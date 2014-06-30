报刊评论 - 页 36 1...293031323334353637383940414243...48 新评论 Sergey Golubev 2014.02.25 07:09 #351 摩根士丹利：金价总体看跌 但同时也存在利多因素星期二, 二月 25 2014, 03:26 GMT2月24日，摩根士丹利(Morgan Stanley)在报告中指出，尽管近期金价涨势明显，但不排除未来某个阶段可能陷入“窘境”。该行认为短期内金价的涨势难以维持，中期可能面临下滑，但长期存在一定的上行风险。 摩根士丹利在报告中列出了近期金价上扬的几个原因： 1)投资者对全球经济前景的担忧 2)低价引发的强劲实物金需求 3)“姗姗来迟”的技术性反弹 4)部分投资者转而看多，并谨慎入市该投行强调，“近几周金价的上扬可能只是短期的，我们不认为金价能在当前水平企稳。随着美联储维持当前的货币政策风向(继续缩减QE)，美元、美债以及美国实际利率也将逐步走高，对金价造成更大的下行压力。”不过，摩根士丹利补充道，“这样的看空预测在未来1-2年内也存在一定的风险，其中包括中国及发达市场经济体的“硬着陆”、全球黄金ETP持仓逐步企稳以及中国和印度强势的实物金需求。” Sergey Golubev 2014.02.26 07:21 #352 中国外管局：2014年中国跨境资金流动可能呈双向流动星期三, 二月 26 2014, 03:58 GMT 2月25日，外管局发布的《2013年中国跨境资金流动监测报告》指出，今年促使中国跨境资金延续较大净流入的内外部因素包括，全球经济尤其是发达经济体 表现将好于2013年，有助于中国出口增长；同时，中国全面深化改革、进一步提高市场的作用，将提振外方投资者的信心，促进直接投资等长期资本持续流入。此外，报告还指出，主要发达经济体维持低利率货币政策，使得国内外继续维持正向利差，在其他条件不变的情况下，“本币资金贵、外币资金便宜”的局面还会存在，企业相关的财务运作将导致外汇资金净流入较多。但是，外管局也判断，若干市场因素仍可能使得中国跨境资金流动出现双向变动的趋势。报告称，美联储量化宽松货币政策退出机制本身还存在一些不确定性，部分新兴经济体也可能再次受到冲击。同时，中国经常项目顺差与GDP之比进一步下降，容易出现跨境资金的波动，特别是当国内经济运行的部分风险被市场关注和炒作时，也可能引起跨境资金流动阶段性的剧烈变化。 Sergey Golubev 2014.02.26 07:23 #353 人民币下跌无法持续—苏格兰皇家银行星期三, 二月 26 2014, 04:05 GMT苏格兰皇家银行(RBS)外汇策略师 Greg Gibbs认为，近期人民币的下跌似乎缺乏明确目标，预计人民币将重新回到的持续升值的势头。Gibbs表示，近期人民币的下跌实际已经令即期人民币和离岸人民币汇率波动至浮动区间的中心，固定利率本身已经下跌但更显温和。Gibbs声称，“大多数分析人士认为，近期人民币贬值主要因中国人民银行和国家外汇管理局措施驱动，暗示他们已经开始进行干预，助推人民币贬值，因此已经买入美元并大量卖出人民币。分析人士猜测这可能将增加人民币波动，并阻碍国际投资者从人民币持续升值中投机获利。” Gibbs 认为，“如果确实如此，外汇储备积累或已经发生改变。中国或将增加外汇储备积累而持有美元，并已持续这样做，从本质上提高了人民币汇率浮动区间。目前人民 币依然受到严格管制，很大程度上仍受中国央行[微博]控制。因此，无论人民币波动性是否加大，似乎都主要是由人为控制。” Gibbs表示，这暗示随着人民币继续走弱，所谓的波动性将不再持续。当达到某一程度时，中国央行将希望停止积累外汇储备，中国政府许多顾问认为中国外汇储备量过大，接近4万亿美元。若确实如此，人民币就重新回到持续升值的轨道。” Sergey Golubev 2014.02.26 07:23 #354 黄金现货价格上涨0.2%至3个月高点1343.91美元/盎司 Sergey Golubev 2014.02.27 06:20 #355 通过做空澳元交易人民币—德意志银行星期四, 二月 27 2014, 05:11 GMT本周来自中国的消息以及人民币贬值成为外汇市场的地震中心。由于中国实施严格的资本账管制以及大规模的套利头寸尚未撤离，导致中国当局采取的重大的干预政策，导致通过杠杆做空人民币极为困难。因 此，德意志银行认为做空中国做好的工具是澳元。澳元与中国经济具有高度的相关性，在突然或增长放缓进程中中提供了很好的对冲工具。不过，就其自身基本面来 看，做空澳元也是一个不错的选择。美联储和澳储行货币政策的背离应将推动长期利率息差在未来两年内升值25个基点。结合美元广泛上涨的预期，暗示澳元/美 元到2015年末可能将跌至0.66。 Sergey Golubev 2014.02.27 06:20 #356 野村证券中国首席经济学家张智威：昨天中国央行的评论微妙暗示，中国央行的货币政策立场很可能维持到3月两会结束之后 Sergey Golubev 2014.03.03 06:15 #357 外汇进阶学习∶MACD简介2014年3月3日 12:30交易者被市场的潜在利润所吸引，但就如同生活中的其他事情一样，大部分交易者都明白学习和培训对於如何在交易中获得成功至关重要。今天我们将介绍如何利用最常用的交易工具。在外汇市场中，技术分析通常会受到很大一部分重视，而技术分析的研究短则几天，长则甚至数十年。不管交易者通过什么方法学习技术分析，通常的做法都是先了解最常用的技术指标，然後才进一步深入学习价格行为或者艾略特波浪理论。而 常用的指标包括RSI，随即震荡指标，枢轴点等等。在交易者学会如何使用这些指标之後，他们通常会发现技术指标并不是万试万灵，经常会出现误导。这是否就 意味著这些技术指标毫无价值一点用都没有呢？情况当然不是，技术指标能够告诉我们应该了解市场正处在一个怎样的状态。需要明确的一点是，市场是无法预测 的，无论你如何接近他。相反，交易仅仅只是一系列的概率，工具指标可以帮助发现这些概率。在本文中，我们将介绍大部分交易者最先接触到的众多指标之一 ∶MACD平移均线是最简单的指标，最开始的时候人们用价格穿越一定周期的平移均线作为交易信号，但效果一般。随後又添加一条周期较短的平移均线作为参考，希望能够借助两条均线交叉指示买卖信号，最後以此交易的效果依然不尽人意，此後就诞生了今天为大家所熟悉的MACD指标。MACD 全称是指数平滑异同平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方 便，正因为该指标如此简明了，所以才是交易者最先掌握的指标之一。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当 MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。 MACD基准线指示两条快慢指数移动均线之间的差值基准线图中才设置的两条均线参数分别是13、34，当两条均线相交的时候，MACD相应的会穿越0线。当两条均线距离增大时，MACD指标也会相应的远离0线。信号线正负差（DIF）就是MACD指标的核心，但仅仅是这样的话MACD跟普通的均线交叉就没有任何的区别了。还需要异同平均数（DEA）作为信号线，通过计算DIF的指数平移均线得到DEA，最後用DIFF减DEA，就得到我们常见的MACD。MACD的买卖原则∶1.DIF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号参考。2.DIF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号参考。3.DEA线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。4.MACD的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落後於市场。 MACD基准线与信号线交叉信号遭遇MA交叉信号MACD交叉先与平移均线交叉，这样就允许交易者可以再趋势反转之前尽早的入场，当然，该指标也不可能任何时候都有限，但是，要记著这是交易，没有任何东 西或者指标是万能的。MACD由於它的特性，因此可以融入许多优秀的交易策略之中，而且能够很好的在趋势发展的开始阶段指示入场信号。柱状线最後，为了方便判断，用DIF减去DEA，用以绘制柱状图。当DIF和DEA交叉时候後，柱状线为0，在低於0轴以下表示趋势向下，高於0轴以上表示趋势向上，柱状线越长，趋势越强。 柱状线的长短衡量DIF与DEA之间的距离缺点 由於MACD是一项中、长线指标，买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时，按照信号进场後随即又要出场，买卖之间可能没有利润，也许还要赔点价差或手续费。 一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移动相当缓和，比较行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法发生作用。 如何开始学习MQL5 Sergey Golubev 2014.03.03 06:36 #358 外管局上海分局：上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%上调至50% Sergey Golubev 2014.03.05 11:41 #359 贵金属：白银陷入窄幅整理中星期三, 三月 05 2014, 10:08 GMT自周三亚市开盘白银一直陷入了21.20-21.30的窄幅整理中，到目前为止仍未改变这一状况，现报于21.26附近。在周一时市场的避险情绪并未能对白银有太大支撑，也正是如此昨日白银也未因为乌克兰局势缓和有太大跌幅，仍是维持在21.00-21.50的区间内震荡，预计可能需要等待美国方面数据的进一步推动。就短线走势而言，持稳在21.00上方还是略倾向看涨，不过要重回21.50上方才可能完成修正并恢复2月份以来的涨势，若跌破了21.00关口，就将面临进一步下探的风险。 Sergey Golubev 2014.03.06 10:53 #360 贵金属：白银回落指向21.00星期四, 三月 06 2014, 08:25 GMT 白银在过去几个交易日一直陷入了21.00-21.50的区间震荡，日内亚洲午盘时段白银在受阻于21.30后回落，现报于21.12附近，可能指向21.00的区间底部寻求支持。在本周初时尽管乌克兰局势一度刺激避险情绪，但是白银并未能重回21.50上方，似乎白银还面临进一步回落风险，不过要想进一步回落，还是需要跌破21.00的支持。日 内美国方面将公布失业金申请人数等数据，昨日公布的ADP就业人数和ISM非制造业数据不佳，但是白银并未能因此获得支持，这似乎也潜在暗示只要明日的非 农数据不异常糟糕，白银可能也同样不会获得支撑，毕竟只要一个相对持稳的就业数据，美联储就可能会维持目前的QE缩减进度，最多是不会加速撤出刺激政策而 言。日内走势上将继续关注21.00支持和21.50阻力，在下破或者上破这两个水平之前，还是建议保持谨慎。 1...293031323334353637383940414243...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
摩根士丹利：金价总体看跌 但同时也存在利多因素
星期二, 二月 25 2014, 03:26 GMT
2月24日，摩根士丹利(Morgan Stanley)在报告中指出，尽管近期金价涨势明显，但不排除未来某个阶段可能陷入“窘境”。该行认为短期内金价的涨势难以维持，中期可能面临下滑，但长期存在一定的上行风险。
摩根士丹利在报告中列出了近期金价上扬的几个原因：
1)投资者对全球经济前景的担忧
2)低价引发的强劲实物金需求
3)“姗姗来迟”的技术性反弹
4)部分投资者转而看多，并谨慎入市
该投行强调，“近几周金价的上扬可能只是短期的，我们不认为金价能在当前水平企稳。随着美联储维持当前的货币政策风向(继续缩减QE)，美元、美债以及美国实际利率也将逐步走高，对金价造成更大的下行压力。”
不过，摩根士丹利补充道，“这样的看空预测在未来1-2年内也存在一定的风险，其中包括中国及发达市场经济体的“硬着陆”、全球黄金ETP持仓逐步企稳以及中国和印度强势的实物金需求。”
中国外管局：2014年中国跨境资金流动可能呈双向流动
星期三, 二月 26 2014, 03:58 GMT
2月25日，外管局发布的《2013年中国跨境资金流动监测报告》指出，今年促使中国跨境资金延续较大净流入的内外部因素包括，全球经济尤其是发达经济体 表现将好于2013年，有助于中国出口增长；同时，中国全面深化改革、进一步提高市场的作用，将提振外方投资者的信心，促进直接投资等长期资本持续流入。
此外，报告还指出，主要发达经济体维持低利率货币政策，使得国内外继续维持正向利差，在其他条件不变的情况下，“本币资金贵、外币资金便宜”的局面还会存在，企业相关的财务运作将导致外汇资金净流入较多。
但是，外管局也判断，若干市场因素仍可能使得中国跨境资金流动出现双向变动的趋势。
报告称，美联储量化宽松货币政策退出机制本身还存在一些不确定性，部分新兴经济体也可能再次受到冲击。同时，中国经常项目顺差与GDP之比进一步下降，容易出现跨境资金的波动，特别是当国内经济运行的部分风险被市场关注和炒作时，也可能引起跨境资金流动阶段性的剧烈变化。
人民币下跌无法持续—苏格兰皇家银行
星期三, 二月 26 2014, 04:05 GMT
苏格兰皇家银行(RBS)外汇策略师 Greg Gibbs认为，近期人民币的下跌似乎缺乏明确目标，预计人民币将重新回到的持续升值的势头。Gibbs表示，近期人民币的下跌实际已经令即期人民币和离岸人民币汇率波动至浮动区间的中心，固定利率本身已经下跌但更显温和。
Gibbs声称，“大多数分析人士认为，近期人民币贬值主要因中国人民银行和国家外汇管理局措施驱动，暗示他们已经开始进行干预，助推人民币贬值，因此已经买入美元并大量卖出人民币。分析人士猜测这可能将增加人民币波动，并阻碍国际投资者从人民币持续升值中投机获利。”
Gibbs 认为，“如果确实如此，外汇储备积累或已经发生改变。中国或将增加外汇储备积累而持有美元，并已持续这样做，从本质上提高了人民币汇率浮动区间。目前人民 币依然受到严格管制，很大程度上仍受中国央行[微博]控制。因此，无论人民币波动性是否加大，似乎都主要是由人为控制。”
Gibbs表示，这暗示随着人民币继续走弱，所谓的波动性将不再持续。当达到某一程度时，中国央行将希望停止积累外汇储备，中国政府许多顾问认为中国外汇储备量过大，接近4万亿美元。若确实如此，人民币就重新回到持续升值的轨道。”
通过做空澳元交易人民币—德意志银行
星期四, 二月 27 2014, 05:11 GMT
本周来自中国的消息以及人民币贬值成为外汇市场的地震中心。由于中国实施严格的资本账管制以及大规模的套利头寸尚未撤离，导致中国当局采取的重大的干预政策，导致通过杠杆做空人民币极为困难。
因 此，德意志银行认为做空中国做好的工具是澳元。澳元与中国经济具有高度的相关性，在突然或增长放缓进程中中提供了很好的对冲工具。不过，就其自身基本面来 看，做空澳元也是一个不错的选择。美联储和澳储行货币政策的背离应将推动长期利率息差在未来两年内升值25个基点。结合美元广泛上涨的预期，暗示澳元/美 元到2015年末可能将跌至0.66。
外汇进阶学习∶MACD简介
2014年3月3日 12:30
交易者被市场的潜在利润所吸引，但就如同生活中的其他事情一样，大部分交易者都明白学习和培训对於如何在交易中获得成功至关重要。今天我们将介绍如何利用最常用的交易工具。
在外汇市场中，技术分析通常会受到很大一部分重视，而技术分析的研究短则几天，长则甚至数十年。不管交易者通过什么方法学习技术分析，通常的做法都是先了解最常用的技术指标，然後才进一步深入学习价格行为或者艾略特波浪理论。
而 常用的指标包括RSI，随即震荡指标，枢轴点等等。在交易者学会如何使用这些指标之後，他们通常会发现技术指标并不是万试万灵，经常会出现误导。这是否就 意味著这些技术指标毫无价值一点用都没有呢？情况当然不是，技术指标能够告诉我们应该了解市场正处在一个怎样的状态。需要明确的一点是，市场是无法预测 的，无论你如何接近他。相反，交易仅仅只是一系列的概率，工具指标可以帮助发现这些概率。在本文中，我们将介绍大部分交易者最先接触到的众多指标之一 ∶MACD
平移均线是最简单的指标，最开始的时候人们用价格穿越一定周期的平移均线作为交易信号，但效果一般。随後又添加一条周期较短的平移均线作为参考，希望能够借助两条均线交叉指示买卖信号，最後以此交易的效果依然不尽人意，此後就诞生了今天为大家所熟悉的MACD指标。
MACD 全称是指数平滑异同平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方 便，正因为该指标如此简明了，所以才是交易者最先掌握的指标之一。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当 MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。
MACD基准线指示两条快慢指数移动均线之间的差值
基准线
图中才设置的两条均线参数分别是13、34，当两条均线相交的时候，MACD相应的会穿越0线。当两条均线距离增大时，MACD指标也会相应的远离0线。
信号线
正负差（DIF）就是MACD指标的核心，但仅仅是这样的话MACD跟普通的均线交叉就没有任何的区别了。还需要异同平均数（DEA）作为信号线，通过计算DIF的指数平移均线得到DEA，
最後用DIFF减DEA，就得到我们常见的MACD。
MACD的买卖原则∶
1.DIF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号参考。
2.DIF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号参考。
3.DEA线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。
4.MACD的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落後於市场。
MACD基准线与信号线交叉信号遭遇MA交叉信号
MACD交叉先与平移均线交叉，这样就允许交易者可以再趋势反转之前尽早的入场，当然，该指标也不可能任何时候都有限，但是，要记著这是交易，没有任何东 西或者指标是万能的。MACD由於它的特性，因此可以融入许多优秀的交易策略之中，而且能够很好的在趋势发展的开始阶段指示入场信号。
柱状线
最後，为了方便判断，用DIF减去DEA，用以绘制柱状图。当DIF和DEA交叉时候後，柱状线为0，在低於0轴以下表示趋势向下，高於0轴以上表示趋势向上，柱状线越长，趋势越强。
柱状线的长短衡量DIF与DEA之间的距离
缺点
由於MACD是一项中、长线指标，买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时，按照信号进场後随即又要出场，买卖之间可能没有利润，也许还要赔点价差或手续费。
一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移动相当缓和，比较行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法发生作用。
贵金属：白银陷入窄幅整理中
星期三, 三月 05 2014, 10:08 GMT
自周三亚市开盘白银一直陷入了21.20-21.30的窄幅整理中，到目前为止仍未改变这一状况，现报于21.26附近。
在周一时市场的避险情绪并未能对白银有太大支撑，也正是如此昨日白银也未因为乌克兰局势缓和有太大跌幅，仍是维持在21.00-21.50的区间内震荡，预计可能需要等待美国方面数据的进一步推动。
就短线走势而言，持稳在21.00上方还是略倾向看涨，不过要重回21.50上方才可能完成修正并恢复2月份以来的涨势，若跌破了21.00关口，就将面临进一步下探的风险。
贵金属：白银回落指向21.00
星期四, 三月 06 2014, 08:25 GMT
白银在过去几个交易日一直陷入了21.00-21.50的区间震荡，日内亚洲午盘时段白银在受阻于21.30后回落，现报于21.12附近，可能指向21.00的区间底部寻求支持。
在本周初时尽管乌克兰局势一度刺激避险情绪，但是白银并未能重回21.50上方，似乎白银还面临进一步回落风险，不过要想进一步回落，还是需要跌破21.00的支持。
日 内美国方面将公布失业金申请人数等数据，昨日公布的ADP就业人数和ISM非制造业数据不佳，但是白银并未能因此获得支持，这似乎也潜在暗示只要明日的非 农数据不异常糟糕，白银可能也同样不会获得支撑，毕竟只要一个相对持稳的就业数据，美联储就可能会维持目前的QE缩减进度，最多是不会加速撤出刺激政策而 言。
日内走势上将继续关注21.00支持和21.50阻力，在下破或者上破这两个水平之前，还是建议保持谨慎。