简介

经过优化后，我们只需要从各种各样的参数集中选择一个。在选择这样的一个集合时，没有明确的答案可以使用什么标准：盈利能力、回撤、恢复系数或这些或其他参数的某种组合。但是如何评价参数组合呢？

在本文中，我们将进行一个实验：我们将使用颜色优化结果。颜色由三个参数决定：红色、绿色和蓝色（RGB）的级别。还有其他的颜色编码方法，它们也使用三个参数。因此，可以将三个测试参数转换为一种颜色，以直观方式表示这些值。在本文的最后，我们将了解这种表示是否有用。

初始数据

在文章使用 HTML 报告分析交易结果中, 我们为分析报告文件创建了一个函数库, HTMLReport.mqh. 库中包含 OptimizerXMLReportToStruct（）函数，该函数是为具有优化结果的操作而设计的。我们将使用此函数向函数传递两个参数： string aFileName 是包含优化报告的文件名,该文件必须在终端数据目录的 MQL5/Files文件夹中可用。

SOptimization & aOptimization 是通过引用传递的，函数执行后，从报告中提取的数据将位于该结构中。 SOptimisation 结构: struct SOptimization{ string ParameterName[]; SPass Pass[]; }; 该结构包括两个数组：string ParameterName[] 和 SPAS Pass[]，要优化的参数名称位于 ParameterName[] 中，我们主要感兴趣的是第二个数组 SPass[]: 这个数组中的一个元素就包含着一个优化通过的有关数据。 SPass 结构: struct SPass{ string Pass; string Result; string Profit; string ExpectedPayoff; string ProfitFactor; string RecoveryFactor; string SharpeRatio; string Custom; string EquityDD_perc; string Trades; string Parameters[]; }; 结构的栏位: Pass — 优化过程的编号;

Result — 优化后的最终余额;

Profit — 结果利润值;

ExpectedPayoff — 期望收入值;

ProfitFactor — 利润因子值;

RecoveryFactor — 采收系数;

SharpeRatio — 夏普比率;

Custom — 一个自定义参数;

EquityDD_perc — 回撤百分比;

Trades — 交易数量;

Parameters[] — 优化的参数数值数组. 以下是分析交易结果最常用的参数: Profitability(盈利能力)，每笔交易的平均利润

Drawdown(回撤), 相对最大值的净值下降值

Recovery factor(采收系数)，绝对利润与最大回撤之比 首先，我们将使用这些参数。但是，报告包含其他值，因此我们需要提供使用这些值的可能性。 为了启用任意参数选择，我们将创建一个额外的结构来替换SPass。优化参数将位于该结构中的双精度数组中。我们不会完全重写结构，而是使用继承可能性。让我们继续实现部分: 1. 创建 ColorOptimization.mqh 文件，创建彩色报告的所有函数都将位于此文件中。 2. 在 ColorOptimization.mqh 文件的开头关联 HtmlReport.mqh 文件： #include <HTMLReport.mqh> 3. 创建一个新的结构，它继承 SPass 结构的所有栏位，并且在其中加上 factor[] 和 dParameters[] 数组: struct SPass2:SPass{ double factor[ 9 ]; double dParameters[]; }; 两个数组都是双精度类型的，在 factor[] 数组中将有九个结果值，也就是除了 Pass (测试编号) 的所有将要优化的参数。优化参数的值位于sParameters[]数组中。虽然结构中已经有了所有的数据，但是它们是以字符串格式呈现的，所以每次使用数据时，我们都需要将它们转换为数字。数组允许以方便的格式保存数据。 4. 为优化数据创建最终结构： struct SOptimization2{ string ParameterName[]; SPass2 Pass[]; }; 5. 创建一个将数据从sOptimeization结构转换为sOptimeization2的函数： void ConvertOptimizationStruct(SOptimization & src,SOptimization2 & dst){ ArrayCopy (dst.ParameterName,src.ParameterName); int cnt= ArraySize (src.Pass); ArrayResize (dst.Pass,cnt); for ( int i= 0 ;i<cnt;i++){ ArrayCopy (dst.Pass[i].Parameters,src.Pass[i].Parameters); dst.Pass[i].Pass=src.Pass[i].Pass; dst.Pass[i].Result=src.Pass[i].Result; dst.Pass[i].Profit=src.Pass[i].Profit; dst.Pass[i].ExpectedPayoff=src.Pass[i].ExpectedPayoff; dst.Pass[i].ProfitFactor=src.Pass[i].ProfitFactor; dst.Pass[i].RecoveryFactor=src.Pass[i].RecoveryFactor; dst.Pass[i].SharpeRatio=src.Pass[i].SharpeRatio; dst.Pass[i].Custom=src.Pass[i].Custom; dst.Pass[i].EquityDD_perc=src.Pass[i].EquityDD_perc; dst.Pass[i].Trades=src.Pass[i].Trades; dst.Pass[i].factor[ 0 ]= StringToDouble (src.Pass[i].Result); dst.Pass[i].factor[ 1 ]= StringToDouble (src.Pass[i].Profit); dst.Pass[i].factor[ 2 ]= StringToDouble (src.Pass[i].ExpectedPayoff); dst.Pass[i].factor[ 3 ]= StringToDouble (src.Pass[i].ProfitFactor); dst.Pass[i].factor[ 4 ]= StringToDouble (src.Pass[i].RecoveryFactor); dst.Pass[i].factor[ 5 ]= StringToDouble (src.Pass[i].SharpeRatio); dst.Pass[i].factor[ 6 ]= StringToDouble (src.Pass[i].Custom); dst.Pass[i].factor[ 7 ]= StringToDouble (src.Pass[i].EquityDD_perc); dst.Pass[i].factor[ 8 ]= StringToDouble (src.Pass[i].Trades); int pc= ArraySize (src.Pass[i].Parameters); ArrayResize (dst.Pass[i].dParameters,pc); for ( int j= 0 ;j<pc;j++){ if (src.Pass[i].Parameters[j]==" true "){ dst.Pass[i].dParameters[j]= 1 ; } else if (src.Pass[i].Parameters[j]==" false "){ dst.Pass[i].dParameters[j]= 0 ; } else { dst.Pass[i].dParameters[j]= StringToDouble (src.Pass[i].Parameters[j]); } } } } 带有数据的数据结构作为第一个参数传递给函数，新结构作为第二个参数通过引用返回。在函数中执行所有优化过程的循环；同时复制结构的某些字段，并对某些字段执行类型转换。一般的过程并不复杂，可以从函数代码中理解。 将使用枚举访问factor[]数组元素： enum EOptimizatrionFactor{ Result= 0 , Profit= 1 , ExpectedPayoff= 2 , ProfitFactor= 3 , RecoveryFactor= 4 , SharpeRatio= 5 , Custom= 6 , EquityDD_perc= 7 , Trades= 8 }; 枚举选项值以零开始，并增加1，因此可能不需要指定值。但是，这些值还是指定了，因为提供与factor[]数组的匹配是很重要的。这将有助于避免进一步修改和添加程序时可能出现的错误。 6. 创建一个函数，用于将报告文件加载到sOptimeization2结构中，该结构与 HtmlReport.mqh 中的 OptimizerXMLReportToStruct（）类似： bool OptimizerXMLReportToStruct2( string aFileName,SOptimization2 & aOptimization){ SOptimization tmp; if (!OptimizerXMLReportToStruct(aFileName,tmp)){ return ( false ); } ConvertOptimizationStruct(tmp,aOptimization); return ( true ); } 报告文件名作为第一个参数传递给函数，填充的 sOptimeration2 结构作为第二个参数返回。 现在一切就绪，可以解决本文的主要任务了。 创建彩色报告 用于创建彩色报告的函数将位于ColorOptimization.mqh中。调用这些函数将从脚本执行。 1. 让我们创建一个脚本 ColorOptimization.mq5. 2. 把 ColorOptimization.mqh 与 ColorOptimization.mq5 关联. #include <ColorOptimization.mqh> 3. 在脚本中另外增加外部参数。首先，我们将添加一个指示属性窗口存在的属性，然后我们将添加变量。 属性: #property script_show_inputs 外部变量: input string ReportName = "*.xml" ; input string OutputName = "ColorOptimization1-1.htm" ; input EOptimizatrionFactor Factor1 = Profit; input EOptimizatrionFactor Factor2 = EquityDD_perc; input EOptimizatrionFactor Factor3 = RecoveryFactor; input bool Factor1Invert = false ; input bool Factor2Invert = true ; input bool Factor3Invert = false ; input bool Sort = true ; 变量的描述: ReportName — 源优化报告文件的名称;

OutputName — 由脚本所创建的报告文件的名称;

Factor1 — 第一个因子，根据该因子确定报告颜色；

Factor2 — 第二个因子，根据该因子确定报告颜色；

Factor3 — 第三个因子，根据该因子确定报告颜色；

Factor1Invert — 反转第一个因子；

Factor2Invert — 反转第二个因子；

Factor3Invert — 反转第三个因子；

Sort — 根据颜色指示对最终报告进行排序； 4. 在脚本的 OnStart（）函数中，我们声明一个sOptimisation2 类型的变量，并接收源报告数据： SOptimization2 opt; if (!OptimizerXMLReportToStruct2(ReportName,opt)){ Alert ( "错误的 OptimizerXMLReportToStruct2" ); return ; } 5. 由于RGB只是许多不同颜色模型中的一种，因此让我们提供进一步修改库的可能性，特别是添加其他颜色模型。这就是为什么我们将从0到1的抽象值计算开始，而不是计算RGB组件的值。然后我们将这些值转换为从0到255的RGB组件。每个优化过程都使用单独的颜色指示，因此我们需要为SPass2添加三个颜色组件字段。我们不添加三个字段，而是添加一个三元素数组： double ColorComponent[ 3 ]; 6. ColorOptimization.mqh 中的 SolveColorComponents() 函数将计算颜色组成部分，应该向函数中传入以下参数: SOptimization2 & aOpt — 源优化报告中的数据

int i1, int i2, int i3 — 源优化报告中数值的索引 (SPass 结构中的 factor[9] 数组)

bool r1=false, bool r2=false, bool r3=false — 用于反转数值 函数执行后，SPass 结构数组中的 ColorComponents[3] 数组将填充值。 对于颜色分量的计算，我们需要找到每个参数的最小值和最大值，然后计算0到1之间的值。以下显示 SolveColorComponents() 函数的完整代码: void SolveColorComponents( SOptimization2 & aOpt, int i1, int i2, int i3, bool r1= false , bool r2= false , bool r3= false ){ double mx[ 3 ]={ 0 , 0 , 0 }; double mn[ 3 ]={ DBL_MAX , DBL_MAX , DBL_MAX }; int size= ArraySize (aOpt.Pass); for ( int i= 0 ;i<size;i++){ mx[ 0 ]= MathMax (mx[ 0 ],aOpt.Pass[i].factor[i1]); mx[ 1 ]= MathMax (mx[ 1 ],aOpt.Pass[i].factor[i2]); mx[ 2 ]= MathMax (mx[ 2 ],aOpt.Pass[i].factor[i3]); mn[ 0 ]= MathMin (mn[ 0 ],aOpt.Pass[i].factor[i1]); mn[ 1 ]= MathMin (mn[ 1 ],aOpt.Pass[i].factor[i2]); mn[ 2 ]= MathMin (mn[ 2 ],aOpt.Pass[i].factor[i3]); } double c1,c2,c3,d; for ( int i= 0 ;i<size;i++){ c1= 0 ; c2= 0 ; c3= 0 ; d=mx[ 0 ]-mn[ 0 ]; if (d!= 0 ){ c1=(aOpt.Pass[i].factor[i1]-mn[ 0 ])/d; } d=mx[ 1 ]-mn[ 1 ]; if (d!= 0 ){ c2=(aOpt.Pass[i].factor[i2]-mn[ 1 ])/d; } d=mx[ 2 ]-mn[ 2 ]; if (d!= 0 ){ c3=(aOpt.Pass[i].factor[i3]-mn[ 2 ])/d; } if (r1)c1= 1.0 -c1; if (r2)c2= 1.0 -c2; if (r3)c3= 1.0 -c3; aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 0 ]=c1; aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 1 ]=c2; aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 2 ]=c3; } } 如何从脚本中调用这个函数: SolveColorComponents(opt,Factor1,Factor2,Factor3,Factor1Invert,Factor2Invert,Factor3Invert); 7. 如果在外部脚本参数中启用排序，则需要计算排序的系数并执行该排序。最佳的优化过程是一个，在此过程中所有参数组合都具有最大值。如果这些参数对应于RGB，则最佳选项是白色。因此，应将排序因子计算为三个分量的算术平均值。 让我们再向 SPass2 结构添加一个字段： double SortFactor; 计算排序因子的函数应添加到 ColorOptimization.mqh文件中： void SolveSortFactor(SOptimization2 & aOpt){ int size= ArraySize (aOpt.Pass); for ( int i= 0 ;i<size;i++){ aOpt.Pass[i].SortFactor= 0 ; for ( int j= 0 ;j< 3 ;j++){ aOpt.Pass[i].SortFactor+=aOpt.Pass[i].ColorComponent[j]; } aOpt.Pass[i].SortFactor/= 3 ; } } 下面是排序函数（使用气泡排序方法）： void SortFactorSort(SOptimization2 & aOpt){ int size= ArraySize (aOpt.Pass); for ( int i=size- 1 ;i> 0 ;i--){ for ( int j= 0 ;j<i;j++){ if (aOpt.Pass[j].SortFactor<aOpt.Pass[j+ 1 ].SortFactor){ SPass2 tmp=aOpt.Pass[j]; aOpt.Pass[j]=aOpt.Pass[j+ 1 ]; aOpt.Pass[j+ 1 ]=tmp; } } } } 从脚本调用这些函数。排序因子不仅用于对表进行排序，因此无论 Sort 变量的值如何，都将调用 SolveSortFactor（）： SolveSortFactor(opt); if (Sort){ SortFactorSort(opt); } 现在一切就绪，可以创建报告了。报告由两部分组成，第一个是带有附加颜色按钮的优化数据表的副本（图1）。第二部分由多个彩色平面（表）组成，每对优化参数，每个单元将显示给定一对优化参数测试结果中反映变化的梯度（图2）。 带颜色指示的表格 在 TableContent（）函数中创建带有附加颜色指示的表。此函数位于ColorOptimization.mqh文件中，并返回表的HTML代码。 创建HTML表是一项简单的任务。颜色指示单元格的颜色是通过指定单元格样式“background-color”属性来设置的。范围在0到1之间的颜色分量可以通过乘以值很容易地转换为范围在1到255之间的分量。为了在表中提供更多的可视信息，让我们添加有关与此颜色或该颜色对应的优化参数的详细信息。该数据将在颜色指示器列的上单元格中指定，参数的上单元格将具有适当的颜色（图1）。

图 1. 带颜色指示的报告片段 TableContent() 函数的完整代码如下: string TableContent(SOptimization2 & aOpt, int i1, int i2, int i3){ int size= ArraySize (aOpt.Pass); int pc= ArraySize (aOpt.ParameterName); int nc= ArraySize (co_names); string s= "<table>" ; s=s+ "<tr>" ; s=s+ "<th>Pass</td>" ; for ( int i= 0 ;i<nc;i++){ s=s+ "<th" +HStyle(i,i1,i2,i3)+ ">" +co_names[i]+ "</th>" ; } s=s+ "<th>" +ColorCollHeader(i1,i2,i3)+ "</th>" ; for ( int j= 0 ;j<pc;j++){ s=s+ "<th>" +aOpt.ParameterName[j]+ "</th>" ; } s=s+ "</tr>" ; int r,g,b; for ( int i= 0 ;i<size;i++){ ComponentsToRGB(aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 2 ], r,g,b); s=s+ "<tr>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Pass+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Result+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Profit+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].ExpectedPayoff+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].ProfitFactor+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].RecoveryFactor+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].SharpeRatio+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Custom+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].EquityDD_perc+ "</td>" ; s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Trades+ "</td>" ; string cs=RGBToStr(r,g,b); s=s+ "<td title='" +cs+ "' style='background-color: " +cs+ "'> </td>" ; for ( int j= 0 ;j<pc;j++){ s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Parameters[j]+ "</td>" ; } s=s+ "</tr>" ; } s=s+ "</table>" ; return (s); } 让我们更加详细地探讨这个函数。我们接收到传递到“size”变量的优化数，接收到的优化参数数为pc变量，接收到的数组大小和参数名（在全局级别声明）为nc变量： int size= ArraySize (aOpt.Pass); int pc= ArraySize (aOpt.ParameterName); int nc= ArraySize (co_names); 全局数组 co_names[]: string co_names[]={ "Result" , "Profit" , "Expected Payoff" , "Profit Factor" , "Recovery Factor" , "Sharpe Ratio" , "Custom" , "Equity DD" , "Trades" }; 表的HTML代码将在其形成过程中添加到变量s中，因此在变量声明过程中，我们将添加表开始标记： string s= "<table>" ; 然后添加行开始标记和标题的第一个单元格，其中包含“Pass”文本： s=s+" < tr > "; s=s+" < th > Pass </ th > "; “Pass”列后面是带参数的列，其中任何一个都可以用来形成颜色指示。确定单元格的HTML代码： for ( int i= 0 ;i<nc;i++){ s=s+ "<th" +HStyle(i,i1,i2,i3)+ ">" +co_names[i]+ "</th>" ; } 如果需要，hstyle（）函数将形成一个代码，用于更改单元格背景色： string HStyle( int i, int i1, int i2, int i3){ if (i==i1) return (" style='background- color : rgb( 255 , 0 , 0 );'"); if (i==i2) return (" style='background- color : rgb( 0 , 255 , 0 );'"); if (i==i3) return (" style='background- color : rgb( 0 , 0 , 255 );'"); return (""); } 使用颜色指示标题为单元格形成文本： s=s+" < th > "+ColorCollHeader(i1,i2,i3)+" </ th > "; ColorCollHeader() 函数代码: string ColorCollHeader( int i1, int i2, int i3){ return (co_names[i1]+ "-R,<br>" +co_names[i2]+ "-G,<br>" +co_names[i3]+ "-B" ); } 然后，我们为包含优化参数名称的单元格生成HTML代码，并结束表格行： for ( int j= 0 ;j<pc;j++){ s=s+ "<th>" +aOpt.ParameterName[j]+ "</th>" ; } s=s+ "</tr>" ; 然后声明三个辅助变量: r, g, b. 然后是一个循环，在该循环中生成所有报表行的HTML代码，在每个循环开始时计算RGB分量值： ComponentsToRGB(aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[i].ColorComponent[ 2 ], r,g,b); ComponentsToRGB() 函数代码: void ComponentsToRGB( double c1, double c2, double c3, int & r, int & g, int & b){ r=( int )(c1* 255.0 ); g=( int )(c2* 255.0 ); b=( int )(c3* 255.0 ); } 然后用包含测试结果的单元格生成行的HTML代码： s=s+" < tr > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].Pass+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].Result+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].Profit+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].ExpectedPayoff+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].ProfitFactor+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].RecoveryFactor+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].SharpeRatio+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].Custom+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].EquityDD_perc+" </ td > "; s=s+" < td > "+aOpt.Pass[i].Trades+" </ td > "; 然后是颜色指示单元，首先使用 RGBToStr（）函数将 RGB 组分转换为字符串；然后生成单元代码： string cs=RGBToStr(r,g,b); s=s+" < td title= '"+cs+"' style= 'background-color: "+cs+"' > </ td > "; RGBToStr() 函数代码: string RGBToStr( int r, int g, int b){ return ( "rgb(" +( string )r+ "," +( string )g+ "," +( string )b+ ")" ); } 行末显示参数值处于优化状态的单元格： for ( int j= 0 ;j<pc;j++){ s=s+ "<td>" +aOpt.Pass[i].Parameters[j]+ "</td>" ; } s=s+ "</tr>" ; 表格关闭，函数结束时返回s变量内容： s=s+ "</table>" ; return (s); 优化过参数的平面

当有两个或多个优化参数时，可以绘制平面。平面在图2中显示

图 2. 优化参数平面 第一行显示对应于平面轴的参数：沿X轴（水平）显示 Inp_Signal_MACD_PeriodSlow的值，沿Y轴显示 Inp_Signal_MACD_PeriodSlow的值。单元中的梯度显示了当其他参数发生变化时，这对x和y参数的测试结果是如何变化的。最差值的颜色显示在左侧，最好值的颜色显示在右侧。最佳和最差的变体是根据前面提到的排序因子确定的，排序因子是作为抽象颜色组件的算术平均值计算的。 平面的HTML代码在 Color2DPlanes（）函数中生成。在这个函数中可以找到两个优化参数的所有可能组合，并为每对生成HTML平面代码。Color2DPlanes() 函数的代码: string Color2DPlanes(SOptimization2 & aOpt){ string s= "" ; int pc= ArraySize (aOpt.ParameterName); for ( int y= 0 ;y<pc;y++){ for ( int x=y+ 1 ;x<pc;x++){ s=s+Color2DPlane(aOpt,x,y); } } return (s); } 一个平面的HTML代码在Color2DPlane（）函数中生成： string Color2DPlane(SOptimization2 & aOpt, int xi, int yi){ double xa[]; double ya[]; int cnt= ArraySize (aOpt.Pass); ArrayResize (xa,cnt); ArrayResize (ya,cnt); for ( int i= 0 ;i<cnt;i++){ xa[i]=aOpt.Pass[i].dParameters[xi]; ya[i]=aOpt.Pass[i].dParameters[yi]; } ArraySort (xa); ArraySort (ya); int xc= 1 ; int yc= 1 ; for ( int i= 1 ;i<cnt;i++){ if (xa[i]!=xa[i- 1 ]){ xa[xc]=xa[i]; xc++; } if (ya[i]!=ya[i- 1 ]){ ya[xc]=ya[i]; yc++; } } string s= "<hr><h3>X - " +aOpt.ParameterName[xi]+ ", Y - " +aOpt.ParameterName[yi]+ "</h3><table>" ; s=s+ "<tr>" ; s=s+ "<td> </td>" ; for ( int x= 0 ;x<xc;x++){ s=s+ "<td>" +( string )xa[x]+ "</td>" ; } s=s+ "</tr>" ; for ( int y= 0 ;y<yc;y++){ s=s+ "<tr>" ; s=s+ "<td>" +( string )ya[y]+ "</td>" ; for ( int x= 0 ;x<xc;x++){ double mx= 0 ; double mn= DBL_MAX ; int mxi= 0 ; int mni= 0 ; for ( int i= 0 ;i<cnt;i++){ if (aOpt.Pass[i].dParameters[yi]==ya[y] && aOpt.Pass[i].dParameters[xi]==xa[x] ){ if (aOpt.Pass[i].SortFactor>mx){ mx=aOpt.Pass[i].SortFactor; mxi=i; } if (aOpt.Pass[i].SortFactor<mn){ mn=aOpt.Pass[i].SortFactor; mni=i; } } } int mnr,mng,mnb; int mxr,mxg,mxb; ComponentsToRGB(aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 2 ], mnr,mng,mnb); ComponentsToRGB(aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 2 ], mxr,mxg,mxb); string title=RGBToStr(mnr,mng,mnb)+ "/" +RGBToStr(mxr,mxg,mxb)+ "

" ; int digits[]={ 2 , 2 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 4 , 0 }; for ( int k= 0 ;k< ArraySize (co_names);k++){ title=title+co_names[k]+ ": " + DoubleToString (aOpt.Pass[mni].factor[k],digits[k])+ "/" + DoubleToString (aOpt.Pass[mxi].factor[k],digits[k])+ "

" ; } s=s+ "<td title='" +title+ "' style='background: linear-gradient(to right, rgb(" + ( string )mnr+ "," +( string )mng+ "," +( string )mnb+ "), rgb(" + ( string )mxr+ "," +( string )mxg+ "," +( string )mxb+ "));'> " + ( string )mni+ "-" +( string )mxi+ "</td>" ; } s=s+ "</tr>" ; } s=s+ "<table>" ; return (s); } 让我们详细探讨一下 Color2DPlane() 函数。下面是输入函数：由优化报告中的所有数据和两个 int 变量 xi和 yi这两个参数组成的平面。首先，我们将把每对参数的所有可能值收集到数组中。为此，我们声明了两个数组，根据优化过程的数量更改它们的大小，并用所有可能的值填充它们： double xa[]; double ya[]; int cnt= ArraySize (aOpt.Pass); ArrayResize (xa,cnt); ArrayResize (ya,cnt); for ( int i= 0 ;i<cnt;i++){ xa[i]=aOpt.Pass[i].dParameters[xi]; ya[i]=aOpt.Pass[i].dParameters[yi]; } 只应使用参数的唯一值，以便我们对数组进行排序并将唯一值移到数组的开头： ArraySort (xa); ArraySort (ya); int xc= 1 ; int yc= 1 ; for ( int i= 1 ;i<cnt;i++){ if (xa[i]!=xa[i- 1 ]){ xa[xc]=xa[i]; xc++; } if (ya[i]!=ya[i- 1 ]){ ya[xc]=ya[i]; yc++; } } 之后，xc变量包含一个参数的唯一值的数目，并且yc变量包含其他参数的唯一值。平面的HTML代码将在其形成过程中添加到变量s。在s变量声明期间，让我们立即添加变量名称和表格开启标记的信息： string s=" < hr > < h3 > X - "+aOpt.ParameterName[xi]+", Y - "+aOpt.ParameterName[yi]+" </ h3 > < table > "; 让我们创建包含x参数值的第一个表行： s=s+ "<tr>" ; s=s+ "<td> </td>" ; for ( int x= 0 ;x<xc;x++){ s=s+ "<td>" +( string )xa[x]+ "</td>" ; } s=s+ "</tr>" ; 之后，循环通过所有变量的y参数： for ( int y= 0 ;y<yc;y++){ 在此循环中，在每次传递时开始一行，并添加一个单元格，其y参数值为： s=s+" < tr > "; s=s+" < td > "+(string)ya[y]+" </ td > "; 然后使用渐变添加单元格（它们通过所有x参数变量添加到循环中）： for ( int x= 0 ;x<xc;x++){ 要创建渐变，必须找到最佳和最差的优化过程： double mx= 0 ; double mn= DBL_MAX ; int mxi= 0 ; int mni= 0 ; for ( int i= 0 ;i<cnt;i++){ if (aOpt.Pass[i].dParameters[yi]==ya[y] && aOpt.Pass[i].dParameters[xi]==xa[x] ){ if (aOpt.Pass[i].SortFactor>mx){ mx=aOpt.Pass[i].SortFactor; mxi=i; } if (aOpt.Pass[i].SortFactor<mn){ mn=aOpt.Pass[i].SortFactor; mni=i; } } } 执行此代码部分后，mxi和mni变量将包含最佳和最差优化过程的索引。 然后需要将抽象颜色组件转换为RGB: ComponentsToRGB(aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 2 ], mnr,mng,mnb); ComponentsToRGB(aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 2 ], mxr,mxg,mxb); 为了更有效地分析平面，让我们添加工具提示（可以使用HTML属性'title'添加）： string title=RGBToStr(mnr,mng,mnb)+ "/" +RGBToStr(mxr,mxg,mxb)+ "

" ; int digits[]={ 2 , 2 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 4 , 0 }; for ( int k= 0 ;k< ArraySize (co_names);k++){ title=title+co_names[k]+ ": " + DoubleToString (aOpt.Pass[mni].factor[k],digits[k])+ "/" + DoubleToString (aOpt.Pass[mxi].factor[k],digits[k])+ "

" ; } 标题如图3所示。

图 3. 一个普通单元格的工具提示 工具提示包含有关最差和最佳优化过程（最差/最好）的所有数据。RGB渐变的组件值显示在工具提示的第一行中。 现在，进入最重要的部分，到梯度： s=s+" < td title= '"+title+"' style= 'background: linear-gradient(to right, rgb("+ (string)mnr+","+(string)mng+","+(string)mnb+"), rgb("+ (string)mxr+","+(string)mxg+","+(string)mxb+"));' > "+ (string)mni+"-"+(string)mxi+" </ td > "; 在以下Web浏览器中检查了渐变显示：Opera、Google Chrome、Yandex浏览器和Microsoft Edge。可以在所有这些浏览器中正常工作。 在每行末尾添加行结束标记： s=s+ "</tr>" ; 在表的末尾，添加表格结束标记并返回形成的HTML代码： s=s+ "<table>" ; return (s); 现在让我们从脚本调用函数： string report=HTMLStart( "Color Optimization" , "style2.css" )+ TableContent(opt,Factor1,Factor2,Factor3)+ Color2DPlanes(opt)+HTMLEnd(); 我使用了来自文章使用 HTML 报告分析交易结果的 HTMLStart（）和 HTMLEnd（）函数，来自同一篇文章的样式文件被稍微更改并重命名为Style2.css。 准备好的文件附在下面：ColorOptimization.mqh 和 ColorOptimization.mq5脚本。 颜色模型的修改 在 ColorOptimization.mqh中的代码是结构化的，因此您可以很容易地针对不同的颜色模型对其进行修改。让我们尝试添加CMY颜色模型。为此，我们需要执行一些初步步骤。 1. 复制 ColorOptimization.mqh 和 ColorOptimization.mq5，并将其保存为ColorOptimization2.mqh 和 ColorOptimization2.mq5。 2. 将两种颜色模型类型的两个常量和一个全局变量添加到ColorOptimization2.mqh中，它将确定颜色模型： #define MODEL_RGB 0 #define MODEL_CMY 1 int co_ColorModel; 3. 添加枚举和外部变量，用户将使用该变量选择颜色模型： enum EColorModel{ RGB=MODEL_RGB, CMY=MODEL_CMY }; input EColorModel ColorModel = RGB; 在脚本的 OnStart（）函数的开头，将“属性”窗口中选择的值赋给 co_ColorModel 变量： co_ColorModel=ColorModel; 主要修改在 ColorOptimization2.mqh 文件函数中执行。首先，我们需要更改ComponentsToRGB（）。CMY模型中组件的值在0到1之间，因此报表数据结构中组件的值对应于CMY组件，可以重新计算为RGB。这是 ComponentsToRGB() 的结构: void ComponentsToRGB( double c1, double c2, double c3, int & r, int & g, int & b){ if (co_ColorModel==MODEL_RGB){ r=( int )(c1* 255.0 ); g=( int )(c2* 255.0 ); b=( int )(c3* 255.0 ); } else if (co_ColorModel==MODEL_CMY){ CMYtoRGB(c1,c2,c3,r,g,b); } } CMY模型到RGB的转换在单独的函数中实现： void CMYtoRGB( double C, double M, double Y, int & R, int & G, int & B){ R=( int )(( 1.0 -C)* 255.0 ); G=( int )(( 1.0 -M)* 255.0 ); B=( int )(( 1.0 -Y)* 255.0 ); } 其他修改只涉及辅助报告元素。修改 HStyle（）函数以正确着色表格的标题行单元格： string HStyle( int i, int i1, int i2, int i3){ if (co_ColorModel==MODEL_RGB){ if (i==i1) return (" style='background- color : rgb( 255 , 0 , 0 );'"); if (i==i2) return (" style='background- color : rgb( 0 , 255 , 0 );'"); if (i==i3) return (" style='background- color : rgb( 0 , 0 , 255 );'"); } else if (co_ColorModel==MODEL_CMY){ if (i==i1) return (" style='background- color : rgb( 0 , 255 , 255 );'"); if (i==i2) return (" style='background- color : rgb( 255 , 0 , 255 );'"); if (i==i3) return (" style='background- color : rgb( 255 , 255 , 0 );'"); } return (""); } ColorCollHeader（）函数的修改是为了正确使用彩色显示列标题： string ColorCollHeader( int i1, int i2, int i3){ if (co_ColorModel==MODEL_RGB){ return (co_names[i1]+ "-R,<br>" +co_names[i2]+ "-G,<br>" +co_names[i3]+ "-B" ); } else if (co_ColorModel==MODEL_CMY){ return (co_names[i1]+ "-C,<br>" +co_names[i2]+ "-M,<br>" +co_names[i3]+ "-Y" ); } return "" ; } 然后，需要对主表和颜色平面的工具提示进行一些修改。对于主表，我们需要更改 TableContent（）中“title”属性的值。以下代码行: string cs=RGBToStr(r,g,b); s=s+" < td title= '"+cs+"' style= 'background-color: "+cs+"' > </ td > "; 应当修改如下: string ts="",cs=RGBToStr(r,g,b); if(co_ColorModel==MODEL_RGB){ ts=cs; } else if(co_ColorModel==MODEL_CMY){ ts=CMYToStr(aOpt.Pass[i].ColorComponent[0], aOpt.Pass[i].ColorComponent[1], aOpt.Pass[i].ColorComponent[2]); } s=s+" < td title= '"+ts+"' style= 'background-color: "+cs+"' > </ td > "; 应更改 Color2DPlane（）函数中的“title”属性，为平面设置适当的标题。代码行: string title=RGBToStr(mnr,mng,mnb)+ "/" +RGBToStr(mxr,mxg,mxb)+ "

" ; 应当如下修改: string title= "" ; if (co_ColorModel==MODEL_RGB){ title=RGBToStr(mnr,mng,mnb)+ "/" +RGBToStr(mxr,mxg,mxb)+ "

" ; } else if (co_ColorModel==MODEL_CMY){ title=CMYToStr(aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[mni].ColorComponent[ 2 ])+ "/" + CMYToStr(aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 0 ], aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 1 ], aOpt.Pass[mxi].ColorComponent[ 2 ])+ "

" ; } 现在，可以在脚本启动期间选择颜色模型类型。CMY和RGB之间的差异是，最佳值以黑色显示，其他颜色也将不同（图4、5）。

图 4. 使用CMY颜色模型创建的报告片段

图 5. CMY颜色模型中的颜色平面 如何解释颜色指示 RGB中的最佳选项接近白色，而CMY中的最佳选项接近黑色。为了正确解释其他颜色，我们需要了解颜色模型中的各个组件是如何组合的，以及结果颜色是如何形成的。 让我们更详细地查看RGB模型。当所有分量的值等于0时，我们得到黑色。当所有组件都等于最大值时，颜色为白色。所有其他组合提供不同的颜色。如果其中一个组件的值最高，而另外两个值等于0，则得到相应组件的清晰颜色：红色、绿色或蓝色。如果两个分量有最大值，而第三个分量为零，则结果颜色也很清楚。红色和绿色的结果是黄色，绿色和蓝色提供青色，红色和蓝色显示为洋红。图6显示了几种RGB组分的组合。

图 7. RGB组分的基本组合 基于阴影，我们可以了解哪些参数指标对测试结果的贡献更为积极。如果为红色，则为第一个参数；如果颜色为黄色，则为第一个和第二个参数；绿色表示第三个参数等。 RGB模型中的颜色与彩色灯光的添加类似。在CMY模型中，值从白色中减去，因此所有组件的最大值对应于黑色。CMY模型类似于混合颜料：如果没有颜料，我们就有一张白纸；如果混合了太多不同的颜料，你就会得到黑色（或者更确切地说，在处理真正的颜料时是一种肮脏的颜色）。图8. 显示CMY组分的基本组合。

图 7. CMY组分的基本组合 与RGB相比，CMY中的颜色发生了转换。解释如下：青色为第一参数，蓝色为第一和第二参数，洋红为第二参数，红色为第二和第三值，黄色为第三参数，绿色为第一和第三参数。 如您所见，在使用 RGB 或 CMY 模型方面没有根本区别。

结论 颜色的感知是一个主观的过程，因此很难对颜色表示的便利性和益处作出明确的结论。至少有一个视觉指示，即亮度（即与RGB中的白色接近），允许评估三个参数的组合。这可以简化报表分析。当选择是自动化的（如本文中所述）时，基于排序表的决策是根据三个值的算术平均值做出的。这可以看作是进入模糊逻辑领域的第一步，利用模糊逻辑，最终值的计算不是简单的算术平均值，而是更复杂的方法。然而，我们需要更多的实际实验来评估这种方法的有效性。 附件

HTMLReport.mqh — 报告分析函数的文件 (参见文章 使用 HTML 报告分析交易结果);

ColorOptimization.mqh — 具有使用RGB模型创建颜色报告的功能的文件；

ColorOptimization.mq5 — 使用 ColorOptimization.mqh 函数编写脚本，使用示例；

ColorOptimization2.mqh — 具有创建彩色报告功能的文件，可在RGB和CMY之间进行选择；

ColorOptimization2.mq5 — 使用 ColorOptimization2.mqh函数编写脚本，使用示例；

ReportOptimizer-555849.xml — 与文章中使用的优化报告一起归档；

ColorOptimization.htm — 将通过 ColorOptimization.mq5 脚本获得的报告归档；

ColorOptimization2.htm — 文件中包含通过 ColorOptimization2.mq5脚本（CMY颜色模型）获得的报告.

Style2.css — 文件中包含由ColorOptimization.mq5 和 ColorOptimization2.mq5创建的报告的样式。

除了脚本创建的报告以外，所有文件都安排在文件夹中，因为它们应该位于终端文件夹中。打开终端数据文件夹并将 MQL5 文件夹复制到其中。



