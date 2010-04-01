



Rebate Hunter – EA de Hedge Multipares (Adaptativo Dinâmico)





O Rebate Hunter é um Expert Advisor (EA) de cobertura multipares, concebido para gerar um volume de negociação consistente, visando lucros controlados em cestos de negociação. O EA abre posições de Compra e Venda simultaneamente (entrada com cobertura) e, em seguida, gere as posições utilizando uma distância de grelha adaptativa dinâmica e um sistema automatizado de fecho de cestos.





Esta abordagem foi criada para os traders que desejam um EA que funcione em diferentes condições de volatilidade, com foco em ciclos de lucro estáveis ​​e em alta atividade — ideal para contas que beneficiam de programas de rebate baseados no volume.





Principais Recursos

Entrada com Hedge Verdadeiro (Compra + Venda)

O Rebate Hunter inicia com duas posições em simultâneo para manter a exposição equilibrada e reduzir a dependência direcional.





Grelha Adaptativa Dinâmica (Distância Inteligente de Volatilidade)

A expansão da grelha é calculada com uma distância dinâmica especial, de modo que o EA ajusta automaticamente a distância entre os passos quando o mercado se torna mais volátil ou mais calmo.





Progressão Dinâmica de Lotes (Multiplicador ou Adição Fixa)

Escolha entre multiplicador de lotes ou adição fixa de lotes para os níveis seguintes. O sistema é flexível para estilos conservadores ou agressivos.





Take Profit/Stop Loss por Cesta (Dinheiro ou Percentagem)

Feche todas as posições por símbolo com base em:

Resultado em dinheiro

Resultado/Prejuízo em percentagem





Meta Global e Proteção (Todos os Símbolos Combinados)

O EA pode fechar tudo quando o lucro/prejuízo global atingir o objetivo especificado, dando o controlo total do portefólio.





Stop Diário por Objectivo (Dinheiro/Percentagem)

Quando a meta de lucro diária for atingida, o Rebate Hunter pode deixar de abrir novas negociações para proteger os ganhos.





Filtro de Tempo e Fecho por Horário

Negocie apenas em horários selecionados e, opcionalmente, feche todas as negociações num horário específico (útil para evitar rollover/sessões de notícias).





Comando Manual – Botão Fechar Tudo

Segurança com um clique: feche todas as posições do EA instantaneamente a partir do gráfico.





Negociação de Múltiplos Pares

Selecione até 6 símbolos para operar simultaneamente num único gráfico (eficiente e leve).





Lógica da Estratégia (Como Opera)

Entrada Inicial: Abre as ordens de COMPRA e VENDA nos símbolos selecionados.





Gestão de Grelha: Quando o preço ultrapassa o passo dinâmico definido, o EA fecha o lado oposto e aumenta o lado dominante utilizando a progressão de lotes.





Saída do Cesto: Quando o objetivo de lucro do cabaz é atingido (por símbolo ou global), o EA fecha as posições e reinicia para o ciclo seguinte.





O EA NÃO utiliza TP/SL fixos por ordem. Gere o risco utilizando regras de cesta, limites de nível, verificações de margem e objetivos de carteira.





Entradas e Personalização

Lote inicial / Lote composto automaticamente

Nível máximo da grelha (limitador de risco)

Configuração do passo da grelha

Progressão do lote (Multiplicador / Adicionar lote)

TP/SL por cabaz por símbolo (dinheiro ou percentagem)

TP/SL global do cabaz

Stop de lucro diário

Filtro de horário de negociação

Horário de encerramento





Condições Recomendadas

Funciona melhor com spreads estáveis ​​e corretoras com boa execução

Adequado para mercados laterais/de reversão à média

Pode ser utilizado em pares principais de moedas, pares cruzados, metais e índices (dependendo do spread e da volatilidade)





Aviso de Risco (Importante)

Negociar envolve um risco elevado. As estratégias de cobertura em grade podem sofrer perdas significativas durante fortes tendências ou volatilidade anormal. Teste sempre primeiro numa conta de demonstração, utilize um saldo adequado e defina limites conservadores (Nível Máximo, cabaz de SL, proteção global).





O que recebe

EA de hedge grid multipares totalmente automatizado

Distância adaptativa dinâmica (sensível à volatilidade)

Sistema de metas percentuais/valor do cabaz

Ferramentas de gestão de tempo e paragem diárias

Botão de segurança para fechar tudo manualmente