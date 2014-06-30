报刊评论 - 页 18 1...111213141516171819202122232425...48 新评论 Sergey Golubev 2013.10.21 07:35 #171 人民币中间价再创新高6.1352星期一, 十月 21 2013, 05:26 GMT中国货币交易中心授权公布美元对人民币中间价今日报6.1352，突破前期低点6.1372。人民币兑美元中间价又创新高，今年累计升幅已超过2.4%。 上周五美元对人民币中间价报6.1372，即期市场收盘报6.0969，较前一交易日减少11点。香港即期汇率定盘价为6.0890/20，1年期美元 /人民币无本金交割远期报人民币6.1505/30元。市场人士亦称，短期内美元虽可能仍以弱势为主，但随着市场情绪的消化，未来美元出现拐点的概率亦在增强。这一背景下，人民币汇率短期有望保持强势，但年内继续升值的空间则有待观察。 中 国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英认为，中国经济的活力在增加，内需比出口更为旺盛。境外资本依然在流入，这进一步造成人民币升值的压力。从 长期看，如果中国经济以中高速或中速发展，增速就比其他主要经济体更快，如果中国对外贸易持续顺差，人民币升值的压力就会存在。 Sergey Golubev 2013.10.21 13:22 #172 黄金未摆脱下跌趋势，关注1330阻力关口星期一, 十月 21 2013, 07:24 GMT黄金日线图 技术分析：从黄金日线图的走势来看，虽然上周四的上涨突破了自8月28号以后所形成的下降趋势线，但是并不意味着黄金已经扭转了下跌的趋势，因为自8月 28号之后所形成的下降趋势线只是一条局部的趋势线，而从一个大的级别上来看，黄金仍然是处于在了一个主下跌的趋势当中。 而另一个方面，确定下跌趋势是否被扭转的另一个信号，则是要看突破趋势线之后，行情能否突破低点前的显著高点，即上次行情反弹的高点，而低点前的显著高点出现在1330一线。所以从以上的分析来看，可以总结出两点： 一、目前黄金并没有扭转下跌趋势，所以不具备中线布局做多黄金的条件。 二、在低点前的显著高点1330没被突破以前，只能结合1330的阻力做空黄金，因为背靠阻力做空至少风险是可控的。 Sergey Golubev 2013.10.22 09:04 #173 亚市回顾：中国利好数据影响甚微，市场静候美国非农尽管亚市公布的几项中国经济数据好于预期，但亚市交投清淡，北京时间今晚20：30将公布美国9月非农就业数据。中国9月谘商会领先指标从0.7升至0.9，9月房价指数月率增长9.1%，前值为8.3%。利好数据未能推动市场，在备受瞩目的非农报告前市场依旧窄幅整理。欧洲时段将公布瑞士9月贸易帐和英国英国9月公共部门净借款，风险情绪在非农前不太可能大幅变化。对于9月非农市场普遍预期非农就业人数增加18万，失业率维持在7.3%不变。 亚市回顾：中国利好数据影响甚微，市场静候美国非农 www.forex21.cn Forex21.com—尽管亚市公布的几项中国经济数据好于预期，但亚市交投清淡，北京时间今晚20：30将公布美国9月非农就业数据。 中国9月谘商会领先指标从0.7升至0.9，9月房价指数月率增长9.1%，前值为8.3%。利好数据未能推动市场，在备受瞩目的非农报告前市场依旧窄幅整理。 欧洲时段将公布瑞士9月贸易帐和英国英国9月公共部门净借款，风险情绪在非农前不太可能大幅变化。对于9月非农市场普遍预期非农就业人数增加18万，失业率维持在7.3%不变。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.10.22 15:15 #174 美国 九月 失业率 跌至7.2%，前值为7.3%星期二, 十月 22 2013, 12:31 GMT ==============美国 非农就业人数 九月由193K降至148K星期二, 十月 22 2013, 12:31 GMT Sergey Golubev 2013.10.24 09:25 #175 中国央行收紧资金流动性 澳元/美元有望受打压星期四, 十月 24 2013, 05:12 GMT 从上周四开始，中国央行已连续第三次停止逆回购，短期收紧政策已成定局。10月22日中国上证指数大跌，报收2183.11点，今日更加低开于 2177.33点。尽管中国PMI数据向好，中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9,预期49.8,前值50.2，但此前曾有市场人士认为中国经济上 涨将止于第三季度，另外昨日市场开始对中国银行呆坏账持担忧态度。中国目前面临着外汇占款回升、信贷增速居高不下的状况，中国央行选择适时关掉短期流动性龙头以维持资金“不松不紧”的紧平衡状态，中性偏紧货币政策阶段性收紧的变化正在显现。受此情绪影响，尽管中国PMI数据向好，中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9,预期49.8,前值50.2，但澳元/美元在中国PMI公布上涨后小幅回落，考虑到中国央行收紧流动性是近期政策，料澳元/美元将受打压。技术图形上看，澳元/美元汇价跌破10日均线，20日和100日均线向上，但处在200日均线下方，略看涨，但若跌破20日均线，则汇价有望延续下行。 中国央行收紧资金流动性 澳元/美元有望受打压 www.forex21.cn Forex21.cn—从上周四开始，中国央行已连续第三次停止逆回购，短期收紧政策已成定局。10月22日中国上证指数大跌，报收2183.11点，今日更加低开于2177.33点。尽管中国PMI数据向好，中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9,预期49.8,前值50.2，但此前曾有市场人士认为中国经济上涨将止于第三季度，另外昨日市场开始对中国银行呆坏账持担忧态度。... Sergey Golubev 2013.10.25 11:34 #176 美国政府停摆副作用终显现，美元指数熊途漫漫。星期五, 十月 25 2013, 09:01 GMT本周四，美国补发多项经济数据，当周的失业金初请人数减少1.2万人，至35.0万人，预期为降至34万人，前值修正为36.2万人，初值为35.8万人。 同时10月制造业产出分项指数初值自55.3降至49.5，为2009年9月来首次呈现萎缩态势。新订单分项指数初值下滑至4月来最低。这表明政府停摆状 况切切实实对就业市场构成了负面影响。这次危机带来确实兑经济带来了一定的破坏，政策不确定性前景也对企业产生了重创。 现在市场对四季度经济前景并不看好，普遍预计增速会降到百分之2以下。 尽管，周四美国经济数据不佳的状况对于美元指数暂时未造成过大的影响，但目前，已经几乎没有任何人认为美联储会在届时宣布缩减当前每月850亿美元的量化宽松措施购债规模，甚至大家也不认为美联储会在此后12月份的年内最后一次会议上作出此决定。 在财政政策始终不给力的背景下，美联储在继续提供货币性宽松措施这一政策上也已经骑虎难下。因而，美联储持续大规模购债的做法，也势必会使美元指数持续承压，并同时推动投资者买入股票及新兴经济体资产等高收益资本品。 在这种情况下，由于美联储年内开始缩减QE的希望愈发渺茫，疲弱美元重新引燃了市场对收益率较高货币的利差交易。外汇投机者正开始押注于新兴市场货币将在年底反弹，而美元的前景，显然不再被市场加以看好。 不少外汇投机者目前正开始押注于新兴市场货币将在年底反弹，因疲弱美元重新引燃了收益率较高货币的利差交易。 Sergey Golubev 2013.10.28 10:16 #177 欧市开盘后黄金白银低位反弹收复跌幅星期一, 十月 28 2013, 08:57 GMT 欧市开盘后黄金和白银迅速自低点回升，现收复了日内所有跌幅，黄金暂时报于1350.80美元/盎司附近，白银报于22.56美元/盎司附近。尽 管黄金和白银自低点反弹，但是并未能摆脱小时图上的区间震荡走势，上方仍分别受阻于区间顶部所在，在缺乏消息推动的情况下，黄金和白银可能也难以走出太大 行情，当前黄金上方短线阻力关注1355附近，白银则关注22.65附近，下方短线支持则分别关注1346和22.40。 欧市开盘后黄金白银低位反弹收复跌幅 www.forex21.cn Forex21.cn - 欧市开盘后黄金和白银迅速自低点回升，现收复了日内所有跌幅，黄金暂时报于1350.80美元/盎司附近，白银报于22.56美元/盎司附近。 尽管黄金和白银自低点反弹，但是并未能摆脱小时图上的区间震荡走势，上方仍分别受阻于区间顶部所在，在缺乏消息推动的情况下，黄金和白银可能也难以走出太大行情，当前黄金上方短线阻力关注1355附近，白银则关注22.65附近，下方短线支持则分别关注1346和22.40。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.10.28 10:19 #178 黄金虽延续反弹，但目前不益做多星期一, 十月 28 2013, 07:50 GMT黄金小时图 技术分析：从黄金小时图的走势来看，自上周二非农数据以后，黄金就形成了一条反弹通道，从通道内部行情运行的特点上来看，第一、反复性很强。第二、虽然还 是在不断新高，但是在创出新高之后，黄金立刻就会出现一波力度较大的回调很难守稳涨幅。第三，通道上沿对于价格的阻力作用较强，已经得到了两次检验。 所以从以上三个特点上来看，在现价位不能做多黄金，因为现价为距离上周五反弹的高点以及通道的上沿比较接近，如果黄金依旧按照此前的节奏运行，就意味着即 便创新高，也会立刻回调，并且会受到通道上沿的压制。再加之小时图的MACD指标出现了背离，也意味着价格回调修复的概率是偏大的。 而虽然黄金目前不能做多，但是同样不具备做空的条件，因为在上升通道没有被跌破之前，在高点前的显著低点1328美元被跌破之前，黄金的反弹趋势就将延续。 Sergey Golubev 2013.10.29 10:12 #179 贵金属：白银仍陷入横盘整理区间星期二, 十月 29 2013, 09:07 GMT 在欧市开盘前白银曾短暂迅速回落，不过在22.25上方获得了支持，暂时继续持稳于该水平上方。就小时图来看，白银在跌破了22.40-22.70的整理区间有似乎又有在22.25上方形成新的整理区间的迹象，在缺乏实质消息推动的情况下，技术上仓位的调整还不足以促使白银形成大幅的跌势。当前下方支持继续关注22.25附近，上方阻力则首先关注22.50，然后是22.70。 贵金属：白银仍陷入横盘整理区间 www.forex21.cn Forex21.cn - 在欧市开盘前白银曾短暂迅速回落，不过在22.25上方获得了支持，暂时继续持稳于该水平上方。 就小时图来看，白银在跌破了22.40-22.70的整理区间有似乎又有在22.25上方形成新的整理区间的迹象，在缺乏实质消息推动的情况下，技术上仓位的调整还不足以促使白银形成大幅的跌势。 当前下方支持继续关注22.25附近，上方阻力则首先关注22.50，然后是22.70。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.10.29 10:13 #180 路透社消息：中国央行官员称外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力星期二, 十月 29 2013, 08:05 GMT 路透社消息：中国央行官员称外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力； 央行官员称近期资金面紧张主因财政收支管理节奏与市场预期略有偏差，乃短期因素；央行官员称年内流动性及公开市场操作都将继续保持平稳；央行仍建议金融机 构要适度收缩杠杆不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。 路透社消息：中国央行官员称外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力 www.forex21.cn Forex21.cn - 路透社消息：中国央行官员称外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力； 央行官员称近期资金面紧张主因财政收支管理节奏与市场预期略有偏差，乃短期因素；央行官员称年内流动性及公开市场操作都将继续保持平稳；央行仍建议金融机构要适度收缩杠杆不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** 1...111213141516171819202122232425...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
人民币中间价再创新高6.1352
星期一, 十月 21 2013, 05:26 GMT
中国货币交易中心授权公布美元对人民币中间价今日报6.1352，突破前期低点6.1372。人民币兑美元中间价又创新高，今年累计升幅已超过2.4%。 上周五美元对人民币中间价报6.1372，即期市场收盘报6.0969，较前一交易日减少11点。香港即期汇率定盘价为6.0890/20，1年期美元 /人民币无本金交割远期报人民币6.1505/30元。
市场人士亦称，短期内美元虽可能仍以弱势为主，但随着市场情绪的消化，未来美元出现拐点的概率亦在增强。这一背景下，人民币汇率短期有望保持强势，但年内继续升值的空间则有待观察。
中 国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英认为，中国经济的活力在增加，内需比出口更为旺盛。境外资本依然在流入，这进一步造成人民币升值的压力。从 长期看，如果中国经济以中高速或中速发展，增速就比其他主要经济体更快，如果中国对外贸易持续顺差，人民币升值的压力就会存在。
黄金未摆脱下跌趋势，关注1330阻力关口
星期一, 十月 21 2013, 07:24 GMT
黄金日线图
技术分析：从黄金日线图的走势来看，虽然上周四的上涨突破了自8月28号以后所形成的下降趋势线，但是并不意味着黄金已经扭转了下跌的趋势，因为自8月 28号之后所形成的下降趋势线只是一条局部的趋势线，而从一个大的级别上来看，黄金仍然是处于在了一个主下跌的趋势当中。
而另一个方面，确定下跌趋势是否被扭转的另一个信号，则是要看突破趋势线之后，行情能否突破低点前的显著高点，即上次行情反弹的高点，而低点前的显著高点出现在1330一线。
所以从以上的分析来看，可以总结出两点：
一、目前黄金并没有扭转下跌趋势，所以不具备中线布局做多黄金的条件。
二、在低点前的显著高点1330没被突破以前，只能结合1330的阻力做空黄金，因为背靠阻力做空至少风险是可控的。
尽管亚市公布的几项中国经济数据好于预期，但亚市交投清淡，北京时间今晚20：30将公布美国9月非农就业数据。
中国9月谘商会领先指标从0.7升至0.9，9月房价指数月率增长9.1%，前值为8.3%。利好数据未能推动市场，在备受瞩目的非农报告前市场依旧窄幅整理。
欧洲时段将公布瑞士9月贸易帐和英国英国9月公共部门净借款，风险情绪在非农前不太可能大幅变化。对于9月非农市场普遍预期非农就业人数增加18万，失业率维持在7.3%不变。
美国 九月 失业率 跌至7.2%，前值为7.3%
星期二, 十月 22 2013, 12:31 GMT
==============
美国 非农就业人数 九月由193K降至148K
星期二, 十月 22 2013, 12:31 GMT
中国央行收紧资金流动性 澳元/美元有望受打压
星期四, 十月 24 2013, 05:12 GMT
从上周四开始，中国央行已连续第三次停止逆回购，短期收紧政策已成定局。10月22日中国上证指数大跌，报收2183.11点，今日更加低开于 2177.33点。尽管中国PMI数据向好，中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9,预期49.8,前值50.2，但此前曾有市场人士认为中国经济上 涨将止于第三季度，另外昨日市场开始对中国银行呆坏账持担忧态度。
中国目前面临着外汇占款回升、信贷增速居高不下的状况，中国央行选择适时关掉短期流动性龙头以维持资金“不松不紧”的紧平衡状态，中性偏紧货币政策阶段性收紧的变化正在显现。
受此情绪影响，尽管中国PMI数据向好，中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9,预期49.8,前值50.2，但澳元/美元在中国PMI公布上涨后小幅回落，考虑到中国央行收紧流动性是近期政策，料澳元/美元将受打压。
技术图形上看，澳元/美元汇价跌破10日均线，20日和100日均线向上，但处在200日均线下方，略看涨，但若跌破20日均线，则汇价有望延续下行。
美国政府停摆副作用终显现，美元指数熊途漫漫。
星期五, 十月 25 2013, 09:01 GMT
本周四，美国补发多项经济数据，当周的失业金初请人数减少1.2万人，至35.0万人，预期为降至34万人，前值修正为36.2万人，初值为35.8万人。
同时10月制造业产出分项指数初值自55.3降至49.5，为2009年9月来首次呈现萎缩态势。新订单分项指数初值下滑至4月来最低。这表明政府停摆状 况切切实实对就业市场构成了负面影响。这次危机带来确实兑经济带来了一定的破坏，政策不确定性前景也对企业产生了重创。
现在市场对四季度经济前景并不看好，普遍预计增速会降到百分之2以下。
尽管，周四美国经济数据不佳的状况对于美元指数暂时未造成过大的影响，但目前，已经几乎没有任何人认为美联储会在届时宣布缩减当前每月850亿美元的量化宽松措施购债规模，甚至大家也不认为美联储会在此后12月份的年内最后一次会议上作出此决定。
在财政政策始终不给力的背景下，美联储在继续提供货币性宽松措施这一政策上也已经骑虎难下。因而，美联储持续大规模购债的做法，也势必会使美元指数持续承压，并同时推动投资者买入股票及新兴经济体资产等高收益资本品。
在这种情况下，由于美联储年内开始缩减QE的希望愈发渺茫，疲弱美元重新引燃了市场对收益率较高货币的利差交易。外汇投机者正开始押注于新兴市场货币将在年底反弹，而美元的前景，显然不再被市场加以看好。
不少外汇投机者目前正开始押注于新兴市场货币将在年底反弹，因疲弱美元重新引燃了收益率较高货币的利差交易。
欧市开盘后黄金白银低位反弹收复跌幅
星期一, 十月 28 2013, 08:57 GMT
欧市开盘后黄金和白银迅速自低点回升，现收复了日内所有跌幅，黄金暂时报于1350.80美元/盎司附近，白银报于22.56美元/盎司附近。
尽 管黄金和白银自低点反弹，但是并未能摆脱小时图上的区间震荡走势，上方仍分别受阻于区间顶部所在，在缺乏消息推动的情况下，黄金和白银可能也难以走出太大 行情，当前黄金上方短线阻力关注1355附近，白银则关注22.65附近，下方短线支持则分别关注1346和22.40。
黄金虽延续反弹，但目前不益做多
星期一, 十月 28 2013, 07:50 GMT
黄金小时图
技术分析：从黄金小时图的走势来看，自上周二非农数据以后，黄金就形成了一条反弹通道，从通道内部行情运行的特点上来看，第一、反复性很强。第二、虽然还 是在不断新高，但是在创出新高之后，黄金立刻就会出现一波力度较大的回调很难守稳涨幅。第三，通道上沿对于价格的阻力作用较强，已经得到了两次检验。
所以从以上三个特点上来看，在现价位不能做多黄金，因为现价为距离上周五反弹的高点以及通道的上沿比较接近，如果黄金依旧按照此前的节奏运行，就意味着即 便创新高，也会立刻回调，并且会受到通道上沿的压制。再加之小时图的MACD指标出现了背离，也意味着价格回调修复的概率是偏大的。
而虽然黄金目前不能做多，但是同样不具备做空的条件，因为在上升通道没有被跌破之前，在高点前的显著低点1328美元被跌破之前，黄金的反弹趋势就将延续。
贵金属：白银仍陷入横盘整理区间
星期二, 十月 29 2013, 09:07 GMT
在欧市开盘前白银曾短暂迅速回落，不过在22.25上方获得了支持，暂时继续持稳于该水平上方。
就小时图来看，白银在跌破了22.40-22.70的整理区间有似乎又有在22.25上方形成新的整理区间的迹象，在缺乏实质消息推动的情况下，技术上仓位的调整还不足以促使白银形成大幅的跌势。
当前下方支持继续关注22.25附近，上方阻力则首先关注22.50，然后是22.70。
路透社消息：中国央行官员称外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力
星期二, 十月 29 2013, 08:05 GMT
路透社消息：中国央行官员称外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力； 央行官员称近期资金面紧张主因财政收支管理节奏与市场预期略有偏差，乃短期因素；央行官员称年内流动性及公开市场操作都将继续保持平稳；央行仍建议金融机 构要适度收缩杠杆不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。