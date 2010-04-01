Rebate Hunter
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 3.0
- 更新: 3 一月 2026
- 激活: 5
MT4 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/90950
MT5 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/93706
返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应）
返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。
此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。
主要功能
真正的对冲入场（买入 + 卖出）
返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。
动态自适应网格（波动率智能距离）
网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。
动态手数递增（倍数或固定手数）
您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。
篮子止盈/止损（金额或百分比）
根据以下方式平仓：
金额盈亏
百分比盈亏
全局目标及保护（所有交易品种合并）
当全局盈亏达到指定目标时，EA 可以平仓所有仓位，从而实现对投资组合的完全控制。
每日目标止损（金额/百分比）
当达到每日盈利目标时，Rebate Hunter 可以停止开立新仓位以保护收益。
时间筛选与按时间平仓
仅在选定的时间段内交易，并可选择在特定时间平仓所有交易（有助于避开隔夜展期/新闻发布时段）。
手动控制 - 全部平仓按钮
一键安全：从图表上立即平掉所有EA仓位。
多货币对交易
选择最多6个交易品种在同一图表上同时运行（高效轻量级）。
策略逻辑（交易方式）
初始入场：在选定的交易品种上开立买入和卖出仓位。
网格管理：当价格突破动态步长时，EA会平掉相反方向的仓位，并根据手数递增策略增加主导方向的仓位。
篮子平仓：当达到篮子盈利目标（单个交易品种或全局目标）时，EA会平仓并重置以准备下一个周期。
EA不使用固定的止盈/止损。它通过篮子规则、水平限制、保证金检查和投资组合目标来管理风险。
输入与自定义
初始手数/自动复利手数
最大网格级别（风险限制器）
网格步长配置
手数递增（倍数/增加手数）
单品种篮子止盈/止损（金额或百分比）
全局篮子止盈/止损
每日止盈
交易时间筛选器
按时间平仓
推荐条件
在点差稳定且执行速度快的经纪商处效果最佳
适用于震荡/均值回归市场
可用于外汇主要货币对、交叉货币对、金属、指数（取决于点差和波动性）
风险提示（重要）
交易涉及高风险。对冲网格策略在强劲趋势或异常波动期间可能会出现大幅回撤。请务必先在模拟账户上进行测试，使用合适的资金，并设置保守的限额（最大级别、篮子止损、全局保护）。
您将获得
全自动多货币对对冲网格EA
动态自适应距离（波动感知）
篮子资金/百分比目标系统
每日止损和时间管理工具
手动全部平仓安全按钮