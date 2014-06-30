报刊评论 - 页 9 12345678910111213141516...48 新评论 Sergey Golubev 2013.08.26 09:07 #81 贵金属：黄金整理于1400下方，白银持稳于24.00上方星期一, 八月 26 2013, 06:45 GMT ==========此前一直提到黄金一直持稳于1350上方，因此在震荡整理后还是倾向于再度走高，随后上周五在美国方面不佳的新屋销售数据推动下，金价强劲拉升，几乎触及了1400关口，本周开始更是短暂上破了1400关口，目前金价暂时整理于1400关口下方。白银在上周五也是同样大幅走高，并收于24.00上方，日内仍维持涨势，目前仍持稳于24.00上方。日内对于黄金和白银来说最值得关注的数据是美国耐用品订单数据，预计该数据的好坏将决定黄金和白银是继续上涨还是会短暂回落。就技术角度来看，黄金和白银仍维持上行趋势，黄金在上周五结束了区间震荡走势，获得了新的上行空间，下方支持现关注1390和1380附近，持稳在1380上方仍继续看涨，上方初步阻力是1400，较为关键的阻力将是在1420附近水平。白银方面，此前曾提到上行的初步目标是22.50附近，更进一步目标是25.00，现在离25.00关口相距不远，就目前来看仍看涨，下方支持关注24.00和23.60附近。 贵金属：黄金整理于1400下方，白银持稳于24.00上方 www.forex21.cn Forex21.cn- 此前一直提到黄金一直持稳于1350上方，因此在震荡整理后还是倾向于再度走高，随后上周五在美国方面不佳的新屋销售数据推动下，金价强劲拉升，几乎触及了1400关口，本周开始更是短暂上破了1400关口，目前金价暂时整理于1400关口下方。 白银在上周五也是同样大幅走高，并收于24.00上方，日内仍维持涨势，目前仍持稳于24.00上方。 日内对于黄金和白银来说最值得关注的数据是美国耐用品订单数据，预计该数据的好坏将决定黄金和白银是继续上涨还是会短暂回落。... Sergey Golubev 2013.08.26 18:34 #82 外汇进阶学习∶黄昏之星 在外汇市场上，使用蜡烛图可以让我们发现许多在棒状图中常常被忽略的形态。而这些由蜡烛线组成的形态可以帮助投资者找出汇价持续或反转的关键点位。今天我们将关注另一种十分重要的反转形态──黄昏之星。什么是黄昏之星？黄昏之星是另外的一种重要的看跌反转形态，同样出现在上升趋势的末端，意味著当前的上升动力已经衰竭，趋势即将改变。上图中描绘 了黄昏之星形态的典型构造。它由三根蜡烛线组成，第一根是实体较长、影线较短的阳线，第二根也是阳线，但实体较小、影线较长。前两个蜡烛线表明尽管牛方不 断进攻，推动了汇价上涨，但牛方力量已经逐渐衰竭，而熊方的力量则不断增长，甚至可与牛方分庭抗礼。第三个蜡烛线是对双方力量转变的验证。这根阴线显示熊方的力量已经超过了牛方。最理想地，这根大阴线没上影线或者上影线非常小，即市场一开始就遭到疯狂抛售，而趋势反转已经毋庸置疑了。使用该形态交易一旦你能够辨别黄昏之星形态，就可以将其应用到实际交易中。上图描绘了在英镑/纽元日线图中汇价遇到黄昏之星形态而发生的变化。2012年从2月15日至5月23日，英镑/纽元上涨了2424点。这轮涨势持续了4个月，但最终以黄昏之星形态结束，并回吐了大部分涨幅。通 常投资者寻找黄昏之星形态是为了能在趋势反转後即入市做空，获得最大利益。一种方法是在该形态的第一根蜡烛图下方设置卖单。这保证在入场之前，汇价跌破了 关键支撑。另一种流行的方法，是结合震荡指标的熊背离。例如配合MACD指标，如何两者都暗示市场将反转，这时候入场会更加保险。 首页 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 英镑再获数据支持，关注加央行利率决议 CPI超预期拉升澳/美，日央行静观其变 美元指数冲高回落，金价录得年内最大跌幅 非美货币维持震荡，日元反弹关注利率决议 01/22 14:03 [重点新闻] 美元/日元：央行无为，日元有力 美元/日元昨收104.29，日涨12个基点，今晨日央行利率决议公布后迅速下跌。... Sergey Golubev 2013.08.27 08:37 #83 耐久财订单疲弱 金价周一收市下跌2.70美元 星期二, 八月 27 2013, 05:55 GMT 昨日回顾金价周一交易，短暂触及每盎司1400美元后，终场收低，系因投资者消化一份较预期疲 弱的耐久财订单，以及上周数据显示，黄金ETP单日流入量创纪录。金价下跌2.70美元或0.2%，收每盎司1393.10美元。根据FactSet，上 周五交易最活跃的期金周五收盘创6月6日以降最高价。欧股开盘前，期金攀升至盘中高点，达每盎司1407美元，但随后下跌，接着在美国公布耐久财订单后又 跳升至1400美元。美股盘后美股周一交易，在没有更清楚的讯息推知Fed下一步行动之 前，投资人已不愿意大笔下注。本周成交量应该会相当清淡，因为8月是市场低迷的典型月份，8月即将过完，投资人准备好迎接之后的劳动节。华尔街平静的周 一，投资者越来越担心中东的混乱，因为美国国务卿John Kerry表示，有证据强力显示叙利亚使用了化学武器，并称欧巴马总统将进一步通知如何回应，也认为使用化学武器者应该被问责。这些评论引起道指、 S&P 500指数和Nasdaq指数在收盘前最后一小时走跌，吐回稍早涨幅。道琼工业平均指数下跌64.05点或0.43%，收14946.46点。 基本分析 角逐联储局下任主席人选中，现时由前财长盖特纳以冷门姿态领跑。他表示上述消息料结束另一前财长萨默斯及当局现任副主席耶伦之争。尽管前副主席科恩也属第 三人选之列，惟科恩已届七十岁高龄，盖特纳胜算较高。联储局Jackson Hole年会结束后，部分与会经济师认为，联储局仍有可能九月开始退市，并建议减买国债，而非按证。分析指出，即使新兴国家在会上呼吁美国退市的时候考虑 对其带来的负面影响，不过从联储局官员的口脗，反映他们不乐见新兴市场波动限制退市时机和步伐。 入市策略：黄金短线价位暂于1375与1415间上落，及后倾向升试1424/28区阻力，穿位目标为1441甚至1550。短线支持在1368及1345/48区。 今日建议 : 伦敦金于 1385-1408 区间上落 港金于 12880– 13080 支持位 1358/1378阻力位1418/1438 入市策略一 : 在1388美元水平做多，止赚设在1398美元，止损设在1283美元。入市策略二 : 在1405美元水平做空，止赚设在1395美元，止损设在1410美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于23.10–25.10 支持位21.80/22.50 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 耐久财订单疲弱 金价周一收市下跌2.70美元 www.forex21.cn 金价周一交易，短暂触及每盎司1400美元后，终场收低，系因投资者消化一份较预期疲弱的耐久财订单，以及上周数据显示，黄金ETP单日流入量创纪录。金价下跌2.70美元或0.2%，收每盎司1393.10美元。根据FactSet，上周五交易最活跃的期金周五收盘创6月6日以降最高价。欧股开盘前，期金攀升至盘中高点，达每盎司1407美元，但随后下跌，接着在美国公布耐久财订单后又跳升至1400美元。 美股周一交易，在没有更清楚的讯息推知Fed下一步行动之前，投资人已不愿意大笔下注。本周成交量应该会相当清淡，因为8月是市场低迷的典型月份，8月即将过完，投资人准备好迎接之后的劳动节。华尔街平静的周一，投资者越来越担心中东的混乱，因为美国国务卿John... 现货黄金测试结果，请大家评价一下 计量经济学 EURUSD 先行预测 机器学习模型的变量评估和选择 Sergey Golubev 2013.08.28 09:37 #84 论坛 MetaTrader 4 IDE Beta版包括新的MQL4编译器和编辑器 MetaQuotes, 2013.08.28 08:38 继续下面的主题： 即将到来的MetaTrader 4 和 MQL4 升级 - 巨大变革正在进行中（MQL4论坛）Interesting news: Upcoming MetaTrader 4 and MQL4 Upgrades - Big Changes Are Underway（MQL5论坛） 下面附上的是MetaTrader 4/MQL4和MetaTrader 5/MQL5共通的IDE beta版。这是针对每个人信息的初步版本。 与旧版MQL4的差异： 更改了AND/OR逻辑运算的优先级。现在，一切都类似于标准的C/C++推出了缩短评估逻辑表达式。现在，当逻辑表达式接近尾声之前进行评估，剩下的后续表达式不评估，像C/C++一样。现在switch 运算符中只使用整数值。真实值可能之前用过变量名中不能再使用点符号。此外，'@', '$' 和 '?' 符号也不能用在变量名中固定要求start 函数。start 函数之前设置参数。现在，所有的init， start，deinit， OnInit， OnStart，OnTick，OnTimer 和其他切入点应该完全匹配他们的签名由于关键字的扩展，这类名称例如short，long，float，const，virtual，input，delete，new，do，char 现在不能使用现在，导入dll函数不能接受MQL字符串数组作为参数，如MQL5中的一样推出预定义 _Period， _Symbol， _LastError， _CriticalError， _StopFlag， _Point， _Digits，_UninitReason， _RandomSeed 变量名称可能与现有源文件中声明的同名称简单变量发生冲突 datetime类型为8字节，如MQL5中的一样。 差异之处并不是决定性的，可以很容易在代码中纠正。反过来，我们访问了多个MQL5功能，提高的执行速度和更严格的质量控制。 我们会在接下来的一个月中进行公开测试，以便得到足够的反馈及安排开发人员。 MQL4论坛讨论： https://www.mql5.com/zh/forum 附带的zip文件可以在下面链接进行下载：https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/08/MetaTrader4.Beta.IDE_1.zip MetaTrader 4 IDE Beta版包括新的MQL4编译器和编辑器 Beta Version of MetaTrader Beta version of MetaTrader Sergey Golubev 2013.08.28 09:50 #85 每日外汇市场综述星期三, 八月 28 2013, 05:59 GMT提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部==========股汇市市场焦点1.叙利亚问题也引发了全球金融市场的动荡不安。纽约股市周二剧烈下跌，而具有避险功能的黄金重回牛市区域，油价也猛升至近一年半来的新高。与此同时，欧洲股市下跌，亚洲主要股指收低，中东地区主要股票市场和货币暴跌。2.美国财政部长雅各布·卢27日表示，美国财政部为延缓联邦政府举债额度突破法定上限的应对措施预计将于10月中旬后难以为继，国会应在此前调高债务上限，以避免对经济造成损害。操作策略欧元/美元： 美国国务卿克里(John Kerry)指责舒利亚政府试图掩盖化学武器袭击造成的巨大伤亡，并暗示美国可能攻打利亚的言论引发市场的避险情绪。这一度令欧元等风险货币走低。但是周 二公布的德国商业景气指数好于预期令市场看好欧元区内在经济复苏前景，扶助汇价大幅反弹。欧元/美元今日开盘报1.3390。分析师表 示，从4H图看，欧元/美元汇价暂时站稳60均线上方，且站上昨日提到的三角形形态上轨上方，MACD位于零轴上方金叉，上行动能柱增长，KD指标向上。 下行方面，关注1.3310-1.3330支撑区间，如有效下破该区间，目标先指向1.3230水平，再指向1.3190关键支撑水平。上行方面，关注 1.3408阻力位，如有效上破该水平，则有再次向强阻力位1.3451发起冲击的可能性。建议短线谨慎看多。英镑/美元： 美国国务卿克里(John Kerry)指责舒利亚政府试图掩盖化学武器袭击造成的巨大伤亡，并暗示美国可能攻打利亚的言论引发市场的避险情绪，也打压风险货币走低。交易商缩减英镑 多头头寸，因押注卡尼可能尝试压制英国利率市场大幅攀升之势，且他将重申前瞻指引中提到的保持低利率的承诺。英镑/美元今日开盘报1.5545。分 析师表示4H图看，英镑/美元总体继续呈震荡回调趋势，调整重心不断下移，MACD位于零轴下方，KD指标底部金叉向上。汇价已经跌破昨日提到的 1.5540水平，现处于反抽确认过程中，如后市证实下破的有效性，目标或指向1.5430水平；反之如果后市反弹重新站稳1.5630上方，不排除再次 冲击强阻力位1.5716的可能性。建议谨慎看空。美元日元：美国国务卿克里(John Kerry)表示，上周化学武器袭击造成巨大伤亡的证据是"无法否认的"，并指责叙利亚政府试图掩盖事实，暗示美国正接近可能做出军事打击回应。在近期市 场人士纷纷专注于美联储(FED)量化宽松措施(QE)退出方面之际，政治地缘方面的消息成为影响金融市场的新的引爆点。美元/日元今日开盘报 97.0400。分析师表示，从4H图看，美元/日元已经有效跌破前期支撑水平98.10且下破60均线，10均线下穿20均 线，MACD指标下穿零轴，下行动能柱增长，KD指标向下。下行方面，关注96.90水平，如后市有效下破该水平，料打开进一步下行空间。上行方面，关注 98.10水平，该位置为101.53-95.81黄金分割位32.8%和前期小双底形态颈线位形成的共振阻力位，如后市反弹有效上破该阻力，料将启动反 弹走势的概率偏大。建议继续看空。澳元美元：澳大利亚金融监管机构的数据显示，过去一财年由于经济和股市双双表现强劲，澳大利亚人的养老金资产年比猛增2170亿元，涨幅达15.5%。这一结果使得养老金储蓄超过了1.6万亿元的银行储蓄，后者的年增长率为6%。澳元/美元今日开盘报0.8978。分 析师表示，澳元/美元汇价前期受制于50天平均线，而相对强弱指标及随机指数亦相应下行，目前50天平均线处于0.9140水平，若短期未能进一步攀越此 区，或见澳元正迎来一段较深幅度之调整。初步支持预料可先看0.8950，下一级支持则在100个月平均线0.8880以至0.88水平。美元瑞郎：瑞士钟表联合会公布瑞士手表7月出口值较去年同期增长2.2%至20.2亿瑞士法郎，报告显示中国市场仍呈现颓势，但香港市场却止住过去几个月大幅下跌的趋势，以较大优势保持第一大市场的地位。美元/瑞郎至今日开盘0.9173。分析师表示，技术面上，美元兑瑞郎汇价昨日大幅下跌，目前均线指标、MACD指标、KDJ指标均看跌，汇价若跌破0.9122，后续跌幅将扩大，建议逢高做空为主。美元加元： 加拿大最大的出口商品-原油价格攀升至自七月以来最高水平，原因是市场担忧叙利亚紧张局势升级或破坏中东原油供应。投资者担忧美国政府将针对叙利亚政府使 用化学武器采取军事报复行动。同时叙利亚问题并不是令投资者担惊受怕的唯一因素，投资者对美联储何时开始削减资产购债规模的担忧持续令美元承压。同时今日 加拿大10年期国债收益率跌至两周以来低点。美元/加元今日开盘报1.0477。分析师表示，加元与石油价格的关联性较高。但如果观察过去几天的走势，汇价依旧在一定区间范围内震荡。因此预计加元近期依旧偏向弱势。美元新加坡元： 月中旬，从新加坡交易所传出消息，在目前亚洲缺乏并购对象的情况下，新加坡交易所计划靠衍生品交易提高收入，拟推出天然气和能源期货交易。据统计，新加坡 交易所来自衍生品的营业收入在过去5年里上升了50%，达到2.35亿新元。与此同时，股票交易只上扬了4.4%，��4.7亿新元。美元/新加坡元今日 开盘报1.2825。分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日继续震荡回升，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价仍将强势震荡，挑战前高1.2859指日可待。美元/人民币：中共中央政治局8月27日召开会议，决定今年11月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面深化改革重大问题。美元/人民币今日开盘报6.1225。分析师表示，中国央行仍在贯彻审慎的货币政策。人民币进一步走强的预期并不能排除欧元日元： 据日本《朝日新闻》消息，8月26日，日本经济产业省确定了2014年度预算的概算要求政策框架。为促进“3D打印机”研发，日本政府将新增45亿日元财 政预算。日本2014年度预算的概算总额为1兆7470亿日元，比2013年度最初预算增加22%。欧元/日元今日开盘报131.6200。分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日大幅回落，目前处于60日均线之上，MACD指标红色动能柱收缩、KDJ向下，今日汇价将考验60日均线支撑。英镑/日元： 随着英国经济复苏迹象日益明显，再加上政府的刺激政策和当前超低利率以及消费者信心上升，英国房地产市场在经历长时间冷清后终于迎来了春天。今年以来英国 房地产市场走势一路飘红，房价不断上升。据日本《朝日新闻》消息，8月26日，日本经济产业省确定了2014年度预算的概算要求政策框架。为促进“3D打 印机”研发，日本政府将新增45亿日元财政预算。日本2014年度预算的概算总额为1兆7470亿日元，比2013年度最初预算增加22%。英镑/日元至 今日开盘报153.3600。分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日大幅下跌，目前处于60日均线之下，MACD指标红色动能柱收缩、KDJ向下，短期以逢高做空为主。欧元/英镑：随着英国经济复苏迹象日益明显，再加上政府的刺激政策和当前超低利率以及消费者信心上升，英国房地产市场在经历长时间冷清后终于迎来了春天。今年以来英国房地产市场走势一路飘红，房价不断上升。欧元/英镑至今日开盘报0.8581。分析师表示，技术面上看，欧元/英镑汇价昨日震荡回升，目前MACD指标在零轴下方出现金叉，KDJ向上，但短期0.8670的压力依然较大，目前方向不明，建议观望为主。 每日外汇市场综述 (周三, 八月 28 2013) www.forex21.cn 股汇市市场焦点 1.叙利亚问题也引发了全球金融市场的动荡不安。纽约股市周二剧烈下跌，而具有避险功能的黄金重回牛市区域，油价也猛升至近一年半来的新高。与此同时，欧洲股市下跌，亚洲主要股指收低，中东地区主要股票市场和货币暴跌。 2.美国财政部长雅各布·卢27日表示，美国财政部为延缓联邦政府举债额度突破法定上限的应对措施预计将于 10月中旬后难以为继，国会应在此前调高债务上限，以避免对经济造成损害。 操作策略 欧元/美元 ：美国国务卿克里(John Kerry)指责舒利亚政府试图掩盖化学武器袭击造成的巨大伤亡，并暗示美国可能攻打利亚的言论引发市场的避险情绪。这一度令欧元等风险货币走低。但是周二公布的德国商业景气指数好于预期令市场看好欧元区内在经济复苏前景，扶助汇价大幅反弹。欧元/美元今日开盘报1.3390。 欧元兑美元 - 趋势、预测和影响（第一部分） Need help with coding Experts: earlyOpenTrend Sergey Golubev 2013.08.28 16:06 #86 英镑/美元位於一目均衡云层上，意指走强=======文章摘要：本月，英镑/美元长时间位於一目均衡（绘图宝代号：ICH）云层上，是走强的征兆。如汇价在当下区间内短期触顶，您可在以参考下文拟定交易策略。“进行逆市交易几近赌博，虽然时常能有所斩获并获得成就感，但总体盈利的可能不大，而抖出裤袋里最後一个硬币也仅仅是时间问题。在强劲趋势下的逆势交易几乎毫无胜算，最後总会向趋势低头 ” ──阿尔•布鲁克斯逆市交易确有盈利的可能。事实上，会有这样的时候，你下中了单，逆市大赚，你会觉得自己比市场聪明，而且这是你赚这笔钱的原因。但是，从长期来看，逆市交易往往是赔钱的游戏。确有逆市进场的机会，但是别碰它们一目均衡图指标可以帮你审视总体趋势。这不意味著你每单必赚也不代表一目均衡图包您赚钱。虽说一目均衡图能显示逆市交易的理想入场时机，但并不代表此时有利可图，特别是当汇价火力全开势头正猛的时候。换言之，逆市交易确有机会，但风险太高，并不划算。有关投机情绪指数（SSI）投机情绪指数（SSI）提示意图进行逆市交易的投资者大概有多少。在这许多年中，我慢慢发现大部分的逆市交易者并不按照汇价行动，而是在希望基础上进行交易。SSI能让您对散户投资者仓位有大概了解。上面的图是我们的SSI数据截图。要理解它并把它作为交易工具需要一定的训练，不过我认为是值得的。在上图中，从5月底起，交易者均在做多澳元/美元，於 此同时，汇价下跌了1000多点。当然，肯定有一小部分逆市交易者在特定点做多澳元/美元并获得短线利润，但毋庸置疑，真正的大机会属於随市交易者。本周一目均衡图交易：英镑/美元价格及迟滞线位於云层上方时做多做多入场：1.5625止损：1.5525（近期云层底部的长柱头支持位）止盈：1.5785（接近6月高点的趋势目标，偏保守）如果你是第一次接触一目均衡图的话，以下是运用一目均衡图做多是的交易规则总结∶──价格在云层上方──转换线（图中黑色线）在基准线（图中蓝色线）上方或者正在向上穿越──迟滞线高於26个时间段前的价格──先行带牛市格局并且正在上涨 英镑/美元位於一目均衡云层上，意指走强 www.forex21.cn 文章摘要：本月，英镑/美元长时间位於一目均衡（绘图宝代号：ICH）云层上，是走强的征兆。如汇价在当下区间内短期触顶，您可在以参考下文拟定交易策略。 “进行逆市交易几近赌博，虽然时常能有所斩获并获得成就感，但总体盈利的可能不大，而抖出裤袋里最後一个硬币也仅仅是时间问题。在强劲趋势下的逆势交易几乎毫无胜算，最後总会向趋势低头 ” ──阿尔•布鲁克斯 逆市交易确有盈利的可能。事实上，会有这样的时候，你下中了单，逆市大赚，你会觉得自己比市场聪明，而且这是你赚这笔钱的原因。但是，从长期来看，逆市交易往往是赔钱的游戏。 确有逆市进场的机会，但是别碰它们... Sergey Golubev 2013.08.29 08:59 #87 印度卢比暴跌3.5% 再创历史新8月28日，印度卢比兑美元汇率下跌了3.5%以上，至1美元兑换69卢比，再创历史新低。印度股市也同样下滑，孟买Sensex指数下跌了2%，该指数 在过去一个月里下跌了12%。同时经济增速正在减慢，利率居高不下。美联储计划逐步退出量化宽松政策，导致投资者将资金撤出新兴市场。 由于印度是全球第四大石油进口国，每天都要进口300万桶原油。目前油价位于高位，对印度来讲无疑雪上加霜。 印度政府还要求限定离境印度市民可携带外币数量，对企业海外投资也有一定限制。 印度经济在截至2013年3月31日财年增长了5%，增速是十年来最慢的。本财年第一财季的经济也没有起色。经济学家长久以来坚持认为印度需要进行结构性经济改革，以便取得有意义的进展。国会去年在经过多次辩论后解除了对海外直接投资的限制，这是一个关键的进步。 但新政策并没有导致海外资金涌入印度，跨国企业需要对新政策有更多了解，而且他们担心政治风向的转变可能会让这一政策扭转。政府政策制定者在本周初又出 台了一项惹人争议的政策，向贫苦家庭提供低价的粮食。虽然这一措施会增强掌权者的政治地位，但分析师担心这会导致印度财政赤字进一步扩大。 印度卢比暴跌3.5% 再创历史新低 www.forex21.cn Forex21.cn—8月28日，印度卢比兑美元汇率下跌了3.5%以上，至1美元兑换69卢比，再创历史新低。印度股市也同样下滑，孟买Sensex指数下跌了2%，该指数在过去一个月里下跌了12%。同时经济增速正在减慢，利率居高不下。美联储计划逐步退出量化宽松政策，导致投资者将资金撤出新兴市场。 由于印度是全球第四大石油进口国，每天都要进口300万桶原油。目前油价位于高位，对印度来讲无疑雪上加霜。 印度政府还要求限定离境印度市民可携带外币数量，对企业海外投资也有一定限制。... Sergey Golubev 2013.08.29 09:03 #88 市场恐慌情绪稍减，市场或回归正常星期四, 八月 29 2013, 05:58 GMT提供者： 周元灏隔夜非美货币普遍出现回落，总的看来，市场对于战争的恐慌暂时有所缓和，但是市场对一些避险资产的购买需求仍 然比较旺盛，短期来看，叙利亚的演变是会转变成短时间成一场局部战争还是较短时间的手术刀式的续航导弹打击，这个有待我们进一步观察，这些地缘政治的事件 在短期内会对油价，金价和汇市产生巨大的影响。和周二相比，最为明显的就是VIX指数大幅回落，回落 到16.9的位置左右，显示大多数市场投资者在最初恐慌后已经慢慢趋于冷静，总的来看，哪怕事情转变成最坏的局部战争局面，那么也不足以改变中长期商品的 运行趋势，所以在更长的周期看来，我们还是需要把目光转回到市场主线，关于美联储缩减QE的时间性和空间性来，所以今晚将出炉的美国二季度GDP修正值数 据仍然是市场的一大焦点，这一数据被视为决定9月美联储做出QE决定的重要参考指标。另外，下周五9月6日美国将要公布8月的失业率数据以及非农就业人数数据，这是美联储9月议席会议前最重要的参考指标， 总 的来看，美国近期经济数据基本支持了有关美联储将在9月会议上开始放慢资产购买步伐的观点。尽管数据好坏参半，但是整体经济趋势没有显著恶化到足以阻止美 联储开始收紧量化宽松，所以现在市场主流还是预计美联储9月份会开始着手缩减QE，但是由于联储官员内部的不确定性，使得美元还是在窄幅波动，静待消息面 的进一步指引。从美元技术形态来看，仍然是一个未走完的圆弧低，圆弧底具有很强的反转欲望。但是从指标日K线的指标上观察， 短期均线被多根长期均线所压制，弱势行情显露无疑，同时KDJ中的K线迎头下滑并与D线相互交集，显示多方前期组织的反攻消失殆尽。MACD 中两根量能线都在0抽线下方，短线与长线交织缠绵，多空双方斗争激烈。RSI中短期线有穿过长期线之势，但在0抽线下方还属于疲软之势。从BOLL带上 看，K线有上攻中轨线的欲望，但上方做空情绪极为浓厚。所以短期内，在消息面不确定，QE缩减主线不明确的情况下，短期内美元走势还是以一个低位震荡态势 为主。 市场恐慌情绪稍减，市场或回归正常 www.forex21.cn 2013年 08月 29日, 05:58 GMT 撰稿者: 周元灏 隔夜非美货币普遍出现回落，总的看来，市场对于战争的恐慌暂时有所缓和，但是市场对一些避险资产的购买需求仍然比较旺盛，短期来看，叙利亚的演变是会转变成短时间成一场局部战争还是较短时间的手术刀式的续航导弹打击，这个有待我们进一步观察，这些地缘政治的事件在短期内会对油价，金价和汇市产生巨大的影响。... Sergey Golubev 2013.08.29 14:38 #89 新兴市场暂受控制，亚市汇市窄幅震荡 星期四, 八月 29 2013, 08:43 GMT========印度央行采取措施後，印度卢比/美元自昨日低点反弹2.5%澳大利亚二季度私人资本支出年率下降2.3%，季率上涨4%15:55公布德国8月失业数据20:30公布美国二季度GDP修正值今日亚太地区股市互有涨跌。日经收盘上涨0.9%，报13459.71。澳大利亚指数收盘上涨0.1%。截止北京时间14:37，上证指数下跌0.11%，恒生指数上涨0.42%。亚 市日本央行审议委员森本宜久发表讲话，对日本经济增长前景态度乐观，不过指出美联储的QE缩减将为新兴国家带来冲击，新兴国家资本外流的风险仍然很高。同 时全球经济增长仍然存在不确定性。亚市盘中美元/日元小幅震荡。目前汇价处於7月初以来下行通道线上，然而市场似乎缺乏进一步拉升的决心。目前日本政府正 举行长达一周的听证会，以听取经济学家、企业界和消费者团体等对於上调消费税计划的看法。日本经济大臣甘利明将於周六召开新闻发布会总结会议结果。新 兴市场的恐慌在今日得到了初步控制。继昨晚巴西央行宣布提高利率50个基点至9%後，印度央行采取向国内三大石油公司以特定汇率提供美元的方法来稳定汇 率。近期印度卢比兑美元一路下跌，昨日更是一度暴跌超过4%。不过在印度央行干预後，汇价已自昨日历史低点反弹2.5%。不过，有分析师表示只救助石油行 业会引发其行业的恐慌，即便窗口只开放几天或数周，也可能引发资金加剧逃离印度市场。与此同时，亚洲新兴市场货币的大幅下跌也为澳大利亚经济蒙上 了阴影。澳大利亚70%的出口均集中在亚洲，而印度等国家汇率的下跌将会令澳大利亚出口形势恶化。而且随著澳大利亚矿业投资见顶，资源推动的经济增长模式 放缓，企业纷纷缩减其投资支出。今日公布澳大利亚第二季度私人资本支出年率下跌2.3%，季率上涨4.0%至400亿澳元。不过澳大利亚政府统计的数据显 示2013/14财年第三次资本支出预估值为 1592亿澳元，较上一财年缩减11.2%。而且昨日公布的营建完工数据也逊於预期。澳储行将於下周二召开议息会议，在近期亚太新兴市场受到美联储政策冲 击的情况下，行长斯蒂文斯的态度值得观察。昨日对於叙利亚爆发战争而引起的市场恐慌在今日稍稍得到平复。原油、黄金亚市盘中均小幅下跌。然而，美国方面并没有排除军事干扰的可能。投资者仍需密切跟进最新局势。除 了叙利亚局势之外，今日仍有值得交易者注意的事件。美国方面今晚将公布二季度GDP修正值，目前市场预期二季度GDP将从初值1.7%上修至2.2%。由 於目前道琼斯FXCM美元指数与众多美元直盘都处於重要点位上，一旦数据利好激发市场做多美元的热情，有望冲破美元这两月以来的下行趋势。 欧元新兴市场货币今年来对美元持续走弱 新兴市场暂受控制，亚市汇市窄幅震荡 www.forex21.cn ★印度央行采取措施後，印度卢比/美元自昨日低点反弹2.5% ★澳大利亚二季度私人资本支出年率下降2.3%，季率上涨4% ★15:55公布德国8月失业数据 ★20:30公布美国二季度GDP修正值 今日亚太地区股市互有涨跌。日经收盘上涨0.9%，报13459.71。澳大利亚指数收盘上涨0.1%。截止北京时间14:37，上证指数下跌0.11%，恒生指数上涨0.42%。... 贵金属：黄金受阻于1410，白银跌破23.75
星期五, 八月 30 2013, 06:17 GMT
黄金和白银在在周三冲高回落之后，周四纷纷进一步走低，不过跌幅还不算太大，周五亚市黄金和白银都曾小幅反弹，然而临近欧洲时段开盘，金价反弹在1410附近受阻，而白银则是跌破了小时图上的区间底部支持23.75附近。
随着叙利亚局势的缓解，黄金和白银的避险需求减弱，在昨日英国议会否决了对叙利亚采取军事行动的提案，而法国方面也在呼吁延迟对叙利亚的行动，这将使得美国只能独自行动。
另外昨日公布的美国第二季度GDP修正值好于预期，一定程度上也对黄金和白银早晨过来下行压力，预计后面一段时间内，黄金和白银整体上还是倾向于回落修正为主，至于修正的幅度和力度就需要看其他消息面的配合了。
