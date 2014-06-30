报刊评论 - 页 46 1...39404142434445464748 新评论 Sergey Golubev 2014.05.19 06:29 #451 4月印度金饰出口连续三个月增长据印度珠宝出口促进委员会(Gems and Jewellery Export Promotion Council)声明显示，今年4月印度金饰出口增长14.69%至6亿442万美元。具体数据显示，由于印度央行(RBI)允许更多银行参与进口黄金，今年4月印度金饰出口连续第三个月增长。为控制经常账户赤字(CAD)，去年印度政府和印度央行开始对黄金进口进行限制，这使得印度的金饰出口业大受打击，上财年下降约40%。该委员会主席Rajiv Jain说：“供应情况有所改善，如果供应能继续转好，那么出口也会进一步增长。” Sergey Golubev 2014.05.19 06:30 #452 中国沪深两市开盘跌幅达1%中国周一开盘后周期股带动股指直线跳水，沪深两市跌幅达到1%，沪指逼近2000点录得2008.6，创业板指延续下行后翻红。盘面上看，白酒股领跌，舟山新区、河北、次新股、券商、充电桩、次新股、蓝宝石、水利建设等跌幅居前；通用航空领涨，航天军工、3D打印等少数板块上涨。 Sergey Golubev 2014.05.19 06:31 #453 论坛 报刊评论 newdigital, 2013.11.20 12:39 外汇进阶学习∶基本面-汇价发动机 星期三, 十一月 20 2013, 10:39 GMT话题∶* 外汇市场基本面分析围绕宏观经济数据展开* 围绕利率（及其预期），简化的宏观经济分析得以展开* 加入价格行为，让分析越发简单化 股市的基本面分析包括分析公司表现并进行预期。如果要对某个公司进行投资，这样分析是非常符合逻辑的。公司基本面分析包括对公司财务报告的调研，关注年度财务状况的变化，考察公司管理情况及公司完成预期目标的历史记录。 然而在外汇市场，这些数据的很大一部分并不存在，我们所交易的也不是公司，而是整个经济体。在每个经济体中，都有成千上万的公司力争创利，浩浩荡荡，因此分析某个公司的管理层结构或者市场份额就没有多少意思了。 由於市场存在一些特有的习性，许多交易者也倾向於技术分析，我们曾在基本面与价格行为，一对好基友中阐述过如何用技术分析配合基本面数据操作。本文中，我们将进一步分析基本面影响下的汇市走势。 汇率影响著什么 对於国际贸易，汇率有直观重要的影响，这一点我们曾在贸易为炉兮资本为工，央行为碳兮经济为铜中有所探讨∶当时，我们讲述了日元的强势如何伤害经济，而日元走弱又如何让日本出口商获得实惠。 外汇市场基本面分析的千条万绪均可归於同源∶利率！当利率上升，投资吸引力便会增加；反之，投资吸引力则会减少。这一关系好似汇市的灵魂；根据这一关系，各大央行得以调控自己的本币。 ☆ 利率升高，吸引资本，本币升值☆ 套息冲动，热钱涌入☆ 消费减少，利率升高减少消费热情☆ 利率下降，吸引力下降，本币贬值☆ 外币套息，热钱流出☆ 消费增加，利率下降刺激消费 升 降利率的决策同样会对其它的经济体产生影响。举例来说，你是一个有钱投资的美国人，在经历了长期低利率後，你发现英国将基准利率上调了25个基点。英央行 将基准利率调高，英国其它部门投资收益率或多或少也会增加；你不一定会买英国金边债券，但投资英国更有可能获得更高收益率。你所想到的，很多投资者都想到了，因此他们蜂拥而至把钱投向英国，最终英镑需求的增加将会反应在汇率上。现在对於英国的出口部门，日子就会稍稍难过一点（与日本在贸易为炉兮资本为工，央行为碳兮经济为铜中面临的窘境相似）。 澳大利亚从2002年直到经济危机这段时间就是很好的例子；澳大利亚经济受到中国需求的刺激，国内失业率一度很低而通胀则高企。於是澳储行决定加息，汇价随後走高。 随澳储行将基准利率由4.25%调至6.75%，澳元升值了一倍有余 这是个有趣的利率周期，处在外汇市场风口浪尖的热钱於是随行就市。 利率周期如何推动经济 还是回到投资冲动上，如果央行希望给经济降温，他们将调高利率。而如果希望刺激经济，则应降低利率。 对利率的升高与降低将对经济产生双向作用。 在对国际资本的流向产生直接影响的同时，利率变化也对个人消费产生著显著的影响。随著利率降低，存定期存款将变得不那么有吸引力，取而代之，大众将更热衷於进行贷款，於是住房与汽车的销售将会增加。 你买了房，买了车，地产商与汽车商也需要支付他们的材料人工。低利率让住房、汽车的销售量增加了，为了保证供应，生产商最终将雇佣更多的工人，为了吸引劳动力也需要提供客可观的工资。 低利率就这样带来了高就业率与高通胀（一般通过CPI或消费者物价指数进行观察）；实体经济逐渐产生了过热风险，於是央行决策者们认为有必要做些什么以限制经济的上行速度。 如果低利率政策维持下去，可能会带来更大的“过热”风险。物价会持续升高，如果放任不理，有可能带来恶性通胀。想象一下你家门口的小店一瓶牛奶卖27美元。我不知道你会作何反应，但我肯定会抓狂，而且思维还会发散。如果牛奶都卖27美元一瓶，其它东西呢？明天的牛奶呢？ 因此，央行期望的是温和的通胀。温和的通胀有助於经济增长，人们的收入增加，更多人参与就业、纳税，而消费者仍然对存款有著信心，不必害怕物价隔夜就上涨百倍。 央行决策者们关注什么？ 央行决策者与外汇交易者对宏观经济数据的兴趣都十分浓厚，并期望在数据的指示下有所作为，但他们的目标稍有不同。 交易者之所以感兴趣，是因为在数据发布後汇价将会出现位移。如果某国就业数据好於预期，交易者可能会从多头头寸中牟利。 新鲜出炉的数据会马上反映在汇价上，造成价格波动 然而，当数据出炉时，央行决策者们的思虑则更为周远。他们参考这些经济数据并做出更正确的判断，进而制订利率政策。 各项数据中，通胀与 就业最为重要，这两项因素对经济势能起主要决定作用。如果失业率偏高，经济将相应低迷。随就业、失业报告的出炉，市场将迅速做出反应。外汇市场在定价之 时，将会考虑这些经济数据会不会对央行基准利率的升降产生潜在影响。与就业数据相同∶通胀（CPI）数据发布後，交易者也将迅速变化头寸并使得市场重新确 定价格。另外，央行也对该数据极其谨慎，并考虑下次会议时是否需要做些什么。 失业率上升（就业率下降）、通胀下行将对经济构成威胁，此时央行很可能会考虑加息。而失业率的下降（就业率上升）、通胀的上行则是经济回暖的信号，此时央行则需考察加息的可能。 不过，与外汇交易者一样，央行决策者也不愿意在家里坐等就业数据或通胀数据的出炉，然後衡量经济有何改变。他们还有很多的数据需要参考，交易者与投资者亦可根据一揽子数据估计通胀、就业市场及利率可能的变化。 消费者指标在诸如美国、欧洲这样的大经济体中极为重要，其消费活动对全球经济有著举足轻重的影响。在消费者——美国经济的命根子中，我们曾谈到过包括这个在内的重要数据的发布情况。欧元对消费者信心指数的反应非常剧烈，这是因为在稳定经济体中消费者信心往往被看做是通胀、就业及增长的前导指标。 GDP，即国内生产总值，是一个经济体增长或衰退的直观表述，这一指标也会引起市场的强烈反应；特别是当发布数据与预期偏离较远的时候。但就其本身而言，GDP的增长或下降并不会带来就业与通胀的显著变化，这一指标往往被视为滞後的基本面数据。 在 高度工业化的发展中经济体，生产量有时非常重要，中国就是一个典型。因此每个月的PMI（采购经理人指数）将会受到全球许多市场的广泛关注。PMI表示了 生产者对於未来景气度的预期。该数据背後的原理是∶如果产量即将增加，经济循环会最终使得消费增加；毕竟某人想买一件商品的话，这件商品首先得被生产出来，不是么？无论数据何时发布，结果如何，市场的反应总是与利率周期有关，以及经济数据对利率的升降产生什么样的影响。 如何交易基本面 且不论你无法预知经济数据的好坏，即便你能预知，你也无法摸清市场届时会作何反应。 外汇市场中，交易基本面是危险的；因为你的确可以猜测GDP将好於预期，你也可以据此操作，然而汇价或许仍会打掉你的止损位。你也许是对的，但仍会亏损。 在股市中，交易基本面更为有理有据。在一个相对环境中，你可以对比A公司与B公司，从而做出评估。你是在交易全球大经济环境中的一个经济体的一个小组成。 你所交易的上市公司市值最多上千亿。而每日外汇市场的交投量就达到了$5,000,000,000,000。五万亿，还是保守估计。 你所交易的是整个经济体，这样一来使用基本面因子来演绎经济增长潜力的做法就很困难了。 因此，许多外汇交易者在解读基本面信息时一并采用了技术分析方法。这样一来认定汇价趋势，评估价格水平就容易了很多。 技术分析如何辅助基本面的考察 前面，我们曾假设英央行加息25个基点。这一事件发生时，交易者会做多英镑以享受更高的利率。 但能使交易者做多英镑的事件不止有央行加息，交易者不会坐等央行有所作为，他们还会猜测央行可能的作为。 因此，如我们所看到的，英国的积极经济数据连绵不断，这些数据都在将利率前景推向加息，英镑的需求则相应增加，而需求的增加会带来汇价的上扬。 那么，这个就是基本面的大前提，在图表中清晰地显示了出来。如果汇价出现了上行趋势，那么一定有它的基本面原因。交易者可以使用价格行为以辨识趋势，并衡量是否强劲到可以用於交易。同时，交易者也可以使用价格行为寻找低位做多的机会，以及高位做空的机会，以便随著趋势的发展而牟利。 Sergey Golubev 2014.05.22 08:17 #454 中国 五月 汇丰中国制造业采购经理人指数好于预期：实际值(49.7) Sergey Golubev 2014.05.22 08:18 #455 中国汇丰制造业PMI好于预期，澳元/美元、铜价迅速走高 Sergey Golubev 2014.05.22 08:19 #456 中国央行周四进行300亿正回购操作 短期流动性收紧的风险并不大交易员透露，周四（5月22日），中国央行公开市场进行300亿元28天正回购操作。周四公开市场有850亿元正回购到期，当日净投放550亿元。资料显示，周二央行进行350亿元正回购操作，当日有1000亿元正回购到期，单日实现净投放650亿元。若 中国央行不再进行操作，本周将净投放1200亿元，上周净投放440亿元。对于未来资金面，业内人士普遍认为宽松仍然可期。广发证券分析师黄鑫冬指出，同 业监管政策靴子落地，短期内，同业业务不会导致巨额的增量资金需求，也不会导致同业杠杆的明显上行，因此流动性大幅收紧的风险并不大。 Sergey Golubev 2014.05.22 14:40 #457 利用支持/阻力水平交易的三大方法论 支持和阻力有多种不同的运用方法，和多种识别方法识别支持/阻力可视作为风险管理技巧之一交易者可利用支持/阻力判断市场形势，寻找开仓良机 在众多技术分析理论中较难掌握的一个要点是关於支撑/阻力的判断。不仅有大量判断支持/阻力的方法，更有许多利用支持/阻力形成的交易策略。 在本系列的第一篇文章中，我已经介绍过《走势中隐藏的支撑/阻力》。 在本章，我将著重介绍3种利用支持和阻力交易的方法。 -风险控制/止损点设置 这个方法可能是3种结合支持/阻力来交易的方法中最简单的，但却是最重要的。 设置止损点可让交易者避免因为一两个交易错误而爆仓。我们已经从过去大量的文章中，认识到止损和风险管理的重要性。草率的风险管理是外汇交易中的头号致命伤。 支持/阻力有助於交易者去估算自己每个仓位的风险敞口。 比如，交易者希望在区间内做多。若区间被跌穿，他们会为了尽可能减少损失而选择快速平仓。 在这个案例中，应该将多头仓位的止损点置於支持的下方，一旦下破，则可快速平仓避免损失继续扩大。 -利用支撑/阻力位置设置止损 这一定律也可以应用与逆市交易。在下跌趋势中，如果交易者想逆市交易，看多市场，那么他们可以尝试寻找之前已经形成的低位作为止损点。如此一来，即使市场没有如预期般逆转而是维持原来的下跌趋势，那么交易者的仓位会在第一时间自动结束，限制亏损。 同样的技巧在看空交易中一样适用。只需要把止损点设在阻力之上，当价格继续上涨时就会触发平仓，控制最小亏损。 -判断市场形势 “低买高卖”，这是每个人都熟知的口头禅。但实施起来不是那么简单。什么时候是“低”,什么时候才是“高”？其实这两者是相对的，今天市场中的低价，可能变成了下周的“天价”。 这时候我们需要参照支持和阻力的水平，特别是那些有多个技术指标重叠的支撑/阻力水平。 若试想一下为什么人们要引用支持和阻力？答案显而易见，是因为他们代表了空头与多头在某一个价格水平的聚集。 假设英镑/美元的其中一个支撑是1.6750，同时也是一个心理关口。当价格逐渐趋向该支撑点时，看多的交易者开始进场并推动一个新支撑点的形成。当价格越来越接近期望中的支撑点时，越来越多的买家留意到这个英镑/美元的买入契机，从而纷纷介入交易。 逐渐的，买盘的数量会超越卖盘的数量，需求大於供给从而导致市场价格出现反弹。这就是价格走势的作用原理，不管是短周期或者长周期，其基本原理大体如此。 价格走势有利於交易者在趋势市和区间震荡市中发现支撑和阻力。 在趋势市中，我们经常可以看到“更高的高点”和“更高的低点”，或者是“更低的低点”和“更低的高点”；而在区间震荡市，往往呈现出更为稳定的支撑和阻力。在下面美元/日元的图例中，我们可以观察到两种不同的市场环境。 一旦了解了市场形势以後，交易者可进行下一步—下单。 --下单交易 在交易者判断好价格走势的支撑/阻力水平，做好风险规划、判断市场形势以後，就可以进行下一步———找准下单时机，决定介入头寸。 切记不可妄自猜测未来价格变化。引入支撑或阻力的原因在於它们能显示出该支撑或阻力得以维持的可能性；如果确实维持了原有的支撑或阻力，交易者可以寻求好 於1:1的风险回报比。换一个说法，交易者可以借此避免犯下头号错误（关於交易常见错误，详情请见《血与火之歌∶顶级交易教训》），以最少的风险获得最大 的利润，设定符合自己利益最大化的风险控制策略（关於利润最大化，详情请见《在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧》）。 如果交易者希望以较低的成本在上升趋势中买入，那么他们可以坐等市场价格部分回调，出现新的支撑水平後再出手。这个支撑水平可能是心理关口，也可能是菲波回档位，或者是枢轴点；更甚至，这个支撑水平可能是多个技术指标叠加而来的强大位置。 在价格走势显示市场回调可能已经结束， 交易者可下单买入并把止损点设在支撑水平之下。这样，如果上行趋势未能继续，损失能有所减轻。但如果走势确实继续上行，那么交易者就能以原有风险敞口的2倍，3倍或4倍进行获利！ 在过去的系列探讨中，我们已经讨论过交易者当如何利用价格走势去交易趋势（详情请见《借助价格走势交易趋势》）。引用前文的一则图例，我将向大家介绍如何在“更高的低点”形成於上升趋势後介入。 但是，如果市场并没有显现出明显的趋势，我们该怎么办？ 如果市场在震荡，交易者仍可以利用价格走势结合良好的风险回报比进行区间交易。 下图展示了交易者如何利用价格走势加上支撑/阻力，在一个没有明显趋势的市场中建立有效的区间交易策略∶ -利用价格走势介入区间震荡市 Sergey Golubev 2014.05.27 09:27 #458 贵金属：金价有向下突破风险昨日由于英美假日休市，金价一直是陷入窄幅整理中，随着周二的到来金价在亚市午盘开始回落，现已经跌破了1290美元/盎司支持，尽管还没有测试1280美元/盎司的近期重要支持，但是日内的回落已经跌破了收敛三角形，这使得金价似乎选择了向下突破。下方将再度关注1280美元/盎司的支持，一旦跌破该水平，则将确定下行突破，后市将进一步跌向1250美元/盎司和1200关口。上方初步阻力位将关注1295美元/盎司，若重新回升至该水平附近，那么下行突破就仅仅是为虚假突破。 Sergey Golubev 技术性走势简评

焦点：在今日中午一时四十五分，瑞士将公佈首季国内生产 总值GDP数据，稍后二时正将公佈4月份贸易盈馀，两者都可能成为炒澹瑞郎借口，上月欧盟央行会议后，行长Draghi已表明将在下週四会议考虑一列宽鬆 政策选项。而这个月来对此最谨慎戒惧的恐怕正是瑞士央行，尤其是如果欧盟央行实施负存款利率政策，激发资金外逃的第一站恐怕会涌进瑞士，四年前欧债危机爆 发时瑞郎交叉盘及直盘激升的一幕又会重演，所以瑞士央行必会全力防范，上週三德国南德日报报导，德国央行行长Weidmann在专访中表示，目前的争论焦 点已经从主要再融资利率更多地转到存款利率方面。若存款利率为负值，可能重新激活银行间货币市场，鼓励银行向企业放贷并影响到汇率云云。整套说词只暗示着 上世纪70年代瑞士曾尝试过的负存款利率政策最为可行，如果GDP季率或年率稍不及平均预测之0.5%及2.1%开出，又或4月份贸易盈馀较上次20亿5 千万有所倒退；应可构成瑞郎下跌压力。及后今晚八时三十分美国公佈4月份耐用品订单数据，这个反映资本开支环节的数据可能更见强势，上週三联储局会议纪录 并未提及「相当时间」内维持低利率的任何讨论。委员认为，为降低失业率而实施的刺激经济措施，未引发通胀风险。与会委员并不认为，因为要刺激经济而实施的 量宽措施，会引发需求持续上升，威胁到现时低于2%指标的通胀失控升温。多数委员预期，未来数年通胀将处于2%。两个月前英伦银行的决策成员们亦满有把握 的认定还有很多閒置产能，完全无惧物价有回升的可能性，如今又怎样了？今晚如见扣除运输后的非国防订单贴近预测上限之3.8%增幅开出，退市步伐将加快疑 云可望振兴美元表现。

技术性走势简评

欧 元：短线于 1.3580与1.3735间争持，及后倾向下试1.3520甚至1.3420/50区支持，短线阻力在1.3775及1.4020，进一步穿位升势才重 新扩展，届时倾向升试1.4105、1.4260甚至1.4425。1.4425。短线支持在1.3520及1.3475。瑞士法郎：短线价位暂于0.8855与0.8995间争持。重要阻力在0.8695及0.8630，进一步升穿反弹目标扩展到0.8480/0.8565区甚至0.8240。重要支持在0.9055及0.9155/80区。英 镑： 中期走向偏强，目标上望1.7330甚至1.7530。目前价位暂于1.6805与1.6990内上落。升穿1.7015，升势可扩展到1.7135/1.7180、1.7330甚至1.7530。短线支持在1.6725及1.6660。日 圆：中期走势向澹，目标为111.80及124.15。目前价位暂于101.05与102.45间整固，短线支持在104.20/45区及105.55，进一步穿位跌势可扩展至107.00、108.25及111.80。短线阻力在100.65及99.05/40区。欧元兑日元：短线价位暂于138.05与140.95间整固，及后倾向升试142.45及145.75/95区阻力，进一步突破目标为147.30甚至151.50。短线支持在137.40，失守回调目标为136.20甚至134.30。澳元兑日元：目前价位暂于93.05与94.70间整固，及后倾向升试96.50及97.25/55阻力，升穿上望98.70、100.25甚至101.60。短线支持在92.40及91.25。澳 元：短线价位暂于0.9200与0.9325间整固，升穿0.9465，后市倾向升试0.9575/0.9615区甚至0.9755。短线支持在0.9135/50及0.9070。纽 元：中线走势仍看向上。重要支持在0.8050及0.7455。短线价位在0.8520与0.8645间整固，升穿0.8780及0.8855后市将逐级升试0.8915及0.8995，进一步突破延伸目标至0.9155甚至0.9400。短线支持在0.8505及0.8315。加 元：短线走势回稳，价位暂在1.0785与1.0960间上落，短线阻力在1.0735，升穿下望1.0630及1.0550，若进一步破位反弹目标扩展到1.0450甚至1.0265。短线支持在1.1055及1.1275。

Sergey Golubev 2014.05.28 05:48 #460

金价：多重因素下大跌2.2% 后市或不乐观 行议会选举，争取了期待变革的民众。在外交方面，波罗申科积极赞成乌克兰的“欧洲一体化政策”，但对乌克兰加入北约，则表示了不同意见。这种“两边站队” 的外交政策使得波罗申科同时获得了东西部地区选民的支持。普京否认俄罗斯兼并克里米亚后意图重建前苏联;他同时表示,欧美别想把俄罗斯孤立于全球经济。这种局面表明乌克兰有望重现和平。而此前金价受乌克兰局势紧张影响，获得支撑，一度维持在1300美元附近。金 价承压的另一个因素是美国隔夜经济数据向好，根据美国经济谘商局公布报告，5月份消费者信心指数上升至83点，符合市场预期，高于4月份的81.7点。同 时，4月份美国耐用品订单环比增长0.8%，超出市场预期的环比下滑0.8%。而3月S&P/CS20大城市住房价格环比上涨0.9%，五个月以 来首次实现增长，其中19个城市的房价均有所上涨。美国经济数据的表现强劲，提振了市场对美国经济及劳动力市场的乐观情绪，对金价形成压力。数据一出，标 普500指数飙升至1911点，美债收益率大幅攀升，金价暴跌。受这双重打压，金价大跌至1262.78美元/盎司，跌幅达2.2%，市场本来寄希望于新当选的印度总理莫迪会提出放松黄金进口限制的政策，印度的新任财长杰特利表示，将关注降低财政赤字和应对高通胀问题，这意味着莫迪政府可能会搁置放松黄金进口管制。SPDR 持仓一口气增持了8.39吨，并且达到近一个月的高位，这一个月之内黄金SPDR持仓只有一天是增持的，其余的天数要么维持要么减持。而昨日破天荒的增持 这么多，也属年内罕见。原因可能是部分投资者对黄金偏爱有加，但黄金一直维持在相对高的位置，经过了昨日的大跌，越跌越买的情绪及欲望会愈发加强。本周重点关注黄金SPDR持仓能够持续增加，若出现持续增加，则可能会引领金价走出一波反弹，倘若又是“一日游”，那么黄金或将继续弱势。市场对金价后市预期并不一致，但总的来看市场维持看空的观点。从技术面来看，金价创下这么大的跌幅，反弹的动能不强，料仍有一番跌势。大华继显(KayHian)高级分析师Helen LauLau表示：“展望未来，我们认为金价大跌后的盘整行情也许将是短期的，因关于美国的通胀担忧最终会打破这种格局。”Lau继续表示，美国财政部通货膨胀保值债券收益率年初至今已经上涨了4%，反映了美国对通胀的担忧情绪不断升温，这将反过来推高金价。总 总 体来看，目前行情空头格局明显，但是走势极端，在没有调整前不要追空和抢反弹，在上方有空头头寸的投资者可以继续持有，如果没有的话就只能等待一下了，这 个行情应该会走一个中长线的空头。市场或将继续宣泄空头情绪，多头退守点位或在1250。不过长期看中国和印度的黄金购买力仍旧是最为关键的因素。在这个 水平位逢低介入风险较大。建议投资者观望为主。
4月印度金饰出口连续三个月增长
据印度珠宝出口促进委员会(Gems and Jewellery Export Promotion Council)声明显示，今年4月印度金饰出口增长14.69%至6亿442万美元。
具体数据显示，由于印度央行(RBI)允许更多银行参与进口黄金，今年4月印度金饰出口连续第三个月增长。
为控制经常账户赤字(CAD)，去年印度政府和印度央行开始对黄金进口进行限制，这使得印度的金饰出口业大受打击，上财年下降约40%。
该委员会主席Rajiv Jain说：“供应情况有所改善，如果供应能继续转好，那么出口也会进一步增长。”
中国沪深两市开盘跌幅达1%
中国周一开盘后周期股带动股指直线跳水，沪深两市跌幅达到1%，沪指逼近2000点录得2008.6，创业板指延续下行后翻红。
盘面上看，白酒股领跌，舟山新区、河北、次新股、券商、充电桩、次新股、蓝宝石、水利建设等跌幅居前；通用航空领涨，航天军工、3D打印等少数板块上涨。
论坛
报刊评论
newdigital, 2013.11.20 12:39
外汇进阶学习∶基本面-汇价发动机
星期三, 十一月 20 2013, 10:39 GMT
话题∶
* 外汇市场基本面分析围绕宏观经济数据展开
* 围绕利率（及其预期），简化的宏观经济分析得以展开
* 加入价格行为，让分析越发简单化
股市的基本面分析包括分析公司表现并进行预期。如果要对某个公司进行投资，这样分析是非常符合逻辑的。公司基本面分析包括对公司财务报告的调研，关注年度财务状况的变化，考察公司管理情况及公司完成预期目标的历史记录。
然而在外汇市场，这些数据的很大一部分并不存在，我们所交易的也不是公司，而是整个经济体。在每个经济体中，都有成千上万的公司力争创利，浩浩荡荡，因此分析某个公司的管理层结构或者市场份额就没有多少意思了。
由於市场存在一些特有的习性，许多交易者也倾向於技术分析，我们曾在基本面与价格行为，一对好基友中阐述过如何用技术分析配合基本面数据操作。本文中，我们将进一步分析基本面影响下的汇市走势。
汇率影响著什么
对於国际贸易，汇率有直观重要的影响，这一点我们曾在贸易为炉兮资本为工，央行为碳兮经济为铜中有所探讨∶当时，我们讲述了日元的强势如何伤害经济，而日元走弱又如何让日本出口商获得实惠。
外汇市场基本面分析的千条万绪均可归於同源∶利率！当利率上升，投资吸引力便会增加；反之，投资吸引力则会减少。这一关系好似汇市的灵魂；根据这一关系，各大央行得以调控自己的本币。
☆ 利率升高，吸引资本，本币升值
☆ 套息冲动，热钱涌入
☆ 消费减少，利率升高减少消费热情
☆ 利率下降，吸引力下降，本币贬值
☆ 外币套息，热钱流出
☆ 消费增加，利率下降刺激消费
升 降利率的决策同样会对其它的经济体产生影响。举例来说，你是一个有钱投资的美国人，在经历了长期低利率後，你发现英国将基准利率上调了25个基点。英央行 将基准利率调高，英国其它部门投资收益率或多或少也会增加；你不一定会买英国金边债券，但投资英国更有可能获得更高收益率。
你所想到的，很多投资者都想到了，因此他们蜂拥而至把钱投向英国，最终英镑需求的增加将会反应在汇率上。现在对於英国的出口部门，日子就会稍稍难过一点（与日本在贸易为炉兮资本为工，央行为碳兮经济为铜中面临的窘境相似）。
澳大利亚从2002年直到经济危机这段时间就是很好的例子；澳大利亚经济受到中国需求的刺激，国内失业率一度很低而通胀则高企。於是澳储行决定加息，汇价随後走高。
随澳储行将基准利率由4.25%调至6.75%，澳元升值了一倍有余
这是个有趣的利率周期，处在外汇市场风口浪尖的热钱於是随行就市。
利率周期如何推动经济
还是回到投资冲动上，如果央行希望给经济降温，他们将调高利率。而如果希望刺激经济，则应降低利率。
对利率的升高与降低将对经济产生双向作用。
在对国际资本的流向产生直接影响的同时，利率变化也对个人消费产生著显著的影响。随著利率降低，存定期存款将变得不那么有吸引力，取而代之，大众将更热衷於进行贷款，於是住房与汽车的销售将会增加。
你买了房，买了车，地产商与汽车商也需要支付他们的材料人工。低利率让住房、汽车的销售量增加了，为了保证供应，生产商最终将雇佣更多的工人，为了吸引劳动力也需要提供客可观的工资。
低利率就这样带来了高就业率与高通胀（一般通过CPI或消费者物价指数进行观察）；实体经济逐渐产生了过热风险，於是央行决策者们认为有必要做些什么以限制经济的上行速度。
如果低利率政策维持下去，可能会带来更大的“过热”风险。物价会持续升高，如果放任不理，有可能带来恶性通胀。想象一下你家门口的小店一瓶牛奶卖27美元。我不知道你会作何反应，但我肯定会抓狂，而且思维还会发散。如果牛奶都卖27美元一瓶，其它东西呢？明天的牛奶呢？
因此，央行期望的是温和的通胀。温和的通胀有助於经济增长，人们的收入增加，更多人参与就业、纳税，而消费者仍然对存款有著信心，不必害怕物价隔夜就上涨百倍。
央行决策者们关注什么？
央行决策者与外汇交易者对宏观经济数据的兴趣都十分浓厚，并期望在数据的指示下有所作为，但他们的目标稍有不同。
交易者之所以感兴趣，是因为在数据发布後汇价将会出现位移。如果某国就业数据好於预期，交易者可能会从多头头寸中牟利。
新鲜出炉的数据会马上反映在汇价上，造成价格波动
然而，当数据出炉时，央行决策者们的思虑则更为周远。他们参考这些经济数据并做出更正确的判断，进而制订利率政策。
各项数据中，通胀与 就业最为重要，这两项因素对经济势能起主要决定作用。如果失业率偏高，经济将相应低迷。随就业、失业报告的出炉，市场将迅速做出反应。外汇市场在定价之 时，将会考虑这些经济数据会不会对央行基准利率的升降产生潜在影响。与就业数据相同∶通胀（CPI）数据发布後，交易者也将迅速变化头寸并使得市场重新确 定价格。另外，央行也对该数据极其谨慎，并考虑下次会议时是否需要做些什么。
失业率上升（就业率下降）、通胀下行将对经济构成威胁，此时央行很可能会考虑加息。而失业率的下降（就业率上升）、通胀的上行则是经济回暖的信号，此时央行则需考察加息的可能。
不过，与外汇交易者一样，央行决策者也不愿意在家里坐等就业数据或通胀数据的出炉，然後衡量经济有何改变。他们还有很多的数据需要参考，交易者与投资者亦可根据一揽子数据估计通胀、就业市场及利率可能的变化。
消费者指标在诸如美国、欧洲这样的大经济体中极为重要，其消费活动对全球经济有著举足轻重的影响。在消费者——美国经济的命根子中，我们曾谈到过包括这个在内的重要数据的发布情况。欧元对消费者信心指数的反应非常剧烈，这是因为在稳定经济体中消费者信心往往被看做是通胀、就业及增长的前导指标。
GDP，即国内生产总值，是一个经济体增长或衰退的直观表述，这一指标也会引起市场的强烈反应；特别是当发布数据与预期偏离较远的时候。但就其本身而言，GDP的增长或下降并不会带来就业与通胀的显著变化，这一指标往往被视为滞後的基本面数据。
在 高度工业化的发展中经济体，生产量有时非常重要，中国就是一个典型。因此每个月的PMI（采购经理人指数）将会受到全球许多市场的广泛关注。PMI表示了 生产者对於未来景气度的预期。该数据背後的原理是∶如果产量即将增加，经济循环会最终使得消费增加；毕竟某人想买一件商品的话，这件商品首先得
被生产出来，不是么？
无论数据何时发布，结果如何，市场的反应总是与利率周期有关，以及经济数据对利率的升降产生什么样的影响。
如何交易基本面
且不论你无法预知经济数据的好坏，即便你能预知，你也无法摸清市场届时会作何反应。
外汇市场中，交易基本面是危险的；因为你的确可以猜测GDP将好於预期，你也可以据此操作，然而汇价或许仍会打掉你的止损位。你也许是对的，但仍会亏损。
在股市中，交易基本面更为有理有据。在一个相对环境中，你可以对比A公司与B公司，从而做出评估。你是在交易全球大经济环境中的一个经济体的一个小组成。
你所交易的上市公司市值最多上千亿。而每日外汇市场的交投量就达到了$5,000,000,000,000。五万亿，还是保守估计。
你所交易的是整个经济体，这样一来使用基本面因子来演绎经济增长潜力的做法就很困难了。
因此，许多外汇交易者在解读基本面信息时一并采用了技术分析方法。这样一来认定汇价趋势，评估价格水平就容易了很多。
技术分析如何辅助基本面的考察
前面，我们曾假设英央行加息25个基点。这一事件发生时，交易者会做多英镑以享受更高的利率。
但能使交易者做多英镑的事件不止有央行加息，交易者不会坐等央行有所作为，他们还会猜测央行可能的作为。
因此，如我们所看到的，英国的积极经济数据连绵不断，这些数据都在将利率前景推向加息，英镑的需求则相应增加，而需求的增加会带来汇价的上扬。
那么，这个就是基本面的大前提，在图表中清晰地显示了出来。如果汇价出现了上行趋势，那么一定有它的基本面原因。
交易者可以使用价格行为以辨识趋势，并衡量是否强劲到可以用於交易。同时，交易者也可以使用价格行为寻找低位做多的机会，以及高位做空的机会，以便随著趋势的发展而牟利。
中国央行周四进行300亿正回购操作 短期流动性收紧的风险并不大
交易员透露，周四（5月22日），中国央行公开市场进行300亿元28天正回购操作。周四公开市场有850亿元正回购到期，当日净投放550亿元。
资料显示，周二央行进行350亿元正回购操作，当日有1000亿元正回购到期，单日实现净投放650亿元。
若 中国央行不再进行操作，本周将净投放1200亿元，上周净投放440亿元。对于未来资金面，业内人士普遍认为宽松仍然可期。广发证券分析师黄鑫冬指出，同 业监管政策靴子落地，短期内，同业业务不会导致巨额的增量资金需求，也不会导致同业杠杆的明显上行，因此流动性大幅收紧的风险并不大。
利用支持/阻力水平交易的三大方法论
在众多技术分析理论中较难掌握的一个要点是关於支撑/阻力的判断。不仅有大量判断支持/阻力的方法，更有许多利用支持/阻力形成的交易策略。
在本系列的第一篇文章中，我已经介绍过《走势中隐藏的支撑/阻力》。
在本章，我将著重介绍3种利用支持和阻力交易的方法。
-风险控制/止损点设置
这个方法可能是3种结合支持/阻力来交易的方法中最简单的，但却是最重要的。
设置止损点可让交易者避免因为一两个交易错误而爆仓。我们已经从过去大量的文章中，认识到止损和风险管理的重要性。草率的风险管理是外汇交易中的头号致命伤。
支持/阻力有助於交易者去估算自己每个仓位的风险敞口。
比如，交易者希望在区间内做多。若区间被跌穿，他们会为了尽可能减少损失而选择快速平仓。
在这个案例中，应该将多头仓位的止损点置於支持的下方，一旦下破，则可快速平仓避免损失继续扩大。
-利用支撑/阻力位置设置止损
这一定律也可以应用与逆市交易。在下跌趋势中，如果交易者想逆市交易，看多市场，那么他们可以尝试寻找之前已经形成的低位作为止损点。如此一来，即使市场没有如预期般逆转而是维持原来的下跌趋势，那么交易者的仓位会在第一时间自动结束，限制亏损。
同样的技巧在看空交易中一样适用。只需要把止损点设在阻力之上，当价格继续上涨时就会触发平仓，控制最小亏损。
-判断市场形势
“低买高卖”，这是每个人都熟知的口头禅。但实施起来不是那么简单。什么时候是“低”,什么时候才是“高”？其实这两者是相对的，今天市场中的低价，可能变成了下周的“天价”。
这时候我们需要参照支持和阻力的水平，特别是那些有多个技术指标重叠的支撑/阻力水平。
若试想一下为什么人们要引用支持和阻力？答案显而易见，是因为他们代表了空头与多头在某一个价格水平的聚集。
假设英镑/美元的其中一个支撑是1.6750，同时也是一个心理关口。当价格逐渐趋向该支撑点时，看多的交易者开始进场并推动一个新支撑点的形成。当价格越来越接近期望中的支撑点时，越来越多的买家留意到这个英镑/美元的买入契机，从而纷纷介入交易。
逐渐的，买盘的数量会超越卖盘的数量，需求大於供给从而导致市场价格出现反弹。这就是价格走势的作用原理，不管是短周期或者长周期，其基本原理大体如此。
价格走势有利於交易者在趋势市和区间震荡市中发现支撑和阻力。
在趋势市中，我们经常可以看到“更高的高点”和“更高的低点”，或者是“更低的低点”和“更低的高点”；而在区间震荡市，往往呈现出更为稳定的支撑和阻力。在下面美元/日元的图例中，我们可以观察到两种不同的市场环境。
一旦了解了市场形势以後，交易者可进行下一步—下单。
--下单交易
在交易者判断好价格走势的支撑/阻力水平，做好风险规划、判断市场形势以後，就可以进行下一步———找准下单时机，决定介入头寸。
切记不可妄自猜测未来价格变化。引入支撑或阻力的原因在於它们能显示出该支撑或阻力得以维持的可能性；如果确实维持了原有的支撑或阻力，交易者可以寻求好 於1:1的风险回报比。换一个说法，交易者可以借此避免犯下头号错误（关於交易常见错误，详情请见《血与火之歌∶顶级交易教训》），以最少的风险获得最大 的利润，设定符合自己利益最大化的风险控制策略（关於利润最大化，详情请见《在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧》）。
如果交易者希望以较低的成本在上升趋势中买入，那么他们可以坐等市场价格部分回调，出现新的支撑水平後再出手。这个支撑水平可能是心理关口，也可能是菲波回档位，或者是枢轴点；更甚至，这个支撑水平可能是多个技术指标叠加而来的强大位置。
在价格走势显示市场回调可能已经结束， 交易者可下单买入并把止损点设在支撑水平之下。这样，如果上行趋势未能继续，损失能有所减轻。但如果走势确实继续上行，那么交易者就能以原有风险敞口的2倍，3倍或4倍进行获利！
在过去的系列探讨中，我们已经讨论过交易者当如何利用价格走势去交易趋势（详情请见《借助价格走势交易趋势》）。引用前文的一则图例，我将向大家介绍如何在“更高的低点”形成於上升趋势後介入。
但是，如果市场并没有显现出明显的趋势，我们该怎么办？
如果市场在震荡，交易者仍可以利用价格走势结合良好的风险回报比进行区间交易。
下图展示了交易者如何利用价格走势加上支撑/阻力，在一个没有明显趋势的市场中建立有效的区间交易策略∶
-利用价格走势介入区间震荡市
贵金属：金价有向下突破风险
昨日由于英美假日休市，金价一直是陷入窄幅整理中，随着周二的到来金价在亚市午盘开始回落，现已经跌破了1290美元/盎司支持，尽管还没有测试1280美元/盎司的近期重要支持，但是日内的回落已经跌破了收敛三角形，这使得金价似乎选择了向下突破。
下方将再度关注1280美元/盎司的支持，一旦跌破该水平，则将确定下行突破，后市将进一步跌向1250美元/盎司和1200关口。
上方初步阻力位将关注1295美元/盎司，若重新回升至该水平附近，那么下行突破就仅仅是为虚假突破。
技术性走势简评
焦点：在今日中午一时四十五分，瑞士将公佈首季国内生产 总值GDP数据，稍后二时正将公佈4月份贸易盈馀，两者都可能成为炒澹瑞郎借口，上月欧盟央行会议后，行长Draghi已表明将在下週四会议考虑一列宽鬆 政策选项。而这个月来对此最谨慎戒惧的恐怕正是瑞士央行，尤其是如果欧盟央行实施负存款利率政策，激发资金外逃的第一站恐怕会涌进瑞士，四年前欧债危机爆 发时瑞郎交叉盘及直盘激升的一幕又会重演，所以瑞士央行必会全力防范，上週三德国南德日报报导，德国央行行长Weidmann在专访中表示，目前的争论焦 点已经从主要再融资利率更多地转到存款利率方面。若存款利率为负值，可能重新激活银行间货币市场，鼓励银行向企业放贷并影响到汇率云云。整套说词只暗示着 上世纪70年代瑞士曾尝试过的负存款利率政策最为可行，如果GDP季率或年率稍不及平均预测之0.5%及2.1%开出，又或4月份贸易盈馀较上次20亿5 千万有所倒退；应可构成瑞郎下跌压力。及后今晚八时三十分美国公佈4月份耐用品订单数据，这个反映资本开支环节的数据可能更见强势，上週三联储局会议纪录 并未提及「相当时间」内维持低利率的任何讨论。委员认为，为降低失业率而实施的刺激经济措施，未引发通胀风险。与会委员并不认为，因为要刺激经济而实施的 量宽措施，会引发需求持续上升，威胁到现时低于2%指标的通胀失控升温。多数委员预期，未来数年通胀将处于2%。两个月前英伦银行的决策成员们亦满有把握 的认定还有很多閒置产能，完全无惧物价有回升的可能性，如今又怎样了？今晚如见扣除运输后的非国防订单贴近预测上限之3.8%增幅开出，退市步伐将加快疑 云可望振兴美元表现。
技术性走势简评
欧 元：
短线于 1.3580与1.3735间争持，及后倾向下试1.3520甚至1.3420/50区支持，短线阻力在1.3775及1.4020，进一步穿位升势才重 新扩展，届时倾向升试1.4105、1.4260甚至1.4425。1.4425。短线支持在1.3520及1.3475。
瑞士法郎：
短线价位暂于0.8855与0.8995间争持。重要阻力在0.8695及0.8630，进一步升穿反弹目标扩展到0.8480/0.8565区甚至0.8240。重要支持在0.9055及0.9155/80区。
英 镑：
中期走向偏强，目标上望1.7330甚至1.7530。目前价位暂于1.6805与1.6990内上落。升穿1.7015，升势可扩展到1.7135/1.7180、1.7330甚至1.7530。短线支持在1.6725及1.6660。
日 圆：
中期走势向澹，目标为111.80及124.15。目前价位暂于101.05与102.45间整固，短线支持在104.20/45区及105.55，进一步穿位跌势可扩展至107.00、108.25及111.80。短线阻力在100.65及99.05/40区。
欧元兑日元：
短线价位暂于138.05与140.95间整固，及后倾向升试142.45及145.75/95区阻力，进一步突破目标为147.30甚至151.50。短线支持在137.40，失守回调目标为136.20甚至134.30。
澳元兑日元：
目前价位暂于93.05与94.70间整固，及后倾向升试96.50及97.25/55阻力，升穿上望98.70、100.25甚至101.60。短线支持在92.40及91.25。
澳 元：
短线价位暂于0.9200与0.9325间整固，升穿0.9465，后市倾向升试0.9575/0.9615区甚至0.9755。短线支持在0.9135/50及0.9070。
纽 元：
中线走势仍看向上。重要支持在0.8050及0.7455。
短线价位在0.8520与0.8645间整固，升穿0.8780及0.8855后市将逐级升试0.8915及0.8995，进一步突破延伸目标至0.9155甚至0.9400。短线支持在0.8505及0.8315。
加 元：
短线走势回稳，价位暂在1.0785与1.0960间上落，短线阻力在1.0735，升穿下望1.0630及1.0550，若进一步破位反弹目标扩展到1.0450甚至1.0265。短线支持在1.1055及1.1275。
金价：多重因素下大跌2.2% 后市或不乐观
乌克兰选举中波罗申科获胜。在内政方面，波罗申科一方面表示不会进行政治大清洗，迎合了部分民众希望政局稳定的愿望。另一方面他承诺在今年年底之前提前举 行议会选举，争取了期待变革的民众。在外交方面，波罗申科积极赞成乌克兰的“欧洲一体化政策”，但对乌克兰加入北约，则表示了不同意见。这种“两边站队” 的外交政策使得波罗申科同时获得了东西部地区选民的支持。
普京否认俄罗斯兼并克里米亚后意图重建前苏联;他同时表示,欧美别想把俄罗斯孤立于全球经济。
这种局面表明乌克兰有望重现和平。而此前金价受乌克兰局势紧张影响，获得支撑，一度维持在1300美元附近。
金 价承压的另一个因素是美国隔夜经济数据向好，根据美国经济谘商局公布报告，5月份消费者信心指数上升至83点，符合市场预期，高于4月份的81.7点。同 时，4月份美国耐用品订单环比增长0.8%，超出市场预期的环比下滑0.8%。而3月S&P/CS20大城市住房价格环比上涨0.9%，五个月以 来首次实现增长，其中19个城市的房价均有所上涨。美国经济数据的表现强劲，提振了市场对美国经济及劳动力市场的乐观情绪，对金价形成压力。数据一出，标 普500指数飙升至1911点，美债收益率大幅攀升，金价暴跌。
受这双重打压，金价大跌至1262.78美元/盎司，跌幅达2.2%，市场本来寄希望于新当选的印度总理莫迪会提出放松黄金进口限制的政策，印度的新任财长杰特利表示，将关注降低财政赤字和应对高通胀问题，这意味着莫迪政府可能会搁置放松黄金进口管制。
SPDR 持仓一口气增持了8.39吨，并且达到近一个月的高位，这一个月之内黄金SPDR持仓只有一天是增持的，其余的天数要么维持要么减持。而昨日破天荒的增持 这么多，也属年内罕见。原因可能是部分投资者对黄金偏爱有加，但黄金一直维持在相对高的位置，经过了昨日的大跌，越跌越买的情绪及欲望会愈发加强。
本周重点关注黄金SPDR持仓能够持续增加，若出现持续增加，则可能会引领金价走出一波反弹，倘若又是“一日游”，那么黄金或将继续弱势。
市场对金价后市预期并不一致，但总的来看市场维持看空的观点。从技术面来看，金价创下这么大的跌幅，反弹的动能不强，料仍有一番跌势。
大华继显(KayHian)高级分析师Helen LauLau表示：“展望未来，我们认为金价大跌后的盘整行情也许将是短期的，因关于美国的通胀担忧最终会打破这种格局。”
Lau继续表示，美国财政部通货膨胀保值债券收益率年初至今已经上涨了4%，反映了美国对通胀的担忧情绪不断升温，这将反过来推高金价。
总 体来看，目前行情空头格局明显，但是走势极端，在没有调整前不要追空和抢反弹，在上方有空头头寸的投资者可以继续持有，如果没有的话就只能等待一下了，这 个行情应该会走一个中长线的空头。市场或将继续宣泄空头情绪，多头退守点位或在1250。不过长期看中国和印度的黄金购买力仍旧是最为关键的因素。在这个 水平位逢低介入风险较大。建议投资者观望为主。