中国 三月 贸易帐为$7.71B，好于预期$0.9B中国 三月 出口（年比）为-6.6%，低于预期4%中国 三月 进口（年比）低于预期2.4%：实际值(-11.3%) 推高至25%，目的在于整顿所谓的影子银行，这类影子银行依靠银行间市场进行借贷。据与会者说，马骏表示，在过渡时期，中国央行应该对自己在银行间市场的 意图不事声张，并把更广义的货币供应量指标M3作为目标。马骏说，如果银行间借贷系统企稳，中国有望在三年内彻底过渡到基于利率的货币政策。最后，中国央行将设定银行间市场利率，而银行将自由设定自己的存款和贷款利率。 Sergey Golubev 2014.04.10 07:02 #403 中国3月进出口齐下滑，商品货币略有回落中国3月贸易帐录得盈余77.1亿美元，预期盈余18亿美元，前值为赤字229.8亿美元。3月进口年率下滑11.3%，预期增长3.9%，前值增长 10.1%。3月出口年率下滑6.6%，预期增长4.8%，前值下滑18.1%。中国海关表示，今年中国外贸发展还是存在不少的积极因素，将步入一个温和 增长期。数据后澳元/美元略有回落，现报0.9411，澳洲就业数后一度触及0.9439，纽元/美元快速走低至0.8712， Sergey Golubev 2014.04.10 07:02 #404 中国国务院总理李克强：国际格局面临新的调整，全球增长缺乏动能。发展是亚洲国家的第一要务，亚洲国家面临新的挑战 Sergey Golubev 2014.04.10 07:03 #405 中国总理李克强：只要保证充分就业，经济增速比7.5%高一点还是低一点都属于合理区间中国总理李克强：只要保证充分就业，经济增速比7.5%高一点还是低一点都属于合理区间。国务院总理李克强：国际格局面临新的调整，影响全球与地区局势的不确定不稳定因素增多，热点问题此起彼伏，多极化进程在曲折中发展。全球复苏进程缓慢艰难，增长动力依然不足，实现经济强劲、可持续、平衡增长任重道远。解决亚洲的问题，归根结底，还是要靠发展。发展改变世界，发展创造未来。发展仍然是亚洲国家的第一要务。亚洲国家面临新的挑战。坚持共同发展的大方向，结成亚洲利益共同体。可考虑启动亚太自贸区（FTAAP）的可行性研究，以实现亚太地区贸易投资利益最大化。 Sergey Golubev 2014.04.10 07:04 #406 中国六成家庭不再配置黄金资产在一季度上冲后，3月底至今，国际金价回吐第一季度50%的升幅。但昨日，国际金价再次上冲突破1300美元/盎司。黄金投资专业人士认为，金价的上冲是 受到乌克兰局势的提振，是否能借此走牛还有待观察。黄金价格的上涨，并未带动实物黄金的销量，多家金店依旧门庭冷落。昨日，南京多家金店的金饰价格为每克 325元至338元。兴业银行黄金分析师蔡佩野分析认为，国际金价的上涨缘于乌克兰局势再度升温，促使黄金顺利突破千三并扩大涨幅。此外，欧元区宽松预期持续发酵，伊朗开启黄金实物买盘，都将支撑目前金价。昨日美联储会议决议论调鸽派，提振金价收于1310.6美元/盎司。有市场人士认为，此次黄金上行的第一个目标价位可能会是20日移动均线，即每盎司1325美元。若黄金能在短期内重返20日移动均线，那么便是有利的短期技术讯号。今 年，中国实物黄金的销量较往年大幅下降。南京太平南路上一家金店的负责人表示，通常来讲，每年的3月到9月是黄金销售的淡季，10月至次年的2月底是黄金 销售的旺季。但今年的黄金销售旺季不旺。有市场人士称相比较三年前，至少有60%的家庭已经不再把黄金作为家庭资产的配置。 Sergey Golubev 2014.04.11 07:04 #407 黄金交易员开始关注新闻头条 放弃趋势讯号交易周四美国股市全线下跌。那斯达克综合指数受到最严重冲击，跌幅逾3%，这提振了黄金的避险魅力。美国股市是投资者风险偏好的晴雨表。分析师表示美国股市进一步下跌可能推动黄金价格继续走高。投资者关心未来数月美联储继续缩减购债之际，美国股市是否还会遭遇大幅抛售。此前许多投资者押注年初金价继续走低，将资金从金市转移至股市。眼下这些投资者重新抛售股票、买入黄金以调整资产配置。资产重新分配则有利于黄金，皆因近期股市表现持续疲弱，导致资金流入避险资产，资金重新流入商品市场。现在有太多对冲基金在进行同样的趋势交易，这股趋势交易的热潮尚未褪去。如果美国股市遭遇更严重抛售，则金价将进一步上破。市场将继续猜测美联储加息时间表，这可能导致黄金价格发生波动。周三发布的美联储货币政策会议会议纪要进一步缓解了投资者关于加息的担忧。纪要显示，部分官员担心随正式政策声明一道发布的利率预期夸大了他们对首次加息时间看法的变化程度。 纪要显示美联储可能不会在近期加息，这对投资者构成安抚。不过金价仍存下跌隐忧虑。从技术层面上来看，黄金市场仍然乐观，但是基本层面方面却不利于黄金，当中包括实金需求、美元价值及金价持平。黄金需要再度确认上涨的动力，若然市场能够涨破1325美元，价格将会进一步上涨。市场可能面临更大的风险，在市场还未确认上行前，黄金可能将会再度下跌。 Sergey Golubev 2014.04.11 07:06 #408 中国 三月 工业品出厂价格指数(年比)低于预期-2.2%：实际值(-2.3%)中国 三月 居民消费价格指数(年比)低于预期2.5%：实际值(2.4%)中国 三月 居民消费价格指数（月比）跟预期-0.5%一致 Sergey Golubev 2014.04.11 07:06 #409 美元兑人民币4月11日中间价报6.1495；昨日中间价报6.1510，昨日收盘报6.2125 Sergey Golubev 2014.04.11 07:29 #410 在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧 你是否曾经历过这样一幕？ 在开仓进行一笔交易後，你发现事情的进展比你想象中的更好。你胸有成竹，感觉利润已经是手到擒来，志得意满，剩下的只是等著几时获利了结的问题。但当你走 开一阵，哼著小曲，回来打开交易平台，脑中还在算著这笔单子赢多少钱的时候，你突然发现，汇价走势不知道在什么时候突然转向，甚至已经击穿了你的止损。晴 天霹雳！你甚至都不想去看你的账户总资金承担了多少损失。可能几分钟前心情还直奔天堂，现在却直落地狱。 这可以说是交易中最令人沮丧的经历之一。煮熟的鸭子飞了，失落感可能久久挥之不去。而且，这还有可能形成一个心理误区，令交易者在之後的交易中犯下交易中的头号错误——在之後的交易中，因为有过这种经历，交易者可能会患得患失，从而在有盈利的时候过早平仓。 但这样是否是正确的选择？ 你认为那些泰山北斗，比如保罗都铎琼斯或者巴菲特，也会这样子一有盈利，由於害怕转为损失，马上就获利了结吗？ 当然不会。巴菲特对於这种现象，甚至还有一句名言∶“当别人贪婪的时候恐惧，当别人恐惧的时候贪婪。” 本文要探讨的，正是这一主题。 ——为什么急於获利了结往往使交易者反受其害？ 交易中的头号错误是风险回报不成比例，简单的说，就是交易者在输的时候亏损得多，而在赢的时候获利却很少。这种情况下，即便交易者交易胜率在60%甚至 70%，他们仍然避免不了资金总账户的缩水。如下图所示，根据DailyFX的统计，过多的交易者在交易中风险回报不成比例。 尤其对於那些在开仓之前没有一个完整计划的交易者，这种现象更为普遍。交易者在开仓时，可能基於很多因素的判断，比如基本面，技术面或者市场情绪等等。而由於没有一个完整的计划，一旦这笔交易出现了一丁点利润，他们迫不及待的要落袋为安，害怕到手的利润飞走。 正如巴菲特所言，在该贪婪的时候，交易者选择了恐惧。 另一方面，当汇价走势不如人意，有些交易者却往往紧紧拿著。该恐惧的时候，他们却选择了贪婪。有些交易者，会反复对自己说“汇价走势总是震荡的，我只需要耐心等待价格回到XX点位”。 真是这样吗？跟那些2007年在英镑/日元250点位做多的朋友聊聊吧。 凯恩斯有句名言∶“市场持续不理智的时间往往长於你保持不破产的时间”。 过早落袋为安，以及迟迟不止损，结果一样都是灾难性的。 ——做好交易计划 交易者应当在进场之前，先计算好该笔交易所愿承受的最大损失，设置好止损（可参考控制仓位，简单最美）。并且，控制好仓位规模（参考顶级交易经验二）。确保任何一笔单笔交易的损失都不会令账户承担灭顶之灾。 在计划好止损後，交易者应当转为关注盈利方面。记得，根据风险回报比，止盈的最小距离应当至少等於止损的距离。换言之，如果你的止损是150个基点，那么你的止盈最少也要设置到150个基点。 那么，由於你意识到了1:1的风险回报比，你就一定要在那个点位获利了结吗？ 当然不是。当一个仓位开始展现出利润的时候，是时候贪婪了。将恐惧留给那些亏损的仓位吧。 ——如何贪婪？ 首先，交易者需要意识到，市场并不会理会他们是在何时进场抑或他们的盈利/亏损时多少。 交易者可以尝试分批了解的方法，在交易顺著他们方向发展的时候获得更大的盈利。这样一来，即便最糟的情况发生（比如文章开头的情景），交易者也仍可能保留 一定利润。不过，分批平仓是一种比较复杂的操作，笔者建议在实际操作前先在模拟账户中练习。 此外，交易者也可以上调止损至盈亏平衡点，结合分批出仓方法，在博取更多利润时，保护自己的资金安全。 在将止损上调至盈亏平衡点後，交易者可减少担心账户蒙受亏损的恐惧。而随著仓位有了更多盈利，交易者可以分批出仓。 如果仓位根本就没有盈利过呢？这就是设置止损的用途了。未来的价格走势从来都是不可预测的。我们能做的就是在尽可能多的获利的同时，将亏损控制在最小。
中国央行首席经济学家提议在三年内放开金融体系
据听取了相关计划的多位经济学家称，中国央行新任首席经济学家马骏将推进一项在三年内放开中国金融体系的计划。目前，中国正寻求通过改革来保增长。
3 月27日，在中国央行和国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund，简称IMF)在北京召开的一个闭门经济政策会议上，马骏 提出了一项调整中国货币政策的提议。因为外界预计马骏很快将加入中国央行，担任该行首位首席经济学家。这个职位是中国央行新设立的。
目前尚不清楚马骏的提议是否会成为中国央行的政策，而且中国的货币政策最终是由高层领导决定的。马骏本人对此不予置评。
马骏的提议实际上是为中国央行朝其他国家央行的模式转型提供了一条路线图。当前，中国央行通过广义货币供应量M2来控制信贷投放，并指导大型国有银行放贷。比如，中国央行已禁止银行向陷入困境的房地产开发商及产能过剩的行业放贷。
相比之下，其他国家的央行主要通过调整基准利率来间接为银行放贷提供指引。
中国的货币政策体系多年来运行良好。但是海内外的经济学家认为，中国现在的经济状况已经太过复杂，不适合再使用当前的货币政策。比如说，目前银行信贷仅占贷款总额的一半。
中国央行行长周小川认同上述担忧。他在上月表示，中国应在两年内实现利率市场化，但没有透露具体细节。
据与会者说，马骏指出中国金融体系应逐步开放。首先需要设定一个央行认可的利率，为贷款机构设立一个基准。中国的银行间利率可以用作此目的。这样，中国就有了类似于美国联邦基金利率的基准。美国的联邦基金利率是银行利用存放在美联储的基金进行相互拆借时的利率。
但 中国央行可能需要稳定银行间市场利率。银行间市场利率起伏较大，中国央行有时会利用这一利率来达到政策目的。例如去年6月，中国央行将银行间市场利率大幅 推高至25%，目的在于整顿所谓的影子银行，这类影子银行依靠银行间市场进行借贷。据与会者说，马骏表示，在过渡时期，中国央行应该对自己在银行间市场的 意图不事声张，并把更广义的货币供应量指标M3作为目标。马骏说，如果银行间借贷系统企稳，中国有望在三年内彻底过渡到基于利率的货币政策。
最后，中国央行将设定银行间市场利率，而银行将自由设定自己的存款和贷款利率。
中国3月进出口齐下滑，商品货币略有回落
中国3月贸易帐录得盈余77.1亿美元，预期盈余18亿美元，前值为赤字229.8亿美元。3月进口年率下滑11.3%，预期增长3.9%，前值增长 10.1%。3月出口年率下滑6.6%，预期增长4.8%，前值下滑18.1%。中国海关表示，今年中国外贸发展还是存在不少的积极因素，将步入一个温和 增长期。
数据后澳元/美元略有回落，现报0.9411，澳洲就业数后一度触及0.9439，纽元/美元快速走低至0.8712，
中国总理李克强：只要保证充分就业，经济增速比7.5%高一点还是低一点都属于合理区间
国务院总理李克强：国际格局面临新的调整，影响全球与地区局势的不确定不稳定因素增多，热点问题此起彼伏，多极化进程在曲折中发展。
全球复苏进程缓慢艰难，增长动力依然不足，实现经济强劲、可持续、平衡增长任重道远。
解决亚洲的问题，归根结底，还是要靠发展。发展改变世界，发展创造未来。发展仍然是亚洲国家的第一要务。
亚洲国家面临新的挑战。
坚持共同发展的大方向，结成亚洲利益共同体。
可考虑启动亚太自贸区（FTAAP）的可行性研究，以实现亚太地区贸易投资利益最大化。
中国六成家庭不再配置黄金资产
在一季度上冲后，3月底至今，国际金价回吐第一季度50%的升幅。但昨日，国际金价再次上冲突破1300美元/盎司。黄金投资专业人士认为，金价的上冲是 受到乌克兰局势的提振，是否能借此走牛还有待观察。黄金价格的上涨，并未带动实物黄金的销量，多家金店依旧门庭冷落。昨日，南京多家金店的金饰价格为每克 325元至338元。
兴业银行黄金分析师蔡佩野分析认为，国际金价的上涨缘于乌克兰局势再度升温，促使黄金顺利突破千三并扩大涨幅。此外，欧元区宽松预期持续发酵，伊朗开启黄金实物买盘，都将支撑目前金价。昨日美联储会议决议论调鸽派，提振金价收于1310.6美元/盎司。
有市场人士认为，此次黄金上行的第一个目标价位可能会是20日移动均线，即每盎司1325美元。若黄金能在短期内重返20日移动均线，那么便是有利的短期技术讯号。
今 年，中国实物黄金的销量较往年大幅下降。南京太平南路上一家金店的负责人表示，通常来讲，每年的3月到9月是黄金销售的淡季，10月至次年的2月底是黄金 销售的旺季。但今年的黄金销售旺季不旺。有市场人士称相比较三年前，至少有60%的家庭已经不再把黄金作为家庭资产的配置。
黄金交易员开始关注新闻头条 放弃趋势讯号交易
周四美国股市全线下跌。那斯达克综合指数受到最严重冲击，跌幅逾3%，这提振了黄金的避险魅力。美国股市是投资者风险偏好的晴雨表。
分析师表示美国股市进一步下跌可能推动黄金价格继续走高。投资者关心未来数月美联储继续缩减购债之际，美国股市是否还会遭遇大幅抛售。此前许多投资者押注年初金价继续走低，将资金从金市转移至股市。眼下这些投资者重新抛售股票、买入黄金以调整资产配置。
资产重新分配则有利于黄金，皆因近期股市表现持续疲弱，导致资金流入避险资产，资金重新流入商品市场。
现在有太多对冲基金在进行同样的趋势交易，这股趋势交易的热潮尚未褪去。如果美国股市遭遇更严重抛售，则金价将进一步上破。
市场将继续猜测美联储加息时间表，这可能导致黄金价格发生波动。
周三发布的美联储货币政策会议会议纪要进一步缓解了投资者关于加息的担忧。纪要显示，部分官员担心随正式政策声明一道发布的利率预期夸大了他们对首次加息时间看法的变化程度。 纪要显示美联储可能不会在近期加息，这对投资者构成安抚。
不过金价仍存下跌隐忧虑。从技术层面上来看，黄金市场仍然乐观，但是基本层面方面却不利于黄金，当中包括实金需求、美元价值及金价持平。
黄金需要再度确认上涨的动力，若然市场能够涨破1325美元，价格将会进一步上涨。市场可能面临更大的风险，在市场还未确认上行前，黄金可能将会再度下跌。
中国 三月 工业品出厂价格指数(年比)低于预期-2.2%：实际值(-2.3%)
中国 三月 居民消费价格指数(年比)低于预期2.5%：实际值(2.4%)中国 三月 居民消费价格指数（月比）跟预期-0.5%一致
在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧
你是否曾经历过这样一幕？
在开仓进行一笔交易後，你发现事情的进展比你想象中的更好。你胸有成竹，感觉利润已经是手到擒来，志得意满，剩下的只是等著几时获利了结的问题。但当你走 开一阵，哼著小曲，回来打开交易平台，脑中还在算著这笔单子赢多少钱的时候，你突然发现，汇价走势不知道在什么时候突然转向，甚至已经击穿了你的止损。晴 天霹雳！你甚至都不想去看你的账户总资金承担了多少损失。可能几分钟前心情还直奔天堂，现在却直落地狱。
这可以说是交易中最令人沮丧的经历之一。煮熟的鸭子飞了，失落感可能久久挥之不去。而且，这还有可能形成一个心理误区，令交易者在之後的交易中犯下交易中的头号错误——在之後的交易中，因为有过这种经历，交易者可能会患得患失，从而在有盈利的时候过早平仓。
但这样是否是正确的选择？
你认为那些泰山北斗，比如保罗都铎琼斯或者巴菲特，也会这样子一有盈利，由於害怕转为损失，马上就获利了结吗？
当然不会。巴菲特对於这种现象，甚至还有一句名言∶“当别人贪婪的时候恐惧，当别人恐惧的时候贪婪。”
本文要探讨的，正是这一主题。
——为什么急於获利了结往往使交易者反受其害？
交易中的头号错误是风险回报不成比例，简单的说，就是交易者在输的时候亏损得多，而在赢的时候获利却很少。这种情况下，即便交易者交易胜率在60%甚至 70%，他们仍然避免不了资金总账户的缩水。如下图所示，根据DailyFX的统计，过多的交易者在交易中风险回报不成比例。
尤其对於那些在开仓之前没有一个完整计划的交易者，这种现象更为普遍。交易者在开仓时，可能基於很多因素的判断，比如基本面，技术面或者市场情绪等等。而由於没有一个完整的计划，一旦这笔交易出现了一丁点利润，他们迫不及待的要落袋为安，害怕到手的利润飞走。
正如巴菲特所言，在该贪婪的时候，交易者选择了恐惧。
另一方面，当汇价走势不如人意，有些交易者却往往紧紧拿著。该恐惧的时候，他们却选择了贪婪。有些交易者，会反复对自己说“汇价走势总是震荡的，我只需要耐心等待价格回到XX点位”。
真是这样吗？跟那些2007年在英镑/日元250点位做多的朋友聊聊吧。
凯恩斯有句名言∶“市场持续不理智的时间往往长於你保持不破产的时间”。
过早落袋为安，以及迟迟不止损，结果一样都是灾难性的。
——做好交易计划
交易者应当在进场之前，先计算好该笔交易所愿承受的最大损失，设置好止损（可参考控制仓位，简单最美）。并且，控制好仓位规模（参考顶级交易经验二）。确保任何一笔单笔交易的损失都不会令账户承担灭顶之灾。
在计划好止损後，交易者应当转为关注盈利方面。记得，根据风险回报比，止盈的最小距离应当至少等於止损的距离。换言之，如果你的止损是150个基点，那么你的止盈最少也要设置到150个基点。
那么，由於你意识到了1:1的风险回报比，你就一定要在那个点位获利了结吗？
当然不是。当一个仓位开始展现出利润的时候，是时候贪婪了。将恐惧留给那些亏损的仓位吧。
——如何贪婪？
首先，交易者需要意识到，市场并不会理会他们是在何时进场抑或他们的盈利/亏损时多少。
交易者可以尝试分批了解的方法，在交易顺著他们方向发展的时候获得更大的盈利。这样一来，即便最糟的情况发生（比如文章开头的情景），交易者也仍可能保留 一定利润。不过，分批平仓是一种比较复杂的操作，笔者建议在实际操作前先在模拟账户中练习。 此外，交易者也可以上调止损至盈亏平衡点，结合分批出仓方法，在博取更多利润时，保护自己的资金安全。
在将止损上调至盈亏平衡点後，交易者可减少担心账户蒙受亏损的恐惧。而随著仓位有了更多盈利，交易者可以分批出仓。
如果仓位根本就没有盈利过呢？这就是设置止损的用途了。未来的价格走势从来都是不可预测的。我们能做的就是在尽可能多的获利的同时，将亏损控制在最小。