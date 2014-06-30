报刊评论 - 页 33 1...262728293031323334353637383940...48 新评论 Sergey Golubev 2014.01.31 07:04 #321 法国巴黎银行：因美联储缩减QE，预计2014年金价测试每盎司1000美元星期五, 一月 31 2014, 05:52 GMT 法国巴黎银行：因美联储缩减QE，预计2014年金价测试每盎司1000美元；预计2014年铜价为每公吨7,075美元。 Sergey Golubev 2014.01.31 07:05 #322 贵金属：黄金低位整理昨日跌幅星期五, 一月 31 2014, 05:24 GMT 周五亚洲时段金价一直是低位整理昨日跌幅，波动浮动有限，暂时报于1243美元/盎司附近。如此前多次提到的金价之前的上扬仅仅只是技术上的反弹修正，在缺乏基本面上实质利好支撑的情况下，金价的反弹出现了结束迹象，昨日金价的回落就略微下破了日图上行通道下轨，而日内的低位整理将使得下破有效性大增。事实上由于美联储撤出QE政策的进程不可逆转，金价仍面临潜在的下行压力。就短线策略来说，上方将关注1250美元/盎司的阻力，该水平也是日图下行通道下轨所在，位于该水平下方就倾向于进一步回落。 Sergey Golubev 2014.02.03 14:36 #323 现货金反弹至日内高点1248.83美元摩根士丹利：下调2014年黄金预估价值1160美元/盎司 Sergey Golubev 2014.02.03 15:38 #324 技术性走势简评星期四, 一月 30 2014, 06:08 GMT焦点：踏进农歷新年前的最后一个交易天，今晨纽西兰央行虽无利率政策变动，但央行表示可能在短期内加息，以应对楼市和 建筑业带来的通胀压力攀升的情况，预计很快就将开始恢复利率至更正常水平。央行表示将在需要时加息，以保持通胀率接近2%水平，加息的幅度和速度将取决於 未来经济数据表现而定。央行预计未来两年物价压力上升，纽元高企暂时抑制到通胀压力，但长期而言目前水平难以维持，预计未来一年国内生產总值GDP继续以 约3.5%的幅度增长。如此说法可能為短期内加息敞开了大门，前文已交待过，市场深信纽西兰将是先进经济体中率先加息的国家，甚至可能在首季内已兑现预 期，此所以近月来纽元走向一直与澳元及加元背驰。而因為英国与纽西兰均被认為今年内要加息的国家，所以当炒作纽西兰快要加息之际，英镑亦应可受惠。上週六 见英伦银行行长Carney表明，即使央行到了调升利率的时候，也会循序渐进地实施。他表示并非在暗示英国要撤出货币刺激政策，并已就货币政策额外给出一 些指引，也说过暂时无需要加息。纵使将来到了该加息的时候，加息也将是一个循序渐进的过程，他不会预设一个时间表云云。虽然央行大员仍在试图压抑市场的提 前加息预期，但仔细比对前两三个月Carney发表过的评论，其语调已不及以往决绝，投资者或投机者如察觉到其立场已在含蓄软化，迟早会更积极炒作而利好 英镑。问题是今晚经济数据可能利好美元，於九时三十分美国公佈第四季国内生產总值速报数据，消费环节可能强过预期，公佈结果如在平均预测3.2%增长以 上，会令市场更相信下次会议由新主席Yellen主政时一样会减少购买资產计划规模，从而產生利好美元效应。但如资本开支环节起到拖后腿作用，公佈结果接 近预测下限之2.0%增长开出将不利美元及在这种情况下英镑将最為受惠。 技术性走势简评 欧 元：目前走势回稳，短线价位暂於1.3580与1.3745间整固，及后倾向升试1.3905，进一步升穿反弹目标上延到1.4105、1.4195甚至1.4425。短线支持在1.3505及1.3355。瑞士法郎：短线价位暂於0.8905与0.9035间争持。重要阻力在0.8790，进一步升穿反弹目标扩展到0.8705甚至0.8565。短线支持在0.9155及0.9245/70区。英 镑：中期走向偏强，目标上望1.6895甚至1.7330。短线价位暂於1.6445与1.6625内上落。短线阻力在1.6745，进一步突破目标将上望1.6855/95区、1.7005甚至1.7330。短线支持在1.6305及1.6220。日 圆：中期走势向淡，目标為111.80及124.15。目前价位暂於101.95与103.60间整固，跌穿105.55/95区，跌势可扩展至107.00、108.25及111.80。短线阻力在101.15/30区，升穿下望99.85。欧元兑日元：短线价位暂於139.00与141.65间整固，及后倾向下试138.40支持，失守回调将扩展到136.85甚至135.35。重要阻力在145.75/95区，升穿上望147.30甚至151.50。短线支持在澳元兑日元：中线仍保持在升轨内运行，升势目标為106.60及109.70。短线价位暂於88.80与91.15间整固，及后倾向升试92.70及94.15阻力，升穿上望98.00/70区。短线支持在88.55及86.35。澳 元：目前价位暂於0.8720与0.8870间整固，短线阻力在0.8890及0.9085，升穿形态才呈现跌势暂停讯号，届时倾向升试0.9170及至0.9445。短线支持在0.8655，进一步失守回调扩展到0.8545和0.8470。纽 元：中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。短线价位在0.8130与0.8305间整固，若升穿0.8545后市倾向再升试0.8685甚至0.8800/45区阻力，进一步升穿目标扩展到0.9200。短线支持在0.8080及0.7970。加 元：短线价位暂在1.1070与1.1225间上落，跌穿1.1230及1.1295，回软目标将上望1.1425及1.1645。短线阻力在1.1020及1.0845。 Forex Buy & Sell Forex Buy & Sell Daily Market Analysis by Sergey Golubev 2014.02.05 11:16 #325 外汇进阶学习：交易英镑/美元年度枢轴位 星期三, 二月 05 2014, 08:41 GMT 你也许会问“为什么要看年度枢轴位（汇图宝代码：PIVOT）？”好问题。在技术分析中，时间框架越长，趋势线，阻力及支持位的有效性就更高，因为它们得到了更多的数据支持。而这些有效性较高的点位则为交易者找寻反弹、突破机会提供了依据。 枢轴位计算方法如下：pivot:= (high + low + close)/3;（用前周期的最高、最低和收盘）r1:= 2*pivot - low;s1:= 2*pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);s2:= pivot - (r1-s1);r3:= high + 2 * (pivot-low);s3:= low - 2 * (high - pivot); 外汇学习：英镑/美元2013年度枢轴位 上面的英镑/美元2013日线中，注意到价 格行为对年度枢轴位非常敏感。自1月起，英镑/美元由1.6300附近的2012高位开始下行，并下破年度枢轴位1.5929，随後继续下挫1076个基 点，直至S2枢轴位（1.4850）。3月与7月，汇价曾两次触及该水平，形成年度低位（1.4850，1.4812）。随後汇价���破年度枢轴位并以 其为支撑上冲至上方R1枢轴位。 英镑/美元两度测试S2枢轴位，形成有力的双底形态。S2处的看涨吞噬形态预示了汇价将强劲反弹至年度枢轴位，随後以枢轴位为支持的多次反弹则意味著上涨将要延续，最终在R1下方不远处形成了1.6577的年度高位。 当其它交易者在抓耳挠腮，找寻汇价走势的原因时，使用年度枢轴位的交易者或许早几个月前就对其胸有成竹。这些交易者能够把握住先机，并在这一系列重要点位上获取不菲的利润。外汇学习：英镑/美元2014年度枢轴位英镑/美元年度枢轴位交易计划在上面的讨论中，我们看到了2013年枢轴位对汇价意味著什么。那么2014年是否也可举一反三呢？现在刚到2月，使用枢轴模型我们已投影出了年度枢轴点位。使用英镑/美元2013高点1.6580，低点1.4814及收盘位置1.6557得到了2014年的年度枢轴水平。目前汇价位於1.6323，介於R1位1.7154及中央枢轴位1.5984之间，距离枢轴位约340个基点。如汇价继续向该方向移动，可能出现一波可观的反弹，上破近期高点直至R1水平（1.7154）。周五的美国非农数据就可以为下方测试年度枢轴位提供催化剂。然而，如下阶段日线收於1.5984下方，汇价或继续向S1方向移动（1.5388）。如进一步下破S1位则可打开S1及S2间的价格空间，重返去年的跌势。去年S2水平出现的双底结构令汇价出现了1700点的反弹，并形成多年高点。扩宽视角，使用“50000英尺”卫星视角观察英镑/美元，高瞻远瞩，把握先机。另外，因为这是年度数周围，今年你计算一次就够了。 Sergey Golubev 2014.02.06 17:43 #326 MetaTrader 4现提供MetaTrader Market交易机器人面向700万交易员开放 塞浦路斯利马索尔2014年2月4日电 /美通社/ -- MetaQuotes Software Corp. 今天面向交易员推出了交易应用商店 MetaTrader Market。数百万 MetaTrader 4 用户已经能即刻迅速获取该交易平台的数百种现成交易机器人和技术指标。 尽管 MetaTrader Market 自2012年2月就开始运营，但至今才仅仅对 MetaTrader 5用户开放。它在交易员中广受欢迎，从而促使开发人员也在 MetaTrader 4 推出此平台。这是一个颇具前景的大型市场，因为 MetaTrader 4/5用户总数量到2013年已经超过了700万。 MetaQuotes Software Corp. 首席执行官 Renat Fatkhullin 表示：“MetaTrader 5用户已经使 MetaTrader Market 增值，交易机器人的买卖在这里进行得如火如荼。MetaTrader 4 市场的活动将必定更加高端，因为交易员长久以来一直在寻求这个机会。通过预计我们用户未来的需求，我们进一步打算增加其它类别的数字内容。我们致力于将 MetaTrader Market 发展成一个用户能找到成功交易所必需的全部工具的地方。” 为推出 MetaTrader 4 应用商店，开发人员已经扩大了 MQL4 语言 的功能性，并显著升级了交易机器开发人员的工具。如今，MQL4提供更优秀的特征，更快的执行速度，更严格的质量控制和高水平的安全性。 MetaTrader Market 的运行和苹果(513.16, 3.62, 0.71%) App Store 相似：提供大量免费产品，同时在有人购买付费产品时使用支付系统和高效保护机制。正如在 App Store 里一样，所有购买的产品都绑定用户账户。要成为卖家也相当简单，应用可由任何个人或实体出售。 MetaTrader 4现提供MetaTrader Market finance.sina.com.cn MetaTrader 4现提供MetaTrader Market Sergey Golubev 2014.02.07 08:26 #327 贵金属：白银受阻于区间顶部，仍延续区间震荡星期五, 二月 07 2014, 06:42 GMT 白银在本周再度下探19.00的区间底部支持后反弹，然而在周三最高触及了20.30之后上行动能就逐步衰竭，昨日再度试图上扬，最终仍以失败告终，并未能站稳于20.00上方。周五亚洲时段白银转为回落，虽然在亚市午盘也曾小幅反弹，不过目前再度出现了受阻回落迹象。相比黄金，白银自12月以来一直表现弱势，并没有像黄金一样走出一波反弹走势，持续维持在19.00-20.50的区间内震荡，而目前似乎也有再度受阻于区间顶部，并跌向区间底部的迹象。单就技术角度而言，由于白银是在区间顶部下方受阻，倾向于高位做空，若再度在低位获得支持，则就转为低位买入。只是考虑到随后将面临非农数据考验，非农数据的不确定性使得白银走势也将有很大变数，因此需要保持谨慎和控制好仓位。 Sergey Golubev 2014.02.07 08:28 #328 非农前亚洲股市偏乐观，非美货币屏息以待星期五, 二月 07 2014, 07:21 GMT★中国1月汇丰服务业采购经理人指数50.7，前值50.9 ★日本12月领先指标初值112.1，前值111.1；同步指标初值111.7，前值110.7 日经指数周五收盘上涨2.17%，报14462.41点；澳大利亚股市S&P/ASX200指数周五收盘上涨0.68%，报5166.50点。截 止北京时间14:40，中国股市上涨0.38%,恒生指数上涨1.06%。亚洲股市全线上涨，日经涨幅较大，市场预期今晚公布的美国1月非农就业人数为增 加18万，市场偏向乐观，但汇市则表现相对谨慎，各主要货币目前兑美元汇价均处在今日亚市开盘价附近窄幅波动。 昨日英央行公布2月利率决议，英央行如市场预期继续按兵不动，或将在2月12日公布的季度通胀报告中修改前瞻指引，以免引发加息预期，进一步推升英镑走 势。本周以来英镑维持窄幅震荡走势，近期英国数据也喜忧参半，并没有为英镑走势带来很好的提振，英镑延续高位盘整走势。今晚将有美国1月非农就业报告，尽 管前值就业人数至增加7.4万令人大跌眼镜，此次非农能否维持强势或上修前值，将是市场关心的重点。该数据同时也是耶伦担任美联储主席接收到的第一份就业 数据，连同下个月的非农报告将影响美联储3月是否按计划步伐缩减QE的决议。尽管美国圣诞假期已过，但美国一月份部分地区仍受暴风雪天气影响，建筑业及运 输业���疑使受影响最大的行业，而周三ADP就业数据以及周四美国每周初请数据均不及如期，非农报告能否给市场带来惊喜仍是个未知数。今晚非农就业数据 公布的结果或将为英镑近期走势带来方向指引。 中国1月汇丰服务业PMI降至50.7，为2011年8月以来为近两年半最慢扩张速度，前值50.9。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌分析称，1月服务业 扩张步代放慢，缘於制造业增长放缓以及中国抑制政府消费的举措。不过经济活动总体平稳，且中国致力於通过改革扩大服务业开放，预计未来几个月服务业增长会 有所改善。 亚市公布的澳储行季度政策声明中显示，澳储行上调对澳大利亚GDP及通胀预期。鉴於当前的通胀和经济活动前景，一段时间内利率可能要保持稳定。汇率走势高 度不确定。澳元下跌将会加大通胀压力但会帮助出口增长，实现经济均衡增长。在预测期间内，通胀符合目标。目前澳元汇率较上年5月时下跌约12%，若维持该 水准将提振2014年经济增长。在经济增长重回趋势水平之前，失业率将持续上升。在未来一年失业率将小幅上升，2015年开始下降。未来几年的矿业投资预 计仍会快速下滑。矿业部门投资下降以及预算削减将会阻碍经济增长，非矿业部门的增长仍然受到限制。全球经济前景面临的上行和下行风险大致相当，美国偏向上 行而欧洲偏向下行。资源出口增加将明显提振经济增长，液化天然气出口将从2015/16年度开始推动GDP增长。随著澳元回落并维持在0.9000下方， 澳储行已舍弃“澳元高企令人不安”的说法，然而现在就说见到澳元最近跌势的效应还为时尚早，但预期贸易业将在来年受惠於较低的汇价。澳元/美元在澳储行季 度政策声明公布後从0.8946升至0.8965。 Sergey Golubev 2014.02.08 08:23 #329 外汇进阶学习∶短线交易指引（四）─阻力与支持星期五, 二月 07 2014, 06:54 GMT找寻阻力位和支持位是交易者需要掌握的最重要的概念之一。这些位置将作为价格的顶板与底部，最终帮助我们形成短期交易策略。 找寻阻力位与支持位的方法有很多，今天我们将讨论最常见的三种。 外汇学习∶欧元/美元与价格行为 价格行为 找寻阻力与支持的第一种方法是看价格行为。短线交易者应该熟视K线图上的高点与低点，它们是天然的阻力位与支持位。这些价格的极端位置能帮助我们找到机会设置区间策略或突破策略。 上面的欧元/美元5分钟图中，我们可以看到通过连接相邻高点与相邻低点，形成了价格通道。高点之间的连线确定了阻力位，交易者可以在此处寻机做空，而低点之间的连线则确定了支持位，该处可作为空单的获利目标，并有潜在的做多机会。 外汇学习∶欧元/英镑与枢轴位（PIVOT） 枢轴位（PIVOT） 在找寻阻力位与支持位的时候，枢轴位也是很好的方法。使用简单的预设公式，便得出了途中的点位，交易者十分钟情枢轴位，因为几乎在所有图上都可以应用这一 方法。上方展示了一个不错的例子，欧元/英镑30分钟图上汇价在S3枢轴位上得到了支撑。在显示枢轴位後，阻力位（以R表示）与支持位（以S表示）就清晰 的出现在了图上。应当注意的是，枢轴位也有很多种，本文所列举的是卡马里拉枢轴位（Camarilia Pivot）。 在上面的例子中，交易者可以等待汇价在S3水平反弹做多。应当注意的是只要汇价还在有效区间内，我们还可以使用上面的阻力线进行多头平仓或者空头入场。如 果汇价最终突破了阻力或支持位，便意味突破产生而区间不再有效。运用以上的策略，交易者便可在任何市场环境中使用枢轴位策略了。 外汇学习∶澳元/美元200时期均线 均线 最後我们来看看使用均线如何确定支持与阻力位。多数交易者或许对大时间框架下的均线更为熟悉，但其实在诸如5分钟图这样的小时间框架内均线一样适用。如果 汇价高於均线水平，交易者可以等待机会逢低买入。相反如汇价下破200时期均线，该均线将由阻力位变成支持位。交易者此时则可找寻做空机会。 上面的例子是澳元/美元5分钟图上的200时期移动均线（MVA）。1月27日的大部分时间中，汇价维持在200日均线上方，此时交易者可以使用均线作为 逢低买入的参照物，寻求澳元/美元出现更高的高点。然而1月28日汇价却下破了均线，此时，交易者应当将该均线作为阻力位，并相应调整交易策略。 Sergey Golubev 2014.02.10 07:39 #330 贵金属：白银迅速走高刷新日内高点，继续关注20.50关键阻力星期一, 二月 10 2014, 06:14 GMT白银在亚市午盘时段迅速走高，现再度刷新日内高点，暂时报于20.19美元/盎司附近。自12月份以来白银一直陷入 19.00-20.50的区间内震荡，尽管自1月31日开始已经是连续6个交易日收于阳线，但是也仍未能测试20.50阻力，随着银价的再度上扬，我们将 继续关注该水平阻力，在有效上破该水平之前，都谈不上真正看涨，仍只能算是区间震荡的行情而已。在经历了上周五的非农数据之后，当前市场颇为平静，也可以算是陷入了僵持中，需要等待新的消息指引来获得交易线索。 1...262728293031323334353637383940...48 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
法国巴黎银行：因美联储缩减QE，预计2014年金价测试每盎司1000美元
星期五, 一月 31 2014, 05:52 GMT
法国巴黎银行：因美联储缩减QE，预计2014年金价测试每盎司1000美元；预计2014年铜价为每公吨7,075美元。
贵金属：黄金低位整理昨日跌幅
星期五, 一月 31 2014, 05:24 GMT
周五亚洲时段金价一直是低位整理昨日跌幅，波动浮动有限，暂时报于1243美元/盎司附近。
如此前多次提到的金价之前的上扬仅仅只是技术上的反弹修正，在缺乏基本面上实质利好支撑的情况下，金价的反弹出现了结束迹象，昨日金价的回落就略微下破了日图上行通道下轨，而日内的低位整理将使得下破有效性大增。
事实上由于美联储撤出QE政策的进程不可逆转，金价仍面临潜在的下行压力。就短线策略来说，上方将关注1250美元/盎司的阻力，该水平也是日图下行通道下轨所在，位于该水平下方就倾向于进一步回落。
现货金反弹至日内高点1248.83美元摩根士丹利：下调2014年黄金预估价值1160美元/盎司
技术性走势简评
星期四, 一月 30 2014, 06:08 GMT
焦点：踏进农歷新年前的最后一个交易天，今晨纽西兰央行虽无利率政策变动，但央行表示可能在短期内加息，以应对楼市和 建筑业带来的通胀压力攀升的情况，预计很快就将开始恢复利率至更正常水平。央行表示将在需要时加息，以保持通胀率接近2%水平，加息的幅度和速度将取决於 未来经济数据表现而定。央行预计未来两年物价压力上升，纽元高企暂时抑制到通胀压力，但长期而言目前水平难以维持，预计未来一年国内生產总值GDP继续以 约3.5%的幅度增长。如此说法可能為短期内加息敞开了大门，前文已交待过，市场深信纽西兰将是先进经济体中率先加息的国家，甚至可能在首季内已兑现预 期，此所以近月来纽元走向一直与澳元及加元背驰。而因為英国与纽西兰均被认為今年内要加息的国家，所以当炒作纽西兰快要加息之际，英镑亦应可受惠。上週六 见英伦银行行长Carney表明，即使央行到了调升利率的时候，也会循序渐进地实施。他表示并非在暗示英国要撤出货币刺激政策，并已就货币政策额外给出一 些指引，也说过暂时无需要加息。纵使将来到了该加息的时候，加息也将是一个循序渐进的过程，他不会预设一个时间表云云。虽然央行大员仍在试图压抑市场的提 前加息预期，但仔细比对前两三个月Carney发表过的评论，其语调已不及以往决绝，投资者或投机者如察觉到其立场已在含蓄软化，迟早会更积极炒作而利好 英镑。问题是今晚经济数据可能利好美元，於九时三十分美国公佈第四季国内生產总值速报数据，消费环节可能强过预期，公佈结果如在平均预测3.2%增长以 上，会令市场更相信下次会议由新主席Yellen主政时一样会减少购买资產计划规模，从而產生利好美元效应。但如资本开支环节起到拖后腿作用，公佈结果接 近预测下限之2.0%增长开出将不利美元及在这种情况下英镑将最為受惠。
技术性走势简评
欧 元：
目前走势回稳，短线价位暂於1.3580与1.3745间整固，及后倾向升试1.3905，进一步升穿反弹目标上延到1.4105、1.4195甚至1.4425。短线支持在1.3505及1.3355。
瑞士法郎：
短线价位暂於0.8905与0.9035间争持。重要阻力在0.8790，进一步升穿反弹目标扩展到0.8705甚至0.8565。短线支持在0.9155及0.9245/70区。
英 镑：
中期走向偏强，目标上望1.6895甚至1.7330。
短线价位暂於1.6445与1.6625内上落。短线阻力在1.6745，进一步突破目标将上望1.6855/95区、1.7005甚至1.7330。短线支持在1.6305及1.6220。
日 圆：
中期走势向淡，目标為111.80及124.15。
目前价位暂於101.95与103.60间整固，跌穿105.55/95区，跌势可扩展至107.00、108.25及111.80。短线阻力在101.15/30区，升穿下望99.85。
欧元兑日元：
短线价位暂於139.00与141.65间整固，及后倾向下试138.40支持，失守回调将扩展到136.85甚至135.35。重要阻力在145.75/95区，升穿上望147.30甚至151.50。短线支持在
澳元兑日元：
中线仍保持在升轨内运行，升势目标為106.60及109.70。
短线价位暂於88.80与91.15间整固，及后倾向升试92.70及94.15阻力，升穿上望98.00/70区。短线支持在88.55及86.35。
澳 元：
目前价位暂於0.8720与0.8870间整固，短线阻力在0.8890及0.9085，升穿形态才呈现跌势暂停讯号，届时倾向升试0.9170及至0.9445。短线支持在0.8655，进一步失守回调扩展到0.8545和0.8470。
纽 元：
中线走势仍看向上。重要支持在0.7455及0.7090。
短线价位在0.8130与0.8305间整固，若升穿0.8545后市倾向再升试0.8685甚至0.8800/45区阻力，进一步升穿目标扩展到0.9200。短线支持在0.8080及0.7970。
加 元：
短线价位暂在1.1070与1.1225间上落，跌穿1.1230及1.1295，回软目标将上望1.1425及1.1645。短线阻力在1.1020及1.0845。
外汇进阶学习：交易英镑/美元年度枢轴位
星期三, 二月 05 2014, 08:41 GMT
你也许会问“为什么要看年度枢轴位（汇图宝代码：PIVOT）？”好问题。在技术分析中，时间框架越长，趋势线，阻力及支持位的有效性就更高，因为它们得到了更多的数据支持。而这些有效性较高的点位则为交易者找寻反弹、突破机会提供了依据。枢轴位计算方法如下：
pivot:= (high + low + close)/3;（用前周期的最高、最低和收盘）
r1:= 2*pivot - low;
s1:= 2*pivot - high;
r2:= pivot + (r1-s1);
s2:= pivot - (r1-s1);
r3:= high + 2 * (pivot-low);
s3:= low - 2 * (high - pivot);
外汇学习：英镑/美元2013年度枢轴位
英镑/美元两度测试S2枢轴位，形成有力的双底形态。S2处的看涨吞噬形态预示了汇价将强劲反弹至年度枢轴位，随後以枢轴位为支持的多次反弹则意味著上涨将要延续，最终在R1下方不远处形成了1.6577的年度高位。
当其它交易者在抓耳挠腮，找寻汇价走势的原因时，使用年度枢轴位的交易者或许早几个月前就对其胸有成竹。这些交易者能够把握住先机，并在这一系列重要点位上获取不菲的利润。
外汇学习：英镑/美元2014年度枢轴位英镑/美元年度枢轴位交易计划
在上面的讨论中，我们看到了2013年枢轴位对汇价意味著什么。那么2014年是否也可举一反三呢？现在刚到2月，使用枢轴模型我们已投影出了年度枢轴点位。
使用英镑/美元2013高点1.6580，低点1.4814及收盘位置1.6557得到了2014年的年度枢轴水平。目前汇价位於1.6323，介於R1位1.7154及中央枢轴位1.5984之间，距离枢轴位约340个基点。
如汇价继续向该方向移动，可能出现一波可观的反弹，上破近期高点直至R1水平（1.7154）。周五的美国非农数据就可以为下方测试年度枢轴位提供催化剂。
然而，如下阶段日线收於1.5984下方，汇价或继续向S1方向移动（1.5388）。如进一步下破S1位则可打开S1及S2间的价格空间，重返去年的跌势。
去年S2水平出现的双底结构令汇价出现了1700点的反弹，并形成多年高点。扩宽视角，使用“50000英尺”卫星视角观察英镑/美元，高瞻远瞩，把握先机。另外，因为这是年度数周围，今年你计算一次就够了。
MetaTrader 4现提供MetaTrader Market
交易机器人面向700万交易员开放
塞浦路斯利马索尔2014年2月4日电 /美通社/ -- MetaQuotes Software Corp. 今天面向交易员推出了交易应用商店 MetaTrader Market。数百万 MetaTrader 4 用户已经能即刻迅速获取该交易平台的数百种现成交易机器人和技术指标。
尽管 MetaTrader Market 自2012年2月就开始运营，但至今才仅仅对 MetaTrader 5用户开放。它在交易员中广受欢迎，从而促使开发人员也在 MetaTrader 4 推出此平台。这是一个颇具前景的大型市场，因为 MetaTrader 4/5用户总数量到2013年已经超过了700万。
MetaQuotes Software Corp. 首席执行官 Renat Fatkhullin 表示：“MetaTrader 5用户已经使 MetaTrader Market 增值，交易机器人的买卖在这里进行得如火如荼。MetaTrader 4 市场的活动将必定更加高端，因为交易员长久以来一直在寻求这个机会。通过预计我们用户未来的需求，我们进一步打算增加其它类别的数字内容。我们致力于将 MetaTrader Market 发展成一个用户能找到成功交易所必需的全部工具的地方。”
为推出 MetaTrader 4 应用商店，开发人员已经扩大了 MQL4 语言 的功能性，并显著升级了交易机器开发人员的工具。如今，MQL4提供更优秀的特征，更快的执行速度，更严格的质量控制和高水平的安全性。
MetaTrader Market 的运行和苹果(513.16, 3.62, 0.71%) App Store 相似：提供大量免费产品，同时在有人购买付费产品时使用支付系统和高效保护机制。正如在 App Store 里一样，所有购买的产品都绑定用户账户。要成为卖家也相当简单，应用可由任何个人或实体出售。
贵金属：白银受阻于区间顶部，仍延续区间震荡
星期五, 二月 07 2014, 06:42 GMT
白银在本周再度下探19.00的区间底部支持后反弹，然而在周三最高触及了20.30之后上行动能就逐步衰竭，昨日再度试图上扬，最终仍以失败告终，并未能站稳于20.00上方。周五亚洲时段白银转为回落，虽然在亚市午盘也曾小幅反弹，不过目前再度出现了受阻回落迹象。
相比黄金，白银自12月以来一直表现弱势，并没有像黄金一样走出一波反弹走势，持续维持在19.00-20.50的区间内震荡，而目前似乎也有再度受阻于区间顶部，并跌向区间底部的迹象。
单就技术角度而言，由于白银是在区间顶部下方受阻，倾向于高位做空，若再度在低位获得支持，则就转为低位买入。只是考虑到随后将面临非农数据考验，非农数据的不确定性使得白银走势也将有很大变数，因此需要保持谨慎和控制好仓位。
非农前亚洲股市偏乐观，非美货币屏息以待
星期五, 二月 07 2014, 07:21 GMT
★中国1月汇丰服务业采购经理人指数50.7，前值50.9
★日本12月领先指标初值112.1，前值111.1；同步指标初值111.7，前值110.7
日经指数周五收盘上涨2.17%，报14462.41点；澳大利亚股市S&P/ASX200指数周五收盘上涨0.68%，报5166.50点。截 止北京时间14:40，中国股市上涨0.38%,恒生指数上涨1.06%。亚洲股市全线上涨，日经涨幅较大，市场预期今晚公布的美国1月非农就业人数为增 加18万，市场偏向乐观，但汇市则表现相对谨慎，各主要货币目前兑美元汇价均处在今日亚市开盘价附近窄幅波动。
昨日英央行公布2月利率决议，英央行如市场预期继续按兵不动，或将在2月12日公布的季度通胀报告中修改前瞻指引，以免引发加息预期，进一步推升英镑走 势。本周以来英镑维持窄幅震荡走势，近期英国数据也喜忧参半，并没有为英镑走势带来很好的提振，英镑延续高位盘整走势。今晚将有美国1月非农就业报告，尽 管前值就业人数至增加7.4万令人大跌眼镜，此次非农能否维持强势或上修前值，将是市场关心的重点。该数据同时也是耶伦担任美联储主席接收到的第一份就业 数据，连同下个月的非农报告将影响美联储3月是否按计划步伐缩减QE的决议。尽管美国圣诞假期已过，但美国一月份部分地区仍受暴风雪天气影响，建筑业及运 输业���疑使受影响最大的行业，而周三ADP就业数据以及周四美国每周初请数据均不及如期，非农报告能否给市场带来惊喜仍是个未知数。今晚非农就业数据 公布的结果或将为英镑近期走势带来方向指引。
中国1月汇丰服务业PMI降至50.7，为2011年8月以来为近两年半最慢扩张速度，前值50.9。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌分析称，1月服务业 扩张步代放慢，缘於制造业增长放缓以及中国抑制政府消费的举措。不过经济活动总体平稳，且中国致力於通过改革扩大服务业开放，预计未来几个月服务业增长会 有所改善。
亚市公布的澳储行季度政策声明中显示，澳储行上调对澳大利亚GDP及通胀预期。鉴於当前的通胀和经济活动前景，一段时间内利率可能要保持稳定。汇率走势高 度不确定。澳元下跌将会加大通胀压力但会帮助出口增长，实现经济均衡增长。在预测期间内，通胀符合目标。目前澳元汇率较上年5月时下跌约12%，若维持该 水准将提振2014年经济增长。在经济增长重回趋势水平之前，失业率将持续上升。在未来一年失业率将小幅上升，2015年开始下降。未来几年的矿业投资预 计仍会快速下滑。矿业部门投资下降以及预算削减将会阻碍经济增长，非矿业部门的增长仍然受到限制。全球经济前景面临的上行和下行风险大致相当，美国偏向上 行而欧洲偏向下行。资源出口增加将明显提振经济增长，液化天然气出口将从2015/16年度开始推动GDP增长。随著澳元回落并维持在0.9000下方， 澳储行已舍弃“澳元高企令人不安”的说法，然而现在就说见到澳元最近跌势的效应还为时尚早，但预期贸易业将在来年受惠於较低的汇价。澳元/美元在澳储行季 度政策声明公布後从0.8946升至0.8965。
外汇进阶学习∶短线交易指引（四）─阻力与支持
星期五, 二月 07 2014, 06:54 GMT
找寻阻力位和支持位是交易者需要掌握的最重要的概念之一。这些位置将作为价格的顶板与底部，最终帮助我们形成短期交易策略。
找寻阻力位与支持位的方法有很多，今天我们将讨论最常见的三种。
外汇学习∶欧元/美元与价格行为
价格行为
找寻阻力与支持的第一种方法是看价格行为。短线交易者应该熟视K线图上的高点与低点，它们是天然的阻力位与支持位。这些价格的极端位置能帮助我们找到机会设置区间策略或突破策略。
上面的欧元/美元5分钟图中，我们可以看到通过连接相邻高点与相邻低点，形成了价格通道。高点之间的连线确定了阻力位，交易者可以在此处寻机做空，而低点之间的连线则确定了支持位，该处可作为空单的获利目标，并有潜在的做多机会。
外汇学习∶欧元/英镑与枢轴位（PIVOT）
枢轴位（PIVOT）
在找寻阻力位与支持位的时候，枢轴位也是很好的方法。使用简单的预设公式，便得出了途中的点位，交易者十分钟情枢轴位，因为几乎在所有图上都可以应用这一 方法。上方展示了一个不错的例子，欧元/英镑30分钟图上汇价在S3枢轴位上得到了支撑。在显示枢轴位後，阻力位（以R表示）与支持位（以S表示）就清晰 的出现在了图上。应当注意的是，枢轴位也有很多种，本文所列举的是卡马里拉枢轴位（Camarilia Pivot）。
在上面的例子中，交易者可以等待汇价在S3水平反弹做多。应当注意的是只要汇价还在有效区间内，我们还可以使用上面的阻力线进行多头平仓或者空头入场。如 果汇价最终突破了阻力或支持位，便意味突破产生而区间不再有效。运用以上的策略，交易者便可在任何市场环境中使用枢轴位策略了。
外汇学习∶澳元/美元200时期均线
均线
最後我们来看看使用均线如何确定支持与阻力位。多数交易者或许对大时间框架下的均线更为熟悉，但其实在诸如5分钟图这样的小时间框架内均线一样适用。如果 汇价高於均线水平，交易者可以等待机会逢低买入。相反如汇价下破200时期均线，该均线将由阻力位变成支持位。交易者此时则可找寻做空机会。
上面的例子是澳元/美元5分钟图上的200时期移动均线（MVA）。1月27日的大部分时间中，汇价维持在200日均线上方，此时交易者可以使用均线作为 逢低买入的参照物，寻求澳元/美元出现更高的高点。然而1月28日汇价却下破了均线，此时，交易者应当将该均线作为阻力位，并相应调整交易策略。
贵金属：白银迅速走高刷新日内高点，继续关注20.50关键阻力
星期一, 二月 10 2014, 06:14 GMT
白银在亚市午盘时段迅速走高，现再度刷新日内高点，暂时报于20.19美元/盎司附近。
自12月份以来白银一直陷入 19.00-20.50的区间内震荡，尽管自1月31日开始已经是连续6个交易日收于阳线，但是也仍未能测试20.50阻力，随着银价的再度上扬，我们将 继续关注该水平阻力，在有效上破该水平之前，都谈不上真正看涨，仍只能算是区间震荡的行情而已。
在经历了上周五的非农数据之后，当前市场颇为平静，也可以算是陷入了僵持中，需要等待新的消息指引来获得交易线索。