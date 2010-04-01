



Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный)





Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, используя динамически-адаптивное расстояние сетки и автоматическую систему закрытия корзины.





Этот подход создан для трейдеров, которым нужен советник, способный работать в различных условиях волатильности, фокусируясь на стабильных циклах прибыли и высокой активности — идеально подходит для счетов, которые получают выгоду от программ скидок, основанных на объеме.





Ключевые особенности

Истинный хеджирующий вход (покупка + продажа)

Rebate Hunter начинает с двух позиций одновременно, чтобы поддерживать сбалансированное воздействие и уменьшить зависимость от направления движения цены.





Динамическая адаптивная сетка (умное расстояние при волатильности)

Расширение сетки рассчитывается с использованием специального динамического расстояния, поэтому советник автоматически корректирует шаг изменения расстояния, когда рынок становится более волатильным или более спокойным.





Динамическое увеличение лотов (множитель или фиксированное добавление)

Выберите между множителем лотов или фиксированным добавлением лотов для следующих уровней. Система гибкая для консервативного или агрессивного стиля игры.





Корзинный тейк-профит / Корзинный стоп-лосс (в деньгах или в процентах)

Закрытие всех позиций по каждому символу на основе:

Прибыли/Убытка в деньгах

Прибыли/Убытка в процентах





Глобальная цель и защита (все символы вместе)

Советник может закрыть все позиции, когда глобальная прибыль/убыток достигнет указанной цели, обеспечивая полный контроль над портфелем.





Дневной целевой стоп-лосс (в деньгах/в процентах)

Когда дневная цель по прибыли достигнута, Rebate Hunter может прекратить открытие новых сделок для защиты прибыли.





Фильтр по времени и закрытие по времени

Торгуйте только в выбранные часы и, при необходимости, закрывайте все сделки в определенное время (полезно для предотвращения переноса позиций на следующий период/в новостных сессиях).





Ручное управление – кнопка «Закрыть все»

Безопасность в один клик: мгновенное закрытие всех позиций советника прямо с графика.





Торговля несколькими парами

Выберите до 6 символов для одновременной работы на одном графике (эффективно и легко).





Логика стратегии (как работает)

Первоначальный вход: открывает позиции на покупку и продажу по выбранным символам.





Управление сеткой: когда цена выходит за пределы динамического уровня, советник закрывает противоположную сторону и увеличивает доминирующую сторону, используя прогрессию лотов.





Выход из корзины: когда достигается целевая прибыль корзины (для каждого символа или глобальная), советник закрывает позиции и перезагружается для следующего цикла.





Советник НЕ использует фиксированные TP/SL для каждого ордера. Он управляет рисками с помощью правил корзины, лимитов уровней, проверок маржи и целевых показателей портфеля.





Входные данные и настройка

Начальный лот / Автоматическое наращивание лота

Максимальный уровень сетки (ограничитель риска)

Конфигурация шага сетки

Прогрессия лота (множитель / добавление лота)

Топ-стоп/стоп-лосс для корзины символов (в денежном выражении или в процентах)

Топ-стоп/стоп-лосс для глобальной корзины

Дневной стоп-лосс

Фильтр по времени торговли

Закрытие по времени





Рекомендуемые условия

Наилучшие результаты показывает работа на стабильных спредах и у брокеров с хорошим исполнением ордеров

Подходит для рынков с боковым движением / возвратом к среднему значению

Может использоваться на основных валютных парах, кросс-валютах, металлах, индексах (зависит от спреда и волатильности)





Предупреждение о рисках (важно)

Торговля сопряжена с высоким риском. Стратегии хеджирования сеткой могут испытывать значительные просадки во время сильных трендов или аномальной волатильности. Всегда сначала тестируйте на демо-счете, используйте правильный баланс и устанавливайте консервативные лимиты (максимальный уровень, стоп-лосс для корзины, глобальная защита).









Что вы получаете

Полностью автоматизированный многопарный хеджирующий сетевой советник

Динамическое адаптивное расстояние (с учетом волатильности)

Система целевых значений для корзины активов/процентов

Инструменты для установки ежедневного стоп-лосса и управления временем

Кнопка безопасности для ручного закрытия всех позиций