报刊评论 - 页 4 PREDICT time period 现货黄金测试结果，请大家评价一下 Backtesting with tick data

欧佩克去年石油出口收入创记录新高水平据EIA估计，排除伊朗外，欧佩克成员2012年的净石油出口收入达9280亿美元，创1975年记录以来最高水平。不过，EIA提醒称，因包括加拿大的油砂和美国的页岩油等非欧佩克国家的产量增加影响，欧佩克今明两年的收入将分别下滑至7880亿美元和7440亿美元。

人民币全球支付地位上升至第11位 :据SWIFT（环球银行金融电信协会）发布的报告，人民币6月作为全球支付货币的市场占有率升至0.87%，排名上升两位至第11位，超越了泰铢和挪威克朗。数据显示，人民币前年和去年同期的的占有率分别为0.24%和0.43%。

纽西兰利率不变 等待美初领失业金人数 周四, 七月 25 2013, 06:09 GMT 周三见澳洲公布的第二季通胀数据依然疲软，虽然消费物价指数截尾平均数年率如预期般只得2.2%增幅，但整体数字只有2.4%增幅弱于预期及上次数字，低 迷的通胀形势令央行下月会议仍有减息空间，稍后汇丰编制之中国7月份制造业采购经理指数公布结果显示连续第三个月下降，并低见47.7之11个月来最低水 平，中国经济放缓疑虑令澳元更趋受压。下午见德国6月份制造业采购经理指数速报数字意外回升到50.3而回进增长状态，这五个月来最高水平数据曾振兴欧元 上试日内高位。可惜晚上见美国6月份新屋销量数据意外强劲见近50万个单位，提振美元全线反弹，欧元亦不免有回软压力浮现。每日焦点美 国6月新屋销售数据表现相当强劲，6月新屋销售达到49.7万，超过前值的47.6万以及预期的48.4万；从销售月率上看，表现的更为强劲，考虑到近三 个月以来，新屋销售月率一直在2%左右徘徊，同时本月预期仅为1.7%，因此实际结果高达8.3%形成了强烈的预期反差。今日美元的涨势可能主要是受到这 一数据提振；稍早公布的美国7月制造业采购经理人指数为53.2，同样好于预期的52.6以及前值51.9，不过在房地产数据之前，美元仅仅小幅反弹，上 涨幅度有限，主要的涨幅出现在房地产数据之后。实际上，由于欧洲时段公布的法国，德国，欧元区制造业PMI指数纷纷好于预期，欧元区制造业PMI更是自危 机以来首次达到50以上，因此欧元大部分时间内保持强势，转跌基本是在数据公布之后。今日重点关注两个经济数据，一是美国公布上周初领失业补助金人数；二 是欧洲时段英国GDP数据。欧元欧元/美元汇价再度受阻于1.3200整数关后回落，目前不能确认是否能够成功上破，短期走势依然在5日均线以上，上涨趋势暂时完好。 今日建议 : 欧元于1.3080-1.3280高沽低买，100点止赚，60止蚀。 支持位1.2780/1.2880阻力位1.3380/1.3450日 圆美元/日元汇价再度大幅反弹，站上100整数关以上，不过整体依然在近期震荡区间以内，短期方向不明。今日建议 : 日圆于99.40-101.40间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。支持位96.80/97.80 阻力位101.80/102.80英 镑英镑/美元再度回落，不过跌势在50日均线处获得支撑，明日欧洲时段内将公布英国GDP数据，届时英镑可能波动加大。今日建议 : 英镑于1.5240-1.5440间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。支持位1.4980/1.5080阻力位1.5440/1.5540 瑞士法郎短线价位暂于0.9295与0.9475间争持，进一步升穿0.9125阻力，反弹目标扩展到0.9030甚至0.8860。短线支持在0.9555及0.9745。今日建议 : 瑞郎于0.9240-0.9440间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。 支持位0.9080/0.9180阻力位0.9540/0.9780澳 元澳元/美元汇价跌势强劲，亚洲时段的上破失败，随后带来了将近200点的跌幅，短期若无法���复20日均线可能暗示趋势再度转跌。今日建议 : 澳元于0.9040-0.9240间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。支持位 0.8780/0.8940 / 阻力位0.9440/0.9580纽 元中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。目前波幅扩濶，价位在0.7835与0.8055间整固，若升穿0.8130/65区后市倾向再升试0.8355阻力。短线支持在0.7835及0.7655。今日建议 : 纽元于0.7880-0.8080高沽低买，80点止赚，50点止蚀。 支持位0.7380/0.7540 阻力位0.8140/0.8280加 元短线走势转稳，价位暂在1.0255与1.0395间上落，及后倾向升试1.0235及1.0100/35区阻力，穿位下望1.0005及0.9805。短线支持在1.0445及1.0495。今日建议 : 加元于1.0240-1.0440沽低买，100 点止赚，60点止蚀。支持位 0.9980/1.0140阻力位 1.0580/1.0680

世界黄金协会：预计2013年印度黄金需求850吨 :世界黄金协会：预计2013年印度黄金需求850吨；尽管有进口抑制措施，印度黄金需求依然稳健；印度黄金总需求中，走私黄金需求可能为200吨；中国2013年黄金需求可能达到1,000吨，并将取代印度成为黄金消费头号大国。为限制黄金进口以及控制经常帐户赤字，印度在将黄金进口税从4%提升到8%的基础上出了新招，规定进口黄金中，20%必须留做出口(即20%进口黄金关押在海关保税仓库)，其余进入珠宝行业。

外汇：美元全盘疲软，美元指数威胁82.00 :随着欧系货币包括英镑逐渐自低点反弹，美元全盘疲软令美元指数走低跌穿82.00心理水平。独立看，欧元似乎不受IMF"欧洲央行可能需要再次降息，并把存款利率降至负值，以支持经济增长"的言论打压，且英镑也逐渐摆脱了英国GDP的影响。然而，今日较为强势的依旧是纽元和日元

初次申请失业金人数仅符合预期 美元转弱黄金周四收市升9.30美元 星期五, 七月 26 2013, 06:48 GMT美股盘后 科技股周四支撑Nasdaq指数连续第二天上涨，大盘则震荡整理。在脸书强劲获利的支撑下，Nasdaq指数收高0.7%。周三，苹果公布获利优于预期， 亦拉抬了该指数。但周四，投资人大多缺少信心，市场多空不明。目前属夏季，股市成交量清淡，今年以来，三大主要指数上涨逾18%。道琼工业平均指数收高 13.37点至15555.61。 基本分析 英国第二季国内生产总值（GDP）按季增长0.6%，按年升1.4%，均符合市场预期，更是自一一年以来首次连续两季增长。其中占GDP比重高达78%的 服务业录得0.6%增长，成增长引擎，制造、建筑及农业亦全线向好。国际货币基金组织（IMF）早前建议英国政府考虑放宽紧缩政策，但财相欧思邦在 Twitter表示会依计行事。即使英国经济似重上升轨，但目前家庭实质收入下跌，银行贷款呆滞，加上政府紧缩开支，今明两季的GDP增长势徘徊近期的低 水平。数据公布后，英镑一度泻至1.5263美元，挫0.34%。入市策略：黄金原油价格周四微幅收 高，因美国上月耐久财订单数据大幅走升提供价格支撑力量。原油收涨10美分，或0.1%，至每桶105.49美元。正面的经济消息常常容易推升油价，因它 提高能源需求改善之预期。美国商务部今日公布，上月耐久财订单激升4.2%，连3月显现大幅月度增长表现；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国 际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广， 切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。 短线趋势向上，现时价位维持在1323与1348间上落，及后倾向升试1348及1370阻力，升穿反弹上延到1379、1394甚至1423。短线支持在1300。 今日建议 : 伦敦金于 1323-1348 区间上落 港金于 12310– 12540 支持位 1278/1298阻力位1358/1368 入市策略一 : 在1325美元水平做多，止赚设在1335美元，止损设在1320美元。入市策略二 : 在1345美元水平做空，止赚设在1335美元，止损设在1355美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银于19.10–21.10 支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50

白宫官员：美国总统奥巴马尚未决定美联储主席继任人选，秋季前可能不会有声明白宫官员称，美国总统奥巴马尚未决定美联储主席继任人选，秋季前可能不会有声明。目前耶伦和萨默斯为美联储下一任主席呼声较高的候选人。另外，IMF认为美元估值略微过高，美国经常帐赤字高于基本面水准。

截止至7月26日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为29,815,390盎司，较上一交易日维持不变

市场准备迎 担忧美国经济转强 美元走跌黄金周三开市突破1340美元水平
星期三, 七月 24 2013, 06:17 GMT
===========
昨日回顾
黄金周二收低，四个交易日来，首度下跌。昨日，黄金创下逾一年来最大单日涨幅。黄金下跌1.30美元，或0.1%，收于每盎司1334.70美元。12月合约下跌2.10美元，或0.2%，至每盎司1335.20美元。周一8月黄金大涨43.10美元，或3.3%，至每盎司1336美元，创2012年6月29日以来，最大单日百分比涨幅。黄金经历了春季的跌势后，夏季大幅上涨并不意外。黄金于第二季大跌逾23%。黄金连续第三天上涨，联准会(Fed)主席伯南克说，现在要说央行在9月会议是否会减缓购债速度，尚嫌太早。货币振兴措施，目标在促使经济成长，对黄金价格属利多。
美股盘后
道琼指数周二再创收盘新高点，但大盘走势错综。投资人消化最近的企业季报，及一份疲弱的制造业报告。道琼终场创新收盘高点，S&P 500盘中创新历史高点，接近1700点大关。美国股市今日开盘上扬，投资人焦点在强劲的企业季报。但随后动能消退，Richmond Fed银行公布，该地区6月制造业活动大幅下降11点，带来利空。道琼工业平均指数收高22.19点或0.14%至15567.74。
基本分析
美国联储局主席伯南克退市言论模棱两可，上周于国会作证时表示，买债计划会按经济数据调节，市场普遍预期当局九月会开始退市。彭博社在听证会后进行调查显示，一半受访经济师预期当局九月开始减少买债，较上月调查44%为高。调查又显示，当局首次缩减买债规模料为200亿美元，令买债规模将由目前每月850亿美元，缩减至650亿美元，美债与按揭抵押证券分别占350亿及300亿美元。与此同时，50%受访经济师预期整个买债计划将会于明年第二季结束，预期明年第三季结束比率则为24%。
入市策略：
黄金
原油价格周二在美国原油库存数据公布前夕温和收高，因部分交易商预期该数据将呈连4周走降趋势。原油收涨 29美分，或0.3%，至每桶107.23美元。美国石油协会(API)今日稍晚将公布石油供应数据，而能源情报署(EIA)的报告亦将于明(24)日公 布。此前，接受Platts调查的分析师预期为原油库存在7月19日为止当周减少260万桶。EIA在过去3周以来已公布远大于预期的2700万桶左右降 幅；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳 定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
现时价位维持在1328与1353间上落，及后倾向升试1365阻力，升穿反弹上延到1389甚至1423。短线支持在1300及1270。
今日建议 : 伦敦金于 1328-1353 区间上落
港金于 12310– 12540
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1328美元水平做多，止赚设在1338美元，止损设在1224美元。
入市策略二 : 在1350美元水平做空，止赚设在1340美元，止损设在1355美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于19.40–20.40
支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
欧佩克去年石油出口收入创记录新高水平
据EIA估计，排除伊朗外，欧佩克成员2012年的净石油出口收入达9280亿美元，创1975年记录以来最高水平。
不过，EIA提醒称，因包括加拿大的油砂和美国的页岩油等非欧佩克国家的产量增加影响，欧佩克今明两年的收入将分别下滑至7880亿美元和7440亿美元。
人民币全球支付地位上升至第11位 :
据SWIFT（环球银行金融电信协会）发布的报告，人民币6月作为全球支付货币的市场占有率升至0.87%，排名上升两位至第11位，超越了泰铢和挪威克朗。
数据显示，人民币前年和去年同期的的占有率分别为0.24%和0.43%。
纽西兰利率不变 等待美初领失业金人数 周四, 七月 25 2013, 06:09 GMT
周三见澳洲公布的第二季通胀数据依然疲软，虽然消费物价指数截尾平均数年率如预期般只得2.2%增幅，但整体数字只有2.4%增幅弱于预期及上次数字，低 迷的通胀形势令央行下月会议仍有减息空间，稍后汇丰编制之中国7月份制造业采购经理指数公布结果显示连续第三个月下降，并低见47.7之11个月来最低水 平，中国经济放缓疑虑令澳元更趋受压。下午见德国6月份制造业采购经理指数速报数字意外回升到50.3而回进增长状态，这五个月来最高水平数据曾振兴欧元 上试日内高位。可惜晚上见美国6月份新屋销量数据意外强劲见近50万个单位，提振美元全线反弹，欧元亦不免有回软压力浮现。
每日焦点
美 国6月新屋销售数据表现相当强劲，6月新屋销售达到49.7万，超过前值的47.6万以及预期的48.4万；从销售月率上看，表现的更为强劲，考虑到近三 个月以来，新屋销售月率一直在2%左右徘徊，同时本月预期仅为1.7%，因此实际结果高达8.3%形成了强烈的预期反差。今日美元的涨势可能主要是受到这 一数据提振；稍早公布的美国7月制造业采购经理人指数为53.2，同样好于预期的52.6以及前值51.9，不过在房地产数据之前，美元仅仅小幅反弹，上 涨幅度有限，主要的涨幅出现在房地产数据之后。实际上，由于欧洲时段公布的法国，德国，欧元区制造业PMI指数纷纷好于预期，欧元区制造业PMI更是自危 机以来首次达到50以上，因此欧元大部分时间内保持强势，转跌基本是在数据公布之后。今日重点关注两个经济数据，一是美国公布上周初领失业补助金人数；二 是欧洲时段英国GDP数据。
欧元
欧元/美元汇价再度受阻于1.3200整数关后回落，目前不能确认是否能够成功上破，短期走势依然在5日均线以上，上涨趋势暂时完好。
今日建议 :
欧元于1.3080-1.3280高沽低买，100点止赚，60止蚀。
支持位1.2780/1.2880阻力位1.3380/1.3450
日 圆
美元/日元汇价再度大幅反弹，站上100整数关以上，不过整体依然在近期震荡区间以内，短期方向不明。
今日建议 :
日圆于99.40-101.40间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。
支持位96.80/97.80 阻力位101.80/102.80
英 镑
英镑/美元再度回落，不过跌势在50日均线处获得支撑，明日欧洲时段内将公布英国GDP数据，届时英镑可能波动加大。
今日建议 :
英镑于1.5240-1.5440间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。
支持位1.4980/1.5080阻力位1.5440/1.5540
瑞士法郎
短线价位暂于0.9295与0.9475间争持，进一步升穿0.9125阻力，反弹目标扩展到0.9030甚至0.8860。短线支持在0.9555及0.9745。
今日建议 :
瑞郎于0.9240-0.9440间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。
支持位0.9080/0.9180阻力位0.9540/0.9780
澳 元
澳元/美元汇价跌势强劲，亚洲时段的上破失败，随后带来了将近200点的跌幅，短期若无法���复20日均线可能暗示趋势再度转跌。
今日建议 :
澳元于0.9040-0.9240间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。
支持位 0.8780/0.8940 / 阻力位0.9440/0.9580
纽 元
中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。
目前波幅扩濶，价位在0.7835与0.8055间整固，若升穿0.8130/65区后市倾向再升试0.8355阻力。短线支持在0.7835及0.7655。
今日建议 :
纽元于0.7880-0.8080高沽低买，80点止赚，50点止蚀。
支持位0.7380/0.7540 阻力位0.8140/0.8280
加 元
短线走势转稳，价位暂在1.0255与1.0395间上落，及后倾向升试1.0235及1.0100/35区阻力，穿位下望1.0005及0.9805。短线支持在1.0445及1.0495。
今日建议 :
加元于1.0240-1.0440沽低买，100 点止赚，60点止蚀。
支持位 0.9980/1.0140阻力位 1.0580/1.0680
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌）
世界黄金协会：预计2013年印度黄金需求850吨 :
世界黄金协会：预计2013年印度黄金需求850吨；尽管有进口抑制措施，印度黄金需求依然稳健；印度黄金总需求中，走私黄金需求可能为200吨；中国2013年黄金需求可能达到1,000吨，并将取代印度成为黄金消费头号大国。
为限制黄金进口以及控制经常帐户赤字，印度在将黄金进口税从4%提升到8%的基础上出了新招，规定进口黄金中，20%必须留做出口(即20%进口黄金关押在海关保税仓库)，其余进入珠宝行业。
外汇：美元全盘疲软，美元指数威胁82.00 :
随着欧系货币包括英镑逐渐自低点反弹，美元全盘疲软令美元指数走低跌穿82.00心理水平。
独立看，欧元似乎不受IMF“欧洲央行可能需要再次降息，并把存款利率降至负值，以支持经济增长”的言论打压，且英镑也逐渐摆脱了英国GDP的影响。然而，今日较为强势的依旧是纽元和日元
初次申请失业金人数仅符合预期 美元转弱黄金周四收市升9.30美元
星期五, 七月 26 2013, 06:48 GMT美股盘后
科技股周四支撑Nasdaq指数连续第二天上涨，大盘则震荡整理。在脸书强劲获利的支撑下，Nasdaq指数收高0.7%。周三，苹果公布获利优于预期， 亦拉抬了该指数。但周四，投资人大多缺少信心，市场多空不明。目前属夏季，股市成交量清淡，今年以来，三大主要指数上涨逾18%。道琼工业平均指数收高 13.37点至15555.61。
基本分析
英国第二季国内生产总值（GDP）按季增长0.6%，按年升1.4%，均符合市场预期，更是自一一年以来首次连续两季增长。其中占GDP比重高达78%的 服务业录得0.6%增长，成增长引擎，制造、建筑及农业亦全线向好。国际货币基金组织（IMF）早前建议英国政府考虑放宽紧缩政策，但财相欧思邦在 Twitter表示会依计行事。即使英国经济似重上升轨，但目前家庭实质收入下跌，银行贷款呆滞，加上政府紧缩开支，今明两季的GDP增长势徘徊近期的低 水平。数据公布后，英镑一度泻至1.5263美元，挫0.34%。入市策略：
黄金
原油价格周四微幅收 高，因美国上月耐久财订单数据大幅走升提供价格支撑力量。原油收涨10美分，或0.1%，至每桶105.49美元。正面的经济消息常常容易推升油价，因它 提高能源需求改善之预期。美国商务部今日公布，上月耐久财订单激升4.2%，连3月显现大幅月度增长表现；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国 际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广， 切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
短线趋势向上，现时价位维持在1323与1348间上落，及后倾向升试1348及1370阻力，升穿反弹上延到1379、1394甚至1423。短线支持在1300。
今日建议 : 伦敦金于 1323-1348 区间上落
港金于 12310– 12540
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1325美元水平做多，止赚设在1335美元，止损设在1320美元。
入市策略二 : 在1345美元水平做空，止赚设在1335美元，止损设在1355美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于19.10–21.10
支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
白宫官员：美国总统奥巴马尚未决定美联储主席继任人选，秋季前可能不会有声明
白宫官员称，美国总统奥巴马尚未决定美联储主席继任人选，秋季前可能不会有声明。
目前耶伦和萨默斯为美联储下一任主席呼声较高的候选人。
另外，IMF认为美元估值略微过高，美国经常帐赤字高于基本面水准。
截止至7月26日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为29,815,390盎司，较上一交易日维持不变
市场准备迎接系列央行会议 金价连续3周收高
星期一, 七月 29 2013, 05:12 GMT
===============
昨日回顾
黄金价格周五下跌，跌回昨日大部份的涨幅。但却连续第三周，单周上涨，市场准备迎接系 列央行会议。铜价今日与本周均下跌，中国大陆经济担忧，持续带来压力。黄金下跌7.60美元，或0.6%，收于每盎司1321.90美元。8月黄金下跌 7.30美元，或0.6%，收于每盎司1321.50美元。周三美国联准会(Fed)将公布政策决议，周四，欧洲央行与英国央行亦将举行政策会议。周五， 美国劳工部将公布7月就业报告。
美股盘后
华尔街周五演出反弹行情，美国股市盘中大幅下 跌，但终场收高。道琼盘中跌幅逾150点，最后几分钟，却反弹至平盘之上，终场收高3点。道琼本周连续第五周单周上涨。道琼工业平均指数收高3.22点至 15558.83。美国股市于6月回档后，本月则创新记录高点。伯南克与其他Fed官员淡化缩减每月850亿美元购债计划的担忧，带来利多。本周，投资人 消化系列企业季报，并对优于预期的季报，做出利多反应。
基本分析
本周环球金融市场聚焦美 国、英国及欧元区三大经济体央行周四公布议息结果，市场注视美国联储局会否进一步披露退市时机或策略。上周指议息声明或修订利率指引的措辞，以向投资者强 调低息将维持一段长时间。美国次季国内生产总值（GDP）数据，会于议息结果公布前数小时出炉，增长料由首季1.8%放缓至1%；周五公布的七月失业率降 至7.5%；非农业职位增长降至18.5万个。美国总统奥巴马接受《纽约时报》访问时称已把联储局主席人选的范围缩窄，并指他们均为甚具资格的人选，并于 数个月内公布结果。另边厢，虽然欧洲央行行长德拉吉七月初曾称当局或减息，但随着欧洲近期公布的经济数据改善，分析指欧央行减息迫切性已下降。入市策略：
黄金
由 于市场担忧中国需求可能走缓，原油价格周五收低至2周以来最低水位。即便美国消费者信心指数数据优于预期，加上美元走弱，但油价所获得的支撑力量似乎很 少。原油收跌79美分，或0.8%，至每桶104.70美元，本周亦下跌2.9%，终止连4周走涨气势。过去4周以来，期油亦已走涨约15%。今日期油收 盘价格也创下7月11日以来最低收盘价格纪录，并较1周前已到期的每桶108.05美元8月合约收盘价格低了3.1%；投资者须关注美元汇率走势，国际石 油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属 的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
短线趋势向上，不排除可多回一组到1305才再起步；及后倾向升试1348及1370阻力，升穿反弹上延到1379、1394甚至1423。短线支持在1300及1267。
今日建议 : 伦敦金于 1313-1338 区间上落
港金于 12210– 12440
支持位 1278/1298阻力位1358/1368
入市策略一 : 在1315美元水平做多，止赚设在1325美元，止损设在1310美元。
入市策略二 : 在1335美元水平做空，止赚设在1325美元，止损设在1340美元。
(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于18.80–20.80
支持位16.80/18.50 阻力位21.80 /22.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)