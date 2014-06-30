报刊评论 - 页 30 1...232425262728293031323334353637...48 新评论 Sergey Golubev 2014.01.14 08:09 #291 外汇进阶学习∶一目均衡收起锚链，美元/加元即将远航2014年1月14日 13:41美元/加元有孕育2014年最炙手可热交易的潜力。看看走势图，美元/加元已经很激进地产生了突破。目前逢高做多，不明智，一目均衡图却可帮你找到随势入场，风险收获比又低的机会。 支持是相对的 市场生生不息，交易则就像移动靶射击。从交易的角度上说，上行趋势出现小幅回调，然而又不致破坏整体的上升形态时，便是诱人的入场机会。在这里可以使用的工具不少，一目均衡云就是其中很好用的一种。一目均衡图包含了两条重要均线以及过去52周期的中点，就好像图表上动态的斐波位一样。 外汇学习∶美元/加元航向正北，目标纬度1.10+上面的图显示了美元/加元的一些上方潜在目标。当然，如果美国经济数据疲软，美联储“削减”脱轨，上面的上行趋势可能会有麻烦。不过加拿大情况正在逐步明 朗话——走澳大利亚之路，用较弱的本币来提升全球竞争力。外汇学习∶SSI显示押注美元/加元趋势逆转的空头渐涨一目均衡云提供动态支持位 在任何时间框架内，一目均衡图都是有用的技术分析工具。在做区间震荡交易时，我使用日图和4小时图，而对於日 内交易或数日持仓的交易来说，1小时图也有相当的价值。回顾美元/加元自10月来（或者，大概500点前）的走势，你会发现在寻找趋势动能激发与回调方 面，云层一直很有帮助。 外汇学习∶美元/加元4小时图上潜在的入场、加仓位置请注意，一目均衡云往往可作为趋势阻力位或告诉你趋势正在回调。另外，一目均衡云由支持位变为阻力位也具有很重要的技术意义，它表明趋势正在经历回调。 外汇学习∶重要的技术方法——从云层上看回调一目均衡交易案例∶美元/加元上方突破入场位置∶1.0720—1.0803（38.2%-61.8%斐波区域与云层交合）止损∶1.0570（本轮上冲的起始位置）限价∶1.1225（2009-2011区域的50%斐波位） 上升趋势∶烛身整体处於云层上方振荡线（黑）位於基准线（浅蓝）上方，或正在下穿迟滞线（浅绿）高於26周期前的价格线前方云层看涨（蓝色），并正在上升 美、 加两国地理接壤，而央行则出现了明显的分歧。美联储在12月宣布开始削减QE，而近来加央行则似倾向宽松。本周，加央行商业前景调查报告中显示了对未来 12个月加拿大经济的担忧，国内需求疲软，受调查公司2/3期望CPI为1%左右。如经济如此疲软，加央行或采取措施刺激经济，而这样的措施很可能会打压 加元。 巧的是，之前央行货币政策的差异与基本面的差异刚好造就了一对“相邻”货币对的趋势——澳元/纽元。做如是观，下一个趋势很可能是美元/加元，或许你也期望可以适当参与进来吧。 外汇学习∶美元/加元是否将重现澳元/纽元趋势？ 专题报告 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 专题报告 随机指标（汇图宝代码∶STOCHASTIC）由George C. 随机指标（汇图宝代码∶STOCHASTIC）由George C. Lane在上世纪50年代末提出，是一款简单的震荡动能指标。随机指标能帮助交易者发现某个货币对是否已经超买或者超卖。这一指标已经经历了长达50多年时间的检验，这也是交易者们今天使用这款指标的原因。 随机指标有很多种，我们今天来关注慢随机指标。 慢随机指标位於图表的下方，由两条移动均线构成，其区间为0—100。蓝线为%K而红线为%D。由於%D线是%K线的均线，%D线（红线）将有所滞缓，并跟随蓝线。 上证指数周二收盘上涨0.86%
深证成指周二收盘上涨1.23%
汇丰银行中国首席经济学家屈宏斌预计2014年中国GDP将增长约7.7%，最低可能至7.5%。
中国央行：2013年M2和贷款数据基本达到调控要求；将不会收紧或放松货币政策 外汇进阶学习∶一目均衡收起锚链，美元/加元即将远航
2014年1月14日 13:41
美元/加元有孕育2014年最炙手可热交易的潜力。看看走势图，美元/加元已经很激进地产生了突破。目前逢高做多，不明智，一目均衡图却可帮你找到随势入场，风险收获比又低的机会。
支持是相对的
市场生生不息，交易则就像移动靶射击。从交易的角度上说，上行趋势出现小幅回调，然而又不致破坏整体的上升形态时，便是诱人的入场机会。在这里可以使用的工具不少，一目均衡云就是其中很好用的一种。一目均衡图包含了两条重要均线以及过去52周期的中点，就好像图表上动态的斐波位一样。
外汇学习∶美元/加元航向正北，目标纬度1.10+
上面的图显示了美元/加元的一些上方潜在目标。当然，如果美国经济数据疲软，美联储“削减”脱轨，上面的上行趋势可能会有麻烦。不过加拿大情况正在逐步明 朗话——走澳大利亚之路，用较弱的本币来提升全球竞争力。
外汇学习∶SSI显示押注美元/加元趋势逆转的空头渐涨
一目均衡云提供动态支持位
在任何时间框架内，一目均衡图都是有用的技术分析工具。在做区间震荡交易时，我使用日图和4小时图，而对於日 内交易或数日持仓的交易来说，1小时图也有相当的价值。回顾美元/加元自10月来（或者，大概500点前）的走势，你会发现在寻找趋势动能激发与回调方 面，云层一直很有帮助。
外汇学习∶美元/加元4小时图上潜在的入场、加仓位置
请注意，一目均衡云往往可作为趋势阻力位或告诉你趋势正在回调。另外，一目均衡云由支持位变为阻力位也具有很重要的技术意义，它表明趋势正在经历回调。
外汇学习∶重要的技术方法——从云层上看回调
一目均衡交易案例∶美元/加元上方突破
入场位置∶1.0720—1.0803（38.2%-61.8%斐波区域与云层交合）
止损∶1.0570（本轮上冲的起始位置）
限价∶1.1225（2009-2011区域的50%斐波位）
上升趋势∶
烛身整体处於云层上方
振荡线（黑）位於基准线（浅蓝）上方，或正在下穿
迟滞线（浅绿）高於26周期前的价格线
前方云层看涨（蓝色），并正在上升
美、 加两国地理接壤，而央行则出现了明显的分歧。美联储在12月宣布开始削减QE，而近来加央行则似倾向宽松。本周，加央行商业前景调查报告中显示了对未来 12个月加拿大经济的担忧，国内需求疲软，受调查公司2/3期望CPI为1%左右。如经济如此疲软，加央行或采取措施刺激经济，而这样的措施很可能会打压 加元。
巧的是，之前央行货币政策的差异与基本面的差异刚好造就了一对“相邻”货币对的趋势——澳元/纽元。做如是观，下一个趋势很可能是美元/加元，或许你也期望可以适当参与进来吧。
外汇学习∶美元/加元是否将重现澳元/纽元趋势？
2014交易机会──欧美央行鸽鹰分化，做空欧元/美元
星期三, 一月 15 2014, 05:00 GMT
自从2013年9月以来，市场对於美联储缩减QE时间表的猜测就从未停止过。这个因素将在2014年继续对市场波动性产生影响。不过，整体而言，预期美联储将在2014年某个时点继续缩减QE规模是比较靠谱的。换言之，美联储在货币政策上将较向鹰派倾斜。
这与欧央行的情况可谓南辕北辙。在11月份欧元区CPI同比仅录得0.7%增长的时候，欧央行以下调基准利率25个基点作为应对。虽然降息在一开始对欧元 造成打压，不过欧元随後快速反弹收复失地。这也难怪∶当欧元区的市场借贷利率全年平均水平位於0.08%左右时，将基准利率从0.5%下调至0.25%很 难造成太大影响。
在欧央行11月份降息後，市场对於欧元区的通胀预期持续下落。对於经济学家的调查也支持这一现象。根据彭博调查，在去年11月份欧央行意外降息後，经济学 家对於通胀的预期从1.5%下降至1.3%。此外，11月份欧元区PMI数据显示，该地区工业产出价格连续第20个月出现下降。目前看来，似乎通胀放缓已 经根植於实体经济之中。
综上，这意味著欧央行很可能在2014年延续其宽松政策。诸如负利率政策，另一轮LTROS或者直接贷款计划等这类非常规措施仍是欧央行的候选政策。不管 欧央行采用何种形式，笔者的结论都是一样的∶在美联储寻机缩减QE规模的同时，欧央行却越发鸽派。这令笔者倾向於看空欧元/美元。笔者将寻机做空欧元/美 元，汇价近来正测试长期下降趋势线阻力（自从2008年4月以来），如果反弹破败，笔者将进场做空，首个目标位於1.3148（28.6%斐波扩展位）。
澳大利亚就业数据糟糕 澳元创新低跌至0.8795
星期四, 一月 16 2014, 05:23 GMT
昨日数据显示美国12月生产者物价指数年率从0.7%上调至1.2%,好于预期的1.1%。今日数据显示澳大利亚澳大利亚12月失业率保持在5.8%，与预期相同。澳大利亚12月就业人数变化从2.1万下调至-2.26万，预期为1.0万。
美元：美元指数报80.98点, 涨幅0.06%。道指收报16481.94点，上涨108.08点，涨幅0.66 %。纳指收报4214.88点, 上涨31.87点，涨幅0.76%。
欧元：欧元最高测试1.3679，最低下探1.3578，目前在1.3620左右调整。MACD 1小时图下行放量。1小时RSI图靠近超卖区域。上行方向看，欧元若能成功突破1.3645价位，则有望继续上探1.3670。下行来看，若有效下穿 1.3600，则会向下继续试探1.3580。
支持位：1.3580，阻力位：1.3670。
日元: 日元最高测试104.88，最低下探104.54，目前在104.85左右活动。MACD 1小时图上行放量。1小时RSI图发出超买信号。 向上看，日元若能有效突破105.00价位，则有望继续上探105.30。 反之，若有效下穿104.50，则会向下继续试探104.30。
支持位：104.30，阻力位：105.30。
澳元：澳元最高试探0.8914价位，最低向下测试0.8795，目前在0.8810左右整理。MACD 1小时图下行放量。1小时RSI图发出超卖信号。如果价位能够成功突破0.8845， 则会上探0.8880。 反之，如果价位能够有效跌破0.8790，将会下探0.8750。
支持位：0.8750， 阻力位：0.8880。
纽元：纽元最高试探0.8344位，最低向下测试0.8305，目前价位在0.8321左右徘徊。MACD 1小时图出现下行能量。1小时RSI图没有明显信号。纽元若能有效突破0.8350，则有望向上测试0.8380。反之，如跌破0.8300，则有望下探 0.8280。
支持位：0.8280，阻力位：0.8380
加元：加元最高试探价位1.0992，最低向下测试1.0921，目前在1.0937周围调整。MACD 1小时图上行能量回落。1小时RSI图没有明显信号。加元如果向上突破1.0960， 则有望上探1.0980。 反之，如果价位有效跌破1.0910，则有望继续测试1.0880。
支持位：1.0880，阻力位：1.0980。
黄金：黄金最高试探1245.5价位，最低向下测试1234.4，目前黄金活动在1240。 MACD 1小时图缩量。RSI 1小时图没有明显信号。1小时保历加通道横向运行，价位活动在上轨内侧。如果向上有效突破1248阻力位，则有望上探1256。反之，如果成功跌破 1235，则会向下试探1228。
支持位：1228，阻力位：1256。
中国央行：将彻底清理资信差、功能不明、财务不可持续的地方融资平台公司
中国央行：将彻底清理资信差、功能不明、财务不可持续的地方融资平台公司；将积极推进市政债的市场技术准备；将审慎开展农村土地承包经营权抵押贷款试点。
欧元/美元将跌向1.3300区域—摩根大通
星期五, 一月 17 2014, 04:50 GMT
亚市欧元/美元位于1.3600上方窄幅整理，等待进一步推动。因美元走弱，昨日该货币对小幅收涨。摩根大通（JPMorgan ）在一份报告中指出，短期内欧元或有可能跌破1.3656-1.3495/68区间。
该报告指出，“我们预期欧元/美元将于1.3656-1.3495/68破位，如果汇价于该区间破败，则强烈暗示汇价要么展开更强势的2浪反弹（至1.3773和1.3813/20），要么进一步走低至下一个支撑区域1.3335 -1.3295。”
该报告还称，“如果欧元/美元进一步跌破1.3820-1.3295区间，则将决定最终价格走势，看跌的可能性明显更大。只要汇价受阻于1.3813/20，则将维持跌势。”