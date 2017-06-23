沃尔夫波形 (Wolfe Waves)

内容

概述

沃尔夫波形 (Wolfe Wave) 是 Bill Wolfe 发现并描述的图形分析形态。此图案看起来像一个三角形或楔形 (沃尔夫称之为 '上升的楔子'), 并具有一些特殊的细微差别。比尔·沃尔夫 (Bill Wolfe) 提出的图形化方法可以检测到一种形态, 根据此形态可以找到入场的时刻和方向, 并且还有益于预测价格应达到的目标, 以及达到目标的时间。

在本文中, 我们将详细研究沃尔夫波形的检测和解释规则。我们将根据 通用之字折线 文章中的之字折线指标, 创建自动检测并显示波形的指标。我们还将根据结果指标创建一个简单的专家交易系统。此 EA 将允许我们测试指标绩效, 并得到比尔·沃尔夫所提出的图形分析的第一印象, 之后会在本文中讨论。

检测沃尔夫波形的规则

我们来研究买入示例中的沃尔夫波形 (图例.1)。价格形成两个连续下降的低峰 (蓝线, 点 1 和 3), 以及两个连续下降的高峰 (点 2 和 4)。在点 4 逆转并形成高峰之后, 价格继续下滑。一旦价格触及点 1 — 点 3 的延长线, 就进行买入操作 (点 5)。



图例. 1. 买入沃尔夫波形。蓝线是价格, 红线是形成的检测目标。在点 5 执行入场, 目标是点 7

1—3 和 2—4 延长线的交汇点 6 则为检测目标的到达时间。目标价位 (点 7) 的定义是 1—4 延长线与通过点 6 绘制的垂直线的交点。此方法不提供止损计算算法, 通常建议是您自行决定使用止损。以上是沃尔夫书中讲述的波形检测规则。

当开发本文的指标时, 还会发现更多的规则。

点 3 必须远低于点 1, 以下条件应予以检查: v3<v1-d1 此处: v3 — 点 3 的价位;

v1 — 点 1 的价位;

d1 — 点 1 和 点 2 (线段 1''-2'') 之间的垂直距离乘以 K1 (K1 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。

检测目标的 1—4 延长线必须向上, 即点 4 必须远高于 点 1。以下条件应予以检查: v4>v1+d1; v4 — 点 4 的价位。 点 4 必须远低于点 2, 以下条件应予以检查: v4<v2-d2; 此处 v2 是点 2 的价位, d2 是点 2 和点 3 (线段 2''-3'') 之间的垂直距离乘以 K2 (K2 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。 检测目标到达时间的 2-4 与 1-3 延长线必须交汇点于右侧, 所以 2-2' 的高度必须远高于 4-4' 的高度。在此必须执行以下检查: h2-h4>K3*h2; 此处 h2 是线段 2-2' 的高度, h4 是线段 4-4' 的高度, K3 是比率 (K3 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。

这些规则声明并未假定绝对正确。以后我们在指标的创建过程中还要详细描述。基于这些素材, 您可以根据自己的想法调整代码。

选择使用的之字折线

开始之前, 我们下载 附件, 它包含许多 通用之字折线 一文中的多种版本之字折线指标。我们需要从中选择一个在我们的文章中使用。我们不使用 iUniZigZagPrice 和 iUniZigZagPriceSW, 它们设计时基于图表上运行的其它指标进行计算, 因此它们仅对视觉分析有用。其它指标似乎更有趣。它们当中的每一个都可用来创建专家交易系统。此外, 我们不会使用 iCloseZigZag 和 iHighLowZigZag, 它们只是如何创建之字折线的初始示例。剩下两个版本, 即 iUniZigZag 和 iUniZigZagSW。在子窗口中工作的 iUniZigZagSW 指标更适合我们, 因为它提供了更广泛的功能。附件中也包含 iUniZigZagSWEvents 指标, 并展示了使用 iCustom() 函数访问 iUniZigZagSW 指标的示例。我们将使用此变体, 因为它将允许我们使用 iUniZigZagSW 指标的所有可能性, 且可另行将沃尔夫波形的检测代码与之字折线代码分离。

iUniZigZagSWEvents 指标显示在价格图表上, 四个缓冲区用于绘制指标: 两个带箭头的缓冲区, 另外两个画点。这些就是我们检测定沃尔夫波形所需要的。箭头将指示形态识别位置, 点则用于目标。我们的指标将用到 图形对象, 特别是 趋势线 绘制波形和构型以检测目标。如果您将其绘制为线段而非延伸射线, 那么它会是显示不同构型的非常方便的工具。

除了检测入场时刻和方向外, 沃尔夫波形也用于预测目标。所以, 当使用 iUniZigZagSW 时会出现困难。指标带有 SrcSelect 参数, 可以根据所绘制的之字折线选择分析数据的来源。可以选择以下四个选项之一:

Src_HighLow — 按照最高价和最低价;

Src_Close — 按照收盘价;

Src_RSI — 按照 RSI 指标;

Src_MA — 按照移动均线。

基于我们现正创建的指标创建专家交易系统。此即为什么如果我们利用价格来构建之字折线, 那么预测的目标就可以用来放置止盈位。在图表上显示目标没有任何问题。但是如果使用RSI (SrcSelect=Src_RSI) 计算之字折线, 则预测目标将是 RSI 指标, 而非价格。所以, 一旦 RSI 指标达到目标值, 我们就需要市价平仓, 而不可能在图表上显示目标价格和附加构型。

当使用基于价格 (Src_HighLow 或 Src_Close) 绘制的之字折线时, 目标价格和附加构型将显示在图表上。在所有其它情况下, 只会显示一个箭头, 表示已发现的结构及其方向。目标值仍然在适相应的价格缓冲区中提供 (为了能够让专家交易系统以市价平仓来应对任何其它目的), 但不会显示。

很有可能在实践中, 当指标达到目标价位时, 市价平仓的想法无法实现。大多数指标的值在一定范围内变化, 目标结果可能在此范围之外。但是, 在任何情况下, 缓冲区都将包含目标值。

收集关于之字折线峰值的数据

我们现在开始创建指标。我们在编辑器中打开 iUniZigZagSWEvents, 文件并将其保存为 iWolfeWaves。我们将操控这个指标。

直接访问所有的之字折线峰值非常方便 — 在此情况下, 我们不必每次都在历史中搜索它们。我们来创建一个数组保存数值。现在, 每当之字折线改变方向时, 一个新的元素将被添加到数组中。如果指标简单地延伸最后一个线段 (更新极值), 则数组的最后一个元素将被更新。

对于每个峰值, 我们将保存峰值、方向和所在柱线的索引 (索引从左到右)。为此目的, 我们将使用一个含有三个字段的 结构: struct SPeackTrough{ double Val; int Dir; int Bar; }; 我们来创建一个这些结构的数组: SPeackTrough PeackTrough[]; 如果之字折线仅仅基于最高价和最低价 (SrcSelect = Src_HighLow), 当方向改变的情况下将数组递增就足够了, 设置数值并用指标最后延伸的一段更新最后的元素。基于收盘价 (SrcSelect = Src_Close) 或任何其它指标数据的之字折线更难办。在柱线形成期间, 方向改变, 之字折线可以返回原来的状态 (即当前柱线开盘之前)。这意味着对于相同柱线的每次重新计算, 峰值数组需要返回到前一根柱线的初始状态。如果我们经常更改数组大小, 这可能会减慢指标的运行。因此, 我们来引入一个附加的变量, 所用数组大小将被保存其内。必要时, 数组将以块为单位进行修改, 只允许尺寸增长。重新计算同一根柱线之前, 我们要返回此变量的初始值。

我们将使用两个变量来存储数组大小。在一个变量中, 存储前一根柱线时的数组大小。当前计算的柱线时的大小将存储在第二个变量当中: int PreCount; int CurCount; 在柱线形成并计算完成后, 或计算历史柱线之后, CurCount 变量的值应转移到 PreCount 变量。然后, 在每次计算新形成的柱线之前, 我们要把数值从 PreCount 移动到 CurCount。只有 CurCount 变量将会用于所有的计算。PreCount 变量只是辅助。关于柱线结构完毕的信息只能在下一根柱线开盘 (或计算切换到历史中的下一根柱线) 时才知道。新柱线的出现将由时间决定: 如果柱线时间已经改变, 则会出现一根新柱线 (或计算历史中的下一根柱线已经开始)。需要一个辅助变量以便确定新的柱线: datetime LastTime; PreCount, LastCount 和 LastTime 是指标的全局变量。但是它们也可以在 OnCalculate() 指标函数里声明为静态变量。 我们转进到 OnCalculate() 函数。基于 prev_calculated 的值, 判断是第一次执行指标计算还是仅计算新的柱线。0 意即全部计算。在此情况下, 变量 PreCount, CurCount 和 LastTime 需要初始化。以下代码位于 OnCalculte() 函数的最上面, 定义计算的柱线范围, 并初始化辅助变量: int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } 现在我们来处理标准的指标循环。在一开始, 我们要将变量 PreCount, CurCount 中的数值组织转移: for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } 在所有的计算当中, 仅适用 CurCount 变量, 而 PreCount is 仅设计用于维护当前的 CurCount 值。在新柱线开盘伊始, CurCount 首先包含前一根柱线计算后获得的数值。这就是为什么我们要把这个数值移动到 PreCount。在新柱线计算之后, CurCount 的数值可以改变。但是, 我们只能在下一根柱线的开盘时才能确定该值是最终的。这就是为什么在重新计算同一柱线的情况下, PreCount 变量的数值被放置到 CurCount。 主要指标循环应包含取自 iUniZigZagSWEvents 指标的以下代码: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double dir[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 3 ,rates_total-i- 1 , 2 ,dir)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (dir[ 0 ]== 1 && dir[ 1 ]==- 1 ){ DnArrowBuffer[i]=high[i]; c++; } else if (dir[ 0 ]==- 1 && dir[ 1 ]== 1 ){ UpArrowBuffer[i]=low[i]; c++; } double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ UpDotBuffer[i]=high[i]; } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ DnDotBuffer[i]=low[i]; } 绘制箭头的代码部分将不会被使用, 所以我们来删除它。 在操作期间, 由于需要最后一个线段来检测点 5 (见图例.1), 指标将监控之字折线的每次变化, 包括方向改变和最后线段的每次延伸。我们将使用上述片段中的部分代码, 这与绘制新极值有关。 若要监控之字折线的方向并确定其变化, 我们将需要几个类似于 CurCount 和 PreCount 的变量: PreDir 和 CurDir: int PreDir; int CurDir; 在 OnCalculate() 中它们即可以是全局的, 也可是静态的。在指标计算伊始, 我们还需要初始化这些变量, 并在柱线计算之后移动数值, 类似于 PreCount 和 CurCount。以下是 OnCalculate() 的最终代码, 如同指标创建的当前步骤: int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; CurDir= 0 ; PreDir= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double hval[ 1 ]; double lval[ 1 ]; double zz[ 1 ]; double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 0 ,rates_total-i- 1 , 1 ,hval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir== 1 ){ RefreshLast(i,hval[ 0 ]); } else { AddNew(i,hval[ 0 ], 1 ); } } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 1 ,rates_total-i- 1 , 1 ,lval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir==- 1 ){ RefreshLast(i,lval[ 0 ]); } else { AddNew(i,lval[ 0 ],- 1 ); } } } return (rates_total); } 此代码包含 AddNew() 和 RefreshLast() 函数。之字折线变化的柱线索引和新的极值被传递给这两个函数。之字折线的方向也一并传递给 AddNew()。 添加新点的 AddNew() 函数: void AddNew( int i, double v, int d){ if (CurCount>= ArraySize (PeackTrough)){ ArrayResize (PeackTrough, ArraySize (PeackTrough)+ 1024 ); } PeackTrough[CurCount].Dir=d; PeackTrough[CurCount].Val=v; PeackTrough[CurCount].Bar=i; CurCount++; CurDir=d; } RefreshLast() 函数用来刷新最后一个点: void RefreshLast( int i, double v){ PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar=i; PeackTrough[CurCount- 1 ].Val=v; } 指标可以在现阶段得以保存, 它可作为开发各种定义之字折线形态的指标的基础。在以下附件中, 指标名称为 "iWolfeWaves_Step_1"。 一点几何 当识别沃尔夫波形并添加检测目标的形状时, 我们需要一点几何知识。我们分开看这些问题, 并编写函数来解决它​​们。 问题 #1. 一条直线由一对点 x-y 设置, 其中 x 是柱线索引, y 是数值 (价格或指标值)。我们知道第三点的 x 坐标, 我们需要找到这一点在线上的数值 (图例. 2)。

图例. 2. 给定: X1, Y1, X2, Y2, X3. 我们需要找出 Y3。 问题 #1 解决方案。直线沿 X 轴的数值每增加一个单位, 我们检测一次直线沿 Y 轴的增加值: D=(Y2-Y1)/(X2-X1)

此处 D 是增量, Y1 是点 1 处的价格或指标值, Y2 是点 2 处的价格或指标值, X1 是点 1 处的柱线索引, X2 是点 2 处的柱线索引。 检测 Y3: Y3=Y1+(X3-X1)*D 此处 X3 是点 3 处的柱线索引, Y3 是点 3 处搜寻线的值。 我们得到以下函数: double y3( double x1, double y1, double x2, double y2, double x3){ return (y1+(x3-x1)*(y2-y1)/(x2-x1)); } 以下参数需要传递给函数: x1 — 点 1 处的柱线索引;

y1 — 点 1 处的数值;

x2 — 点 2 处的柱线索引;

y2 — 点 2 处的数值。 问题 #2. 两条线由两个 x-y 点设定。我们需要找到它们交汇点的 x 坐标 (图例. 3)。在此可能会出现以下问题: 为什么我们选择了 x 坐标？ 在任何情况下, 获得 x 坐标之后, 将计算点 3 的 y 坐标 (使用其中一条线的方程)。因此, 我们可以先获得点 3 的 y 坐标, 然后使用方程找到 x 值。

图例. 3. 两条给定直线。我们需要找到它们的交叉点

首先, 使用两点的坐标, 得到 y=a+b*x 形式的线方程。 我们来进行预计算。直线斜率值 (x 轴的每一单位与 y 轴每一单位的比值): D1=(Y12-Y11)/(X12-X11) 此处, D1 是第一条线的期望斜率值 (每根柱线的直线值变化), X11 是第一条线点1 处的柱线索引, X12 是第一条线点 2 处的柱线索引, Y11 是第一条线点 1 处的值, Y12 是第一条线点 2 处值。 第二条线的斜率: D2=(Y22-Y21)/(X22-X21) 此处, D2 是第二条线的期望斜率值 (每根柱线的直线值变化), X21 是第二条线点1 处的柱线索引, X22 是第二条线点 2 处的柱线索引, Y21 是第二条线点 1 处的值, Y22 是第二条线点 2 处值。 此处是直线方程。线 1 方程: Y3=Y11+D1*(X3-X11) 此处 Y3 是交汇点 (点 3) 处的直线值, X3 是点 3 处的柱线索引。 线 2 方程: Y3=Y21+D2*(X3-X21) 在交点处, 线的值相等。所以我们将线 1 方程与线 2 方程划等号: Y11+D1*(X3-X11)=Y21+D2*(X3-X21); 使用得到的表达式, 我们发现 X3。作为结果, 我们得到用于检测交点 X 坐标的 TwoLinesCrossX() 函数: double TwoLinesCrossX( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(y22-y21)/(x22-x21); double k1=(y12-y11)/(x12-x11); return ((y11-y21-k1*x11+k2*x21)/(k2-k1)); } 以下参数需要传递给函数: x11, 第一条线点 1 处的柱线索引

y11, 第一条线点 1 处的值

x12, 第一条线点 2 处的柱线索引

y12, 第一条线点 2 处的值

x21, 第二条线点 1 处的柱线索引

y21, 第二条线点 1 处的值

x22, 第二条线点 2 处的柱线索引

y22, 第二条线点 2 处的值 一旦定义了线-线交点处的 x 坐标, 可使用一条线的两点的坐标, 以及解决问题 #1 时获得的函数 y3() 来求解 y 坐标。 如果我们需要首先获得 y 坐标, 则应该转换直线方程, 以便通过 y 来表示 x 坐标。 以下是一条线的方程: X3=X11+(Y3-Y11)/D1

第二条线的方程: X3=X21+(Y3-Y21)/D2

将两个表达式划等号: X11+(Y3-Y11)/D1=X21+(Y3-Y21)/D2

我们基于以上方程找到 Y3。因此, 我们获得了 TwoLinesCrossY() 函数: double TwoLinesCrossY( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(x22-x21)/(y22-y21); double k1=(x12-x11)/(y12-y11); return ((x11-x21-k1*y11+k2*y21)/(k2-k1)); } 函数参数与 TwoLinesCrossX() 的相同。 检测波形

现在我们可以轻松访问所有之字折线峰值和辅助几何函数, 我们可以继续检测沃尔夫波形。我们需要 "捕捉" 最后一个之字折线的线段穿过直线 1-3 (见图例.1) 的时刻, 即点 5。因此, 当每次出现新的之字折线极值时我们要检查沃尔夫波形条件 (方向改变, 以及最后的线段延伸时)。在上面的 OnCalculate() 函数代码中, 所有应检查条件的地方均有详细的注释。从它们那里会调用 CheckDn() 和 CheckUp() 函数。我们来详细研究 CheckUp() 函数:

void CheckUp( int rates_total, const double & low[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastBuySig!=i4){ double d1=K1*(v2-v1); if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){ double d2=K2*(v2-v3); if (v4<v2-d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5<v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); UpArrowBuffer[i]=low[i]; UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); } } } } } } } }

为了检测一个波形, 我们至少需要 5 个之字折线峰值。附加条件: 为了检测稍后转而向上的波形, 折线应指向下方:

if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; }

若要获得峰值数据, 我们可以直接对 PeakTrough 数组进行寻址, 但这样很不方便。使用简短名称的辅助变量更为简单:

double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar;

如果已经检测到一个波形, 且已设置了一个箭头, 则不再需要使用相同的之字折线配置。通过检查峰值 4 的索引 (最后形成的峰值) 来识别之字折线配置:

if (CurLastBuySig!=i4){

若要保存配置 ID 的值, 我们使用一对类似于 CurCount 和 PreCount 的变量。

现在我们直接进行波形检测。我们计算点 3 相对于点 1 的最小偏移值, 点 2 相对于点 1 的位移:

double d1=K1*(v2-v1);

然后检查点的位移:

if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){

我们计算相对于点 2 的点 4 缩进的最小值:

double d2=K2*(v2-v3);

检查点 2 和点 4 的位置:

if (v4<v2-d2){

现在我们来计算位于线 1-3 上的点对应于所计算柱线的值:

double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i);

检查是否触及线 1-3:

if (v5<v5l){

计算点 4' 和点 2' 的值:

double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2);

计算 4-4' 和 2-2' 的高度:

double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x;

利用这些高度, 检查线 1-3 和 2-4 是否在右侧相遇:

if (h2-h4>K3*h2){

如果此条件满足, 意味着波形已发现。

定义目标。首先定义目标柱线:

double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4);

请注意, "double" 变量用于计算精度。

目标值:

double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb);

记住图标并 "记住" 之字折线配置的 ID:

UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4;

最后, 我们绘制检测目标的波形和结构:

if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); }

绘制波形和构型, 即 DrawObjects() 函数, 将在本文的另一部分中予以研究。

向下的波形 (对于卖出) 可由 CheckDn 函数检测, 除了连接方向略有差异外, 与 CheckUp 相同。函数代码以及与 CheckUp() 函数的差异如下:

void CheckDn( int rates_total, const double & high[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastSellSig!=i4){ double d1=K1*(v1-v2); if (v3>v1+d1){ if (v4<v1-d1){ double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5>v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); DnArrowBuffer[i]=high[i]; DnDotBuffer[i]=tv; CurLastSellSig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total); } } } } } } } }

第一个区别是初步检查:

if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; }

如果没有足够的峰值, 或之字折线指向下方, 则函数操作应该完毕。

对于指向下方, 峰值和波谷改变位置: 点 1, 3 , 5 , 6 位于上方, 点 2, 4, 7 位于下方, 因此公式中某些变量的位置也会发生变化。检测峰值 1, 3 和 1, 4 之间的最小距离:

double d1=K1*(v1-v2);

检查峰值 1, 3 的位置:

if (v3>v1+d1){

检查峰值 1, 4 的位置:

if (v4<v1-d1){

计算峰值 2, 3 之间的最小距离, 并检查它:

double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){

检查点 5 是否形成 (之字折线突破线 1-3 向上):

if (v5>v5l){

计算 2-2' 和 4-4' 高度, 并检查线 1-3 和 2-4 是否在右侧相遇:

double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2;

波形和构型使用不同的颜色绘制:

DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total);

绘制波形和目标

所有波形和构型使用单一算法绘制, 所以使用这样的一个 DrawObjects() 函数。元素指向上方和下方会以不同的颜色绘制。为此, 颜色参数 BuyColor 或 SellColor 被传递给函数。波形和定义目标的构型也以不同的颜色绘制, 所以参数 BuyTargetColor 或 SellTargetColor 也传递给函数。这些变量是指标的外部变量, 您可以设置期望的颜色。除了颜色, 还需要更多一些外部参数。以下是所有波形与对象绘制函数所需的附加参数:

input bool DrawWaves = true ; input color BuyColor = clrAqua ; input color SellColor = clrRed ; input int WavesWidth = 2 ; input bool DrawTarget = true ; input int TargetWidth = 1 ; input color BuyTargetColor = clrRoyalBlue ; input color SellTargetColor = clrPaleVioletRed ;

颜色传递之后, 所有峰值柱线的值和索引变量传递给函数。峰值 5 是例外, 为此, 传递已计算的线 1-3 的值, 替代之字折线尾端的值。所有之字折线极点的坐标以柱线索引给出, 而图形对象需要时间, 所以将指向 "time" 数组的指针传递给函数。已计算柱线的索引 — i, 目标柱线索引 — tb, 目标值 — tv, 以及图表之上的柱线总数 — rates_total 一并传递给函数。



我们已经注意到, 在本文的开头, 只有之字折线采用最高价/最低价 (SrcSelect 设置为 Src_HighLow) 或收盘价 (SrcSelect 设置为 Src_Close) 计算时, 才应绘制波形和对象。所以, 这取决于 SrcSelect 变量, 在 OnInit() 函数里应强制禁用绘图 (DrawWaves 变量)。为此目的, 我们声明使用一个附加变量, 替代 DrawWaves:

bool _DrawWaves;

接下来, 在 OnInit() 函数中, 我们设置 DrawWaves 变量的值, 或将其设置为 false 来禁用它。此外, 为目标绘制缓冲区设置一个不可见的颜色:

if (SrcSelect==Src_HighLow || SrcSelect==Src_Close){ _DrawWaves=DrawWaves; } else { _DrawWaves= false ; PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); }

我们继续进入 DrawObjects() 函数。首先, 我们提供了完整的函数代码, 然后我们会详细研究它:

void DrawObjects( color col, color tcol, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, int i1, int i2, int i3, int i4, int i5, const datetime & time[], int i, double target_bar, double target_value, int rates_total){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ; fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth); if (DrawTarget){ datetime TargetTime; int tbc=( int ) MathCeil (target_bar); if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); } double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc); fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth); } }

所有绘图使用若干趋势线进行, 为此首先形成名称的公用前缀:

string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ;

然后绘制波形, 所有峰值的坐标传递给函数:

fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth);

绘制定义目标的结构。检查是否启用了绘图:

if (DrawTarget){

如果已启用, 则绘制结构。当在历史数据上显示指标时, 目标柱线最有可能出现在已存在的柱线上, 但如果最近出现的柱线上检测到波形, 目标可能出现在将来, 即最后一根柱线的右侧。因此, 我们需要两个计算目标柱线时间的变体。为此目的我们声明一个变量:

datetime TargetTime;

target_bar 变量有一个分数值, 因此我们将其提升到最接近的整数:

int tbc=( int ) MathCeil (target_bar);

之后我们使用得到的 tbc 变量。在此, 我们可以使用 MathFloor() 函数, 并获得最近的较低的整数。这不会影响最终的结果, 因为构型只有一个提示性的目的。当使用 MathCeil(), 线 1-3 和 2-4 的端点必然在目标柱线附近相交, 且构型看起来更自然。

我们来检测目标抵达的时间。如果目标位于现存的柱线之一, 我们只需要计算目标柱线的索引, 并从 'time' 数组中获取时间。如果目标是在最后一根柱线的右侧, 那么我们要检测目标距离最后一根柱线多少根柱线, 并计算时间:

if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); }

我们来计算所有直线 (1-3, 2-4 和 1-4) 在目标柱线处的值:

double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc);

尽管事实上早前计算的目标值已被传递到函数 (target_value 变量), 它仍然会重新为线 2-4 计算新的构型。这与事实相连, 替代来自 target_bar 变量的确切值, 我们使用来自 tbc 变量的值, 该值比 target_bar 稍大。经过这些计算, 我们确保在确切的 target_bar 坐标上, 直线将在 target_value 价位准确相交。

我们使用计算出值绘制直线:

fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth);

使用辅助 fObjTrend() 函数绘制直线:

void fObjTrend( string aObjName, datetime aTime_1, double aPrice_1, datetime aTime_2, double aPrice_2, color aColor = clrRed , color aWidth = 1 , bool aRay_1 = false , bool aRay_2 = false , string aText = "" , int aWindow = 0 , color aStyle = 0 , int aChartID = 0 , bool aBack = false , bool aSelectable = false , bool aSelected = false , long aTimeFrames = OBJ_ALL_PERIODS ){ ObjectCreate (aChartID,aObjName, OBJ_TREND ,aWindow,aTime_1,aPrice_1,aTime_2,aPrice_2); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_BACK ,aBack); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_COLOR ,aColor); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTABLE ,aSelectable); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTED ,aSelected); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_TIMEFRAMES ,aTimeFrames); ObjectSetString (aChartID,aObjName, OBJPROP_TEXT ,aText); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_WIDTH ,aWidth); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_STYLE ,aStyle); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_LEFT ,aRay_1); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_RIGHT ,aRay_2); ObjectMove (aChartID,aObjName, 0 ,aTime_1,aPrice_1); ObjectMove (aChartID,aObjName, 1 ,aTime_2,aPrice_2); }

它是一个通用函数, 也可用于快速创建趋势线并设置其所有参数。函数参数如表 1 所述。最频繁变化的参数在表的开头 (5 个必需参数), 其余的是可选的, 您可以选择不将其传递给函数。这一变体使得函数的使用非常便利。

表 1. 函数 fObjTrend() 的参数

参数 目的 string aObjName 对象名 datetime aTime_1 第一个锚点的时间 double aPrice_1 第一个锚点的价位 datetime aTime_2 第二个锚点的时间 double aPrice_2 第二个锚点的价位 color aColor 颜色 color aWidth 宽度 bool aRay_1 自第一个锚点的延伸线 bool aRay_2 自第二个锚点的延伸线 string aText 提示文本 int aWindow 子窗口 color aStyle 线型 int aChartID 图表 ID bool aBack 绘制在背景上 bool aSelectable 对象可选

bool aSelected 对象选中 long aTimeFrames 绘制直线的时间帧

现在我们需要绘制两条额外的直线: 目标柱线上的垂直线, 和目标价位上的一条水平线:

fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth);

结果就是, 我们得到了波形和构型的图像:





图例. 4. 沃尔夫波形和检测买入交易目标的构型

删除图形对象

当使用基于收盘价 (SrcSelect = Src_Close) 或基于另一个指标的之字折线时, 形状也许会在柱线形成中不时出现或消失。为此目的, 在主要指标循环开始时清除箭头和点的缓冲区: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; 图形对象删除也应该在循环开始时执行。如果启用了绘制波形和构型, 则在指标循环开始时调用 DeleteObjects() 函数: if (_DrawWaves){ DeleteObjects(time[i]); } 函数 DeleteObjects() 代码: void DeleteObjects( datetime time){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time)+ "_" ; ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "12" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "23" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "34" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "45" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "13" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "24" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "14" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "67" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "7h" ); } 已计算柱线的时间传递给函数。在此函数中, 所有与已计算柱线相对应名称的图形对象均将被删除。

从图表中删除指标时, 我们需要删除由指标创建的所有图形对象。ObjectsDeleteAll() 函数从 DeInit() 函数中调用, 当指标操作完成时, 它会自动执行。指标的名称也被用作所有图形对象的前缀, 作为第二个参数传递给函数。这可确保只有属于指标的图形对象才会被删除:

void OnDeinit ( const int reason){ ObjectsDeleteAll ( 0 , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); ChartRedraw ( 0 ); }

警报功能

我们来添加一个警报功能, 通知每个新出现的箭头。功能类似于 "具有图形界面的通用趋势" 中描述的通用趋势指标使用的功能。 警报功能允许您跟踪正在成形的柱线 (适用于最高价-最低价为基准的之字折线) 或已成形的柱线 (适合基于收盘价或其它指标的之字折线) 上出现的箭头。我们来创建一个 用于选择警报类型的枚举: enum EAlerts{ Alerts_off= 0 , Alerts_Bar0= 1 , Alerts_Bar1= 2 }; 将变量添加到属性窗口: input EAlerts Alerts = Alerts_off; 警报功能代码作为单独的 CheckAlerts() 函数提供。图表上的柱线数和时间数组传递到此函数: void CheckAlerts( int rates_total, const datetime & time[]){ if (Alerts!=Alerts_off){ static datetime tm0= 0 ; static datetime tm1= 0 ; if (tm0== 0 ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; tm1=time[rates_total- 1 ]; } string mes= "" ; if (UpArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm0!=time[rates_total- 1 ] ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " buy" ; } if (DnArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm1!=time[rates_total- 1 ] ){ tm1=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " sell" ; } if (mes!= "" ){ Alert ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "(" + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "):" +mes); } } } 主循环后之后, 在 OnCalculate() 函数末尾调用 CheckAlerts() 函数。OnCalculate() 函数结束时还调用图表刷新功能, 以便加速波形和构型的绘制: if (_DrawWaves){ ChartRedraw ( 0 ); }