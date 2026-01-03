Rebate Hunter



Rebate Hunter – Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires (Dynamique et Adaptative)

Rebate Hunter est un Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires conçu pour générer un volume de trading constant tout en visant un profit contrôlé sur le panier. L'EA ouvre simultanément des positions d'achat et de vente (entrée couverte), puis gère les positions à l'aide d'une distance de grille dynamique et adaptative et d'un système de fermeture automatique du panier.

Cette approche est conçue pour les traders qui recherchent un EA performant dans différentes conditions de volatilité, tout en privilégiant des cycles de profit réguliers et une activité élevée – idéal pour les comptes bénéficiant de programmes de remises basés sur le volume.

Fonctionnalités clés :
Entrée de couverture réelle (Achat + Vente)

Rebate Hunter démarre avec deux positions simultanément afin de maintenir une exposition équilibrée et de réduire la dépendance directionnelle.

Grille adaptative dynamique (distance intelligente en fonction de la volatilité)

L'expansion de la grille est calculée avec une distance dynamique spécifique. L'Expert Advisor (EA) ajuste donc automatiquement l'espacement des pas lorsque le marché devient plus ou moins volatil.

Progression dynamique des lots (multiplicateur ou ajout fixe)

Choisissez entre un multiplicateur de lots ou un ajout fixe de lots pour les niveaux suivants. Le système est flexible et s'adapte aux styles de trading conservateurs ou agressifs.

Take Profit / Stop Loss du panier (montant ou pourcentage)

Clôturez toutes les positions par symbole en fonction :

Profit/Perte en montant

Profit/Perte en pourcentage

Cible globale et protection (tous symboles confondus)

L'EA peut clôturer toutes les positions lorsque le profit/la perte global(e) atteint la cible spécifiée, vous offrant ainsi un contrôle total sur votre portefeuille.

Stop cible quotidien (montant / pourcentage)
Lorsque l'objectif de profit quotidien est atteint, Rebate Hunter peut cesser d'ouvrir de nouvelles positions afin de protéger vos gains.

Filtre temporel et clôture programmée

Tradez uniquement pendant les heures sélectionnées et, si vous le souhaitez, clôturez toutes les positions à une heure précise (utile pour éviter les reports de positions ou les séances d'actualités).

Contrôle manuel – Bouton « Tout fermer »

Sécurité en un clic : fermez instantanément toutes les positions de l’EA directement depuis le graphique.

Trading multi-paires

Sélectionnez jusqu’à 6 symboles à exécuter simultanément sur un seul graphique (efficace et léger).

Logique de la stratégie (Fonctionnement)

Entrée initiale : ouvre des positions d’achat et de vente sur les symboles sélectionnés.

Gestion de la grille : lorsque le prix dépasse le seuil dynamique, l’EA ferme la position opposée et renforce la position dominante par progression de lot.

Sortie du panier : lorsque l’objectif de profit du panier est atteint (par symbole ou globalement), l’EA ferme les positions et se réinitialise pour le cycle suivant.

L’EA n’utilise pas de Take Profit/Stop Profit fixes par ordre. Il gère le risque à l’aide de règles de panier, de limites de niveau, de vérifications de marge et d’objectifs de portefeuille.

Paramètres et personnalisation

Lot initial / Lot à capitalisation automatique

Niveau maximal de la grille (limiteur de risque)

Configuration des pas de la grille

Progression des lots (Multiplicateur / Ajouter un lot)
TP/SL par symbole (montant ou pourcentage)
TP/SL global
Stop aux profits quotidien
Filtre de la plage horaire de trading
Clôture par heure

Conditions recommandées
Fonctionne de manière optimale sur des spreads stables et avec des courtiers offrant une bonne exécution
Convient aux marchés en range ou à retour à la moyenne
Utilisable sur les paires de devises majeures, les paires croisées, les métaux et les indices (selon le spread et la volatilité)

Avertissement relatif aux risques (Important)

Le trading comporte des risques élevés. Les stratégies de couverture par grille peuvent subir des pertes importantes lors de fortes tendances ou d'une volatilité anormale. Testez toujours sur un compte démo au préalable, utilisez un solde approprié et définissez des limites prudentes (Niveau maximal, panier de SL, protection globale).

Ce que vous obtenez :

Expert Advisor (EA) de couverture multi-paires entièrement automatisé
Distance adaptative dynamique (prenant en compte la volatilité)
Système de cible de capital/pourcentage
Outils de gestion des stops quotidiens et du temps
Bouton de sécurité de fermeture manuelle de toutes les positions
Produits recommandés
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experts
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
ZombieAI
Chirasak Phathura
Experts
ZombieAI Live Signal  GBPCHF: Live Signal  EURGBP: Live Signal  EURCHF: Live Signal  GBPCAD: Live Signal  USDCHF: Live Signal  GBPUSD: ZombieAI channel : https://www.mql5.com/en/messages/0339a5dd41e0db01 Recommendations: Currency Pairs: GBPUSD, EURCHF, EURGBP, USDCHF, GBPCHF, GBPCAD Strategy: Scalping Timeframe: M1 Minimum Deposit: $200 Account Type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads ZombieAI Parameter Descriptions Parameter Description TradeLotSize Lot size per trade (e.g., 0.1 = 0.10 l
Lucifer HFT Gold
Hossein Davarynejad
4.1 (10)
Experts
//// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
FREE
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Experts
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
PalmyTTS Forex For IB
Tanapon Sumran
Experts
PalmyTTS_For_IB – Trend-based Martingale EA Description: PalmyTTS_For_IB is a fully automated trading robot designed for cent accounts and high-lot generation systems, perfect for IB commission strategies. It uses a smart Martingale algorithm combined with trend-following logic from higher timeframes (M15 and H1), with no stop loss. The EA aims for small, consistent profits by closing all trades once a specified net profit is reached. Key Features: Trend-Based Entry: Uses EMA crossover on M15
FREE
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Experts
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Currency crosses
Fuguang Liu
Experts
Currency balance hedging arbitrage is a common currency arbitrage method in the original quantitative trading, but conventional hedging arbitrage is not easy to achieve due to spreads, slippage, swaps, handling fees and other reasons. In order to achieve profits, we have made optimizations in this strategy, breaking the concept of balanced arbitrage, using factors such as the judgment of entry opportunities, the staggered entry time, and increasing or decreasing the position of currency pairs, e
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
Experts
Achetez maintenant pour seulement 99 $, offre limitée aux 10 premiers acheteurs ! LIVE Signal Ai Golden est un expert-conseil automatisé révolutionnaire pour le scalping de l'or, utilisant des technologies d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle pour se concentrer sur l'analyse des caractéristiques du trading de l'or. Après 20 ans de tests approfondis sur données historiques, Ai Golden démontre des capacités de trading stables, efficaces et avec un contrôle des risques, offrant a
GBP Scalper 02
Nino Guevara Ruwano
Experts
GBP Scalper 02 is a simple EA that can work automatically to carry out trading activities. Like the previous version (GBP Scalper 01), this EA is kept simple and only requires Lot, TP, and SL settings to use. As the name implies, this EA is only suitable for trading with the GBPUSD pair, and is designed to work optimally on the H4 time frame. GBP Scalper 02 is an upgrade from the previous version with the addition of various internal functions to enhance the EA's ability to earn profits and pr
LoneWolf Mt4
Dmitriy Prigodich
4.75 (4)
Experts
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера;
FREE
ScalperTrailingEA
Aliaksandr Sych
Experts
ScalperTrailingEA — High-Frequency Scalping Expert Advisor ScalperTrailingEA is a robust, fully automated scalping robot designed for short-term trading on M1–H1 timeframes using pending orders (BuyStop/SellStop). The EA combines ATR-based volatility filtering , spread control , dynamic position sizing , and trailing stop management to adapt to changing market conditions while maintaining strict risk discipline. Built for ECN/RAW accounts with low spreads and fast execution, it opens orders a
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Experts
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Hedge Guru
Safa Erden
Experts
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
Triple Power EA
Andri Maulana
Experts
TRIPLE POWER EA: Unlock Your Gold Trading Potential! Ready to elevate your trading game? Introducing the Triple Power EA , an Expert Advisor meticulously engineered for the volatile and rewarding Gold (XAUUSD) market! This isn't just another trading robot; it's a powerful, intelligent system designed to identify high-probability entry points by leveraging the combined strength of three key technical indicators —EMA, Parabolic SAR, and MACD. The best part? It's optimized specifically for the M5
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experts
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Experts
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
Gold Magnet
aamir shaheen
Experts
Gold Magnet   Gold Magnet EA is New EA based on advance strategy that is based on chart behavior of Gold. more than 6 indicators are used to build up the strategy which is more than 80% true in testing. Strategy Nature: Gold magnet is actually based on trend following strategy. Installation Instructions: This EA is build for MT4 only, we are working on MT5 compatible version. Use M15 Time frame. It is highly recommended to use built in default settings. This EA stored Some trading information i
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Rupture intelligente avec précision des ordres en attente « Nusantara » est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de boîte de rupture, optimisée par l'exécution d'ordres en attente à distance et dotée d'un système de commutation de gestion des risques. Conçu pour les traders expérimentés recherchant une stratégie automatisée et sûre, tout en restant fle
Trade ride
Miracle Obinna Okafor
Experts
Trade Ride est un bot forex spécialement conçu pour exécuter des ordres d'achat et de vente d'actifs financiers à des prix prédéterminés. Il fonctionne sur la base de la stratégie de martingale et intègre diverses techniques de gestion des risques pour offrir des résultats optimaux à ses clients. Cependant, pour obtenir la rentabilité avec ce bot, les traders individuels doivent posséder une expertise considérable. Il est essentiel de respecter les règles critiques suivantes : 1. Commerce avec
FREE
Hundred Egg EA
Tsoi Chi Kin
Experts
Hundred Egg EA is a fully automated trading system, which is especially effective in trading extreme reverse situations.  Several pattern recognization techniques had been integrated to analyze the market.  Built-in special designed market filters to protect the capital.  It targets AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD for correlation arbitrage opportunity. Next Price: $600 LIVE Signals: Crazy Mode (USD300 start):  https://www.mql5.com/en/signals/987229 Crazy Mode (USD700 start):  https://www.mql5.com/en/si
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Experts
AUTO3M Pro MT4 – Trend & Hedging Expert Advisor Fully compliant with MQL5 Market regulations Strategy Overview AUTO3M Pro MT4 is an automated Expert Advisor combining trend-following, hedging, and news filtering strategies. It utilizes the following indicators: Trend Analysis: Moving Average, OBV, Standard Deviation (STD), ATR Entry Signals: Stochastic Oscillator (for Buy Stop/Sell Stop orders) Risk Management: Fibonacci-based TP/SL, Bollinger Bands for dynamic stops News Filter: Avoids high
Flash Scalper Free
Casimiro Zampetti
2 (3)
Experts
Flash Scalper is a scalper Expert Advisor that exploits acceleration of volatility of the market. It goes into action when there is an explosion of volatility for example during the news or special events. The minimum volatility is settable from input parameters. The EA work every time with stop loss and take profit, no martingale. Any initial deposit on account is allowed to start work with this expert advisor. The most important conditions for this expert advisor are low spread and fast execut
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Ninja trader EA
Roman Lomaev
Experts
Ninja Trader EA – Conseiller Professionnel de Scalping pour MetaTrader Pourquoi Ninja Trader EA ? Ninja Trader EA est un conseiller de trading puissant, fiable et hautement technologique, spécialement conçu pour le scalping. Il combine une gestion stricte des risques, une protection des bénéfices et une précision élevée lors des entrées. Sans utiliser de méthodes dangereuses (martingale, grilles, moyennes), ce conseiller convient à la fois aux traders débutants et professionnels. Principaux
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
Experts
"GA Moving Average" («GA Moyenne Mobile») est un Expert Advisor (EA) conçu pour automatiser le trading basé sur la stratégie de croisement des moyennes mobiles. Avec ses paramètres personnalisables, cet EA permet aux traders de créer la stratégie idéale en ajustant différents paramètres selon leurs préférences de trading. Le concept central de l'EA "GA Moving Average" repose sur l'utilisation d'indicateurs de moyennes mobiles pour identifier les opportunités de trading potentielles. En analysa
FREE
DowJonesBlinder
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Experts
Dear Friends .. As I promised you , this is a demo version of my Expert Advisor that works only on Daw Jones (US30) It works on simple strategy , Scalper and trend EA . It use the manual lot size that you put in parameters and use the trailing stop to minimize the lost value  as much as it dose ,, So u need to put the lot size ( usually it 0.1 minimum in most companies ) and put your Trailing stop value  (if you want to cancel the trailing just put 0 in the parameter )  (for DJ try to multiply
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>> Cliquez Cet EA est conçu pour offrir des entrées précises, des ordres en at
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Présentation de One Gold EA, un robot de trading sophistiqué pour l'or sur la plateforme Meta Trader, développé pour aider les traders à effectuer des analyses de marché avancées. Notre technologie exclusive exploite les réseaux neuronaux et les algorithmes basés sur les données pour analyser les données historiques et en temps réel du marché de l'or, fournissant des informations qui peuvent aider à la prise de décision. Contrairement aux stratégies manuelles traditionnelles, One Gold EA fonctio
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes. Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Comment ça marche Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligen
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Système de trading automatisé nouvelle génération Titan AI est un système de trading automatisé de nouvelle génération, développé par l’équipe experte de MX Robots , combinant intelligence artificielle avancée et expertise financière approfondie. Cet EA a été entraîné avec des données de marché de haute qualité, notamment Real Tick , MBP (Market by Price) et MBO (Market by Order) — les mêmes types de données utilisés par les systèmes de trading institutionnels — afin d’assurer une pri
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   est un scalpeur de tick rapide qui sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises séparément. L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de programmation EA. L'EA effectue des transactions à court terme à l'aide d'un stop suiveur intelligent et sur la base des données de paire de devises actuelles, de ses cotations, de ses spécifications et de son spread. La stratégie de moyennage est utilisée pour éviter les pertes causé
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Plus de l'auteur
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Le Virtual Reality Expert Advisor (EA) est un outil de trading sophistiqué conçu pour optimiser l'utilisation de la marge lors de l'exécution de positions sur les marchés financiers. Sa stratégie unique implique un processus en deux étapes : initier une position virtuelle suivie d'une position réelle correspondante, visant à minimiser les exigences de marge. Voici un aperç
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitaires
INDICATEUR MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTANT MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Veuillez laisser une note de 5 étoiles si vous aimez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / ISBALANCE, HIDDEN BASE Présentation de l'expert-conseil « Supply and Demand Assistant » (EA) - votre outil ultime pour naviguer dans le monde dynamiqu
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires (Dynamique et Adaptative) Rebate Hunter est un Expert Advisor (EA) de grille de couverture multi-paires conçu pour générer un volume de trading constant tout en visant un profit contrôlé sur le panier. L'EA ouvre simultanément des positions d'achat et de vente (entrée couverte), puis gère les positions à
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) « Marti Lovers » est un système de trading sophistiqué et agressif, conçu pour les traders expérimentés capables de gérer des stratégies à haut risque. Cet EA combine plusieurs logiques de trading en un seul outil puissant, offrant une approche unique et dynamique du trading Forex. Compte tenu de son caractère agressif, « Marti Lovers » nécessite un équi
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Découvrez l'Expert Advisor « FAST SCALPER » : Exploitez la puissance des marchés mondiaux avec précision et compétence Dans le monde dynamique du trading Forex, garder une longueur d'avance exige une combinaison inégalée d'intelligence et de technologie. L'Expert Advisor « FAST SCALPER » représente le summum des sol
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Présentation de l'EA « Gold Buster » : système dynamique de support-résistance et de gestion des risques de nouvelle génération L'EA « Gold Buster » représente la pointe des systèmes de trading automatisés, tirant parti des dernières avancées en matière de gestion des positions ouvertes et de technologie d'analyse des risques pour redéfinir la manière dont les niveaux de sup
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/104671 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/110506 Le Hedging Breakout Expert Advisor est un outil de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les cassures du marché tout en employant une gestion solide des risques grâce à des stratégies de couverture. Cette EA est méticuleusement conçue pour identifier les opportunités de cassure optimales, en tirant parti de la liquidité accrue du marché pour maximiser le potentiel d
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Filigrane Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Le script « Filigrane » est conçu pour améliorer votre graphique de trading en affichant des informations cruciales directement sur l'arrière-plan. Ce script offre un moyen clair et discret de suivre des informations clés telles que la paire
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitaires
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Découvrez « Smart Trader », l’assistant de trading expert advisor – l’outil de référence plébiscité par les traders professionnels du monde entier pour son adaptabilité inégalée et ses stratégies de gestion des risques de pointe. Au cœur de « Smart Trader » se trouve son système révolutionnaire de gestion des risques
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitaires
Trade Advisor : Maîtriser le Graphique L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels VERSION Version MT4 | Version MT5 | Blogs v.3.0 - Intégration du Bot Telegram Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5 Trade Advisor : Maîtriser le Graphique Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un ap
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 « Grandmaster » EA — Trading précis en un coup avec indicateurs intelligents Lassé des stratégies complexes, du sur-trading et des risques inutiles ? Découvrez Grandmaster EA : un Expert Advisor clair, précis et pragmatique, conçu pour les traders qui recherchent une stratégie one shot, one kill et une prise de décision intelligente. Optimisé par la logique à triple indicate
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" est un Expert Advisor (EA) avancé méticuleusement conçu pour les traders cherchant à optimiser leurs positions dans des environnements de marché dynamiques. Cette EA fonctionne sur le principe de reconnaître la volatilité du marché et d’ajuster dynamiquement ses stratégies pour atténuer les risques et améliorer la rentabilité. En utilisant la méthode Open Position av
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Présentation du conseiller expert de pointe « Fibo SnR » – Votre compagnon de trading ultime ! Révolutionnez votre expérience de trading avec le dernier et le plus sophistiqué Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Cet outil révolutionnaire exploite la puissance d'algorithmes avancés et les principes intemporels des niveaux de Fibonacci pour offrir une exactitude
Wayang
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R Présentation "Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90165 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algorithme de trading intelligent basé sur la volatilité Présentation Le Dynamite Breakout EA est un Expert Advisor avancé conçu pour capitaliser sur la volatilité du marché en identifiant de manière dynamique les zones de rupture en fonction des mouvements de prix intrajournaliers. Cet EA calcule intelligemment les zones de négociation potentielles en an
No Marti No Party
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Présentation de l'Expert Advisor (EA) « No Marti No Party » : la quintessence des stratégies de trading agressives. Cette évaluation environnementale n'est pas pour les timides, car elle fonctionne selon un principe de risque et de récompense élevé qui peut conduire soit à des gains substantiels, soit à des pertes importantes. Le nom dit tout : la stratégie Martingale est au c
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis