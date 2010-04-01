Rebate Hunter


리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형)

리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다.

이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다.

주요 기능
완전한 헤지 진입(매수 + 매도)
리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다.

동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리)
그리드 확장은 특수 동적 거리를 사용하여 계산되므로, 시장 변동성이 커지거나 작아지면 EA가 자동으로 스텝 거리를 조정합니다.

동적 로트 진행(배율 또는 고정 추가)
다음 레벨에 대해 로트 배율 또는 고정 로트 추가 중에서 선택하세요. 이 시스템은 보수적인 스타일과 공격적인 스타일 모두에 유연하게 적용할 수 있습니다.

바스켓 목표 수익/바스켓 손절매(금액 또는 비율)
다음 기준에 따라 심볼별 모든 포지션을 청산합니다.
금액 기준 수익/손실
비율 기준 수익/손실

전체 목표 및 보호(모든 심볼 통합)
전체 수익/손실이 지정된 목표에 도달하면 EA가 모든 포지션을 청산하여 포트폴리오를 완벽하게 관리할 수 있습니다.

일일 목표 손절매(금액/비율)
일일 수익 목표가 달성되면 Rebate Hunter는 수익을 보호하기 위해 신규 거래 진입을 중단합니다.

시간 필터 및 시간별 청산
선택한 시간대에만 거래하고, 선택적으로 특정 시간에 모든 거래를 청산할 수 있습니다(롤오버/뉴스 발표 시간대를 피하는 데 유용).

수동 제어 - 모두 청산 버튼
원클릭 안전 기능: 차트에서 모든 EA 포지션을 즉시 청산할 수 있습니다.

다중 통화쌍 거래
하나의 차트에서 최대 6개의 통화쌍을 동시에 실행할 수 있습니다(효율적이고 가볍습니다).

전략 로직(거래 방식)
초기 진입: 선택한 통화쌍에 매수 + 매도 주문을 생성합니다.

그리드 관리: 가격이 동적 단계 이상으로 움직이면 EA는 반대쪽 포지션을 청산하고, 로트 증가를 통해 우세한 쪽 포지션을 확장합니다.

바스켓 종료: 바스켓 목표 수익률에 도달하면(통화별 또는 전체 목표 수익률), EA는 포지션을 청산하고 다음 사이클을 위해 재설정합니다.

이 EA는 주문별로 고정된 손익분기점(TP)/손절매(SL)를 사용하지 않습니다. 바스켓 규칙, 레벨 제한, 마진 확인 및 포트폴리오 목표를 사용하여 위험을 관리합니다.

입력 및 사용자 지정
초기 거래량 / 자동 복리 거래량
최대 그리드 레벨 (위험 제한)
그리드 단계 구성
거래량 진행 (배율 / 거래량 추가)
종목별 바스켓 손익분기점/손절매 (금액 또는 비율)
전체 바스켓 손익분기점/손절매
일일 손절매
거래 시간 필터
시간별 청산

권장 조건
안정적인 스프레드와 우수한 체결 속도를 가진 브로커에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
횡보장세 또는 평균회귀장세에 적합합니다.
외환 주요 통화쌍, 교차 통화쌍, 금속, 지수에 사용할 수 있습니다(스프레드 및 변동성에 따라 다름).

위험 경고 (중요)
본 거래는 높은 위험을 수반합니다. 헤징 그리드 전략은 강한 추세 또는 비정상적인 변동성 시 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 항상 데모 계좌에서 먼저 테스트하고, 적절한 잔액을 유지하며, 보수적인 한도(최대 레벨, 바스켓 손절매, 전체 보호)를 설정하십시오.

구성 요소
완전 자동화된 다중 통화쌍 헤징 그리드 EA
동적 적응형 거리(변동성 인식)
바스켓 금액/비율 목표 시스템
일일 손절매 및 시간 관리 도구
수동 전체 청산 안전 버튼
