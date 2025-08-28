Ninja trader EA

Ninja Trader EA – MetaTrader için Profesyonel Skalping Danışmanı

🚀 Neden Ninja Trader EA?
Ninja Trader EA, özellikle skalping için tasarlanmış güçlü, güvenilir ve yüksek teknolojili bir ticaret danışmanıdır. Katı risk yönetimi, kar koruma ve yüksek giriş hassasiyetini bir araya getirir. Tehlikeli yöntemler (martingale, gridler, ortalamalar) kullanmadan hem acemi hem de profesyonel tüccarlar için mükemmeldir.

Ninja Trader EA'nın Ana Avantajları:

✔️ Güvenli Ticaret: Martingale, gridler veya ortalamalar yok. Sadece temiz mantık ve net kurallar.
✔️ Depozito Koruma: Entegre Stop Loss, Take Profit ve Trailing Stop, sermayenizi maksimum düzeyde korur.
✔️ Otomatik Lot Hesaplama: Pratik bir risk yönetimi sistemi, pozisyon boyutunu depozitonuza göre ayarlamanıza olanak tanır.
✔️ Yüksek Performans: Minimum gecikme ile M1 zaman diliminde çalışacak şekilde optimize edilmiştir.
✔️ Kolay Ayarlar: Sezgisel parametreler, danışmanı mümkün olduğunca rahat kullanmanızı sağlar.

Ninja Trader EA'nın Temel Ayarları:

Ticaret Parametreleri:

  • StartHour/StartMinute: Ticaret başlangıç saati (saat:dakika).
  • EndHour/EndMinute: Ticaret bitiş saati.
  • MaxOrdersCount: Aynı anda maksimum emir sayısı.
  • MagicNumber: Emir tanımlaması için benzersiz sihirli numara.

Lot Yönetimi:

  • UseAutoLot: Otomatik lot hesaplama (Evet/Hayır).
  • FixedLotSize: Otomatik hesaplama kapalıyken sabit lot boyutu.
  • RiskPercent: Otomatik hesaplamada depozito risk yüzdesi.

Koruma ve Kar Seviyeleri:

  • TakeProfit: Take Profit boyutu (pips cinsinden).
  • StopLoss: Stop Loss boyutu (pips cinsinden).
  • TrailingStop: Kar korumak için Trailing Stop (pips cinsinden).
  • Slippage: Kabul edilebilir kayma (pips cinsinden).

Kullanım Önerileri:

Testler:

  1. Tarihsel Testler:
    Maksimum doğruluk (%99) için "Gerçek tiklere dayalı her tik" modunu kullanın.
    Tickstory veya QuantDataManager'dan veri kullanmanızı öneririz.

  2. Demo Hesabı:
    Gerçek hesaba geçmeden önce danışmanı 1-2 hafta boyunca demo hesapta test edin.

  3. Optimizasyon:

    • Optimizasyon dönemi: en az 12 ay.
    • İleri test: optimizasyon süresinin ¼'ü.
    • Maksimum karlılık ve istikrar sağlayan parametreleri seçin.

Ticaret Koşulları:

  • Zaman Çerçevesi: M1.
  • Risk Yönetimi: En az $100 depozito ile 0.01 lot büyüklüğüyle başlayın.
  • Hesap Türü: ECN, Raw Spread veya STP (düşük spread + hızlı yürütme).
  • VPS: Gecikmeleri minimize etmek ve kararlı bir işlem sağlamak için zorunlu.

Broker Gereksinimleri:

  • Kuruş hesapları kullanmayın (yüksek reqote ve kayma riski).
  • Önerilen brokerler: düşük spread ve hızlı emir yürütmeye sahip olanlar.

Neden Ninja Trader EA'yı Seçmelisiniz?

🌍 İstikrar ve Güvenilirlik:
Danışman sürekli çalışır ve pozisyonlarınız üzerinde sürekli kontrol sağlar.

📈 Kar Maksimizasyonu:
Esnek ayarlar ve trailing stop sayesinde, oynaklı piyasalarda bile karlarınızı maksimize edebilirsiniz.

🛡️ Depozito Koruma:
Entegre SL ve TP, zararlarınızın minimumda kalmasını ve karlarınızın korunmasını garantiler.

💡 Kullanım Kolaylığı:
Programlama veya ticaret konusunda uzman olmanıza gerek yok. Tüm ayarlar sezgiseldir.

Ninja Trader EA – Algoritmik Ticarette Güvenilir Yardımcınız!
💰 Daha fazla kazan, daha az çalış.


