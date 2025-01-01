自定义指标属性
用在自定义指标中的指标缓冲区的数量是受限的，使用SetIndexBuffer()函数可以设计成自定义缓冲区，因为要存储，所有指定数据类型是有必要的，也可能是ENUM_INDEXBUFFER_TYPE其中一个值。
|
ID
|
描述
|
INDICATOR_DATA
|
描绘数据
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
颜色
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
媒介运算的辅助缓冲区
自定义指标提供许多设置提供方便演绎，这些设置通过使用IndicatorSetDouble(),IndicatorSetInteger()和 IndicatorSetString() 函数来分别相应指标性质，指标属性的标识符列表在ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY中。
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
描述
|
属性类型
|
INDICATOR_DIGITS
|
描绘指标值的精确度
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
修正指标窗口的高度(预处理命令 #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
指标窗口中的水平数量
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
水平线颜色
|
color 修饰符 = 层号
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
水平线类型
|
ENUM_LINE_STYLE 修饰符 = 层号
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
水平线厚度
|
int 修饰符 = 层号
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
修正指标窗口最小值。该属性只能通过IndicatorSetInteger()函数写入
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
修正指标窗口最大值。该属性只能通过IndicatorSetInteger()函数写入
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
ID
|
描述
|
属性类型
|
INDICATOR_MINIMUM
|
指标窗口最小化
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
指标窗口最大化
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
水平值
|
double 修饰符 = 层号
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
ID
|
描述
|
属性类型
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
短指标名称
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
水平描述
|
string 修饰符=层号
示例：
|
//--- 指标设置