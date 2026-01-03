







Rebate Hunter – Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires (Dynamique et Adaptative)





Rebate Hunter est un Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires conçu pour générer un volume de trading constant tout en visant un profit contrôlé sur le panier. L'EA ouvre simultanément des positions d'achat et de vente (entrée couverte), puis gère les positions à l'aide d'une distance de grille dynamique et adaptative et d'un système de fermeture automatique du panier.





Cette approche est conçue pour les traders qui recherchent un EA performant dans différentes conditions de volatilité, tout en privilégiant des cycles de profit réguliers et une activité élevée – idéal pour les comptes bénéficiant de programmes de remises basés sur le volume.





Fonctionnalités clés :

Entrée de couverture réelle (Achat + Vente)





Rebate Hunter démarre avec deux positions simultanément afin de maintenir une exposition équilibrée et de réduire la dépendance directionnelle.





Grille adaptative dynamique (distance intelligente en fonction de la volatilité)





L'expansion de la grille est calculée avec une distance dynamique spécifique. L'Expert Advisor (EA) ajuste donc automatiquement l'espacement des pas lorsque le marché devient plus ou moins volatil.





Progression dynamique des lots (multiplicateur ou ajout fixe)





Choisissez entre un multiplicateur de lots ou un ajout fixe de lots pour les niveaux suivants. Le système est flexible et s'adapte aux styles de trading conservateurs ou agressifs.





Take Profit / Stop Loss du panier (montant ou pourcentage)





Clôturez toutes les positions par symbole en fonction :





Profit/Perte en montant





Profit/Perte en pourcentage





Cible globale et protection (tous symboles confondus)





L'EA peut clôturer toutes les positions lorsque le profit/la perte global(e) atteint la cible spécifiée, vous offrant ainsi un contrôle total sur votre portefeuille.





Stop cible quotidien (montant / pourcentage)

Lorsque l'objectif de profit quotidien est atteint, Rebate Hunter peut cesser d'ouvrir de nouvelles positions afin de protéger vos gains.





Filtre temporel et clôture programmée





Tradez uniquement pendant les heures sélectionnées et, si vous le souhaitez, clôturez toutes les positions à une heure précise (utile pour éviter les reports de positions ou les séances d'actualités).





Contrôle manuel – Bouton « Tout fermer »





Sécurité en un clic : fermez instantanément toutes les positions de l’EA directement depuis le graphique.





Trading multi-paires





Sélectionnez jusqu’à 6 symboles à exécuter simultanément sur un seul graphique (efficace et léger).





Logique de la stratégie (Fonctionnement)





Entrée initiale : ouvre des positions d’achat et de vente sur les symboles sélectionnés.





Gestion de la grille : lorsque le prix dépasse le seuil dynamique, l’EA ferme la position opposée et renforce la position dominante par progression de lot.





Sortie du panier : lorsque l’objectif de profit du panier est atteint (par symbole ou globalement), l’EA ferme les positions et se réinitialise pour le cycle suivant.





L’EA n’utilise pas de Take Profit/Stop Profit fixes par ordre. Il gère le risque à l’aide de règles de panier, de limites de niveau, de vérifications de marge et d’objectifs de portefeuille.





Paramètres et personnalisation





Lot initial / Lot à capitalisation automatique





Niveau maximal de la grille (limiteur de risque)





Configuration des pas de la grille





Progression des lots (Multiplicateur / Ajouter un lot)

TP/SL par symbole (montant ou pourcentage)

TP/SL global

Stop aux profits quotidien

Filtre de la plage horaire de trading

Clôture par heure





Conditions recommandées

Fonctionne de manière optimale sur des spreads stables et avec des courtiers offrant une bonne exécution

Convient aux marchés en range ou à retour à la moyenne

Utilisable sur les paires de devises majeures, les paires croisées, les métaux et les indices (selon le spread et la volatilité)





Avertissement relatif aux risques (Important)





Le trading comporte des risques élevés. Les stratégies de couverture par grille peuvent subir des pertes importantes lors de fortes tendances ou d'une volatilité anormale. Testez toujours sur un compte démo au préalable, utilisez un solde approprié et définissez des limites prudentes (Niveau maximal, panier de SL, protection globale).





Ce que vous obtenez :





Expert Advisor (EA) de couverture multi-paires entièrement automatisé

Distance adaptative dynamique (prenant en compte la volatilité)

Système de cible de capital/pourcentage

Outils de gestion des stops quotidiens et du temps

Bouton de sécurité de fermeture manuelle de toutes les positions