报刊评论 - 页 8

Sergey Golubev 2013.08.15 09:26 #71

全球经济有改善迹象 利多金价周三收市跌12.90美元

现货黄金测试结果，请大家评价一下

Meta 交易者持仓报告 - 在 Sergey Golubev 2013.08.21 08:43 #76 国际情势紧张支撑黄金避险买盘 金价触及两个月高位后回落星期二, 八月 20 2013, 05:59 GMT 昨日回顾在上周收高近5%后，金价周一收低，白银也在上周创下约5年最高单周涨幅后，周一收 跌。金价下跌5.30美元，收每盎司1365.70美元。白银上周收高14%，创白银最活跃期货价格2008年9月19日止当周以降，最大的单周涨幅。中 东方面，过去一周埃及暴动更加激烈，国际情势紧张有时也会支撑黄金的避险买盘。美股盘后美 股周一连续4日收跌，但公债殖利率持续攀升，系因市场衡量Fed可能即将削减刺激措施规模。道琼工业平均指数下跌70.73点，收15010.74点。因 担忧Fed可能最快9月开始削减每月850亿美元的公债收购计画(QE)，激起债市巨大卖压。高度卖压将长期债券利率推升至2年高点，基准10年期公债殖 利率近3%。本周仍以Fed为焦点，投资者等待周三Fed公布最新的货币政策会议纪录。此外，堪萨斯Fed也本周稍晚也将举行年度会议。由于周一没有经济 数据，也没有重大财报，道指和S&P 500指数第4日收低，Nasdaq指数也收低。基本分析由 于退市阴霾笼罩债市，近月十年期美债收益率持续飙升，引发投资者大幅抛售美债，中国六月时亦减持美债二百一十五亿美元，美债投资由一点二九七三万亿美元降 至一点二七五八万亿美元，日本亦于同月减持美债。不少专家亦称，增持及减持纯粹为正常投资操作，市场毋须作过分政治化解读，未来中国会根据市场变化进行调 整操作，再加上美国经济转好等因素，美债仍是投资首选对象。但亦有意见分析，中国会继续减美债，因目前外贸形势并不理想，其外储不会出现明显增加。据美国 财政部数据显示，美国国债总额连续三个月下跌，截至今年六月份外国持有美债总额跌至五点六万亿美元。 入市策略：黄金短线突破1348阻力后升势加快，预期升至1385前略有争持，整固后可逐级升试1389/94甚至1428/41区。短线支持在1357及1345/48区。 今日建议 : 伦敦金于 1357-1378 区间上落 港金于 12530– 12850 支持位 1338/1348阻力位1398/1418 入市策略一 : 在1360美元水平做多，止赚设在1370美元，止损设在1255美元。入市策略二 : 在1377美元水平做空，止赚设在1367美元，止损设在1383美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于22.40–24.40 支持位20.80/21.80 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 国际情势紧张支撑黄金避险买盘 金价触及两个月高位后回落 www.forex21.cn 在上周收高近5%后，金价周一收低，白银也在上周创下约5年最高单周涨幅后，周一收跌。金价下跌5.30美元，收每盎司1365.70美元。白银上周收高14%，创白银最活跃期货价格2008年9月19日止当周以降，最大的单周涨幅。中东方面，过去一周埃及暴动更加激烈，国际情势紧张有时也会支撑黄金的避险买盘。... 现货黄金测试结果，请大家评价一下 学习如何赚取村民的钱 [第2集] ! 国际锦标赛

Sergey Golubev 2013.08.21 11:11 #77

黄金：小时图形成下行通道

小时图显示黄金在8月16日开始形成一系列逐渐降低的高点和低点，使得金价短期走势近似形成下行通道。

Sergey Golubev 2013.08.21 11:13 #78

中国7月自伊朗进口原油同比减少12.62%至168.75万吨

据中国海关公布的数据，中国7月自伊朗进口原油同比减少12.62%至168.75万吨。不过，7月原油进口2611万吨，年率上涨19.6%。

昨天，矿业与能源咨询公司Wood Mackenzie预计，中国将于2017年超越美国成为全球最大的原油进口国。

该机构称，到2020年，中国日进口原油将增至920万桶，美国则降至680万桶。

供应方面，料中国更多依赖中东和和欧佩克，美国更倾向北美（或以国内页岩资源替代部分进口原油）。

Sergey Golubev 2013.08.23 20:44 #79

数据显示美国及中国经济持续改善 支持黄金对冲通胀的吸引力

昨日回顾

金价周四收高，因中国制造业数据优于预期而找到支撑力，但收盘自盘中高点下滑，系因美 元上涨压抑了部分需求。因Fed的最新政策会议记录，纽约期金开盘前，电子盘交易价格涨跌起伏。黄金对美国货币政策向来敏感，部份系因Fed极宽松的货币 政策刺激了黄金买气，使其作为通膨的避险工具。金价上涨70美分，收每盎司1370.80美元，盘中高点达1380美元。

美股盘后

虽 然Nasdaq OMX证交所因技术问题，停止所有证券和选择权交易长达3小时，美股周四仍收高。Nasdaq内交易的股票超过2700家，以科技类股最多，例如苹果 (AAPL-US)、Google (GOOG-US)和微软(MSFT-US) 等，美东时间下午12：14因一些「报价公布」的问题暂停交易，选择权交易也暂停，纽约证交所和BATS 交易所也停止所有Nasdaq证券。道琼工业平均指数上涨66.19点，收14963.74点，终止6日跌势。

基本分析

美 国联储局七月底议息会议纪录显示，官员几近一致支持今年稍后退市，但对首次缩减买债时机意见分歧，对经济前景评估亦各异，令市场对当局最快九月退市，抑或 待至十二月，甚至以后才退市继续有疑惑。不过，不少市场人士维持当局将于下月退市的预测。会议纪录显示，少数官员强调有需要保持耐性，评估更多经济数据才 决定是否调整买债步伐。同时，少数官员认为，放慢买债步伐的时机可能很快来临。不过，几乎所有官员对主席伯南克早前提出的退市时间表感到合适，即若经济发 展符合预期，当局将于今年稍后开始减少买债，并于明年中结束整个计划。虽然官员继续预期经济增长将于下半年加快，但有数名官员对经济前景的信心较六月份时 低，原因包括按息上升、油价上涨、出口增长缓慢及财政紧缩压力依旧；部分官员又提到整体金融市场环境显著收紧，对长期利率上升可能打击开支和经济增长感到 忧虑。但同时亦有数名官员认为，股市上扬及银行放松贷款标准有助缓和融资成本上升的影响，部分官员更欢迎利率上升，前提是此趋势有助减少投机活动。

入市策略：

黄金

短线价位暂于1361与1389间上落，及后倾向升试1394阻力，穿位目标为1428、1441区甚至1550。短线支持在1345/48区。

今日建议 : 伦敦金于 1361-1389 区间上落

港金于 12680– 12930

支持位 1338/1348阻力位1398/1418

入市策略一 : 在1363美元水平做多，止赚设在1373美元，止损设在1258美元。

入市策略二 : 在1385美元水平做空，止赚设在1375美元，止损设在1390美元。

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而为)

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银于22.10–24.10

支持位20.80/21.50 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

Sergey Golubev 2013.08.25 15:36 #80

美股小幅上涨，道指重返15000

2013年8月24日 05:39

周五尽管公布的经济数据表现不佳，但是美股依然连续两个交易日小幅上涨，道指收复15000重要关口。道琼斯指数收盘上涨0.31%，报于 15010.51；纳斯达克收盘上涨0.52%，报于3657.79；标普500收盘上涨0.39%，报于1663.50。原油价格日内大幅上涨，纽约原 油收盘上涨1.39美元，报于106.42美元/桶。

日内公布的美国7月新屋销售数据远逊市场预期，房地产市场复苏依然不够稳 定。美国7月新屋销售39.4万栋，市场预期48.7万栋；美国7月新屋销售月率-13.4%，市场预期-2.0%。美国在房屋数据公布后迅速下跌，但是 在消化完利空数据后美股延续小幅上涨走势。利空经济数据刺激市场认为美联储可能会推迟退出QE的计划，近期市场对于美联储退出QE忧虑导致美股表现疲软， 市场对于QE的猜测或将继续影响股市走势。

美联储杰克逊霍尔会议成为市场关注焦点。亚特兰大联储主席洛克哈特支持在9月份削减债券购买规 模但是圣路易斯联储主席布拉德则表示不应该匆忙退出经济刺激政策，具体选择还要视经济数据的好坏而定。对于何时退出QE目前美联储内部还没有统一意见，未 来几周经济数据的好坏或将左右市场对于美联储如何处理QE的预期，股市波动可能会加剧。

道指连续两个交易日反弹，日图上道指有望在上行趋势线附近获得支撑，后市继续上涨的可能性较大。

原油继续大幅上涨，日图上原油继续高位震荡的可能性较大，上方压力关注近期震荡区间上沿108美元/桶附近。

黄金日内大幅上涨，日图上黄金测试上方压力1400美元/盎司，如果突破压力位，黄金或将打开进一步上涨空间，但是如果受阻回落，金价可能会开始新一轮下跌。
全球经济有改善迹象 利多金价周三收市跌12.90美元
星期四, 八月 15 2013, 05:56 GMT
昨日回顾
黄金周三上涨，收复了大部份周二的跌幅。白银连续第五天上涨，并创下6月中以来收盘高 点。现货买盘强劲及全球经济有改善迹象，为利多。黄金上涨12.90美元，或1%，收于每盎司1333.40美元。黄金于周二大幅下跌后，今日有价值性买 盘进场。黄金若上涨至每盎司1350美元下一档压力水准，而后进一步上涨至1365美元，无需意外。但明日公布的消费者物价指数(CPI)必须低于预期， 才可能出现。
美股盘后
投资人关注一场扶轮社的演说，华尔街气氛沉闷。美国股市周三收低， 投资人评估圣路易Fed银行总裁Bullard在Paducah发表的演说。Bullard为联准会(Fed)决策委员会中，具有投票权的委员。他近来说 他担心通货膨胀太低。投资人近来用放大镜检视Fed的演说，评估何时开始缩减购债计划，即量化宽松(QE)。缩减购债对股市属利空。道琼工业平均指数收低 113.35点或0.73%至15337.66。
基本分析
美国经济数据欠佳，但市场预期 联储局退市势在必行。彭博社调查显示，65%受访经济师料当局将于下月十七至十八日的会议开始减买债，较上月调查的一半为高，料首步会缩100亿美元至每 月750亿美元，并于明年中结束整个计划。此外，联储局主席伯南克早前已表明不会出席本月廿二至廿四日召开的Jackson Hole央行年会，会议将由副主席耶伦及以色列央行前行长费希尔主持。与近数年不同的是，由于伯南克缺席，今次会议在廿三日的第一个全日会议上将不设主题 演说。入市策略：
黄金
短线价位暂于1326与1348间上落，及后倾向升试1353阻力，再穿反弹上延到1370、1394甚至1441/50区。短线支持在1305及1260/67区。
今日建议 : 伦敦金于 1326-1348 区间上落
港金于 12360– 12580
支持位 1278/1305阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1330美元水平做多，止赚设在1340美元，止损设在1235美元。
入市策略二 : 在1348美元水平做空，止赚设在1338美元，止损设在1353美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于20.40–22.40
支持位18.80/19.80 阻力位22.80 /23.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
美国股市重挫美元下跌 利多金价周四收市升27.50美元
星期五, 八月 16 2013, 06:31 GMT
昨日回顾
黄金周四上涨。美国股市重挫，美元下跌，促使投资人买进黄金避险。黄金上涨27.50 美元，或2%，收于每盎司1360.90美元，于触及1320美元低点后，反弹上扬。在华尔街，股市，债市与美元均大幅下跌，引进了黄金的避险需求。美国 今日公布上周初次申请失业金人数大幅减少，增加了联准会(Fed)于今年稍后缩减购债的展望，为贵金属市场带来压力，但并未能阻止其强势。埃及情势恶化及 美国股市下跌，都对贵金属市场产生了影响。此外，近来的申报资料显示，西方投机客于今年春季卖出黄金，全都运到了中国与亚洲其他地方，使得现货市场极度吃 紧。亚洲市场仍有买盘，若西方交易员亦买进黄金，则黄金市场将更为吃紧。
美股盘后
道琼周 四大跌225点，创近二个月来最大跌幅。Wal-Mart与思科公布获利令人失望，并盖过经济消息的利多，大幅拖累了美国股市。道琼工业平均指数收低 225.47点或1.47%至15112.19。Nasdaq指数收低63.15点或1.72%至3606.12。欧洲与亚洲股市亦收低。但黄金价格上 涨。在市场动荡时期，黄金通常上涨，投资人将之视为避险工具。但今年黄金仍大幅下跌，几位著名的避险基金经理人减码了投资黄金。经济消息方面，美国公布上 周初次申请失业金人数减少1.5万至32万人，减少人数多过预期。美国劳工部亦公布，7月消费者物价指数(CPI)上升0.2%，符合预期。CPI为主要 的通货膨胀指标。
基本分析
美国昨公布多项数据，其中上周首次申领失业救济人数，减少1.5万人至32万人的近六年新低，少于市场预期的33.5万人，期内持续申请失业救济人数亦减 少5.4万人至296.9万人，少过市场预期的300万人。联储局收水忧虑触发五、六月爆发债市风暴，美国财政部公布，六月份录得长期外资净流出，由前一 个月的270亿美元，剧增至669亿美元，其中海外私人投资者抛售破纪录的401亿美元美债及其他债券。期内中国、日本及香港分别大手减持215亿、 203亿及123亿美元，前者持仓降至1.276万亿美元，继续是美国最大债权国。美国七月份消费物价指数（CPI）按月涨0.2%，连升三个月，扣除食 品及燃料后的核心CPI亦按月涨0.2%，两项数字均符合市场预期；期内工业生产按月持平，低过市场预期0.3%。入市策略：
黄金
短线价位暂于1326与1348间上落，及后倾向升试1353阻力，再穿反弹上延到1370、1394甚至1441/50区。短线支持在1305及1260/67区。
今日建议 : 伦敦金于 1353-1378 区间上落
港金于 12610– 12830
支持位 1318/1338阻力位1388/1398
入市策略一 : 在1356美元水平做多，止赚设在1366美元，止损设在1252美元。
入市策略二 : 在1375美元水平做空，止赚设在1365美元，止损设在1380美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于21.80–23.80
支持位19.80/20.80 阻力位24.50 /25.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
经济学家樊纲：中国经济正在软着陆
在8月17日举办的一次媒体论坛上，中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长樊纲指出，“中国经济增长（速度）超过10%一定又有通货膨胀，又有资产泡沫，然后就开始各种扭曲，所以两位数的增长是过热增长。”
樊纲表示，中国需要调整经济发展的参照系，不能总以经济发展“辉煌时代”作参照。他认为，中国经济增长速度9%以上会通货膨胀，7%以下会通货紧缩，维持7%至8%左右是正常的增长。而且即使经济增长7.5%，这也仍然保持着世界最高经济增长速度。
樊纲称，中国经济目前客观的描述应该是“软着陆正在进行中”，不会有硬着陆。目前虽然还有几个产业需要调整，但整个经济形势已经趋于稳定，慢慢会进入一个新的增长时期。不过钢铁等产业困境可能还将持续相当长时间，需要花时间清理。
樊纲认为，如果中国经济能够保持在7%至8%平稳增长四五年，中国经济将再上一个台阶。并且我们可以在经济平稳增长期间，把过去积累的一些问题清理掉，针对这些问题建立一些新的制度。
国家统计局数据显示，今年二季度GDP同比增长7.5%，2013年上半年GDP同比增长7.6%。
国际情势紧张支撑黄金避险买盘 金价触及两个月高位后回落
星期二, 八月 20 2013, 05:59 GMT
昨日回顾
在上周收高近5%后，金价周一收低，白银也在上周创下约5年最高单周涨幅后，周一收 跌。金价下跌5.30美元，收每盎司1365.70美元。白银上周收高14%，创白银最活跃期货价格2008年9月19日止当周以降，最大的单周涨幅。中 东方面，过去一周埃及暴动更加激烈，国际情势紧张有时也会支撑黄金的避险买盘。
美股盘后
美 股周一连续4日收跌，但公债殖利率持续攀升，系因市场衡量Fed可能即将削减刺激措施规模。道琼工业平均指数下跌70.73点，收15010.74点。因 担忧Fed可能最快9月开始削减每月850亿美元的公债收购计画(QE)，激起债市巨大卖压。高度卖压将长期债券利率推升至2年高点，基准10年期公债殖 利率近3%。本周仍以Fed为焦点，投资者等待周三Fed公布最新的货币政策会议纪录。此外，堪萨斯Fed也本周稍晚也将举行年度会议。由于周一没有经济 数据，也没有重大财报，道指和S&P 500指数第4日收低，Nasdaq指数也收低。
基本分析
由 于退市阴霾笼罩债市，近月十年期美债收益率持续飙升，引发投资者大幅抛售美债，中国六月时亦减持美债二百一十五亿美元，美债投资由一点二九七三万亿美元降 至一点二七五八万亿美元，日本亦于同月减持美债。不少专家亦称，增持及减持纯粹为正常投资操作，市场毋须作过分政治化解读，未来中国会根据市场变化进行调 整操作，再加上美国经济转好等因素，美债仍是投资首选对象。但亦有意见分析，中国会继续减美债，因目前外贸形势并不理想，其外储不会出现明显增加。据美国 财政部数据显示，美国国债总额连续三个月下跌，截至今年六月份外国持有美债总额跌至五点六万亿美元。入市策略：
黄金
短线突破1348阻力后升势加快，预期升至1385前略有争持，整固后可逐级升试1389/94甚至1428/41区。短线支持在1357及1345/48区。
今日建议 : 伦敦金于 1357-1378 区间上落
港金于 12530– 12850
黄金：小时图形成下行通道
小时图显示黄金在8月16日开始形成一系列逐渐降低的高点和低点，使得金价短期走势近似形成下行通道。
中国7月自伊朗进口原油同比减少12.62%至168.75万吨
据中国海关公布的数据，中国7月自伊朗进口原油同比减少12.62%至168.75万吨。不过，7月原油进口2611万吨，年率上涨19.6%。
昨天，矿业与能源咨询公司Wood Mackenzie预计，中国将于2017年超越美国成为全球最大的原油进口国。
该机构称，到2020年，中国日进口原油将增至920万桶，美国则降至680万桶。
供应方面，料中国更多依赖中东和和欧佩克，美国更倾向北美（或以国内页岩资源替代部分进口原油）。
昨日回顾
金价周四收高，因中国制造业数据优于预期而找到支撑力，但收盘自盘中高点下滑，系因美 元上涨压抑了部分需求。因Fed的最新政策会议记录，纽约期金开盘前，电子盘交易价格涨跌起伏。黄金对美国货币政策向来敏感，部份系因Fed极宽松的货币 政策刺激了黄金买气，使其作为通膨的避险工具。金价上涨70美分，收每盎司1370.80美元，盘中高点达1380美元。
美股盘后
虽 然Nasdaq OMX证交所因技术问题，停止所有证券和选择权交易长达3小时，美股周四仍收高。Nasdaq内交易的股票超过2700家，以科技类股最多，例如苹果 (AAPL-US)、Google (GOOG-US)和微软(MSFT-US) 等，美东时间下午12：14因一些「报价公布」的问题暂停交易，选择权交易也暂停，纽约证交所和BATS 交易所也停止所有Nasdaq证券。道琼工业平均指数上涨66.19点，收14963.74点，终止6日跌势。
基本分析
美 国联储局七月底议息会议纪录显示，官员几近一致支持今年稍后退市，但对首次缩减买债时机意见分歧，对经济前景评估亦各异，令市场对当局最快九月退市，抑或 待至十二月，甚至以后才退市继续有疑惑。不过，不少市场人士维持当局将于下月退市的预测。会议纪录显示，少数官员强调有需要保持耐性，评估更多经济数据才 决定是否调整买债步伐。同时，少数官员认为，放慢买债步伐的时机可能很快来临。不过，几乎所有官员对主席伯南克早前提出的退市时间表感到合适，即若经济发 展符合预期，当局将于今年稍后开始减少买债，并于明年中结束整个计划。虽然官员继续预期经济增长将于下半年加快，但有数名官员对经济前景的信心较六月份时 低，原因包括按息上升、油价上涨、出口增长缓慢及财政紧缩压力依旧；部分官员又提到整体金融市场环境显著收紧，对长期利率上升可能打击开支和经济增长感到 忧虑。但同时亦有数名官员认为，股市上扬及银行放松贷款标准有助缓和融资成本上升的影响，部分官员更欢迎利率上升，前提是此趋势有助减少投机活动。入市策略：
黄金
短线价位暂于1361与1389间上落，及后倾向升试1394阻力，穿位目标为1428、1441区甚至1550。短线支持在1345/48区。
今日建议 : 伦敦金于 1361-1389 区间上落
港金于 12680– 12930
支持位 1338/1348阻力位1398/1418
入市策略一 : 在1363美元水平做多，止赚设在1373美元，止损设在1258美元。
入市策略二 : 在1385美元水平做空，止赚设在1375美元，止损设在1390美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于22.10–24.10
支持位20.80/21.50 阻力位24.50 /25.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
美股小幅上涨，道指重返15000
2013年8月24日 05:39
============
周五尽管公布的经济数据表现不佳，但是美股依然连续两个交易日小幅上涨，道指收复15000重要关口。道琼斯指数收盘上涨0.31%，报于 15010.51；纳斯达克收盘上涨0.52%，报于3657.79；标普500收盘上涨0.39%，报于1663.50。原油价格日内大幅上涨，纽约原 油收盘上涨1.39美元，报于106.42美元/桶。
日内公布的美国7月新屋销售数据远逊市场预期，房地产市场复苏依然不够稳 定。美国7月新屋销售39.4万栋，市场预期48.7万栋；美国7月新屋销售月率-13.4%，市场预期-2.0%。美国在房屋数据公布后迅速下跌，但是 在消化完利空数据后美股延续小幅上涨走势。利空经济数据刺激市场认为美联储可能会推迟退出QE的计划，近期市场对于美联储退出QE忧虑导致美股表现疲软， 市场对于QE的猜测或将继续影响股市走势。
美联储杰克逊霍尔会议成为市场关注焦点。亚特兰大联储主席洛克哈特支持在9月份削减债券购买规 模但是圣路易斯联储主席布拉德则表示不应该匆忙退出经济刺激政策，具体选择还要视经济数据的好坏而定。对于何时退出QE目前美联储内部还没有统一意见，未 来几周经济数据的好坏或将左右市场对于美联储如何处理QE的预期，股市波动可能会加剧。
道指连续两个交易日反弹，日图上道指有望在上行趋势线附近获得支撑，后市继续上涨的可能性较大。
原油继续大幅上涨，日图上原油继续高位震荡的可能性较大，上方压力关注近期震荡区间上沿108美元/桶附近。
黄金日内大幅上涨，日图上黄金测试上方压力1400美元/盎司，如果突破压力位，黄金或将打开进一步上涨空间，但是如果受阻回落，金价可能会开始新一轮下跌。