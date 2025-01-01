//--- 指标设置

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 2

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrLightSeaGreen

#property indicator_color2 clrRed

//--- 输入参量

extern int KPeriod=5;

extern int DPeriod=3;

extern int Slowing=3;

//--- 指标缓冲区

double MainBuffer[];

double SignalBuffer[];

double HighesBuffer[];

double LowesBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- 指标缓冲区绘图

SetIndexBuffer(0,MainBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,HighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer(3,LowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

//--- 设置精确性

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

//--- 设置水平

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,20);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,80);

//--- 为子窗口设置最大最小值

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,0);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,100);

//--- 设置第一条画指数的柱

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,KPeriod+Slowing-2);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,KPeriod+Slowing+DPeriod);

//--- 为第二行设置STYLE_DOT类型

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_DOT);

//--- 为DataWindow和指标子窗口标签命名

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Stoch("+KPeriod+","+DPeriod+","+Slowing+")");

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Main");

PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal");

//--- 设置画线空值

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- 完成初始化

}