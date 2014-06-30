报刊评论 - 页 21 1...141516171819202122232425262728...48 新评论 Sergey Golubev 2013.11.11 07:58 #201 中印两国年底节日季黄金需求疲软 美国鹰金币销量已超去年星期一, 十一月 11 2013, 05:11 GMT 据印度宝石首饰贸易联盟(Gems & Jewellery Trade Federation)数据显示，2013年节日季内印度黄金销量较往年可能有所下跌，金币和金条销量下跌至仅占去年同期的25%。印度是全球第一大黄金消费国，在2012年其黄金消费占全球20%。今年由于应对经常账户赤字和卢比下跌，印度政府采取了一系列措施限制黄金进口，使得印度国内黄金供应严重短缺，黄金溢价更一度升至150美元/盎司的水平。另一大黄金消费大国中国大陆通过香港进口黄金量则连续第二个月下降。彭博数据显示，9月从香港进口到中国大陆的黄金为109.4吨，较上个月110.2吨有下跌。由于今年6月金价的一拨反弹是由于中印两国对黄金需求旺盛，导致金价获得支撑，目前中印两国黄金需求疲软，因此金价失去了一个支撑因素，加上美国非农就业数据向好，金价未现上行动能。另外11月8日，美国铸币局在今年已经销售76.45万盎司的美国鹰金币，超过2012年全年销量的75.3万盎司。美国鹰金币在10月的销量为4.85万盎司，较4月金价大跌时减少77%，4月时美国鹰金币销量曾创下40个月最高。 中印两国年底节日季黄金需求疲软 美国鹰金币销量已超去年 www.forex21.cn Forex21.cn—据印度宝石首饰贸易联盟(Gems & Jewellery Trade Federation)数据显示，2013年节日季内印度黄金销量较往年可能有所下跌，金币和金条销量下跌至仅占去年同期的25%。 印度是全球第一大黄金消费国，在2012年其黄金消费占全球20%。今年由于应对经常账户赤字和卢比下跌，印度政府采取了一系列措施限制黄金进口，使得印度国内黄金供应严重短缺，黄金溢价更一度升至150美元/盎司的水平。... Sergey Golubev 2013.11.11 08:00 #202 周一中国沪指早盘收跌，一度失守2100点关口星期一, 十一月 11 2013, 03:46 GMT周一，中国沪指低开低走，盘中一度失守2100点。盘面上，上海自贸、互联网、仓储物流、房地产乐等板块领跌；酿酒、铁路基建、LED等板块翻红。截 至午盘，沪指报2102.79点，下跌3.34点，跌幅0.16%；深成指报8127.16点，下跌28.24点，跌幅0.35%。上海自贸概念股出现大 幅杀跌，尽管上海自贸概念曾一度提振股市，但由于实际运行中自贸区立法还存在一些障碍和疑问，导致自贸股出现获利回吐现象，另外临近三中全会，中国股市开 始选择观望态度。 周一中国沪指早盘收跌，一度失守2100点关口 www.forex21.cn Forex21.cn—周一，中国沪指低开低走，盘中一度失守2100点。盘面上，上海自贸、互联网、仓储物流、房地产乐等板块领跌；酿酒、铁路基建、LED等板块翻红。 截至午盘，沪指报2102.79点，下跌3.34点，跌幅0.16%；深成指报8127.16点，下跌28.24点，跌幅0.35%。上海自贸概念股出现大幅杀跌，尽管上海自贸概念曾一度提振股市，但由于实际运行中自贸区立法还存在一些障碍和疑问，导致自贸股出现获利回吐现象，另外临近三中全会，中国股市开始选择观望态度。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.11.11 08:05 #203 外汇分析及投资策略参考星期一, 十一月 11 2013, 04:47 GMT美元兑瑞郎走势分析上週五瑞郎反覆下跌。匯市早段，投资者观望美国一系列经济数据结果，瑞郎於0.9160附近徘徊。其后美国公佈上月非 农就业职位增加大幅优於预期，美元兑瑞郎一度上升至0.9246日高。后市方面，随著欧洲央行持续实行宽鬆货币政策，加上近期美国主要经济数据普遍理想， 预料短期瑞郎走势下滑，或下试0.9300支持。阻力位0.92700.9320支持位0.91700.9120英镑兑美元走势分析 上 週五英镑下跌。欧洲匯市，英国公佈的建筑业生產年率差於预期，英镑受压下跌至1.6070水準附近上落。纽约匯市，美国公佈的10月非农业就业岗位為增加 20.4万个，大幅优於预期，打压英镑下跌至1.5958日低。后市方面，如英镑跌穿1.5940重要支持位，将有机会下试1.5850水準。阻力位 1.60601.6110支持位1.59601.5910美元兑日圆走势分析 上 週五日圆下跌。匯市早段，市场静待稍晚美国将公佈非农就业冈位及失业率等项重要经济数据，日圆於98.15水準附近徘徊。纽约匯市，美国公佈的10月非农 就业岗位大幅好於预期，美元受资金追捧全面上升，打压日圆下跌至99.21日低。后市方面，市场关注今天日本将公佈的经济观察家前景指数，预料在此前，日 圆暂於98.00-99.50之间上落。阻力位 99.50100.00支持位98.5098.00澳元兑美元走势分析 上 週五澳元持续下跌。匯市早段，受到中国公佈的强劲贸易数据所提振，澳元最高触及0.9479水準；纽约匯市，美国公佈10月非农就业岗位增加20.4万 个，大幅优於预期的增加12.5万个，良好的数据结果刺激美元全面上升，打压澳元跌落0.9353日低。从技术走势方面分析，如澳元失守0.9300支 持，将有机会进一步下探0.9180水準。阻力位 0.94200.9470支持位0.93400.9290欧元兑美元走势分析 上 週五欧罗反覆下跌。匯市早段，投资者观望美国就业数据结果，欧罗於1.3400附近徘徊。其后美国公佈上月非农就业职位增幅优於预期，欧罗下滑至 1.3319日低后才回升至1.3350水準徘徊。后市方面，随著欧洲央行持续实行宽鬆货币政策，加上近期美国主要经济数据普遍理想，预料短期欧罗将反覆 偏软，或下试1.3250支持。阻力位 1.34101.3460支持位1.33101.3260 Sergey Golubev 2013.11.11 15:46 #204 决议已过非农落幕，美元黄金魂归何处？2013年11月11日 22:21欧洲时段，ICE美元指数高位整理，此前两周美元指数强劲上涨，贵金属低位震荡，黄金价格一度下破1280 创四周新低。欧央行决议和美国非农令汇市和商品市场迎来波澜壮阔的短期行情，目前市场暂时回归平静，由于本周缺乏重要事件和经济数据，本文主要对决议和非 农过后美元和黄金的走势进行简单分析。过去数周最重要的宏观基本面变化莫过于欧央行降息和美国经济前景意外改善，美国三季度GDP初值升 至2.8%，10月ISM制造业PMI和非制造业综合指数均显著回升；就业市场也实现加速改善，10月非农新增就业人数20.4万，8月和9月数据向上修 正令过去三月非农新增就业人数超过20万，今年1-9月月均非农也回升至18.6万。美国和欧洲经济前景和货币政策再度分道扬镳，多数分析师均认为在此背 景下美元有望继续大涨，而欧元和黄金则会进一步下跌。笔者并不同意上述看法，数据改善不容置疑，然而市场参与者的货币政策预期却并未显著变化。30天联邦 基金期货隐含利率显示，10月下旬投资者预期FOMC加息25基点的时点为2015年9月，而11月8号数据却显示投资者预期FOMC加息25基点的时点 推迟至2015年10月 (若投资者对美联储提前撤出宽松的猜测升温，则上述加息时点会向前移动) 。由此可见，尽管短期数据超出市场预期，但数据仍未足够“强劲”以说服投资者预期美联储“必将”提前撤出宽松。另一方面，在靓丽的产出数据背后，有两方面 的风险不容忽视。首先美国物价水平仍维持低靡，上周五公布的9月个人消费支出物价指数 (PCE) 年率降至0.9%，或也从侧面反映了真实下游需求弱于数据所呈现的水平；其次是长期利率再度攀升，美国10年期国债收益率重新升至2.7%上方，笔者认为 金融稳定性是美联储追求的重要目标之一，利率过度波动不仅威胁金融市场稳定，也会拖累实体经济复苏，为避免利率不合理上升，FOMC可能维持非常宽松的政 策倾向。综上分析，在货币政策预期维持不变和利率上升空间可能受限的条件下，美元指数未必能进一步上涨 (10年期国债收益率和美元指数30天相关性为0.8) ，再加上长期内经常项目赤字和广义基本余额(BBoP)仍不断恶化，笔者仍认为美元中期趋势倾向于向下。前期美元走强是打压黄金下跌的主要原因，ICE美 元指数和Comex黄金期货合约价格30天相关性升至-0.67，若未来数周美元重新转为走弱将有助于削减黄金面临的下行压力。回归到黄 金市场，中短期内基本面因素出现了积极的改善。11月第一周SPDR黄金ETF持仓量小幅上升2.1吨，尽管中期内长期投资者仍以减持黄金为主，但10月 下旬以来投资者减持速度明显放缓；另一方面，截止至10月29号当周，黄金非商业期货净多头头寸大幅上升，创今年4月23号以来最高水平，主要受到多头进 场和空头平仓推动，10月下旬以来多头资金持续流进 (10月15-29号多头合约增长9.8%) ，净多头占未平仓合约比例也回升至26%，并有进一步改善空间。从上述数据可以看出，投资者对黄金的信心有所回升，尽管金价短期以下跌为主，但下行风险有 望因情绪改善而受到限制。从中长期视角来看 (6-12个月) ，金价依旧面临严峻下行风险，一方面美国经济延续温和复苏，这将推动实际利率缓慢上升 (尽管短期有所回落，如5年期TIPS收益率从-0.17%降至-0.41%，10年期TIPS从0.66%降至0.43%) ，实际利率是持有黄金的机会成本，实际利率持续上升将对黄金构成潜在下行压力；另一方面美联储货币政策已经处于转向的十字路口，当美联储最终开启紧缩周期 时，可能再度激励投资者做空黄金，所以对于中线投资者而言，反弹破败后逢高做空仍是最佳策略。 (陈东阳 sdychen@fxcmasia.com) 日图价格存在进一步走弱风险，日均线空头排列，后市金价可能测试6月末上行趋势线1270，关注能否下破，持稳则短期可尝试逢低买进，下破则打开下行空间，更下方支持关注10月15号低点1250美元。银价下破6月末上行趋势线，或打开短期回落空间，下方支持关注7月高点20.60美元。日图价格反弹但受阻20/50日均线，短期可能延续区间震荡格局，铜价仍企稳100日均线上方，跌破则可能打开进一步回落空间 金属产品 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 金属产品 欧洲时段，市场缺乏消息推动，ICE美元指数在81整数位上方窄幅震荡，非美货币方面英镑领涨，主要受到好于预期的就业数据提振，贵金属在昨日低位整理，黄金价格仍企稳50日均线上方，铜价继续在10/20日均线附近盘整，等待新的事件指引。... 雪崩 2014年澳元兑美元技术分析，27.07 - 03.08：可能的反转？ 09年10月1日到11月8日5倍收益的EA Sergey Golubev 2013.11.12 11:13 #205 IEA：中国将在2030年前成为世界最大原油消费国 Sergey Golubev 2013.11.12 11:15 #206 中国新华社：中国十八届三中全会审议通过中共中央全面深化改革若干重大问题的决定中国新华社：中国十八届三中全会审议通过中共中央全面深化改革若干重大问题的决定，中国将成立国家安全委员会，市场将在资源配置中发挥“决定性”作用；中 国到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，经济体制改 革是全面深化改革的重点。 中国新华社：中国十八届三中全会审议通过中共中央全面深化改革若干重大问题的决定 www.forex21.cn Forex21.cn - 中国新华社：中国十八届三中全会审议通过中共中央全面深化改革若干重大问题的决定，中国将成立国家安全委员会，市场将在资源配置中发挥“决定性”作用；中国到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，经济体制改革是全面深化改革的重点。 为期4天的中国十八届三中全会于北京时间12日下午闭幕。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.11.13 16:32 #207 黄金：1260/50美元区域获支撑暂时持稳金价隔夜下探近一个月新低1261.28美元/盎司 (接近10月中旬低位1251.45美元/盎司) 后日内震荡反弹，目前脱离反弹高点1279.81美元/盎司，现报1275美元，时段内没有美国数据公布，价格低位震荡的可能性较大 黄金：1260/50美元区域获支撑暂时持稳 www.forex21.cn Read the full article at FXstreet.com Sergey Golubev 2013.11.13 16:36 #208 亚洲股市全线下跌，关注英央行通胀报告星期三, 十一月 13 2013, 08:51 GMT★澳大利亚第三季度工资成本指数季率0.5%，前值0.70%，预估值0.70%;年率2.7%，前值2.90%，预估值2.90%★日本9月核心机械订单月率-2.1%，前值5.4%，预估值-2.0%；年率11.4%，前值10.3%，预估值12.5%★日本10月国内企业商品价格指数月率-0.1%，前值0.30%，预估值-0.2%；年率2.5%，前值2.30%，预估值2.5%★关注英国事业报告，欧元区工业产出，英央行季度通胀报告以及欧美央行官员讲话日经指数周三收盘下跌0.15%，报14567.16点；澳大利亚指数周三收盘下跌1.37%，报5319.18 点。截止北京时间14:30，上证指数下跌1.40%，恒生指数下跌1.44%。周 二美元/日元大幅走高，不过日内汇价有所回落。亚市早间日本公布了日本9月核心机械订单数据结果表现不及预期，但官方仍维持其谨慎乐观的前景评估。数据显 示在8月大幅增长後，日本9月扣除船舶和电力设备的核心机械订单月率下降2.1%，降幅大於预估的下滑1.4%，而8月为大幅增长5.4%。但资本支出的 复苏态势基本得以维持，因为企业获利增加且信心上升。低迷的资本支出是日本首相安倍晋三的一大担忧因素，安倍希望借助企业投资回升来帮助拉动日本经济实现 可持续复苏。此後资本支出的趋势将取决於经济形势。企业似乎对增加资本支出仍有些犹豫，因为海外经济体存在不确定性，日本在明年4月提高消费税後国内经济 形势也不明���。因此，资本支出确实是处在复苏当中，但暂时不大可能加速。”纽储行行长惠勒今日表示，可能会在2014年加息，主要仍 然担心加息会对汇率构成上行压力，但住房市场被高估，仍然威胁到金融系统；重大的外部冲击可能会引发新西兰房产市场崩溃。有迹象表明，新规则降低了更高风 险的信贷活动；新西兰银行业形势强劲，纽元仍被推高，新西兰外部债务仍然面临风险；不愿意见到中国经济骤然放缓，中国经济增长放缓是新西兰面对的最大风险 之一。今日依然缺少美国数据出炉，交易者日内需关注英国10月失业率、英国至9月三个月ILO失业率、欧元区9月工业产出；稍後将公布英央行公布季度通胀报告，还有欧美央行官员讲话。 Sergey Golubev 2013.11.14 11:56 #209 贵金属：欧市横盘震荡，关注能否形成双底星期四, 十一月 14 2013, 10:32 GMT 周四欧洲时段金价一直是在1281-1288的区间内横盘震荡，预计美国时段才是金价走势的高潮所在。就日图来看随着金价昨日自10月中旬底部附近反弹，有形成双底的迹象，在本周之初时也提到过金价只有下破1250才能算恢复跌势，而从目前来看该水平上方的支撑也确实依然有效。就操作策略来说，下方1280将是初步支持，若能持续持稳在该水平上方，则说明短线上行势头还较为强劲，随后就有可能继续走高，如果跌破了1280，则可能暗示短线可能会是低位震荡整理，不会马上走高，下方将关注1270的支持。 Sergey Golubev 2013.11.14 19:38 #210 耶伦：美联储聚焦于避免通缩； 并未看到房产泡沫； 我们有太多的人退出就业市场； 庞大的资产负债表规模伴随有成本和风险 1...141516171819202122232425262728...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
中印两国年底节日季黄金需求疲软 美国鹰金币销量已超去年
星期一, 十一月 11 2013, 05:11 GMT
据印度宝石首饰贸易联盟(Gems & Jewellery Trade Federation)数据显示，2013年节日季内印度黄金销量较往年可能有所下跌，金币和金条销量下跌至仅占去年同期的25%。
印度是全球第一大黄金消费国，在2012年其黄金消费占全球20%。今年由于应对经常账户赤字和卢比下跌，印度政府采取了一系列措施限制黄金进口，使得印度国内黄金供应严重短缺，黄金溢价更一度升至150美元/盎司的水平。
另一大黄金消费大国中国大陆通过香港进口黄金量则连续第二个月下降。彭博数据显示，9月从香港进口到中国大陆的黄金为109.4吨，较上个月110.2吨有下跌。
由于今年6月金价的一拨反弹是由于中印两国对黄金需求旺盛，导致金价获得支撑，目前中印两国黄金需求疲软，因此金价失去了一个支撑因素，加上美国非农就业数据向好，金价未现上行动能。
另外11月8日，美国铸币局在今年已经销售76.45万盎司的美国鹰金币，超过2012年全年销量的75.3万盎司。美国鹰金币在10月的销量为4.85万盎司，较4月金价大跌时减少77%，4月时美国鹰金币销量曾创下40个月最高。
周一中国沪指早盘收跌，一度失守2100点关口
星期一, 十一月 11 2013, 03:46 GMT
周一，中国沪指低开低走，盘中一度失守2100点。盘面上，上海自贸、互联网、仓储物流、房地产乐等板块领跌；酿酒、铁路基建、LED等板块翻红。
截 至午盘，沪指报2102.79点，下跌3.34点，跌幅0.16%；深成指报8127.16点，下跌28.24点，跌幅0.35%。上海自贸概念股出现大 幅杀跌，尽管上海自贸概念曾一度提振股市，但由于实际运行中自贸区立法还存在一些障碍和疑问，导致自贸股出现获利回吐现象，另外临近三中全会，中国股市开 始选择观望态度。
外汇分析及投资策略参考
星期一, 十一月 11 2013, 04:47 GMT
美元兑瑞郎走势分析
上週五瑞郎反覆下跌。匯市早段，投资者观望美国一系列经济数据结果，瑞郎於0.9160附近徘徊。其后美国公佈上月非 农就业职位增加大幅优於预期，美元兑瑞郎一度上升至0.9246日高。后市方面，随著欧洲央行持续实行宽鬆货币政策，加上近期美国主要经济数据普遍理想， 预料短期瑞郎走势下滑，或下试0.9300支持。
阻力位
0.9270
0.9320
支持位
0.9170
0.9120
英镑兑美元走势分析
上 週五英镑下跌。欧洲匯市，英国公佈的建筑业生產年率差於预期，英镑受压下跌至1.6070水準附近上落。纽约匯市，美国公佈的10月非农业就业岗位為增加 20.4万个，大幅优於预期，打压英镑下跌至1.5958日低。后市方面，如英镑跌穿1.5940重要支持位，将有机会下试1.5850水準。
阻力位
1.6060
1.6110
支持位
1.5960
1.5910
美元兑日圆走势分析
上 週五日圆下跌。匯市早段，市场静待稍晚美国将公佈非农就业冈位及失业率等项重要经济数据，日圆於98.15水準附近徘徊。纽约匯市，美国公佈的10月非农 就业岗位大幅好於预期，美元受资金追捧全面上升，打压日圆下跌至99.21日低。后市方面，市场关注今天日本将公佈的经济观察家前景指数，预料在此前，日 圆暂於98.00-99.50之间上落。
阻力位
99.50
100.00
支持位
98.50
98.00
澳元兑美元走势分析
上 週五澳元持续下跌。匯市早段，受到中国公佈的强劲贸易数据所提振，澳元最高触及0.9479水準；纽约匯市，美国公佈10月非农就业岗位增加20.4万 个，大幅优於预期的增加12.5万个，良好的数据结果刺激美元全面上升，打压澳元跌落0.9353日低。从技术走势方面分析，如澳元失守0.9300支 持，将有机会进一步下探0.9180水準。
阻力位
0.9420
0.9470
支持位
0.9340
0.9290
欧元兑美元走势分析
上 週五欧罗反覆下跌。匯市早段，投资者观望美国就业数据结果，欧罗於1.3400附近徘徊。其后美国公佈上月非农就业职位增幅优於预期，欧罗下滑至 1.3319日低后才回升至1.3350水準徘徊。后市方面，随著欧洲央行持续实行宽鬆货币政策，加上近期美国主要经济数据普遍理想，预料短期欧罗将反覆 偏软，或下试1.3250支持。
阻力位
1.3410
1.3460
支持位
1.3310
1.3260
决议已过非农落幕，美元黄金魂归何处？
2013年11月11日 22:21欧洲时段，ICE美元指数高位整理，此前两周美元指数强劲上涨，贵金属低位震荡，黄金价格一度下破1280 创四周新低。欧央行决议和美国非农令汇市和商品市场迎来波澜壮阔的短期行情，目前市场暂时回归平静，由于本周缺乏重要事件和经济数据，本文主要对决议和非 农过后美元和黄金的走势进行简单分析。
过去数周最重要的宏观基本面变化莫过于欧央行降息和美国经济前景意外改善，美国三季度GDP初值升 至2.8%，10月ISM制造业PMI和非制造业综合指数均显著回升；就业市场也实现加速改善，10月非农新增就业人数20.4万，8月和9月数据向上修 正令过去三月非农新增就业人数超过20万，今年1-9月月均非农也回升至18.6万。美国和欧洲经济前景和货币政策再度分道扬镳，多数分析师均认为在此背 景下美元有望继续大涨，而欧元和黄金则会进一步下跌。笔者并不同意上述看法，数据改善不容置疑，然而市场参与者的货币政策预期却并未显著变化。30天联邦 基金期货隐含利率显示，10月下旬投资者预期FOMC加息25基点的时点为2015年9月，而11月8号数据却显示投资者预期FOMC加息25基点的时点 推迟至2015年10月 (若投资者对美联储提前撤出宽松的猜测升温，则上述加息时点会向前移动) 。由此可见，尽管短期数据超出市场预期，但数据仍未足够“强劲”以说服投资者预期美联储“必将”提前撤出宽松。另一方面，在靓丽的产出数据背后，有两方面 的风险不容忽视。首先美国物价水平仍维持低靡，上周五公布的9月个人消费支出物价指数 (PCE) 年率降至0.9%，或也从侧面反映了真实下游需求弱于数据所呈现的水平；其次是长期利率再度攀升，美国10年期国债收益率重新升至2.7%上方，笔者认为 金融稳定性是美联储追求的重要目标之一，利率过度波动不仅威胁金融市场稳定，也会拖累实体经济复苏，为避免利率不合理上升，FOMC可能维持非常宽松的政 策倾向。
综上分析，在货币政策预期维持不变和利率上升空间可能受限的条件下，美元指数未必能进一步上涨 (10年期国债收益率和美元指数30天相关性为0.8) ，再加上长期内经常项目赤字和广义基本余额(BBoP)仍不断恶化，笔者仍认为美元中期趋势倾向于向下。前期美元走强是打压黄金下跌的主要原因，ICE美 元指数和Comex黄金期货合约价格30天相关性升至-0.67，若未来数周美元重新转为走弱将有助于削减黄金面临的下行压力。
回归到黄 金市场，中短期内基本面因素出现了积极的改善。11月第一周SPDR黄金ETF持仓量小幅上升2.1吨，尽管中期内长期投资者仍以减持黄金为主，但10月 下旬以来投资者减持速度明显放缓；另一方面，截止至10月29号当周，黄金非商业期货净多头头寸大幅上升，创今年4月23号以来最高水平，主要受到多头进 场和空头平仓推动，10月下旬以来多头资金持续流进 (10月15-29号多头合约增长9.8%) ，净多头占未平仓合约比例也回升至26%，并有进一步改善空间。从上述数据可以看出，投资者对黄金的信心有所回升，尽管金价短期以下跌为主，但下行风险有 望因情绪改善而受到限制。从中长期视角来看 (6-12个月) ，金价依旧面临严峻下行风险，一方面美国经济延续温和复苏，这将推动实际利率缓慢上升 (尽管短期有所回落，如5年期TIPS收益率从-0.17%降至-0.41%，10年期TIPS从0.66%降至0.43%) ，实际利率是持有黄金的机会成本，实际利率持续上升将对黄金构成潜在下行压力；另一方面美联储货币政策已经处于转向的十字路口，当美联储最终开启紧缩周期 时，可能再度激励投资者做空黄金，所以对于中线投资者而言，反弹破败后逢高做空仍是最佳策略。 (陈东阳 sdychen@fxcmasia.com)
日图价格存在进一步走弱风险，日均线空头排列，后市金价可能测试6月末上行趋势线1270，关注能否下破，持稳则短期可尝试逢低买进，下破则打开下行空间，更下方支持关注10月15号低点1250美元。
银价下破6月末上行趋势线，或打开短期回落空间，下方支持关注7月高点20.60美元。
日图价格反弹但受阻20/50日均线，短期可能延续区间震荡格局，铜价仍企稳100日均线上方，跌破则可能打开进一步回落空间
中国新华社：中国十八届三中全会审议通过中共中央全面深化改革若干重大问题的决定
中国新华社：中国十八届三中全会审议通过中共中央全面深化改革若干重大问题的决定，中国将成立国家安全委员会，市场将在资源配置中发挥“决定性”作用；中 国到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，经济体制改 革是全面深化改革的重点。
黄金：1260/50美元区域获支撑暂时持稳
金价隔夜下探近一个月新低1261.28美元/盎司 (接近10月中旬低位1251.45美元/盎司) 后日内震荡反弹，目前脱离反弹高点1279.81美元/盎司，现报1275美元，时段内没有美国数据公布，价格低位震荡的可能性较大
星期三, 十一月 13 2013, 08:51 GMT
★澳大利亚第三季度工资成本指数季率0.5%，前值0.70%，预估值0.70%;年率2.7%，前值2.90%，预估值2.90%
★日本9月核心机械订单月率-2.1%，前值5.4%，预估值-2.0%；年率11.4%，前值10.3%，预估值12.5%
★日本10月国内企业商品价格指数月率-0.1%，前值0.30%，预估值-0.2%；年率2.5%，前值2.30%，预估值2.5%
★关注英国事业报告，欧元区工业产出，英央行季度通胀报告以及欧美央行官员讲话
日经指数周三收盘下跌0.15%，报14567.16点；澳大利亚指数周三收盘下跌1.37%，报5319.18 点。截止北京时间14:30，上证指数下跌1.40%，恒生指数下跌1.44%。
周 二美元/日元大幅走高，不过日内汇价有所回落。亚市早间日本公布了日本9月核心机械订单数据结果表现不及预期，但官方仍维持其谨慎乐观的前景评估。数据显 示在8月大幅增长後，日本9月扣除船舶和电力设备的核心机械订单月率下降2.1%，降幅大於预估的下滑1.4%，而8月为大幅增长5.4%。但资本支出的 复苏态势基本得以维持，因为企业获利增加且信心上升。低迷的资本支出是日本首相安倍晋三的一大担忧因素，安倍希望借助企业投资回升来帮助拉动日本经济实现 可持续复苏。此後资本支出的趋势将取决於经济形势。企业似乎对增加资本支出仍有些犹豫，因为海外经济体存在不确定性，日本在明年4月提高消费税後国内经济 形势也不明���。因此，资本支出确实是处在复苏当中，但暂时不大可能加速。”
纽储行行长惠勒今日表示，可能会在2014年加息，主要仍 然担心加息会对汇率构成上行压力，但住房市场被高估，仍然威胁到金融系统；重大的外部冲击可能会引发新西兰房产市场崩溃。有迹象表明，新规则降低了更高风 险的信贷活动；新西兰银行业形势强劲，纽元仍被推高，新西兰外部债务仍然面临风险；不愿意见到中国经济骤然放缓，中国经济增长放缓是新西兰面对的最大风险 之一。
今日依然缺少美国数据出炉，交易者日内需关注英国10月失业率、英国至9月三个月ILO失业率、欧元区9月工业产出；稍後将公布英央行公布季度通胀报告，还有欧美央行官员讲话。
贵金属：欧市横盘震荡，关注能否形成双底
星期四, 十一月 14 2013, 10:32 GMT
周四欧洲时段金价一直是在1281-1288的区间内横盘震荡，预计美国时段才是金价走势的高潮所在。
就日图来看随着金价昨日自10月中旬底部附近反弹，有形成双底的迹象，在本周之初时也提到过金价只有下破1250才能算恢复跌势，而从目前来看该水平上方的支撑也确实依然有效。
就操作策略来说，下方1280将是初步支持，若能持续持稳在该水平上方，则说明短线上行势头还较为强劲，随后就有可能继续走高，如果跌破了1280，则可能暗示短线可能会是低位震荡整理，不会马上走高，下方将关注1270的支持。