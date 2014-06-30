报刊评论 - 页 29 1...222324252627282930313233343536...48 新评论 Sergey Golubev 2014.01.07 09:25 #281 外汇进阶学习：淡定交易，愉快投资星期二, 一月 07 2014, 06:58 GMT “接受亏损是最重要的投资理念，它确保资本的安全。”——杰拉德·勒伯（华尔街投资大师） 你会从盈利的外汇交易者身上找适用於你的交易方法，这很正常。因为，如果你看到Rob Pasche用CCI赚了钱，显然这是个好方法，不是么？但既然CCI这么好用，Gregory McLeod为什么又用斐波回挡位与看涨吞噬呢？问题的答案是这样的：交易的精髓不在於买什么，什么时候买，而在於决定你在哪认定自己的错误并离场。 什么时候买——游戏的一小部分 外汇学习：我的入场判定 当然，对於什么时机入场你应该有概念。如果你的入场时机选择恰当，当然会比随时入场盈利的可能高很多。不过更重要的是你的投资纪律，你甚至可以把它写下 来，并时刻遵循，不在交易时让自己的行为被情绪左右。我的入场时机判定方法如上所示，注意，这不是通往财富之路。不过它能令你不被最新的消息左摇右摆，或 者一条长烛线所动摇（可能只是几笔大宗交易同时发生而已，而整体趋势仍然完好）。事实上，20世纪伟大的投资者，约翰·邓布雷顿就拥有一个投资纪律清单， 这一清单让他不会为暂时的消息所左右，令交易更为客观，而交易是很容易变得主观的。 总结：你需要有客观方法定义你的边界条件，但入场远没有离场对交易者来得重要。 学会见好就收 如果你决定学习世界顶尖交易者的投资秘诀，也许你最後会比开始学之前更迷茫。因为，也许你会读到伟大的保罗·图铎·琼斯的话“我相信最好的收益是在市场逆 转时获得的。所有人都说你在尝试抄底捉顶时会一败涂地，要用所有的前在趋势的中间下注。可12年我总是错过趋势的中段，但在趋势的顶部和底部赚了不少 钱。”你的激情会被点燃，会马上想知道如何定义市场的扭转，但马上你又会读到博拉德·巴卢奇的话“别尝试在顶部买，底部卖。这个除了骗子没人能做到。”或 者“我是靠快速平仓赚钱的”，建议你在趋势的中部交易。 外汇学习：确定你在哪错了，比确定你在哪对更重要 你会发现上面的图中，我并不知道欧元/美元将走至1.3200，1.2400或更低，但我知道如果欧元/美元上破1.3900的趋势阻力水平的话，我就不 应该再持空仓了。确定并遵守你的离场位置非常困难，然而非常重要，这也是为什么两个交易者可以有完全不同的策略，但都获得成功。换言之，如果A擅长於抓顶 抄底，而B则习惯在趋势的中部盈利，那么这两位专业交易者共同的优点便是判定自己错误的能力，尽管他们的入场选择不尽相同。 底线：有很多方法可以达到盈利，但要守住盈利只有一条途径：让市场触发你的临界点。要确保自己知道在什么价格不应让资本继续处於风险之中，不然你就只是个赌徒。 输赢放一边，专注於正确的决策 盈利的时候平仓说你看对了，亏损的时候平仓说你看错了，看似很简单，但这样的思路著实有害。害处在於，当你入场交易时，你的确可能像我们之前谈的那样，有 客观的边界条件，但很明显，你不知道你的交易会在哪平仓，会赚还是会赔（要是知道，谁会做亏损交易呢？）。看待交易，就应当根据已知信息，做出对现在的自 己最有利的判断（多、空还是平），而不是根据头寸之前是赚还是亏。 生活总是充满著各种各样的决策。无论是交易中还是生活中，当你做出不太妙的决策时，最好的情况便是能够及时意识到问题并扭转思路，尽快改变轨道。而当你死 守每个决策不放，等待你的目标去而复返，从而能证明自己的正确性，让自己下台，这样的思维是很有害的。这样的心理让许多交易者丢掉了前程，我希望本文能让 你在2014年免於这样的错误。 最後的话 调整交易思路，你会发现亏损控制及客观决策像基石一般保护著你的账户资本，你也不会向之前一样那么一味追逐入场的价位了。这便是交易的真谛。 Sergey Golubev 2014.01.08 08:29 #282 上证指数周三收盘下跌0.15% Sergey Golubev 2014.01.08 08:33 #283 贵金属：黄金受阻回落，若低位持稳或提供买入机会星期三, 一月 08 2014, 06:40 GMT 昨日金价在经历了亚市的短暂上行之后欧洲时段开始回落，在美国时段扩大跌幅，到周三亚洲时段暂时整理于1230美元/盎司附近。如昨日提到的在近几个交易 日金价持续低位反弹，不过并没有任何基本面上实质的利好消息，金价的反弹更多的是因为空头回补所致，这也就决定了金价目前的反弹仅仅只能算是技术上的修 正，这也同样会限制了金价反弹的力度。目前来看随着金价上行受阻回落，有可能再度测试底部支持，考虑到此前是刷新年内低点后强劲反弹，预计再度在底部获得支持的可能性较大，一旦金价再度企稳或许将提供不错的买入机会。策略上目前首先关注隔夜低点1225附近的支持，然后是1220美元/盎司，上方初步阻力是关注小时图上前期高点1233美元/盎司附近。 贵金属：黄金受阻回落，若低位持稳或提供买入机会 www.forex21.cn Forex21.cn - 昨日金价在经历了亚市的短暂上行之后欧洲时段开始回落，在美国时段扩大跌幅，到周三亚洲时段暂时整理于1230美元/盎司附近。如昨日提到的在近几个交易日金价持续低位反弹，不过并没有任何基本面上实质的利好消息，金价的反弹更多的是因为空头回补所致，这也就决定了金价目前的反弹仅仅只能算是技术上的修正，这也同样会限制了金价反弹的力度。... Sergey Golubev 2014.01.09 06:16 #284 道明证券：中国新年或支撑金价星期四, 一月 09 2014, 04:41 GMT受美国ADP就业数据增幅创一年多来最高水平，刺激美元上涨，一度触及2个多月来高位，而金价下跌，收盘于1225.96美元，跌幅为0.28%。道明证券称，再过几周中国即将迎来传统的新年，因此近期该国的实物金需求将持续高涨，料能为金价提供显著的支撑。数据显示周三上海黄金交易所的黄金溢价依旧在17美元/盎司水平。鉴于上述原因，预计下周金价还将在当前区间内陷入盘整。道明证券认为目前金价的下行趋势支撑在1185一线，而上方强劲阻力分别位于1250及1270美元。 道明证券：中国新年或支撑金价 www.forex21.cn Forex21.cn—受美国ADP就业数据增幅创一年多来最高水平，刺激美元上涨，一度触及2个多月来高位，而金价下跌，收盘于1225.96美元，跌幅为0.28%。 道明证券称，再过几周中国即将迎来传统的新年，因此近期该国的实物金需求将持续高涨，料能为金价提供显著的支撑。数据显示周三上海黄金交易所的黄金溢价依旧在17美元/盎司水平。鉴于上述原因，预计下周金价还将在当前区间内陷入盘整。 道明证券认为目前金价的下行趋势支撑在1185一线，而上方强劲阻力分别位于1250及1270美元。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2014.01.09 06:17 #285 中国银行在伦敦发售人民币计价债券星期四, 一月 09 2014, 03:43 GMT 北京时间1月9日凌晨消息，外媒周三报道称，中国银行将成为第三家在伦敦市场上出售人民币计价债券的国内银行，这意味着中国已开始采取另一项措施来拓宽人 民币在海外市场上的使用。本次债券发行是中资银行在伦敦市场首次以分行为发行人的人民币债券融资，债券将在伦敦证券交易所上市。据一家参与了中国银行债券发行交易的银行透露，中国银行已经从周三开始发售三年期的人民币计价债券，有早期迹象表明其收益率为3.50%。预计这项交易将在周三晚些时候完成。最快周四晚间会有定价结果。1月7日，总部位于伦敦的资产管理公司Ashmore Group宣布，根据中国政府出台的一项计划，该公司已经成为获准更自由地进入中国资本市场的第一家西方投资公司。据汇丰银行作出的预测，2014年离岸人民币计价债券的发行量可能会最高增长60%，至人民币5200亿元到人民币5700亿元（约合850亿美元到930亿美元）。 中国银行在伦敦发售人民币计价债券 www.forex21.cn Forex21.cn—北京时间1月9日凌晨消息，外媒周三报道称，中国银行将成为第三家在伦敦市场上出售人民币计价债券的国内银行，这意味着中国已开始采取另一项措施来拓宽人民币在海外市场上的使用。本次债券发行是中资银行在伦敦市场首次以分行为发行人的人民币债券融资，债券将在伦敦证券交易所上市。... Sergey Golubev 2014.01.09 06:19 #286 法兴：中国控制经济增速的影响或将超过预期星期四, 一月 09 2014, 03:30 GMT 彭博社预测，2013年下半年中国社会融资总量为7.1万亿元，这是基于此前公布的数据和经济学家们对12月中国社会融资总量预测中位值得出的。中国2013年下半年社会融资总量较2012年同期下降了9310亿元，下降额度为2002年以来最大。12月中国社会融资总量数据将于近日公布，13位经济学家的预测区间为1.04万亿元到1.5万亿元，中位值为1.15万亿元，较去年同期的1.63万亿元大幅下挫。中国领导人在牺牲经济增速，以控制创纪录的贷款增速。中国信贷高速增长，人们常将当前中国与日本“失去的十年”之前的状况相比较。2013年6月和12月，中国货币市场闹钱荒，显示出以习近平为首的领导人控制贷款增速的决心。彭博社调查显示，上个月分析师们预计2014年中国经济增速为7.4%。法兴银行经济学家姚炜表示：中国领导人的重点是控制贷款增长，2014年某个时候，他们会认识到这对经济增速的影响超过预期，那时他们可能会略微放松政策。从可持续发展的长远角度考虑，中国需要容忍经济增速进一步下滑。关于信贷风险，美银经济学家陆挺表示：不认为中国会爆发全国范围的债务和银行危机，但认为2014年债券和信托贷款的违约概率将显著上升。当更多的贷款出现违约时，中国政府会出台更严厉的金融市场法规。近期中国社科院研究员易宪容表示：2014年中国资金短缺问题将持续相当一段时间，地方政府和房地产市场对资金需求很强。 法兴：中国控制经济增速的影响或将超过预期 www.forex21.cn Forex21.cn—彭博社预测，2013年下半年中国社会融资总量为7.1万亿元，这是基于此前公布的数据和经济学家们对12月中国社会融资总量预测中位值得出的。中国2013年下半年社会融资总量较2012年同期下降了9310亿元，下降额度为2002年以来最大。 12月中国社会融资总量数据将于近日公布，13位经济学家的预测区间为1.04万亿元到1.5万亿元，中位值为1.15万亿元，较去年同期的1.63万亿元大幅下挫。 中国领导人在牺牲经济增速，以控制创纪录的贷款增速。中国信贷高速增长，人们常将当前中国与日本“失去的十年”之前的状况相比较。2013年6月和12月，中国货币市场闹钱荒，显示出以习近平为首的领导人控制贷款增速的决心。... Sergey Golubev 2014.01.10 06:33 #287 中国央行连续暂停五期逆回购 总体流动性易紧难松星期五, 一月 10 2014, 04:06 GMT 1月9日，中国央行继续暂停了常规的14天期逆回购操作，而本周二中国央行也暂停了7天期逆回购操作。由于本周公开市场零操作，另外也无任何到期资金流，本周公开市场将呈现零投放。自去年12月下旬以来中国央行已连续暂停了五期逆回购操作。由于去年12月机构主动提高备付率，加上年底财政存款集中投放、机构努力揽存，使得目前银行体系整体超储规模较高，年末效应褪去后，短期流动性呈现较为充裕的状态。分析人士表示，目前看，1月15日银行体系将迎来一定量的法定存准金退款，短期资金面有望延续宽松态势，但随后的财政存款上缴、春节现金漏损等不利因素的影响仍需关注。后续密集IPO、财政存款上缴、春节取现等诸多负面因素，机构对未来资金面仍持较为谨慎的态度。而备受关注的影子银行监管新规的出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。 中国央行连续暂停五期逆回购 总体流动性易紧难松 www.forex21.cn Forex21.cn—1月9日，中国央行继续暂停了常规的14天期逆回购操作，而本周二中国央行也暂停了7天期逆回购操作。由于本周公开市场零操作，另外也无任何到期资金流，本周公开市场将呈现零投放。自去年12月下旬以来中国央行已连续暂停了五期逆回购操作。 由于去年12月机构主动提高备付率，加上年底财政存款集中投放、机构努力揽存，使得目前银行体系整体超储规模较高，年末效应褪去后，短期流动性呈现较为充裕的状态。... Sergey Golubev 2014.01.10 18:05 #288 美联储Lacker：就业报告并不意味着经济已经翻转 Sergey Golubev 2014.01.13 07:49 #289 外汇进阶学习∶何谓滑点？2014年1月13日 13:15当交易价与起始报价不一样时，便会产生滑点。 我听到的多数对话往往是讨论滑点不好的一面，然而事实上，这种正常的市场现象有时对交易者也是一件好事情。当交易命令被发向流动性提供者或银行时，对方将会提供最优的可成交价，无论该价格是在起始报价的上方还是下方。 举例说，我们在目前1.3650的市场价上做多欧元/美元。当命令发出後，有三种潜在可能∶ 1. 无滑点 交易命令被收到後最优买入价便是1.3650（与我们的报价正好一样），於是便按1.3650成交。 2. 正向滑点 交易命令被收到後最优买入价突然变至1.3640（低於我们的报价10点），於是便按更优的价格1.3640成交。 3. 负向滑点 交易命令被收到後价格突然变至了1.3660（高於报价10点），於是便按照1.3660的价格成交。 每次我们的成交价与起始报价不一样，就称之为滑点。 滑点的原因 为何会出现滑点？为何不能按照起始报价成交？这皆与市场本来构成有关——买家与卖家。对於任何报价与交易规模的某个买家，必须有与其相匹配的卖家。如果买家和卖家不平衡，汇价就会上下波动。 因 此，作为交易者，如果我们想在1.3650买进100k欧元/美元，但没有足够的卖家（也许根本没有卖家）愿意在1.3650用他们的欧元换美元，我们的 交易请求就需要找到下个最合理的价位（也可能是几个），用更高的价格买入欧元，产生负向滑点。不过，肯定有些时候也会出现相反的事。如果我们下单的时候很 多很多人想卖欧元，我们或许能找到可以用更低价格成交的卖家，这样就出现了正向滑点。 滑点是否能被控制 滑点本身实属人力控制之外，没有什么命令能确保不滑点，不过确实有些命令能够控制可接受的滑点范围。 限价命令 无论是止盈限价命令或是入场的挂单命令，最终交易价格只会是限定价或更优的价格。如果使用了限价命令，而最优的可成交价仍不足我们的限价，则交易还将维持等待模式，不会被触发。 市场范围命令 这一命令让你设置达成交易可接受的价格区间（以基点计）。如果你的交易无法被选定区间内的价格达成，交易将被取消，不会开仓。因此这样的命令限制了你可能面临的滑点的规模。你设定的范围越宽，则成交的可能亦越大。 专题报告 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 专题报告 随机指标（汇图宝代码∶STOCHASTIC）由George C. Lane在上世纪50年代末提出，是一款简单的震荡动能指标。随机指标能帮助交易者发现某个货币对是否已经超买或者超卖。这一指标已经经历了长达50多年时间的检验，这也是交易者们今天使用这款指标的原因。 随机指标有很多种，我们今天来关注慢随机指标。 慢随机指标位於图表的下方，由两条移动均线构成，其区间为0—100。蓝线为%K而红线为%D。由於%D线是%K线的均线，%D线（红线）将有所滞缓，并跟随蓝线。... Sergey Golubev 2014.01.13 15:11 #290 白银价格创日内新低19.94美元 1...222324252627282930313233343536...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
外汇进阶学习：淡定交易，愉快投资
星期二, 一月 07 2014, 06:58 GMT
“接受亏损是最重要的投资理念，它确保资本的安全。”
——杰拉德·勒伯（华尔街投资大师）
你会从盈利的外汇交易者身上找适用於你的交易方法，这很正常。因为，如果你看到Rob Pasche用CCI赚了钱，显然这是个好方法，不是么？但既然CCI这么好用，Gregory McLeod为什么又用斐波回挡位与看涨吞噬呢？问题的答案是这样的：交易的精髓不在於买什么，什么时候买，而在於决定你在哪认定自己的错误并离场。
什么时候买——游戏的一小部分
外汇学习：我的入场判定
当然，对於什么时机入场你应该有概念。如果你的入场时机选择恰当，当然会比随时入场盈利的可能高很多。不过更重要的是你的投资纪律，你甚至可以把它写下 来，并时刻遵循，不在交易时让自己的行为被情绪左右。我的入场时机判定方法如上所示，注意，这不是通往财富之路。不过它能令你不被最新的消息左摇右摆，或 者一条长烛线所动摇（可能只是几笔大宗交易同时发生而已，而整体趋势仍然完好）。事实上，20世纪伟大的投资者，约翰·邓布雷顿就拥有一个投资纪律清单， 这一清单让他不会为暂时的消息所左右，令交易更为客观，而交易是很容易变得主观的。
总结：你需要有客观方法定义你的边界条件，但入场远没有离场对交易者来得重要。
学会见好就收
如果你决定学习世界顶尖交易者的投资秘诀，也许你最後会比开始学之前更迷茫。因为，也许你会读到伟大的保罗·图铎·琼斯的话“我相信最好的收益是在市场逆 转时获得的。所有人都说你在尝试抄底捉顶时会一败涂地，要用所有的前在趋势的中间下注。可12年我总是错过趋势的中段，但在趋势的顶部和底部赚了不少 钱。”你的激情会被点燃，会马上想知道如何定义市场的扭转，但马上你又会读到博拉德·巴卢奇的话“别尝试在顶部买，底部卖。这个除了骗子没人能做到。”或 者“我是靠快速平仓赚钱的”，建议你在趋势的中部交易。
外汇学习：确定你在哪错了，比确定你在哪对更重要
你会发现上面的图中，我并不知道欧元/美元将走至1.3200，1.2400或更低，但我知道如果欧元/美元上破1.3900的趋势阻力水平的话，我就不 应该再持空仓了。确定并遵守你的离场位置非常困难，然而非常重要，这也是为什么两个交易者可以有完全不同的策略，但都获得成功。换言之，如果A擅长於抓顶 抄底，而B则习惯在趋势的中部盈利，那么这两位专业交易者共同的优点便是判定自己错误的能力，尽管他们的入场选择不尽相同。
底线：有很多方法可以达到盈利，但要守住盈利只有一条途径：让市场触发你的临界点。要确保自己知道在什么价格不应让资本继续处於风险之中，不然你就只是个赌徒。
输赢放一边，专注於正确的决策
盈利的时候平仓说你看对了，亏损的时候平仓说你看错了，看似很简单，但这样的思路著实有害。害处在於，当你入场交易时，你的确可能像我们之前谈的那样，有 客观的边界条件，但很明显，你不知道你的交易会在哪平仓，会赚还是会赔（要是知道，谁会做亏损交易呢？）。看待交易，就应当根据已知信息，做出对现在的自 己最有利的判断（多、空还是平），而不是根据头寸之前是赚还是亏。
生活总是充满著各种各样的决策。无论是交易中还是生活中，当你做出不太妙的决策时，最好的情况便是能够及时意识到问题并扭转思路，尽快改变轨道。而当你死 守每个决策不放，等待你的目标去而复返，从而能证明自己的正确性，让自己下台，这样的思维是很有害的。这样的心理让许多交易者丢掉了前程，我希望本文能让 你在2014年免於这样的错误。
最後的话
调整交易思路，你会发现亏损控制及客观决策像基石一般保护著你的账户资本，你也不会向之前一样那么一味追逐入场的价位了。这便是交易的真谛。
贵金属：黄金受阻回落，若低位持稳或提供买入机会
星期三, 一月 08 2014, 06:40 GMT
昨日金价在经历了亚市的短暂上行之后欧洲时段开始回落，在美国时段扩大跌幅，到周三亚洲时段暂时整理于1230美元/盎司附近。如昨日提到的在近几个交易 日金价持续低位反弹，不过并没有任何基本面上实质的利好消息，金价的反弹更多的是因为空头回补所致，这也就决定了金价目前的反弹仅仅只能算是技术上的修 正，这也同样会限制了金价反弹的力度。
目前来看随着金价上行受阻回落，有可能再度测试底部支持，考虑到此前是刷新年内低点后强劲反弹，预计再度在底部获得支持的可能性较大，一旦金价再度企稳或许将提供不错的买入机会。
策略上目前首先关注隔夜低点1225附近的支持，然后是1220美元/盎司，上方初步阻力是关注小时图上前期高点1233美元/盎司附近。
道明证券：中国新年或支撑金价
星期四, 一月 09 2014, 04:41 GMT
受美国ADP就业数据增幅创一年多来最高水平，刺激美元上涨，一度触及2个多月来高位，而金价下跌，收盘于1225.96美元，跌幅为0.28%。
道明证券称，再过几周中国即将迎来传统的新年，因此近期该国的实物金需求将持续高涨，料能为金价提供显著的支撑。数据显示周三上海黄金交易所的黄金溢价依旧在17美元/盎司水平。鉴于上述原因，预计下周金价还将在当前区间内陷入盘整。
道明证券认为目前金价的下行趋势支撑在1185一线，而上方强劲阻力分别位于1250及1270美元。
中国银行在伦敦发售人民币计价债券
星期四, 一月 09 2014, 03:43 GMT
北京时间1月9日凌晨消息，外媒周三报道称，中国银行将成为第三家在伦敦市场上出售人民币计价债券的国内银行，这意味着中国已开始采取另一项措施来拓宽人 民币在海外市场上的使用。本次债券发行是中资银行在伦敦市场首次以分行为发行人的人民币债券融资，债券将在伦敦证券交易所上市。
据一家参与了中国银行债券发行交易的银行透露，中国银行已经从周三开始发售三年期的人民币计价债券，有早期迹象表明其收益率为3.50%。预计这项交易将在周三晚些时候完成。最快周四晚间会有定价结果。
1月7日，总部位于伦敦的资产管理公司Ashmore Group宣布，根据中国政府出台的一项计划，该公司已经成为获准更自由地进入中国资本市场的第一家西方投资公司。
据汇丰银行作出的预测，2014年离岸人民币计价债券的发行量可能会最高增长60%，至人民币5200亿元到人民币5700亿元（约合850亿美元到930亿美元）。
法兴：中国控制经济增速的影响或将超过预期
星期四, 一月 09 2014, 03:30 GMT
彭博社预测，2013年下半年中国社会融资总量为7.1万亿元，这是基于此前公布的数据和经济学家们对12月中国社会融资总量预测中位值得出的。中国2013年下半年社会融资总量较2012年同期下降了9310亿元，下降额度为2002年以来最大。
12月中国社会融资总量数据将于近日公布，13位经济学家的预测区间为1.04万亿元到1.5万亿元，中位值为1.15万亿元，较去年同期的1.63万亿元大幅下挫。
中国领导人在牺牲经济增速，以控制创纪录的贷款增速。中国信贷高速增长，人们常将当前中国与日本“失去的十年”之前的状况相比较。2013年6月和12月，中国货币市场闹钱荒，显示出以习近平为首的领导人控制贷款增速的决心。
彭博社调查显示，上个月分析师们预计2014年中国经济增速为7.4%。
法兴银行经济学家姚炜表示：中国领导人的重点是控制贷款增长，2014年某个时候，他们会认识到这对经济增速的影响超过预期，那时他们可能会略微放松政策。从可持续发展的长远角度考虑，中国需要容忍经济增速进一步下滑。
关于信贷风险，美银经济学家陆挺表示：不认为中国会爆发全国范围的债务和银行危机，但认为2014年债券和信托贷款的违约概率将显著上升。当更多的贷款出现违约时，中国政府会出台更严厉的金融市场法规。
近期中国社科院研究员易宪容表示：2014年中国资金短缺问题将持续相当一段时间，地方政府和房地产市场对资金需求很强。
中国央行连续暂停五期逆回购 总体流动性易紧难松
星期五, 一月 10 2014, 04:06 GMT
1月9日，中国央行继续暂停了常规的14天期逆回购操作，而本周二中国央行也暂停了7天期逆回购操作。由于本周公开市场零操作，另外也无任何到期资金流，本周公开市场将呈现零投放。自去年12月下旬以来中国央行已连续暂停了五期逆回购操作。
由于去年12月机构主动提高备付率，加上年底财政存款集中投放、机构努力揽存，使得目前银行体系整体超储规模较高，年末效应褪去后，短期流动性呈现较为充裕的状态。
分析人士表示，目前看，1月15日银行体系将迎来一定量的法定存准金退款，短期资金面有望延续宽松态势，但随后的财政存款上缴、春节现金漏损等不利因素的影响仍需关注。
后续密集IPO、财政存款上缴、春节取现等诸多负面因素，机构对未来资金面仍持较为谨慎的态度。而备受关注的影子银行监管新规的出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。
外汇进阶学习∶何谓滑点？
2014年1月13日 13:15
当交易价与起始报价不一样时，便会产生滑点。
我听到的多数对话往往是讨论滑点不好的一面，然而事实上，这种正常的市场现象有时对交易者也是一件好事情。当交易命令被发向流动性提供者或银行时，对方将会提供最优的可成交价，无论该价格是在起始报价的上方还是下方。
举例说，我们在目前1.3650的市场价上做多欧元/美元。当命令发出後，有三种潜在可能∶
1. 无滑点
交易命令被收到後最优买入价便是1.3650（与我们的报价正好一样），於是便按1.3650成交。
2. 正向滑点
交易命令被收到後最优买入价突然变至1.3640（低於我们的报价10点），於是便按更优的价格1.3640成交。
3. 负向滑点
交易命令被收到後价格突然变至了1.3660（高於报价10点），於是便按照1.3660的价格成交。
每次我们的成交价与起始报价不一样，就称之为滑点。
滑点的原因
为何会出现滑点？为何不能按照起始报价成交？这皆与市场本来构成有关——买家与卖家。对於任何报价与交易规模的某个买家，必须有与其相匹配的卖家。如果买家和卖家不平衡，汇价就会上下波动。
因 此，作为交易者，如果我们想在1.3650买进100k欧元/美元，但没有足够的卖家（也许根本没有卖家）愿意在1.3650用他们的欧元换美元，我们的 交易请求就需要找到下个最合理的价位（也可能是几个），用更高的价格买入欧元，产生负向滑点。不过，肯定有些时候也会出现相反的事。如果我们下单的时候很 多很多人想卖欧元，我们或许能找到可以用更低价格成交的卖家，这样就出现了正向滑点。
滑点是否能被控制
滑点本身实属人力控制之外，没有什么命令能确保不滑点，不过确实有些命令能够控制可接受的滑点范围。
限价命令
无论是止盈限价命令或是入场的挂单命令，最终交易价格只会是限定价或更优的价格。如果使用了限价命令，而最优的可成交价仍不足我们的限价，则交易还将维持等待模式，不会被触发。
市场范围命令
这一命令让你设置达成交易可接受的价格区间（以基点计）。如果你的交易无法被选定区间内的价格达成，交易将被取消，不会开仓。因此这样的命令限制了你可能面临的滑点的规模。你设定的范围越宽，则成交的可能亦越大。
白银价格创日内新低19.94美元