示，对两党在本周达成协议表示“乐观”。参议院共和党领袖麦 康奈尔也表示，过去几日与里德进行了富有建设性的意见交换，他认同里德的“乐观”看法，并称可以找到两党都能接受的解决办法。市场情绪有所改善，尽管奥巴 马总统推迟与国会领导人会面，主要是为了帮助议员们完善协议，协议将提高债务上限以及重启政府。
澳储行10月会议纪要显示委员会同意对进 一步降息持开放态度，但目前并没有降息的意愿。先前的降息尚未完全显现，审慎的决定将维持利率在低水平。低利率在房地产具有明显的效果，看到住宅投资进一 步回暖，借款需求有上升迹象，尤其是来自投资者的借款需求。未来一到两年通胀率料将维持在目标内。澳元明显升值，不确定升值是否会持续。澳储行认为当前政 策刺激措施力度足够，将持续衡量其效应。就业需求的前瞻性指标仍然疲软，商业信心和消费者信心回升，但不知这种趋势能否延续，预计未来几年经济增速低於趋 势水平。委员会认为美国的财政环境以及能否在10月中旬达成债务上限协议充满不确定性。参议院两党接近达成协议，市场乐观情绪上涨，澳储行会议纪要公布 後，澳元亚市上探前期高点。
交易者日内需关注纽约联储主席达拉斯主席讲话以及美国债务上限问题进展，数据方面关注欧元区国家CPI数据，晚间纽元制造业指数。