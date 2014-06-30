报刊评论 - 页 14 1...789101112131415161718192021...48 新评论 Sergey Golubev 2013.10.01 18:49 #131 外汇进阶学习∶交易向下反转文章摘要∶—交易者可以通过价格行为建立反转交易策略—最常见的5种向下反转形态一览—本文的策略包含可靠的风险回报比外汇交易中最令人兴奋的举措之一就是交易趋势的反转。人类天性让我们不停的寻找此类交易机会。看看投机情绪指数SSI在那些很长的趋势中的表现，你就会明白。就好像在今年年初澳元/美元下挫了超过1000点，而散户们还是死多澳元，期望其涨回至前度区间水平。一个小小的例子，反应的却是常常发生的现实。而SSI作为反向指标，也因此而出色。但是，比起逆风交易，然後“期望”汇价反转，的确有的方法更好一些。价格行为此时闪亮登场。换副眼镜看反转要 知道我们是在找整个趋势彻底扭转的机会，看起来很艰难；但从不同的时间范围来看，会怎样？透过多重时间框架，我们能从不同角度审视市场趋势，我们可以在大 框架中找准基本趋势，而在小框架中定义子趋势，找到折返位置。举例来说，假设有一对货币对在上行趋势中，就像近期的英镑/美元。在这样的上行趋势中，汇价 在相似的周期波动中形成渐高的高点和渐高的低点。而在走出新的“更高的低点”的时候，事情就开始变得有趣了。这个时候往往是交易者找寻长期趋势中短期回调 的时候。入场信号趋势线，震荡指标等常常用来当做交易趋势反转的触发信号，同样，在汇价反转之前往往也会出现一些市场未决信号。反转具有相似性。在反转真正降临前，会有一些反转形态出现。这些入场信号跟其它指标一样，也需要优势的风险控制，良好的交易设定及规模管理。接下来我们将讨论向下反转形态，下面列举了5中最常见的向下反转触发信号，以及它们的具体描述及注意事项。向淡吞噬形态向淡吞噬在一条烛线的时间里包含了不少的信息。这条烛线的烛身包裹住了前一条烛线。这一形态也被称为穿头破脚。下行大趋势前的向淡吞噬如看到形态中显示阴烛，可以寻找机会做空。将止损设置在前度高点上方，并使用至多1∶1的风险回报比。交易者还可以将止损点设置在突破点位置，如价格最终没有产生下行趋势，交易者将在第一时间减少损失。射击之星射击之星形态是另一种包含较多技术信息的形态。在阴烛烛身上方有较长的影线，如下图所示。大幅下挫前的射击之星与倒转锤头不同，倒转锤头是阳烛，也预示著上行的趋势。吊颈这是趋势顶端经常能看见的另一种反转形态。特点是阴烛烛身，下方吊有长影线。在这一形态中，汇价下行测试下方承接能力，如数个周期内进一步出现阴烛，则趋势的反转已较为确定，可及时下单。下行趋势前的吊颈 黄昏之星黄昏之星往往也能指示趋势已至顶点，它由三支烛线组成。第一支为大阳烛，接下来就有点意思了，第二支为未决烛。可以是内涵线、旋顶或是十字星的一种。不管是长腿十字星还是传统意义上的十字星，都将让此形态更为可靠，并且升级为黄昏十字星黄昏十字星形态利淡木偶鼻木偶鼻，毫无疑问，是网上众多技术分析最爱用的汇价形态之一。木偶鼻，得名於小木偶皮诺曹。该形态的重点是向前度价格方向延伸的长影线，就好像皮诺曹的鼻子，它的意思是市场在撒谎，鼻子的方向，正好与接下来汇价的动向相反，这便是反转的开始。利淡木偶鼻的影线至少需要与烛身等长，并且上穿前度阻力线。利淡木偶鼻出现後汇价反转在这一烛线的周期内，汇价一度被推得很高，但止於空头的强势入场，最後汇价甚至被压得低於开盘价。如烛身上方的影线小於烛身长度的2倍，而且未上穿阻力线，那么这就是一支假木偶鼻。木偶鼻交易方法跟射击之星差不多。交易者可以将止损设於影线上方，获利空间可大於止损空间。 Sergey Golubev 2013.10.02 18:41 #132 黄金：美国就业改善乏力，金价强劲反弹修正星期三, 十月 02 2013, 14:49 GMT | DailyFx 北美开盘美股下跌，美国9月ADP就业人数大幅低于预期打压美元下跌，ICE美元指数已经跌破80整数位，黄金强劲反弹创日内新高1323美元，收复昨晚 大部分跌幅。由于ADP和非农就业高度正相关，投资者可能对9月非农颇为失望，就业数据暗淡为黄金提供短期支持。技术上上方阻力关注10日均线1325和 100日均线1340,反弹破败仍建议逢高做空。 黄金：美国就业改善乏力，金价强劲反弹修正 www.forex21.cn 北美开盘美股下跌，美国9月ADP就业人数大幅低于预期打压美元下跌，ICE美元指数已经跌破80整数位，黄金强劲反弹创日内新高1323美元，收复昨晚大部分跌幅。由于ADP和非农就业高度正相关，投资者可能对9月非农颇为失望，就业数据暗淡为黄金提供短期支持。技术上上方阻力关注10日均线1325和100日均线1340,反弹破败仍建议逢高做空。 Sergey Golubev 2013.10.02 19:16 #133 美国政府关门，金价为何暴跌？ 星期三, 十月 02 2013, 06:32 GMT周二美国政府17年以来首次停摆的担忧最终成为事实，随之而来金价周二再次暴跌。金价下跌超过3%，这对於资产价格的波动来说波幅是非常大的。目前问题是，美国政府关闭，金价下跌这似乎有些令人出乎意料。传统上，黄金通常被视为避险、对冲通胀以及保值的资产。不过下图我们可以看到，过去几个月黄金和美元是同步下跌，只是短暂的波动出现常见的负相关性。美国5年期债务违约掉期（CDS）大幅上升，不过金价下跌。下图亦显示黄金与避险情绪相关性明显减弱。为什么黄金避险和保值属性今年以来明显减弱？我们认为金价4、6月上串下跳，大幅波动可能是部分因素。一项资产若两个交易日可以下跌14%将很难再被视为安全的避险和保值港湾，这可能是导致黄金魅力大减的原因。 Sergey Golubev 2013.10.03 10:43 #134 中国国家主席习近平表示中国将扩大与东盟国家的贸易关系，目标是到2020年双边贸易额达到1万亿美元中国国家主席习近平表示中国将扩大与东盟国家的贸易关系，目标是到2020年双边贸易额达到1万亿美元。 中国国家主席习近平表示中国将扩大与东盟国家的贸易关系，目标是到2020年双边贸易额达到1万亿美元 www.forex21.cn 中国国家主席习近平表示中国将扩大与东盟国家的贸易关系，目标是到2020年双边贸易额达到1万亿美元 Sergey Golubev 2013.10.03 10:47 #135 预期Fed将延后缩减量化宽松政策 黄金保值需求增周三上涨34.70美元星期四, 十月 03 2013, 08:06 GMT 昨日回顾黄金周三创下近二周来最大涨幅，黄金上涨34.70美元，或2.7%，至每盎司 1320.70美元。17年来，美国政府首度关门，预期联准会(Fed)将延后缩减量化宽松政策(QE)，引发了黄金的保值需求。美国预算僵局导致80万 名联邦员工放无薪假，公园与其他服务连续第二天关闭，每日经济损失至少3亿美元。ADP公司今日公布，美国私人企业9月新增就业人数低于预期。9月18 日，Fed意外未缩减每月850亿美元的购债计划。政府关门将导致政府支出延后，继而将促使Fed推迟缩减QE，等待更多成长讯号。今日的ADP公司数据 显示就业情况仍然疲弱。黄金大跌3.1%，创7月以来最大跌幅。预期美国政府关门将仅短暂，全球股市上涨，黄金因而受到压力。美股盘后这 是政府关门的第二天，投资人似乎对华盛顿政治僵局的牵扯，更加感到紧张。周三，道琼，S&P 500与Nasdaq指数全数温和下跌，自稍早的大幅跌势中反弹。道琼指数稍早一度大跌逾140点。周二，政府关门的第一天，美国股市上涨。道琼工业平均 指数收低58.56点至15133.14。美国财长Jack Lew周二说，政府已开始采行最后的非常措施，确保守在举债上限之下。若举债上限无法调高，美国违约的风险便将上升。周一过后，国会仍无法就提供政府预 算，达成协议，逾80万联邦员工本周放无薪假。此外，政府机构已削减服务，联邦博物馆，公园与纪念碑均停止对外开放。基本分析美 国政府部门十七年来首次局部关门，但令商界和投资者更忧虑的是，美国将于本月中触及债务上限，若国会继续斗法，恐对经济和金融市场构成严重威胁。虽然著名 基金经理米勒与大部分市场人士均相信美国不会违约。美国财长杰克卢周二致函国会众议院议长博尔纳，表示已启动最后的紧急措施，重申债务将于本月十七日到 顶，届时政府手头现金只有约300亿美元，但有关金额恐不足以应付部分日子高达600亿美元的开支。事实上，有别于预算争拗有明确的死线，即以新财政年度 开始为限期，债限死线复杂得多，因为政府的支出和收入繁多，而且呈不规则状。无论如何，政府资金耗尽的影响势远超政府局部关门，例如若果政府停止支付社会 保障，退休人士将会被迫减少消费，外判商亦会因为政府无法付款而裁员。 入市策略：黄金短线价位暂在1298与1323间上落，及后倾向升试1356/58区及1389阻力，进一步升穿确认市况走强，届时将再挑战1434及1458阻力，穿位目标为1488甚至1546。短线支持在1267/72区，失守下望1239。 今日建议 : 伦敦金于 1298-1323区间上落 港金于 12140– 12380 支持位 1268/1278阻力位1324/1335 入市策略一 : 在1300美元水平做多，止赚设在1310美元，止损设在1295美元。入市策略二 : 在1323美元水平做空，止赚设在1313美元，止损设在1328美元。 (波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行) 白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。 今日建议 : 白银于20.80–22.80 支持位18.80/19.50 阻力位23.90 /24.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 现货黄金测试结果，请大家评价一下 外汇市场最新消息 6月30日至7月4日黄金市场综述 Sergey Golubev 2013.10.04 06:52 #136 黄金：涨势陷入停滞，寻求美国消息推动星期五, 十月 04 2013, 03:38 GMT金银价格周三大涨2%之后再度陷入窄幅区间内震荡，金价隔夜小幅反弹，但再次停滞于1325美元下方，银价仍受阻于短期关键阻力22美元下方，现报 21.59美元，铜价开盘后快速跌至3.262美元，延续昨日自3.30上方以来的跌势，总体呈现收敛震荡行情。贵金属的窄幅整理表明市场依然没有方向， 等待进一步推动。奥巴马与国会领导人的谈判无果而终，奥巴马呼吁敦促共和党人停止闹剧，就政府拨款议案进行投票。社会各界也警告美国不要 在债务问题上玩火，市场担忧若美国债务危机，将对美国经济乃至全球市场带来重大冲击，避险情绪略有升温似乎令金银价格暂时持稳。不过我们无法预料美国债务 问题将如何发展，且日内公布的美国非农就业数据也被推迟公布，因此金银价格或延续短期震荡行情。不过一旦出现利好消息，金银价格将再次大幅下挫。技术上，初步阻力位于10日均线1320美元，然后为20日均线1332美元，在站上1350美元之前，金价短期风险依然偏下。支持位于1300美元，然后为10月2日低点1277.80美元。 黄金：涨势陷入停滞，寻求美国消息推动 www.forex21.cn Forex21.com—金银价格周三大涨2%之后再度陷入窄幅区间内震荡，金价隔夜小幅反弹，但再次停滞于1325美元下方，银价仍受阻于短期关键阻力22美元下方，现报21.59美元，铜价开盘后快速跌至3.262美元，延续昨日自3.30上方以来的跌势，总体呈现收敛震荡行情。贵金属的窄幅整理表明市场依然没有方向，等待进一步推动。... Sergey Golubev 2013.10.04 07:26 #137 美元进一步下跌星期五, 十月 04 2013, 01:49 GMT美元进一步下跌欧元/美元现价： 1.3619由于美国 政府关门三日，逼近技术性违约，美元全线下跌：受美国宏观经济数据不佳的影响，欧元/美元周四上涨至1.3645，创下上周二以来的新高。美股继续跳水， 黄金扩大涨幅，但维持在1300上方。今天早些时候，新闻机构确认明日将不会公布就业数据，今年缩减量宽的机会渺茫，美元下跌。至于欧元/美元，小时图显 示汇价位于向上的20小时均线上方，指标处在积极区域。汇价目标位1.3710（今年高点），1.3570/80区域或将出现买盘，提供下行支撑。支撑位： 1.3570 1.3535 1.3490阻力位： 1.3620 1.3660 1.3710欧元/日元现价： 132.42日元强势，欧元/日元反弹至133.20，汇价上行至132.42，小时图显示，上行受阻于200天移动均线，汇价位于100日均线下方，指标朝南，位于中线下方，表明汇价有望下行。较长时间周期来看，汇价呈中性，目前方向不明朗，美股下跌，因此汇价上行空间不大。支撑位： 132.10 131.55 131.00阻力位： 132.60 133.00 133.40英镑/美元现价： 1.6156英镑/美 元交投于日内低点1.6160下方，当日承压。似乎投资者在等待汇价上行至1.6300选择斩仓。亚洲时段临近，小时图维持看跌，指标接近超卖指标，20 小时均线向下，位于现价上方。4小时图上强烈看跌，表明汇价有望下行整理。长期来看，汇价有望下行至1.5970，但将维持主要趋势。支撑位： 1.6120 1.6080 1.6030阻力位： 1.6210 1.6260 1.6300美元/日元现价： 97.26受美国经 济数据不佳的影响，美元/日元下跌至96.92下方。但汇价看跌，小时图显示汇价有望延续下行，指标整理超卖指标后朝南。日线图显示200小时均线 96.50附近为支撑位，自去年11月以来汇价维持在该水平上方。若汇价跌破支撑位，则中线看跌目标位93.70，77.12/103.72上行趋势的 38.2％回撤位。支撑位： 96.90 96.50 96.20阻力位： 97.50 98.00 98.40澳元/美元现价： 0.9402澳元/美元延续上行，维持在0.9400附近，上涨不至40点。尽管汇价技术指标看涨，但汇价上行动能不强，4小时图亦如此。若汇价突破0.9450，有望延续上行。支撑位： 0.9370 0.9335 0.9280阻力位： 0.9410 0.9450 0.9490 美元进一步下跌 www.forex21.cn 欧元/美元现价： 1.3619 由于美国政府关门三日，逼近技术性违约，美元全线下跌：受美国宏观经济数据不佳的影响，欧元/美元周四上涨至1.3645，创下上周二以来的新高。美股继续跳水，黄金扩大涨幅，但维持在1300上方。今天早些时候，新闻机构确认明日将不会公布就业数据，今年缩减量宽的机会渺茫，美元下跌。至于欧元/美元，小时图显示汇价位于向上的20小时均线上方，指标处在积极区域。汇价目标位1.3710（今年高点），1.3570/80区域或将出现买盘，提供下行支撑。 支撑位： 1.3570 1.3535 1.3490 阻力位： 1.3620 1.3660 1.3710 欧元/日元现价： 132.42... Need help with coding 需要编码方面的帮助 Registration for the MetaQuotes-Demo Sergey Golubev 2013.10.04 17:01 #138 非农缺失夜，澳元英镑自导自演星期五, 十月 04 2013, 14:22 GMT美国9月非农数据因美国政府关门而停止公布，而日内欧元区数据亦并未产生多少影响，反倒是澳元和英镑各自上演了一出好戏。首先是澳元/美 元，在亚市开始蓄势走高，但最终受阻于0.9448，当前回落交投于0.9434附近，依旧录得涨幅0.46%。其次是英镑/美元，该货币对隔夜已经表现 出回调的迹象，在屡次上行受阻后回落跌穿1.6160关键支持，然后在今天失守1.6100水平，当前交投于1.6056，日内下跌0.63%。其他则相 对表现平淡，整体看，欧系货币较为疲软，欧元/美元当前徘徊于1.3600下方。美元/日元在日央行决议以及黑田东彦讲话后反应不大，继续在97.00附 近整盘。日内并没有特别的风险事件发生，而平日这时刻最为期待的非农则因美国政府停摆而未能出场。不过，小非农却是较为疲软的，美国9月ADP就业增长16.6万，市场预期18万，前值从17.6万修正至15.9万。 今天是美国政府停摆的第四天，在舆论压力之下，两党或将在最后一刻互相妥协，大摩等机构预期美国政府关门料将在1周内结束。日本方面，日央行行长黑田东彦表示日本处在两年内稳定达到2%通胀目标的正轨，现在不需要进一步宽松。另外，日本将在明年上调消费税的同时推出5万亿日元方案在内的一系列刺激措施欧元区方面，葡萄牙政府将2014年的经济增速由0.6%上调至0.8%，预计今年年经济将下滑1.8%，好于前预测的下降2.3%，失业率预期则由18.2%降至17.4%，亦好于之前预计的。最后，鉴于美国政府关门对经济造成了冲击，美联储或在10月上维持QE不变。美联储费舍尔称其不认为美国敢违约，若违约将扰乱整个金融市场。 li123123a 2013.10.05 08:52 #139 Are you God? 外汇进阶学习∶交易向下反转
文章摘要∶
—交易者可以通过价格行为建立反转交易策略
—最常见的5种向下反转形态一览
—本文的策略包含可靠的风险回报比
外汇交易中最令人兴奋的举措之一就是交易趋势的反转。人类天性让我们不停的寻找此类交易机会。看看投机情绪指数SSI在那些很长的趋势中的表现，你就会明白。
就好像在今年年初澳元/美元下挫了超过1000点，而散户们还是死多澳元，期望其涨回至前度区间水平。
一个小小的例子，反应的却是常常发生的现实。而SSI作为反向指标，也因此而出色。
但是，比起逆风交易，然後“期望”汇价反转，的确有的方法更好一些。价格行为此时闪亮登场。
换副眼镜看反转
要 知道我们是在找整个趋势彻底扭转的机会，看起来很艰难；但从不同的时间范围来看，会怎样？透过多重时间框架，我们能从不同角度审视市场趋势，我们可以在大 框架中找准基本趋势，而在小框架中定义子趋势，找到折返位置。举例来说，假设有一对货币对在上行趋势中，就像近期的英镑/美元。在这样的上行趋势中，汇价 在相似的周期波动中形成渐高的高点和渐高的低点。而在走出新的“更高的低点”的时候，事情就开始变得有趣了。这个时候往往是交易者找寻长期趋势中短期回调 的时候。
入场信号
趋势线，震荡指标等常常用来当做交易趋势反转的触发信号，同样，在汇价反转之前往往也会出现一些市场未决信号。
反转具有相似性。在反转真正降临前，会有一些反转形态出现。这些入场信号跟其它指标一样，也需要优势的风险控制，良好的交易设定及规模管理。接下来我们将讨论向下反转形态，下面列举了5中最常见的向下反转触发信号，以及它们的具体描述及注意事项。
向淡吞噬形态
向淡吞噬在一条烛线的时间里包含了不少的信息。这条烛线的烛身包裹住了前一条烛线。这一形态也被称为穿头破脚。
下行大趋势前的向淡吞噬
如看到形态中显示阴烛，可以寻找机会做空。将止损设置在前度高点上方，并使用至多1∶1的风险回报比。交易者还可以将止损点设置在突破点位置，如价格最终没有产生下行趋势，交易者将在第一时间减少损失。
射击之星
射击之星形态是另一种包含较多技术信息的形态。在阴烛烛身上方有较长的影线，如下图所示。
大幅下挫前的射击之星
与倒转锤头不同，倒转锤头是阳烛，也预示著上行的趋势。
吊颈
这是趋势顶端经常能看见的另一种反转形态。特点是阴烛烛身，下方吊有长影线。
在这一形态中，汇价下行测试下方承接能力，如数个周期内进一步出现阴烛，则趋势的反转已较为确定，可及时下单。
下行趋势前的吊颈
黄昏之星
黄昏之星往往也能指示趋势已至顶点，它由三支烛线组成。第一支为大阳烛，接下来就有点意思了，第二支为未决烛。可以是内涵线、旋顶或是十字星的一种。
不管是长腿十字星还是传统意义上的十字星，都将让此形态更为可靠，并且升级为黄昏十字星
黄昏十字星形态
利淡木偶鼻
木偶鼻，毫无疑问，是网上众多技术分析最爱用的汇价形态之一。木偶鼻，得名於小木偶皮诺曹。该形态的重点是向前度价格方向延伸的长影线，就好像皮诺曹的鼻子，它的意思是市场在撒谎，鼻子的方向，正好与接下来汇价的动向相反，这便是反转的开始。
利淡木偶鼻的影线至少需要与烛身等长，并且上穿前度阻力线。
利淡木偶鼻出现後汇价反转
在这一烛线的周期内，汇价一度被推得很高，但止於空头的强势入场，最後汇价甚至被压得低於开盘价。如烛身上方的影线小於烛身长度的2倍，而且未上穿阻力线，那么这就是一支假木偶鼻。
木偶鼻交易方法跟射击之星差不多。交易者可以将止损设於影线上方，获利空间可大於止损空间。
黄金：美国就业改善乏力，金价强劲反弹修正
星期三, 十月 02 2013, 14:49 GMT | DailyFx
北美开盘美股下跌，美国9月ADP就业人数大幅低于预期打压美元下跌，ICE美元指数已经跌破80整数位，黄金强劲反弹创日内新高1323美元，收复昨晚 大部分跌幅。由于ADP和非农就业高度正相关，投资者可能对9月非农颇为失望，就业数据暗淡为黄金提供短期支持。技术上上方阻力关注10日均线1325和 100日均线1340,反弹破败仍建议逢高做空。
美国政府关门，金价为何暴跌？
星期三, 十月 02 2013, 06:32 GMT
周二美国政府17年以来首次停摆的担忧最终成为事实，随之而来金价周二再次暴跌。金价下跌超过3%，这对於资产价格的波动来说波幅是非常大的。目前问题是，美国政府关闭，金价下跌这似乎有些令人出乎意料。
传统上，黄金通常被视为避险、对冲通胀以及保值的资产。不过下图我们可以看到，过去几个月黄金和美元是同步下跌，只是短暂的波动出现常见的负相关性。
美国5年期债务违约掉期（CDS）大幅上升，不过金价下跌。
下图亦显示黄金与避险情绪相关性明显减弱。
为什么黄金避险和保值属性今年以来明显减弱？我们认为金价4、6月上串下跳，大幅波动可能是部分因素。一项资产若两个交易日可以下跌14%将很难再被视为安全的避险和保值港湾，这可能是导致黄金魅力大减的原因。
中国国家主席习近平表示中国将扩大与东盟国家的贸易关系，目标是到2020年双边贸易额达到1万亿美元
中国国家主席习近平表示中国将扩大与东盟国家的贸易关系，目标是到2020年双边贸易额达到1万亿美元。
预期Fed将延后缩减量化宽松政策 黄金保值需求增周三上涨34.70美元
星期四, 十月 03 2013, 08:06 GMT
昨日回顾
黄金周三创下近二周来最大涨幅，黄金上涨34.70美元，或2.7%，至每盎司 1320.70美元。17年来，美国政府首度关门，预期联准会(Fed)将延后缩减量化宽松政策(QE)，引发了黄金的保值需求。美国预算僵局导致80万 名联邦员工放无薪假，公园与其他服务连续第二天关闭，每日经济损失至少3亿美元。ADP公司今日公布，美国私人企业9月新增就业人数低于预期。9月18 日，Fed意外未缩减每月850亿美元的购债计划。政府关门将导致政府支出延后，继而将促使Fed推迟缩减QE，等待更多成长讯号。今日的ADP公司数据 显示就业情况仍然疲弱。黄金大跌3.1%，创7月以来最大跌幅。预期美国政府关门将仅短暂，全球股市上涨，黄金因而受到压力。
美股盘后
这 是政府关门的第二天，投资人似乎对华盛顿政治僵局的牵扯，更加感到紧张。周三，道琼，S&P 500与Nasdaq指数全数温和下跌，自稍早的大幅跌势中反弹。道琼指数稍早一度大跌逾140点。周二，政府关门的第一天，美国股市上涨。道琼工业平均 指数收低58.56点至15133.14。美国财长Jack Lew周二说，政府已开始采行最后的非常措施，确保守在举债上限之下。若举债上限无法调高，美国违约的风险便将上升。周一过后，国会仍无法就提供政府预 算，达成协议，逾80万联邦员工本周放无薪假。此外，政府机构已削减服务，联邦博物馆，公园与纪念碑均停止对外开放。
基本分析
美 国政府部门十七年来首次局部关门，但令商界和投资者更忧虑的是，美国将于本月中触及债务上限，若国会继续斗法，恐对经济和金融市场构成严重威胁。虽然著名 基金经理米勒与大部分市场人士均相信美国不会违约。美国财长杰克卢周二致函国会众议院议长博尔纳，表示已启动最后的紧急措施，重申债务将于本月十七日到 顶，届时政府手头现金只有约300亿美元，但有关金额恐不足以应付部分日子高达600亿美元的开支。事实上，有别于预算争拗有明确的死线，即以新财政年度 开始为限期，债限死线复杂得多，因为政府的支出和收入繁多，而且呈不规则状。无论如何，政府资金耗尽的影响势远超政府局部关门，例如若果政府停止支付社会 保障，退休人士将会被迫减少消费，外判商亦会因为政府无法付款而裁员。入市策略：
黄金
短线价位暂在1298与1323间上落，及后倾向升试1356/58区及1389阻力，进一步升穿确认市况走强，届时将再挑战1434及1458阻力，穿位目标为1488甚至1546。短线支持在1267/72区，失守下望1239。
今日建议 : 伦敦金于 1298-1323区间上落
港金于 12140– 12380
支持位 1268/1278阻力位1324/1335
入市策略一 : 在1300美元水平做多，止赚设在1310美元，止损设在1295美元。
入市策略二 : 在1323美元水平做空，止赚设在1313美元，止损设在1328美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于20.80–22.80
支持位18.80/19.50 阻力位23.90 /24.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
黄金：涨势陷入停滞，寻求美国消息推动
星期五, 十月 04 2013, 03:38 GMT
金银价格周三大涨2%之后再度陷入窄幅区间内震荡，金价隔夜小幅反弹，但再次停滞于1325美元下方，银价仍受阻于短期关键阻力22美元下方，现报 21.59美元，铜价开盘后快速跌至3.262美元，延续昨日自3.30上方以来的跌势，总体呈现收敛震荡行情。贵金属的窄幅整理表明市场依然没有方向， 等待进一步推动。
奥巴马与国会领导人的谈判无果而终，奥巴马呼吁敦促共和党人停止闹剧，就政府拨款议案进行投票。社会各界也警告美国不要 在债务问题上玩火，市场担忧若美国债务危机，将对美国经济乃至全球市场带来重大冲击，避险情绪略有升温似乎令金银价格暂时持稳。不过我们无法预料美国债务 问题将如何发展，且日内公布的美国非农就业数据也被推迟公布，因此金银价格或延续短期震荡行情。不过一旦出现利好消息，金银价格将再次大幅下挫。
技术上，初步阻力位于10日均线1320美元，然后为20日均线1332美元，在站上1350美元之前，金价短期风险依然偏下。支持位于1300美元，然后为10月2日低点1277.80美元。
美元进一步下跌
星期五, 十月 04 2013, 01:49 GMT
美元进一步下跌
欧元/美元现价： 1.3619
由于美国 政府关门三日，逼近技术性违约，美元全线下跌：受美国宏观经济数据不佳的影响，欧元/美元周四上涨至1.3645，创下上周二以来的新高。美股继续跳水， 黄金扩大涨幅，但维持在1300上方。今天早些时候，新闻机构确认明日将不会公布就业数据，今年缩减量宽的机会渺茫，美元下跌。至于欧元/美元，小时图显 示汇价位于向上的20小时均线上方，指标处在积极区域。汇价目标位1.3710（今年高点），1.3570/80区域或将出现买盘，提供下行支撑。
支撑位： 1.3570 1.3535 1.3490
阻力位： 1.3620 1.3660 1.3710
欧元/日元现价： 132.42
日元强势，欧元/日元反弹至133.20，汇价上行至132.42，小时图显示，上行受阻于200天移动均线，汇价位于100日均线下方，指标朝南，位于中线下方，表明汇价有望下行。较长时间周期来看，汇价呈中性，目前方向不明朗，美股下跌，因此汇价上行空间不大。
支撑位： 132.10 131.55 131.00
阻力位： 132.60 133.00 133.40
英镑/美元现价： 1.6156
英镑/美 元交投于日内低点1.6160下方，当日承压。似乎投资者在等待汇价上行至1.6300选择斩仓。亚洲时段临近，小时图维持看跌，指标接近超卖指标，20 小时均线向下，位于现价上方。4小时图上强烈看跌，表明汇价有望下行整理。长期来看，汇价有望下行至1.5970，但将维持主要趋势。
支撑位： 1.6120 1.6080 1.6030
阻力位： 1.6210 1.6260 1.6300
美元/日元现价： 97.26
受美国经 济数据不佳的影响，美元/日元下跌至96.92下方。但汇价看跌，小时图显示汇价有望延续下行，指标整理超卖指标后朝南。日线图显示200小时均线 96.50附近为支撑位，自去年11月以来汇价维持在该水平上方。若汇价跌破支撑位，则中线看跌目标位93.70，77.12/103.72上行趋势的 38.2％回撤位。
支撑位： 96.90 96.50 96.20
阻力位： 97.50 98.00 98.40
澳元/美元现价： 0.9402
澳元/美元延续上行，维持在0.9400附近，上涨不至40点。尽管汇价技术指标看涨，但汇价上行动能不强，4小时图亦如此。若汇价突破0.9450，有望延续上行。
支撑位： 0.9370 0.9335 0.9280
阻力位： 0.9410 0.9450 0.9490
非农缺失夜，澳元英镑自导自演
星期五, 十月 04 2013, 14:22 GMT
美国9月非农数据因美国政府关门而停止公布，而日内欧元区数据亦并未产生多少影响，反倒是澳元和英镑各自上演了一出好戏。
首先是澳元/美 元，在亚市开始蓄势走高，但最终受阻于0.9448，当前回落交投于0.9434附近，依旧录得涨幅0.46%。其次是英镑/美元，该货币对隔夜已经表现 出回调的迹象，在屡次上行受阻后回落跌穿1.6160关键支持，然后在今天失守1.6100水平，当前交投于1.6056，日内下跌0.63%。其他则相 对表现平淡，整体看，欧系货币较为疲软，欧元/美元当前徘徊于1.3600下方。美元/日元在日央行决议以及黑田东彦讲话后反应不大，继续在97.00附 近整盘。
日内并没有特别的风险事件发生，而平日这时刻最为期待的非农则因美国政府停摆而未能出场。不过，小非农却是较为疲软的，美国9月ADP就业增长16.6万，市场预期18万，前值从17.6万修正至15.9万。
今天是美国政府停摆的第四天，在舆论压力之下，两党或将在最后一刻互相妥协，大摩等机构预期美国政府关门料将在1周内结束。
日本方面，日央行行长黑田东彦表示日本处在两年内稳定达到2%通胀目标的正轨，现在不需要进一步宽松。另外，日本将在明年上调消费税的同时推出5万亿日元方案在内的一系列刺激措施
欧元区方面，葡萄牙政府将2014年的经济增速由0.6%上调至0.8%，预计今年年经济将下滑1.8%，好于前预测的下降2.3%，失业率预期则由18.2%降至17.4%，亦好于之前预计的。
最后，鉴于美国政府关门对经济造成了冲击，美联储或在10月上维持QE不变。美联储费舍尔称其不认为美国敢违约，若违约将扰乱整个金融市场。
