报刊评论 - 页 2 123456789...48 新评论 Sergey Golubev 2013.07.18 08:05 #11 伯南克表示美经济温和复苏 美元上升 星期四, 七月 18 2013, 05:06 GMT=========昨日美国联邦储备局主席伯南克出席国会听证会表示美国经济正在温和复苏，重申预期今年稍后时间开始减少买债， 不过最终取决于经济情况，联储局会保持开放态度，退市将取决于经济表现，并不是预设的计划，他说虽然就业市场持续改善，但失业率仍然高于长期的正常水平， 而通胀亦低于目标，重申可见将来都会继续维持高度宽松的货币政策，不过又说公开市场委员会的成员普遍倾向以失业率降至7%作为结束买债计划的门坎。而联邦储备局发表有(褐皮书)之称的地区经济报告，表示由六月至上月初所有辖区住宅市场与建造以温和及强劲步伐增长，有助支持制造业发展而消费者开支与汽车销量亦增加，会有助支持第三季经济增长。美 元兑主要货币汇价普遍上升，兑日圆升曾经至接近100关口位，美国公布了逊于预期的房屋数据，打压美元兑日圆回落至99.04的日内低位，随后反弹至 100下方，于99.95刷新全日高位，收于99.58。美国联邦储备局主席伯南克言论令市场预期获证实，只要经济增长符合预期今年较后时间就会缩减刺激 经济政策规模,美元受到支持，美汇指数由三星期低位反弹并于82.886刷新日内高位，收于82.646。欧元兑美元曾经跌穿1.31，而英伦银行会议纪 录显示货币政策委员会一致同意,不再增加量宽规模英镑受到支持，兑美元升至两星期高位。 伯南克表示美经济温和复苏 美元上升 www.forex21.cn 2013年 07月 18日, 05:06 GMT 撰稿者: 姜立钧 昨日美国联邦储备局主席伯南克出席国会听证会表示美国经济正在温和复苏，重申预期今年稍后时间开始减少买债，不过最终取决于经济情况，联储局会保持开放态度，退市将取决于经济表现，并不是预设的计划，他说虽然就业市场持续改善，但失业率仍然高于长期的正常水平，而通胀亦低于目标，重申可见将来都会继续维持高度宽松的货币政策，不过又说公开市场委员会的成员普遍倾向以失业率降至7%作为结束买债计划的门坎。 而联邦储备局发表有(褐皮书)之称的地区经济报告，表示由六月至上月初所有辖区住宅市场与建造以温和及强劲步伐增长，有助支持制造业发展而消费者开支与汽车销量亦增加，会有助支持第三季经济增长。... Sergey Golubev 2013.07.18 08:14 #12 伯南克态度模糊，美股小幅上涨周三美联储主席伯南克在国会作证时并未给出关于QE任何明确线索，美股延续近期以来强势表现小幅上涨。道琼斯指数上涨0.12%，报于15470.52； 纳斯达克收盘上涨0.32%，报于3610.00；标普500收盘上涨0.28%，报于1680.91。原油价格继续高位震荡，纽约原油收盘上涨48美 分，报于106.48美元/桶。伯南克在国会发表证词称美联储的购债计划没有既定的步骤，将根据具体经济情况而定，有可能削减债券购买规 模也可能扩大规模。伯南克的模糊态度导致QE未来的命运更加不明朗。伯南克的讲话稿中延续6月份观点，即美联储认为在年末开始缩减QE规模，至2014年 中结束QE是合适的。由于美国经济尽管目前处于温和复苏阶段，但是依然有许多不确定性，美联储可能会继续维持货币政策的灵活性，QE依然是决定美股走势的 重要因素。日内公布的房屋数据不甚理想，但是对于股市的负面影响有限。美国6月新屋开工83.6万栋，低于市场预期96万，降至10个月 新低。日内公布的美国银行第二季度盈利大幅上涨，超出市场预期，但是另外一只道指成分股美国运通日内股价受欧盟交易费上限草案影响下跌。短期内企业财报的 好坏有望为股市走势提供指引。道指继续高位震荡，上方15500压力明显，如果能够突破压力位，道指有望打开进一步上涨空间，但是如果继续受阻短期内道指可能会出现回调，下方支撑关注10日均线。原油继续在105美元/桶上方震荡，技术图形上原油上涨动能强劲后市有望继续刷新高。黄金日内大幅下跌，日图上1300美元/盎司压力沉重，黄金在反弹受阻后大幅下跌意味着黄金的反弹走势已经结束，后市或将开始新一轮下跌，下方支撑关注1250美元/盎司。 股市原油 - DailyFX财经网-外汇牌价-汇率-即时报价-汇市走势分析 www.dailyfx.com.hk 专题报告 商品股指 外汇学堂 上海免费外汇讲座 更多» 外汇视频 DailyFX PLUS 论坛 股市原油 本周美国经济数和消息清淡，美股陷入狭小区间内波动。标普500指数自去年年底在1851刷新历史新高后一直维持在该位下方窄幅整理，形成短期明显的阻力位；道指则大部分时间位于16500点下方震荡，昨日冲高回落也凸显了该位卖压的强劲，预计在市场寻得重要风险事件前，美股短期恐难有作为。美股期货目前涨跌不一。... Sergey Golubev 2013.07.18 14:46 #13 人民币周四低收 :人民币兑美元即期周四收跌，受中间价低开带动。交易人士指出，隔夜美元涨幅温和，但今日人民币中间价却大幅低开近70个点子，超出市场预期，不过即期汇价对此反应谨慎，波动区间较窄。交易员称，人民币/美元已经盘整近两个月时间，市场持续观望，并在政策面和外围环境中寻觅方向指引。今日中间价走弱幅度超出预期，市场将观察后几天中间价的走向，以猜测监管层在汇率方面可能的政策意图。 人民币周四低收 www.forex21.cn Forex21.cn—人民币兑美元即期周四收跌，受中间价低开带动。交易人士指出，隔夜美元涨幅温和，但今日人民币中间价却大幅低开近70个点子，超出市场预期，不过即期汇价对此反应谨慎，波动区间较窄。 交易员称，人民币/美元已经盘整近两个月时间，市场持续观望，并在政策面和外围环境中寻觅方向指引。今日中间价走弱幅度超出预期，市场将观察后几天中间价的走向，以猜测监管层在汇率方面可能的政策意图。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.07.18 14:49 #14 经济学家林毅夫：中国GDP增速维持在8% :近期中国国家统计局公布数据显示，2013年上半年，中国GDP增速为7.5%。这种经济增长速度是短期现象还是会常态化？未来中国经济增长速度会是多 少？经济增长潜力还有多大？成为国内外各界普遍关注的焦点。对此问题，学者们有着自己不同的看法，其中比较具有代表性的是北京大学国家发展研究院名誉院长 林毅夫与国务院发展研究中心副主任刘世锦。近日，在参加博源基金会举办的“中国未来的机遇与挑战”论坛上，林毅夫教授和刘世锦主任分别阐述了自己的观点。 林毅夫表示，套用其它国家经验来证明未来中国经济增长速度会放缓，是否准确，还是存疑的，最好的方法是直接了解经济增长的本质是什么。后发优势是确定一 个国家经济高速增长的决定因素，中国经济增长具有明显的后发优势，所以仍可维持二十年8%的经济增长速度。刘世锦指出，研究表明，东亚经济体在达到人均 GDP1.1万国际元后，普遍遭遇经济增速下滑，中国也不例外。中国预计2015年将达到这一水平，经济的潜在增长率将可能下一个较大台阶，由近些年的 10%以上的增长率下调至7%左右。 经济学家林毅夫：中国GDP增速维持在8% www.forex21.cn Forex21.cn—近期中国国家统计局公布数据显示，2013年上半年，中国GDP增速为7.5%。这种经济增长速度是短期现象还是会常态化？未来中国经济增长速度会是多少？经济增长潜力还有多大？成为国内外各界普遍关注的焦点。对此问题，学者们有着自己不同的看法，其中比较具有代表性的是北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫与国务院发展研究中心副主任刘世锦。近日，在参加博源基金会举办的“中国未来的机遇与挑战”论坛上，林毅夫教授和刘世锦主任分别阐述了自己的观点。... Sergey Golubev 2013.07.18 20:03 #15 外汇交易入门 外汇交易入门—在线播放—优酷网，视频高清在线观看 v.youku.com 外汇交易入门 了解外汇市场的基本知识 Sergey Golubev 2013.07.19 07:18 #16 传言大型基金大规模抛售日经期货过去30分钟内日经指数大幅下挫，跌幅达到3.5%，推动日元快速反弹。IFR Markets编辑Haruya Ida指出，“周末日本参议院选举前长期多头头寸的结利似乎是促使日经指数快速回落的因素，这也表明似乎越来越多的因素正在影响市场。”越来越多的传言称，在周末举行的日本上议院选举前，大型基金已经抛售了大规模的日经指数期货头寸。 传言大型基金大规模抛售日经期货 www.forex21.cn Forex21.com—过去30分钟内日经指数大幅下挫，跌幅达到3.5%，推动日元快速反弹。IFR Markets编辑Haruya Ida指出，“周末日本参议院选举前长期多头头寸的结利似乎是促使日经指数快速回落的因素，这也表明似乎越来越多的因素正在影响市场。” 越来越多的传言称，在周末举行的日本上议院选举前，大型基金已经抛售了大规模的日经指数期货头寸。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.07.19 07:31 #17 每日外汇市场综述星期五, 七月 19 2013, 04:56 GMT提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部一、国际主要货币和主要股票市场最新报价币 种 现 价 开盘价 最 高 最 低 澳元/美元 0.9180 0.9173 0.9185 0.9169 美元/加元 1.0379 1.0374 1.0380 1.0373 美元/瑞郎 0.9444 0.9441 0.9448 0.9439 美元指数 82.8000 82.7800 82.8100 82.7600 欧元/美元 1.3109 1.3110 1.3112 1.3105 英镑/美元 1.5219 1.5227 1.5230 1.5217 纽元/美元 0.7904 0.7901 0.7907 0.7893 美元/日元 100.5200 100.5000 100.6100 100.4300 美元/人民币 6.1413 6.1373 6.1420 6.1353 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨 跌 涨跌幅 道琼斯工业 15465.91 15589.4015465.91 15548.54 78.02 0.50% 纳斯达克 3610.03 3624.54 3607.09 3611.28 1.28 0.04% 美国 S&P500 1681.05 1693.12 1681.05 1689.37 8.46 0.50% 德国 DAX 8239.38 8337.20 8215.66 8337.09 82.37 1.00% 英国富时 100 6571.93 6657.38 6555.82 6634.36 62.43 0.95% 法国 CAC40 3864.06 3927.79 3858.57 3927.79 55.77 1.44% 日经 225 14645.25 14827.7314645.25 14808.50 193.46 1.32% 恒生指数 21426.90 21445.1521288.58 21345.22 -26.65 -0.12% 二、股汇市市场焦点1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数下滑，国 7 月 13 日当周初请失业金人数为33.4 万人，预期为 34.5 万。2.因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本2013年7月制造业景气判断指数八个月来首度下滑。日本2013年7月制造业景气判断指数下降2点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。三、操作策略欧元/美元： 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数下滑，国 7 月 13 日当周初请失业金人数为 33.4 万人，预期为 34.5 万。好于预期的初请失业金人数，令投资者对于美国失业率下降更加乐观，令美元指数上行。伯南克在参议院的供词上表示，由于通胀低于目标，而且失业率仍旧较 高，美联储将在可预见的将来维持高度宽松的货币政策。其再次强调，美联储的购债进程取决于经济的发展情况。美联储有投票权和没有投票权的委员都支持他的 QE 时间表。其宽松的言论令美元一路下行。欧元/美元今日开盘报1.3110。分析师表示，从1小时图看，在证词前，欧元/美元触及日内低点，因投资者预期伯南克还可能有重磅言论打压美元，但是伯南克一如既往的宽松令美元大幅下行，美元指数由83.03一路下行至82.80附近。欧元/美元逐步获得升势。从技术图上看，KD线向上，红色动能柱增强。英镑/美元： 英国统计局(ONS)周四公布的数据显示，英国 6 月季调后零售销售年率增幅高于预期。英国 6 月季调后零售销售年率增长 2.2%，预期为增长 1.7%。其中，大型商场销售月率增长 3.0%，创下 2012 年 3 月以来最高水平。英镑/美元今日开盘报 1.5227。分析 师表示，从 1 小时图看，在证词前，英镑/美元触及低点 1.5185，因投资者预期伯南克还可能有重磅言论打压美元.但是伯南克一如既往的宽松令美元大幅下行，美元指数由 83.03 一路下行至 82.80 附近。英镑/美元逐步获得升势，交投于 1.5225 附近。从技术图上看，KD线向上，红色动能柱有增强趋势。美元/日元： 路透周四公布的调查显示，因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本 2013 年 7 月制造业景气判断指数八个月来首度下滑。日本 2013 年 7 ��制造业景气判断指数下降 2 点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数下滑，国 7 月 13 日当周初请失业金人数为 33.4 万人，预期为 34.5 万。伯南克在参议院的供词上表示，由于通胀低于目标，而且失业率仍旧较高，美联储将在可预见的将来维持高度宽松的货币政策。其再次强调，美联储的购债进程 取决于经济的发展情况。美元/日元今日开盘报 100.500。分析师表示，从 1 小时图看，在证词前，美元/日元触及高点 100.65，因投资者预期伯南克还可能有重磅言论打压美元.但是伯南克一如既往的宽松令美元下行，美元指数由 83.03 一路下行至 82.80 附近。美元/日元逐步获得下行震荡趋势，交投于 100.55 附近。从技术图上看，KD在 80 处持平，绿色动能柱有增强趋势。澳元/美元： 近日，澳洲储备银行（RBA）宣布维持目前的基准现金利率不变，5 月，储行将利率降至近 53 年来的最低水平 2.75%，已经低于 2009 年GFC设定的 3%的警戒线。另外，自 5 月份澳储行宣布降息以来，澳元兑美元的汇率一路走低，降幅高达 10 个百分点。“利率下降对贷款买房者来说是好消息，可以大幅降低他们的置业成本，而且为后期增值带来更大空间。”南京福润投资管理有限公司总经理李培表示。 据了解，今年澳大利亚的房产市场表现非常出色，在过去的两个季度里房价出现明显上涨。另外，墨尔本的公寓价格已经是连续三个季度上升，最近一次上升了 2.6%。澳元/美元今日开盘报 0.9173。分析师表示，澳元短线低位反弹修正，提供具有吸引力的做空点位。澳元/美元阻力位于0.9350，后市下看0.88目标位。美元/瑞郎： 隔夜伯南克国会证词演讲稿出炉。单从讲稿来看，伯南克的态度依旧非常宽松。演讲稿主要内容是为未来继续宽松所做的解释。尽管美联储预期晚些时候削减资产购 买，明年中期结束资产购买，但同时提到经济形势不如预期则可能将资产购买计划维持更长时间。瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士 6 月实质出口下滑5.5%至 167.07 亿瑞郎，受累于比上年同期减少一个工作日，手表、化学品和机械出口均有所降低。美元/瑞郎至今日开盘 0.9441。分析师表示，技术面看，美元/瑞郎汇价昨日继续宽幅震荡回升，目前MACD指标绿色动能柱收缩，KDJ向下动能趋弱，预计今日汇价仍将考验 30 日均线支撑。美元/加元： 加拿大央行（BOC）周三宣布维持 1%的基准利率不变，并认为当前利率水平合适。自 2010 年 9 月以来，加拿大央行的基准贷款利率就一直维持在此水平未有改变。央行称，只要加拿大经济显着疲弱，通胀前景持续温和，家庭部门的不平衡性持续恶化这三个条 件存在，央行就会维持相当宽松的货币政策。加拿大央行将今年二季度GDP预期调降至 1%，将 2014 年GDP增长预期从 2.8%调降至 2.7%。但是，该行将 2013 年GDP增长预期从 1.5%上调至 1.8%。央行表示，虽外部环境在某种程度上将更具挑战，但国内产出缺口仍会减小，出口也将增长。美元/加元今日开盘报 1.0374。分析师表示，技术面看，美元/加元汇价昨日震荡回落，最终收在 30 日均线之下，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，预计近期汇价将下调至 60 日均线。美元/新加坡元： 新加坡国际企业发展局 7 月 17 日发布统计数据显示，新加坡 6 月份对外贸易总额 799 亿新元（折合 634 亿美元），同比萎缩 6.1%；其中出口额和进口额同比分别下降 2.9%和 9.5%；环比则分别下降 3.7%、1.6%和 6%。另外，新加坡本国非石油出口同比下降 8.8%；在本国非石油出口前 10 大市场中，对华出口一枝独秀，同比增长 7%，其他市场则全部出现负增长。美元/新加坡元今日开盘报 1.2663。分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日大幅回升，目前MACD指标绿色动能柱收缩，KDJ向上，预计汇价近期仍将震荡回升。美元/人民币：为贯彻落实国务院有关要求，进一步激活存量财政资金，财政部日前下发通知，要求各地有关部门加强地方财政资金管理，盘活各类闲置和沉淀资金，提高财政资金使用效益。为此，财政部提出加快公共财政预算执行进度等五项举措。美元/人民币今日开盘报 6.1373。分析师表示，人民币将会继续温和升值，未来 12 个月美元/人民币将贬值至 6.00 水平。欧元/日元：路透周四公布的调查显示，因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本2013年7月制造业景气判断指数八个月来首度下滑。日本2013年7月制造业景气判断指数下降2点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。欧元/日元今日开盘报 131.77。分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日震荡回升，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价近期将挑战前期高点。英镑/日元： 英国统计局(ONS)周四公布的数据显示，英国6月季调后零售销售年率增幅高于预期。英国6月季调后零售销售年率增长2.2%，预期为增长1.7%。其 中，大型商场销售月率增长3.0%，创下2012年3月以来最高水平。路透周四公布的调查显示，因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本2013年7月制造 业景气判断指数八个月来首度下滑。日本2013年7月制造业景气判断指数下降2点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。英镑/日元至 今日开盘报153.03。分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日震荡回升，并突破60日均线，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价近期仍将强势震荡。欧元/英镑： 英国统计局(ONS)周四公布的数据显示，英国 6 月季调后零售销售年率增幅高于预期。英国 6 月季调后零售销售年率增长 2.2%，预期为增长 1.7%。其中，大型商场销售月率增长 3.0%，创下 2012 年 3 月以来最高水平。欧元/英镑至今日开盘报 0.8608。分析师表示，技术面上看，欧元/英镑汇价昨日震荡回落，目前MACD指标红色动能柱收缩，KDJ向下，上方压力加大，今日汇价将考验30日均线支撑。 每日外汇市场综述 (周五, 七月 19 2013) www.forex21.cn 一、国际主要货币和主要股票市场最新报价 币 种 现 价 开盘价 最 高 最 低 澳元/美元 0.9180 0.9173 0.9185 0.9169 美元/加元 1.0379 1.0374 1.0380 1.0373 美元/瑞郎 0.9444 0.9441 0.9448 0.9439 美元指数 82.8000 82.7800 82.8100 82.7600 欧元/美元 1.3109 1.3110 1.3112 1.3105 英镑/美元 1.5219 1.5227 1.5230 1.5217 纽元/美元 0.7904 0.7901 0.7907 0.7893 美元/日元 100.5200 100.5000 100.6100 100.4300 美元/人民币 6.1413 6.1373 6.1420 6.1353 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨 跌 涨跌幅 道琼斯工业 15465.91 15589.4015465.91 15548.54 78.02 0.50% 纳斯达克 3610.03 3624.54 3607.09 3611.28 1.28 0.04% 美国 S&P500 字符串函数 - StringFind Writing and reading variables 错误和警告代码 - 编译器警告 Sergey Golubev 2013.07.19 16:39 #18 中国人民银行：将有序放开存款利率管制中国人民银行周五称，放开存款利率管制是利率市场化改革进程中最为关键、风险最大的阶段。放开存款利率管制需要根据各项基础条件的成熟程度分步实施、有序 推进。将继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系。将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化。 中国人民银行：将有序放开存款利率管制 www.forex21.cn Forex21.cn—中国人民银行周五称，放开存款利率管制是利率市场化改革进程中最为关键、风险最大的阶段。放开存款利率管制需要根据各项基础条件的成熟程度分步实施、有序推进。将继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系。将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** Sergey Golubev 2013.07.20 15:58 #19 巴克莱下调今年金价预估至1393美元巴克莱将今年金价预估从1483美元下调至1393美元；将2013年第四季度布油价格从114美元/桶下调至105美元/桶。 巴克莱下调今年金价预估至1393美元 www.forex21.cn 巴克莱将今年金价预估从1483美元下调至1393美元；将2013年第四季度布油价格从114美元/桶下调至105美元/桶。 Sergey Golubev 2013.07.20 16:02 #20 中国首批黄金ETF募资额不及预期中国首批两支黄金ETF(交易所交易基金)初步募资总计16亿元人民币，低于市场预期，归因于金价下跌与日前的钱荒疑虑。中国在6月批准设立黄金ETF，华安基金与国泰基金拔得头筹。华安基金与国泰基金的官方网站宣布，在上周五结束的首轮募资中，分别募集到12.1亿元人民币与4.10亿元人民币资金。 中国首批黄金ETF募资额不及预期 www.forex21.cn Forex21.cn—中国首批两支黄金ETF(交易所交易基金)初步募资总计16亿元人民币，低于市场预期，归因于金价下跌与日前的钱荒疑虑。 中国在6月批准设立黄金ETF，华安基金与国泰基金拔得头筹。 华安基金与国泰基金的官方网站宣布，在上周五结束的首轮募资中，分别募集到12.1亿元人民币与4.10亿元人民币资金。 ** Forex21.cn 新闻编辑部，FXstreet.com ** 123456789...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
伯南克表示美经济温和复苏 美元上升
星期四, 七月 18 2013, 05:06 GMT
=========
昨日美国联邦储备局主席伯南克出席国会听证会表示美国经济正在温和复苏，重申预期今年稍后时间开始减少买债， 不过最终取决于经济情况，联储局会保持开放态度，退市将取决于经济表现，并不是预设的计划，他说虽然就业市场持续改善，但失业率仍然高于长期的正常水平， 而通胀亦低于目标，重申可见将来都会继续维持高度宽松的货币政策，不过又说公开市场委员会的成员普遍倾向以失业率降至7%作为结束买债计划的门坎。
而联邦储备局发表有(褐皮书)之称的地区经济报告，表示由六月至上月初所有辖区住宅市场与建造以温和及强劲步伐增长，有助支持制造业发展而消费者开支与汽车销量亦增加，会有助支持第三季经济增长。
美 元兑主要货币汇价普遍上升，兑日圆升曾经至接近100关口位，美国公布了逊于预期的房屋数据，打压美元兑日圆回落至99.04的日内低位，随后反弹至 100下方，于99.95刷新全日高位，收于99.58。美国联邦储备局主席伯南克言论令市场预期获证实，只要经济增长符合预期今年较后时间就会缩减刺激 经济政策规模,美元受到支持，美汇指数由三星期低位反弹并于82.886刷新日内高位，收于82.646。欧元兑美元曾经跌穿1.31，而英伦银行会议纪 录显示货币政策委员会一致同意,不再增加量宽规模英镑受到支持，兑美元升至两星期高位。
伯南克态度模糊，美股小幅上涨
周三美联储主席伯南克在国会作证时并未给出关于QE任何明确线索，美股延续近期以来强势表现小幅上涨。道琼斯指数上涨0.12%，报于15470.52； 纳斯达克收盘上涨0.32%，报于3610.00；标普500收盘上涨0.28%，报于1680.91。原油价格继续高位震荡，纽约原油收盘上涨48美 分，报于106.48美元/桶。
伯南克在国会发表证词称美联储的购债计划没有既定的步骤，将根据具体经济情况而定，有可能削减债券购买规 模也可能扩大规模。伯南克的模糊态度导致QE未来的命运更加不明朗。伯南克的讲话稿中延续6月份观点，即美联储认为在年末开始缩减QE规模，至2014年 中结束QE是合适的。由于美国经济尽管目前处于温和复苏阶段，但是依然有许多不确定性，美联储可能会继续维持货币政策的灵活性，QE依然是决定美股走势的 重要因素。
日内公布的房屋数据不甚理想，但是对于股市的负面影响有限。美国6月新屋开工83.6万栋，低于市场预期96万，降至10个月 新低。日内公布的美国银行第二季度盈利大幅上涨，超出市场预期，但是另外一只道指成分股美国运通日内股价受欧盟交易费上限草案影响下跌。短期内企业财报的 好坏有望为股市走势提供指引。
道指继续高位震荡，上方15500压力明显，如果能够突破压力位，道指有望打开进一步上涨空间，但是如果继续受阻短期内道指可能会出现回调，下方支撑关注10日均线。
原油继续在105美元/桶上方震荡，技术图形上原油上涨动能强劲后市有望继续刷新高。
黄金日内大幅下跌，日图上1300美元/盎司压力沉重，黄金在反弹受阻后大幅下跌意味着黄金的反弹走势已经结束，后市或将开始新一轮下跌，下方支撑关注1250美元/盎司。
人民币周四低收 :
人民币兑美元即期周四收跌，受中间价低开带动。交易人士指出，隔夜美元涨幅温和，但今日人民币中间价却大幅低开近70个点子，超出市场预期，不过即期汇价对此反应谨慎，波动区间较窄。
交易员称，人民币/美元已经盘整近两个月时间，市场持续观望，并在政策面和外围环境中寻觅方向指引。今日中间价走弱幅度超出预期，市场将观察后几天中间价的走向，以猜测监管层在汇率方面可能的政策意图。
经济学家林毅夫：中国GDP增速维持在8% :
近期中国国家统计局公布数据显示，2013年上半年，中国GDP增速为7.5%。这种经济增长速度是短期现象还是会常态化？未来中国经济增长速度会是多 少？经济增长潜力还有多大？成为国内外各界普遍关注的焦点。对此问题，学者们有着自己不同的看法，其中比较具有代表性的是北京大学国家发展研究院名誉院长 林毅夫与国务院发展研究中心副主任刘世锦。近日，在参加博源基金会举办的“中国未来的机遇与挑战”论坛上，林毅夫教授和刘世锦主任分别阐述了自己的观点。
林毅夫表示，套用其它国家经验来证明未来中国经济增长速度会放缓，是否准确，还是存疑的，最好的方法是直接了解经济增长的本质是什么。后发优势是确定一 个国家经济高速增长的决定因素，中国经济增长具有明显的后发优势，所以仍可维持二十年8%的经济增长速度。刘世锦指出，研究表明，东亚经济体在达到人均 GDP1.1万国际元后，普遍遭遇经济增速下滑，中国也不例外。中国预计2015年将达到这一水平，经济的潜在增长率将可能下一个较大台阶，由近些年的 10%以上的增长率下调至7%左右。
过去30分钟内日经指数大幅下挫，跌幅达到3.5%，推动日元快速反弹。IFR Markets编辑Haruya Ida指出，“周末日本参议院选举前长期多头头寸的结利似乎是促使日经指数快速回落的因素，这也表明似乎越来越多的因素正在影响市场。”
越来越多的传言称，在周末举行的日本上议院选举前，大型基金已经抛售了大规模的日经指数期货头寸。
每日外汇市场综述
星期五, 七月 19 2013, 04:56 GMT
提供者： 招商银行金融市场部分析室 | 招商银行金融市场部
一、国际主要货币和主要股票市场最新报价二、股汇市市场焦点
币 种 现 价 开盘价 最 高 最 低
澳元/美元 0.9180 0.9173 0.9185 0.9169
美元/加元 1.0379 1.0374 1.0380 1.0373
美元/瑞郎 0.9444 0.9441 0.9448 0.9439
美元指数 82.8000 82.7800 82.8100 82.7600
欧元/美元 1.3109 1.3110 1.3112 1.3105
英镑/美元 1.5219 1.5227 1.5230 1.5217
纽元/美元 0.7904 0.7901 0.7907 0.7893
美元/日元 100.5200 100.5000 100.6100 100.4300
美元/人民币 6.1413 6.1373 6.1420 6.1353
开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨 跌 涨跌幅
道琼斯工业 15465.91 15589.4015465.91 15548.54 78.02 0.50%
纳斯达克 3610.03 3624.54 3607.09 3611.28 1.28 0.04%
美国 S&P500 1681.05 1693.12 1681.05 1689.37 8.46 0.50%
德国 DAX 8239.38 8337.20 8215.66 8337.09 82.37 1.00%
英国富时 100 6571.93 6657.38 6555.82 6634.36 62.43 0.95%
法国 CAC40 3864.06 3927.79 3858.57 3927.79 55.77 1.44%
日经 225 14645.25 14827.7314645.25 14808.50 193.46 1.32%
恒生指数 21426.90 21445.1521288.58 21345.22 -26.65 -0.12%
1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数下滑，国 7 月 13 日当周初请失业金人数为33.4 万人，预期为 34.5 万。
2.因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本2013年7月制造业景气判断指数八个月来首度下滑。日本2013年7月制造业景气判断指数下降2点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。
三、操作策略
欧元/美元： 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数下滑，国 7 月 13 日当周初请失业金人数为 33.4 万人，预期为 34.5 万。好于预期的初请失业金人数，令投资者对于美国失业率下降更加乐观，令美元指数上行。伯南克在参议院的供词上表示，由于通胀低于目标，而且失业率仍旧较 高，美联储将在可预见的将来维持高度宽松的货币政策。其再次强调，美联储的购债进程取决于经济的发展情况。美联储有投票权和没有投票权的委员都支持他的 QE 时间表。其宽松的言论令美元一路下行。欧元/美元今日开盘报1.3110。
分析师表示，从1小时图看，在证词前，欧元/美元触及日内低点，因投资者预期伯南克还可能有重磅言论打压美元，但是伯南克一如既往的宽松令美元大幅下行，美元指数由83.03一路下行至82.80附近。欧元/美元逐步获得升势。从技术图上看，KD线向上，红色动能柱增强。
英镑/美元： 英国统计局(ONS)周四公布的数据显示，英国 6 月季调后零售销售年率增幅高于预期。英国 6 月季调后零售销售年率增长 2.2%，预期为增长 1.7%。其中，大型商场销售月率增长 3.0%，创下 2012 年 3 月以来最高水平。英镑/美元今日开盘报 1.5227。
分析 师表示，从 1 小时图看，在证词前，英镑/美元触及低点 1.5185，因投资者预期伯南克还可能有重磅言论打压美元.但是伯南克一如既往的宽松令美元大幅下行，美元指数由 83.03 一路下行至 82.80 附近。英镑/美元逐步获得升势，交投于 1.5225 附近。从技术图上看，KD线向上，红色动能柱有增强趋势。
美元/日元： 路透周四公布的调查显示，因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本 2013 年 7 月制造业景气判断指数八个月来首度下滑。日本 2013 年 7 ��制造业景气判断指数下降 2 点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数下滑，国 7 月 13 日当周初请失业金人数为 33.4 万人，预期为 34.5 万。伯南克在参议院的供词上表示，由于通胀低于目标，而且失业率仍旧较高，美联储将在可预见的将来维持高度宽松的货币政策。其再次强调，美联储的购债进程 取决于经济的发展情况。美元/日元今日开盘报 100.500。
分析师表示，从 1 小时图看，在证词前，美元/日元触及高点 100.65，因投资者预期伯南克还可能有重磅言论打压美元.但是伯南克一如既往的宽松令美元下行，美元指数由 83.03 一路下行至 82.80 附近。美元/日元逐步获得下行震荡趋势，交投于 100.55 附近。从技术图上看，KD在 80 处持平，绿色动能柱有增强趋势。
澳元/美元： 近日，澳洲储备银行（RBA）宣布维持目前的基准现金利率不变，5 月，储行将利率降至近 53 年来的最低水平 2.75%，已经低于 2009 年GFC设定的 3%的警戒线。另外，自 5 月份澳储行宣布降息以来，澳元兑美元的汇率一路走低，降幅高达 10 个百分点。“利率下降对贷款买房者来说是好消息，可以大幅降低他们的置业成本，而且为后期增值带来更大空间。”南京福润投资管理有限公司总经理李培表示。 据了解，今年澳大利亚的房产市场表现非常出色，在过去的两个季度里房价出现明显上涨。另外，墨尔本的公寓价格已经是连续三个季度上升，最近一次上升了 2.6%。澳元/美元今日开盘报 0.9173。
分析师表示，澳元短线低位反弹修正，提供具有吸引力的做空点位。澳元/美元阻力位于0.9350，后市下看0.88目标位。
美元/瑞郎： 隔夜伯南克国会证词演讲稿出炉。单从讲稿来看，伯南克的态度依旧非常宽松。演讲稿主要内容是为未来继续宽松所做的解释。尽管美联储预期晚些时候削减资产购 买，明年中期结束资产购买，但同时提到经济形势不如预期则可能将资产购买计划维持更长时间。瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士 6 月实质出口下滑5.5%至 167.07 亿瑞郎，受累于比上年同期减少一个工作日，手表、化学品和机械出口均有所降低。美元/瑞郎至今日开盘 0.9441。
分析师表示，技术面看，美元/瑞郎汇价昨日继续宽幅震荡回升，目前MACD指标绿色动能柱收缩，KDJ向下动能趋弱，预计今日汇价仍将考验 30 日均线支撑。
美元/加元： 加拿大央行（BOC）周三宣布维持 1%的基准利率不变，并认为当前利率水平合适。自 2010 年 9 月以来，加拿大央行的基准贷款利率就一直维持在此水平未有改变。央行称，只要加拿大经济显着疲弱，通胀前景持续温和，家庭部门的不平衡性持续恶化这三个条 件存在，央行就会维持相当宽松的货币政策。加拿大央行将今年二季度GDP预期调降至 1%，将 2014 年GDP增长预期从 2.8%调降至 2.7%。但是，该行将 2013 年GDP增长预期从 1.5%上调至 1.8%。央行表示，虽外部环境在某种程度上将更具挑战，但国内产出缺口仍会减小，出口也将增长。美元/加元今日开盘报 1.0374。
分析师表示，技术面看，美元/加元汇价昨日震荡回落，最终收在 30 日均线之下，目前MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ向下，预计近期汇价将下调至 60 日均线。
美元/新加坡元： 新加坡国际企业发展局 7 月 17 日发布统计数据显示，新加坡 6 月份对外贸易总额 799 亿新元（折合 634 亿美元），同比萎缩 6.1%；其中出口额和进口额同比分别下降 2.9%和 9.5%；环比则分别下降 3.7%、1.6%和 6%。另外，新加坡本国非石油出口同比下降 8.8%；在本国非石油出口前 10 大市场中，对华出口一枝独秀，同比增长 7%，其他市场则全部出现负增长。美元/新加坡元今日开盘报 1.2663。
分析师表示，从日线图看，美元/新元汇价昨日大幅回升，目前MACD指标绿色动能柱收缩，KDJ向上，预计汇价近期仍将震荡回升。
美元/人民币：为贯彻落实国务院有关要求，进一步激活存量财政资金，财政部日前下发通知，要求各地有关部门加强地方财政资金管理，盘活各类闲置和沉淀资金，提高财政资金使用效益。为此，财政部提出加快公共财政预算执行进度等五项举措。美元/人民币今日开盘报 6.1373。
分析师表示，人民币将会继续温和升值，未来 12 个月美元/人民币将贬值至 6.00 水平。
欧元/日元：路透周四公布的调查显示，因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本2013年7月制造业景气判断指数八个月来首度下滑。日本2013年7月制造业景气判断指数下降2点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。欧元/日元今日开盘报 131.77。
分析师表示，从技术面看，欧元/日元汇价昨日震荡回升，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价近期将挑战前期高点。
英镑/日元： 英国统计局(ONS)周四公布的数据显示，英国6月季调后零售销售年率增幅高于预期。英国6月季调后零售销售年率增长2.2%，预期为增长1.7%。其 中，大型商场销售月率增长3.0%，创下2012年3月以来最高水平。路透周四公布的调查显示，因中国经济放缓拖累日本经济前景，日本2013年7月制造 业景气判断指数八个月来首度下滑。日本2013年7月制造业景气判断指数下降2点至+13，连续第三个月为正值，显示看法乐观者多于悲观者。英镑/日元至 今日开盘报153.03。
分析师表示，技术面看，英镑/日元汇价昨日震荡回升，并突破60日均线，目前MACD指标红色动能柱扩大，KDJ向上，预计汇价近期仍将强势震荡。
欧元/英镑： 英国统计局(ONS)周四公布的数据显示，英国 6 月季调后零售销售年率增幅高于预期。英国 6 月季调后零售销售年率增长 2.2%，预期为增长 1.7%。其中，大型商场销售月率增长 3.0%，创下 2012 年 3 月以来最高水平。欧元/英镑至今日开盘报 0.8608。
分析师表示，技术面上看，欧元/英镑汇价昨日震荡回落，目前MACD指标红色动能柱收缩，KDJ向下，上方压力加大，今日汇价将考验30日均线支撑。
中国人民银行：将有序放开存款利率管制
中国人民银行周五称，放开存款利率管制是利率市场化改革进程中最为关键、风险最大的阶段。放开存款利率管制需要根据各项基础条件的成熟程度分步实施、有序 推进。将继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系。将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化。
巴克莱下调今年金价预估至1393美元
巴克莱将今年金价预估从1483美元下调至1393美元；将2013年第四季度布油价格从114美元/桶下调至105美元/桶。
中国首批黄金ETF募资额不及预期
中国首批两支黄金ETF(交易所交易基金)初步募资总计16亿元人民币，低于市场预期，归因于金价下跌与日前的钱荒疑虑。
中国在6月批准设立黄金ETF，华安基金与国泰基金拔得头筹。
华安基金与国泰基金的官方网站宣布，在上周五结束的首轮募资中，分别募集到12.1亿元人民币与4.10亿元人民币资金。