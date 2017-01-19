图形界面 X: 文本编辑框, 图片滑块和简单控件 (构建 5)

内容

概论

为了更加理解此函数库的目的, 请阅读首篇文章: 图形界面 I: 准备函数库结构 (第 1 章)。您在每一章节的末尾可找到文章清单的链接。您也可以从那里下载当前正在开发阶段的函数库完整版。这些文件必须按照与存档相同的目录存放。

本文研究新的控件: 文本编辑框, 图片滑块, 以及其它的简单控件: 文本标签和图片, 这些在各种情况下都很有用。函数库正在持续增长, 并引入了一些其它的新控件, 以前创建的那些也有所改进。由于函数库目前被许多用户使用, 从他们那里收到了许多评论和建议。这些请求的大部分已在新版函数库中实现。外加, 某些算法已经优化。这将降低 CPU 负载。有关这方面的更多细节会在文章中进一步阐述。





文本编辑框控件

迄今为止, 已开发的函数库包含了一个编辑框控件 (CSpinEdit 类), 但它只用于输入数值。现在函数库将补充另一个控件, 它将允许输入任何文本到字段。在不同的情况下也许都需要文本编辑框控件。例如, 可以在终端 "沙盒" 的文件中创建字符串搜索。另一个选项是为 MQL 应用程序的最终用户提供输入交易品种数组的能力。简言之, 它可以是任何处理所需的文本数据。

我们来枚举文本编辑框控件的所有组件:

背景 图标 描述 编辑框





图例. 1. 文本编辑框控件组件。





我们来就近看看这个控件的类。





创建文本编辑框控件的类

利用 CTextEdit 类创建 TextEdit.mqh 文件, 其标准方法可用于所有控件, 且已包含在函数库引擎 (WndContainer.mqh 文件)。以下是供用户自定义控件的属性:

控件背景色

控件激活或是阻塞状态的图标

图标沿两条数轴 (x, y) 的边距

控件的描述文本

文本标签沿两条数轴 (x, y) 的边距

控件不同状态的文本颜色

编辑框大小

文本编辑框沿两条数轴 (x, y) 的边距

文本编辑框和文本在不同状态的颜色

编辑框中的文本对齐 (左/右/中心)

文本选择光标的显示模式

在编辑框中重置数值的模式







class CTextEdit : public CElement

{

private :



color m_area_color;



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;



int m_icon_x_gap;

int m_icon_y_gap;



string m_label_text;



int m_label_x_gap;

int m_label_y_gap;



color m_label_color;

color m_label_color_hover;

color m_label_color_locked;

color m_label_color_array[];



string m_edit_value;



int m_edit_x_size;

int m_edit_y_size;



int m_edit_x_gap;

int m_edit_y_gap;



color m_edit_color;

color m_edit_color_locked;

color m_edit_text_color;

color m_edit_text_color_locked;

color m_edit_text_color_highlight;



color m_edit_border_color;

color m_edit_border_color_hover;

color m_edit_border_color_locked;

color m_edit_border_color_array[];



bool m_reset_mode;



bool m_show_text_pointer_mode;



ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode;



public :



void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; }

void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; }



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }

void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; }

void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; }



void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; }

void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; }

void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; }



void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; }

void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; }



void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; }

void EditYGap( const int y_gap) { m_edit_y_gap=y_gap; }



void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; }

void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; }



void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; }

void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; }

void EditTextColorHighlight( const color clr) { m_edit_text_color_highlight=clr; }



void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; }

void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; }

void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; }



bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); }

void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; }

void ShowTextPointerMode( const bool mode) { m_show_text_pointer_mode=mode; }



void AlignMode( ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; }



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

};



文本选择指针的显示模式意味着当鼠标光标悬浮在编辑框上时, 将用一个附加图标作为鼠标光标的补充, 表示可以在那里输入文本。为此作用, 已在 ENUM_MOUSE_POINTER 枚举中多加了一个标识符 (MP_TEXT_SELECT)。







enum ENUM_MOUSE_POINTER

{

MP_CUSTOM = 0 ,

MP_X_RESIZE = 1 ,

MP_Y_RESIZE = 2 ,

MP_XY1_RESIZE = 3 ,

MP_XY2_RESIZE = 4 ,

MP_X_SCROLL = 5 ,

MP_Y_SCROLL = 6 ,

MP_TEXT_SELECT = 7

};



在 CPointer 类中也相应地添加 (参阅以下代码)。文本选择时光标图标的图像也在文章末尾的存档里提供。











#include "Element.mqh"



...

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp"









void CPointer::SetPointerBmp( void )

{

switch (m_type)

{

case MP_X_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs.bmp" ;

break ;

case MP_Y_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY1_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY2_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs.bmp" ;

break ;

case MP_X_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_Y_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_TEXT_SELECT :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

break ;

}



if (m_file_on== "" || m_file_off== "" )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > 必须为光标设置两个图标!" );

}



为了创建文本编辑框控件, 需要五个 private 和一个 public 方法:

class CTextEdit : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_icon;

CLabel m_label;

CEdit m_edit;

CPointer m_text_select;



public :



bool CreateTextEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateIcon( void );

bool CreateLabel( void );

bool CreateEdit( void );

bool CreateTextSelectPointer( void );

};



类 CTextEdit 的其余部分不包含任何本系列之前文章未研究的内容。因此, 您可以自行试验它的能力。当前版本的文本编辑框限制在 63 个字符。



图片滑块控件

图片滑块属于图形界面的信息控件。当创建快速参考指南时非常有用, 其中插图在价格图表上显示某些状况, 或有关所用 MQL 应用程序中特定图形界面控件用途的简要说明。

我们来枚举图片滑块控件的所有组件:

背景 滑块箭头按钮 单选按钮组 与单选按钮组相关联的图像组









图例. 2. 图片滑块控件的组件。

创建图片滑块控件的类

利用其它类中存在的标准方法创建 PicturesSlider.mqh 文件, 并将其包含在 WndContainer.mqh 文件中。以下是可由函数库用户自定义的控件属性。

控件背景色

控件背景框颜色

图片沿 Y 轴的边距

滑块箭头按钮沿两个轴 (x, y) 的边距

单选按钮沿两个轴 (x, y) 的边距

单选按钮之间的边距







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



color m_area_color;

color m_area_border_color;



int m_pictures_y_gap;



int m_arrows_x_gap;

int m_arrows_y_gap;



int m_radio_buttons_x_gap;

int m_radio_buttons_y_gap;

int m_radio_buttons_x_offset;



public :



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; }



void ArrowsXGap( const int x_gap) { m_arrows_x_gap=x_gap; }

void ArrowsYGap( const int y_gap) { m_arrows_y_gap=y_gap; }



void PictureYGap( const int y_gap) { m_pictures_y_gap=y_gap; }



void RadioButtonsXGap( const int x_gap) { m_radio_buttons_x_gap=x_gap; }

void RadioButtonsYGap( const int y_gap) { m_radio_buttons_y_gap=y_gap; }

void RadioButtonsXOffset( const int x_offset) { m_radio_buttons_x_offset=x_offset; }

};

为了创建图片滑块控件, 需要五个 private 和一个 public 方法:

class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_pictures[];

CRadioButtons m_radio_buttons;

CIconButton m_left_arrow;

CIconButton m_right_arrow;



public :



bool CreatePicturesSlider( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreatePictures( void );

bool CreateRadioButtons( void );

bool CreateLeftArrow( void );

bool CreateRightArrow( void );

};

控件的宽度将会依照用户定义的参数自动计算。这些参数包括单选按钮组距控件左边缘的边距, 相对于此的图片滑块右箭头按钮的坐标也一并计算。控件高度取决于图片的尺寸。假定图像尺寸相同, 因此计算时使用组中第一副图像的大小。

调用创建控件的主方法之前, 必须使用 CPicturesSlider::AddPicture() 方法将图片加入数组。方法唯一的参数就是图片路径, 若未设置的话将采用 省缺 路径。











...



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



string m_file_path[];



string m_default_path;



public :



void AddPicture( const string file_path= "" );

};







CPicturesSlider::CPicturesSlider( void ) : m_default_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" ),

m_area_color( clrNONE ),

m_area_border_color( clrNONE ),

m_arrows_x_gap( 2 ),

m_arrows_y_gap( 2 ),

m_radio_button_width( 12 ),

m_radio_buttons_x_gap( 25 ),

m_radio_buttons_y_gap( 1 ),

m_radio_buttons_x_offset( 20 ),

m_pictures_y_gap( 25 )

{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicturesSlider::AddPicture( const string file_path= "" )

{



int array_size=:: ArraySize (m_pictures);

int new_size=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_pictures,new_size);

:: ArrayResize (m_file_path,new_size);



m_file_path[array_size]=(file_path== "" )? m_default_path : file_path;

}

若要显示来自组中的图片, 使用 CPicturesSlider::SelectPicture() 方法。此方法会在处理箭头按钮和单选按钮的处理器类 CPicturesSlider 中调用。

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :



void SelectPicture( const uint index);

};







void CPicturesSlider::SelectPicture( const uint index)

{



uint pictures_total=PicturesTotal();



if (pictures_total< 1 )

{

:: Print ( __FUNCTION__ , " > 方法被调用, "

"如果组内至少包含一副图片！使用 CPicturesSlider::AddPicture() 方法" );

return ;

}



uint correct_index=(index>=pictures_total)?pictures_total- 1 : index;



m_radio_buttons.SelectRadioButton(correct_index);



for ( uint i= 0 ; i<pictures_total; i++)

{

if (i==correct_index)

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS );

else

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );

}

}

当处理箭头按钮时, 控件的事件处理器调用 CPicturesSlider::OnClickLeftArrow() 和 CPicturesSlider::OnClickRightArrow() 方法。下列清单显示了鼠标左键方法的代码。如果必要, 点击图片滑块按钮的事件 可在 MQL 应用程序的自定义类中跟踪。

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :

private :



bool OnClickLeftArrow( const string clicked_object);



bool OnClickRightArrow( const string clicked_object);

};







bool CPicturesSlider::OnClickLeftArrow( const string clicked_object)

{



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_icon_button_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



int index=CElement::IndexFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



if (index!= 0 )

return ( false );



int selected_radio_button=m_radio_buttons.SelectedButtonIndex();



SelectPicture(--selected_radio_button);



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

下列清单显示图片滑块事件处理程序的缩减代码。显然, 此处也跟踪滑块单选按钮的点击事件。可以理解, 点击一个本地组当中的单选按钮使用控件的标识符, 其 等于图片滑块标识符。







void CPicturesSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



...



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL)

{



if (lparam==CElement::Id())

SelectPicture(m_radio_buttons.SelectedButtonIndex());



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickLeftArrow(sparam))

return ;

if (OnClickRightArrow(sparam))

return ;



return ;

}

}

文本标签和图片控件

作为补充, 函数库现在包括两个新的 CTextLabel 和 CPicture 类用于创建简单文本标签和图片控件。它们可作为单独对象, 无需将它们与任何其它控件绑定。它们的内容很简单。在 CPicture 类中, 用户仅可改变一个属性 - 图片路径。方法 CPicture::Path() 已为此目的而实现。除非未指定自定义路径, 否则将使用 省缺图片。即使在创建 MQL 应用程序的图形界面之后, 也可以随时以编程方式更改图片。











#include "Element.mqh"

#include "Window.mqh"



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicture : public CElement

{

private :



string m_path;



public :



string Path( void ) const { return (m_path); }

void Path( const string path);

};







CPicture::CPicture( void ) : m_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" )



{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicture::Path( const string path)

{

m_path=path;

m_picture.BmpFileOn( "::" +path);

m_picture.BmpFileOff( "::" +path);

}

对于文本标签控件, 一切都很简单, 只有四个属性可以由用户定义:

标签的文本

文本颜色

字体

字号









class CTextLabel : public CElement

{

public :



string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }



void LabelColor( const color clr) { m_label.Color(clr); }

void LabelFont( const string font) { m_label.Font(font); }

void LabelFontSize( const int size) { m_label.FontSize(size); }

};

处理字体的 CFonts 类

为了方便字体选择, 已实现了另一个 CFonts 类。它包括 187 种字体。这些是终端的系统字体, 您可能已经在某些图形对象的设置中看到过清单。

图例. 3. 终端的系统字体。





字体文件 (Fonts.mqh) 位于 "MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Fonts.mqh" 目录。它已经被包含在 Objects.mqh 文件中, 函数库的整个方案当中随处均可完全访问。











#include "Enums.mqh"

#include "Defines.mqh"

#include "..\Fonts.mqh"

#include "..\Canvas\Charts\LineChart.mqh"

#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

类 CFonts 仅包括两个公共方法 来获取字体数组大小 以及 按照索引获取字体名称。字体数组 应在类的构造器中初始化。

















class CFonts

{

private :



string m_fonts[];



public :

CFonts( void );

~CFonts( void );



int FontsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_fonts)); }



string FontsByIndex( const uint index);



private :



void InitializeFontsArray( void );

};







CFonts::CFonts( void )

{



InitializeFontsArray();

}







CFonts::~CFonts( void )

{

:: ArrayFree (m_fonts);

}

调用 CFonts::FontsByIndex() 方法进行 调整防止超出数组范围:







string CFonts::FontsByIndex( const uint index)

{



uint array_size=FontsTotal();



uint i=(index>=array_size)?array_size- 1 : index;



return (m_fonts[i]);

}

其它的函数库更新清单

1. 修复了对话框中不正确的工具提示显示。现在, 主窗口中工具提示按钮的按下状态通用于图形界面的所有窗口。按下按钮会生成一条带有新 ON_WINDOW_TOOLTIPS 事件标识符的消息 (参见 Defines.mqh 文件)。











...

#define ON_WINDOW_TOOLTIPS ( 29 )

相应地, 方法 OnClickTooltipsButton() 已被添加到 CWindow 类中来处理工具提示按钮:







class CWindow : public CElement

{

private :



bool OnClickTooltipsButton( const string clicked_object);

};







void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickTooltipsButton(sparam))

return ;

}

}







bool CWindow::OnClickTooltipsButton( const string clicked_object)

{



if (m_window_type==W_DIALOG)

return ( false );



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_window_tooltip_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



m_tooltips_button_state=m_button_tooltip.State();



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_TOOLTIPS,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

为了所有这些能在函数库引擎中工作 (CWndEvents 类), 已加入了处理 ON_WINDOW_TOOLTIPS 标识符的 OnWindowTooltips() 方法:

class CWndEvents : public CWndContainer

{

private :



bool OnWindowTooltips( void );

};







void CWndEvents::ChartEventCustom( void )

{











if (OnWindowTooltips())

return ;















}







bool CWndEvents::OnWindowTooltips( void )

{



if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_TOOLTIPS)

return ( false );



if (m_lparam!=m_windows[ 0 ].Id())

return ( true );



int windows_total= WindowsTotal ();

for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++)

{

if (w> 0 )

m_windows[w].TooltipButtonState(m_windows[ 0 ].TooltipButtonState());

}



return ( true );

}

2. 以下控件创建后为其添加修改描述文本的能力:





图例. 4. 控件创建后有能力更改文本的列表。





3. 现在可在所有控件中设置图标, 这可能是必要的 (请参阅下表)。此外, 添加了在控件图标创建后更改控件图标的功能:





图例. 5. 控件创建后有能力更改图标的列表。

若要替换上表所列所有控件中的图标, 存在 IconFileOn() 和 IconFileOff() 方法。





4. 添加了在按钮和选项卡创建之后以编程方式管理所有类型状态 (按下/释放) 的能力。下表显示了包含此添加的控件:





图例. 6. 控件创建后有能力更改状态 (按下/释放) 的列表。





5. 优化当光标悬停在以下控件时高亮显示项目的算法:





图例. 7. 带有优化算法的控件, 高亮显示控件项目。

以前, 程序遍历上述控件列表中的所有项目, 检查鼠标光标在它们上方的位置。因此, 光标下的项目以不同的颜色高亮显示, 而默认设置的颜色则用于其余项目。但此方法属于资源密集型, 所以需要优化。现在, 无需遍历整个数组, 只有两个项目参与颜色变化。仅在项目转换时进行周期搜索, 即焦点已经改变。

进而, 作为示例, 考虑如何在 CListView 类中实现。实现上述需要添加 (1) m_prev_item_index_focus 类字段来保存最后关注项目的索引, (2) CListView::CheckItemFocus() 方法来检查关注项目, 以及 (3) 修改在 CListView::ChangeItemsColor() 方法中的算法。







class CListView : public CElement

{

private :



int m_prev_item_index_focus;



private :



void ChangeItemsColor( void );



void CheckItemFocus( void );

};

方法 CListView::CheckItemFocus() 仅在鼠标进入控件区域时才被调用 (在此情况下 – CListView), 以及鼠标从一个项目移动到另一个项目时 (参见以下代码)。一旦发现鼠标悬停的项目, 其 索引被保存。







void CListView::CheckItemFocus( void )

{



int v=m_scrollv.CurrentPos();



for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++)

{



if (v>= 0 && v<m_items_total)

v++;



if (m_selected_item_index==v- 1 )

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_selected);

m_items[i].Color(m_item_text_color_selected);

continue ;

}



if (m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2())

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_hover);

m_items[i].Color(m_item_text_color_hover);



m_prev_item_index_focus=i;

break ;

}

}

}

方法 CListView::CheckItemFocus() 的调用来自 CListView::ChangeItemsColor() 方法之内, 如同以前段落所描述的那样 (参见以下代码清单):







void CListView::ChangeItemsColor( void )

{



if (!m_lights_hover || m_scrollv.ScrollState())

return ;



if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked())

return ;



if (m_prev_item_index_focus== WRONG_VALUE )

{



CheckItemFocus();

}

else

{



int i=m_prev_item_index_focus;

bool condition=m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2();



if (!condition)

{



m_items[i].BackColor(m_item_color);

m_items[i].Color(m_item_text_color);

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



CheckItemFocus();

}

}

}

在 CListView::OnEvent() 事件处理器中, 方法 CListView::ChangeItemsColor() 仅当鼠标光标位于控件区域内才会调用。一旦光标离开控件区域, 将设置默认颜色, 并重置 项目索引值。事件处理程序的缩短版本如下所示。







void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{















if (!CElement::MouseFocus())

{



if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE )

{



ResetColors();

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;

}

return ;

}



ChangeItemsColor();

return ;

}

}

相同的原理已在 CTable, CCalendar 和 CTreeView 类中实现, 但考虑到每个控件的特性略有某些差异。

6. 在双状态模式下按下 CIconButton 类型的按钮 (在单击后不释放按钮) 会显示不同的图标, 如果已设置。已按下按钮的图表可使用 CIconButton::IconFilePressedOn() 和 CIconButton::IconFilePressedOff() 方法来设置。







class CIconButton : public CElement

{

private :



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;

string m_icon_file_pressed_on;

string m_icon_file_pressed_off;



public :



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

void IconFilePressedOn( const string file_path);

void IconFilePressedOff( const string file_path);

};







void CIconButton::IconFilePressedOn( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_on=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOn( "::" +file_path);

}







void CIconButton::IconFilePressedOff( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_off=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOff( "::" +file_path);

}

7. 添加了在表中 (CTable) 以编程方式选择行的能力。为此, 使用 CTable::SelectRow() 方法。指定已选择行的索引并取消选择。







class CTable : public CElement

{

public :



void SelectRow( const uint row_index);

};







void CTable::SelectRow( const uint row_index)

{



uint index=(row_index>=( uint )m_rows_total)?m_rows_total- 1 : row_index;



bool is_selected=(index==m_selected_item);



m_selected_item=(is_selected)? WRONG_VALUE : ( int )index;



m_selected_item_text=(is_selected)? "" : m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



string cell_params= string ( 0 )+ "_" + string (index)+ "_" +m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



UpdateTable();



HighlightSelectedItem();

}

8. 修复了 CIconTabs 控件中选定选项卡显示元素的问题。问题会发生在使用此类型的选项卡打开并最大化表单时。

测试控件的应用程序

我们来编写一个测试应用程序, 在此您可亲身参与所有新控件的测试, 评估它们的不同模式。应用程序的图形界面中，创建一个 Tabs 控件 (CTabs 类), 其内包括含有以下内容的四个选卡:

1. 第一个选卡:

进度条 ( CProgressBar )。

)。 文本编辑框 ( CTextEdit )。

)。 带有一个下拉列表的复合选择框 ( CCombobox )。

)。 轮转数值编辑框 ( CSpinEdit )。

)。 调用选色器的按钮 ( CColorButton )。

)。 文本标签 (CTextLabel)。

为所有控件设置图标, 文本标签除外。进度条和文本编辑框控件的描述将以固定的时间间隔变更, 以便演示此类现在可用的功能。在复合框列表中放置来自 CFonts 类的名称。MQL 测试应用程序的事件模型将以这样的方式构建, 即从组合框中选择一种字体, 并将之反映在文本标签中。类似地, 文本标签的字号将被绑定到轮转数字编辑框以改变字体大小, 并在选择器中选择颜色。

用于管理文本标签控件参数的事件处理程序将如下所示:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM)

{



if (lparam==m_combobox1.Id())

{



m_text_label1.LabelFont(m_combobox1.ButtonText());

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC ||

id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_COLOR)

{



if (lparam==m_color_picker.Id())

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_text_label1.LabelColor(m_color_button1.CurrentColor());

return ;

}

}

return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_color_picker.ColorButtonPointer(m_color_button1);

return ;

}



return ;

}

}

下面的屏幕截图显示了如何使用图形界面配置文本显示。

图例. 8. 第一个选项卡上的控件组。





2. 仅有一个控件 – 图片滑块 (CPicturesSlider 类) 将会放置在第二个选卡上。只有三个省缺图片将被添加到组, 以便您可以自行快速测试此控件。若要令控件正常工作, 请准备相同尺寸的图片。

图例. 9. 第二个选项卡上的图片滑块控件。





若要以编程方式切换图片, 请使用 CPicturesSlider::SelectPicture() 方法。





3. 第三个选项卡将包含 CTable 类型的表格。若要以编程方式选择一行, 请使用 CTable::SelectRow() 方法。

图例. 10. 第三个选项卡上的表格控件。





4. 三个控件将位于第四选项卡上: (1) 日历, (2) 下拉日历, 和 (3) 带有按压/释放两个不同状态图标的按钮。

图例. 11. 第四个选项卡上的控件组。

在此文章中介绍的测试应用程序可从以下链接下载, 以供进一步学习。

结论

用于创建图形界面的函数库, 当前开发阶段如下图所示。

图例. 12. 当前开发阶段的函数库结构。





在下一个版本中, 函数库将使用其它控件进行扩展。此外, 现有的控件将会进一步开发并扩展新的功能。