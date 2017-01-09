之字转向指标(图1)是在 MetaTrader 5 用户中最流行的指标之一，现今已经开发出了多种多样的之字转向指标。然而，它们其中的一些非常慢，这使得无法把它们用于创建EA交易。其他一些经常出错，这让用它们作观察都非常困难。对于那些运行速度快而且没有错误的指标，在使用它们开发EA交易或者另外的指标时使用还比较复杂，出现这种情况是因为展开和解释之字转向指标的数据还不是那么容易。





图 1. 之字转向(ZigZag)指标

本文探讨了绘制之字转向指标的需求，以及绘制它的不同方法，得出结论并获得了一种统一的算法，这种算法将用于作为创建通用指标的基础，这使得可以通过属性窗口来选择不同的之字转向类型。

在指标的开发中将使用面向对象的编程。将会为绘制不同阶段的之字转向指标创建多个基类，对每个阶段将创建多个子类。把基类和子类分开，这样可以使创建不同的新的之字转向类型变得尽可能简单。

除了绘制之字转向本身，本文还将致力于使用得到的指标来开发其他的指标和EA交易，当前的任务是确保可以从之字转向指标中取得数据，并且可以把它作为其他算法的一部分，不会很复杂和耗时。



之字转向指标的特性