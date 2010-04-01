Rebate Hunter

MT4 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/90950


MT5 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/93706


返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应）


返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。


此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。


主要功能


真正的对冲入场（买入 + 卖出）


返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。


动态自适应网格（波动率智能距离）


网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。


动态手数递增（倍数或固定手数）


您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。


篮子止盈/止损（金额或百分比）


根据以下方式平仓：


金额盈亏


百分比盈亏


全局目标及保护（所有交易品种合并）


当全局盈亏达到指定目标时，EA 可以平仓所有仓位，从而实现对投资组合的完全控制。


每日目标止损（金额/百分比）


当达到每日盈利目标时，Rebate Hunter 可以停止开立新仓位以保护收益。


时间筛选与按时间平仓


仅在选定的时间段内交易，并可选择在特定时间平仓所有交易（有助于避开隔夜展期/新闻发布时段）。


手动控制 - 全部平仓按钮


一键安全：从图表上立即平掉所有EA仓位。


多货币对交易


选择最多6个交易品种在同一图表上同时运行（高效轻量级）。


策略逻辑（交易方式）


初始入场：在选定的交易品种上开立买入和卖出仓位。


网格管理：当价格突破动态步长时，EA会平掉相反方向的仓位，并根据手数递增策略增加主导方向的仓位。


篮子平仓：当达到篮子盈利目标（单个交易品种或全局目标）时，EA会平仓并重置以准备下一个周期。


EA不使用固定的止盈/止损。它通过篮子规则、水平限制、保证金检查和投资组合目标来管理风险。


输入与自定义


初始手数/自动复利手数


最大网格级别（风险限制器）


网格步长配置


手数递增（倍数/增加手数）


单品种篮子止盈/止损（金额或百分比）


全局篮子止盈/止损


每日止盈


交易时间筛选器


按时间平仓


推荐条件


在点差稳定且执行速度快的经纪商处效果最佳


适用于震荡/均值回归市场


可用于外汇主要货币对、交叉货币对、金属、指数（取决于点差和波动性）


风险提示（重要）


交易涉及高风险。对冲网格策略在强劲趋势或异常波动期间可能会出现大幅回撤。请务必先在模拟账户上进行测试，使用合适的资金，并设置保守的限额（最大级别、篮子止损、全局保护）。


您将获得


全自动多货币对对冲网格EA


动态自适应距离（波动感知）


篮子资金/百分比目标系统


每日止损和时间管理工具


手动全部平仓安全按钮

推荐产品
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
专家
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
ZombieAI
Chirasak Phathura
专家
ZombieAI Live Signal  GBPCHF: Live Signal  EURGBP: Live Signal  EURCHF: Live Signal  GBPCAD: Live Signal  USDCHF: Live Signal  GBPUSD: ZombieAI channel : https://www.mql5.com/en/messages/0339a5dd41e0db01 Recommendations: Currency Pairs: GBPUSD, EURCHF, EURGBP, USDCHF, GBPCHF, GBPCAD Strategy: Scalping Timeframe: M1 Minimum Deposit: $200 Account Type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads ZombieAI Parameter Descriptions Parameter Description TradeLotSize Lot size per trade (e.g., 0.1 = 0.10 l
Lucifer HFT Gold
Hossein Davarynejad
4.1 (10)
专家
//// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
FREE
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
专家
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
PalmyTTS Forex For IB
Tanapon Sumran
专家
PalmyTTS_For_IB – Trend-based Martingale EA Description: PalmyTTS_For_IB is a fully automated trading robot designed for cent accounts and high-lot generation systems, perfect for IB commission strategies. It uses a smart Martingale algorithm combined with trend-following logic from higher timeframes (M15 and H1), with no stop loss. The EA aims for small, consistent profits by closing all trades once a specified net profit is reached. Key Features: Trend-Based Entry: Uses EMA crossover on M15
FREE
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
专家
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Currency crosses
Fuguang Liu
专家
经典永不过时，货币平衡对冲套利是最初量化交易中常见的一种货币套利方式，然而常规的对冲套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因，让获利并不容易实现。 为了实现获利，我们在这款策略里做出了优化，打破平衡套利的概念，利用入场机会的判断、进场时间的错开、增加或减少货币组的仓位等因素，打破平衡但又保持相对稳定，进而实现非平衡的间接套利，历经多年测试，已经住了市场的考验。 策略特点： 1、策略目标货币对USDJPY、EURJPY与EURUSD，启用逻辑USDJPY与EURJPY优先对冲，产生盈利达到目标值离场，反之出现亏损时，计算EUR与USD的强弱程度，启动EURUSD货币进行再次对冲。 2、达到一定设定值还不能实现套利时，可以进一步加大（或减小）USDJPY与EURJPY仓位的比例。 3、非无脑对冲，而是可以根据不同周期的趋势拐点判断方向后入场交易，这样增加了进场后快速套利的可能性 4、使用时【加载到EURUSD货币】，选择自己想要操作的周期，常规选择H1图 5、虽没有严格的要求，但低点差、低过夜费、低手续费对策略会更加友好 策略展示链接 https://www.mql5.com/
Liquidity Side
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
专家
現在購買只需 99 元，限量前 10 位買家！ LIVE Signal Ai Golden 是一款 ， 革命性的黃金剝頭皮自動交易 EA，結合深度學習與人工智慧技術，專注於黃金交易的特徵分析。經過 20 年的全面回測，Ai Golden 展現了 穩定、高效、風險可控的交易能力，為用戶提供持久穩健的收益曲線。 Ai Golden 的特點 透明與可靠性 無騙局、無硬編碼繞過虧損日期。 不依賴過度優化的回測結果，所有策略均經過嚴謹驗證。 穩健交易策略 不採用高風險策略（例如網格或馬丁 Martingale），確保交易穩健。 僅執行單筆交易，避免多單累積風險，專注於每次交易的精準度 ， 勝率高達80%以上。 每筆交易均設有清晰止損，保障資金安全。 經過全面測試的策略 使用高質量數據進行開發，確保策略的可靠性。 通過樣本內與樣本外測試，驗證策略在不同市場條件下的表現。 簡單高效的使用體驗 不需要新聞過濾器，能應對多變的市場環境。 無需複雜的參數設置，開箱即用，友好易用。 適用 Prop Firms 挑戰 符合 Prop Firms 的風控要求，助您快速通過挑戰並穩健獲利。 交易環境要求: 交易
GBP Scalper 02
Nino Guevara Ruwano
专家
GBP Scalper 02 is a simple EA that can work automatically to carry out trading activities. Like the previous version (GBP Scalper 01), this EA is kept simple and only requires Lot, TP, and SL settings to use. As the name implies, this EA is only suitable for trading with the GBPUSD pair, and is designed to work optimally on the H4 time frame. GBP Scalper 02 is an upgrade from the previous version with the addition of various internal functions to enhance the EA's ability to earn profits and pr
LoneWolf Mt4
Dmitriy Prigodich
4.75 (4)
专家
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера;
FREE
ScalperTrailingEA
Aliaksandr Sych
专家
ScalperTrailingEA — High-Frequency Scalping Expert Advisor ScalperTrailingEA is a robust, fully automated scalping robot designed for short-term trading on M1–H1 timeframes using pending orders (BuyStop/SellStop). The EA combines ATR-based volatility filtering , spread control , dynamic position sizing , and trailing stop management to adapt to changing market conditions while maintaining strict risk discipline. Built for ECN/RAW accounts with low spreads and fast execution, it opens orders a
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Swap Master MT4
Thang Chu
专家
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
专家
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
专家
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Hedge Guru
Safa Erden
专家
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
Triple Power EA
Andri Maulana
专家
TRIPLE POWER EA: Unlock Your Gold Trading Potential! Ready to elevate your trading game? Introducing the Triple Power EA , an Expert Advisor meticulously engineered for the volatile and rewarding Gold (XAUUSD) market! This isn't just another trading robot; it's a powerful, intelligent system designed to identify high-probability entry points by leveraging the combined strength of three key technical indicators —EMA, Parabolic SAR, and MACD. The best part? It's optimized specifically for the M5
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
专家
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
专家
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
Gold Magnet
aamir shaheen
专家
Gold Magnet   Gold Magnet EA is New EA based on advance strategy that is based on chart behavior of Gold. more than 6 indicators are used to build up the strategy which is more than 80% true in testing. Strategy Nature: Gold magnet is actually based on trend following strategy. Installation Instructions: This EA is build for MT4 only, we are working on MT5 compatible version. Use M15 Time frame. It is highly recommended to use built in default settings. This EA stored Some trading information i
Nusantara MT4
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 智能突破，挂单精准 “Nusantara”是一款基于突破箱体策略的专家顾问 (EA)，通过远距离挂单执行增强，并配备风险管理切换系统。专为希望采用自动化、安全策略的严肃交易者而设计，该策略在不断变化的市场特征面前仍能保持灵活性。 主要策略：突破 + 距离缓冲 Nusantara EA 不会在突破期间直接进入，而是： 根据特定时间（例如：亚洲、伦敦或自定义时段）绘制箱体范围。 等待价格突破箱体。 然后打开挂单买入止损和卖出止损，并附加距离（缓冲）——以确保走势真正有效，而不是假突破。 风险管理切换 当市场方向不正确时，EA 不会立即放弃： 可以从 TP/SL 模式切换到切换模式（例如：对冲、恢复步骤或通过调整手数重新进入）。 智能尾随选项可在价格大幅波动时锁定利润。 每日亏损限制系统和每日利润目标。 完整功能： 自定义框时间
Trade ride
Miracle Obinna Okafor
专家
Trade Ride is a forex bot specifically crafted to execute buy and sell orders for financial assets at predetermined prices. It operates based on the martingale strategy and integrates diverse risk management techniques to deliver optimal outcomes to its clients. However, achieving profitability with this bot requires individual traders to possess ample expertise. Adherence to the following critical rules is essential: 1. Trade with a minimum of $10,000 or utilize a micro (cent) account. 2. Veri
FREE
Hundred Egg EA
Tsoi Chi Kin
专家
Hundred Egg EA 是一个全自动交易系统，在外汇市场交易中特别有效。 已经应用了几种交易分析技术来分析市场并找到切入点。 它还集成了特殊设计的市场过滤器来保护资金。 针对AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD，取得了非常好的效果。 允许网络请求 为使市场过滤器正常工作，请允许对以下 URL 的 Web 请求（删除空格）： https : // ec. forexprostools . com https : // api .jrtrader . org 操作环境 推荐时间范围：M15 符号：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 设置指南 以单图模式打开货币对 此 EA 对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感 只交易我上面推荐的货币对 EA 设置 参数名称 说明 启用多币种模式 AUDCAD*1,AUDNZD*1,NZDCAD*1 如果您将 EA 附加到每个图表，请将其留空。 允许第一位置类型 通过 options 控制第一个交易方向。 您的 EA 的实例编号（最多 2 位） 输入任意 1-2 位数字来识别您的 EA。 EA 评论前缀 EA 评论
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
专家
AUTO3M Pro MT4   是一款全自动趋势、对冲、新闻过滤的交易专家顾问（EA）。 交易策略   采用   MACE、移动平均线、OBV、STD、ATR 。 STD   主要用于跟踪趋势。 随机指标 （主线与信号线）用于挂单买入或卖出。 斐波那契   用于设定止盈、支撑和阻力位。 该EA可在   VPS   上运行，支持所有时间周期，推荐   D1 。 另有   MT5版本：Auto3M Pro MT5 。 功能特点： 无马丁格尔策略 每单固定止损和止盈 灵活止损（布林带、固定点、前高/低点、斐波那契位） 灵活止盈（固定点或斐波那契位） 移动止损（固定点或乘以止损水平） 资金管理 新闻过滤器 自动删除超时挂单 使用   Buy Stop   和   Sell Stop   挂单 自动添加   斐波那契、布林带、随机指标   到图表 市场收盘前自动平仓盈利 根据余额动态调整手数 对冲功能 固定仓位 按净值平仓 部分平仓 特定时间锁定交易 恢复模式 交易逻辑： EA在   9个货币对 （EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、USDCAD、USDJP
Flash Scalper Free
Casimiro Zampetti
2 (3)
专家
Flash Scalper is a scalper Expert Advisor that exploits acceleration of volatility of the market. It goes into action when there is an explosion of volatility for example during the news or special events. The minimum volatility is settable from input parameters. The EA work every time with stop loss and take profit, no martingale. Any initial deposit on account is allowed to start work with this expert advisor. The most important conditions for this expert advisor are low spread and fast execut
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
专家
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Ninja trader EA
Roman Lomaev
专家
Ninja Trader EA – 适用于MetaTrader的专业剥头皮顾问 为什么选择Ninja Trader EA？ Ninja Trader EA 是一款功能强大、可靠且高科技的交易顾问，专为剥头皮交易设计。它结合了严格的风险管理、利润保护和高精度的入场点。不使用危险的方法（马丁格尔、网格、平均加仓），这款顾问非常适合初学者和专业交易者。 Ninja Trader EA的主要优势： ️ 安全交易： 不使用马丁格尔、网格或平均加仓。只有清晰的逻辑和明确的规则。 ️ 存款保护： 内置止损、止盈和追踪止损，最大限度地保护您的资本。 ️ 自动手数计算： 便捷的风险管理系统允许您根据存款调整头寸大小。 ️ 高性能： 针对M1时间框架进行了优化，延迟最小化。 ️ 设置简单： 直观的参数使使用顾问尽可能舒适。 Ninja Trader EA的主要设置： 交易参数： StartHour/StartMinute: 交易开始时间（小时:分钟）。 EndHour/EndMinute: 交易结束时间。 MaxOrdersCount: 同时订单的最大数量。 MagicNumber: 订
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
专家
"GA Moving Average"（"GA 移动平均线"）是一个移动平均线交叉策略的专家顾问（EA），它具有可调整的设置，可根据您的想法打造完美的交易策略。 "GA Moving Average"的核心概念是利用移动平均线指标来识别潜在的交易机会。通过分析不同移动平均线之间的相互作用，该EA旨在生成市场上的买入和卖出信号。 主要特点和自定义选项： 1. 移动平均线参数：交易者可以定义特定的移动平均线期数（短期和长期），以适应其交易风格和偏好。这提供了灵活性，以适应不同的市场条件和时间框架。 2. 交叉信号生成：该EA监控短期移动平均线与长期移动平均线的交叉。当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，生成一个看涨信号，表示可能的买入机会。相反，当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，生成一个看跌信号，表示可能的卖出机会。 3. 风险管理：该EA包含风险管理功能，允许交易者控制市场风险敞口。用户可以指定交易手数、止损和止盈水平等参数，以管理风险并保护交易资本。 4. 可自定义参数："GA Moving Average"提供一系列可调整的参数，用于优化策略。交易者可以尝试不
FREE
DowJonesBlinder
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
专家
Dear Friends .. As I promised you , this is a demo version of my Expert Advisor that works only on Daw Jones (US30) It works on simple strategy , Scalper and trend EA . It use the manual lot size that you put in parameters and use the trailing stop to minimize the lost value  as much as it dose ,, So u need to put the lot size ( usually it 0.1 minimum in most companies ) and put your Trailing stop value  (if you want to cancel the trailing just put 0 in the parameter )  (for DJ try to multiply
FREE
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 实时信号 >>>>> 点击 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 Revers
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jesko EA – Jesko 是一款基于 多年验证过的策略 构建的特别智能交易顾问（EA）。 它已经在 真实账户中测试过 ，并且长期表现为 盈利稳定、低风险 。 现在，我们决定将它对所有交易者开放。 Signal live     四个月的真实账户  安装简单  适用于任何经纪商（推荐 ECN 账户）  最低入金：100 美元  24/7 全天候支持  购买一次 Jesko – 免费获得我们的其他产品！ 1,5分钟：黄金 用于回测：请确保图表上不会出现 INCORRECT 。 如果出现，必须更改设置。 这些选项只有 True/False —— 调整直到图表上出现绿色 OK ，表示一切正常。 输入参数说明 通用设置 AccountType – 选择账户类型 (普通账户 / ECN / 其他)。 RiskMode – 风险管理模式 (低风险 / 中风险 / 高风险)。 手数与风险控制 FixedLotSize – 固定手数大小 (默认: 0.01)。 MaxDailyTrades – 每日最大交易次数 (默认: 1000)。 DailyProfitLimit – 每日盈利目标，达到后
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
专家
深度学习重塑黄金交易,智能化助手如园丁般打理交易花园。"黄金花园"EA采用 深度学习智能技术,20年数据训练,大幅提升策略表现。有了它,交易更轻松智能,让我们携手开启智能化时代,将交易变成幸福花园。这将是专属你的Gold Garden Steward 。  MT5 版本 : Gold Garden MT5 618大促，限时优惠200$ 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“TrendMaster FX”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 风险设置： 默认为中等风险，ea有多个风险设置，安全可控。谨慎的朋友可以从低风险值开始熟悉使用。 购买后： 用户手册：   点击查看手册 建议给我们发私信以获取最新注意事项或提示。 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。采用小手数大波动策略，轻松应对新闻行情，尽可能减少账号的风险。安全且高效。 致力于持续改进： 我们致力于不断优化和增强我们的 EA，以提供最佳的交易体验。选择我们的专家顾问意味着您投资于一个拥有专门研究和开发支持的产品。性能在未来将趋势提升。 关于反
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
专家
GoldZ AI – XAUUSD黄金交易高级智能EA GoldZ AI是专为XAUUSD(黄金)设计的系统化交易智能EA,利用价格行为分析、趋势识别和基于交易时段的交易逻辑。 交易方法 GoldZ AI专注于关键交易时段(亚洲收盘、伦敦开盘、纽约开盘),识别支撑位和阻力位的潜在突破机会。EA通常每天最多执行1-2笔交易,在活跃市场时段瞄准高概率设置。 主要功能 价格行为分析 – 基于支撑/阻力位突破和市场结构识别交易机会 恢复管理系统 – 包含可调节的风险恢复机制,配置可调整的倍数设置 趋势过滤 – 结合方向性分析来过滤交易信号 新闻感知 – 与Forex Factory日历集成,避免低影响交易时段 GMT自动检测 – 在实盘交易中自动调整至经纪商GMT时区;策略测试可手动设置GMT 技术规格 交易品种:XAUUSD(黄金) 时间周期:M5 最低资金:$100 经纪商:兼容大多数经纪商(推荐Raw点差/ECN) 推荐杠杆:1:500或更高 VPS:推荐使用以获得最佳性能 风险披露 不使用网格交易或对冲策略 使用仓位管理和恢复机制 - 适当的风险管理至关重要 适用于个人账户和资金交易项
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
专家
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Pingo AI
Anastasiya Morozova
专家
Pingo Pingo是一款全自动交易机器人，旨在为外汇市场提供稳定、安全的交易环境。 该投资顾问的设计重点在于严格的风险控制，并且不采用马丁格尔策略、网格策略或平均策略等危险策略。 MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 工作原理 Pingo 利用智能波动率过滤器分析价格模式和短期市场动态。 该机器人能够识别冲动区和修正区，从而以较高的成功概率和最小的风险进入市场。 交易决策严格按照算法做出，不受情绪或交易员干预。 安全性和可靠性 不使用 鞅 、 平均 或 危险位置管理方法 通过动态批次或固定数量进行风险管理 兼容任何经纪商和账户类型 主要特点 无需 马丁格尔策略 、 平均策略 、 锁定策略 或 网格 策略即可生效 使用精确的价格和波动性分析算法 针对高执行速度和最小回撤进行了优化 设置简单——“设置好就不用管了” 适合长期自动化交易 推荐工具和设置 时间周期：M15 账户类型：ECN 或原始价差账户 最低存款额：100 美元起 建议点差：最高 20 个点 推荐货币对： EURUSD GBPUS
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
专家
“BlackCat Grid”是一款专为MetaTrader 4平台开发的自动交易顾问（智能交易系统），专注于网格交易策略。它旨在实现外汇市场的自动交易，最大限度地减少人工干预的需求。 完整列表可 在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller 工作原理 该EA会根据预设的步长和手数开立一系列订单。当价格朝某个方向移动时，EA会朝该方向开立新的订单，从而增加整体仓位。当价格反转时，EA会平掉所有订单并获利。这样就形成了一个订单网格，您可以平均入场价格，并在价格回落到预期方向时平掉所有仓位获利。这款EA巧妙地融合了趋势过滤器、精心设计的平均价格网格和灵活的资金管理功能，让您能够对包括外汇货币对、黄金（XAUUSD）和动态指数在内的多种交易品种进行快速剥头皮交易和悠闲的波段交易。 凭借对市场波动的智能适应能力，该交易顾问展现出应对突发波动和不可预测新闻事件的韧性。其算法会仔细分析当前市场状况，动态调整交易参数，以优化盈利能力并最大限度地降低风险。该顾问还配备了一系列高级指标，能够识别潜在趋势和反转点，为交易者提供有价值的信号，
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
专家
Titan AI —— 新一代智能交易系统 Titan AI 是由 MX Robots 专业团队开发的下一代自动化交易系统，融合了前沿人工智能技术与深度金融专业知识。 该 EA 基于高质量的市场数据训练，包括 Real Tick 实时逐笔数据 、 MBP (按价格市场深度) 和 MBO (按订单市场深度) —— 这些都是机构级交易系统使用的数据类型。 因此 Titan AI 能够在多种市场环境中实现稳定而智能的决策。 Titan AI 采用 多策略投资组合结构 ，同时运行多套 AI 策略，每个策略针对不同市场条件进行了优化。 这种架构能够在保持高收益的同时将回撤降至最低，使爆仓几乎不可能发生。 Titan AI 4All 的运行与配置指南 Titan AI 4All 专为需要 智能自动化、机构级精度和极简配置 的交易者打造。 基于深度学习技术，并使用全球最高质量的逐笔数据训练，这款 EA 即装即用，可在黄金及所有主要外汇货币对上稳定获利。 1. 安装步骤 • 在 Navigator 面板中，将 Titan AI 4All 拖入任意图表（黄金或任意外汇对）。 • 允许 Algo Trad
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
专家
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
专家
Exp-TickSniper 是一种快速滴答剥头皮器，可以分别为每个货币对自动选择参数。 EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 使用智能追踪止损并基于当前货币对数据、其报价、规格和点差来执行短期交易。 平均策略用于防止信号检测算法造成的损失。 如果未平仓头寸出现一定的亏损，则触发平仓功能。 在极端情况下，TickSniper 开设的头寸都伴随着止损。如果自动交易系统无法获得最低利润，则通过止损一一平仓。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 从货币对规范、当前价格和作为我们策略一部分的其他因素中获取有关这些参数的数据。 完整的 MetaTrader 5 版本：   Exp-TickSniper MT5 PRO FULL TickSniper - 完整说明 + 演示 + PDF 推荐交易账户： 建议存款 LOW RISK   1,000 美元，最低手数 0.01 3 个货币对（例如 EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等风险 ，1 个货币对（例如 EURUSD）的最小手数为 0.01； 建议
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
作者的更多信息
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103401 虚拟现实专家顾问 (EA) 是一种复杂的交易工具，旨在优化金融市场头寸执行时的保证金利用率。其独特的策略涉及一个两步过程：启动虚拟头寸，然后启动相应的真实头寸，旨在最大限度地降低保证金要求。 以下是虚拟现实 EA 的运作方式： 虚拟头寸开仓： EA 首先根据其编程算法和市场分析确定交易机会。 它模拟在所选金融工具中开立“虚拟”或模拟头寸，而无需实际投入任何资本。该虚拟头寸反映了预期的真实交易。 真实头寸执行： 建立虚拟头寸后，EA 继续监控市场状况。 一旦市场确认了策略设定的有利条件或参数，EA 就会触发在市场中开立相应的真实头寸。 通过与虚拟头寸保持一致，EA 旨在减轻真实交易对保证金要求的影响。它优化了可用资本和保证金的使用，以有效管理风险。 风险管理和优化： 在整个过程中，EA 采用风险管理协议和可自定义的设置来确保谨慎交易。 它不断评估市场动向并调整
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
免费 MT4 指标： https://www.mql5.com/en/market/product/125434 免费 MT4 助手： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 如果您喜欢这个免费工具，请留下 5 星评价！非常感谢 :) 反弹基础反弹 (RBR)、下跌基础反弹 (DBR)、下跌基础下跌 (DBD)、反弹基础下跌 (RBD)、公允价值差距 (FVG) / 不平衡、隐藏基础 推出“供需助手”(EA) 专家顾问 - 您以精确和自信驾驭金融市场动态世界的终极工具。这款尖端专家顾问经过精心设计，可让交易者实时洞察供需动态，从而做出明智的决策并最大限度地发挥交易潜力。 主要特点： 自动区域识别：专家顾问采用先进的算法自动检测和绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和#dropbasedrop，为交易者提供了解市场情绪和潜在价格逆转的关键参考点。 风险回报率计算：通过利用已识别的供需区域，助理专家顾问动态计算每个交易机会的风险回报率。
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Marti Lovers
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120764 “Marti Lovers”EA 是一款先进且激进的交易系统，专为经验丰富的高风险交易者设计。该 EA 将多种交易逻辑整合为一个强大的工具，为外汇交易提供独特而动态的方法。鉴于其激进的特性，“Marti Lovers”需要大量的资金来管理潜在的亏损并最大化策略的盈利能力。 主要特点： 多逻辑集成： 马丁格尔策略：“Marti Lovers”的核心利用了马丁格尔原则，即在亏损后加倍交易规模以弥补之前的损失并实现盈利。这种方法可以带来可观的收益，但也伴随着巨大的风险。 网格交易：利用网格交易逻辑，在基准价格上下设定间隔下达多个买入和卖出订单，利用市场波动和价格波动获利。 趋势跟踪：结合趋势跟踪指标，使马丁格尔策略和网格策略与当前市场趋势保持一致，旨在提高交易成功率。 均值回归：运用均值回归技术识别超买或超卖情况，使EA能够在潜在的有利价格入场交易。 激进交易风格：
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Hedging Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110506 对冲突破 Expert Advisor 是一款复杂的交易工具，旨在利用市场突破，同时通过对冲策略进行稳健的风险管理。 该 EA 经过精心设计，旨在识别最佳突破机会，利用增加的市场流动性来最大限度地发挥交易潜力。 通过对冲，将突破逻辑与有效的风险管理相结合，该专家顾问旨在提高整体交易绩效并防范潜在的逆转。 主要特征： 突破检测算法： 该 EA 配备强大的突破检测算法，可识别关键支撑位和阻力位。 利用历史价格数据和波动性指标来确定潜在的突破点。 动态位置调整： 根据市场状况、波动性和账户净值实施动态头寸规模。 调整交易规模以优化风险回报率并与已确定的突破潜力保持一致。 市场流动性分析： 监控和分析市场流动性，确定交易活动增加的时期。 利用突破期间流动性的增强，以有利的条件进行交易。 对冲风险管理： 如果发生价格逆转，EA 会采
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
Agus Santoso
专家
MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Dynamite Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 基于智能波动率的交易算法 概述 Dynamite Breakout EA 是一种先进的专家顾问，旨在通过根据日内价格变动动态识别突破区域来利用市场波动。此 EA 通过分析与当日最高价和最低价相关的实时价格行为来智能计算潜在交易区域。通过实施智能挂单，它可确保具有预定义风险管理的最佳交易入场。 交易逻辑和机制 1. 动态范围计算 在运营时间内，EA 持续监控当前价格并计算运行价格与当日最高价和最低价之间的距离。 目标是确定价格是更接近当日最高价还是最低价，这决定了突破潜力。 2. 买入限价区域形成 如果当前价格与今日最低价之间的距离大于与最高价之间的距离，EA 会构建一个买入限价区域。 该区域从当前价格向下延伸至当日最低价，标记出可以下达买入限价订单的区域。 该区域内的确切切入点可通过用户设置菜单进行调整，允许交易者微调其切入策
No Marti No Party
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99545 隆重推出“No Marti No Party”智能交易系统 (EA)：激进交易策略的缩影。 该 EA 不适合胆小的人，因为它遵循高风险、高回报的原则，可能会导致大幅收益或重大损失。 顾名思义，Martingale 策略是该 EA 的核心。 它旨在积极加倍亏损交易，旨在挽回损失并在此过程中获利。 然而，这种方法需要钢铁般的意志和大量的账户余额来承受潜在的回撤。 在考虑使用此 EA 之前，在美分账户（一种资本要求最低的账户类型）上进行广泛测试至关重要。 这使得交易者能够衡量其表现并评估他们是否能够应对其激烈的交易风格。 “No Marti No Party”EA 交易不遵循保守的风险管理规则。 相反，它靠波动性而繁荣，通过快速交易追逐快速利润。 这意味着它可以在短时间内产生可观的回报，但如果市场条件不利，它同样有能力消灭一个账户。 敢于冒险进入“No Marti No Pa
筛选:
无评论
回复评论