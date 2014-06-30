报刊评论 - 页 35 1...282930313233343536373839404142...48 新评论 Sergey Golubev 2014.02.17 07:33 #341 Kitco调查：绝大部分市场人士看涨本周金价星期一, 二月 17 2014, 03:09 GMT Kitco2月14日公布的调查显示，看涨本周金价的市场人士占绝大多数，仅少数人看空或看平。 接受调查的33个市场人士中，26人做出了回应，其中20人看涨，3人看跌，3人中立。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。看多人士称，上周金价接连突破技术上的关键阻力位，相信这样的强势表现将延续至下周。美 国贵金属资讯公司(American Precious Metals Advisors)总经理Jeffrey Nichols表示，金价上涨的原因一方面是受到此前大量空头回补的带动，另一方面也是出于技术面的因素。除此之外，随着德国及法国指标逐步走强，欧/美 汇价将获得提振上扬，美元走软无疑利好黄金。”Adrian Day Asset Management首席执行官Adrian Day称，“尽管本周美联储新任主席耶伦(Janet Yellen)在周二(2月11日)的听证会上暗示可能继续缩减QE，但实际上她的言论还是和伯南克(Ben Bernanke)一样走的鸽派路线。因此，我预计未来几个月，特别3月FOMC会议上美联储再次缩减QE的几率不大，利好金价。”看空人士称，金价似乎有些上扬过度，一旦投资者开始获利了结，预计本周会出现回撤。Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示，“目前我的金价上涨目标在1326.30美元/盎司，意味着今年金价将上扬10%。不过，一旦金价触及该水平，则将面临巨大的获利了结压力。”看平人士未做出具体评论。而在此前一周的调查中，多数市场人士曾看涨本周金价。 Sergey Golubev 2014.02.17 07:34 #342 德意志银行：黄金上涨或将难以持续星期一, 二月 17 2014, 02:57 GMT 德意志银行(Deutsche Bank)周五(2月14日)在报告中指出，从2014年年初开始金价就展开了强势的反弹，因美国近两个月公布的主要经济数据表现都较为疲软，同时新兴市场也经历了频繁的动荡。不过，一旦未来经济数据再度改善，金价的上扬动能终会出现衰竭。该行称，“年初金价的反弹只要是因为美股风险溢价增加了0.5个百分点以及美国实际收益率的下滑，此外中国强劲实物金需求也为金价的上扬提供了一定支撑。”然 而，德意志银行补充道，“我们对近期金价上涨的可持续性持怀疑态度，尽管美国的极端寒冷天气对经济数据造成的影响可能延续至3月，意味着在此之前金价还能 继续上扬。但是，随着上周标普500指数快速的反弹，暗示近期股市风险溢价上升对金价构成的支撑即将进入尾声，一旦3月美国实际收益率重新走高，金价无疑 会承压回落。” Sergey Golubev 2014.02.17 08:31 #343 上证指数周一收盘上涨0.92% Sergey Golubev 2014.02.18 07:43 #344 世界黄金协会：2013年全球黄金需求下滑15%至四年低点3756吨星期二, 二月 18 2014, 06:28 GMT世界黄金协会：2013年全球黄金需求下滑15%至四年低点3756吨；中国2013年黄金需求触及纪录高位1065.8吨，成全球最大黄金消费国；2013年黄金投资需求下降51%，至773.3吨；去年黄金ETF结算量达到881吨。 Sergey Golubev 2014.02.18 07:45 #345 商品大王罗杰斯：最担心的是中国高负债星期二, 二月 18 2014, 04:40 GMT商品大王罗杰斯(Jim Rogers)日前在接受美国财经博客类网站BusinessInsider(以下简称“BI”)采访时表示，世人不应对中国经济放缓过分担忧，但他却对中国的债务水平有些疑虑。罗杰斯称，中国部分领域的高负债水平。一些省份和企业近年来在经济复苏期间堆积了大量债务，其间全球各国制造了一场人造资金盛宴。发达国家的印钞行动让包括中国在内的各大经济体出现资金扭曲的情况。 Sergey Golubev 2014.02.18 07:58 #346 外汇进阶学习∶突破确认三要点"关於交易的重要的一个规则是∶时机远比价格重要。"——马克·费舍尔对於交易者而言，很少有什么能比价格突破更令人兴奋了。在价格突破的瞬间，你或许会有许多问题同时涌上心头∶这是下一轮大趋势的开始吗？这笔交易的持有期 将是多久？一周，一月抑或一年？然而，在此之前，交易者最好先冷静下来，并且结合本文我们所讲的突破确认三要点来判断这笔交易是否值得冒险。 外汇学习∶英镑/美元的关键点位突破确认三要点 在突破交易中，交易者最常犯的错误是将关注点完全放在阻力/支撑位上。许多交易者认为一旦价格跌落支撑或者上破阻力，那 么市场将形成一个新的趋势。不幸的是，市场并不是这样运转的。并不是说价格只要上破阻力1个基点或者跌落支撑1个基点就意味著世界改变了。实际上，我们经 常见到汇价在突破之後冲高回落或者触底反弹的现象发生。 突破确认三要点其实说难不难。第一步，你需要确认价格突破关键支撑/阻力。 外汇进阶学习∶在突破後无法维持於阻力位置上方需要引起警惕第二步，你需要观察突破之後汇价能否维持於阻力位置上方。因为如果汇价盘中突破，但是收盘的时候却无法维持在阻力上方，那么这种时候汇价突破的确认性就值得怀疑。 最 後一点是，如果价格确实突破了，并且也维持在阻力上方/支撑下方，那么你还观察一个特定时间段中汇价突破之後的表现，是否能维持在新的价格空间中。如果你 是日图交易者，那么你可以观察突破之後3天的走势。如果市场在随後的走势中维持在新的价格空间中，并且在可能的回调之中也在之前的阻力/支撑处获得支撑 /阻力，那么交易者可以寻机开仓/加仓。 总结起来，突破交易的三要点是∶ 价格出现突破 收盘维持於突破价之上 在随後的一段时间走势中，汇价没有回到原先的区间 在英镑/美元中的应用 外汇进阶学习∶英镑/美元的突破仅获得三要点中的一个支持我们刚刚探讨了为了避免突破陷阱，交易者所应该注意的三个要点。在上图中，我们可以看到，虽然英镑/美元突破了关键阻力，然而汇价却无法维持於该处之上。三点要素仅仅达到了一点。 PMI创7个月新低，野村证券预计中国2月放宽政策星期四, 二月 20 2014, 03:37 GMT汇丰/Markit周四联合公布的数据显示，中国2月汇丰制造业PMI初值48.3，创7个月新低，预期49.5，前值49.5。该指数高于50表明制造 业活动扩张，低于50表明制造业活动萎缩。2月制造业新订单分项指数初值亦降至荣枯线下方的48.1，创7个月最低水准且为7个月来首度跌破荣枯线；产出 指数降至50下方，亦为7个月来首次。 汇丰控股经济学家屈宏斌在公告中表示，受新订单及产出下滑，汇丰2月份中国制造业PMI预览值进一步放缓，反应企业正重新去库存。通胀压力下滑正在逐渐累积，预示制造业增长动能疲软。决策层应适时微调来保持年内经济平稳增长。数据发布后，野村证券的中国经济学家张志伟对于中国经济今年的表现维持悲观看法。 张 志伟表示，"2月数据低于我们的预期(49.0)。我们重申中国经济在2014年将难以持续加速复苏的观点，而GDP增幅或在1季度放缓至7.5%的水 平，基数效应将导致2季度进一步降至7.1%。考虑到中国2014年经济增速目标为7.5%，我们认为政府将在2季度放松货币政策以刺激经济成长。" Preston称：“在黄金价格去年急转直下后，几个技术性事件确认了最近的上涨趋势。”他说，这些技术图形节点包括，从2013年7月份和12月份以来形成的双底形态，黄金价格突破1280美元/盎司，也突破了8月份高点1430美元/盎司和10月份高点1375美元/盎司形成的阻力位。此外，黄金价格也突破了1308.80美元/盎司的200日均线。Adrian Day Asset Management CEO兼主席Adrian Day称，利好黄金的另一个因素是，黄金市场情绪发生了改变，这使得原本悲观的投资者有所减少。Phoenix Futures and Options拥有者Kevin Grady称，也有一些基本面的因素支撑黄金，这是其看涨下周金价的原因。他称：“我们继续看到，黄金远期市场趋紧。我感觉，这将蔓延至黄金期货市场。尽 管珠宝商在这个价位似乎不会买入黄金，但是市场上继续会有买家。这导致我相信，我们可能会看到中央银行购买黄金。”“上周，黄金市场的一 个关键影响因素就是，美联储公布了FOMC会议纪要。美联储拖沓冗长的会议纪要让我们相信，他们会继续削减QE。尽管如此，黄金价格在这种直接的压力下仍 然上涨。黄金价格200日均线在1305美元/盎司附近。黄金市场需要守住这个价位，以吸引更多新的买家。”看跌黄金价格的分析师称，鉴于黄金价格在2月份急剧上涨，因此短期内可能会回调。 Sergey Golubev 2014.02.24 07:11 #350 周小川在G20会议上提出7%至8%的增长速度适合中国星期一, 二月 24 2014, 03:29 Kitco调查：绝大部分市场人士看涨本周金价
星期一, 二月 17 2014, 03:09 GMT
Kitco2月14日公布的调查显示，看涨本周金价的市场人士占绝大多数，仅少数人看空或看平。
接受调查的33个市场人士中，26人做出了回应，其中20人看涨，3人看跌，3人中立。市场人士包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师。
看多人士称，上周金价接连突破技术上的关键阻力位，相信这样的强势表现将延续至下周。
美 国贵金属资讯公司(American Precious Metals Advisors)总经理Jeffrey Nichols表示，金价上涨的原因一方面是受到此前大量空头回补的带动，另一方面也是出于技术面的因素。除此之外，随着德国及法国指标逐步走强，欧/美 汇价将获得提振上扬，美元走软无疑利好黄金。”
Adrian Day Asset Management首席执行官Adrian Day称，“尽管本周美联储新任主席耶伦(Janet Yellen)在周二(2月11日)的听证会上暗示可能继续缩减QE，但实际上她的言论还是和伯南克(Ben Bernanke)一样走的鸽派路线。因此，我预计未来几个月，特别3月FOMC会议上美联储再次缩减QE的几率不大，利好金价。”
看空人士称，金价似乎有些上扬过度，一旦投资者开始获利了结，预计本周会出现回撤。
Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示，“目前我的金价上涨目标在1326.30美元/盎司，意味着今年金价将上扬10%。不过，一旦金价触及该水平，则将面临巨大的获利了结压力。”
看平人士未做出具体评论。而在此前一周的调查中，多数市场人士曾看涨本周金价。
德意志银行：黄金上涨或将难以持续
星期一, 二月 17 2014, 02:57 GMT
德意志银行(Deutsche Bank)周五(2月14日)在报告中指出，从2014年年初开始金价就展开了强势的反弹，因美国近两个月公布的主要经济数据表现都较为疲软，同时新兴市场也经历了频繁的动荡。不过，一旦未来经济数据再度改善，金价的上扬动能终会出现衰竭。
该行称，“年初金价的反弹只要是因为美股风险溢价增加了0.5个百分点以及美国实际收益率的下滑，此外中国强劲实物金需求也为金价的上扬提供了一定支撑。”
然 而，德意志银行补充道，“我们对近期金价上涨的可持续性持怀疑态度，尽管美国的极端寒冷天气对经济数据造成的影响可能延续至3月，意味着在此之前金价还能 继续上扬。但是，随着上周标普500指数快速的反弹，暗示近期股市风险溢价上升对金价构成的支撑即将进入尾声，一旦3月美国实际收益率重新走高，金价无疑 会承压回落。”
世界黄金协会：2013年全球黄金需求下滑15%至四年低点3756吨
星期二, 二月 18 2014, 06:28 GMT
世界黄金协会：2013年全球黄金需求下滑15%至四年低点3756吨；中国2013年黄金需求触及纪录高位1065.8吨，成全球最大黄金消费国；2013年黄金投资需求下降51%，至773.3吨；去年黄金ETF结算量达到881吨。
商品大王罗杰斯：最担心的是中国高负债
星期二, 二月 18 2014, 04:40 GMT
商品大王罗杰斯(Jim Rogers)日前在接受美国财经博客类网站BusinessInsider(以下简称“BI”)采访时表示，世人不应对中国经济放缓过分担忧，但他却对中国的债务水平有些疑虑。
罗杰斯称，中国部分领域的高负债水平。一些省份和企业近年来在经济复苏期间堆积了大量债务，其间全球各国制造了一场人造资金盛宴。发达国家的印钞行动让包括中国在内的各大经济体出现资金扭曲的情况。
外汇进阶学习∶突破确认三要点
“关於交易的重要的一个规则是∶时机远比价格重要。”
——马克·费舍尔
对於交易者而言，很少有什么能比价格突破更令人兴奋了。在价格突破的瞬间，你或许会有许多问题同时涌上心头∶这是下一轮大趋势的开始吗？这笔交易的持有期 将是多久？一周，一月抑或一年？然而，在此之前，交易者最好先冷静下来，并且结合本文我们所讲的突破确认三要点来判断这笔交易是否值得冒险。
外汇学习∶英镑/美元的关键点位
突破确认三要点
在突破交易中，交易者最常犯的错误是将关注点完全放在阻力/支撑位上。许多交易者认为一旦价格跌落支撑或者上破阻力，那 么市场将形成一个新的趋势。不幸的是，市场并不是这样运转的。并不是说价格只要上破阻力1个基点或者跌落支撑1个基点就意味著世界改变了。实际上，我们经 常见到汇价在突破之後冲高回落或者触底反弹的现象发生。
突破确认三要点其实说难不难。第一步，你需要确认价格突破关键支撑/阻力。
外汇进阶学习∶在突破後无法维持於阻力位置上方需要引起警惕
第二步，你需要观察突破之後汇价能否维持於阻力位置上方。因为如果汇价盘中突破，但是收盘的时候却无法维持在阻力上方，那么这种时候汇价突破的确认性就值得怀疑。
最 後一点是，如果价格确实突破了，并且也维持在阻力上方/支撑下方，那么你还观察一个特定时间段中汇价突破之後的表现，是否能维持在新的价格空间中。如果你 是日图交易者，那么你可以观察突破之後3天的走势。如果市场在随後的走势中维持在新的价格空间中，并且在可能的回调之中也在之前的阻力/支撑处获得支撑 /阻力，那么交易者可以寻机开仓/加仓。
总结起来，突破交易的三要点是∶
收盘维持於突破价之上
在随後的一段时间走势中，汇价没有回到原先的区间
在英镑/美元中的应用
外汇进阶学习∶英镑/美元的突破仅获得三要点中的一个支持
我们刚刚探讨了为了避免突破陷阱，交易者所应该注意的三个要点。在上图中，我们可以看到，虽然英镑/美元突破了关键阻力，然而汇价却无法维持於该处之上。三点要素仅仅达到了一点。
PMI创7个月新低，野村证券预计中国2月放宽政策
星期四, 二月 20 2014, 03:37 GMT
汇丰/Markit周四联合公布的数据显示，中国2月汇丰制造业PMI初值48.3，创7个月新低，预期49.5，前值49.5。该指数高于50表明制造 业活动扩张，低于50表明制造业活动萎缩。2月制造业新订单分项指数初值亦降至荣枯线下方的48.1，创7个月最低水准且为7个月来首度跌破荣枯线；产出 指数降至50下方，亦为7个月来首次。
汇丰控股经济学家屈宏斌在公告中表示，受新订单及产出下滑，汇丰2月份中国制造业PMI预览值进一步放缓，反应企业正重新去库存。通胀压力下滑正在逐渐累积，预示制造业增长动能疲软。决策层应适时微调来保持年内经济平稳增长。
数据发布后，野村证券的中国经济学家张志伟对于中国经济今年的表现维持悲观看法。
张 志伟表示，“2月数据低于我们的预期(49.0)。我们重申中国经济在2014年将难以持续加速复苏的观点，而GDP增幅或在1季度放缓至7.5%的水 平，基数效应将导致2季度进一步降至7.1%。考虑到中国2014年经济增速目标为7.5%，我们认为政府将在2季度放松货币政策以刺激经济成长。”
原油：中国PMI数据打压油价亚市回落
星期四, 二月 20 2014, 03:35 GMT
周四公布的中国2月汇丰制造业PMI初值降至7个月低点48.3，这一数据短期内对原油价格造成打压，不过据分析人士称，长期内中国对原油的需求仍维持坚 挺。中国2月汇丰制造业PMI初值从1月终值49.5降至48.3，表明中国制造业进一步加速萎缩，该指数打压市场情绪，从而在短期内对原油价格造成打 压。不过该数据对中国实际原油需求的影响有限。辉立期货 (Philip Futures) 继续预期中国经济活动增强，特别是最近几周里中国向市场提供了更多的流动性以及银行借贷。纽约原油期货亚市回落16美分至103.15美元/桶，而布伦特 原油下跌52美分至109.95美元/桶。
Kitco调查：82.6%的分析师认为本周金价将上行
星期一, 二月 24 2014, 04:56 GMT
上周调查显示，77%的分析师看涨本周金价。截至上周收盘，COMEX期金上涨0.4%。
Heritage West Financial主管Ralph Preston称：“在黄金价格去年急转直下后，几个技术性事件确认了最近的上涨趋势。”
他说，这些技术图形节点包括，从2013年7月份和12月份以来形成的双底形态，黄金价格突破1280美元/盎司，也突破了8月份高点1430美元/盎司和10月份高点1375美元/盎司形成的阻力位。此外，黄金价格也突破了1308.80美元/盎司的200日均线。
Adrian Day Asset Management CEO兼主席Adrian Day称，利好黄金的另一个因素是，黄金市场情绪发生了改变，这使得原本悲观的投资者有所减少。
Phoenix Futures and Options拥有者Kevin Grady称，也有一些基本面的因素支撑黄金，这是其看涨下周金价的原因。他称：“我们继续看到，黄金远期市场趋紧。我感觉，这将蔓延至黄金期货市场。尽 管珠宝商在这个价位似乎不会买入黄金，但是市场上继续会有买家。这导致我相信，我们可能会看到中央银行购买黄金。”
“上周，黄金市场的一 个关键影响因素就是，美联储公布了FOMC会议纪要。美联储拖沓冗长的会议纪要让我们相信，他们会继续削减QE。尽管如此，黄金价格在这种直接的压力下仍 然上涨。黄金价格200日均线在1305美元/盎司附近。黄金市场需要守住这个价位，以吸引更多新的买家。”
看跌黄金价格的分析师称，鉴于黄金价格在2月份急剧上涨，因此短期内可能会回调。
周小川在G20会议上提出7%至8%的增长速度适合中国
星期一, 二月 24 2014, 03:29 GMT
中国央行行长周小川在悉尼表示，中国将致力于平衡GDP增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长、使全球环境更可持续。
2月22日至23日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在澳大利亚悉尼举行。
周小川在发言中称，中国经济放缓的主要原因是，许多新的投资涌入基础设施建设项目，可能造成产能下降；同时，政府更多鼓励兼顾环境保护，导致生产成本增加，但这也是政府鼓励绿色发展的好迹象。此外，一些结构调整和改革有利于增强经济长期基本面，但短期内可能会有负面影响。
他表示，中国政府高度重视经济运行中存在的风险，参照和学习国际经验教训，对“影子银行”实行有效监管。中国“影子银行”总体规模不大，但近期增长较快，中国正谨慎应对。
对于中国债务问题，周小川说，当前债务占GDP比例上升，已经引起政府重视。家庭负债不高，公司债务偏高，高储蓄可能通过商业银行渠道拉动信贷增长和债务上升。中国政府将大力推动资本市场建设和完善，提高直接融资比例，但这将是长期工作。
另外，周小川行长还呼吁G20各方尽快采取切实行动，落实G20各国在历次峰会上对国际货币基金组织（IMF）改革的承诺，确保2010年IMF份额和治理改革方案尽快生效，并启动下一轮份额总检查。
他认为，这对维护国际社会对全球金融体系的信心和G20的信誉、保证IMF的合法性与可信度至关重要。
此次会议主要讨论了当前全球经济形势、长期投资、全面增长战略、IMF改革、金融部门改革以及国际税收合作等问题。
会议认为，全球经济远未实现强劲、可持续、平衡增长，仍面临市场需求疲弱、增长率偏低等诸多挑战。近期国际金融市场动荡、政府债务居高不下、持续的全球失衡以及部分国家经济基本面脆弱等问题凸显了全球经济面临的重大风险。