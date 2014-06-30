报刊评论 - 页 5 123456789101112...48 新评论 Sergey Golubev 2013.07.29 12:28 #41 日内黄金关注小时图三角形态小时图显示，黄金自23日以来的走势呈三角形整理，黄金目前上涨接近三角形上边，投资者日内应关注能否有效突破上边（现位于1336附近）。若有效突破， 由于四小时图处在上升趋势中，建议投资者跟进做多，关注上方1350附近阻力。而若突破失败，后续可能掉头向下测试三角形下边，那么投资者应尝试做空，后 续观察三角形下边的支撑作用。 今日看盘 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 今日看盘... Sergey Golubev 2013.07.30 08:14 #42 亚市回顾：澳储行行长讲话重挫澳元，美元轻微走高亚市早盘公布的澳大利亚6月营建许可创下年内最差表现，同时澳储行行长斯蒂文斯暗示下周或进一步减息，市场对该央行下周减息的预期为85%，澳元/美元受数据和讲话打压自0.9200上方大幅下挫录得两周新低0.9064。日本6月失业率降至3.9%，不过家庭支出连续第二个月下降，推动日经指数上涨1.36%，美元/日元录得周内新高98.45.欧元/美元跌至时段低点1.3246，美元指数攀升至81.85，录得时段高点。亚洲股市普遍上涨，不过澳大利亚ASX指数早怕下跌，但在斯蒂文斯讲话后反弹，目前持平。金价和油价依然疲软，但变化不大，两者现报1328美元/盎司和104.4美元/桶。 亚市回顾：澳储行行长讲话重挫澳元，美元轻微走高 www.forex21.cn Forex21.com—亚市早盘公布的澳大利亚6月营建许可创下年内最差表现，同时澳储行行长斯蒂文斯暗示下周或进一步减息，市场对该央行下周减息的预期为85%，澳元/美元受数据和讲话打压自0.9200上方大幅下挫录得两周新低0.9064。... 机构态度谨慎，观望情绪浓厚

星期二, 七月 30 2013, 09:51 GMT

提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部

等待本周稍后联准会公布声明 黄金周三开市突破1430美元水平

星期三, 七月 31 2013, 06:22 GMT

昨日回顾

黄金周二下跌，投资人等待本周稍后联准会(Fed)将公布的货币政策声明。美国工商协 进会今日公布7月消费者信心指数下降幅度大于预期，黄金削减部份早场的跌幅。黄金下跌5.60美元，或0.4%，至每盎司1324美元。周一，12月黄金 上涨7.70美元，或0.6%。美国7月消费者信心指数下降至80.3，6月为82.1。分析师预估7月消费者信心指数为下降至81.1。周二，美国联邦 公开市场委员会(FOMC)开始举行为期二天的会议，投资人将注意周三公布的政策声明，找寻Fed将于何时开始缩减购债的线索。为重振美国经济的振兴措 施，被视为黄金价格的支撑。

美股盘后

投资人态度谨慎，等待联准会(Fed)政策会议及周 五的就业报告，美国股市周二震荡整理，收盘少有变动。Nasdaq指数上涨0.5%，触及近13年高点。道琼工业平均指数收低1.38点或0.01%至 15520.59。Fed的振兴计划，在目前的多头市场中，扮演了要角。投资人密切注意Fed何时及如何缩减每月850亿美元的购债计划。分析师说，本周 的重点在周三至周五，及Fed会说些什么。本周最重要的报告，是周五的7月就业报告。上个月的报告显示，美国劳工市场明显改善，投资人希望见到该动能持 续。分析师预估，美国7月新增就业18万人，失业率下降至7.5%。

基本分析

市场对美国 联储局本周议息后言论有不同揣测，ING批发银行首席国际经济师罗伯特‧卡内尔预期，届时联储局或会加入通胀目标预测，作为失业率外退市指标之一。美银美 林则预期，局方会在九月下调经济增长及通胀预测，令退市路线图更不明朗。罗伯特‧卡内尔批评，联储局未能将政策讯息清晰地传递予市场，故认为当局应避免多 言。他又指美国楼市泡沫日益壮大，加上资产价格已超过合理水平，因此联储局应尽快开始减少买债，惟官员对美国经济复苏步伐欠缺信心，令退市进程迟迟未决。

入市策略：

黄金

原 油价格周二在美国原油库存数据公布前夕收黑至每桶104美元以下，连3日走弱，主要系因美国消费者信心下滑与中国经济走缓使得能源需求前景黯淡。原油期货 收跌1.47美元，或1.4%，至每桶103.08美元，收盘价格创下本月9日以来首度低于104美元水准；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及 国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚 广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。

目前走势维持在下行通道内发展，反弹突破1332后，市况暂 于1300之上整固。形态组合显示反弹步入中局阶段，整固后倾向升试1348及1370阻力，升穿反弹上延到1379、1394甚至1423。短线价位则 仍维持在1325与1344间上落，不排除可多回一组到1305才再起步。短线支持在1300及1267。

今日建议 : 伦敦金于 1325-1344 区间上落

港金于 12280– 12540

支持位 1278/1298阻力位1358/1368

入市策略一 : 在1326美元水平做多，止赚设在1336美元，止损设在1323美元。

入市策略二 : 在1342美元水平做空，止赚设在1332美元，止损设在1345美元。

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银于19.80–21.80

支持位16.80/18.50 阻力位22.80 /23.50

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

在MetaQuotes上的拼搏--示范演示账户

现货黄金测试结果，请大家评价一下

Need help with coding 自本周以来金价走势非常震荡，而在昨日震荡幅度更是加剧，先是美国GDP和ADP就业人数打压金价大幅回落，但是随后美联储利率决议又导致金价急剧拉升，而美股收盘时又转为下行。

从目前来看金价走势没有一定的方向，算是在1310-1340的区间内波动，预计在美国非农数据之前这种走势可能将会延续，由于近几日震荡较为无序，在非农数据之前保持观望可能是最适宜的策略。 Sergey Golubev 2013.08.03 18:38 #49 截止至8月2日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为29,535,238盎司，较上一交易日减少0.2610%截止至8月2日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为29,535,238盎司，较上一交易日减少0.2610% 截止至8月2日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为29,535,238盎司，较上一交易日减少0.2610% www.forex21.cn Read the full article at FXstreet.com Ziheng Zhuang 2013.08.04 11:47 #50 做外汇,始终有个资金安全问题.希望国内的如昆仑国际能快速发展起来.国泰君安香港其实也有外汇,也是MT4平台. 123456789101112...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
日内黄金关注小时图三角形态
小时图显示，黄金自23日以来的走势呈三角形整理，黄金目前上涨接近三角形上边，投资者日内应关注能否有效突破上边（现位于1336附近）。若有效突破， 由于四小时图处在上升趋势中，建议投资者跟进做多，关注上方1350附近阻力。而若突破失败，后续可能掉头向下测试三角形下边，那么投资者应尝试做空，后 续观察三角形下边的支撑作用。
亚市回顾：澳储行行长讲话重挫澳元，美元轻微走高
亚市早盘公布的澳大利亚6月营建许可创下年内最差表现，同时澳储行行长斯蒂文斯暗示下周或进一步减息，市场对该央行下周减息的预期为85%，澳元/美元受数据和讲话打压自0.9200上方大幅下挫录得两周新低0.9064。
日本6月失业率降至3.9%，不过家庭支出连续第二个月下降，推动日经指数上涨1.36%，美元/日元录得周内新高98.45.欧元/美元跌至时段低点1.3246，美元指数攀升至81.85，录得时段高点。
亚洲股市普遍上涨，不过澳大利亚ASX指数早怕下跌，但在斯蒂文斯讲话后反弹，目前持平。金价和油价依然疲软，但变化不大，两者现报1328美元/盎司和104.4美元/桶。
机构态度谨慎，观望情绪浓厚
星期二, 七月 30 2013, 09:51 GMT
提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部
等待本周稍后联准会公布声明 黄金周三开市突破1430美元水平
星期三, 七月 31 2013, 06:22 GMT
昨日回顾
黄金周二下跌，投资人等待本周稍后联准会(Fed)将公布的货币政策声明。美国工商协 进会今日公布7月消费者信心指数下降幅度大于预期，黄金削减部份早场的跌幅。黄金下跌5.60美元，或0.4%，至每盎司1324美元。周一，12月黄金 上涨7.70美元，或0.6%。美国7月消费者信心指数下降至80.3，6月为82.1。分析师预估7月消费者信心指数为下降至81.1。周二，美国联邦 公开市场委员会(FOMC)开始举行为期二天的会议，投资人将注意周三公布的政策声明，找寻Fed将于何时开始缩减购债的线索。为重振美国经济的振兴措 施，被视为黄金价格的支撑。
美股盘后
投资人态度谨慎，等待联准会(Fed)政策会议及周 五的就业报告，美国股市周二震荡整理，收盘少有变动。Nasdaq指数上涨0.5%，触及近13年高点。道琼工业平均指数收低1.38点或0.01%至 15520.59。Fed的振兴计划，在目前的多头市场中，扮演了要角。投资人密切注意Fed何时及如何缩减每月850亿美元的购债计划。分析师说，本周 的重点在周三至周五，及Fed会说些什么。本周最重要的报告，是周五的7月就业报告。上个月的报告显示，美国劳工市场明显改善，投资人希望见到该动能持 续。分析师预估，美国7月新增就业18万人，失业率下降至7.5%。
基本分析
市场对美国 联储局本周议息后言论有不同揣测，ING批发银行首席国际经济师罗伯特‧卡内尔预期，届时联储局或会加入通胀目标预测，作为失业率外退市指标之一。美银美 林则预期，局方会在九月下调经济增长及通胀预测，令退市路线图更不明朗。罗伯特‧卡内尔批评，联储局未能将政策讯息清晰地传递予市场，故认为当局应避免多 言。他又指美国楼市泡沫日益壮大，加上资产价格已超过合理水平，因此联储局应尽快开始减少买债，惟官员对美国经济复苏步伐欠缺信心，令退市进程迟迟未决。入市策略：
黄金
原 油价格周二在美国原油库存数据公布前夕收黑至每桶104美元以下，连3日走弱，主要系因美国消费者信心下滑与中国经济走缓使得能源需求前景黯淡。原油期货 收跌1.47美元，或1.4%，至每桶103.08美元，收盘价格创下本月9日以来首度低于104美元水准；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及 国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚 广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
目前走势维持在下行通道内发展，反弹突破1332后，市况暂 于1300之上整固。形态组合显示反弹步入中局阶段，整固后倾向升试1348及1370阻力，升穿反弹上延到1379、1394甚至1423。短线价位则 仍维持在1325与1344间上落，不排除可多回一组到1305才再起步。短线支持在1300及1267。
今日建议 : 伦敦金于 1325-1344 区间上落
港金于 12280– 12540
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1326美元水平做多，止赚设在1336美元，止损设在1323美元。
入市策略二 : 在1342美元水平做空，止赚设在1332美元，止损设在1345美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于19.80–21.80
支持位16.80/18.50 阻力位22.80 /23.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
中国央行：6月份同业拆借市场累计成交1.6 万亿元，日均成交 822亿元，同比下降 60.2%，环比下降 59.3%
中国央行：6月份同业拆借市场累计成交1.6 万亿元，日均成交 822亿元，同比下降 60.2%，环比下降 59.3%；同业拆借加权平均利率为6.58%，较5月上升366个基点，质押式回购加权平均利率为 6.82%，较5月上升381个基点。
经济数据转佳 削弱避险需求 等待周五的就业报告
昨日回顾
黄金期货周三下跌，正面的经济数据，包括较预期强劲的第二季美国经济成长，削弱了黄金 的避险吸引力。纽约场内交易结束后，在电子盘交易中，黄金价格震荡，联准会(Fed)并未暗示缩减购债行动。黄金下跌11.80美元，或0.9%，收于每 盎司1313美元。Fed的声明似乎没有影响。投资人等待周五的就业报告。
美股盘后
美国 股市结束了7月的劲扬走势，三大主要指数大涨4%至7%。Nasdaq指数创下2013年最佳月份。但7月最后一天，则表现不佳。联准会(Fed)维持购 债计划不变，股市小幅回档。今日稍早，道琼一度大涨逾114点，创新历史高点，经济数据优于预期，为股市利多。道琼工业平均指数收低21.05点至 15499.54。为期二天的会议结束后，Fed说，经济似乎改善，并表示自去年秋季以来，下降的风险已消退。同时，Fed亦说，将持续每月购买公债，以 支撑更强劲的经济复苏。
基本分析
美国联储局结束一连两日议息会议，于香港时间今早凌晨宣 布维持每月购债规模850亿美元及联邦基金利率0至0.25厘不变，并继续承诺维持低息直至失业率跌至6.5%或通胀不高于2.5%。虽然当局轻微下调经 济评估，提到通胀持续低于当局目标会对经济构成风险，但没有就退市作出暗示。会后声明提到，美国上半年经济活动继续以更温和步伐扩张，就业市场近月来进一 步改善，惟失业率依然高企。此外，家庭开支、企业固定投资上升，楼市进一步转强，但按息上升和财政政策限制增长步伐。至于通胀低于当局目标，部分反映暂时 性因素，长期通胀预期维持稳定，当局亦预期通胀中线而言将返回目标水平。入市策略：
黄金
原油价格周三收 涨至每桶105美元以上，终止连3日走跌颓势，主要系因受惠于多数乐观的经济数据，其中包含了表现强于预期的美国经济成长率，能源需求前景也因此获得帮助 而有所改善。价格曾在政府公布了意外增加的原油供应数据之后短暂收敛涨势，但旋即回升，并因为美国联准会(Fed)货币政策声明的公布而在收盘前最后一分 钟跳涨；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来 不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
短线趋势向上，现时价位维持在1313与1339间上落，及后倾向升试1348及1370阻力，升穿反弹上延到1379、1394甚至1423。短线支持在1300/06区及1267。
今日建议 : 伦敦金于 1313-1339 区间上落
港金于 12230– 12480
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1315美元水平做多，止赚设在1325美元，止损设在1311美元。
入市策略二 : 在1337美元水平做空，止赚设在1327美元，止损设在1340美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于18.60–20.60
支持位16.80/18.30 阻力位21.80 /22.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
贵金属：黄金走势极为震荡，非农数据之前须谨慎
自本周以来金价走势非常震荡，而在昨日震荡幅度更是加剧，先是美国GDP和ADP就业人数打压金价大幅回落，但是随后美联储利率决议又导致金价急剧拉升，而美股收盘时又转为下行。
从目前来看金价走势没有一定的方向，算是在1310-1340的区间内波动，预计在美国非农数据之前这种走势可能将会延续，由于近几日震荡较为无序，在非农数据之前保持观望可能是最适宜的策略。
非农预期趋于乐观 黄金跳水
周五(8月2日)亚市午盘，国际现货黄金出现跳水行情，因机构越来越看好非农的表现，加上技术面昨日已经破位，黄金空头发力攻破1300美元/盎司关口， 并触发其下方大量止损。金价8分钟内跳水12美元，相当于此前数日半日内的波幅，之后又出现一波快速跌势，目前已刷新两周低点至1283.13美元/盎 司。黄金周线料将录得四周以来首次下跌。此前黄金已创下四连跌的跌幅，如果今晚非农就业数据靓丽，将打压黄金。
随着ADP就业及初请 失业金数据双双意外强劲，投行机构对晚间20:30将出炉的美国非农报告预期也越来越乐观。德意志银行认为ADP已成为月度非农就业人数可靠的前瞻指标， 乐观预计7月美国非农就业大增22.5万；高盛称美国7月非农料增加20万，理由包括美国ADP强劲、制造业就业数据强劲、消费者信心强劲。法国兴业银行 (601166,股吧)今日预期，美国7月非农就业料增加19.5万。日前外媒针对数十位分析师调查预期中值显示料7月非农增加18.4万人。
虽然7月底的美联储决议声明比预期鸽派且打压9月缩减QE的预期，但随着之后ADP就业数据等推高非农预期，美联储9月削减QE的市场预期重新被点燃。
新加坡三大行之一的华侨银行(OCBC Bank)分析师Barnabas Gan称，该行依然预计美联储将在9月开始削减QE。近期就业数据及GDP都比预期强劲很多，表明美国经济的韧性也强于市场预期。这是非常正面的信号，支撑美联储在今年削减QE的观点。
技术面来看，金价在持续近一周收出十字星形态后，昨日终于出现较大幅度收跌，日线6月底以来的上行通道下轨已被跌破，下跌迹象明显加大。随着日内跌穿1300及1290附近的支撑，预计在跌至1270美元/盎司之前没有太大支撑。
Gan还称，若非农报告强劲，黄金价格将持续面临下行压力。他预计黄金价格在年底前将跌至1250美元/盎司。
北京时间15:39，国际现货黄金报1287.41美元/盎司，下跌19.4，跌幅1.94%。
截止至8月2日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为29,535,238盎司，较上一交易日减少0.2610%
做外汇,始终有个资金安全问题.希望国内的如昆仑国际能快速发展起来.
国泰君安香港其实也有外汇,也是MT4平台.