欧洲盘前

★澳大利亚1月Westpac消费者信心指数103.3，前值105；月率-1.7%，前值-4.80%

★澳大利亚第四季度消费者物价指数季率0.8%，前值1.20%，预估值0.4%；年率2.7%前值2.20%，预估值2.4%

★日本1月央行利率决议0-0.10%，前值0-0.10%，预估值0-0.10%

★日本11月所有产业活动指数月率0.3%，前值-0.20%，预估值0.4%

★日本11领先指标终值111.1，前值110.8；同步指标终值110.7，前值110.5... Sergey Golubev 2013.11.03 12:53 #188 中国 官方非制造业采购经理人指数 十月由55.4上升至56.3 Sergey Golubev 2013.11.04 09:02 #189 贵金属：黄金或在1300上方企稳反弹星期一, 十一月 04 2013, 06:09 GMT上周四和周五金价大幅回落，一度逼近1300关口，不过随后又重回10月下旬的支撑水平1310上方，暂时金价报于1315美元/盎司。上 周美联储利率决议没有预期的那么温和推动美元空头回补走强，金价也因此走低。当前就基本面来看，考虑到美国政府关门对经济的影响，恐怕后面2个月的数据会 受到影响，而当前美联储的态度是衡量经济形势来决定是否缩减QE，这就使得尽管12月份缩减QE仍是一个选项，但是实际的经济状况怎不那么令人满意，最合 适的缩减QE政策时间还是会推迟至明年。就技术面来看，金价在10月中旬下探1250后反弹，随后又相继上破了8月底以来的下行趋势线和前期顶部，8月份以来的跌势已经结束，上周的回落更倾向于只是回落修正，不代表跌势再起。短线我们关注1300关口，只要继续持稳在1300关口上方，策略上更倾向于看多。 贵金属：黄金或在1300上方企稳反弹 www.forex21.cn Forex21.cn- 上周四和周五金价大幅回落，一度逼近1300关口，不过随后又重回10月下旬的支撑水平1310上方，暂时金价报于1315美元/盎司。... 中国新华社：十八届三中全会将于１１月９日至１２日在北京召开
中国新华社：中共中央政治局２９日召开会议，讨论十八届二中全会以来中央政治局工作，研究全面深化改革重大问题，审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》。会议决定，十八届三中全会将于１１月９日至１２日在北京召开。中共中央总书记习近平主持会议。
亚市市场表现清淡，静待美联储利率决议
2013年10月30日 14:53
★日本9月工业产出年率上升5.4%，前值下降0.4%；月率上升1.5%，预期下降0.4%，前值下降0.9%
★关注德国就业数据，欧元区信心指数，美国消费者物价指数
★关注美联储10月利率决议
日经指数周三收盘上涨1.2%，报14502.35；澳大利亚指数周三收盘上涨0.28%，报5430.85点。截止北京时间14:50，上证指数上涨1.34%，恒生指数上涨0.96%。
亚市美元指数窄幅整理。晚间美联储将公布10月利率决议，目前投资者普遍交投谨慎，市场表现清淡。
亚 市基本面消息有限，日本经济产业省公布的9月工业产出数据好於预期，不过并未对日元走势产生太大影响。全球三大评级机构之一的穆迪日内午间表示，由於担忧 新西兰的经常帐赤字问题，正在考虑降低新西兰的AAA评级。受此利空消息影响，纽元/美元快速下跌，刷新近一个月低点0.8211。不过随後又快速收复跌 幅，市场对新西兰联储明年一季度加息仍抱有预期，而纽联储将於明日公布利率决议。
今晚凌晨2点美联储将公布10月利率决议。美国经济数据 好坏不一，加上9月美国政府持续关门达半个月之久，强化了市场对於美联储将维持现状的预期。尽管市场普遍预计美联储可能继续维持现状，但美联储对於未来缩 减QE计划和经济下行风险的进一步措辞，很可能将成为决议市场行情的关键。然而，其真实意图可能难以解读，因为此次会议不会发布新的经济预估，伯南克也不 会召开新闻发布会。
日内交易者需关注德国就业数据及欧元区信心指数。预期德国就业率不变，但就业人数增加可能有所下滑。市场可能会更加关 注随後公布的德国通胀数据，一旦出现德国通胀上升的意外情况，可能会利好欧元走势；反之，则可能继续为欧元带来空头压力。美国方面数据需关注美国9月消费 者物价指数，今日压轴的还是美联储10月利率决议。
技术性走势简评
星期三, 十月 30 2013, 05:39 GMT
焦点：在今晚深夜二时正，美国联储局公佈的会议结果已可料定是政策不变之局，由於此后主席贝南克并无安排记者会解说决 策因由，要推断下次12月18日会议有无机会缩减量化宽鬆政策规模，主要靠参详会后声明内容有多少变化而定。先回顾上次9月18日会议声明，经济和就业市 场的下滑风险已经降低，但近几个月金融市场状况正在收紧，如果持续，可能放缓经济改善步幅；联储局表示，购买资產不在预先设定的进程，联储局购买资產进度 的决定仍取决於经济前景和可能的利弊，在判断是否放缓购买资產进度时，委员会将在未来几次会议上评估数据是否继续支持就业市场和通胀预期的改善情况；联储 局表示，认识到通胀率持续低於2%目标，可能对经济表现构成风险云云。头两句已反映局内应有不少成员担心按揭利率攀升对房地產市道及经济造成的负面影响， 上週一已见9月份现存屋宇销量下降，价格升幅亦告放缓。前晚同期待完约售房指数下降5.6%至去年12月份来最低水平，并创下自2010年5月份以来最大 单月跌幅，该指数目前已经连续四个月下滑。房屋转售下降，房地產经纪认為房屋转售已在7月和8月份触顶，印证按揭借贷成本上升打击房屋市场復甦。如果今次 声明在房地產市道方面的放缓描述更加具体化，市场会推论下次12月18日会议亦难有政策变动，故此这会打击美元表现。至於就业及通胀数据会怎样影响联储局 思维，刚於八时十五分及三十分公佈的10月份ADP模拟职位调查报告及9月份消费物价指数，因未知结果而暂时不作谈论，但上週二已见9月份非农业职位增长 表现令人失望，今次声明在这部份说词稍有变化，又或者直接指出政府部门局部停运令期间很多数据都无法反映经济实况，故此有必要花更多时间加以观察，如是一 样可激发年内联储局都不会开始退市路线图的预期，这是可践踏美元的借口。事实上，已有决策成员提出过这类说法，故此今晚会议后美元还是凶多吉少之局。
技术性走势简评
欧 元：
短线维持缓步上升趋势，价位暂於1.3655与1.3810间整固，及后倾向升试1.3865及1.3975阻力，穿位目标上延到1.4040甚至1.4425。短线支持在1.3605及1.3455。
瑞士法郎：
短线价位暂於0.8915与0.9095间争持。短线阻力在0.8835/60区，进一步升穿反弹目标扩展到0.8720甚至0.8565。短线支持在0.9180及0.9275/95区。
英 镑：
冲穿1.5755/85阻力后，中期走势转强；目标可以上望1.6375甚至1.73。
短线价位暂於1.6005与1.6165内上落，及后倾向试1.6270阻力；升穿目标上望1.6340/80区甚至1.6895。短线支持在1.5855/85区。
日 圆：
升穿跌轨中期向淡走势暂停。但第二组回升却有压缩横移趋势，倾向於95与101间收窄发展一段时间。
目前价位暂於97.40与99.35间整固，若升穿95.80/96.00，反弹可扩展至94.95甚至93.80后才再重新走软。短线支持在99.65及100.65。
欧元兑日元：
现时价位暂於133.20与135.25间整固，短线阻力在135.80，一旦突破目标上延到137.00、139.25甚至140.90。短线支持在132.55及131.20。
澳元兑日元：
中线仍保持在升轨内运行，升势目标為106.60及109.70。
短线偏软。价位暂於92.05与93.75间整固一段时间，升穿94.35后市倾向再挑战95.80���穿位反弹上望98.00/75区甚至100.85。短线支持在90.70。
澳 元：
短线回软，价位维持在0.9455与0.9565间整固，及后不排除多跌一组到0.9275才继续反弹；短线阻力在0.9625及0.9775，若升破届时反弹目标為0.9885/0.9915区甚至1.0070。短线支持在0.9400/20区及0.9275。
纽 元：
中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。
目前价位在0.8190与0.8355间整固，若升穿0.8445及0.8580后市倾向再升试0.8685甚至0.8800/45区阻力。短线支持在0.8120/65区及0.8070。
加 元：
短线偏软。价位暂在1.0335与1.0505间上落，及后倾向升试1.0260及1.0115阻力，穿位下望1.0005、0.9805甚至0.9585。短线支持在1.0565。
中国10月汇丰制造业PMI创7月新高50.9
中国10月汇丰制造业采购经理人指数从50.2略升至50.9，创7个月新高，与初值一致。
汇丰大中华区首席经济学家、董事总经理曲宏斌表示，“10月制造业PMI终值升至7个月高位，制造业部分增长动能增强正转化为自3月以来就业市场的首次扩张。相应地这将在未来几个月支持个人消费增长。中国经济正处于逐步复苏轨道之中。”
消息：中国国企改革文件将会在中共十八届三中全会后公布
有消息称国企改革文件将会在中共十八届三中全会后公布，作为未来中国国企改革的纲领性文件，《深化国有企业改革的指导意见》与《关于完善公有制实现形式的指导意见》有望在中共十八届三中全会之后出台。
预计中国国企分类监管、股权激励、利用资本市场发展壮大国资、扩大对民资开放等将成为重点改革内容。
风险资产不同命，美股高企油价暴跌
星期五, 十一月 01 2013, 14:03 GMT
11月第一天，美股期货小幅反弹，22:00将公布美国10月ISM制造业指数，同时还有数位美联储官员将发表讲话。道指和纳指期货目前上涨0.3%，标普500指数期货上涨0.2%。此前两个交易日受到美联储利率决议的影响自历史高位回撤并小幅收跌。
不 过周五市场数据和消息不多，美股期货波动幅度有限，持稳于高位。在刚刚过去的10月份，经历了美国财政谈判僵局、政府关门、重新开门，10月疲弱非农以及 美联储利率决议等多重风险事件，但不改美股牛市行情，美联储的宽松政策前景以及较好的企业季报 (2/3的企业财报好于市场预期) 推动美股屡创新高。10月份道指累计上涨了3%，标普指数和纳指涨幅超过4%。
11 月份市场继续美国经济数据预测美联储削减QE时间，对于美股来说，QE维持时间越长可能越有利，因此疲弱的数据可能继续利好股市。今晚22:00将公布美 国10月ISM制造业指数。技术上，标普500指数高位整理，持稳于10日均线上方，回调意愿并不强烈。不过日图在1775下方形成了一个“空头吞噬”K 线组合，之后价格进一步跌破5日均线，仍视为短期回调的信号。
油价欧洲时段跌破上周低位96美元创4个月新低，近期跌势延续。仍可以继续做空，目标看之200周均线91.60美元附近。 (May)
贵金属：黄金或在1300上方企稳反弹
星期一, 十一月 04 2013, 06:09 GMT
上周四和周五金价大幅回落，一度逼近1300关口，不过随后又重回10月下旬的支撑水平1310上方，暂时金价报于1315美元/盎司。
上 周美联储利率决议没有预期的那么温和推动美元空头回补走强，金价也因此走低。当前就基本面来看，考虑到美国政府关门对经济的影响，恐怕后面2个月的数据会 受到影响，而当前美联储的态度是衡量经济形势来决定是否缩减QE，这就使得尽管12月份缩减QE仍是一个选项，但是实际的经济状况怎不那么令人满意，最合 适的缩减QE政策时间还是会推迟至明年。
就技术面来看，金价在10月中旬下探1250后反弹，随后又相继上破了8月底以来的下行趋势线和前期顶部，8月份以来的跌势已经结束，上周的回落更倾向于只是回落修正，不代表跌势再起。
短线我们关注1300关口，只要继续持稳在1300关口上方，策略上更倾向于看多。
强劲澳大利亚数据提振澳元反弹
星期一, 十一月 04 2013, 06:42 GMT
★澳大利亚第三季度房价指数年率7.6%，前值5.10%，预估值7.6%；季率1.9%，前值2.40%，预估值2.2%
★澳大利亚第三季度零售销售季率 (季调後) 0.7%，前值0.0%，预估值0.2%；月率 (季调後) 0.80%，前值0.40%，预估值0.40%
★澳大利亚10月TD通胀年率2.10%，前值2.10%；月率0.10%，前值：0.20%
★关注德法等欧元区10月制造业PMI、美国8月及9月工厂订单数据
★关注欧英央行官员讲话
日经股市周一休市；澳大利亚指数周一收盘下跌0.37%，报5391.20点。截止北京时间14:30，上证指数上涨下跌0.15%，恒生指数下跌0.25%。
亚市早盘澳元兑美元大幅走高，逼近0.95关口。今日日本市场因假期休市，市场表现平淡，但澳元时段内仍受到强劲的经济数据提振一路走高。而澳大利亚数据的向好也进一步令市场预期澳联储利率决议不会采取降息举措。
澳 大利亚10月TD-MI通胀指数温和上涨。此前澳洲政府公布第三季消费��格意外大涨1.2%後，澳储行进一步宽松政策的前景似乎受到抑制，不过澳洲10 月TD-MI通胀指标显示的通胀形势更加温和。TD通胀指标在10月连续第三个月在低位徘徊，暗示本季价格上涨压力可能缓解，必要时仍有降息空间。随後澳 大利亚公布的9月零售销售表现强劲，大幅优於市场预期，打压市场对於明天澳储行议息会议进一步宽松的预期，从而进一步推涨澳元/美元，汇价反弹至 0.9489。澳大利亚三季度房屋价格指数季度稍稍弱於预期，澳储行对於低利率可能引发的房地产投机过热的担忧有所缓解。澳新银行首席执行长Mike Smith周日表示，在美联储开始削减每月资产购买规模之前，澳元可能将维持较高的汇率。到那时，目前汇率水平较高的澳元将开始有所回落。周二北京时间 11:30澳储行将公布11月利率决议，市场普遍预期澳储行将维持利率在2.5%的历史地位水平不变。
费舍尔日内讲话表示，预计资产购买 项目的规模不会扩大，也不会无限期地持续下去，维持过松的货币政策过久，可能埋下通胀隐患。美联储资产负债表并不会扩大至6万亿美元以上；如果通胀水平允 许，预计会将低利率维持较长时间，但目前美联储的政策侧重点需要尽快回到利率政策方面去。与多数复苏过程不同，这次政府扮演了反周期和阻碍成长的角色，我 们政府运转不灵，抵消了美联储促成长政策的效果。只要议员们继续在预算问题上争执且不能正视长期财政失衡，购债举措在刺激经济成长方面作用甚微。
本周将迎来美国10月非农报告，欧央行、英央行、澳联储三大央行利率决议。日内交易者需重点关注关注欧英央行官员讲话；数据方面需关注德法等欧元区10月制造业PMI、美国政府停摆导致其补发的美国8月及9月工厂订单数据。